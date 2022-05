RELX : Transactions in own shares - Form 6-K

Transactions in own shares

RELX PLC announces that today it purchased through JP Morgan Securities plc 119,200 RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each on the London Stock Exchange at a price of 2293.2391 pence per share. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 40,325,001 ordinary shares in treasury, and has 1,925,605,629 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 4 January 2022 RELX PLC has purchased 10,237,322 shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by JP Morgan Securities plc is set out below.

RELX PLC

Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each

Issuer name: RELX PLC ISIN: GB00B2B0DG97 Intermediary name: JP Morgan Securities plc Intermediary Code: JPMSGB2L Timezone: UTC Currency: GBP

Aggregated information

Date of purchase: 23 May 2022 Number of ordinary shares purchased: 119,200 Volume weighted average price paid per share (p): 2293.2391

Disaggregated information

Transaction Date and time Volume Price (p) Platform Code Transaction reference number 23-May-2022 07:01:52 340 2283.0000 XLON 05002050000003918-E0AL773UuRYC20220523 23-May-2022 07:01:57 374 2282.0000 XLON 05002050000003606-E0AL773UuRph20220523 23-May-2022 07:01:58 306 2281.0000 XLON 07002070000003904-E0AL773UuRqJ20220523 23-May-2022 07:03:12 246 2287.0000 XLON 05002050000005490-E0AL773UuW5Q20220523 23-May-2022 07:03:31 320 2286.0000 XLON 07002070000005516-E0AL773UuWpo20220523 23-May-2022 07:04:04 103 2284.0000 XLON 05002050000005129-E0AL773UuYL420220523 23-May-2022 07:04:04 168 2284.0000 XLON 05002050000005129-E0AL773UuYL220220523 23-May-2022 07:05:44 241 2289.0000 XLON 05002050000007410-E0AL773Uue9z20220523 23-May-2022 07:06:01 264 2289.0000 XLON 07002070000007516-E0AL773UufA220220523 23-May-2022 07:07:48 318 2289.0000 XLON 05002050000008292-E0AL773UukVo20220523 23-May-2022 07:09:21 346 2292.0000 XLON 05002050000008924-E0AL773UuoWX20220523 23-May-2022 07:09:21 12 2292.0000 XLON 05002050000008924-E0AL773UuoWb20220523 23-May-2022 07:10:51 129 2292.0000 XLON 07002070000009338-E0AL773Uus5W20220523 23-May-2022 07:10:51 232 2292.0000 XLON 07002070000009338-E0AL773Uus5420220523 23-May-2022 07:11:01 250 2292.0000 XLON 07002070000009687-E0AL773UusgI20220523 23-May-2022 07:11:02 28 2292.0000 XLON 07002070000009687-E0AL773UusnO20220523 23-May-2022 07:12:41 350 2288.0000 XLON 05002050000010585-E0AL773UuyDD20220523

