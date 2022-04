RELX : Transactions in own shares - Form 6-K

Transactions in own shares

RELX PLC announces that today it purchased through JP Morgan Securities plc 575,000 RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each on the London Stock Exchange at a price of 2385.5094 pence per share. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 38,122,618 ordinary shares in treasury, and has 1,927,742,761 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 4 January 2022 RELX PLC has purchased 8,034,939 shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by JP Morgan Securities plc is set out below.

RELX PLC

Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each

Issuer name: RELX PLC ISIN: GB00B2B0DG97 Intermediary name: JP Morgan Securities plc Intermediary Code: JPMSGB2L Timezone: UTC Currency: GBP

Aggregated information

Date of purchase: 25 April 2022 Number of ordinary shares purchased: 575,000 Volume weighted average price paid per share (p): 2385.5094

Transaction Date and time Volume Price (p) Platform Code Transaction reference number 25-Apr-2022 07:01:00 658 2365.0000 XLON 07002070000002841-E0A0oFXWGzUL20220425 25-Apr-2022 07:01:00 28 2365.0000 XLON 07002070000002841-E0A0oFXWGzUO20220425 25-Apr-2022 07:01:40 407 2366.0000 XLON 07002070000002932-E0A0oFXWH4zC20220425 25-Apr-2022 07:01:40 359 2366.0000 XLON 07002070000002932-E0A0oFXWH4zA20220425 25-Apr-2022 07:01:44 974 2365.0000 XLON 05002050000002872-E0A0oFXWH5cI20220425 25-Apr-2022 07:02:41 766 2364.0000 XLON 07002070000003495-E0A0oFXWHDVQ20220425 25-Apr-2022 07:02:41 763 2365.0000 XLON 05002050000004649-E0A0oFXWHDVH20220425 25-Apr-2022 07:02:41 278 2365.0000 XLON 05002050000004649-E0A0oFXWHDVF20220425 25-Apr-2022 07:02:55 365 2360.0000 XLON 05002050000002920-E0A0oFXWHEe320220425 25-Apr-2022 07:03:00 331 2360.0000 XLON 05002050000002920-E0A0oFXWHFtX20220425 25-Apr-2022 07:03:02 336 2359.0000 XLON 07002070000005150-E0A0oFXWHGLT20220425 25-Apr-2022 07:03:02 115 2359.0000 XLON 07002070000005150-E0A0oFXWHGLR20220425 25-Apr-2022 07:03:02 57 2359.0000 XLON 07002070000005150-E0A0oFXWHGLW20220425 25-Apr-2022 07:03:52 694 2356.0000 XLON 05002050000005133-E0A0oFXWHLlk20220425 25-Apr-2022 07:04:30 697 2355.0000 XLON 07002070000006665-E0A0oFXWHPiP20220425 25-Apr-2022 07:04:30 836 2356.0000 XLON 07002070000006727-E0A0oFXWHPgE20220425 25-Apr-2022 07:04:33 697 2354.0000 XLON 05002050000006763-E0A0oFXWHQ0i20220425

25-Apr-2022 07:05:09 274 2356.0000 XLON 05002050000007379-E0A0oFXWHTP420220425 25-Apr-2022 07:05:11 90 2356.0000 XLON 05002050000007379-E0A0oFXWHTq820220425 25-Apr-2022 07:05:11 267 2356.0000 XLON 05002050000007379-E0A0oFXWHTq520220425 25-Apr-2022 07:06:04 312 2358.0000 XLON 07002070000008846-E0A0oFXWHZcX20220425 25-Apr-2022 07:06:04 524 2358.0000 XLON 07002070000008846-E0A0oFXWHZcU20220425 25-Apr-2022 07:06:44 632 2363.0000 XLON 07002070000009574-E0A0oFXWHe8Z20220425 25-Apr-2022 07:06:53 685 2362.0000 XLON 05002050000009682-E0A0oFXWHfDN20220425 25-Apr-2022 07:07:51 158 2365.0000 XLON 07002070000010854-E0A0oFXWHlfK20220425 25-Apr-2022 07:07:51 96 2365.0000 XLON 07002070000010854-E0A0oFXWHlfQ20220425 25-Apr-2022 07:07:52 726 2365.0000 XLON 07002070000010854-E0A0oFXWHlx820220425 25-Apr-2022 07:07:52 980 2363.0000 XLON 07002070000010500-E0A0oFXWHm1A20220425 25-Apr-2022 07:08:35 688 2362.0000 XLON 07002070000009729-E0A0oFXWHrAt20220425 25-Apr-2022 07:08:42 330 2361.0000 XLON 07002070000011679-E0A0oFXWHsXT20220425 25-Apr-2022 07:08:42 35 2361.0000 XLON 07002070000011679-E0A0oFXWHsXY20220425 25-Apr-2022 07:09:38 142 2362.0000 XLON 07002070000012525-E0A0oFXWHyEz20220425 25-Apr-2022 07:09:38 419 2362.0000 XLON 07002070000012525-E0A0oFXWHyF120220425 25-Apr-2022 07:10:58 110 2363.0000 XLON 07002070000012694-E0A0oFXWI59I20220425 25-Apr-2022 07:11:38 694 2364.0000 XLON 07002070000013940-E0A0oFXWI91m20220425 25-Apr-2022 07:12:18 897 2364.0000 XLON 07002070000014344-E0A0oFXWIDGI20220425 25-Apr-2022 07:12:20 348 2362.0000 XLON 07002070000012525-E0A0oFXWIDUX20220425 25-Apr-2022 07:12:20 411 2363.0000 XLON 05002050000012757-E0A0oFXWIDRY20220425 25-Apr-2022 07:12:20 358 2363.0000 XLON 05002050000012757-E0A0oFXWIDRa20220425 25-Apr-2022 07:12:28 346 2360.0000 XLON 05002050000014055-E0A0oFXWIE1u20220425 25-Apr-2022 07:13:44 900 2361.0000 XLON 05002050000015405-E0A0oFXWIL0I20220425 25-Apr-2022 07:13:44 378 2361.0000 XLON 05002050000015405-E0A0oFXWIL0C20220425 25-Apr-2022 07:13:44 58 2361.0000 XLON 05002050000015405-E0A0oFXWIL0K20220425 25-Apr-2022 07:14:29 413 2362.0000 XLON 05002050000015994-E0A0oFXWIOCu20220425 25-Apr-2022 07:14:29 280 2362.0000 XLON 05002050000015994-E0A0oFXWIOCs20220425 25-Apr-2022 07:14:29 207 2362.0000 XLON 05002050000015994-E0A0oFXWIOCq20220425 25-Apr-2022 07:14:29 216 2362.0000 XLON 05002050000015994-E0A0oFXWIOCo20220425 25-Apr-2022 07:15:13 968 2362.0000 XLON 05002050000016699-E0A0oFXWISKa20220425 25-Apr-2022 07:15:14 95 2360.0000 XLON 05002050000015342-E0A0oFXWISd820220425 25-Apr-2022 07:15:55 83 2366.0000 XLON 07002070000017235-E0A0oFXWIWlP20220425 25-Apr-2022 07:16:03 883 2367.0000 XLON 07002070000017261-E0A0oFXWIXie20220425 25-Apr-2022 07:16:04 815 2366.0000 XLON 07002070000017235-E0A0oFXWIXwr20220425 25-Apr-2022 07:16:37 209 2367.0000 XLON 07002070000017650-E0A0oFXWIbAK20220425 25-Apr-2022 07:17:17 715 2369.0000 XLON 05002050000018462-E0A0oFXWIf3T20220425 25-Apr-2022 07:17:17 558 2369.0000 XLON 05002050000018462-E0A0oFXWIf3X20220425 25-Apr-2022 07:18:03 207 2370.0000 XLON 07002070000019043-E0A0oFXWIjd520220425 25-Apr-2022 07:18:03 458 2370.0000 XLON 07002070000019043-E0A0oFXWIjd720220425 25-Apr-2022 07:18:03 216 2370.0000 XLON 07002070000019043-E0A0oFXWIjd320220425 25-Apr-2022 07:19:05 1097 2372.0000 XLON 07002070000019846-E0A0oFXWIpuu20220425 25-Apr-2022 07:19:05 769 2372.0000 XLON 07002070000019846-E0A0oFXWIpuw20220425 25-Apr-2022 07:19:52 881 2371.0000 XLON 05002050000020680-E0A0oFXWItIe20220425 25-Apr-2022 07:20:14 803 2370.0000 XLON 07002070000019501-E0A0oFXWIvZ020220425 25-Apr-2022 07:21:52 1420 2373.0000 XLON 07002070000021569-E0A0oFXWJ37l20220425 25-Apr-2022 07:21:52 154 2373.0000 XLON 05002050000021758-E0A0oFXWJ37p20220425 25-Apr-2022 07:21:52 192 2373.0000 XLON 07002070000021716-E0A0oFXWJ37v20220425 25-Apr-2022 07:21:52 201 2372.0000 XLON 05002050000021589-E0A0oFXWJ38d20220425 25-Apr-2022 07:21:52 48 2371.0000 XLON 05002050000021528-E0A0oFXWJ39H20220425 25-Apr-2022 07:21:52 35 2372.0000 XLON 07002070000021504-E0A0oFXWJ38n20220425 25-Apr-2022 07:21:52 697 2372.0000 XLON 05002050000021589-E0A0oFXWJ38h20220425 25-Apr-2022 07:21:52 143 2373.0000 XLON 07002070000021692-E0A0oFXWJ37t20220425 25-Apr-2022 07:21:52 204 2373.0000 XLON 05002050000021784-E0A0oFXWJ37r20220425 25-Apr-2022 07:21:52 103 2372.0000 XLON 07002070000021504-E0A0oFXWJ38j20220425 25-Apr-2022 07:23:16 1118 2376.0000 XLON 07002070000022811-E0A0oFXWJ8xm20220425 25-Apr-2022 07:23:24 900 2375.0000 XLON 05002050000022820-E0A0oFXWJ9Kw20220425 25-Apr-2022 07:25:17 2239 2381.0000 XLON 05002050000024171-E0A0oFXWJGPt20220425

25-Apr-2022 07:25:17 292 2380.0000 XLON 07002070000023873-E0A0oFXWJGST20220425 25-Apr-2022 07:25:17 1626 2380.0000 XLON 07002070000023873-E0A0oFXWJGSO20220425 25-Apr-2022 07:25:38 469 2379.0000 XLON 07002070000024105-E0A0oFXWJHkA20220425 25-Apr-2022 07:25:45 1 2378.0000 XLON 05002050000024218-E0A0oFXWJIP020220425 25-Apr-2022 07:25:49 275 2378.0000 XLON 05002050000024218-E0A0oFXWJIgG20220425 25-Apr-2022 07:25:49 180 2378.0000 XLON 05002050000024302-E0A0oFXWJIgI20220425 25-Apr-2022 07:25:49 142 2378.0000 XLON 05002050000024337-E0A0oFXWJIgK20220425 25-Apr-2022 07:26:01 461 2379.0000 XLON 07002070000024874-E0A0oFXWJK2F20220425 25-Apr-2022 07:26:01 344 2379.0000 XLON 07002070000024874-E0A0oFXWJK2H20220425 25-Apr-2022 07:26:01 250 2379.0000 XLON 07002070000024874-E0A0oFXWJK2D20220425 25-Apr-2022 07:27:19 163 2379.0000 XLON 07002070000025164-E0A0oFXWJOhI20220425 25-Apr-2022 07:27:19 315 2379.0000 XLON 05002050000025286-E0A0oFXWJOhX20220425 25-Apr-2022 07:27:19 219 2379.0000 XLON 05002050000025285-E0A0oFXWJOhT20220425 25-Apr-2022 07:27:19 157 2379.0000 XLON 07002070000025164-E0A0oFXWJOhR20220425 25-Apr-2022 07:27:19 453 2379.0000 XLON 07002070000025165-E0A0oFXWJOhV20220425 25-Apr-2022 07:27:23 273 2378.0000 XLON 07002070000025147-E0A0oFXWJPNB20220425 25-Apr-2022 07:27:33 857 2377.0000 XLON 05002050000024972-E0A0oFXWJQbB20220425 25-Apr-2022 07:28:54 385 2383.0000 XLON 07002070000026868-E0A0oFXWJWYd20220425 25-Apr-2022 07:28:54 246 2383.0000 XLON 07002070000026868-E0A0oFXWJWYf20220425 25-Apr-2022 07:28:54 522 2383.0000 XLON 07002070000026868-E0A0oFXWJWYb20220425 25-Apr-2022 07:29:38 1382 2383.0000 XLON 07002070000027193-E0A0oFXWJZlM20220425 25-Apr-2022 07:29:59 160 2382.0000 XLON 05002050000027357-E0A0oFXWJaxi20220425 25-Apr-2022 07:29:59 200 2382.0000 XLON 05002050000027041-E0A0oFXWJaxc20220425 25-Apr-2022 07:29:59 594 2382.0000 XLON 07002070000026911-E0A0oFXWJaxe20220425 25-Apr-2022 07:29:59 244 2382.0000 XLON 07002070000026911-E0A0oFXWJaxg20220425 25-Apr-2022 07:29:59 51 2380.0000 XLON 05002050000027042-E0A0oFXWJb2X20220425 25-Apr-2022 07:29:59 997 2380.0000 XLON 05002050000027042-E0A0oFXWJb2P20220425 25-Apr-2022 07:32:07 2 2385.0000 XLON 07002070000029375-E0A0oFXWJlx820220425 25-Apr-2022 07:32:07 1279 2385.0000 XLON 07002070000029375-E0A0oFXWJlxU20220425 25-Apr-2022 07:33:02 1519 2386.0000 XLON 07002070000030273-E0A0oFXWJpwv20220425 25-Apr-2022 07:34:58 878 2387.0000 XLON 07002070000031250-E0A0oFXWJwTg20220425 25-Apr-2022 07:34:58 10 2387.0000 XLON 07002070000031250-E0A0oFXWJwTi20220425 25-Apr-2022 07:35:05 763 2387.0000 XLON 07002070000031717-E0A0oFXWJx1q20220425 25-Apr-2022 07:35:29 710 2386.0000 XLON 07002070000030610-E0A0oFXWJylN20220425 25-Apr-2022 07:35:29 148 2386.0000 XLON 05002050000030738-E0A0oFXWJylP20220425 25-Apr-2022 07:35:33 59 2385.0000 XLON 05002050000031168-E0A0oFXWJz1z20220425 25-Apr-2022 07:35:33 379 2385.0000 XLON 05002050000031168-E0A0oFXWJz1A20220425 25-Apr-2022 07:35:33 31 2385.0000 XLON 05002050000031168-E0A0oFXWJz1x20220425 25-Apr-2022 07:35:33 31 2385.0000 XLON 05002050000031168-E0A0oFXWJz2120220425 25-Apr-2022 07:36:53 875 2385.0000 XLON 07002070000032981-E0A0oFXWK41i20220425 25-Apr-2022 07:36:53 789 2385.0000 XLON 07002070000032981-E0A0oFXWK41m20220425 25-Apr-2022 07:37:43 1181 2387.0000 XLON 07002070000033560-E0A0oFXWK6oZ20220425 25-Apr-2022 07:38:45 1577 2385.0000 XLON 05002050000033577-E0A0oFXWKA7j20220425 25-Apr-2022 07:39:46 826 2386.0000 XLON 07002070000034542-E0A0oFXWKDzO20220425 25-Apr-2022 07:39:46 732 2386.0000 XLON 07002070000034542-E0A0oFXWKDzR20220425 25-Apr-2022 07:39:51 1750 2385.0000 XLON 07002070000034481-E0A0oFXWKEF420220425 25-Apr-2022 07:41:35 1145 2384.0000 XLON 07002070000035727-E0A0oFXWKKOP20220425 25-Apr-2022 07:41:50 145 2383.0000 XLON 05002050000035720-E0A0oFXWKLW420220425 25-Apr-2022 07:41:50 1061 2383.0000 XLON 07002070000035669-E0A0oFXWKLW220220425 25-Apr-2022 07:43:03 387 2385.0000 XLON 05002050000036485-E0A0oFXWKQ2Q20220425 25-Apr-2022 07:43:03 747 2385.0000 XLON 05002050000036485-E0A0oFXWKQ2O20220425 25-Apr-2022 07:44:42 1363 2385.0000 XLON 07002070000037920-E0A0oFXWKWHL20220425 25-Apr-2022 07:44:44 155 2384.0000 XLON 05002050000037707-E0A0oFXWKWRf20220425 25-Apr-2022 07:44:44 1214 2384.0000 XLON 05002050000037707-E0A0oFXWKWRi20220425 25-Apr-2022 07:45:15 1221 2383.0000 XLON 05002050000036452-E0A0oFXWKYSO20220425 25-Apr-2022 07:48:07 242 2385.0000 XLON 07002070000039627-E0A0oFXWKj8V20220425 25-Apr-2022 07:48:07 989 2385.0000 XLON 07002070000039627-E0A0oFXWKj8T20220425 25-Apr-2022 07:48:28 205 2385.0000 XLON 05002050000040331-E0A0oFXWKkHg20220425

25-Apr-2022 07:48:28 166 2385.0000 XLON 05002050000040331-E0A0oFXWKkHc20220425 25-Apr-2022 07:48:39 682 2383.0000 XLON 07002070000040296-E0A0oFXWKksX20220425 25-Apr-2022 07:48:39 1129 2384.0000 XLON 05002050000039215-E0A0oFXWKkrx20220425 25-Apr-2022 07:49:43 1102 2384.0000 XLON 07002070000040864-E0A0oFXWKp8k20220425 25-Apr-2022 07:49:51 172 2384.0000 XLON 05002050000041169-E0A0oFXWKple20220425 25-Apr-2022 07:50:25 698 2382.0000 XLON 07002070000040613-E0A0oFXWKs2I20220425 25-Apr-2022 07:50:25 330 2383.0000 XLON 05002050000040906-E0A0oFXWKrlZ20220425 25-Apr-2022 07:51:00 177 2381.0000 XLON 07002070000040865-E0A0oFXWKwed20220425 25-Apr-2022 07:51:00 442 2381.0000 XLON 07002070000040865-E0A0oFXWKwem20220425 25-Apr-2022 07:51:38 189 2380.0000 XLON 07002070000042949-E0A0oFXWKyvz20220425 25-Apr-2022 07:51:38 423 2380.0000 XLON 07002070000042949-E0A0oFXWKyvx20220425 25-Apr-2022 07:51:38 29 2379.0000 XLON 05002050000042380-E0A0oFXWKyub20220425 25-Apr-2022 07:51:38 800 2379.0000 XLON 05002050000042380-E0A0oFXWKyuZ20220425 25-Apr-2022 07:51:38 829 2380.0000 XLON 07002070000042394-E0A0oFXWKytu20220425 25-Apr-2022 07:52:41 22 2381.0000 XLON 05002050000043660-E0A0oFXWL2SH20220425 25-Apr-2022 07:52:41 328 2381.0000 XLON 05002050000043660-E0A0oFXWL2SB20220425 25-Apr-2022 07:52:41 541 2381.0000 XLON 05002050000043660-E0A0oFXWL2SD20220425 25-Apr-2022 07:52:41 207 2381.0000 XLON 05002050000043660-E0A0oFXWL2SF20220425 25-Apr-2022 07:53:08 905 2379.0000 XLON 05002050000043459-E0A0oFXWL4kB20220425 25-Apr-2022 07:53:38 787 2378.0000 XLON 07002070000043728-E0A0oFXWL7nz20220425 25-Apr-2022 07:53:38 49 2378.0000 XLON 07002070000043728-E0A0oFXWL7nv20220425 25-Apr-2022 07:54:52 1042 2378.0000 XLON 07002070000045220-E0A0oFXWLBjw20220425 25-Apr-2022 07:54:52 9 2378.0000 XLON 07002070000045220-E0A0oFXWLBk720220425 25-Apr-2022 07:54:52 214 2378.0000 XLON 07002070000045220-E0A0oFXWLBk920220425 25-Apr-2022 07:55:21 570 2377.0000 XLON 05002050000045212-E0A0oFXWLCyn20220425 25-Apr-2022 07:55:22 455 2376.0000 XLON 07002070000044487-E0A0oFXWLD0p20220425 25-Apr-2022 07:55:30 629 2375.0000 XLON 05002050000045522-E0A0oFXWLDSz20220425 25-Apr-2022 07:56:26 1078 2378.0000 XLON 05002050000046187-E0A0oFXWLGQ720220425 25-Apr-2022 07:57:09 995 2377.0000 XLON 05002050000046051-E0A0oFXWLIW620220425 25-Apr-2022 07:59:08 259 2378.0000 XLON 05002050000047226-E0A0oFXWLMnI20220425 25-Apr-2022 07:59:08 679 2378.0000 XLON 05002050000047226-E0A0oFXWLMnG20220425 25-Apr-2022 07:59:39 1280 2377.0000 XLON 05002050000047111-E0A0oFXWLNnL20220425 25-Apr-2022 08:00:29 293 2376.0000 XLON 07002070000047087-E0A0oFXWLPZ220220425 25-Apr-2022 08:00:29 146 2376.0000 XLON 07002070000047087-E0A0oFXWLPZ420220425 25-Apr-2022 08:00:29 395 2376.0000 XLON 05002050000047944-E0A0oFXWLPZ620220425 25-Apr-2022 08:01:09 500 2375.0000 XLON 07002070000049439-E0A0oFXWLRNg20220425 25-Apr-2022 08:01:10 13 2375.0000 XLON 07002070000049439-E0A0oFXWLRQe20220425 25-Apr-2022 08:01:10 643 2375.0000 XLON 07002070000049439-E0A0oFXWLRQc20220425 25-Apr-2022 08:02:38 124 2374.0000 XLON 07002070000047951-E0A0oFXWLVFG20220425 25-Apr-2022 08:02:38 390 2374.0000 XLON 07002070000047951-E0A0oFXWLVFA20220425 25-Apr-2022 08:02:38 390 2374.0000 XLON 07002070000047951-E0A0oFXWLVFC20220425 25-Apr-2022 08:02:38 210 2374.0000 XLON 07002070000047951-E0A0oFXWLVFE20220425 25-Apr-2022 08:03:10 314 2376.0000 XLON 05002050000050722-E0A0oFXWLXES20220425 25-Apr-2022 08:03:10 676 2376.0000 XLON 05002050000050722-E0A0oFXWLXEV20220425 25-Apr-2022 08:03:54 603 2377.0000 XLON 07002070000051004-E0A0oFXWLZRY20220425 25-Apr-2022 08:03:54 334 2377.0000 XLON 07002070000051004-E0A0oFXWLZRb20220425 25-Apr-2022 08:05:25 728 2378.0000 XLON 07002070000051910-E0A0oFXWLdfY20220425 25-Apr-2022 08:05:25 1123 2378.0000 XLON 07002070000051909-E0A0oFXWLdfR20220425 25-Apr-2022 08:05:25 283 2378.0000 XLON 05002050000051866-E0A0oFXWLdfW20220425 25-Apr-2022 08:05:25 78 2378.0000 XLON 07002070000051909-E0A0oFXWLdfU20220425 25-Apr-2022 08:06:41 1061 2378.0000 XLON 07002070000052410-E0A0oFXWLi8y20220425 25-Apr-2022 08:06:41 133 2378.0000 XLON 07002070000052410-E0A0oFXWLi8w20220425 25-Apr-2022 08:06:41 1493 2378.0000 XLON 05002050000052393-E0A0oFXWLi8u20220425 25-Apr-2022 08:09:01 611 2376.0000 XLON 07002070000053496-E0A0oFXWLoiQ20220425 25-Apr-2022 08:09:01 499 2376.0000 XLON 07002070000053496-E0A0oFXWLoiO20220425 25-Apr-2022 08:12:38 408 2378.0000 XLON 07002070000055279-E0A0oFXWLxZk20220425 25-Apr-2022 08:12:38 1100 2378.0000 XLON 07002070000055279-E0A0oFXWLxZi20220425 25-Apr-2022 08:12:38 2108 2378.0000 XLON 07002070000056308-E0A0oFXWLxZq20220425

