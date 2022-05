RELX : Transactions in own shares - Form 6-K

Transactions in own shares

RELX PLC announces that today it purchased through JP Morgan Securities plc 119,400 RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each on the London Stock Exchange at a price of 2278.5446 pence per share. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 40,205,801 ordinary shares in treasury, and has 1,925,724,829 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 4 January 2022 RELX PLC has purchased 10,118,122 shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by JP Morgan Securities plc is set out below.

RELX PLC

Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each

Issuer name: RELX PLC ISIN: GB00B2B0DG97 Intermediary name: JP Morgan Securities plc Intermediary Code: JPMSGB2L Timezone: UTC Currency: GBP

Aggregated information

Date of purchase: 20 May 2022 Number of ordinary shares purchased: 119,400 Volume weighted average price paid per share (p): 2278.5446

Disaggregated information