23-May-2022 07:12:41 126 2288.0000 XLON 05002050000010585-E0AL773UuyDF20220523 23-May-2022 07:13:05 45 2286.0000 XLON 07002070000006831-E0AL773Uuzbi20220523 23-May-2022 07:13:05 141 2286.0000 XLON 07002070000008931-E0AL773Uuzbk20220523 23-May-2022 07:13:05 177 2286.0000 XLON 07002070000006831-E0AL773Uuzbg20220523 23-May-2022 07:14:21 316 2287.0000 XLON 05002050000011413-E0AL773Uv2XJ20220523 23-May-2022 07:16:34 63 2290.0000 XLON 05002050000012351-E0AL773Uv6x020220523 23-May-2022 07:16:34 316 2290.0000 XLON 05002050000012351-E0AL773Uv6x220220523 23-May-2022 07:17:05 377 2289.0000 XLON 07002070000012099-E0AL773Uv7RI20220523 23-May-2022 07:17:05 30 2289.0000 XLON 07002070000012099-E0AL773Uv7RL20220523 23-May-2022 07:17:41 264 2289.0000 XLON 05002050000012736-E0AL773Uv8By20220523 23-May-2022 07:20:00 238 2289.0000 XLON 05002050000013359-E0AL773UvC7D20220523 23-May-2022 07:21:01 284 2289.0000 XLON 05002050000014026-E0AL773UvDzP20220523 23-May-2022 07:21:01 104 2289.0000 XLON 05002050000014026-E0AL773UvDzN20220523 23-May-2022 07:21:33 264 2287.0000 XLON 07002070000012741-E0AL773UvFH520220523 23-May-2022 07:22:48 54 2287.0000 XLON 07002070000014782-E0AL773UvHxK20220523 23-May-2022 07:22:48 150 2287.0000 XLON 07002070000014782-E0AL773UvHxS20220523 23-May-2022 07:22:51 27 2287.0000 XLON 07002070000014782-E0AL773UvHz720220523 23-May-2022 07:23:11 277 2285.0000 XLON 05002050000014756-E0AL773UvIbN20220523 23-May-2022 07:24:43 298 2287.0000 XLON 07002070000015441-E0AL773UvLJl20220523 23-May-2022 07:26:22 354 2289.0000 XLON 07002070000016214-E0AL773UvOg320220523 23-May-2022 07:27:26 118 2289.0000 XLON 05002050000016637-E0AL773UvQEb20220523 23-May-2022 07:27:41 335 2291.0000 XLON 07002070000016796-E0AL773UvQgo20220523 23-May-2022 07:28:52 245 2289.0000 XLON 05002050000016714-E0AL773UvT0Q20220523 23-May-2022 07:29:35 282 2287.0000 XLON 07002070000017347-E0AL773UvUDn20220523 23-May-2022 07:30:16 188 2286.0000 XLON 05002050000017240-E0AL773UvWAT20220523 23-May-2022 07:31:01 225 2290.0000 XLON 07002070000018015-E0AL773UvXr720220523 23-May-2022 07:32:23 173 2288.0000 XLON 05002050000017913-E0AL773Uva3n20220523 23-May-2022 07:33:52 206 2288.0000 XLON 07002070000018761-E0AL773UvcdO20220523 23-May-2022 07:35:46 208 2290.0000 XLON 05002050000019152-E0AL773UvfVK20220523 