25-Apr-2022 08:13:11 676 2377.0000 XLON 07002070000055241-E0A0oFXWLzEH20220425 25-Apr-2022 08:13:47 899 2377.0000 XLON 07002070000056817-E0A0oFXWM1QC20220425 25-Apr-2022 08:13:53 403 2376.0000 XLON 05002050000056341-E0A0oFXWM1u320220425 25-Apr-2022 08:16:12 15 2378.0000 XLON 05002050000058568-E0A0oFXWM8YW20220425 25-Apr-2022 08:16:12 166 2378.0000 XLON 05002050000058568-E0A0oFXWM8YU20220425 25-Apr-2022 08:16:19 1334 2378.0000 XLON 05002050000058593-E0A0oFXWM8tV20220425 25-Apr-2022 08:16:19 200 2378.0000 XLON 05002050000058593-E0A0oFXWM8tT20220425 25-Apr-2022 08:16:49 250 2378.0000 XLON 07002070000058858-E0A0oFXWM9uz20220425 25-Apr-2022 08:17:01 363 2380.0000 XLON 05002050000058960-E0A0oFXWMAOM20220425 25-Apr-2022 08:17:01 290 2380.0000 XLON 05002050000058960-E0A0oFXWMAOK20220425 25-Apr-2022 08:17:01 107 2380.0000 XLON 05002050000058960-E0A0oFXWMAOI20220425 25-Apr-2022 08:17:07 329 2379.0000 XLON 07002070000058955-E0A0oFXWMAfv20220425 25-Apr-2022 08:18:30 2065 2381.0000 XLON 05002050000059659-E0A0oFXWMELB20220425 25-Apr-2022 08:18:47 378 2380.0000 XLON 07002070000059546-E0A0oFXWMF8220220425 25-Apr-2022 08:18:47 887 2380.0000 XLON 05002050000059612-E0A0oFXWMF8020220425 25-Apr-2022 08:18:55 537 2379.0000 XLON 07002070000059321-E0A0oFXWMFUo20220425 25-Apr-2022 08:18:55 226 2379.0000 XLON 07002070000059321-E0A0oFXWMFUl20220425 25-Apr-2022 08:18:55 699 2379.0000 XLON 07002070000059537-E0A0oFXWMFUs20220425 25-Apr-2022 08:18:55 358 2379.0000 XLON 05002050000059381-E0A0oFXWMFUq20220425 25-Apr-2022 08:20:07 46 2379.0000 XLON 07002070000060341-E0A0oFXWMIGD20220425 25-Apr-2022 08:20:07 964 2378.0000 XLON 05002050000060462-E0A0oFXWMIGb20220425 25-Apr-2022 08:20:14 138 2377.0000 XLON 05002050000060496-E0A0oFXWMIe920220425 25-Apr-2022 08:20:30 145 2376.0000 XLON 07002070000060342-E0A0oFXWMJ2d20220425 25-Apr-2022 08:20:30 1301 2376.0000 XLON 07002070000060342-E0A0oFXWMJ2f20220425 25-Apr-2022 08:21:03 146 2376.0000 XLON 05002050000060895-E0A0oFXWMKgM20220425 25-Apr-2022 08:21:03 520 2376.0000 XLON 05002050000060895-E0A0oFXWMKgK20220425 25-Apr-2022 08:21:03 134 2376.0000 XLON 05002050000060895-E0A0oFXWMKgO20220425 25-Apr-2022 08:21:03 347 2376.0000 XLON 05002050000060895-E0A0oFXWMKgQ20220425 25-Apr-2022 08:22:02 1108 2374.0000 XLON 05002050000060868-E0A0oFXWMMZA20220425 25-Apr-2022 08:23:17 493 2371.0000 XLON 07002070000061460-E0A0oFXWMQ5s20220425 25-Apr-2022 08:23:35 724 2371.0000 XLON 07002070000061460-E0A0oFXWMQmP20220425 25-Apr-2022 08:23:35 123 2371.0000 XLON 07002070000061461-E0A0oFXWMQml20220425 25-Apr-2022 08:23:35 850 2371.0000 XLON 07002070000061461-E0A0oFXWMQmR20220425 25-Apr-2022 08:24:21 250 2370.0000 XLON 05002050000062282-E0A0oFXWMSTN20220425 25-Apr-2022 08:27:26 385 2373.0000 XLON 07002070000062717-E0A0oFXWMZtw20220425 25-Apr-2022 08:28:00 107 2373.0000 XLON 07002070000062862-E0A0oFXWMai020220425 25-Apr-2022 08:28:00 146 2373.0000 XLON 07002070000062717-E0A0oFXWMahy20220425 25-Apr-2022 08:28:00 235 2373.0000 XLON 05002050000063587-E0A0oFXWMai820220425 25-Apr-2022 08:28:00 375 2373.0000 XLON 07002070000062862-E0A0oFXWMai220220425 25-Apr-2022 08:28:00 191 2373.0000 XLON 05002050000063007-E0A0oFXWMai420220425 25-Apr-2022 08:28:00 225 2373.0000 XLON 07002070000063329-E0A0oFXWMai620220425 25-Apr-2022 08:28:25 186 2373.0000 XLON 07002070000063704-E0A0oFXWMbdu20220425 25-Apr-2022 08:29:17 164 2372.0000 XLON 05002050000062546-E0A0oFXWMd3B20220425 25-Apr-2022 08:29:17 579 2372.0000 XLON 05002050000062546-E0A0oFXWMd3D20220425 25-Apr-2022 08:31:06 1053 2375.0000 XLON 07002070000064871-E0A0oFXWMiUU20220425 25-Apr-2022 08:31:07 175 2375.0000 XLON 07002070000064930-E0A0oFXWMiZ620220425 25-Apr-2022 08:31:07 1098 2375.0000 XLON 07002070000064930-E0A0oFXWMiZ420220425 25-Apr-2022 08:31:54 47 2376.0000 XLON 07002070000065222-E0A0oFXWMkj320220425 25-Apr-2022 08:31:54 132 2376.0000 XLON 07002070000065222-E0A0oFXWMkix20220425 25-Apr-2022 08:31:54 207 2376.0000 XLON 07002070000065222-E0A0oFXWMkj120220425 25-Apr-2022 08:31:54 317 2376.0000 XLON 07002070000065222-E0A0oFXWMkiz20220425 25-Apr-2022 08:31:54 112 2376.0000 XLON 07002070000065222-E0A0oFXWMkiv20220425 25-Apr-2022 08:33:07 275 2376.0000 XLON 05002050000065594-E0A0oFXWMmwy20220425 25-Apr-2022 08:33:07 690 2376.0000 XLON 05002050000065594-E0A0oFXWMmwu20220425 25-Apr-2022 08:33:22 317 2376.0000 XLON 05002050000066022-E0A0oFXWMogI20220425 25-Apr-2022 08:33:22 113 2376.0000 XLON 05002050000066022-E0A0oFXWMogM20220425 25-Apr-2022 08:33:22 250 2376.0000 XLON 05002050000066022-E0A0oFXWMogG20220425 25-Apr-2022 08:33:22 208 2376.0000 XLON 05002050000066022-E0A0oFXWMogK20220425

25-Apr-2022 08:34:06 461 2375.0000 XLON 05002050000066366-E0A0oFXWMqx120220425 25-Apr-2022 08:34:06 177 2375.0000 XLON 05002050000066366-E0A0oFXWMqx520220425 25-Apr-2022 08:34:06 250 2375.0000 XLON 05002050000066366-E0A0oFXWMqx320220425 25-Apr-2022 08:34:52 1328 2376.0000 XLON 07002070000066632-E0A0oFXWMtMX20220425 25-Apr-2022 08:34:52 147 2376.0000 XLON 05002050000066713-E0A0oFXWMtMZ20220425 25-Apr-2022 08:36:01 217 2375.0000 XLON 05002050000067202-E0A0oFXWMvzO20220425 25-Apr-2022 08:36:01 304 2375.0000 XLON 05002050000067202-E0A0oFXWMvzU20220425 25-Apr-2022 08:36:01 250 2375.0000 XLON 05002050000067202-E0A0oFXWMvzS20220425 25-Apr-2022 08:36:01 462 2375.0000 XLON 05002050000067202-E0A0oFXWMvzW20220425 25-Apr-2022 08:36:01 165 2375.0000 XLON 05002050000067202-E0A0oFXWMvzQ20220425 25-Apr-2022 08:36:08 118 2376.0000 XLON 05002050000067255-E0A0oFXWMwMc20220425 25-Apr-2022 08:36:08 68 2376.0000 XLON 05002050000067255-E0A0oFXWMwMe20220425 25-Apr-2022 08:39:14 156 2374.0000 XLON 05002050000067869-E0A0oFXWN2LK20220425 25-Apr-2022 08:39:14 158 2374.0000 XLON 05002050000067777-E0A0oFXWN2LI20220425 25-Apr-2022 08:39:14 703 2374.0000 XLON 07002070000066637-E0A0oFXWN2L620220425 25-Apr-2022 08:39:14 160 2374.0000 XLON 07002070000067634-E0A0oFXWN2LE20220425 25-Apr-2022 08:39:14 153 2374.0000 XLON 05002050000067718-E0A0oFXWN2LG20220425 25-Apr-2022 08:39:14 560 2374.0000 XLON 05002050000067682-E0A0oFXWN2LC20220425 25-Apr-2022 08:39:52 262 2375.0000 XLON 07002070000068209-E0A0oFXWN4Ls20220425 25-Apr-2022 08:40:25 9 2375.0000 XLON 07002070000068209-E0A0oFXWN5lB20220425 25-Apr-2022 08:42:00 1193 2375.0000 XLON 07002070000069328-E0A0oFXWN9Z920220425 25-Apr-2022 08:42:00 550 2375.0000 XLON 07002070000068209-E0A0oFXWN9P620220425 25-Apr-2022 08:42:00 162 2375.0000 XLON 05002050000068311-E0A0oFXWN9Pa20220425 25-Apr-2022 08:42:00 94 2375.0000 XLON 07002070000068209-E0A0oFXWN9PY20220425 25-Apr-2022 08:42:03 1001 2375.0000 XLON 07002070000069340-E0A0oFXWN9pU20220425 25-Apr-2022 08:42:04 250 2375.0000 XLON 07002070000069358-E0A0oFXWN9qr20220425 25-Apr-2022 08:42:04 528 2375.0000 XLON 07002070000069358-E0A0oFXWN9qp20220425 25-Apr-2022 08:42:12 796 2374.0000 XLON 05002050000068289-E0A0oFXWNABL20220425 25-Apr-2022 08:42:12 403 2374.0000 XLON 05002050000068289-E0A0oFXWNABP20220425 25-Apr-2022 08:42:51 146 2373.0000 XLON 05002050000069481-E0A0oFXWNBfs20220425 25-Apr-2022 08:43:55 250 2374.0000 XLON 05002050000069985-E0A0oFXWNDi720220425 25-Apr-2022 08:43:55 174 2374.0000 XLON 07002070000069814-E0A0oFXWNDi520220425 25-Apr-2022 08:43:55 444 2374.0000 XLON 07002070000069781-E0A0oFXWNDi320220425 25-Apr-2022 08:43:55 354 2374.0000 XLON 05002050000069926-E0A0oFXWNDi120220425 25-Apr-2022 08:43:55 746 2374.0000 XLON 07002070000069777-E0A0oFXWNDhx20220425 25-Apr-2022 08:44:44 626 2372.0000 XLON 05002050000069928-E0A0oFXWNFl620220425 25-Apr-2022 08:44:44 140 2372.0000 XLON 05002050000069928-E0A0oFXWNFl420220425 25-Apr-2022 08:45:57 1003 2372.0000 XLON 05002050000071104-E0A0oFXWNIx520220425 25-Apr-2022 08:46:07 995 2373.0000 XLON 05002050000071490-E0A0oFXWNJsV20220425 25-Apr-2022 08:46:07 298 2373.0000 XLON 05002050000071490-E0A0oFXWNJsX20220425 25-Apr-2022 08:48:59 594 2373.0000 XLON 07002070000073230-E0A0oFXWNRGQ20220425 25-Apr-2022 08:48:59 164 2373.0000 XLON 05002050000073435-E0A0oFXWNRGW20220425 25-Apr-2022 08:48:59 144 2373.0000 XLON 07002070000073381-E0A0oFXWNRGY20220425 25-Apr-2022 08:49:00 250 2373.0000 XLON 07002070000075086-E0A0oFXWNRNj20220425 25-Apr-2022 08:49:20 1195 2373.0000 XLON 05002050000075326-E0A0oFXWNSNH20220425 25-Apr-2022 08:49:47 226 2373.0000 XLON 05002050000076371-E0A0oFXWNTMj20220425 25-Apr-2022 08:49:47 250 2373.0000 XLON 05002050000076371-E0A0oFXWNTMf20220425 25-Apr-2022 08:49:47 338 2373.0000 XLON 05002050000076371-E0A0oFXWNTMh20220425 25-Apr-2022 08:50:29 1035 2373.0000 XLON 05002050000077229-E0A0oFXWNVTv20220425 25-Apr-2022 08:51:03 824 2373.0000 XLON 07002070000077495-E0A0oFXWNWpk20220425 25-Apr-2022 08:53:22 298 2376.0000 XLON 07002070000079978-E0A0oFXWNbS120220425 25-Apr-2022 08:53:22 197 2376.0000 XLON 07002070000079978-E0A0oFXWNbRz20220425 25-Apr-2022 08:53:22 317 2376.0000 XLON 07002070000079978-E0A0oFXWNbS320220425 25-Apr-2022 08:53:22 177 2376.0000 XLON 07002070000079978-E0A0oFXWNbRx20220425 25-Apr-2022 08:53:22 178 2376.0000 XLON 07002070000079978-E0A0oFXWNbS720220425 25-Apr-2022 08:53:22 207 2376.0000 XLON 07002070000079978-E0A0oFXWNbS520220425 25-Apr-2022 08:53:22 224 2376.0000 XLON 07002070000079978-E0A0oFXWNbS920220425 25-Apr-2022 08:53:28 250 2376.0000 XLON 05002050000080334-E0A0oFXWNbf520220425

25-Apr-2022 08:53:28 289 2376.0000 XLON 05002050000080334-E0A0oFXWNbf720220425 25-Apr-2022 08:53:28 207 2376.0000 XLON 05002050000080334-E0A0oFXWNbf920220425 25-Apr-2022 08:53:28 286 2376.0000 XLON 05002050000080334-E0A0oFXWNbfB20220425 25-Apr-2022 08:53:43 515 2375.0000 XLON 05002050000080118-E0A0oFXWNcE920220425 25-Apr-2022 08:53:57 787 2375.0000 XLON 05002050000080118-E0A0oFXWNckV20220425 25-Apr-2022 08:55:30 300 2375.0000 XLON 05002050000082698-E0A0oFXWNgGZ20220425 25-Apr-2022 08:55:30 365 2375.0000 XLON 05002050000082698-E0A0oFXWNgGV20220425 25-Apr-2022 08:55:30 300 2375.0000 XLON 05002050000082698-E0A0oFXWNgGX20220425 25-Apr-2022 08:55:30 74 2375.0000 XLON 05002050000082698-E0A0oFXWNgGb20220425 25-Apr-2022 08:56:01 360 2375.0000 XLON 05002050000083533-E0A0oFXWNhe820220425 25-Apr-2022 08:56:01 250 2375.0000 XLON 05002050000083533-E0A0oFXWNheA20220425 25-Apr-2022 08:56:50 335 2375.0000 XLON 07002070000084229-E0A0oFXWNjFF20220425 25-Apr-2022 08:56:50 549 2375.0000 XLON 07002070000084229-E0A0oFXWNjFI20220425 25-Apr-2022 08:57:40 1142 2374.0000 XLON 07002070000081842-E0A0oFXWNkxe20220425 25-Apr-2022 08:57:40 22 2374.0000 XLON 07002070000081842-E0A0oFXWNkxh20220425 25-Apr-2022 08:57:41 514 2374.0000 XLON 05002050000085774-E0A0oFXWNl0D20220425 25-Apr-2022 08:57:41 330 2374.0000 XLON 05002050000085774-E0A0oFXWNl0B20220425 25-Apr-2022 08:57:43 5 2374.0000 XLON 07002070000085660-E0A0oFXWNlEx20220425 25-Apr-2022 08:58:57 202 2373.0000 XLON 07002070000086497-E0A0oFXWNoQA20220425 25-Apr-2022 08:58:57 46 2373.0000 XLON 07002070000086497-E0A0oFXWNoQ820220425 25-Apr-2022 08:58:57 161 2373.0000 XLON 07002070000086497-E0A0oFXWNoQ620220425 25-Apr-2022 08:59:50 347 2374.0000 XLON 05002050000088303-E0A0oFXWNqJT20220425 25-Apr-2022 08:59:50 53 2374.0000 XLON 05002050000088303-E0A0oFXWNqJR20220425 25-Apr-2022 08:59:50 103 2374.0000 XLON 05002050000088303-E0A0oFXWNqIl20220425 25-Apr-2022 08:59:50 378 2374.0000 XLON 05002050000088303-E0A0oFXWNqIZ20220425 25-Apr-2022 09:02:53 886 2376.0000 XLON 05002050000090219-E0A0oFXWNwls20220425 25-Apr-2022 09:02:54 317 2376.0000 XLON 05002050000091377-E0A0oFXWNwnD20220425 25-Apr-2022 09:02:54 250 2376.0000 XLON 05002050000091377-E0A0oFXWNwn920220425 25-Apr-2022 09:02:54 207 2376.0000 XLON 05002050000091377-E0A0oFXWNwn720220425 25-Apr-2022 09:02:54 210 2376.0000 XLON 05002050000091377-E0A0oFXWNwnB20220425 25-Apr-2022 09:04:05 1082 2379.0000 XLON 05002050000092310-E0A0oFXWNzID20220425 25-Apr-2022 09:04:06 250 2379.0000 XLON 05002050000092384-E0A0oFXWNzKy20220425 25-Apr-2022 09:04:06 230 2379.0000 XLON 05002050000092384-E0A0oFXWNzL020220425 25-Apr-2022 09:06:01 117 2380.0000 XLON 07002070000093703-E0A0oFXWO2G920220425 25-Apr-2022 09:06:01 250 2380.0000 XLON 07002070000093703-E0A0oFXWO2GB20220425 25-Apr-2022 09:06:01 219 2380.0000 XLON 07002070000093703-E0A0oFXWO2GD20220425 25-Apr-2022 09:06:01 208 2380.0000 XLON 07002070000093703-E0A0oFXWO2GH20220425 25-Apr-2022 09:06:01 461 2380.0000 XLON 07002070000093703-E0A0oFXWO2GF20220425 25-Apr-2022 09:06:02 1250 2380.0000 XLON 05002050000093911-E0A0oFXWO2I620220425 25-Apr-2022 09:06:03 75 2380.0000 XLON 05002050000093934-E0A0oFXWO2Kn20220425 25-Apr-2022 09:06:03 250 2380.0000 XLON 05002050000093934-E0A0oFXWO2Kl20220425 25-Apr-2022 09:06:03 682 2380.0000 XLON 05002050000093934-E0A0oFXWO2Kj20220425 25-Apr-2022 09:06:47 714 2380.0000 XLON 07002070000094351-E0A0oFXWO3bd20220425 25-Apr-2022 09:06:47 86 2380.0000 XLON 07002070000094351-E0A0oFXWO3ba20220425 25-Apr-2022 09:07:27 270 2381.0000 XLON 07002070000094475-E0A0oFXWO4zz20220425 25-Apr-2022 09:07:27 538 2381.0000 XLON 05002050000094683-E0A0oFXWO4zx20220425 25-Apr-2022 09:07:31 573 2379.0000 XLON 07002070000094524-E0A0oFXWO5Ba20220425 25-Apr-2022 09:08:45 1024 2378.0000 XLON 05002050000096414-E0A0oFXWO8aM20220425 25-Apr-2022 09:08:53 1323 2377.0000 XLON 07002070000095963-E0A0oFXWO8oV20220425 25-Apr-2022 09:11:15 127 2378.0000 XLON 05002050000098169-E0A0oFXWODFi20220425 25-Apr-2022 09:11:15 1210 2378.0000 XLON 05002050000098169-E0A0oFXWODFg20220425 25-Apr-2022 09:11:45 648 2377.0000 XLON 07002070000097744-E0A0oFXWOE0820220425 25-Apr-2022 09:11:45 323 2377.0000 XLON 07002070000097744-E0A0oFXWOE0620220425 25-Apr-2022 09:12:51 199 2376.0000 XLON 05002050000098401-E0A0oFXWOFda20220425 25-Apr-2022 09:12:51 196 2376.0000 XLON 07002070000098109-E0A0oFXWOFdY20220425 25-Apr-2022 09:12:51 137 2376.0000 XLON 07002070000098312-E0A0oFXWOFde20220425 25-Apr-2022 09:12:51 182 2376.0000 XLON 07002070000098414-E0A0oFXWOFdg20220425 25-Apr-2022 09:12:51 168 2376.0000 XLON 07002070000098240-E0A0oFXWOFdc20220425

25-Apr-2022 09:12:55 250 2376.0000 XLON 05002050000100247-E0A0oFXWOFmH20220425 25-Apr-2022 09:14:31 137 2377.0000 XLON 05002050000101493-E0A0oFXWOI7i20220425 25-Apr-2022 09:14:31 748 2377.0000 XLON 05002050000101280-E0A0oFXWOI7c20220425 25-Apr-2022 09:14:31 143 2377.0000 XLON 07002070000101132-E0A0oFXWOI7e20220425 25-Apr-2022 09:14:57 411 2377.0000 XLON 05002050000102097-E0A0oFXWOIui20220425 25-Apr-2022 09:14:57 199 2377.0000 XLON 05002050000102097-E0A0oFXWOIuk20220425 25-Apr-2022 09:14:57 267 2377.0000 XLON 05002050000102097-E0A0oFXWOIum20220425 25-Apr-2022 09:16:16 172 2378.0000 XLON 05002050000103046-E0A0oFXWOLjt20220425 25-Apr-2022 09:16:16 816 2378.0000 XLON 05002050000102847-E0A0oFXWOLjr20220425 25-Apr-2022 09:16:21 941 2377.0000 XLON 07002070000102604-E0A0oFXWOLqb20220425 25-Apr-2022 09:16:31 543 2376.0000 XLON 07002070000102630-E0A0oFXWOM7U20220425 25-Apr-2022 09:16:31 218 2376.0000 XLON 07002070000102724-E0A0oFXWOM7Y20220425 25-Apr-2022 09:16:31 140 2376.0000 XLON 05002050000103000-E0A0oFXWOM7a20220425 25-Apr-2022 09:16:41 300 2375.0000 XLON 05002050000103399-E0A0oFXWOMRk20220425 25-Apr-2022 09:16:41 898 2375.0000 XLON 05002050000103399-E0A0oFXWOMRm20220425 25-Apr-2022 09:18:40 1292 2374.0000 XLON 07002070000105340-E0A0oFXWORAq20220425 25-Apr-2022 09:20:20 807 2374.0000 XLON 05002050000106755-E0A0oFXWOU6p20220425 25-Apr-2022 09:21:11 910 2376.0000 XLON 07002070000107493-E0A0oFXWOW4X20220425 25-Apr-2022 09:21:56 504 2376.0000 XLON 07002070000108090-E0A0oFXWOXkF20220425 25-Apr-2022 09:22:02 293 2375.0000 XLON 05002050000107375-E0A0oFXWOY1o20220425 25-Apr-2022 09:22:02 831 2375.0000 XLON 07002070000107288-E0A0oFXWOY1m20220425 25-Apr-2022 09:22:39 539 2374.0000 XLON 07002070000107145-E0A0oFXWOZx620220425 25-Apr-2022 09:23:07 1069 2374.0000 XLON 05002050000108891-E0A0oFXWOavA20220425 25-Apr-2022 09:24:21 250 2374.0000 XLON 07002070000110059-E0A0oFXWOd4Y20220425 25-Apr-2022 09:25:09 1088 2374.0000 XLON 07002070000110607-E0A0oFXWOdt520220425 25-Apr-2022 09:25:25 135 2373.0000 XLON 07002070000108216-E0A0oFXWOeHa20220425 25-Apr-2022 09:25:25 284 2373.0000 XLON 07002070000108216-E0A0oFXWOeHc20220425 25-Apr-2022 09:26:16 137 2374.0000 XLON 05002050000111659-E0A0oFXWOfpJ20220425 25-Apr-2022 09:26:17 1010 2374.0000 XLON 05002050000111659-E0A0oFXWOfti20220425 25-Apr-2022 09:26:41 917 2373.0000 XLON 07002070000111236-E0A0oFXWOgv320220425 25-Apr-2022 09:29:35 794 2376.0000 XLON 05002050000113917-E0A0oFXWOmYS20220425 25-Apr-2022 09:29:37 190 2375.0000 XLON 07002070000113136-E0A0oFXWOmgh20220425 25-Apr-2022 09:29:37 909 2375.0000 XLON 07002070000113136-E0A0oFXWOmfv20220425 25-Apr-2022 09:30:05 23 2374.0000 XLON 07002070000113728-E0A0oFXWOnKK20220425 25-Apr-2022 09:30:48 250 2375.0000 XLON 07002070000115422-E0A0oFXWOoL120220425 25-Apr-2022 09:30:55 651 2375.0000 XLON 07002070000115547-E0A0oFXWOoZn20220425 25-Apr-2022 09:31:01 31 2375.0000 XLON 05002050000115899-E0A0oFXWOon920220425 25-Apr-2022 09:31:38 139 2375.0000 XLON 07002070000115736-E0A0oFXWOpuk20220425 25-Apr-2022 09:33:02 852 2377.0000 XLON 07002070000117830-E0A0oFXWOstH20220425 25-Apr-2022 09:33:02 319 2377.0000 XLON 07002070000117830-E0A0oFXWOstJ20220425 25-Apr-2022 09:33:02 278 2377.0000 XLON 07002070000117830-E0A0oFXWOstD20220425 25-Apr-2022 09:33:03 156 2376.0000 XLON 07002070000117320-E0A0oFXWOtG320220425 25-Apr-2022 09:33:03 98 2376.0000 XLON 05002050000117601-E0A0oFXWOtFx20220425 25-Apr-2022 09:33:03 164 2376.0000 XLON 07002070000117319-E0A0oFXWOtFz20220425 25-Apr-2022 09:33:03 359 2376.0000 XLON 05002050000117603-E0A0oFXWOtG120220425 25-Apr-2022 09:33:03 92 2376.0000 XLON 05002050000117601-E0A0oFXWOtFt20220425 25-Apr-2022 09:33:03 143 2376.0000 XLON 05002050000117604-E0A0oFXWOtG520220425 25-Apr-2022 09:34:11 84 2375.0000 XLON 07002070000115736-E0A0oFXWOvax20220425 25-Apr-2022 09:34:11 887 2375.0000 XLON 07002070000115736-E0A0oFXWOvaz20220425 25-Apr-2022 09:35:10 207 2375.0000 XLON 05002050000121889-E0A0oFXWOxFB20220425 25-Apr-2022 09:35:10 355 2375.0000 XLON 05002050000121889-E0A0oFXWOxF920220425 25-Apr-2022 09:35:10 300 2375.0000 XLON 05002050000121889-E0A0oFXWOxFD20220425 25-Apr-2022 09:36:00 250 2375.0000 XLON 05002050000122872-E0A0oFXWOysS20220425 25-Apr-2022 09:36:00 395 2375.0000 XLON 05002050000122872-E0A0oFXWOysW20220425 25-Apr-2022 09:36:00 207 2375.0000 XLON 05002050000122872-E0A0oFXWOysU20220425 25-Apr-2022 09:36:35 1284 2374.0000 XLON 07002070000120654-E0A0oFXWP05W20220425 25-Apr-2022 09:37:04 974 2373.0000 XLON 07002070000122601-E0A0oFXWP1P620220425 25-Apr-2022 09:37:16 168 2373.0000 XLON 05002050000124833-E0A0oFXWP1gr20220425

