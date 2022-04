RELX : Transactions in own shares - Form 6-K

Transactions in own shares

RELX PLC announces that today it purchased through UBS AG London Branch 136,501 RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each on the London Stock Exchange at a price of 2442.0663 pence per share. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 55,491,492 ordinary shares in treasury, and has 1,930,263,142 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 4 January 2022 RELX PLC has purchased 5,403,813 shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by UBS AG London Branch is set out below.

RELX PLC

Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each

Issuer name: RELX PLC ISIN: GB00B2B0DG97 Intermediary name: UBS AG London Branch Intermediary Code: UBSWGB2L Timezone: UTC Currency: GBP

Aggregated information

Date of purchase: 6 April 2022 Number of ordinary shares purchased: 136,501 Volume weighted average price paid per share (p): 2442.0663

Disaggregated information

Transaction Date Transaction Time Volume Price (p) Platform Code MatchId 06-Apr-2022 15:26:07 599 2438.00 XLON 2544688 06-Apr-2022 15:25:50 1,182 2438.00 XLON 2543750 06-Apr-2022 15:25:01 249 2438.00 XLON 2541555 06-Apr-2022 15:25:01 440 2438.00 XLON 2541553 06-Apr-2022 15:25:01 145 2438.00 XLON 2541551 06-Apr-2022 15:25:01 109 2438.00 XLON 2541549 06-Apr-2022 15:25:01 220 2438.00 XLON 2541547 06-Apr-2022 15:25:00 20 2438.00 XLON 2541450 06-Apr-2022 15:24:49 109 2438.00 XLON 2540967 06-Apr-2022 15:23:07 1,512 2436.00 XLON 2536866 06-Apr-2022 15:22:10 3 2434.00 XLON 2533974 06-Apr-2022 15:18:47 1,139 2435.00 XLON 2525077 06-Apr-2022 15:16:41 1,042 2434.00 XLON 2519132 06-Apr-2022 15:12:49 825 2431.00 XLON 2509449

06-Apr-2022 15:12:46 201 2431.00 XLON 2509347 06-Apr-2022 15:12:42 37 2431.00 XLON 2509015 06-Apr-2022 15:09:41 1,164 2432.00 XLON 2501730 06-Apr-2022 15:05:25 542 2432.00 XLON 2492423 06-Apr-2022 15:05:25 524 2432.00 XLON 2492421 06-Apr-2022 15:01:51 1,094 2431.00 XLON 2483408 06-Apr-2022 14:59:31 463 2433.00 XLON 2475484 06-Apr-2022 14:59:31 673 2433.00 XLON 2475482 06-Apr-2022 14:55:05 1,079 2433.00 XLON 2464795 06-Apr-2022 14:55:05 99 2433.00 XLON 2464793 06-Apr-2022 14:49:58 1,175 2435.00 XLON 2454954 06-Apr-2022 14:45:13 1,071 2435.00 XLON 2443711 06-Apr-2022 14:41:40 1,049 2432.00 XLON 2434926 06-Apr-2022 14:40:05 1,140 2433.00 XLON 2431424 06-Apr-2022 14:35:37 1,168 2430.00 XLON 2421112 06-Apr-2022 14:29:58 605 2427.00 XLON 2406360 06-Apr-2022 14:29:58 21 2427.00 XLON 2406338 06-Apr-2022 14:29:58 164 2427.00 XLON 2406336 06-Apr-2022 14:29:58 71 2427.00 XLON 2406334 06-Apr-2022 14:29:57 312 2427.00 XLON 2406278 06-Apr-2022 14:26:55 39 2427.00 XLON 2399196 06-Apr-2022 14:26:55 123 2427.00 XLON 2399194 06-Apr-2022 14:26:55 71 2427.00 XLON 2399192 06-Apr-2022 14:26:55 42 2427.00 XLON 2399190 06-Apr-2022 14:26:55 172 2427.00 XLON 2399188 06-Apr-2022 14:26:55 699 2427.00 XLON 2399186 06-Apr-2022 14:24:55 1,148 2427.00 XLON 2392001 06-Apr-2022 14:20:40 1,069 2428.00 XLON 2381753 06-Apr-2022 14:20:40 30 2428.00 XLON 2381751 06-Apr-2022 14:17:39 1,141 2428.00 XLON 2373626 06-Apr-2022 14:16:19 1,155 2428.00 XLON 2370655 06-Apr-2022 14:10:09 1,015 2428.00 XLON 2354023 06-Apr-2022 14:10:09 204 2428.00 XLON 2354021 06-Apr-2022 14:06:27 1,211 2430.00 XLON 2342447 06-Apr-2022 14:02:37 1,082 2429.00 XLON 2330661 06-Apr-2022 13:59:27 906 2433.00 XLON 2316851 06-Apr-2022 13:59:27 118 2433.00 XLON 2316849 06-Apr-2022 13:54:16 478 2432.00 XLON 2302414 06-Apr-2022 13:54:16 380 2432.00 XLON 2302418 06-Apr-2022 13:54:16 270 2432.00 XLON 2302416 06-Apr-2022 13:53:08 1,131 2432.00 XLON 2300038 06-Apr-2022 13:48:18 1,051 2434.00 XLON 2287753 06-Apr-2022 13:45:07 277 2433.00 XLON 2279926 06-Apr-2022 13:45:07 703 2433.00 XLON 2279924 06-Apr-2022 13:43:52 23 2433.00 XLON 2276757 06-Apr-2022 13:43:52 22 2433.00 XLON 2276755 06-Apr-2022 13:43:52 394 2433.00 XLON 2276753 06-Apr-2022 13:43:05 571 2433.00 XLON 2275058 06-Apr-2022 13:39:19 1,215 2435.00 XLON 2266070 06-Apr-2022 13:37:06 328 2436.00 XLON 2260321