23-May-2022 07:35:46 291 2291.0000 XLON 05002050000019179-E0AL773UvfU020220523 23-May-2022 07:36:01 204 2290.0000 XLON 05002050000019338-E0AL773Uvfkt20220523 23-May-2022 07:37:54 287 2291.0000 XLON 05002050000019841-E0AL773UviMd20220523 23-May-2022 07:38:17 173 2290.0000 XLON 05002050000019797-E0AL773UvixW20220523 23-May-2022 07:38:17 70 2290.0000 XLON 05002050000019797-E0AL773UvixT20220523 23-May-2022 07:40:19 284 2288.0000 XLON 05002050000020558-E0AL773UvljF20220523 23-May-2022 07:41:01 291 2288.0000 XLON 05002050000021062-E0AL773Uvmas20220523 23-May-2022 07:42:41 161 2288.0000 XLON 07002070000021756-E0AL773UvpA420220523 23-May-2022 07:43:31 247 2287.0000 XLON 07002070000020519-E0AL773UvqTn20220523 23-May-2022 07:44:21 33 2287.0000 XLON 05002050000022384-E0AL773UvryT20220523 23-May-2022 07:44:55 183 2287.0000 XLON 07002070000022814-E0AL773UvsoP20220523 23-May-2022 07:44:55 72 2287.0000 XLON 07002070000022814-E0AL773UvsoM20220523 23-May-2022 07:45:37 301 2286.0000 XLON 05002050000022649-E0AL773Uvtq120220523 23-May-2022 07:46:06 238 2285.0000 XLON 07002070000023297-E0AL773UvuLH20220523 23-May-2022 07:47:45 194 2286.0000 XLON 07002070000023678-E0AL773UvwLS20220523 23-May-2022 07:50:12 227 2288.0000 XLON 05002050000024093-E0AL773UvzX220220523 23-May-2022 07:51:01 328 2288.0000 XLON 05002050000024342-E0AL773Uw0LL20220523 23-May-2022 07:51:01 50 2288.0000 XLON 05002050000024342-E0AL773Uw0LN20220523 23-May-2022 07:52:32 72 2286.0000 XLON 07002070000024107-E0AL773Uw21V20220523 23-May-2022 07:52:32 314 2286.0000 XLON 07002070000024107-E0AL773Uw21X20220523 23-May-2022 07:53:16 238 2287.0000 XLON 05002050000024846-E0AL773Uw2sr20220523 23-May-2022 07:55:36 5 2289.0000 XLON 05002050000025356-E0AL773Uw5rw20220523 23-May-2022 07:55:36 207 2289.0000 XLON 05002050000025356-E0AL773Uw5ru20220523 23-May-2022 07:56:01 242 2289.0000 XLON 05002050000025487-E0AL773Uw6Nb20220523 23-May-2022 07:57:41 97 2291.0000 XLON 05002050000025909-E0AL773Uw8T220220523 23-May-2022 07:57:41 193 2291.0000 XLON 05002050000025909-E0AL773Uw8T020220523 23-May-2022 07:59:21 65 2291.0000 XLON 07002070000026571-E0AL773UwA5v20220523 23-May-2022 07:59:21 350 2291.0000 XLON 07002070000026571-E0AL773UwA5x20220523 23-May-2022 07:59:30 187 2290.0000 XLON 07002070000026021-E0AL773UwADT20220523