25-Apr-2022 09:37:45 294 2374.0000 XLON 05002050000125532-E0A0oFXWP2P520220425 25-Apr-2022 09:37:45 754 2374.0000 XLON 05002050000125532-E0A0oFXWP2P720220425 25-Apr-2022 09:40:06 15 2374.0000 XLON 05002050000129162-E0A0oFXWP6LT20220425 25-Apr-2022 09:42:34 968 2375.0000 XLON 05002050000131035-E0A0oFXWPB8z20220425 25-Apr-2022 09:42:34 312 2375.0000 XLON 05002050000131035-E0A0oFXWPB9220220425 25-Apr-2022 09:42:35 1602 2375.0000 XLON 05002050000131575-E0A0oFXWPBCY20220425 25-Apr-2022 09:42:35 7 2375.0000 XLON 05002050000131575-E0A0oFXWPBCe20220425 25-Apr-2022 09:42:35 206 2375.0000 XLON 05002050000131575-E0A0oFXWPBCc20220425 25-Apr-2022 09:42:35 207 2375.0000 XLON 05002050000131575-E0A0oFXWPBCW20220425 25-Apr-2022 09:42:35 250 2375.0000 XLON 05002050000131575-E0A0oFXWPBCa20220425 25-Apr-2022 09:43:49 494 2375.0000 XLON 07002070000132960-E0A0oFXWPCpe20220425 25-Apr-2022 09:43:49 286 2375.0000 XLON 07002070000132960-E0A0oFXWPCpg20220425 25-Apr-2022 09:44:37 779 2375.0000 XLON 07002070000133851-E0A0oFXWPEJh20220425 25-Apr-2022 09:45:23 708 2375.0000 XLON 07002070000134827-E0A0oFXWPFkr20220425 25-Apr-2022 09:46:06 618 2375.0000 XLON 05002050000135801-E0A0oFXWPGs420220425 25-Apr-2022 09:47:37 2068 2377.0000 XLON 05002050000137472-E0A0oFXWPJ5u20220425 25-Apr-2022 09:48:49 194 2378.0000 XLON 07002070000138218-E0A0oFXWPKs020220425 25-Apr-2022 09:48:49 212 2378.0000 XLON 07002070000138218-E0A0oFXWPKs220220425 25-Apr-2022 09:48:49 412 2378.0000 XLON 05002050000138427-E0A0oFXWPKsE20220425 25-Apr-2022 09:49:39 201 2378.0000 XLON 07002070000138839-E0A0oFXWPMPM20220425 25-Apr-2022 09:49:39 500 2378.0000 XLON 07002070000138839-E0A0oFXWPMPK20220425 25-Apr-2022 09:50:54 17 2378.0000 XLON 07002070000139706-E0A0oFXWPOM820220425 25-Apr-2022 09:50:54 701 2378.0000 XLON 07002070000139425-E0A0oFXWPOM220220425 25-Apr-2022 09:50:54 162 2378.0000 XLON 07002070000139706-E0A0oFXWPOMC20220425 25-Apr-2022 09:50:54 190 2378.0000 XLON 05002050000139768-E0A0oFXWPOM420220425 25-Apr-2022 09:52:05 166 2378.0000 XLON 07002070000139869-E0A0oFXWPPpa20220425 25-Apr-2022 09:52:05 932 2378.0000 XLON 05002050000140177-E0A0oFXWPPpe20220425 25-Apr-2022 09:52:07 268 2378.0000 XLON 07002070000140891-E0A0oFXWPPuV20220425 25-Apr-2022 09:52:24 224 2377.0000 XLON 07002070000140570-E0A0oFXWPQNq20220425 25-Apr-2022 09:52:24 164 2377.0000 XLON 07002070000139556-E0A0oFXWPQNb20220425 25-Apr-2022 09:52:24 567 2377.0000 XLON 05002050000138055-E0A0oFXWPQNX20220425 25-Apr-2022 09:52:24 178 2377.0000 XLON 07002070000140466-E0A0oFXWPQNm20220425 25-Apr-2022 09:52:24 140 2377.0000 XLON 05002050000140703-E0A0oFXWPQNo20220425 25-Apr-2022 09:52:24 17 2377.0000 XLON 05002050000139937-E0A0oFXWPQNf20220425 25-Apr-2022 09:52:24 195 2377.0000 XLON 05002050000139884-E0A0oFXWPQNd20220425 25-Apr-2022 09:52:24 145 2377.0000 XLON 05002050000139937-E0A0oFXWPQNi20220425 25-Apr-2022 09:52:24 139 2377.0000 XLON 07002070000140721-E0A0oFXWPQNw20220425 25-Apr-2022 09:52:24 156 2377.0000 XLON 05002050000140834-E0A0oFXWPQNu20220425 25-Apr-2022 09:52:24 215 2377.0000 XLON 07002070000140617-E0A0oFXWPQNs20220425 25-Apr-2022 09:52:24 165 2377.0000 XLON 07002070000140405-E0A0oFXWPQNk20220425 25-Apr-2022 09:53:21 364 2376.0000 XLON 05002050000141062-E0A0oFXWPS5S20220425 25-Apr-2022 09:54:56 1038 2374.0000 XLON 07002070000141664-E0A0oFXWPUuM20220425 25-Apr-2022 09:55:12 1200 2373.0000 XLON 05002050000141829-E0A0oFXWPVPr20220425 25-Apr-2022 09:55:12 216 2373.0000 XLON 05002050000141829-E0A0oFXWPVPp20220425 25-Apr-2022 09:55:46 236 2375.0000 XLON 05002050000143673-E0A0oFXWPWDV20220425 25-Apr-2022 09:55:46 918 2375.0000 XLON 05002050000143673-E0A0oFXWPWDT20220425 25-Apr-2022 09:57:06 480 2375.0000 XLON 07002070000144067-E0A0oFXWPXjC20220425 25-Apr-2022 09:57:06 183 2375.0000 XLON 07002070000144067-E0A0oFXWPXjE20220425 25-Apr-2022 09:57:38 846 2374.0000 XLON 07002070000143085-E0A0oFXWPYFX20220425 25-Apr-2022 09:57:38 307 2374.0000 XLON 05002050000143733-E0A0oFXWPYFZ20220425 25-Apr-2022 09:58:21 905 2373.0000 XLON 07002070000144253-E0A0oFXWPZQK20220425 25-Apr-2022 09:59:32 735 2373.0000 XLON 05002050000145083-E0A0oFXWPbsO20220425 25-Apr-2022 10:01:53 1259 2375.0000 XLON 05002050000145898-E0A0oFXWPg4Z20220425 25-Apr-2022 10:03:12 1123 2375.0000 XLON 05002050000146411-E0A0oFXWPhjf20220425 25-Apr-2022 10:03:12 25 2375.0000 XLON 05002050000146411-E0A0oFXWPhjb20220425 25-Apr-2022 10:04:11 890 2374.0000 XLON 05002050000145873-E0A0oFXWPimo20220425 25-Apr-2022 10:04:11 99 2374.0000 XLON 05002050000145873-E0A0oFXWPimm20220425 25-Apr-2022 10:04:21 922 2374.0000 XLON 07002070000146695-E0A0oFXWPjJG20220425

25-Apr-2022 10:05:12 285 2373.0000 XLON 07002070000146385-E0A0oFXWPkr520220425 25-Apr-2022 10:06:52 451 2374.0000 XLON 07002070000147249-E0A0oFXWPnrA20220425 25-Apr-2022 10:06:52 633 2374.0000 XLON 07002070000147249-E0A0oFXWPnrC20220425 25-Apr-2022 10:06:56 1084 2373.0000 XLON 07002070000147223-E0A0oFXWPo0g20220425 25-Apr-2022 10:07:11 541 2372.0000 XLON 05002050000147834-E0A0oFXWPoYo20220425 25-Apr-2022 10:09:15 264 2375.0000 XLON 07002070000150048-E0A0oFXWPs2M20220425 25-Apr-2022 10:09:15 7 2375.0000 XLON 07002070000150048-E0A0oFXWPs2K20220425 25-Apr-2022 10:10:25 424 2377.0000 XLON 05002050000151105-E0A0oFXWPtkc20220425 25-Apr-2022 10:10:25 251 2377.0000 XLON 05002050000151105-E0A0oFXWPtkY20220425 25-Apr-2022 10:10:25 18 2377.0000 XLON 05002050000151105-E0A0oFXWPtkW20220425 25-Apr-2022 10:10:25 224 2377.0000 XLON 05002050000151105-E0A0oFXWPtka20220425 25-Apr-2022 10:11:01 465 2377.0000 XLON 05002050000151430-E0A0oFXWPuOJ20220425 25-Apr-2022 10:11:01 216 2377.0000 XLON 05002050000151430-E0A0oFXWPuOF20220425 25-Apr-2022 10:11:01 274 2377.0000 XLON 05002050000151430-E0A0oFXWPuOH20220425 25-Apr-2022 10:11:16 1160 2376.0000 XLON 07002070000150403-E0A0oFXWPumO20220425 25-Apr-2022 10:12:04 674 2375.0000 XLON 07002070000150929-E0A0oFXWPvyG20220425 25-Apr-2022 10:12:04 179 2375.0000 XLON 07002070000151248-E0A0oFXWPvyI20220425 25-Apr-2022 10:13:42 1096 2375.0000 XLON 05002050000152334-E0A0oFXWPygp20220425 25-Apr-2022 10:13:42 320 2375.0000 XLON 05002050000152334-E0A0oFXWPygn20220425 25-Apr-2022 10:14:06 630 2374.0000 XLON 07002070000152168-E0A0oFXWPzTi20220425 25-Apr-2022 10:14:39 828 2373.0000 XLON 07002070000153309-E0A0oFXWQ0VU20220425 25-Apr-2022 10:17:58 925 2376.0000 XLON 07002070000155189-E0A0oFXWQ5Ze20220425 25-Apr-2022 10:18:34 160 2376.0000 XLON 05002050000156435-E0A0oFXWQ6wk20220425 25-Apr-2022 10:19:21 445 2376.0000 XLON 07002070000156684-E0A0oFXWQ7mF20220425 25-Apr-2022 10:19:21 345 2376.0000 XLON 07002070000156684-E0A0oFXWQ7mD20220425 25-Apr-2022 10:19:21 23 2376.0000 XLON 07002070000156684-E0A0oFXWQ7mH20220425 25-Apr-2022 10:19:21 69 2376.0000 XLON 07002070000156684-E0A0oFXWQ7mJ20220425 25-Apr-2022 10:20:04 268 2376.0000 XLON 05002050000156982-E0A0oFXWQ8mc20220425 25-Apr-2022 10:22:14 788 2376.0000 XLON 07002070000157350-E0A0oFXWQC1O20220425 25-Apr-2022 10:22:14 349 2376.0000 XLON 07002070000157350-E0A0oFXWQC1M20220425 25-Apr-2022 10:22:16 71 2376.0000 XLON 07002070000157738-E0A0oFXWQC3920220425 25-Apr-2022 10:22:16 504 2376.0000 XLON 07002070000157738-E0A0oFXWQC3720220425 25-Apr-2022 10:22:16 250 2376.0000 XLON 07002070000157738-E0A0oFXWQC3520220425 25-Apr-2022 10:22:26 153 2375.0000 XLON 07002070000157519-E0A0oFXWQCIp20220425 25-Apr-2022 10:22:26 155 2375.0000 XLON 07002070000157432-E0A0oFXWQCIj20220425 25-Apr-2022 10:22:26 189 2375.0000 XLON 05002050000157566-E0A0oFXWQCIl20220425 25-Apr-2022 10:22:26 149 2375.0000 XLON 07002070000157410-E0A0oFXWQCIh20220425 25-Apr-2022 10:22:26 535 2375.0000 XLON 07002070000154906-E0A0oFXWQCIb20220425 25-Apr-2022 10:22:26 185 2375.0000 XLON 07002070000157494-E0A0oFXWQCIn20220425 25-Apr-2022 10:22:26 167 2375.0000 XLON 05002050000157667-E0A0oFXWQCIt20220425 25-Apr-2022 10:22:26 307 2375.0000 XLON 05002050000155156-E0A0oFXWQCId20220425 25-Apr-2022 10:22:26 218 2375.0000 XLON 05002050000157641-E0A0oFXWQCIr20220425 25-Apr-2022 10:23:50 999 2373.0000 XLON 07002070000157771-E0A0oFXWQEW220220425 25-Apr-2022 10:25:03 655 2374.0000 XLON 07002070000158667-E0A0oFXWQGX920220425 25-Apr-2022 10:25:03 313 2374.0000 XLON 07002070000158667-E0A0oFXWQGXF20220425 25-Apr-2022 10:25:05 118 2374.0000 XLON 07002070000158667-E0A0oFXWQGaW20220425 25-Apr-2022 10:27:29 504 2374.0000 XLON 07002070000159320-E0A0oFXWQJPX20220425 25-Apr-2022 10:27:29 60 2374.0000 XLON 07002070000159320-E0A0oFXWQJPb20220425 25-Apr-2022 10:27:29 348 2374.0000 XLON 07002070000159320-E0A0oFXWQJPZ20220425 25-Apr-2022 10:29:10 680 2376.0000 XLON 07002070000159733-E0A0oFXWQLbh20220425 25-Apr-2022 10:29:11 27 2376.0000 XLON 07002070000159733-E0A0oFXWQLe820220425 25-Apr-2022 10:29:11 218 2376.0000 XLON 05002050000159840-E0A0oFXWQLeA20220425 25-Apr-2022 10:29:39 168 2375.0000 XLON 05002050000159850-E0A0oFXWQM3y20220425 25-Apr-2022 10:29:39 434 2375.0000 XLON 07002070000159559-E0A0oFXWQM3w20220425 25-Apr-2022 10:29:39 227 2375.0000 XLON 05002050000159881-E0A0oFXWQM4220220425 25-Apr-2022 10:29:39 164 2375.0000 XLON 07002070000159767-E0A0oFXWQM4020220425 25-Apr-2022 10:29:39 655 2375.0000 XLON 07002070000159559-E0A0oFXWQM3u20220425 25-Apr-2022 10:32:58 805 2375.0000 XLON 05002050000160661-E0A0oFXWQPf720220425

25-Apr-2022 10:32:58 340 2375.0000 XLON 05002050000160661-E0A0oFXWQPfN20220425 25-Apr-2022 10:35:06 1004 2376.0000 XLON 07002070000161219-E0A0oFXWQShS20220425 25-Apr-2022 10:35:06 146 2376.0000 XLON 05002050000161317-E0A0oFXWQShQ20220425 25-Apr-2022 10:35:06 168 2375.0000 XLON 05002050000161455-E0A0oFXWQSj920220425 25-Apr-2022 10:35:06 559 2376.0000 XLON 05002050000161319-E0A0oFXWQShU20220425 25-Apr-2022 10:35:06 198 2375.0000 XLON 07002070000161357-E0A0oFXWQSj720220425 25-Apr-2022 10:35:06 138 2375.0000 XLON 05002050000161523-E0A0oFXWQSjH20220425 25-Apr-2022 10:35:06 138 2375.0000 XLON 07002070000161405-E0A0oFXWQSjD20220425 25-Apr-2022 10:35:06 176 2375.0000 XLON 05002050000161461-E0A0oFXWQSjB20220425 25-Apr-2022 10:35:06 169 2375.0000 XLON 05002050000161505-E0A0oFXWQSjF20220425 25-Apr-2022 10:35:06 40 2375.0000 XLON 05002050000161837-E0A0oFXWQSjP20220425 25-Apr-2022 10:35:06 20 2375.0000 XLON 05002050000161837-E0A0oFXWQSjN20220425 25-Apr-2022 10:35:06 38 2375.0000 XLON 05002050000161837-E0A0oFXWQSjL20220425 25-Apr-2022 10:35:06 243 2375.0000 XLON 05002050000161837-E0A0oFXWQSjJ20220425 25-Apr-2022 10:35:06 42 2375.0000 XLON 07002070000161782-E0A0oFXWQSjh20220425 25-Apr-2022 10:35:06 31 2375.0000 XLON 05002050000161837-E0A0oFXWQSjZ20220425 25-Apr-2022 10:35:06 160 2375.0000 XLON 05002050000161837-E0A0oFXWQSjW20220425 25-Apr-2022 10:35:06 80 2375.0000 XLON 05002050000161837-E0A0oFXWQSjU20220425 25-Apr-2022 10:35:06 7 2375.0000 XLON 05002050000161837-E0A0oFXWQSjf20220425 25-Apr-2022 10:35:06 98 2375.0000 XLON 07002070000161782-E0A0oFXWQSjj20220425 25-Apr-2022 10:35:06 62 2375.0000 XLON 05002050000161837-E0A0oFXWQSjc20220425 25-Apr-2022 10:35:18 582 2376.0000 XLON 07002070000161985-E0A0oFXWQTPv20220425 25-Apr-2022 10:35:18 211 2376.0000 XLON 07002070000161985-E0A0oFXWQTPs20220425 25-Apr-2022 10:35:18 670 2376.0000 XLON 07002070000161985-E0A0oFXWQTPy20220425 25-Apr-2022 10:36:02 1056 2375.0000 XLON 05002050000162388-E0A0oFXWQUVr20220425 25-Apr-2022 10:37:37 392 2374.0000 XLON 07002070000162381-E0A0oFXWQWZV20220425 25-Apr-2022 10:39:24 206 2374.0000 XLON 05002050000163061-E0A0oFXWQYoh20220425 25-Apr-2022 10:39:50 946 2375.0000 XLON 05002050000163523-E0A0oFXWQZNF20220425 25-Apr-2022 10:40:00 641 2374.0000 XLON 05002050000163061-E0A0oFXWQZYM20220425 25-Apr-2022 10:40:00 147 2374.0000 XLON 05002050000163505-E0A0oFXWQZYQ20220425 25-Apr-2022 10:40:03 670 2373.0000 XLON 07002070000162643-E0A0oFXWQZe520220425 25-Apr-2022 10:43:13 1142 2375.0000 XLON 07002070000164509-E0A0oFXWQdu920220425 25-Apr-2022 10:43:13 751 2374.0000 XLON 05002050000164010-E0A0oFXWQdvJ20220425 25-Apr-2022 10:43:13 391 2374.0000 XLON 05002050000164010-E0A0oFXWQdvH20220425 25-Apr-2022 10:47:01 4 2377.0000 XLON 07002070000166116-E0A0oFXWQiqL20220425 25-Apr-2022 10:47:06 110 2376.0000 XLON 07002070000165988-E0A0oFXWQiwj20220425 25-Apr-2022 10:47:06 334 2377.0000 XLON 07002070000166116-E0A0oFXWQiwI20220425 25-Apr-2022 10:47:06 500 2376.0000 XLON 07002070000165988-E0A0oFXWQiwb20220425 25-Apr-2022 10:47:06 127 2377.0000 XLON 07002070000166116-E0A0oFXWQiw920220425 25-Apr-2022 10:47:06 150 2377.0000 XLON 07002070000166116-E0A0oFXWQiwB20220425 25-Apr-2022 10:47:06 250 2377.0000 XLON 07002070000166116-E0A0oFXWQiw420220425 25-Apr-2022 10:47:06 100 2377.0000 XLON 07002070000166116-E0A0oFXWQiw720220425 25-Apr-2022 10:47:06 50 2377.0000 XLON 07002070000166116-E0A0oFXWQiwG20220425 25-Apr-2022 10:47:06 50 2376.0000 XLON 07002070000165988-E0A0oFXWQiwY20220425 25-Apr-2022 10:47:06 140 2376.0000 XLON 07002070000165988-E0A0oFXWQiwf20220425 25-Apr-2022 10:47:06 500 2377.0000 XLON 07002070000166116-E0A0oFXWQiw220220425 25-Apr-2022 10:50:47 849 2376.0000 XLON 07002070000165988-E0A0oFXWQnYD20220425 25-Apr-2022 10:51:13 6 2376.0000 XLON 07002070000165988-E0A0oFXWQo0h20220425 25-Apr-2022 10:51:13 188 2376.0000 XLON 05002050000166905-E0A0oFXWQo0p20220425 25-Apr-2022 10:51:13 146 2376.0000 XLON 07002070000167664-E0A0oFXWQo1720220425 25-Apr-2022 10:51:13 87 2376.0000 XLON 07002070000167664-E0A0oFXWQo1520220425 25-Apr-2022 10:51:13 389 2376.0000 XLON 07002070000166126-E0A0oFXWQo0j20220425 25-Apr-2022 10:51:13 211 2376.0000 XLON 05002050000166905-E0A0oFXWQo0z20220425 25-Apr-2022 10:51:14 912 2376.0000 XLON 07002070000167833-E0A0oFXWQo5G20220425 25-Apr-2022 10:52:43 119 2377.0000 XLON 05002050000168363-E0A0oFXWQqhX20220425 25-Apr-2022 10:52:43 355 2377.0000 XLON 07002070000168290-E0A0oFXWQqhv20220425 25-Apr-2022 10:52:43 146 2377.0000 XLON 05002050000168418-E0A0oFXWQqhx20220425 25-Apr-2022 10:52:43 62 2377.0000 XLON 05002050000168363-E0A0oFXWQqht20220425

25-Apr-2022 10:52:43 884 2377.0000 XLON 07002070000168279-E0A0oFXWQqhT20220425 25-Apr-2022 10:53:56 222 2377.0000 XLON 07002070000169249-E0A0oFXWQs3T20220425 25-Apr-2022 10:53:56 250 2377.0000 XLON 07002070000169249-E0A0oFXWQs3P20220425 25-Apr-2022 10:53:56 210 2377.0000 XLON 07002070000169249-E0A0oFXWQs3R20220425 25-Apr-2022 10:54:00 161 2376.0000 XLON 05002050000168454-E0A0oFXWQsBg20220425 25-Apr-2022 10:54:00 91 2376.0000 XLON 07002070000168399-E0A0oFXWQsBk20220425 25-Apr-2022 10:54:00 194 2376.0000 XLON 07002070000168439-E0A0oFXWQsBv20220425 25-Apr-2022 10:54:00 47 2376.0000 XLON 07002070000168399-E0A0oFXWQsBr20220425 25-Apr-2022 10:54:00 148 2376.0000 XLON 05002050000168495-E0A0oFXWQsBt20220425 25-Apr-2022 10:54:00 56 2376.0000 XLON 05002050000168559-E0A0oFXWQsC220220425 25-Apr-2022 10:54:00 119 2376.0000 XLON 05002050000168559-E0A0oFXWQsBx20220425 25-Apr-2022 10:54:21 163 2375.0000 XLON 05002050000169324-E0A0oFXWQsff20220425 25-Apr-2022 10:54:21 380 2375.0000 XLON 05002050000166938-E0A0oFXWQsfb20220425 25-Apr-2022 10:54:21 5 2375.0000 XLON 05002050000166938-E0A0oFXWQsfd20220425 25-Apr-2022 10:57:54 104 2375.0000 XLON 05002050000170280-E0A0oFXWQwgf20220425 25-Apr-2022 10:57:54 745 2375.0000 XLON 05002050000170234-E0A0oFXWQwgT20220425 25-Apr-2022 10:57:54 52 2375.0000 XLON 05002050000170280-E0A0oFXWQwgV20220425 25-Apr-2022 10:57:55 540 2375.0000 XLON 07002070000170652-E0A0oFXWQwka20220425 25-Apr-2022 10:57:56 74 2375.0000 XLON 07002070000170652-E0A0oFXWQwl920220425 25-Apr-2022 10:57:56 339 2375.0000 XLON 07002070000170652-E0A0oFXWQwlk20220425 25-Apr-2022 10:57:59 603 2374.0000 XLON 05002050000170056-E0A0oFXWQwtS20220425 25-Apr-2022 10:57:59 140 2374.0000 XLON 05002050000170056-E0A0oFXWQwt920220425 25-Apr-2022 10:57:59 234 2374.0000 XLON 05002050000170056-E0A0oFXWQwtO20220425 25-Apr-2022 10:57:59 142 2374.0000 XLON 07002070000170271-E0A0oFXWQwtg20220425 25-Apr-2022 10:57:59 156 2374.0000 XLON 07002070000170202-E0A0oFXWQwtc20220425 25-Apr-2022 10:57:59 173 2374.0000 XLON 05002050000170262-E0A0oFXWQwtY20220425 25-Apr-2022 10:57:59 145 2374.0000 XLON 07002070000170191-E0A0oFXWQwta20220425 25-Apr-2022 10:57:59 152 2374.0000 XLON 05002050000170311-E0A0oFXWQwte20220425 25-Apr-2022 10:57:59 209 2374.0000 XLON 05002050000170056-E0A0oFXWQwtB20220425 25-Apr-2022 10:57:59 754 2375.0000 XLON 07002070000170652-E0A0oFXWQwsi20220425 25-Apr-2022 10:57:59 50 2375.0000 XLON 07002070000170652-E0A0oFXWQwsf20220425 25-Apr-2022 11:01:26 250 2379.0000 XLON 07002070000172309-E0A0oFXWR36b20220425 25-Apr-2022 11:02:03 31 2379.0000 XLON 05002050000172566-E0A0oFXWR4GI20220425 25-Apr-2022 11:02:03 400 2379.0000 XLON 05002050000172566-E0A0oFXWR4GK20220425 25-Apr-2022 11:02:03 1069 2379.0000 XLON 05002050000172555-E0A0oFXWR4GG20220425 25-Apr-2022 11:04:46 234 2379.0000 XLON 05002050000173408-E0A0oFXWR8Hc20220425 25-Apr-2022 11:04:46 810 2379.0000 XLON 07002070000173388-E0A0oFXWR8HY20220425 25-Apr-2022 11:04:46 434 2379.0000 XLON 07002070000173395-E0A0oFXWR8Ha20220425 25-Apr-2022 11:05:38 93 2379.0000 XLON 05002050000173925-E0A0oFXWR9Wt20220425 25-Apr-2022 11:06:26 139 2379.0000 XLON 07002070000174103-E0A0oFXWRANk20220425 25-Apr-2022 11:06:26 114 2379.0000 XLON 05002050000173925-E0A0oFXWRANi20220425 25-Apr-2022 11:06:40 174 2379.0000 XLON 05002050000174587-E0A0oFXWRAaN20220425 25-Apr-2022 11:06:40 145 2379.0000 XLON 07002070000174103-E0A0oFXWRAaG20220425 25-Apr-2022 11:06:40 177 2379.0000 XLON 05002050000174281-E0A0oFXWRAaL20220425 25-Apr-2022 11:06:40 332 2379.0000 XLON 07002070000174103-E0A0oFXWRAaJ20220425 25-Apr-2022 11:06:42 461 2379.0000 XLON 05002050000174668-E0A0oFXWRAf820220425 25-Apr-2022 11:07:00 174 2379.0000 XLON 05002050000174776-E0A0oFXWRAwD20220425 25-Apr-2022 11:07:28 10 2379.0000 XLON 07002070000174972-E0A0oFXWRBkd20220425 25-Apr-2022 11:07:28 78 2379.0000 XLON 07002070000174972-E0A0oFXWRBkb20220425 25-Apr-2022 11:07:28 250 2379.0000 XLON 07002070000174972-E0A0oFXWRBkf20220425 25-Apr-2022 11:07:28 131 2379.0000 XLON 07002070000174972-E0A0oFXWRBkj20220425 25-Apr-2022 11:07:28 208 2379.0000 XLON 07002070000174972-E0A0oFXWRBkh20220425 25-Apr-2022 11:08:15 208 2379.0000 XLON 07002070000175217-E0A0oFXWRCTi20220425 25-Apr-2022 11:08:15 250 2379.0000 XLON 07002070000175217-E0A0oFXWRCTk20220425 25-Apr-2022 11:08:15 109 2379.0000 XLON 07002070000175217-E0A0oFXWRCTg20220425 25-Apr-2022 11:08:15 55 2379.0000 XLON 07002070000175217-E0A0oFXWRCTo20220425 25-Apr-2022 11:08:15 261 2379.0000 XLON 07002070000175217-E0A0oFXWRCTm20220425 25-Apr-2022 11:08:24 211 2378.0000 XLON 07002070000173604-E0A0oFXWRCfd20220425