06-Apr-2022 13:37:06 703 2436.00 XLON 2260319 06-Apr-2022 13:34:10 1,214 2435.00 XLON 2251944 06-Apr-2022 13:30:53 1,022 2433.00 XLON 2240857 06-Apr-2022 13:30:01 1,211 2433.00 XLON 2234570 06-Apr-2022 13:27:34 1,103 2439.00 XLON 2229835 06-Apr-2022 13:22:01 1,204 2440.00 XLON 2222002 06-Apr-2022 13:20:11 1,074 2440.00 XLON 2219794 06-Apr-2022 13:16:07 1,004 2440.00 XLON 2213778 06-Apr-2022 13:12:26 1,017 2437.00 XLON 2208839 06-Apr-2022 13:10:21 1,111 2439.00 XLON 2204913 06-Apr-2022 13:07:24 247 2440.00 XLON 2200604 06-Apr-2022 13:07:24 975 2440.00 XLON 2200602 06-Apr-2022 13:04:20 1,183 2440.00 XLON 2196040 06-Apr-2022 12:54:16 341 2439.00 XLON 2180718 06-Apr-2022 12:54:16 839 2439.00 XLON 2180720 06-Apr-2022 12:52:16 254 2438.00 XLON 2178408 06-Apr-2022 12:46:58 950 2438.00 XLON 2170777 06-Apr-2022 12:46:45 45 2438.00 XLON 2170581 06-Apr-2022 12:39:11 358 2440.00 XLON 2160527 06-Apr-2022 12:39:11 784 2440.00 XLON 2160525 06-Apr-2022 12:32:56 1,018 2442.00 XLON 2152896 06-Apr-2022 12:32:56 204 2442.00 XLON 2152894 06-Apr-2022 12:28:39 139 2443.00 XLON 2147691 06-Apr-2022 12:28:20 930 2443.00 XLON 2147319 06-Apr-2022 12:21:48 598 2449.00 XLON 2140327 06-Apr-2022 12:21:48 567 2449.00 XLON 2140325 06-Apr-2022 12:14:19 1,098 2448.00 XLON 2132343 06-Apr-2022 12:04:12 478 2447.00 XLON 2122381 06-Apr-2022 12:04:12 556 2447.00 XLON 2122379 06-Apr-2022 11:53:18 1,039 2451.00 XLON 2111412 06-Apr-2022 11:47:05 1,158 2453.00 XLON 2105040 06-Apr-2022 11:40:48 852 2448.00 XLON 2097857 06-Apr-2022 11:40:48 129 2448.00 XLON 2097855 06-Apr-2022 11:32:34 1,081 2447.00 XLON 2090045 06-Apr-2022 11:24:06 1,199 2446.00 XLON 2082783 06-Apr-2022 11:12:43 1,113 2443.00 XLON 2072762 06-Apr-2022 11:09:21 641 2443.00 XLON 2070199 06-Apr-2022 11:09:21 340 2443.00 XLON 2070197 06-Apr-2022 11:00:00 1,006 2441.00 XLON 2062405 06-Apr-2022 10:58:57 997 2441.00 XLON 2061204 06-Apr-2022 10:50:16 16 2441.00 XLON 2054632 06-Apr-2022 10:50:16 1,105 2441.00 XLON 2054634 06-Apr-2022 10:45:01 1,121 2441.00 XLON 2050467 06-Apr-2022 10:40:36 1,013 2440.00 XLON 2046948 06-Apr-2022 10:40:23 193 2440.00 XLON 2046814 06-Apr-2022 10:33:14 1,176 2443.00 XLON 2041399 06-Apr-2022 10:30:38 363 2442.00 XLON 2039637 06-Apr-2022 10:30:38 322 2442.00 XLON 2039635 06-Apr-2022 10:30:38 306 2442.00 XLON 2039633 06-Apr-2022 10:22:42 155 2435.00 XLON 2032636