23-May-2022 08:01:01 203 2291.0000 XLON 05002050000027508-E0AL773UwDNS20220523 23-May-2022 08:02:43 346 2291.0000 XLON 07002070000028440-E0AL773UwGD920220523 23-May-2022 08:02:43 43 2291.0000 XLON 07002070000028440-E0AL773UwGDB20220523 23-May-2022 08:02:47 348 2290.0000 XLON 05002050000028174-E0AL773UwGIi20220523 23-May-2022 08:04:50 155 2287.0000 XLON 05002050000029162-E0AL773UwJlK20220523 23-May-2022 08:06:01 4 2287.0000 XLON 05002050000029751-E0AL773UwLew20220523 23-May-2022 08:06:01 189 2287.0000 XLON 05002050000029751-E0AL773UwLey20220523 23-May-2022 08:06:03 155 2286.0000 XLON 07002070000029245-E0AL773UwLqb20220523 23-May-2022 08:07:41 94 2286.0000 XLON 05002050000030336-E0AL773UwOIW20220523 23-May-2022 08:07:41 100 2286.0000 XLON 05002050000030336-E0AL773UwOIU20220523 23-May-2022 08:09:21 79 2286.0000 XLON 07002070000031184-E0AL773UwQJw20220523 23-May-2022 08:09:21 260 2286.0000 XLON 07002070000031184-E0AL773UwQJu20220523 23-May-2022 08:10:00 214 2285.0000 XLON 05002050000030646-E0AL773UwRDo20220523 23-May-2022 08:11:12 260 2285.0000 XLON 05002050000031398-E0AL773UwSWC20220523 23-May-2022 08:12:04 279 2284.0000 XLON 07002070000031703-E0AL773UwTlA20220523 23-May-2022 08:13:20 151 2283.0000 XLON 05002050000032083-E0AL773UwWCN20220523 23-May-2022 08:13:20 73 2283.0000 XLON 05002050000032083-E0AL773UwWCK20220523 23-May-2022 08:14:16 209 2281.0000 XLON 07002070000032384-E0AL773UwXWD20220523 23-May-2022 08:14:37 161 2281.0000 XLON 07002070000033099-E0AL773UwYL720220523 23-May-2022 08:15:17 147 2280.0000 XLON 07002070000032970-E0AL773UwYuH20220523 23-May-2022 08:16:13 186 2282.0000 XLON 05002050000033268-E0AL773UwaN520220523 23-May-2022 08:16:39 186 2281.0000 XLON 07002070000033571-E0AL773UwbD820220523 23-May-2022 08:18:09 168 2280.0000 XLON 05002050000034419-E0AL773UwddA20220523 23-May-2022 08:19:21 196 2280.0000 XLON 07002070000035171-E0AL773Uwf8m20220523 23-May-2022 08:19:33 140 2279.0000 XLON 05002050000034228-E0AL773UwfLd20220523 23-May-2022 08:21:22 200 2280.0000 XLON 07002070000035859-E0AL773UwhC020220523 23-May-2022 08:23:35 168 2281.0000 XLON 07002070000036613-E0AL773UwjaX20220523 23-May-2022 08:23:35 22 2281.0000 XLON 07002070000036613-E0AL773Uwjab20220523 23-May-2022 08:23:35 131 2281.0000 XLON 07002070000036613-E0AL773UwjaZ20220523 23-May-2022 08:24:56 308 2280.0000 XLON 05002050000036609-E0AL773Uwl8z20220523 23-May-2022 08:27:04 253 2281.0000 XLON 05002050000037660-E0AL773Uwn8l20220523 23-May-2022 08:27:41 324 2281.0000 XLON 05002050000037930-E0AL773UwnVL20220523 23-May-2022 08:28:07 345 2280.0000 XLON 05002050000037310-E0AL773Uwnto20220523 23-May-2022 08:30:09 204 2280.0000 XLON 07002070000038706-E0AL773UwqjU20220523 23-May-2022 08:32:11 278 2281.0000 XLON 05002050000039255-E0AL773UwsN620220523 23-May-2022 08:32:12 235 2280.0000 XLON 07002070000039294-E0AL773UwsZ820220523 23-May-2022 08:32:43 216 2281.0000 XLON 07002070000039740-E0AL773UwtCk20220523 23-May-2022 08:34:34 278 2282.0000 XLON 05002050000040157-E0AL773UwuyX20220523 23-May-2022 08:34:57 226 2281.0000 XLON 05002050000040118-E0AL773Uwvc920220523 23-May-2022 08:36:01 188 2280.0000 XLON 07002070000041095-E0AL773Uwy1d20220523 23-May-2022 08:37:43 167 2280.0000 XLON 05002050000041100-E0AL773Ux0Vy20220523 23-May-2022 08:38:52 200 2280.0000 XLON 07002070000042017-E0AL773Ux1pf20220523 23-May-2022 08:39:25 250 2279.0000 XLON 07002070000042313-E0AL773Ux2rw20220523 23-May-2022 08:43:00 126 2281.0000 XLON 05002050000043276-E0AL773Ux6bO20220523 23-May-2022 08:43:00 172 2281.0000 XLON 05002050000043276-E0AL773Ux6bS20220523 23-May-2022 08:44:15 228 2280.0000 XLON 05002050000043104-E0AL773Ux7zy20220523 23-May-2022 08:45:13 229 2283.0000 XLON 05002050000043986-E0AL773Ux9RQ20220523 23-May-2022 08:47:34 344 2283.0000 XLON 05002050000044274-E0AL773UxBiY20220523 23-May-2022 08:48:35 245 2285.0000 XLON 05002050000044799-E0AL773UxCff20220523 23-May-2022 08:48:35 20 2285.0000 XLON 05002050000044799-E0AL773UxCfj20220523 23-May-2022 08:48:35 23 2285.0000 XLON 05002050000044799-E0AL773UxCfh20220523 23-May-2022 08:49:21 342 2284.0000 XLON 07002070000045028-E0AL773UxDKw20220523 23-May-2022 08:52:41 80 2284.0000 XLON 05002050000045676-E0AL773UxGiU20220523 23-May-2022 08:52:41 247 2284.0000 XLON 05002050000045676-E0AL773UxGiS20220523 23-May-2022 08:54:01 275 2282.0000 XLON 05002050000043945-E0AL773UxI1720220523 23-May-2022 08:54:28 248 2281.0000 XLON 05002050000046055-E0AL773UxIg220220523 23-May-2022 08:56:01 344 2281.0000 XLON 05002050000046395-E0AL773UxK7k20220523 23-May-2022 08:56:46 283 2280.0000 XLON 07002070000046144-E0AL773UxKtz20220523