25-Apr-2022 11:08:24 153 2378.0000 XLON 07002070000174313-E0A0oFXWRCfo20220425 25-Apr-2022 11:08:24 168 2378.0000 XLON 05002050000173468-E0A0oFXWRCfX20220425 25-Apr-2022 11:08:24 145 2378.0000 XLON 07002070000174292-E0A0oFXWRCfm20220425 25-Apr-2022 11:08:24 176 2378.0000 XLON 07002070000173494-E0A0oFXWRCfZ20220425 25-Apr-2022 11:08:24 252 2378.0000 XLON 07002070000173629-E0A0oFXWRCff20220425 25-Apr-2022 11:08:24 89 2378.0000 XLON 07002070000174195-E0A0oFXWRCfh20220425 25-Apr-2022 11:08:24 69 2378.0000 XLON 07002070000174195-E0A0oFXWRCfk20220425 25-Apr-2022 11:08:24 179 2378.0000 XLON 05002050000173560-E0A0oFXWRCfb20220425 25-Apr-2022 11:10:53 1130 2376.0000 XLON 05002050000176028-E0A0oFXWRGHA20220425 25-Apr-2022 11:11:45 219 2377.0000 XLON 07002070000176560-E0A0oFXWRHaZ20220425 25-Apr-2022 11:11:45 250 2377.0000 XLON 07002070000176560-E0A0oFXWRHaX20220425 25-Apr-2022 11:12:04 873 2376.0000 XLON 05002050000176379-E0A0oFXWRI1s20220425 25-Apr-2022 11:13:37 856 2376.0000 XLON 07002070000177148-E0A0oFXWRKIu20220425 25-Apr-2022 11:14:11 197 2376.0000 XLON 05002050000177419-E0A0oFXWRKyF20220425 25-Apr-2022 11:14:58 69 2376.0000 XLON 05002050000177806-E0A0oFXWRLkA20220425 25-Apr-2022 11:14:58 69 2376.0000 XLON 05002050000177806-E0A0oFXWRLk820220425 25-Apr-2022 11:14:58 212 2376.0000 XLON 05002050000177806-E0A0oFXWRLkC20220425 25-Apr-2022 11:14:58 135 2376.0000 XLON 05002050000177806-E0A0oFXWRLkI20220425 25-Apr-2022 11:14:58 212 2376.0000 XLON 05002050000177806-E0A0oFXWRLkG20220425 25-Apr-2022 11:14:58 250 2376.0000 XLON 05002050000177806-E0A0oFXWRLk620220425 25-Apr-2022 11:14:58 66 2376.0000 XLON 05002050000177806-E0A0oFXWRLkE20220425 25-Apr-2022 11:16:07 208 2376.0000 XLON 05002050000178521-E0A0oFXWRNPh20220425 25-Apr-2022 11:16:07 144 2376.0000 XLON 05002050000178521-E0A0oFXWRNPl20220425 25-Apr-2022 11:16:07 88 2376.0000 XLON 05002050000178521-E0A0oFXWRNPf20220425 25-Apr-2022 11:16:07 294 2376.0000 XLON 05002050000178521-E0A0oFXWRNPj20220425 25-Apr-2022 11:16:57 250 2376.0000 XLON 05002050000178813-E0A0oFXWROAE20220425 25-Apr-2022 11:16:57 147 2376.0000 XLON 05002050000178813-E0A0oFXWROAA20220425 25-Apr-2022 11:16:57 137 2376.0000 XLON 05002050000178813-E0A0oFXWROA820220425 25-Apr-2022 11:16:57 20 2376.0000 XLON 05002050000178813-E0A0oFXWROAG20220425 25-Apr-2022 11:16:57 243 2376.0000 XLON 05002050000178813-E0A0oFXWROAC20220425 25-Apr-2022 11:17:49 841 2375.0000 XLON 05002050000176593-E0A0oFXWRP1n20220425 25-Apr-2022 11:17:49 175 2374.0000 XLON 05002050000179242-E0A0oFXWRP2o20220425 25-Apr-2022 11:17:49 179 2375.0000 XLON 05002050000176889-E0A0oFXWRP1r20220425 25-Apr-2022 11:18:40 972 2373.0000 XLON 05002050000179712-E0A0oFXWRQYG20220425 25-Apr-2022 11:19:21 162 2373.0000 XLON 07002070000180251-E0A0oFXWRRnU20220425 25-Apr-2022 11:19:34 430 2372.0000 XLON 07002070000179791-E0A0oFXWRS7X20220425 25-Apr-2022 11:19:40 639 2372.0000 XLON 07002070000179791-E0A0oFXWRSHi20220425 25-Apr-2022 11:20:49 1069 2371.0000 XLON 05002050000179713-E0A0oFXWRTpq20220425 25-Apr-2022 11:22:52 452 2373.0000 XLON 05002050000182275-E0A0oFXWRYFB20220425 25-Apr-2022 11:22:52 465 2373.0000 XLON 07002070000182308-E0A0oFXWRYF420220425 25-Apr-2022 11:23:09 364 2375.0000 XLON 07002070000183215-E0A0oFXWRegm20220425 25-Apr-2022 11:23:23 286 2374.0000 XLON 05002050000182782-E0A0oFXWRiJ620220425 25-Apr-2022 11:23:53 941 2373.0000 XLON 05002050000182573-E0A0oFXWRnqW20220425 25-Apr-2022 11:23:53 198 2373.0000 XLON 07002070000182829-E0A0oFXWRnrP20220425 25-Apr-2022 11:23:53 140 2373.0000 XLON 05002050000182937-E0A0oFXWRnrT20220425 25-Apr-2022 11:23:53 546 2373.0000 XLON 07002070000182829-E0A0oFXWRnqY20220425 25-Apr-2022 11:23:53 26 2373.0000 XLON 05002050000182937-E0A0oFXWRnrR20220425 25-Apr-2022 11:24:54 1188 2373.0000 XLON 05002050000184871-E0A0oFXWRuA520220425 25-Apr-2022 11:27:07 213 2374.0000 XLON 05002050000187045-E0A0oFXWRzd720220425 25-Apr-2022 11:27:07 812 2374.0000 XLON 05002050000187045-E0A0oFXWRzd420220425 25-Apr-2022 11:29:10 368 2373.0000 XLON 05002050000188405-E0A0oFXWS4aL20220425 25-Apr-2022 11:29:10 648 2373.0000 XLON 05002050000188405-E0A0oFXWS4aN20220425 25-Apr-2022 11:29:21 681 2372.0000 XLON 07002070000184996-E0A0oFXWS4pc20220425 25-Apr-2022 11:30:00 188 2372.0000 XLON 07002070000187096-E0A0oFXWS5lr20220425 25-Apr-2022 11:30:00 349 2372.0000 XLON 07002070000184996-E0A0oFXWS5lp20220425 25-Apr-2022 11:31:43 101 2373.0000 XLON 07002070000190381-E0A0oFXWS7yd20220425 25-Apr-2022 11:31:50 250 2373.0000 XLON 07002070000190447-E0A0oFXWS84Z20220425 25-Apr-2022 11:31:50 207 2373.0000 XLON 07002070000190447-E0A0oFXWS84b20220425

25-Apr-2022 11:31:50 326 2373.0000 XLON 07002070000190447-E0A0oFXWS84d20220425 25-Apr-2022 11:32:42 64 2374.0000 XLON 07002070000191070-E0A0oFXWS9tS20220425 25-Apr-2022 11:32:42 326 2374.0000 XLON 07002070000191070-E0A0oFXWS9tO20220425 25-Apr-2022 11:32:42 250 2374.0000 XLON 07002070000191070-E0A0oFXWS9tM20220425 25-Apr-2022 11:32:42 83 2374.0000 XLON 07002070000191070-E0A0oFXWS9tK20220425 25-Apr-2022 11:32:42 207 2374.0000 XLON 07002070000191070-E0A0oFXWS9tQ20220425 25-Apr-2022 11:33:46 189 2375.0000 XLON 05002050000191777-E0A0oFXWSBy220220425 25-Apr-2022 11:34:57 995 2376.0000 XLON 07002070000192258-E0A0oFXWSDhq20220425 25-Apr-2022 11:35:02 557 2376.0000 XLON 05002050000192431-E0A0oFXWSDqR20220425 25-Apr-2022 11:35:02 180 2376.0000 XLON 05002050000192431-E0A0oFXWSDqP20220425 25-Apr-2022 11:36:31 1 2377.0000 XLON 05002050000193292-E0A0oFXWSIb920220425 25-Apr-2022 11:36:31 587 2377.0000 XLON 05002050000193293-E0A0oFXWSIbF20220425 25-Apr-2022 11:36:31 186 2377.0000 XLON 07002070000193305-E0A0oFXWSIbD20220425 25-Apr-2022 11:36:31 994 2377.0000 XLON 05002050000193292-E0A0oFXWSIbB20220425 25-Apr-2022 11:38:10 833 2378.0000 XLON 07002070000194671-E0A0oFXWSLSU20220425 25-Apr-2022 11:38:40 204 2378.0000 XLON 05002050000194964-E0A0oFXWSM9C20220425 25-Apr-2022 11:38:40 81 2378.0000 XLON 05002050000194964-E0A0oFXWSM9E20220425 25-Apr-2022 11:38:40 250 2378.0000 XLON 05002050000194964-E0A0oFXWSM9820220425 25-Apr-2022 11:38:40 326 2378.0000 XLON 05002050000194964-E0A0oFXWSM9A20220425 25-Apr-2022 11:39:36 250 2378.0000 XLON 05002050000195457-E0A0oFXWSNXN20220425 25-Apr-2022 11:39:36 360 2378.0000 XLON 05002050000195457-E0A0oFXWSNXL20220425 25-Apr-2022 11:39:45 75 2377.0000 XLON 07002070000194515-E0A0oFXWSNmo20220425 25-Apr-2022 11:39:45 859 2377.0000 XLON 07002070000194515-E0A0oFXWSNmm20220425 25-Apr-2022 11:41:16 224 2377.0000 XLON 07002070000196305-E0A0oFXWSQTN20220425 25-Apr-2022 11:41:51 181 2377.0000 XLON 07002070000196430-E0A0oFXWSRCj20220425 25-Apr-2022 11:42:17 349 2378.0000 XLON 07002070000196879-E0A0oFXWSRnI20220425 25-Apr-2022 11:42:17 47 2378.0000 XLON 07002070000196879-E0A0oFXWSRnU20220425 25-Apr-2022 11:42:17 1410 2378.0000 XLON 07002070000196879-E0A0oFXWSRnW20220425 25-Apr-2022 11:43:29 467 2377.0000 XLON 07002070000196430-E0A0oFXWSTUi20220425 25-Apr-2022 11:43:29 143 2377.0000 XLON 05002050000196661-E0A0oFXWSTUk20220425 25-Apr-2022 11:43:29 205 2377.0000 XLON 07002070000196430-E0A0oFXWSTUc20220425 25-Apr-2022 11:43:50 544 2376.0000 XLON 07002070000196132-E0A0oFXWSTvw20220425 25-Apr-2022 11:45:05 165 2378.0000 XLON 05002050000198107-E0A0oFXWSVg620220425 25-Apr-2022 11:45:15 214 2378.0000 XLON 05002050000198163-E0A0oFXWSVpI20220425 25-Apr-2022 11:45:29 989 2378.0000 XLON 07002070000198218-E0A0oFXWSW2g20220425 25-Apr-2022 11:46:01 3 2378.0000 XLON 05002050000198458-E0A0oFXWSWpW20220425 25-Apr-2022 11:46:01 4 2378.0000 XLON 05002050000198458-E0A0oFXWSWpY20220425 25-Apr-2022 11:46:19 398 2378.0000 XLON 05002050000198482-E0A0oFXWSXVE20220425 25-Apr-2022 11:46:19 548 2378.0000 XLON 05002050000198482-E0A0oFXWSXVG20220425 25-Apr-2022 11:46:20 252 2378.0000 XLON 05002050000198613-E0A0oFXWSXWX20220425 25-Apr-2022 11:47:43 801 2378.0000 XLON 07002070000199111-E0A0oFXWSZpF20220425 25-Apr-2022 11:50:18 508 2379.0000 XLON 07002070000199334-E0A0oFXWSdV720220425 25-Apr-2022 11:50:18 56 2379.0000 XLON 07002070000199405-E0A0oFXWSdV920220425 25-Apr-2022 11:50:18 150 2379.0000 XLON 07002070000199405-E0A0oFXWSdVB20220425 25-Apr-2022 11:50:18 165 2379.0000 XLON 05002050000199485-E0A0oFXWSdVD20220425 25-Apr-2022 11:51:35 57 2380.0000 XLON 05002050000200634-E0A0oFXWSfQS20220425 25-Apr-2022 11:51:35 250 2380.0000 XLON 05002050000200634-E0A0oFXWSfQW20220425 25-Apr-2022 11:51:35 69 2380.0000 XLON 05002050000200634-E0A0oFXWSfQY20220425 25-Apr-2022 11:51:35 549 2380.0000 XLON 05002050000200634-E0A0oFXWSfQc20220425 25-Apr-2022 11:51:35 4 2380.0000 XLON 05002050000200634-E0A0oFXWSfQQ20220425 25-Apr-2022 11:51:35 150 2380.0000 XLON 05002050000200634-E0A0oFXWSfQU20220425 25-Apr-2022 11:51:35 373 2380.0000 XLON 05002050000200634-E0A0oFXWSfQa20220425 25-Apr-2022 11:51:35 210 2380.0000 XLON 05002050000200634-E0A0oFXWSfQe20220425 25-Apr-2022 11:51:36 250 2380.0000 XLON 05002050000200645-E0A0oFXWSfVx20220425 25-Apr-2022 11:51:36 154 2380.0000 XLON 05002050000200645-E0A0oFXWSfVv20220425 25-Apr-2022 11:51:43 996 2380.0000 XLON 05002050000200746-E0A0oFXWSfnt20220425 25-Apr-2022 11:52:44 358 2380.0000 XLON 05002050000201383-E0A0oFXWShKP20220425 25-Apr-2022 11:52:44 224 2380.0000 XLON 05002050000201383-E0A0oFXWShKN20220425

25-Apr-2022 11:52:44 133 2380.0000 XLON 05002050000201383-E0A0oFXWShKR20220425 25-Apr-2022 11:53:27 511 2379.0000 XLON 05002050000201224-E0A0oFXWShz020220425 25-Apr-2022 11:53:27 485 2379.0000 XLON 05002050000201224-E0A0oFXWShzE20220425 25-Apr-2022 11:54:24 1523 2379.0000 XLON 05002050000202240-E0A0oFXWSjD120220425 25-Apr-2022 11:55:40 412 2378.0000 XLON 07002070000202146-E0A0oFXWSklQ20220425 25-Apr-2022 11:55:40 239 2378.0000 XLON 05002050000201745-E0A0oFXWSklK20220425 25-Apr-2022 11:55:40 437 2378.0000 XLON 07002070000202146-E0A0oFXWSklO20220425 25-Apr-2022 11:56:01 348 2378.0000 XLON 07002070000202880-E0A0oFXWSlDX20220425 25-Apr-2022 11:56:01 461 2378.0000 XLON 07002070000202880-E0A0oFXWSlDT20220425 25-Apr-2022 11:56:01 47 2378.0000 XLON 07002070000202880-E0A0oFXWSlDV20220425 25-Apr-2022 11:56:01 28 2378.0000 XLON 07002070000202880-E0A0oFXWSlDR20220425 25-Apr-2022 11:57:11 915 2377.0000 XLON 07002070000202484-E0A0oFXWSmcL20220425 25-Apr-2022 11:58:16 488 2376.0000 XLON 05002050000202934-E0A0oFXWSo4f20220425 25-Apr-2022 11:58:16 739 2376.0000 XLON 05002050000202934-E0A0oFXWSo4j20220425 25-Apr-2022 12:01:02 911 2379.0000 XLON 05002050000205221-E0A0oFXWSrTS20220425 25-Apr-2022 12:01:10 546 2379.0000 XLON 05002050000205355-E0A0oFXWSrhD20220425 25-Apr-2022 12:01:10 35 2379.0000 XLON 05002050000205355-E0A0oFXWSrhG20220425 25-Apr-2022 12:01:10 142 2379.0000 XLON 05002050000205355-E0A0oFXWSrhI20220425 25-Apr-2022 12:02:17 981 2379.0000 XLON 07002070000205709-E0A0oFXWSstI20220425 25-Apr-2022 12:02:48 378 2379.0000 XLON 05002050000206331-E0A0oFXWStr320220425 25-Apr-2022 12:02:48 250 2379.0000 XLON 05002050000206331-E0A0oFXWStr520220425 25-Apr-2022 12:02:48 21 2379.0000 XLON 05002050000206331-E0A0oFXWStr720220425 25-Apr-2022 12:04:53 1504 2381.0000 XLON 05002050000207430-E0A0oFXWSxbD20220425 25-Apr-2022 12:04:53 826 2381.0000 XLON 05002050000207430-E0A0oFXWSxbF20220425 25-Apr-2022 12:05:03 1760 2380.0000 XLON 07002070000207000-E0A0oFXWSxzd20220425 25-Apr-2022 12:05:03 167 2379.0000 XLON 05002050000206765-E0A0oFXWSy7E20220425 25-Apr-2022 12:05:03 115 2379.0000 XLON 07002070000206685-E0A0oFXWSy7G20220425 25-Apr-2022 12:05:03 726 2379.0000 XLON 05002050000206673-E0A0oFXWSy7C20220425 25-Apr-2022 12:05:04 131 2379.0000 XLON 07002070000207261-E0A0oFXWSyHs20220425 25-Apr-2022 12:05:04 363 2379.0000 XLON 07002070000207261-E0A0oFXWSyHe20220425 25-Apr-2022 12:05:04 165 2379.0000 XLON 05002050000207273-E0A0oFXWSyHc20220425 25-Apr-2022 12:05:04 51 2379.0000 XLON 07002070000206685-E0A0oFXWSyHa20220425 25-Apr-2022 12:07:41 250 2380.0000 XLON 05002050000208644-E0A0oFXWT2It20220425 25-Apr-2022 12:07:41 461 2380.0000 XLON 05002050000208644-E0A0oFXWT2Ir20220425 25-Apr-2022 12:09:04 440 2381.0000 XLON 07002070000208846-E0A0oFXWT4gR20220425 25-Apr-2022 12:09:22 253 2381.0000 XLON 05002050000209657-E0A0oFXWT50O20220425 25-Apr-2022 12:09:22 615 2381.0000 XLON 05002050000209657-E0A0oFXWT50M20220425 25-Apr-2022 12:09:58 37 2380.0000 XLON 05002050000208874-E0A0oFXWT5n820220425 25-Apr-2022 12:09:58 330 2380.0000 XLON 05002050000208874-E0A0oFXWT5n520220425 25-Apr-2022 12:09:58 260 2380.0000 XLON 07002070000208734-E0A0oFXWT5nA20220425 25-Apr-2022 12:11:37 111 2381.0000 XLON 07002070000210593-E0A0oFXWT8ai20220425 25-Apr-2022 12:11:37 580 2381.0000 XLON 07002070000210593-E0A0oFXWT8ak20220425 25-Apr-2022 12:12:16 69 2381.0000 XLON 05002050000211033-E0A0oFXWT9Vl20220425 25-Apr-2022 12:12:21 719 2381.0000 XLON 05002050000211056-E0A0oFXWT9ai20220425 25-Apr-2022 12:12:36 1251 2380.0000 XLON 07002070000210263-E0A0oFXWTA0D20220425 25-Apr-2022 12:14:01 27 2379.0000 XLON 05002050000211834-E0A0oFXWTCLT20220425 25-Apr-2022 12:14:22 265 2380.0000 XLON 05002050000212025-E0A0oFXWTCqg20220425 25-Apr-2022 12:14:22 374 2380.0000 XLON 05002050000212025-E0A0oFXWTCqi20220425 25-Apr-2022 12:14:48 461 2380.0000 XLON 05002050000212218-E0A0oFXWTDZN20220425 25-Apr-2022 12:14:48 250 2380.0000 XLON 05002050000212218-E0A0oFXWTDZL20220425 25-Apr-2022 12:15:32 726 2381.0000 XLON 05002050000212497-E0A0oFXWTEah20220425 25-Apr-2022 12:16:01 461 2381.0000 XLON 07002070000212636-E0A0oFXWTF4k20220425 25-Apr-2022 12:16:34 187 2382.0000 XLON 07002070000212868-E0A0oFXWTFuK20220425 25-Apr-2022 12:16:34 250 2382.0000 XLON 07002070000212868-E0A0oFXWTFuM20220425 25-Apr-2022 12:16:34 112 2382.0000 XLON 07002070000212868-E0A0oFXWTFuQ20220425 25-Apr-2022 12:16:34 142 2382.0000 XLON 07002070000212868-E0A0oFXWTFuO20220425 25-Apr-2022 12:19:45 332 2385.0000 XLON 07002070000214313-E0A0oFXWTKtO20220425 25-Apr-2022 12:19:45 162 2385.0000 XLON 07002070000214313-E0A0oFXWTKtW20220425

