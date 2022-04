RELX : Transactions in own shares - Form 6-K

Transactions in own shares

RELX PLC announces that today it purchased through JP Morgan Securities plc 113,182 RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each on the London Stock Exchange at a price of 2406.8551 pence per share. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 38,459,847 ordinary shares in treasury, and has 1,927,424,706 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 4 January 2022 RELX PLC has purchased 8,372,168 shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by JP Morgan Securities plc is set out below.

RELX PLC

Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each

Issuer name: RELX PLC ISIN: GB00B2B0DG97 Intermediary name: JP Morgan Securities plc Intermediary Code: JPMSGB2L Timezone: UTC Currency: GBP

Aggregated information

Date of purchase: 28 April 2022 Number of ordinary shares purchased: 113,182 Volume weighted average price paid per share (p): 2406.8551

Disaggregated information