06-Apr-2022 10:22:42 996 2435.00 XLON 2032634 06-Apr-2022 10:15:29 1,081 2438.00 XLON 2026127 06-Apr-2022 10:11:30 619 2439.00 XLON 2020036 06-Apr-2022 10:11:30 396 2439.00 XLON 2020039 06-Apr-2022 10:11:30 113 2439.00 XLON 2020041 06-Apr-2022 10:06:54 12 2437.00 XLON 2015175 06-Apr-2022 10:06:54 1,075 2437.00 XLON 2015173 06-Apr-2022 10:01:39 250 2437.00 XLON 2010281 06-Apr-2022 10:01:39 372 2437.00 XLON 2010279 06-Apr-2022 09:57:21 1,010 2436.00 XLON 2005298 06-Apr-2022 09:53:10 1,143 2436.00 XLON 1999432 06-Apr-2022 09:45:15 329 2438.00 XLON 1988182 06-Apr-2022 09:45:15 669 2438.00 XLON 1988180 06-Apr-2022 09:39:15 1,219 2442.00 XLON 1978628 06-Apr-2022 09:35:30 257 2442.00 XLON 1973179 06-Apr-2022 09:31:22 999 2442.00 XLON 1967435 06-Apr-2022 09:28:11 1,217 2443.00 XLON 1962244 06-Apr-2022 09:18:58 139 2442.00 XLON 1949911 06-Apr-2022 09:18:34 1,041 2442.00 XLON 1949428 06-Apr-2022 09:16:29 1,084 2445.00 XLON 1947091 06-Apr-2022 09:12:10 1,063 2445.00 XLON 1940966 06-Apr-2022 09:06:52 1,056 2446.00 XLON 1934075 06-Apr-2022 09:01:38 508 2452.00 XLON 1927359 06-Apr-2022 09:01:38 566 2452.00 XLON 1927357 06-Apr-2022 08:57:34 1,085 2459.00 XLON 1921139 06-Apr-2022 08:53:00 522 2456.00 XLON 1913640 06-Apr-2022 08:53:00 657 2456.00 XLON 1913638 06-Apr-2022 08:47:07 1,202 2451.00 XLON 1902103 06-Apr-2022 08:45:46 222 2450.00 XLON 1900377 06-Apr-2022 08:43:04 1,119 2452.00 XLON 1896294 06-Apr-2022 08:42:31 1,126 2453.00 XLON 1895384 06-Apr-2022 08:41:29 1,223 2453.00 XLON 1893903 06-Apr-2022 08:40:27 1,148 2456.00 XLON 1892617 06-Apr-2022 08:36:21 654 2461.00 XLON 1885529 06-Apr-2022 08:36:21 386 2461.00 XLON 1885527 06-Apr-2022 08:34:01 789 2462.00 XLON 1882504 06-Apr-2022 08:34:01 232 2462.00 XLON 1882502 06-Apr-2022 08:31:23 994 2464.00 XLON 1878681 06-Apr-2022 08:29:19 1,036 2464.00 XLON 1875873 06-Apr-2022 08:23:35 45 2459.00 XLON 1866978 06-Apr-2022 08:23:35 357 2459.00 XLON 1866980 06-Apr-2022 08:23:35 557 2459.00 XLON 1866984 06-Apr-2022 08:23:35 52 2459.00 XLON 1866982 06-Apr-2022 08:23:35 41 2459.00 XLON 1866986 06-Apr-2022 08:20:51 984 2459.00 XLON 1862428 06-Apr-2022 08:14:56 680 2457.00 XLON 1850319 06-Apr-2022 08:14:56 457 2457.00 XLON 1850317 06-Apr-2022 08:11:06 203 2461.00 XLON 1841067 06-Apr-2022 08:11:06 626 2461.00 XLON 1841065 06-Apr-2022 08:10:14 266 2461.00 XLON 1839903