25-Apr-2022 12:19:45 496 2385.0000 XLON 07002070000214313-E0A0oFXWTKtY20220425 25-Apr-2022 12:20:03 424 2385.0000 XLON 05002050000214508-E0A0oFXWTLXT20220425 25-Apr-2022 12:20:03 608 2385.0000 XLON 05002050000214508-E0A0oFXWTLXV20220425 25-Apr-2022 12:20:04 1956 2385.0000 XLON 07002070000214487-E0A0oFXWTLYY20220425 25-Apr-2022 12:22:03 840 2386.0000 XLON 05002050000215360-E0A0oFXWTOmF20220425 25-Apr-2022 12:22:03 568 2386.0000 XLON 07002070000215416-E0A0oFXWTOmH20220425 25-Apr-2022 12:22:03 556 2386.0000 XLON 05002050000215583-E0A0oFXWTOmJ20220425 25-Apr-2022 12:24:57 1831 2388.0000 XLON 07002070000217087-E0A0oFXWTRx720220425 25-Apr-2022 12:24:58 250 2388.0000 XLON 05002050000217361-E0A0oFXWTRy020220425 25-Apr-2022 12:24:58 15 2388.0000 XLON 05002050000217361-E0A0oFXWTRyB20220425 25-Apr-2022 12:24:58 1525 2388.0000 XLON 05002050000217361-E0A0oFXWTRyE20220425 25-Apr-2022 12:25:18 743 2387.0000 XLON 05002050000216597-E0A0oFXWTSSM20220425 25-Apr-2022 12:25:18 115 2387.0000 XLON 07002070000216092-E0A0oFXWTSSF20220425 25-Apr-2022 12:25:18 858 2387.0000 XLON 07002070000216092-E0A0oFXWTSS820220425 25-Apr-2022 12:25:18 334 2387.0000 XLON 07002070000216092-E0A0oFXWTSSI20220425 25-Apr-2022 12:25:18 382 2387.0000 XLON 07002070000216414-E0A0oFXWTSSO20220425 25-Apr-2022 12:27:54 194 2387.0000 XLON 07002070000218186-E0A0oFXWTVFF20220425 25-Apr-2022 12:27:54 861 2387.0000 XLON 07002070000217730-E0A0oFXWTVFB20220425 25-Apr-2022 12:28:25 374 2387.0000 XLON 07002070000219179-E0A0oFXWTVzB20220425 25-Apr-2022 12:29:09 4 2387.0000 XLON 05002050000219881-E0A0oFXWTWWS20220425 25-Apr-2022 12:29:09 272 2387.0000 XLON 05002050000219881-E0A0oFXWTWWQ20220425 25-Apr-2022 12:31:31 877 2389.0000 XLON 05002050000220233-E0A0oFXWTZAK20220425 25-Apr-2022 12:31:32 1096 2389.0000 XLON 05002050000221144-E0A0oFXWTZCI20220425 25-Apr-2022 12:31:33 112 2389.0000 XLON 07002070000220843-E0A0oFXWTZDM20220425 25-Apr-2022 12:31:33 250 2389.0000 XLON 07002070000220843-E0A0oFXWTZDK20220425 25-Apr-2022 12:32:25 1186 2389.0000 XLON 07002070000220849-E0A0oFXWTZtu20220425 25-Apr-2022 12:32:26 200 2389.0000 XLON 05002050000221599-E0A0oFXWTZyG20220425 25-Apr-2022 12:32:26 306 2389.0000 XLON 05002050000221599-E0A0oFXWTZyE20220425 25-Apr-2022 12:32:26 244 2389.0000 XLON 05002050000221599-E0A0oFXWTZyC20220425 25-Apr-2022 12:32:32 179 2388.0000 XLON 05002050000220170-E0A0oFXWTa7h20220425 25-Apr-2022 12:33:09 16 2388.0000 XLON 05002050000220170-E0A0oFXWTaqS20220425 25-Apr-2022 12:33:09 1232 2388.0000 XLON 05002050000220170-E0A0oFXWTaqP20220425 25-Apr-2022 12:35:02 73 2388.0000 XLON 07002070000222435-E0A0oFXWTdxw20220425 25-Apr-2022 12:36:48 260 2388.0000 XLON 05002050000223587-E0A0oFXWTgFE20220425 25-Apr-2022 12:36:48 400 2388.0000 XLON 07002070000222793-E0A0oFXWTgFA20220425 25-Apr-2022 12:36:48 164 2388.0000 XLON 07002070000223227-E0A0oFXWTgFG20220425 25-Apr-2022 12:36:48 826 2388.0000 XLON 07002070000222435-E0A0oFXWTgF820220425 25-Apr-2022 12:36:49 258 2388.0000 XLON 07002070000223833-E0A0oFXWTgH720220425 25-Apr-2022 12:36:50 3 2388.0000 XLON 07002070000223842-E0A0oFXWTgHh20220425 25-Apr-2022 12:36:51 258 2388.0000 XLON 05002050000224257-E0A0oFXWTgIW20220425 25-Apr-2022 12:38:53 979 2389.0000 XLON 07002070000224114-E0A0oFXWTinC20220425 25-Apr-2022 12:38:53 131 2389.0000 XLON 05002050000224503-E0A0oFXWTinI20220425 25-Apr-2022 12:38:53 239 2389.0000 XLON 05002050000224515-E0A0oFXWTinK20220425 25-Apr-2022 12:38:53 170 2389.0000 XLON 05002050000224503-E0A0oFXWTinE20220425 25-Apr-2022 12:38:54 112 2389.0000 XLON 07002070000224605-E0A0oFXWTioZ20220425 25-Apr-2022 12:38:54 207 2389.0000 XLON 07002070000224605-E0A0oFXWTiob20220425 25-Apr-2022 12:38:54 250 2389.0000 XLON 07002070000224605-E0A0oFXWTioX20220425 25-Apr-2022 12:38:55 250 2389.0000 XLON 05002050000225030-E0A0oFXWTipF20220425 25-Apr-2022 12:38:55 121 2389.0000 XLON 05002050000225030-E0A0oFXWTipJ20220425 25-Apr-2022 12:38:55 1200 2389.0000 XLON 05002050000225030-E0A0oFXWTipL20220425 25-Apr-2022 12:38:55 468 2389.0000 XLON 05002050000225030-E0A0oFXWTipH20220425 25-Apr-2022 12:38:55 255 2389.0000 XLON 05002050000225030-E0A0oFXWTipN20220425 25-Apr-2022 12:39:42 342 2389.0000 XLON 05002050000225369-E0A0oFXWTjfv20220425 25-Apr-2022 12:39:42 134 2389.0000 XLON 05002050000225369-E0A0oFXWTjft20220425 25-Apr-2022 12:40:02 411 2388.0000 XLON 07002070000224922-E0A0oFXWTk1P20220425 25-Apr-2022 12:40:02 877 2388.0000 XLON 07002070000224922-E0A0oFXWTk1N20220425 25-Apr-2022 12:41:01 139 2387.0000 XLON 05002050000226023-E0A0oFXWTl9920220425 25-Apr-2022 12:42:01 1772 2389.0000 XLON 05002050000226621-E0A0oFXWTmcM20220425

25-Apr-2022 12:42:39 250 2389.0000 XLON 05002050000227022-E0A0oFXWTnH820220425 25-Apr-2022 12:42:39 383 2389.0000 XLON 05002050000227022-E0A0oFXWTnHA20220425 25-Apr-2022 12:43:09 459 2389.0000 XLON 05002050000227319-E0A0oFXWTnmv20220425 25-Apr-2022 12:43:09 354 2389.0000 XLON 05002050000227319-E0A0oFXWTnmx20220425 25-Apr-2022 12:44:29 616 2391.0000 XLON 05002050000227823-E0A0oFXWTpQs20220425 25-Apr-2022 12:44:29 558 2391.0000 XLON 05002050000227823-E0A0oFXWTpQu20220425 25-Apr-2022 12:45:11 26 2392.0000 XLON 05002050000228443-E0A0oFXWTqEH20220425 25-Apr-2022 12:45:11 998 2392.0000 XLON 05002050000228443-E0A0oFXWTqEK20220425 25-Apr-2022 12:45:59 85 2393.0000 XLON 05002050000229102-E0A0oFXWTrDs20220425 25-Apr-2022 12:46:02 1464 2393.0000 XLON 05002050000229127-E0A0oFXWTrIj20220425 25-Apr-2022 12:46:02 126 2393.0000 XLON 05002050000229127-E0A0oFXWTrIh20220425 25-Apr-2022 12:46:51 140 2393.0000 XLON 05002050000229437-E0A0oFXWTsDG20220425 25-Apr-2022 12:46:51 307 2393.0000 XLON 05002050000229437-E0A0oFXWTsDI20220425 25-Apr-2022 12:46:51 250 2393.0000 XLON 05002050000229437-E0A0oFXWTsDE20220425 25-Apr-2022 12:47:02 451 2392.0000 XLON 07002070000228286-E0A0oFXWTsQD20220425 25-Apr-2022 12:47:02 152 2392.0000 XLON 07002070000228347-E0A0oFXWTsQH20220425 25-Apr-2022 12:47:02 240 2392.0000 XLON 07002070000228286-E0A0oFXWTsQA20220425 25-Apr-2022 12:47:02 143 2392.0000 XLON 05002050000228967-E0A0oFXWTsQJ20220425 25-Apr-2022 12:48:09 459 2392.0000 XLON 07002070000229297-E0A0oFXWTtXC20220425 25-Apr-2022 12:48:09 406 2392.0000 XLON 07002070000229297-E0A0oFXWTtXE20220425 25-Apr-2022 12:48:09 5 2392.0000 XLON 07002070000229297-E0A0oFXWTtXG20220425 25-Apr-2022 12:48:09 69 2392.0000 XLON 07002070000229297-E0A0oFXWTtXA20220425 25-Apr-2022 12:48:54 71 2394.0000 XLON 07002070000229571-E0A0oFXWTuMI20220425 25-Apr-2022 12:48:54 137 2394.0000 XLON 07002070000229571-E0A0oFXWTuMK20220425 25-Apr-2022 12:49:02 858 2394.0000 XLON 07002070000229603-E0A0oFXWTuU620220425 25-Apr-2022 12:49:02 13 2394.0000 XLON 07002070000229603-E0A0oFXWTuU420220425 25-Apr-2022 12:49:15 890 2393.0000 XLON 05002050000230101-E0A0oFXWTukD20220425 25-Apr-2022 12:49:15 470 2393.0000 XLON 07002070000229549-E0A0oFXWTukB20220425 25-Apr-2022 12:50:42 250 2392.0000 XLON 07002070000230119-E0A0oFXWTx0p20220425 25-Apr-2022 12:50:42 411 2392.0000 XLON 07002070000230119-E0A0oFXWTx0n20220425 25-Apr-2022 12:50:42 255 2392.0000 XLON 07002070000230119-E0A0oFXWTx0r20220425 25-Apr-2022 12:50:42 459 2392.0000 XLON 07002070000230119-E0A0oFXWTx0t20220425 25-Apr-2022 12:51:01 67 2392.0000 XLON 07002070000230208-E0A0oFXWTxKF20220425 25-Apr-2022 12:51:01 250 2392.0000 XLON 07002070000230208-E0A0oFXWTxKH20220425 25-Apr-2022 12:51:45 162 2392.0000 XLON 05002050000230958-E0A0oFXWTy6u20220425 25-Apr-2022 12:51:45 384 2392.0000 XLON 05002050000230958-E0A0oFXWTy6s20220425 25-Apr-2022 12:51:45 180 2392.0000 XLON 05002050000230958-E0A0oFXWTy6w20220425 25-Apr-2022 12:51:45 459 2392.0000 XLON 05002050000230958-E0A0oFXWTy6q20220425 25-Apr-2022 12:51:45 250 2392.0000 XLON 05002050000230958-E0A0oFXWTy6m20220425 25-Apr-2022 12:51:45 134 2392.0000 XLON 05002050000230958-E0A0oFXWTy6o20220425 25-Apr-2022 12:52:41 250 2392.0000 XLON 05002050000231437-E0A0oFXWTyyt20220425 25-Apr-2022 12:53:24 72 2392.0000 XLON 07002070000231349-E0A0oFXWTzti20220425 25-Apr-2022 12:53:24 250 2392.0000 XLON 07002070000231349-E0A0oFXWTztg20220425 25-Apr-2022 12:53:24 38 2392.0000 XLON 07002070000231349-E0A0oFXWTztk20220425 25-Apr-2022 12:53:24 328 2392.0000 XLON 07002070000231349-E0A0oFXWTzte20220425 25-Apr-2022 12:53:49 1305 2391.0000 XLON 05002050000230637-E0A0oFXWU0Lt20220425 25-Apr-2022 12:54:54 139 2391.0000 XLON 05002050000232385-E0A0oFXWU1aW20220425 25-Apr-2022 12:54:54 422 2391.0000 XLON 05002050000232385-E0A0oFXWU1aY20220425 25-Apr-2022 12:54:54 67 2391.0000 XLON 05002050000232385-E0A0oFXWU1aa20220425 25-Apr-2022 12:54:54 69 2391.0000 XLON 05002050000232385-E0A0oFXWU1aU20220425 25-Apr-2022 12:55:44 399 2393.0000 XLON 07002070000232519-E0A0oFXWU3Ao20220425 25-Apr-2022 12:55:45 106 2393.0000 XLON 07002070000232519-E0A0oFXWU3BW20220425 25-Apr-2022 12:55:47 1467 2393.0000 XLON 07002070000232519-E0A0oFXWU3Ck20220425 25-Apr-2022 12:57:58 488 2394.0000 XLON 05002050000233774-E0A0oFXWU65H20220425 25-Apr-2022 12:57:58 320 2394.0000 XLON 05002050000233774-E0A0oFXWU65J20220425 25-Apr-2022 12:57:59 250 2394.0000 XLON 07002070000233957-E0A0oFXWU67520220425 25-Apr-2022 12:57:59 371 2394.0000 XLON 07002070000233957-E0A0oFXWU67320220425 25-Apr-2022 12:57:59 176 2394.0000 XLON 07002070000233957-E0A0oFXWU67120220425

25-Apr-2022 12:58:03 148 2394.0000 XLON 05002050000234440-E0A0oFXWU6De20220425 25-Apr-2022 12:58:27 37 2395.0000 XLON 07002070000234308-E0A0oFXWU6W420220425 25-Apr-2022 12:58:27 6 2395.0000 XLON 07002070000234308-E0A0oFXWU6VK20220425 25-Apr-2022 12:58:27 4 2395.0000 XLON 07002070000234308-E0A0oFXWU6VO20220425 25-Apr-2022 12:58:27 545 2395.0000 XLON 07002070000234308-E0A0oFXWU6W620220425 25-Apr-2022 12:58:27 166 2395.0000 XLON 07002070000234308-E0A0oFXWU6V620220425 25-Apr-2022 12:58:27 417 2395.0000 XLON 07002070000234308-E0A0oFXWU6V420220425 25-Apr-2022 12:58:27 9 2395.0000 XLON 07002070000234308-E0A0oFXWU6VM20220425 25-Apr-2022 12:58:27 358 2395.0000 XLON 07002070000234308-E0A0oFXWU6VC20220425 25-Apr-2022 12:59:17 248 2395.0000 XLON 05002050000235275-E0A0oFXWU7f120220425 25-Apr-2022 12:59:17 159 2395.0000 XLON 05002050000235275-E0A0oFXWU7ez20220425 25-Apr-2022 12:59:35 410 2395.0000 XLON 07002070000235091-E0A0oFXWU86720220425 25-Apr-2022 12:59:35 112 2395.0000 XLON 07002070000235091-E0A0oFXWU86920220425 25-Apr-2022 13:00:37 97 2395.0000 XLON 05002050000236177-E0A0oFXWUA6D20220425 25-Apr-2022 13:00:37 115 2395.0000 XLON 05002050000235659-E0A0oFXWUA1S20220425 25-Apr-2022 13:00:37 750 2395.0000 XLON 05002050000235659-E0A0oFXWUA1F20220425 25-Apr-2022 13:01:51 121 2395.0000 XLON 05002050000236177-E0A0oFXWUBoR20220425 25-Apr-2022 13:01:51 458 2395.0000 XLON 05002050000236177-E0A0oFXWUBoP20220425 25-Apr-2022 13:01:51 210 2395.0000 XLON 07002070000235900-E0A0oFXWUBoV20220425 25-Apr-2022 13:01:51 207 2395.0000 XLON 07002070000235825-E0A0oFXWUBoT20220425 25-Apr-2022 13:01:52 160 2395.0000 XLON 07002070000236477-E0A0oFXWUBpe20220425 25-Apr-2022 13:01:52 207 2395.0000 XLON 07002070000236477-E0A0oFXWUBpk20220425 25-Apr-2022 13:01:52 246 2395.0000 XLON 07002070000236477-E0A0oFXWUBpg20220425 25-Apr-2022 13:01:52 288 2395.0000 XLON 07002070000236477-E0A0oFXWUBpi20220425 25-Apr-2022 13:01:52 172 2395.0000 XLON 07002070000236477-E0A0oFXWUBpc20220425 25-Apr-2022 13:01:52 250 2395.0000 XLON 07002070000236477-E0A0oFXWUBpm20220425 25-Apr-2022 13:02:19 3 2395.0000 XLON 07002070000236731-E0A0oFXWUCQz20220425 25-Apr-2022 13:02:19 246 2395.0000 XLON 07002070000236731-E0A0oFXWUCR120220425 25-Apr-2022 13:02:30 398 2395.0000 XLON 05002050000237275-E0A0oFXWUCeY20220425 25-Apr-2022 13:02:47 1 2395.0000 XLON 05002050000237497-E0A0oFXWUD2R20220425 25-Apr-2022 13:02:52 538 2395.0000 XLON 05002050000237497-E0A0oFXWUD8X20220425 25-Apr-2022 13:02:52 285 2395.0000 XLON 05002050000237497-E0A0oFXWUD8V20220425 25-Apr-2022 13:03:22 458 2395.0000 XLON 07002070000237333-E0A0oFXWUDm120220425 25-Apr-2022 13:03:22 360 2395.0000 XLON 07002070000237333-E0A0oFXWUDm320220425 25-Apr-2022 13:03:57 49 2395.0000 XLON 05002050000238106-E0A0oFXWUELw20220425 25-Apr-2022 13:03:57 237 2395.0000 XLON 05002050000238106-E0A0oFXWUELs20220425 25-Apr-2022 13:03:57 144 2395.0000 XLON 05002050000238106-E0A0oFXWUELo20220425 25-Apr-2022 13:03:57 142 2395.0000 XLON 05002050000238106-E0A0oFXWUELq20220425 25-Apr-2022 13:03:57 250 2395.0000 XLON 05002050000238106-E0A0oFXWUELu20220425 25-Apr-2022 13:04:31 177 2395.0000 XLON 07002070000237999-E0A0oFXWUF3l20220425 25-Apr-2022 13:04:31 458 2395.0000 XLON 07002070000237999-E0A0oFXWUF3j20220425 25-Apr-2022 13:04:31 38 2395.0000 XLON 07002070000237999-E0A0oFXWUF3n20220425 25-Apr-2022 13:04:42 214 2394.0000 XLON 07002070000235367-E0A0oFXWUF9O20220425 25-Apr-2022 13:04:42 206 2394.0000 XLON 07002070000235313-E0A0oFXWUF9M20220425 25-Apr-2022 13:04:42 542 2394.0000 XLON 05002050000234440-E0A0oFXWUF9F20220425 25-Apr-2022 13:04:42 237 2394.0000 XLON 07002070000234250-E0A0oFXWUF9H20220425 25-Apr-2022 13:04:42 28 2394.0000 XLON 07002070000235313-E0A0oFXWUF9J20220425 25-Apr-2022 13:06:10 160 2394.0000 XLON 05002050000239473-E0A0oFXWUHz720220425 25-Apr-2022 13:06:10 829 2394.0000 XLON 07002070000238832-E0A0oFXWUHz320220425 25-Apr-2022 13:06:10 115 2394.0000 XLON 07002070000238832-E0A0oFXWUHz120220425 25-Apr-2022 13:06:38 705 2394.0000 XLON 07002070000239244-E0A0oFXWUIYR20220425 25-Apr-2022 13:06:38 102 2394.0000 XLON 07002070000239244-E0A0oFXWUIYP20220425 25-Apr-2022 13:07:56 230 2395.0000 XLON 05002050000240237-E0A0oFXWUKYM20220425 25-Apr-2022 13:07:56 141 2395.0000 XLON 07002070000239733-E0A0oFXWUKYK20220425 25-Apr-2022 13:07:56 848 2395.0000 XLON 05002050000240016-E0A0oFXWUKYC20220425 25-Apr-2022 13:07:56 145 2395.0000 XLON 05002050000240142-E0A0oFXWUKYG20220425 25-Apr-2022 13:07:56 150 2395.0000 XLON 05002050000240163-E0A0oFXWUKYI20220425 25-Apr-2022 13:07:56 150 2395.0000 XLON 07002070000239587-E0A0oFXWUKYE20220425

25-Apr-2022 13:08:18 30 2394.0000 XLON 05002050000240066-E0A0oFXWUKxP20220425 25-Apr-2022 13:08:18 85 2394.0000 XLON 05002050000240066-E0A0oFXWUKxS20220425 25-Apr-2022 13:08:18 218 2394.0000 XLON 07002070000239684-E0A0oFXWUKxa20220425 25-Apr-2022 13:08:18 815 2394.0000 XLON 07002070000239515-E0A0oFXWUKxN20220425 25-Apr-2022 13:08:18 203 2394.0000 XLON 07002070000239616-E0A0oFXWUKxW20220425 25-Apr-2022 13:08:18 138 2394.0000 XLON 05002050000240184-E0A0oFXWUKxe20220425 25-Apr-2022 13:08:18 207 2394.0000 XLON 07002070000239701-E0A0oFXWUKxc20220425 25-Apr-2022 13:08:18 262 2394.0000 XLON 07002070000239769-E0A0oFXWUKxk20220425 25-Apr-2022 13:08:18 45 2394.0000 XLON 05002050000240066-E0A0oFXWUKxU20220425 25-Apr-2022 13:08:18 156 2394.0000 XLON 07002070000239653-E0A0oFXWUKxY20220425 25-Apr-2022 13:08:18 163 2394.0000 XLON 05002050000240221-E0A0oFXWUKxi20220425 25-Apr-2022 13:08:18 139 2394.0000 XLON 05002050000240193-E0A0oFXWUKxg20220425 25-Apr-2022 13:09:42 102 2396.0000 XLON 05002050000241059-E0A0oFXWUMGv20220425 25-Apr-2022 13:09:42 1569 2396.0000 XLON 05002050000241059-E0A0oFXWUMGx20220425 25-Apr-2022 13:10:54 170 2395.0000 XLON 05002050000241538-E0A0oFXWUOOI20220425 25-Apr-2022 13:11:01 3 2395.0000 XLON 05002050000241999-E0A0oFXWUOUV20220425 25-Apr-2022 13:11:18 136 2395.0000 XLON 05002050000242129-E0A0oFXWUOhm20220425 25-Apr-2022 13:11:18 596 2395.0000 XLON 05002050000242129-E0A0oFXWUOhk20220425 25-Apr-2022 13:12:06 147 2397.0000 XLON 07002070000242097-E0A0oFXWUPQP20220425 25-Apr-2022 13:12:07 920 2397.0000 XLON 05002050000242485-E0A0oFXWUPRo20220425 25-Apr-2022 13:12:07 11 2397.0000 XLON 05002050000242485-E0A0oFXWUPRl20220425 25-Apr-2022 13:12:32 134 2397.0000 XLON 05002050000242680-E0A0oFXWUPy020220425 25-Apr-2022 13:12:36 1115 2396.0000 XLON 05002050000242427-E0A0oFXWUQ1f20220425 25-Apr-2022 13:13:48 1365 2398.0000 XLON 07002070000242821-E0A0oFXWUR7N20220425 25-Apr-2022 13:13:58 1416 2397.0000 XLON 07002070000242708-E0A0oFXWURP020220425 25-Apr-2022 13:15:15 153 2398.0000 XLON 07002070000243653-E0A0oFXWUSoY20220425 25-Apr-2022 13:15:15 361 2398.0000 XLON 07002070000243653-E0A0oFXWUSoW20220425 25-Apr-2022 13:15:15 250 2398.0000 XLON 07002070000243653-E0A0oFXWUSoS20220425 25-Apr-2022 13:15:15 169 2398.0000 XLON 07002070000243653-E0A0oFXWUSoU20220425 25-Apr-2022 13:15:52 128 2398.0000 XLON 07002070000244023-E0A0oFXWUTWy20220425 25-Apr-2022 13:15:52 253 2398.0000 XLON 07002070000244023-E0A0oFXWUTX020220425 25-Apr-2022 13:15:52 165 2398.0000 XLON 07002070000244023-E0A0oFXWUTX220220425 25-Apr-2022 13:15:52 250 2398.0000 XLON 07002070000244023-E0A0oFXWUTWw20220425 25-Apr-2022 13:17:02 1574 2398.0000 XLON 07002070000244135-E0A0oFXWUUze20220425 25-Apr-2022 13:17:02 158 2398.0000 XLON 05002050000244482-E0A0oFXWUUzc20220425 25-Apr-2022 13:17:50 275 2397.0000 XLON 05002050000244730-E0A0oFXWUVsz20220425 25-Apr-2022 13:17:50 200 2397.0000 XLON 07002070000244292-E0A0oFXWUVsv20220425 25-Apr-2022 13:17:50 261 2397.0000 XLON 07002070000244424-E0A0oFXWUVt320220425 25-Apr-2022 13:17:50 70 2397.0000 XLON 05002050000244868-E0A0oFXWUVtB20220425 25-Apr-2022 13:17:50 129 2397.0000 XLON 05002050000244868-E0A0oFXWUVt920220425 25-Apr-2022 13:17:50 200 2397.0000 XLON 07002070000244569-E0A0oFXWUVtD20220425 25-Apr-2022 13:17:50 215 2397.0000 XLON 05002050000244794-E0A0oFXWUVt520220425 25-Apr-2022 13:17:50 199 2397.0000 XLON 07002070000244350-E0A0oFXWUVsx20220425 25-Apr-2022 13:17:50 160 2397.0000 XLON 07002070000244390-E0A0oFXWUVt120220425 25-Apr-2022 13:17:50 185 2397.0000 XLON 05002050000244828-E0A0oFXWUVt720220425 25-Apr-2022 13:19:09 150 2398.0000 XLON 07002070000245669-E0A0oFXWUXUh20220425 25-Apr-2022 13:19:12 1204 2398.0000 XLON 07002070000245683-E0A0oFXWUXZ020220425 25-Apr-2022 13:19:12 346 2398.0000 XLON 07002070000245683-E0A0oFXWUXYy20220425 25-Apr-2022 13:20:25 182 2400.0000 XLON 07002070000246285-E0A0oFXWUYsx20220425 25-Apr-2022 13:20:26 100 2400.0000 XLON 05002050000246540-E0A0oFXWUYuH20220425 25-Apr-2022 13:20:26 1264 2400.0000 XLON 05002050000246540-E0A0oFXWUYuK20220425 25-Apr-2022 13:20:55 494 2400.0000 XLON 05002050000246781-E0A0oFXWUZYL20220425 25-Apr-2022 13:20:55 250 2400.0000 XLON 05002050000246781-E0A0oFXWUZYJ20220425 25-Apr-2022 13:21:14 100 2400.0000 XLON 07002070000246621-E0A0oFXWUZxu20220425 25-Apr-2022 13:21:53 157 2401.0000 XLON 07002070000247008-E0A0oFXWUaeC20220425 25-Apr-2022 13:21:53 33 2401.0000 XLON 07002070000247008-E0A0oFXWUaeA20220425 25-Apr-2022 13:21:53 250 2401.0000 XLON 07002070000247008-E0A0oFXWUaeE20220425 25-Apr-2022 13:21:54 250 2401.0000 XLON 05002050000247259-E0A0oFXWUafH20220425

25-Apr-2022 13:21:54 537 2401.0000 XLON 05002050000247259-E0A0oFXWUafF20220425 25-Apr-2022 13:21:54 244 2401.0000 XLON 05002050000247259-E0A0oFXWUafJ20220425 25-Apr-2022 13:22:00 583 2400.0000 XLON 07002070000246621-E0A0oFXWUajL20220425 25-Apr-2022 13:22:00 904 2400.0000 XLON 07002070000246621-E0A0oFXWUajJ20220425 25-Apr-2022 13:22:04 211 2399.0000 XLON 07002070000247017-E0A0oFXWUanM20220425 25-Apr-2022 13:26:46 100 2400.0000 XLON 07002070000248280-E0A0oFXWUgQ620220425 25-Apr-2022 13:26:46 2087 2400.0000 XLON 07002070000248280-E0A0oFXWUgQP20220425 25-Apr-2022 13:27:26 29 2400.0000 XLON 07002070000249404-E0A0oFXWUhOJ20220425 25-Apr-2022 13:27:26 835 2400.0000 XLON 07002070000249404-E0A0oFXWUhOH20220425 25-Apr-2022 13:27:26 152 2400.0000 XLON 07002070000249404-E0A0oFXWUhOO20220425 25-Apr-2022 13:27:26 235 2400.0000 XLON 07002070000249404-E0A0oFXWUhOM20220425 25-Apr-2022 13:27:27 244 2400.0000 XLON 05002050000250103-E0A0oFXWUhSh20220425 25-Apr-2022 13:27:27 134 2400.0000 XLON 05002050000250103-E0A0oFXWUhSf20220425 25-Apr-2022 13:27:27 335 2400.0000 XLON 05002050000250103-E0A0oFXWUhSb20220425 25-Apr-2022 13:27:27 392 2400.0000 XLON 05002050000250103-E0A0oFXWUhSZ20220425 25-Apr-2022 13:27:27 457 2400.0000 XLON 05002050000250103-E0A0oFXWUhSd20220425 25-Apr-2022 13:27:28 107 2400.0000 XLON 05002050000250113-E0A0oFXWUhVj20220425 25-Apr-2022 13:27:37 1472 2400.0000 XLON 07002070000249809-E0A0oFXWUhgv20220425 25-Apr-2022 13:27:41 250 2400.0000 XLON 07002070000249969-E0A0oFXWUhmX20220425 25-Apr-2022 13:27:41 111 2400.0000 XLON 07002070000249969-E0A0oFXWUhmZ20220425 25-Apr-2022 13:27:41 235 2400.0000 XLON 07002070000249969-E0A0oFXWUhmb20220425 25-Apr-2022 13:28:04 35 2400.0000 XLON 07002070000250283-E0A0oFXWUiDS20220425 25-Apr-2022 13:28:04 67 2400.0000 XLON 07002070000250283-E0A0oFXWUiDQ20220425 25-Apr-2022 13:28:04 664 2400.0000 XLON 07002070000250283-E0A0oFXWUiDU20220425 25-Apr-2022 13:28:04 145 2400.0000 XLON 07002070000250283-E0A0oFXWUiDW20220425 25-Apr-2022 13:28:38 451 2400.0000 XLON 05002050000251052-E0A0oFXWUjJS20220425 25-Apr-2022 13:28:38 105 2400.0000 XLON 05002050000251052-E0A0oFXWUjJQ20220425 25-Apr-2022 13:28:38 87 2400.0000 XLON 05002050000251052-E0A0oFXWUjJW20220425 25-Apr-2022 13:28:38 75 2400.0000 XLON 05002050000251052-E0A0oFXWUjJU20220425 25-Apr-2022 13:29:06 97 2400.0000 XLON 05002050000251268-E0A0oFXWUkCk20220425 25-Apr-2022 13:29:07 25 2400.0000 XLON 05002050000251268-E0A0oFXWUkDe20220425 25-Apr-2022 13:29:07 534 2400.0000 XLON 05002050000251268-E0A0oFXWUkDg20220425 25-Apr-2022 13:30:02 161 2400.0000 XLON 05002050000251708-E0A0oFXWUm1d20220425 25-Apr-2022 13:30:02 908 2400.0000 XLON 05002050000251488-E0A0oFXWUm1b20220425 25-Apr-2022 13:30:09 96 2399.0000 XLON 07002070000247669-E0A0oFXWUn3l20220425 25-Apr-2022 13:30:09 122 2399.0000 XLON 07002070000247669-E0A0oFXWUn3n20220425 25-Apr-2022 13:30:42 866 2401.0000 XLON 07002070000252790-E0A0oFXWUqRO20220425 25-Apr-2022 13:30:42 87 2401.0000 XLON 07002070000252790-E0A0oFXWUqRQ20220425 25-Apr-2022 13:30:54 7 2401.0000 XLON 07002070000253671-E0A0oFXWUrGl20220425 25-Apr-2022 13:30:54 250 2401.0000 XLON 07002070000253671-E0A0oFXWUrGh20220425 25-Apr-2022 13:30:54 451 2401.0000 XLON 07002070000253671-E0A0oFXWUrGj20220425 25-Apr-2022 13:30:58 195 2400.0000 XLON 05002050000253346-E0A0oFXWUrWY20220425 25-Apr-2022 13:30:58 951 2400.0000 XLON 07002070000252521-E0A0oFXWUrWU20220425 25-Apr-2022 13:30:58 192 2400.0000 XLON 05002050000253430-E0A0oFXWUrWc20220425 25-Apr-2022 13:31:46 345 2400.0000 XLON 07002070000253934-E0A0oFXWUuqZ20220425 25-Apr-2022 13:31:46 813 2400.0000 XLON 07002070000253934-E0A0oFXWUuqT20220425 25-Apr-2022 13:32:25 211 2399.0000 XLON 05002050000254452-E0A0oFXWUxym20220425 25-Apr-2022 13:32:25 1237 2399.0000 XLON 05002050000254452-E0A0oFXWUxyT20220425 25-Apr-2022 13:32:56 180 2399.0000 XLON 07002070000256516-E0A0oFXWUzUP20220425 25-Apr-2022 13:32:56 240 2399.0000 XLON 07002070000256516-E0A0oFXWUzUT20220425 25-Apr-2022 13:33:03 809 2399.0000 XLON 07002070000256516-E0A0oFXWUzvd20220425 25-Apr-2022 13:33:03 59 2399.0000 XLON 07002070000256516-E0A0oFXWUzvr20220425 25-Apr-2022 13:33:03 360 2398.0000 XLON 05002050000255667-E0A0oFXWV00520220425 25-Apr-2022 13:33:03 180 2398.0000 XLON 05002050000255667-E0A0oFXWV00320220425 25-Apr-2022 13:33:03 33 2398.0000 XLON 05002050000255667-E0A0oFXWV00120220425 25-Apr-2022 13:33:03 377 2398.0000 XLON 05002050000255667-E0A0oFXWV0Cu20220425 25-Apr-2022 13:34:04 1016 2398.0000 XLON 05002050000256829-E0A0oFXWV4uK20220425 25-Apr-2022 13:35:04 250 2401.0000 XLON 05002050000260541-E0A0oFXWV90g20220425

25-Apr-2022 13:35:04 162 2401.0000 XLON 05002050000260541-E0A0oFXWV90e20220425 25-Apr-2022 13:35:15 820 2401.0000 XLON 05002050000260837-E0A0oFXWVAXn20220425 25-Apr-2022 13:35:15 1005 2401.0000 XLON 07002070000260135-E0A0oFXWVAXu20220425 25-Apr-2022 13:35:15 114 2401.0000 XLON 05002050000260837-E0A0oFXWVAXq20220425 25-Apr-2022 13:35:37 608 2401.0000 XLON 07002070000260322-E0A0oFXWVCBO20220425 25-Apr-2022 13:36:36 840 2402.0000 XLON 07002070000261346-E0A0oFXWVGEf20220425 25-Apr-2022 13:36:36 95 2402.0000 XLON 07002070000261346-E0A0oFXWVGEm20220425 25-Apr-2022 13:36:36 39 2402.0000 XLON 07002070000261346-E0A0oFXWVGEi20220425 25-Apr-2022 13:36:53 514 2402.0000 XLON 07002070000262349-E0A0oFXWVHPr20220425 25-Apr-2022 13:36:54 125 2402.0000 XLON 07002070000262349-E0A0oFXWVHQx20220425 25-Apr-2022 13:36:54 63 2402.0000 XLON 07002070000262349-E0A0oFXWVHQv20220425 25-Apr-2022 13:37:48 1517 2403.0000 XLON 05002050000264313-E0A0oFXWVKUR20220425 25-Apr-2022 13:37:48 30 2403.0000 XLON 05002050000264313-E0A0oFXWVKUP20220425 25-Apr-2022 13:38:21 927 2401.0000 XLON 05002050000262015-E0A0oFXWVMUM20220425 25-Apr-2022 13:38:21 761 2401.0000 XLON 07002070000263637-E0A0oFXWVMUQ20220425 25-Apr-2022 13:38:21 291 2401.0000 XLON 05002050000262015-E0A0oFXWVMUO20220425 25-Apr-2022 13:39:22 250 2401.0000 XLON 07002070000265785-E0A0oFXWVPha20220425 25-Apr-2022 13:39:22 111 2401.0000 XLON 07002070000265785-E0A0oFXWVPhc20220425 25-Apr-2022 13:40:07 20 2401.0000 XLON 05002050000267318-E0A0oFXWVS0h20220425 25-Apr-2022 13:40:07 183 2401.0000 XLON 05002050000267318-E0A0oFXWVS0j20220425 25-Apr-2022 13:40:07 614 2401.0000 XLON 05002050000267318-E0A0oFXWVS0e20220425 25-Apr-2022 13:40:34 200 2400.0000 XLON 05002050000266435-E0A0oFXWVTBh20220425 25-Apr-2022 13:41:17 1709 2401.0000 XLON 05002050000268666-E0A0oFXWVVfQ20220425 25-Apr-2022 13:41:22 772 2400.0000 XLON 05002050000266435-E0A0oFXWVW1L20220425 25-Apr-2022 13:41:22 584 2400.0000 XLON 07002070000266648-E0A0oFXWVW1S20220425 25-Apr-2022 13:41:22 153 2400.0000 XLON 07002070000266648-E0A0oFXWVW1P20220425 25-Apr-2022 13:41:32 142 2399.0000 XLON 07002070000267953-E0A0oFXWVWY020220425 25-Apr-2022 13:41:32 110 2399.0000 XLON 05002050000267811-E0A0oFXWVWXw20220425 25-Apr-2022 13:41:32 15 2399.0000 XLON 05002050000267811-E0A0oFXWVWXy20220425 25-Apr-2022 13:41:32 954 2399.0000 XLON 05002050000267811-E0A0oFXWVWXs20220425 25-Apr-2022 13:43:06 704 2399.0000 XLON 07002070000269390-E0A0oFXWVafk20220425 25-Apr-2022 13:43:06 861 2399.0000 XLON 05002050000270094-E0A0oFXWVafg20220425 25-Apr-2022 13:43:06 29 2399.0000 XLON 05002050000270094-E0A0oFXWVafY20220425 25-Apr-2022 13:44:05 100 2399.0000 XLON 05002050000270933-E0A0oFXWVdke20220425 25-Apr-2022 13:44:07 202 2399.0000 XLON 05002050000270933-E0A0oFXWVdsv20220425 25-Apr-2022 13:44:07 422 2399.0000 XLON 05002050000270933-E0A0oFXWVdst20220425 25-Apr-2022 13:44:21 212 2399.0000 XLON 05002050000271992-E0A0oFXWVehk20220425 25-Apr-2022 13:44:21 554 2399.0000 XLON 05002050000271992-E0A0oFXWVehm20220425 25-Apr-2022 13:44:29 18 2398.0000 XLON 05002050000270057-E0A0oFXWVf9L20220425 25-Apr-2022 13:44:29 151 2398.0000 XLON 05002050000270057-E0A0oFXWVf9J20220425 25-Apr-2022 13:45:05 100 2399.0000 XLON 07002070000272337-E0A0oFXWVgps20220425 25-Apr-2022 13:45:05 21 2399.0000 XLON 07002070000272337-E0A0oFXWVgpq20220425 25-Apr-2022 13:45:05 115 2399.0000 XLON 07002070000272337-E0A0oFXWVgpc20220425 25-Apr-2022 13:45:05 38 2399.0000 XLON 07002070000272337-E0A0oFXWVgpk20220425 25-Apr-2022 13:45:05 19 2399.0000 XLON 07002070000272337-E0A0oFXWVgpi20220425 25-Apr-2022 13:45:05 19 2399.0000 XLON 07002070000272337-E0A0oFXWVgpg20220425 25-Apr-2022 13:45:25 180 2399.0000 XLON 07002070000272337-E0A0oFXWVhxP20220425 25-Apr-2022 13:45:25 58 2399.0000 XLON 07002070000272337-E0A0oFXWVhxR20220425 25-Apr-2022 13:45:25 180 2399.0000 XLON 07002070000272337-E0A0oFXWVhxN20220425 25-Apr-2022 13:46:01 240 2397.0000 XLON 07002070000270833-E0A0oFXWVjl420220425 25-Apr-2022 13:46:01 180 2397.0000 XLON 07002070000270833-E0A0oFXWVjl920220425 25-Apr-2022 13:46:01 120 2397.0000 XLON 07002070000270833-E0A0oFXWVjl720220425 25-Apr-2022 13:46:01 136 2397.0000 XLON 07002070000270833-E0A0oFXWVjl220220425 25-Apr-2022 13:46:01 180 2397.0000 XLON 07002070000270833-E0A0oFXWVjl020220425 25-Apr-2022 13:46:11 106 2397.0000 XLON 07002070000270833-E0A0oFXWVkW620220425 25-Apr-2022 13:46:11 774 2397.0000 XLON 05002050000271754-E0A0oFXWVkW820220425 25-Apr-2022 13:47:37 180 2397.0000 XLON 05002050000275315-E0A0oFXWVpDG20220425 25-Apr-2022 13:47:37 240 2397.0000 XLON 05002050000275315-E0A0oFXWVpDE20220425

25-Apr-2022 13:47:45 100 2397.0000 XLON 05002050000275315-E0A0oFXWVpcl20220425 25-Apr-2022 13:48:19 240 2397.0000 XLON 05002050000275315-E0A0oFXWVr7M20220425 25-Apr-2022 13:48:19 180 2397.0000 XLON 05002050000275315-E0A0oFXWVr7O20220425 25-Apr-2022 13:48:29 169 2397.0000 XLON 07002070000275980-E0A0oFXWVrVC20220425 25-Apr-2022 13:48:29 728 2397.0000 XLON 07002070000276421-E0A0oFXWVrVE20220425 25-Apr-2022 13:48:29 112 2397.0000 XLON 05002050000275315-E0A0oFXWVrV820220425 25-Apr-2022 13:49:07 180 2398.0000 XLON 05002050000277682-E0A0oFXWVtMw20220425 25-Apr-2022 13:49:07 48 2398.0000 XLON 05002050000277682-E0A0oFXWVtMq20220425 25-Apr-2022 13:49:07 68 2398.0000 XLON 05002050000277682-E0A0oFXWVtMz20220425 25-Apr-2022 13:49:07 3 2398.0000 XLON 05002050000277682-E0A0oFXWVtMo20220425 25-Apr-2022 13:49:07 100 2398.0000 XLON 05002050000277682-E0A0oFXWVtMs20220425 25-Apr-2022 13:49:07 108 2398.0000 XLON 05002050000277682-E0A0oFXWVtN320220425 25-Apr-2022 13:49:07 40 2397.0000 XLON 05002050000277516-E0A0oFXWVtNq20220425 25-Apr-2022 13:49:07 29 2397.0000 XLON 05002050000277516-E0A0oFXWVtNo20220425 25-Apr-2022 13:49:07 24 2398.0000 XLON 05002050000277682-E0A0oFXWVtMu20220425 25-Apr-2022 13:49:07 63 2398.0000 XLON 05002050000277682-E0A0oFXWVtN620220425 25-Apr-2022 13:49:07 24 2398.0000 XLON 05002050000277682-E0A0oFXWVtN120220425 25-Apr-2022 13:49:07 376 2398.0000 XLON 05002050000277682-E0A0oFXWVtN820220425 25-Apr-2022 13:49:28 84 2398.0000 XLON 07002070000277363-E0A0oFXWVuMO20220425 25-Apr-2022 13:49:28 66 2398.0000 XLON 07002070000277253-E0A0oFXWVuMK20220425 25-Apr-2022 13:49:28 294 2398.0000 XLON 07002070000277363-E0A0oFXWVuMM20220425 25-Apr-2022 13:49:28 218 2398.0000 XLON 07002070000277253-E0A0oFXWVuMI20220425 25-Apr-2022 13:49:54 539 2400.0000 XLON 05002050000278741-E0A0oFXWVwr220220425 25-Apr-2022 13:49:54 262 2400.0000 XLON 05002050000278741-E0A0oFXWVwqy20220425 25-Apr-2022 13:49:54 218 2400.0000 XLON 05002050000278741-E0A0oFXWVwr020220425 25-Apr-2022 13:50:17 60 2401.0000 XLON 05002050000279311-E0A0oFXWVyRO20220425 25-Apr-2022 13:50:17 25 2401.0000 XLON 05002050000279311-E0A0oFXWVyRH20220425 25-Apr-2022 13:50:17 69 2401.0000 XLON 05002050000279311-E0A0oFXWVyRQ20220425 25-Apr-2022 13:50:17 18 2401.0000 XLON 05002050000279311-E0A0oFXWVyRL20220425 25-Apr-2022 13:50:17 25 2401.0000 XLON 05002050000279311-E0A0oFXWVyRF20220425 25-Apr-2022 13:50:17 121 2401.0000 XLON 05002050000279311-E0A0oFXWVyRU20220425 25-Apr-2022 13:50:17 83 2401.0000 XLON 05002050000279311-E0A0oFXWVyRJ20220425 25-Apr-2022 13:50:17 19 2401.0000 XLON 05002050000279311-E0A0oFXWVyRS20220425 25-Apr-2022 13:50:29 248 2402.0000 XLON 05002050000279531-E0A0oFXWVypy20220425 25-Apr-2022 13:50:40 4 2403.0000 XLON 07002070000279151-E0A0oFXWVzgT20220425 25-Apr-2022 13:50:47 674 2404.0000 XLON 05002050000279917-E0A0oFXWW0OF20220425 25-Apr-2022 13:50:49 250 2404.0000 XLON 05002050000279917-E0A0oFXWW0ev20220425 25-Apr-2022 13:51:01 707 2405.0000 XLON 05002050000280230-E0A0oFXWW1ao20220425 25-Apr-2022 13:51:35 151 2404.0000 XLON 07002070000280345-E0A0oFXWW4Mo20220425 25-Apr-2022 13:51:35 250 2404.0000 XLON 07002070000280345-E0A0oFXWW4Mm20220425 25-Apr-2022 13:51:35 354 2404.0000 XLON 07002070000280345-E0A0oFXWW4Mk20220425 25-Apr-2022 13:52:01 176 2402.0000 XLON 05002050000280996-E0A0oFXWW5kB20220425 25-Apr-2022 13:52:01 410 2403.0000 XLON 05002050000279777-E0A0oFXWW5dn20220425 25-Apr-2022 13:52:01 576 2403.0000 XLON 05002050000279777-E0A0oFXWW5di20220425 25-Apr-2022 13:52:45 180 2400.0000 XLON 05002050000281964-E0A0oFXWW88N20220425 25-Apr-2022 13:52:45 95 2400.0000 XLON 05002050000281964-E0A0oFXWW88R20220425 25-Apr-2022 13:52:45 24 2400.0000 XLON 05002050000281964-E0A0oFXWW88V20220425 25-Apr-2022 13:52:45 25 2400.0000 XLON 05002050000281964-E0A0oFXWW88T20220425 25-Apr-2022 13:52:45 96 2400.0000 XLON 05002050000281964-E0A0oFXWW88X20220425 25-Apr-2022 13:52:57 172 2402.0000 XLON 07002070000281554-E0A0oFXWW94M20220425 25-Apr-2022 13:52:57 202 2402.0000 XLON 07002070000281554-E0A0oFXWW94O20220425 25-Apr-2022 13:52:57 161 2402.0000 XLON 07002070000281554-E0A0oFXWW94I20220425 25-Apr-2022 13:52:57 202 2402.0000 XLON 07002070000281554-E0A0oFXWW94D20220425 25-Apr-2022 13:53:03 225 2401.0000 XLON 05002050000282152-E0A0oFXWW9V220220425 25-Apr-2022 13:53:03 210 2401.0000 XLON 07002070000281533-E0A0oFXWW9V020220425 25-Apr-2022 13:53:03 78 2401.0000 XLON 07002070000281533-E0A0oFXWW9Uy20220425 25-Apr-2022 13:53:03 180 2401.0000 XLON 07002070000281533-E0A0oFXWW9Ut20220425 25-Apr-2022 13:53:03 175 2401.0000 XLON 07002070000281533-E0A0oFXWW9Uv20220425

25-Apr-2022 13:53:03 1 2401.0000 XLON 07002070000281533-E0A0oFXWW9Ur20220425 25-Apr-2022 13:53:33 360 2400.0000 XLON 05002050000281964-E0A0oFXWWB8V20220425 25-Apr-2022 13:54:04 827 2401.0000 XLON 07002070000282844-E0A0oFXWWChz20220425 25-Apr-2022 13:54:30 497 2400.0000 XLON 05002050000283425-E0A0oFXWWEUF20220425 25-Apr-2022 13:54:30 153 2400.0000 XLON 05002050000283425-E0A0oFXWWESr20220425 25-Apr-2022 13:55:00 183 2401.0000 XLON 07002070000283888-E0A0oFXWWG0y20220425 25-Apr-2022 13:55:00 209 2401.0000 XLON 07002070000283854-E0A0oFXWWG0w20220425 25-Apr-2022 13:55:00 657 2401.0000 XLON 05002050000284352-E0A0oFXWWG0s20220425 25-Apr-2022 13:55:20 291 2400.0000 XLON 07002070000283837-E0A0oFXWWHLd20220425 25-Apr-2022 13:55:20 130 2400.0000 XLON 07002070000283837-E0A0oFXWWHLb20220425 25-Apr-2022 13:55:20 140 2400.0000 XLON 05002050000284412-E0A0oFXWWHLf20220425 25-Apr-2022 13:55:51 709 2401.0000 XLON 05002050000285412-E0A0oFXWWJEu20220425 25-Apr-2022 13:55:51 827 2401.0000 XLON 07002070000284863-E0A0oFXWWJEs20220425 25-Apr-2022 13:56:06 100 2402.0000 XLON 05002050000285737-E0A0oFXWWKo220220425 25-Apr-2022 13:56:06 22 2402.0000 XLON 05002050000285737-E0A0oFXWWKoD20220425 25-Apr-2022 13:56:06 50 2402.0000 XLON 05002050000285737-E0A0oFXWWKny20220425 25-Apr-2022 13:56:06 100 2402.0000 XLON 05002050000285737-E0A0oFXWWKoF20220425 25-Apr-2022 13:56:06 50 2402.0000 XLON 05002050000285737-E0A0oFXWWKnv20220425 25-Apr-2022 13:56:06 111 2402.0000 XLON 05002050000285737-E0A0oFXWWKo520220425 25-Apr-2022 13:56:06 299 2402.0000 XLON 05002050000285737-E0A0oFXWWKno20220425 25-Apr-2022 13:56:06 48 2402.0000 XLON 05002050000285737-E0A0oFXWWKnr20220425 25-Apr-2022 13:56:07 200 2402.0000 XLON 05002050000285737-E0A0oFXWWKol20220425 25-Apr-2022 13:56:08 44 2402.0000 XLON 05002050000285738-E0A0oFXWWKtm20220425 25-Apr-2022 13:56:08 56 2402.0000 XLON 05002050000285737-E0A0oFXWWKtk20220425 25-Apr-2022 13:56:31 192 2402.0000 XLON 05002050000285738-E0A0oFXWWLyn20220425 25-Apr-2022 13:56:31 360 2402.0000 XLON 05002050000285738-E0A0oFXWWLyj20220425 25-Apr-2022 13:56:31 360 2402.0000 XLON 05002050000285738-E0A0oFXWWLyl20220425 25-Apr-2022 13:56:38 568 2401.0000 XLON 07002070000285218-E0A0oFXWWMN220220425 25-Apr-2022 13:56:38 141 2401.0000 XLON 05002050000285882-E0A0oFXWWMNA20220425 25-Apr-2022 13:56:38 9 2401.0000 XLON 05002050000285882-E0A0oFXWWMN420220425 25-Apr-2022 13:56:38 1100 2401.0000 XLON 05002050000285882-E0A0oFXWWMN720220425 25-Apr-2022 13:56:38 324 2401.0000 XLON 07002070000285217-E0A0oFXWWMN020220425 25-Apr-2022 13:58:12 141 2399.0000 XLON 07002070000286898-E0A0oFXWWQl920220425 25-Apr-2022 13:58:12 478 2399.0000 XLON 07002070000285958-E0A0oFXWWQl520220425 25-Apr-2022 13:58:12 114 2399.0000 XLON 07002070000285958-E0A0oFXWWQke20220425 25-Apr-2022 13:58:12 170 2399.0000 XLON 07002070000285958-E0A0oFXWWQka20220425 25-Apr-2022 13:58:27 1208 2398.0000 XLON 05002050000287429-E0A0oFXWWRFb20220425 25-Apr-2022 13:58:50 87 2396.0000 XLON 07002070000287685-E0A0oFXWWSMc20220425 25-Apr-2022 13:58:50 259 2396.0000 XLON 07002070000287685-E0A0oFXWWSMW20220425 25-Apr-2022 13:58:50 147 2397.0000 XLON 07002070000286899-E0A0oFXWWSL620220425 25-Apr-2022 13:58:50 742 2397.0000 XLON 07002070000286899-E0A0oFXWWSL820220425 25-Apr-2022 13:58:50 147 2397.0000 XLON 07002070000286899-E0A0oFXWWSL320220425 25-Apr-2022 13:58:50 78 2396.0000 XLON 07002070000287685-E0A0oFXWWSMg20220425 25-Apr-2022 13:58:50 43 2396.0000 XLON 07002070000287685-E0A0oFXWWSMa20220425 25-Apr-2022 13:58:50 39 2396.0000 XLON 07002070000287685-E0A0oFXWWSMe20220425 25-Apr-2022 13:58:50 40 2396.0000 XLON 07002070000287685-E0A0oFXWWSMY20220425 25-Apr-2022 13:59:50 120 2396.0000 XLON 07002070000287685-E0A0oFXWWVQq20220425 25-Apr-2022 13:59:50 73 2396.0000 XLON 07002070000287685-E0A0oFXWWVQs20220425 25-Apr-2022 13:59:50 47 2396.0000 XLON 07002070000288684-E0A0oFXWWVQu20220425 25-Apr-2022 13:59:50 445 2396.0000 XLON 07002070000288684-E0A0oFXWWVQw20220425 25-Apr-2022 13:59:50 180 2396.0000 XLON 07002070000287685-E0A0oFXWWVQo20220425 25-Apr-2022 14:00:33 38 2397.0000 XLON 05002050000290519-E0A0oFXWWYI020220425 25-Apr-2022 14:00:33 27 2397.0000 XLON 05002050000290519-E0A0oFXWWYHw20220425 25-Apr-2022 14:00:33 140 2397.0000 XLON 05002050000290519-E0A0oFXWWYI520220425 25-Apr-2022 14:00:33 24 2397.0000 XLON 05002050000290519-E0A0oFXWWYHy20220425 25-Apr-2022 14:00:33 180 2397.0000 XLON 05002050000290519-E0A0oFXWWYI320220425 25-Apr-2022 14:00:33 101 2397.0000 XLON 05002050000290519-E0A0oFXWWYHu20220425 25-Apr-2022 14:00:33 115 2397.0000 XLON 05002050000290519-E0A0oFXWWYHs20220425

25-Apr-2022 14:01:01 250 2396.0000 XLON 05002050000291241-E0A0oFXWWZUD20220425 25-Apr-2022 14:01:07 369 2395.0000 XLON 05002050000289273-E0A0oFXWWZmf20220425 25-Apr-2022 14:01:07 116 2395.0000 XLON 05002050000288804-E0A0oFXWWZmd20220425 25-Apr-2022 14:01:07 240 2395.0000 XLON 05002050000288804-E0A0oFXWWZmZ20220425 25-Apr-2022 14:01:07 180 2395.0000 XLON 05002050000288804-E0A0oFXWWZmb20220425 25-Apr-2022 14:01:38 796 2394.0000 XLON 07002070000289938-E0A0oFXWWbE820220425 25-Apr-2022 14:02:58 793 2392.0000 XLON 05002050000291866-E0A0oFXWWeb220220425 25-Apr-2022 14:03:10 34 2392.0000 XLON 05002050000292845-E0A0oFXWWf5T20220425 25-Apr-2022 14:03:10 100 2392.0000 XLON 05002050000292845-E0A0oFXWWf5J20220425 25-Apr-2022 14:03:10 80 2392.0000 XLON 05002050000292845-E0A0oFXWWf5Q20220425 25-Apr-2022 14:03:10 100 2392.0000 XLON 05002050000292845-E0A0oFXWWf5H20220425 25-Apr-2022 14:03:10 26 2392.0000 XLON 05002050000292845-E0A0oFXWWf5L20220425 25-Apr-2022 14:03:10 240 2392.0000 XLON 05002050000292845-E0A0oFXWWf5N20220425 25-Apr-2022 14:03:49 109 2394.0000 XLON 07002070000292602-E0A0oFXWWgi820220425 25-Apr-2022 14:03:49 105 2394.0000 XLON 07002070000292602-E0A0oFXWWghu20220425 25-Apr-2022 14:03:49 33 2394.0000 XLON 07002070000292602-E0A0oFXWWgi220220425 25-Apr-2022 14:03:49 74 2394.0000 XLON 07002070000292602-E0A0oFXWWghs20220425 25-Apr-2022 14:03:49 44 2394.0000 XLON 07002070000292602-E0A0oFXWWgi620220425 25-Apr-2022 14:03:49 65 2394.0000 XLON 07002070000292602-E0A0oFXWWgiC20220425 25-Apr-2022 14:03:49 22 2394.0000 XLON 07002070000292602-E0A0oFXWWgi420220425 25-Apr-2022 14:03:49 35 2394.0000 XLON 07002070000292602-E0A0oFXWWgiA20220425 25-Apr-2022 14:03:49 100 2394.0000 XLON 07002070000292602-E0A0oFXWWghw20220425 25-Apr-2022 14:03:49 21 2394.0000 XLON 07002070000292602-E0A0oFXWWgi020220425 25-Apr-2022 14:04:11 31 2394.0000 XLON 05002050000293177-E0A0oFXWWhi120220425 25-Apr-2022 14:04:11 24 2394.0000 XLON 05002050000293177-E0A0oFXWWhhm20220425 25-Apr-2022 14:04:11 22 2394.0000 XLON 05002050000293177-E0A0oFXWWhhz20220425 25-Apr-2022 14:04:11 25 2394.0000 XLON 05002050000293177-E0A0oFXWWhhx20220425 25-Apr-2022 14:04:11 189 2394.0000 XLON 07002070000292602-E0A0oFXWWhhi20220425 25-Apr-2022 14:04:11 27 2394.0000 XLON 05002050000293177-E0A0oFXWWhho20220425 25-Apr-2022 14:04:11 24 2394.0000 XLON 05002050000293177-E0A0oFXWWhhr20220425 25-Apr-2022 14:04:11 117 2394.0000 XLON 05002050000293177-E0A0oFXWWhhk20220425 25-Apr-2022 14:04:11 24 2394.0000 XLON 05002050000293177-E0A0oFXWWhhv20220425 25-Apr-2022 14:04:11 27 2394.0000 XLON 05002050000293177-E0A0oFXWWhht20220425 25-Apr-2022 14:05:11 22 2397.0000 XLON 07002070000293694-E0A0oFXWWkKU20220425 25-Apr-2022 14:05:11 128 2397.0000 XLON 07002070000293694-E0A0oFXWWkKZ20220425 25-Apr-2022 14:05:11 26 2397.0000 XLON 07002070000293694-E0A0oFXWWkKb20220425 25-Apr-2022 14:05:11 240 2397.0000 XLON 07002070000293694-E0A0oFXWWkKS20220425 25-Apr-2022 14:05:11 30 2397.0000 XLON 07002070000293694-E0A0oFXWWkKW20220425 25-Apr-2022 14:05:18 100 2397.0000 XLON 07002070000293694-E0A0oFXWWkbS20220425 25-Apr-2022 14:05:21 16 2397.0000 XLON 07002070000293694-E0A0oFXWWkhw20220425 25-Apr-2022 14:05:22 59 2396.0000 XLON 05002050000294128-E0A0oFXWWkjF20220425 25-Apr-2022 14:05:22 131 2396.0000 XLON 05002050000294128-E0A0oFXWWkjK20220425 25-Apr-2022 14:05:22 493 2397.0000 XLON 05002050000294441-E0A0oFXWWki520220425 25-Apr-2022 14:05:22 221 2397.0000 XLON 07002070000293838-E0A0oFXWWki720220425 25-Apr-2022 14:05:22 360 2397.0000 XLON 07002070000293694-E0A0oFXWWkhy20220425 25-Apr-2022 14:05:22 31 2396.0000 XLON 05002050000294128-E0A0oFXWWkjM20220425 25-Apr-2022 14:05:22 18 2396.0000 XLON 05002050000294128-E0A0oFXWWkjO20220425 25-Apr-2022 14:05:25 170 2395.0000 XLON 07002070000293849-E0A0oFXWWl2M20220425 25-Apr-2022 14:05:25 140 2396.0000 XLON 05002050000294680-E0A0oFXWWl1920220425 25-Apr-2022 14:05:25 501 2396.0000 XLON 05002050000294128-E0A0oFXWWl1520220425 25-Apr-2022 14:05:25 301 2396.0000 XLON 05002050000294442-E0A0oFXWWl1720220425 25-Apr-2022 14:05:35 30 2395.0000 XLON 07002070000293849-E0A0oFXWWlW420220425 25-Apr-2022 14:05:35 180 2395.0000 XLON 07002070000293849-E0A0oFXWWlW220220425 25-Apr-2022 14:06:27 1018 2396.0000 XLON 07002070000294775-E0A0oFXWWnw520220425 25-Apr-2022 14:06:50 90 2397.0000 XLON 07002070000295542-E0A0oFXWWp6J20220425 25-Apr-2022 14:06:50 100 2398.0000 XLON 07002070000295580-E0A0oFXWWp5S20220425 25-Apr-2022 14:06:50 20 2398.0000 XLON 07002070000295580-E0A0oFXWWp5W20220425 25-Apr-2022 14:06:50 100 2398.0000 XLON 07002070000295580-E0A0oFXWWp5U20220425

25-Apr-2022 14:06:50 30 2398.0000 XLON 07002070000295580-E0A0oFXWWp5Q20220425 25-Apr-2022 14:06:50 60 2397.0000 XLON 07002070000295542-E0A0oFXWWp6H20220425 25-Apr-2022 14:06:50 23 2397.0000 XLON 07002070000295542-E0A0oFXWWp6L20220425 25-Apr-2022 14:06:50 27 2397.0000 XLON 07002070000295542-E0A0oFXWWp6F20220425 25-Apr-2022 14:06:50 45 2397.0000 XLON 07002070000295542-E0A0oFXWWp6D20220425 25-Apr-2022 14:06:50 438 2398.0000 XLON 07002070000295580-E0A0oFXWWp5Y20220425 25-Apr-2022 14:06:50 604 2397.0000 XLON 07002070000295542-E0A0oFXWWp6B20220425 25-Apr-2022 14:06:58 180 2397.0000 XLON 05002050000296184-E0A0oFXWWpeW20220425 25-Apr-2022 14:06:58 173 2397.0000 XLON 07002070000295555-E0A0oFXWWpea20220425 25-Apr-2022 14:06:58 27 2397.0000 XLON 05002050000296184-E0A0oFXWWpeY20220425 25-Apr-2022 14:06:58 22 2397.0000 XLON 07002070000295555-E0A0oFXWWpec20220425 25-Apr-2022 14:07:58 25 2399.0000 XLON 07002070000296571-E0A0oFXWWsq820220425 25-Apr-2022 14:07:58 25 2399.0000 XLON 07002070000296571-E0A0oFXWWsqK20220425 25-Apr-2022 14:07:58 120 2399.0000 XLON 07002070000296571-E0A0oFXWWsqA20220425 25-Apr-2022 14:07:58 189 2399.0000 XLON 07002070000296571-E0A0oFXWWsqE20220425 25-Apr-2022 14:07:58 120 2399.0000 XLON 07002070000296571-E0A0oFXWWsqG20220425 25-Apr-2022 14:07:58 240 2399.0000 XLON 07002070000296571-E0A0oFXWWsqC20220425 25-Apr-2022 14:07:58 49 2399.0000 XLON 07002070000296571-E0A0oFXWWsqI20220425 25-Apr-2022 14:08:50 20 2399.0000 XLON 05002050000297679-E0A0oFXWWvEw20220425 25-Apr-2022 14:08:50 240 2399.0000 XLON 05002050000297679-E0A0oFXWWvEy20220425 25-Apr-2022 14:08:50 20 2399.0000 XLON 05002050000297679-E0A0oFXWWvF020220425 25-Apr-2022 14:08:50 63 2399.0000 XLON 05002050000297679-E0A0oFXWWvF920220425 25-Apr-2022 14:08:50 149 2399.0000 XLON 05002050000297679-E0A0oFXWWvF520220425 25-Apr-2022 14:08:50 92 2399.0000 XLON 05002050000297679-E0A0oFXWWvF220220425 25-Apr-2022 14:08:53 511 2399.0000 XLON 07002070000297546-E0A0oFXWWvNM20220425 25-Apr-2022 14:08:53 43 2399.0000 XLON 05002050000297751-E0A0oFXWWvNI20220425 25-Apr-2022 14:08:53 148 2399.0000 XLON 05002050000298237-E0A0oFXWWvNQ20220425 25-Apr-2022 14:08:53 10 2399.0000 XLON 05002050000297679-E0A0oFXWWvKO20220425 25-Apr-2022 14:08:53 101 2399.0000 XLON 05002050000297751-E0A0oFXWWvKQ20220425 25-Apr-2022 14:09:05 7 2400.0000 XLON 05002050000298414-E0A0oFXWWvoF20220425 25-Apr-2022 14:09:06 100 2400.0000 XLON 07002070000297799-E0A0oFXWWvqZ20220425 25-Apr-2022 14:09:06 303 2400.0000 XLON 07002070000297799-E0A0oFXWWvqK20220425 25-Apr-2022 14:09:06 5 2400.0000 XLON 07002070000297799-E0A0oFXWWvqQ20220425 25-Apr-2022 14:09:06 19 2400.0000 XLON 07002070000297799-E0A0oFXWWvqM20220425 25-Apr-2022 14:09:08 361 2400.0000 XLON 07002070000297799-E0A0oFXWWvto20220425 25-Apr-2022 14:09:31 60 2400.0000 XLON 07002070000298290-E0A0oFXWWwsV20220425 25-Apr-2022 14:09:31 40 2400.0000 XLON 07002070000298290-E0A0oFXWWwsY20220425 25-Apr-2022 14:09:31 102 2400.0000 XLON 07002070000298290-E0A0oFXWWwsT20220425 25-Apr-2022 14:09:36 484 2400.0000 XLON 07002070000298290-E0A0oFXWWx2Q20220425 25-Apr-2022 14:09:54 250 2400.0000 XLON 07002070000298608-E0A0oFXWWxdi20220425 25-Apr-2022 14:09:54 22 2400.0000 XLON 07002070000298608-E0A0oFXWWxdg20220425 25-Apr-2022 14:10:03 58 2400.0000 XLON 07002070000298754-E0A0oFXWWxuR20220425 25-Apr-2022 14:10:08 58 2401.0000 XLON 07002070000298812-E0A0oFXWWy5S20220425 25-Apr-2022 14:10:08 8 2401.0000 XLON 07002070000298812-E0A0oFXWWy5k20220425 25-Apr-2022 14:10:08 47 2401.0000 XLON 07002070000298812-E0A0oFXWWy5m20220425 25-Apr-2022 14:10:08 81 2401.0000 XLON 07002070000298812-E0A0oFXWWy5V20220425 25-Apr-2022 14:10:12 35 2400.0000 XLON 07002070000298754-E0A0oFXWWyKG20220425 25-Apr-2022 14:10:12 132 2400.0000 XLON 07002070000298754-E0A0oFXWWyJH20220425 25-Apr-2022 14:10:12 18 2400.0000 XLON 07002070000298754-E0A0oFXWWyJF20220425 25-Apr-2022 14:10:12 71 2400.0000 XLON 07002070000298754-E0A0oFXWWyJD20220425 25-Apr-2022 14:10:12 149 2401.0000 XLON 07002070000298812-E0A0oFXWWyFK20220425 25-Apr-2022 14:10:12 46 2401.0000 XLON 07002070000298812-E0A0oFXWWyHN20220425 25-Apr-2022 14:10:12 396 2401.0000 XLON 07002070000298812-E0A0oFXWWyHL20220425 25-Apr-2022 14:10:17 61 2400.0000 XLON 07002070000298754-E0A0oFXWWyWe20220425 25-Apr-2022 14:10:17 139 2400.0000 XLON 05002050000299430-E0A0oFXWWyWg20220425 25-Apr-2022 14:10:17 263 2400.0000 XLON 07002070000298754-E0A0oFXWWyWW20220425 25-Apr-2022 14:11:05 445 2403.0000 XLON 05002050000300362-E0A0oFXWX0dW20220425 25-Apr-2022 14:11:05 147 2403.0000 XLON 05002050000300362-E0A0oFXWX0dO20220425

25-Apr-2022 14:11:05 149 2403.0000 XLON 05002050000300362-E0A0oFXWX0dl20220425 25-Apr-2022 14:11:06 34 2403.0000 XLON 05002050000300362-E0A0oFXWX0gc20220425 25-Apr-2022 14:11:07 100 2403.0000 XLON 05002050000300362-E0A0oFXWX0hF20220425 25-Apr-2022 14:11:07 140 2403.0000 XLON 05002050000300362-E0A0oFXWX0hJ20220425 25-Apr-2022 14:11:09 325 2403.0000 XLON 05002050000300362-E0A0oFXWX0mL20220425 25-Apr-2022 14:11:20 180 2402.0000 XLON 07002070000299567-E0A0oFXWX18r20220425 25-Apr-2022 14:11:20 240 2402.0000 XLON 07002070000299567-E0A0oFXWX18t20220425 25-Apr-2022 14:11:21 100 2402.0000 XLON 07002070000299567-E0A0oFXWX1BL20220425 25-Apr-2022 14:11:59 102 2403.0000 XLON 05002050000301030-E0A0oFXWX2Qr20220425 25-Apr-2022 14:12:06 767 2403.0000 XLON 05002050000301030-E0A0oFXWX2hS20220425 25-Apr-2022 14:12:06 142 2402.0000 XLON 05002050000300218-E0A0oFXWX2lx20220425 25-Apr-2022 14:12:06 20 2402.0000 XLON 05002050000300218-E0A0oFXWX2m120220425 25-Apr-2022 14:12:06 50 2402.0000 XLON 07002070000299567-E0A0oFXWX2lv20220425 25-Apr-2022 14:12:06 80 2402.0000 XLON 07002070000299567-E0A0oFXWX2lr20220425 25-Apr-2022 14:12:16 98 2402.0000 XLON 05002050000300218-E0A0oFXWX3Ca20220425 25-Apr-2022 14:12:16 240 2402.0000 XLON 05002050000300218-E0A0oFXWX3CY20220425 25-Apr-2022 14:12:45 23 2403.0000 XLON 07002070000300996-E0A0oFXWX4JX20220425 25-Apr-2022 14:12:45 657 2403.0000 XLON 07002070000300996-E0A0oFXWX4JZ20220425 25-Apr-2022 14:13:10 136 2403.0000 XLON 07002070000301298-E0A0oFXWX5I020220425 25-Apr-2022 14:13:10 120 2403.0000 XLON 07002070000301298-E0A0oFXWX5Hy20220425 25-Apr-2022 14:13:10 10 2403.0000 XLON 07002070000301298-E0A0oFXWX5I820220425 25-Apr-2022 14:13:10 44 2403.0000 XLON 07002070000301298-E0A0oFXWX5Hw20220425 25-Apr-2022 14:13:10 120 2403.0000 XLON 07002070000301298-E0A0oFXWX5I220220425 25-Apr-2022 14:13:14 149 2403.0000 XLON 07002070000301298-E0A0oFXWX5Y620220425 25-Apr-2022 14:13:15 94 2403.0000 XLON 07002070000301298-E0A0oFXWX5Yy20220425 25-Apr-2022 14:13:15 149 2403.0000 XLON 07002070000301298-E0A0oFXWX5Yw20220425 25-Apr-2022 14:13:33 203 2402.0000 XLON 05002050000302002-E0A0oFXWX6RO20220425 25-Apr-2022 14:13:33 28 2402.0000 XLON 05002050000301130-E0A0oFXWX6RE20220425 25-Apr-2022 14:13:33 171 2402.0000 XLON 05002050000301979-E0A0oFXWX6RM20220425 25-Apr-2022 14:13:33 47 2402.0000 XLON 07002070000300380-E0A0oFXWX6R320220425 25-Apr-2022 14:13:33 38 2402.0000 XLON 07002070000300419-E0A0oFXWX6RA20220425 25-Apr-2022 14:13:33 132 2402.0000 XLON 07002070000300380-E0A0oFXWX6R620220425 25-Apr-2022 14:13:33 92 2402.0000 XLON 07002070000300419-E0A0oFXWX6RC20220425 25-Apr-2022 14:13:33 16 2402.0000 XLON 05002050000301979-E0A0oFXWX6RK20220425 25-Apr-2022 14:13:33 137 2402.0000 XLON 05002050000301130-E0A0oFXWX6RG20220425 25-Apr-2022 14:13:33 108 2402.0000 XLON 07002070000300419-E0A0oFXWX6R820220425 25-Apr-2022 14:14:11 21 2405.0000 XLON 07002070000302336-E0A0oFXWX80820220425 25-Apr-2022 14:14:15 190 2405.0000 XLON 07002070000302336-E0A0oFXWX87h20220425 25-Apr-2022 14:14:15 21 2405.0000 XLON 07002070000302336-E0A0oFXWX87c20220425 25-Apr-2022 14:14:15 108 2405.0000 XLON 07002070000302336-E0A0oFXWX87f20220425 25-Apr-2022 14:14:17 92 2405.0000 XLON 07002070000302336-E0A0oFXWX8Ec20220425 25-Apr-2022 14:14:17 84 2405.0000 XLON 07002070000302336-E0A0oFXWX8Eg20220425 25-Apr-2022 14:14:17 168 2405.0000 XLON 07002070000302336-E0A0oFXWX8EY20220425 25-Apr-2022 14:14:17 28 2405.0000 XLON 07002070000302336-E0A0oFXWX8Ea20220425 25-Apr-2022 14:14:17 184 2405.0000 XLON 07002070000302336-E0A0oFXWX8EW20220425 25-Apr-2022 14:14:17 56 2405.0000 XLON 07002070000302336-E0A0oFXWX8EU20220425 25-Apr-2022 14:14:38 250 2405.0000 XLON 07002070000302734-E0A0oFXWX8yU20220425 25-Apr-2022 14:14:38 23 2405.0000 XLON 07002070000302734-E0A0oFXWX8zK20220425 25-Apr-2022 14:14:38 30 2405.0000 XLON 07002070000302734-E0A0oFXWX8zG20220425 25-Apr-2022 14:14:38 30 2405.0000 XLON 07002070000302734-E0A0oFXWX8zI20220425 25-Apr-2022 14:14:38 20 2405.0000 XLON 07002070000302734-E0A0oFXWX8zE20220425 25-Apr-2022 14:14:38 36 2405.0000 XLON 07002070000302734-E0A0oFXWX8zC20220425 25-Apr-2022 14:14:40 166 2405.0000 XLON 07002070000302734-E0A0oFXWX94K20220425 25-Apr-2022 14:14:40 200 2405.0000 XLON 07002070000302734-E0A0oFXWX94I20220425 25-Apr-2022 14:14:48 706 2404.0000 XLON 07002070000302277-E0A0oFXWX9OI20220425 25-Apr-2022 14:14:48 555 2404.0000 XLON 05002050000302923-E0A0oFXWX9OK20220425 25-Apr-2022 14:15:57 3 2406.0000 XLON 05002050000304582-E0A0oFXWXBiw20220425 25-Apr-2022 14:15:57 30 2406.0000 XLON 05002050000304582-E0A0oFXWXBis20220425

25-Apr-2022 14:15:57 7 2406.0000 XLON 05002050000304582-E0A0oFXWXBiu20220425 25-Apr-2022 14:16:01 360 2406.0000 XLON 05002050000304582-E0A0oFXWXByZ20220425 25-Apr-2022 14:16:10 195 2407.0000 XLON 07002070000304151-E0A0oFXWXCbz20220425 25-Apr-2022 14:16:10 664 2407.0000 XLON 07002070000304151-E0A0oFXWXCc120220425 25-Apr-2022 14:16:14 74 2406.0000 XLON 05002050000304582-E0A0oFXWXCmY20220425 25-Apr-2022 14:16:14 37 2406.0000 XLON 07002070000303993-E0A0oFXWXCmd20220425 25-Apr-2022 14:16:14 277 2406.0000 XLON 05002050000304582-E0A0oFXWXCmb20220425 25-Apr-2022 14:16:14 46 2406.0000 XLON 05002050000304582-E0A0oFXWXCmT20220425 25-Apr-2022 14:16:24 416 2406.0000 XLON 07002070000303993-E0A0oFXWXDMa20220425 25-Apr-2022 14:16:53 200 2406.0000 XLON 05002050000305378-E0A0oFXWXEW520220425 25-Apr-2022 14:16:53 200 2406.0000 XLON 05002050000305378-E0A0oFXWXEW720220425 25-Apr-2022 14:17:02 138 2406.0000 XLON 05002050000305378-E0A0oFXWXEq920220425 25-Apr-2022 14:17:02 43 2406.0000 XLON 05002050000305378-E0A0oFXWXEqB20220425 25-Apr-2022 14:17:12 252 2406.0000 XLON 05002050000305658-E0A0oFXWXFFd20220425 25-Apr-2022 14:17:12 506 2406.0000 XLON 05002050000305658-E0A0oFXWXFFZ20220425 25-Apr-2022 14:17:44 4 2407.0000 XLON 05002050000306057-E0A0oFXWXGNw20220425 25-Apr-2022 14:17:44 3 2407.0000 XLON 05002050000306057-E0A0oFXWXGNu20220425 25-Apr-2022 14:17:44 136 2407.0000 XLON 05002050000306057-E0A0oFXWXGNj20220425 25-Apr-2022 14:17:46 191 2408.0000 XLON 07002070000305383-E0A0oFXWXGWT20220425 25-Apr-2022 14:17:47 491 2408.0000 XLON 07002070000305395-E0A0oFXWXGZK20220425 25-Apr-2022 14:17:47 121 2408.0000 XLON 07002070000305395-E0A0oFXWXGZC20220425 25-Apr-2022 14:17:47 58 2408.0000 XLON 07002070000305395-E0A0oFXWXGZR20220425 25-Apr-2022 14:17:47 21 2408.0000 XLON 07002070000305395-E0A0oFXWXGZP20220425 25-Apr-2022 14:17:47 42 2408.0000 XLON 07002070000305395-E0A0oFXWXGZN20220425 25-Apr-2022 14:17:48 597 2407.0000 XLON 05002050000306057-E0A0oFXWXGk020220425 25-Apr-2022 14:18:16 66 2407.0000 XLON 05002050000306057-E0A0oFXWXHiH20220425 25-Apr-2022 14:19:09 1513 2408.0000 XLON 07002070000306300-E0A0oFXWXJyn20220425 25-Apr-2022 14:19:09 149 2408.0000 XLON 07002070000306300-E0A0oFXWXJyl20220425 25-Apr-2022 14:19:45 110 2409.0000 XLON 05002050000307513-E0A0oFXWXLbe20220425 25-Apr-2022 14:19:53 271 2410.0000 XLON 05002050000307651-E0A0oFXWXM3I20220425 25-Apr-2022 14:19:59 360 2410.0000 XLON 05002050000307651-E0A0oFXWXMXr20220425 25-Apr-2022 14:19:59 235 2410.0000 XLON 05002050000307651-E0A0oFXWXMXt20220425 25-Apr-2022 14:19:59 115 2410.0000 XLON 05002050000307691-E0A0oFXWXMXx20220425 25-Apr-2022 14:20:00 50 2410.0000 XLON 05002050000307691-E0A0oFXWXMbv20220425 25-Apr-2022 14:20:01 232 2410.0000 XLON 05002050000307803-E0A0oFXWXMga20220425 25-Apr-2022 14:20:01 7 2410.0000 XLON 05002050000307691-E0A0oFXWXMgS20220425 25-Apr-2022 14:20:02 191 2410.0000 XLON 05002050000307803-E0A0oFXWXMlo20220425 25-Apr-2022 14:20:02 198 2410.0000 XLON 05002050000307803-E0A0oFXWXMkA20220425 25-Apr-2022 14:20:30 100 2410.0000 XLON 07002070000307480-E0A0oFXWXOCD20220425 25-Apr-2022 14:20:30 100 2410.0000 XLON 07002070000307480-E0A0oFXWXOCG20220425 25-Apr-2022 14:20:30 100 2410.0000 XLON 07002070000307480-E0A0oFXWXOCA20220425 25-Apr-2022 14:20:30 252 2410.0000 XLON 07002070000307480-E0A0oFXWXOCM20220425 25-Apr-2022 14:20:30 104 2410.0000 XLON 07002070000307480-E0A0oFXWXOCK20220425 25-Apr-2022 14:20:30 742 2411.0000 XLON 05002050000308280-E0A0oFXWXOBl20220425 25-Apr-2022 14:20:30 190 2410.0000 XLON 07002070000307480-E0A0oFXWXOCP20220425 25-Apr-2022 14:20:30 382 2411.0000 XLON 05002050000308280-E0A0oFXWXOBu20220425 25-Apr-2022 14:21:25 612 2409.0000 XLON 07002070000308069-E0A0oFXWXQWI20220425 25-Apr-2022 14:21:25 38 2409.0000 XLON 07002070000307581-E0A0oFXWXQW820220425 25-Apr-2022 14:21:25 28 2409.0000 XLON 07002070000307581-E0A0oFXWXQWD20220425 25-Apr-2022 14:21:25 63 2409.0000 XLON 07002070000307581-E0A0oFXWXQWA20220425 25-Apr-2022 14:21:25 523 2409.0000 XLON 07002070000307581-E0A0oFXWXQWG20220425 25-Apr-2022 14:21:45 12 2410.0000 XLON 07002070000308670-E0A0oFXWXROd20220425 25-Apr-2022 14:21:45 6 2410.0000 XLON 07002070000308670-E0A0oFXWXROb20220425 25-Apr-2022 14:21:45 970 2410.0000 XLON 07002070000308670-E0A0oFXWXROf20220425 25-Apr-2022 14:22:15 37 2408.0000 XLON 05002050000308766-E0A0oFXWXSP520220425 25-Apr-2022 14:22:15 208 2408.0000 XLON 05002050000308766-E0A0oFXWXSOy20220425 25-Apr-2022 14:22:15 79 2408.0000 XLON 05002050000308766-E0A0oFXWXSP020220425 25-Apr-2022 14:22:15 63 2408.0000 XLON 05002050000308766-E0A0oFXWXSP320220425

25-Apr-2022 14:22:15 121 2408.0000 XLON 05002050000308766-E0A0oFXWXSPW20220425 25-Apr-2022 14:22:15 360 2408.0000 XLON 05002050000308766-E0A0oFXWXSPU20220425 25-Apr-2022 14:22:15 192 2408.0000 XLON 05002050000308766-E0A0oFXWXSPS20220425 25-Apr-2022 14:23:11 86 2409.0000 XLON 07002070000309475-E0A0oFXWXUtb20220425 25-Apr-2022 14:23:11 68 2409.0000 XLON 07002070000309475-E0A0oFXWXUti20220425 25-Apr-2022 14:23:11 360 2409.0000 XLON 07002070000309475-E0A0oFXWXUtd20220425 25-Apr-2022 14:23:11 14 2409.0000 XLON 07002070000309475-E0A0oFXWXUtk20220425 25-Apr-2022 14:23:11 43 2409.0000 XLON 07002070000309475-E0A0oFXWXUtm20220425 25-Apr-2022 14:23:11 26 2409.0000 XLON 07002070000309475-E0A0oFXWXUtg20220425 25-Apr-2022 14:23:11 352 2409.0000 XLON 07002070000309475-E0A0oFXWXUto20220425 25-Apr-2022 14:23:32 145 2409.0000 XLON 07002070000310114-E0A0oFXWXVa520220425 25-Apr-2022 14:23:50 182 2409.0000 XLON 07002070000310350-E0A0oFXWXW9z20220425 25-Apr-2022 14:23:50 142 2409.0000 XLON 07002070000310350-E0A0oFXWXWA120220425 25-Apr-2022 14:23:50 94 2409.0000 XLON 07002070000310350-E0A0oFXWXWA520220425 25-Apr-2022 14:23:50 50 2409.0000 XLON 07002070000310350-E0A0oFXWXWA320220425 25-Apr-2022 14:23:50 51 2409.0000 XLON 07002070000310350-E0A0oFXWXWA720220425 25-Apr-2022 14:23:50 149 2409.0000 XLON 07002070000310350-E0A0oFXWXWBb20220425 25-Apr-2022 14:24:16 404 2411.0000 XLON 07002070000310916-E0A0oFXWXYYG20220425 25-Apr-2022 14:24:16 12 2411.0000 XLON 07002070000310916-E0A0oFXWXYX720220425 25-Apr-2022 14:24:16 344 2411.0000 XLON 07002070000310916-E0A0oFXWXYWo20220425 25-Apr-2022 14:24:40 6 2412.0000 XLON 07002070000311343-E0A0oFXWXZls20220425 25-Apr-2022 14:24:40 805 2412.0000 XLON 07002070000311343-E0A0oFXWXZo620220425 25-Apr-2022 14:25:03 253 2413.0000 XLON 05002050000312582-E0A0oFXWXbiR20220425 25-Apr-2022 14:25:03 250 2413.0000 XLON 05002050000312582-E0A0oFXWXbiP20220425 25-Apr-2022 14:25:23 170 2414.0000 XLON 05002050000313171-E0A0oFXWXd5S20220425 25-Apr-2022 14:25:23 16 2414.0000 XLON 05002050000313171-E0A0oFXWXd5L20220425 25-Apr-2022 14:25:23 190 2414.0000 XLON 05002050000313171-E0A0oFXWXd5B20220425 25-Apr-2022 14:25:23 406 2414.0000 XLON 05002050000313171-E0A0oFXWXd5620220425 25-Apr-2022 14:25:23 25 2414.0000 XLON 05002050000313171-E0A0oFXWXd5920220425 25-Apr-2022 14:25:23 76 2414.0000 XLON 05002050000313171-E0A0oFXWXd5I20220425 25-Apr-2022 14:25:23 42 2414.0000 XLON 05002050000313171-E0A0oFXWXd5E20220425 25-Apr-2022 14:25:23 22 2414.0000 XLON 05002050000313171-E0A0oFXWXd5G20220425 25-Apr-2022 14:25:24 29 2414.0000 XLON 05002050000313171-E0A0oFXWXd8u20220425 25-Apr-2022 14:25:46 521 2413.0000 XLON 07002070000312311-E0A0oFXWXeDg20220425 25-Apr-2022 14:25:46 150 2413.0000 XLON 05002050000313154-E0A0oFXWXeDi20220425 25-Apr-2022 14:25:46 688 2413.0000 XLON 05002050000313093-E0A0oFXWXeDe20220425 25-Apr-2022 14:26:27 9 2412.0000 XLON 07002070000313061-E0A0oFXWXgOa20220425 25-Apr-2022 14:26:29 1113 2412.0000 XLON 07002070000313061-E0A0oFXWXgU420220425 25-Apr-2022 14:26:29 105 2412.0000 XLON 07002070000313061-E0A0oFXWXgTz20220425 25-Apr-2022 14:26:54 1227 2411.0000 XLON 05002050000313881-E0A0oFXWXhWY20220425 25-Apr-2022 14:27:42 5 2411.0000 XLON 07002070000314605-E0A0oFXWXjRY20220425 25-Apr-2022 14:28:10 45 2411.0000 XLON 07002070000314858-E0A0oFXWXkQS20220425 25-Apr-2022 14:28:10 573 2411.0000 XLON 05002050000315506-E0A0oFXWXkQM20220425 25-Apr-2022 14:28:10 95 2411.0000 XLON 07002070000314858-E0A0oFXWXkQQ20220425 25-Apr-2022 14:28:10 202 2411.0000 XLON 05002050000315571-E0A0oFXWXkQO20220425 25-Apr-2022 14:28:26 12 2412.0000 XLON 07002070000315177-E0A0oFXWXl4N20220425 25-Apr-2022 14:28:27 79 2412.0000 XLON 07002070000315177-E0A0oFXWXl4s20220425 25-Apr-2022 14:28:30 174 2412.0000 XLON 07002070000315177-E0A0oFXWXlB720220425 25-Apr-2022 14:28:36 18 2412.0000 XLON 07002070000315177-E0A0oFXWXlTH20220425 25-Apr-2022 14:28:36 28 2412.0000 XLON 07002070000315177-E0A0oFXWXlRp20220425 25-Apr-2022 14:28:36 380 2412.0000 XLON 07002070000315177-E0A0oFXWXlTJ20220425 25-Apr-2022 14:28:36 32 2412.0000 XLON 07002070000315177-E0A0oFXWXlTE20220425 25-Apr-2022 14:28:36 39 2412.0000 XLON 07002070000315177-E0A0oFXWXlTA20220425 25-Apr-2022 14:28:36 62 2412.0000 XLON 07002070000315177-E0A0oFXWXlTC20220425 25-Apr-2022 14:28:36 149 2413.0000 XLON 05002050000316081-E0A0oFXWXlRQ20220425 25-Apr-2022 14:28:36 69 2412.0000 XLON 07002070000315177-E0A0oFXWXlRm20220425 25-Apr-2022 14:28:36 585 2413.0000 XLON 05002050000316081-E0A0oFXWXlRS20220425 25-Apr-2022 14:29:14 162 2413.0000 XLON 05002050000316878-E0A0oFXWXnp520220425

25-Apr-2022 14:29:34 30 2414.0000 XLON 07002070000316482-E0A0oFXWXoZg20220425 25-Apr-2022 14:29:34 100 2414.0000 XLON 07002070000316482-E0A0oFXWXoZe20220425 25-Apr-2022 14:29:34 100 2414.0000 XLON 07002070000316482-E0A0oFXWXoZc20220425 25-Apr-2022 14:29:34 30 2414.0000 XLON 07002070000316482-E0A0oFXWXoZa20220425 25-Apr-2022 14:29:34 100 2414.0000 XLON 07002070000316482-E0A0oFXWXoZY20220425 25-Apr-2022 14:29:34 24 2413.0000 XLON 05002050000316878-E0A0oFXWXoa420220425 25-Apr-2022 14:29:34 37 2413.0000 XLON 05002050000316878-E0A0oFXWXoa020220425 25-Apr-2022 14:29:34 25 2413.0000 XLON 05002050000316878-E0A0oFXWXoa220220425 25-Apr-2022 14:29:34 65 2414.0000 XLON 07002070000316482-E0A0oFXWXoZk20220425 25-Apr-2022 14:29:34 100 2414.0000 XLON 07002070000316482-E0A0oFXWXoZi20220425 25-Apr-2022 14:29:34 4 2414.0000 XLON 07002070000316482-E0A0oFXWXoZH20220425 25-Apr-2022 14:29:34 443 2414.0000 XLON 07002070000316482-E0A0oFXWXoZJ20220425 25-Apr-2022 14:29:55 8 2413.0000 XLON 07002070000316214-E0A0oFXWXpYb20220425 25-Apr-2022 14:29:55 198 2413.0000 XLON 05002050000317039-E0A0oFXWXpYo20220425 25-Apr-2022 14:29:55 60 2413.0000 XLON 05002050000316965-E0A0oFXWXpYi20220425 25-Apr-2022 14:29:55 36 2413.0000 XLON 05002050000317039-E0A0oFXWXpYm20220425 25-Apr-2022 14:29:55 73 2413.0000 XLON 05002050000316965-E0A0oFXWXpYg20220425 25-Apr-2022 14:29:55 237 2413.0000 XLON 05002050000316878-E0A0oFXWXpYR20220425 25-Apr-2022 14:29:55 60 2413.0000 XLON 05002050000316878-E0A0oFXWXpYN20220425 25-Apr-2022 14:29:55 233 2413.0000 XLON 07002070000316214-E0A0oFXWXpYX20220425 25-Apr-2022 14:29:55 185 2413.0000 XLON 05002050000316965-E0A0oFXWXpYd20220425 25-Apr-2022 14:29:55 180 2413.0000 XLON 05002050000316878-E0A0oFXWXpYP20220425 25-Apr-2022 14:29:55 84 2413.0000 XLON 05002050000316965-E0A0oFXWXpYk20220425 25-Apr-2022 14:29:55 34 2413.0000 XLON 07002070000316214-E0A0oFXWXpYZ20220425 25-Apr-2022 14:30:37 186 2414.0000 XLON 05002050000318303-E0A0oFXWXriY20220425 25-Apr-2022 14:30:37 10 2414.0000 XLON 05002050000318303-E0A0oFXWXriU20220425 25-Apr-2022 14:30:37 149 2414.0000 XLON 05002050000318303-E0A0oFXWXrhk20220425 25-Apr-2022 14:30:37 33 2414.0000 XLON 05002050000318303-E0A0oFXWXrhi20220425 25-Apr-2022 14:30:37 114 2414.0000 XLON 05002050000318303-E0A0oFXWXrhg20220425 25-Apr-2022 14:30:37 149 2414.0000 XLON 05002050000318303-E0A0oFXWXrgU20220425 25-Apr-2022 14:30:58 318 2415.0000 XLON 07002070000317757-E0A0oFXWXsWe20220425 25-Apr-2022 14:30:58 250 2415.0000 XLON 07002070000317757-E0A0oFXWXsWg20220425 25-Apr-2022 14:30:58 137 2415.0000 XLON 07002070000317757-E0A0oFXWXsWc20220425 25-Apr-2022 14:30:58 28 2415.0000 XLON 07002070000317757-E0A0oFXWXsWi20220425 25-Apr-2022 14:31:24 128 2416.0000 XLON 07002070000318163-E0A0oFXWXtlm20220425 25-Apr-2022 14:31:25 97 2416.0000 XLON 07002070000318171-E0A0oFXWXto120220425 25-Apr-2022 14:31:25 725 2416.0000 XLON 07002070000318171-E0A0oFXWXtnz20220425 25-Apr-2022 14:31:40 45 2415.0000 XLON 05002050000318809-E0A0oFXWXuPD20220425 25-Apr-2022 14:31:40 38 2415.0000 XLON 05002050000318809-E0A0oFXWXuPB20220425 25-Apr-2022 14:31:40 167 2415.0000 XLON 05002050000318809-E0A0oFXWXuPF20220425 25-Apr-2022 14:31:40 41 2415.0000 XLON 05002050000318809-E0A0oFXWXuOw20220425 25-Apr-2022 14:31:40 42 2415.0000 XLON 05002050000318809-E0A0oFXWXuOy20220425 25-Apr-2022 14:31:40 20 2415.0000 XLON 05002050000318809-E0A0oFXWXuP920220425 25-Apr-2022 14:31:40 4 2415.0000 XLON 05002050000318809-E0A0oFXWXuOu20220425 25-Apr-2022 14:31:41 26 2415.0000 XLON 05002050000318809-E0A0oFXWXuV320220425 25-Apr-2022 14:31:41 14 2415.0000 XLON 07002070000318016-E0A0oFXWXuV520220425 25-Apr-2022 14:32:04 431 2416.0000 XLON 07002070000318838-E0A0oFXWXvd220220425 25-Apr-2022 14:32:04 318 2416.0000 XLON 07002070000318838-E0A0oFXWXvd420220425 25-Apr-2022 14:32:27 14 2415.0000 XLON 07002070000318016-E0A0oFXWXx0G20220425 25-Apr-2022 14:32:38 32 2415.0000 XLON 07002070000318016-E0A0oFXWXxV720220425 25-Apr-2022 14:32:38 42 2415.0000 XLON 07002070000318016-E0A0oFXWXxV520220425 25-Apr-2022 14:33:15 85 2416.0000 XLON 05002050000320766-E0A0oFXWXzEF20220425 25-Apr-2022 14:33:15 20 2415.0000 XLON 05002050000320133-E0A0oFXWXzEu20220425 25-Apr-2022 14:33:15 156 2415.0000 XLON 07002070000319378-E0A0oFXWXzEw20220425 25-Apr-2022 14:33:15 141 2416.0000 XLON 05002050000320766-E0A0oFXWXzEC20220425 25-Apr-2022 14:33:15 182 2416.0000 XLON 05002050000320317-E0A0oFXWXzE620220425 25-Apr-2022 14:33:15 145 2415.0000 XLON 05002050000320133-E0A0oFXWXzET20220425 25-Apr-2022 14:33:15 445 2415.0000 XLON 07002070000318016-E0A0oFXWXzEJ20220425

25-Apr-2022 14:33:15 1015 2416.0000 XLON 07002070000319425-E0A0oFXWXzE420220425 25-Apr-2022 14:33:43 197 2415.0000 XLON 05002050000320736-E0A0oFXWY0He20220425 25-Apr-2022 14:33:43 215 2415.0000 XLON 07002070000319880-E0A0oFXWY0Hc20220425 25-Apr-2022 14:33:43 369 2415.0000 XLON 07002070000319930-E0A0oFXWY0Hg20220425 25-Apr-2022 14:33:43 147 2415.0000 XLON 07002070000319771-E0A0oFXWY0HY20220425 25-Apr-2022 14:33:43 342 2415.0000 XLON 07002070000319863-E0A0oFXWY0Ha20220425 25-Apr-2022 14:33:43 146 2415.0000 XLON 05002050000320584-E0A0oFXWY0HW20220425 25-Apr-2022 14:34:05 144 2414.0000 XLON 07002070000320383-E0A0oFXWY1Sm20220425 25-Apr-2022 14:34:05 303 2414.0000 XLON 07002070000320377-E0A0oFXWY1Sk20220425 25-Apr-2022 14:34:41 100 2417.0000 XLON 05002050000322117-E0A0oFXWY3R020220425 25-Apr-2022 14:34:41 100 2417.0000 XLON 05002050000322117-E0A0oFXWY3Qy20220425 25-Apr-2022 14:34:43 59 2417.0000 XLON 05002050000322117-E0A0oFXWY3W620220425 25-Apr-2022 14:34:43 261 2417.0000 XLON 05002050000322117-E0A0oFXWY3WB20220425 25-Apr-2022 14:34:43 149 2417.0000 XLON 05002050000322117-E0A0oFXWY3W820220425 25-Apr-2022 14:34:43 89 2417.0000 XLON 05002050000322117-E0A0oFXWY3W420220425 25-Apr-2022 14:34:43 21 2417.0000 XLON 05002050000322117-E0A0oFXWY3U320220425 25-Apr-2022 14:35:11 84 2416.0000 XLON 07002070000321305-E0A0oFXWY51620220425 25-Apr-2022 14:35:11 120 2416.0000 XLON 07002070000321305-E0A0oFXWY51420220425 25-Apr-2022 14:35:11 239 2416.0000 XLON 07002070000321305-E0A0oFXWY51C20220425 25-Apr-2022 14:35:11 153 2416.0000 XLON 07002070000321305-E0A0oFXWY51020220425 25-Apr-2022 14:35:11 27 2416.0000 XLON 07002070000321305-E0A0oFXWY51220220425 25-Apr-2022 14:35:11 36 2416.0000 XLON 07002070000321305-E0A0oFXWY51820220425 25-Apr-2022 14:35:26 29 2417.0000 XLON 05002050000322660-E0A0oFXWY5fe20220425 25-Apr-2022 14:35:27 16 2417.0000 XLON 05002050000322660-E0A0oFXWY5hg20220425 25-Apr-2022 14:35:35 168 2418.0000 XLON 05002050000322755-E0A0oFXWY64U20220425 25-Apr-2022 14:35:35 354 2418.0000 XLON 05002050000322755-E0A0oFXWY64H20220425 25-Apr-2022 14:35:37 623 2418.0000 XLON 05002050000322755-E0A0oFXWY6Dl20220425 25-Apr-2022 14:35:49 149 2417.0000 XLON 07002070000321912-E0A0oFXWY6j820220425 25-Apr-2022 14:35:49 263 2417.0000 XLON 07002070000321870-E0A0oFXWY6j020220425 25-Apr-2022 14:35:49 196 2417.0000 XLON 05002050000322739-E0A0oFXWY6jA20220425 25-Apr-2022 14:35:49 501 2417.0000 XLON 05002050000322660-E0A0oFXWY6iy20220425 25-Apr-2022 14:35:49 160 2417.0000 XLON 07002070000321890-E0A0oFXWY6j220220425 25-Apr-2022 14:36:02 137 2417.0000 XLON 07002070000322355-E0A0oFXWY7Ks20220425 25-Apr-2022 14:36:02 274 2417.0000 XLON 07002070000322355-E0A0oFXWY7Ku20220425 25-Apr-2022 14:36:56 60 2419.0000 XLON 05002050000323835-E0A0oFXWY9fI20220425 25-Apr-2022 14:36:56 100 2419.0000 XLON 05002050000323835-E0A0oFXWY9fK20220425 25-Apr-2022 14:36:56 214 2419.0000 XLON 05002050000323835-E0A0oFXWY9fU20220425 25-Apr-2022 14:36:56 100 2419.0000 XLON 05002050000323835-E0A0oFXWY9fS20220425 25-Apr-2022 14:36:56 20 2419.0000 XLON 05002050000323835-E0A0oFXWY9fM20220425 25-Apr-2022 14:36:56 149 2419.0000 XLON 05002050000323835-E0A0oFXWY9fG20220425 25-Apr-2022 14:36:56 100 2419.0000 XLON 05002050000323835-E0A0oFXWY9fO20220425 25-Apr-2022 14:36:56 80 2419.0000 XLON 05002050000323835-E0A0oFXWY9fQ20220425 25-Apr-2022 14:37:28 279 2419.0000 XLON 07002070000323376-E0A0oFXWYB4K20220425 25-Apr-2022 14:37:28 688 2419.0000 XLON 07002070000323376-E0A0oFXWYB4M20220425 25-Apr-2022 14:37:28 137 2419.0000 XLON 07002070000323376-E0A0oFXWYB4020220425 25-Apr-2022 14:37:48 344 2417.0000 XLON 05002050000324206-E0A0oFXWYBtw20220425 25-Apr-2022 14:37:48 32 2417.0000 XLON 05002050000324206-E0A0oFXWYBtB20220425 25-Apr-2022 14:37:48 240 2418.0000 XLON 07002070000323043-E0A0oFXWYBrN20220425 25-Apr-2022 14:37:48 152 2418.0000 XLON 07002070000323043-E0A0oFXWYBrL20220425 25-Apr-2022 14:37:48 194 2418.0000 XLON 07002070000323043-E0A0oFXWYBrS20220425 25-Apr-2022 14:37:48 53 2418.0000 XLON 07002070000323043-E0A0oFXWYBrQ20220425 25-Apr-2022 14:37:48 247 2418.0000 XLON 07002070000323043-E0A0oFXWYBrJ20220425 25-Apr-2022 14:37:48 88 2418.0000 XLON 07002070000323043-E0A0oFXWYBrH20220425 25-Apr-2022 14:37:48 122 2418.0000 XLON 07002070000323043-E0A0oFXWYBrF20220425 25-Apr-2022 14:38:47 191 2417.0000 XLON 07002070000324379-E0A0oFXWYEFP20220425 25-Apr-2022 14:38:47 597 2417.0000 XLON 07002070000324379-E0A0oFXWYEFN20220425 25-Apr-2022 14:39:09 460 2417.0000 XLON 07002070000324633-E0A0oFXWYEpn20220425 25-Apr-2022 14:39:09 107 2417.0000 XLON 07002070000324633-E0A0oFXWYEpp20220425