23-May-2022 08:58:04 5 2279.0000 XLON 07002070000047057-E0AL773UxMI720220523 23-May-2022 08:58:09 228 2280.0000 XLON 05002050000047079-E0AL773UxMNT20220523 23-May-2022 08:59:23 231 2280.0000 XLON 05002050000047422-E0AL773UxNdM20220523 23-May-2022 09:01:46 185 2280.0000 XLON 07002070000048097-E0AL773UxPp120220523 23-May-2022 09:01:46 60 2280.0000 XLON 07002070000048097-E0AL773UxPp320220523 23-May-2022 09:02:17 229 2279.0000 XLON 07002070000047057-E0AL773UxQn620220523 23-May-2022 09:02:43 252 2280.0000 XLON 05002050000048475-E0AL773UxRjY20220523 23-May-2022 09:03:42 168 2279.0000 XLON 05002050000048464-E0AL773UxSkX20220523 23-May-2022 09:06:12 198 2280.0000 XLON 05002050000049661-E0AL773UxVak20220523 23-May-2022 09:08:35 228 2281.0000 XLON 05002050000050364-E0AL773UxXmt20220523 23-May-2022 09:08:35 31 2281.0000 XLON 05002050000050364-E0AL773UxXmv20220523 23-May-2022 09:09:21 169 2281.0000 XLON 07002070000050723-E0AL773UxYlf20220523 23-May-2022 09:09:21 51 2281.0000 XLON 07002070000050723-E0AL773UxYlh20220523 23-May-2022 09:09:42 238 2280.0000 XLON 05002050000050127-E0AL773UxZDk20220523 23-May-2022 09:11:01 221 2280.0000 XLON 05002050000051056-E0AL773UxadP20220523 23-May-2022 09:14:27 293 2281.0000 XLON 07002070000051589-E0AL773UxdfL20220523 23-May-2022 09:18:32 419 2285.0000 XLON 07002070000053434-E0AL773Uxj4120220523 23-May-2022 09:20:46 322 2287.0000 XLON 05002050000053646-E0AL773UxlyX20220523 23-May-2022 09:24:13 339 2289.0000 XLON 07002070000054479-E0AL773Uxoiy20220523 23-May-2022 09:27:24 409 2290.0000 XLON 07002070000055372-E0AL773Uxs2820220523 23-May-2022 09:30:25 431 2290.0000 XLON 07002070000055831-E0AL773UxvTb20220523 23-May-2022 09:30:27 477 2289.0000 XLON 05002050000054807-E0AL773UxvZC20220523 23-May-2022 09:33:27 27 2290.0000 XLON 05002050000057347-E0AL773UxyZV20220523 23-May-2022 09:33:27 350 2290.0000 XLON 05002050000057347-E0AL773UxyZT20220523 23-May-2022 09:34:23 263 2290.0000 XLON 05002050000057723-E0AL773UxzfG20220523 23-May-2022 09:34:46 222 2289.0000 XLON 05002050000056582-E0AL773Uy0Bg20220523 23-May-2022 09:37:42 86 2291.0000 XLON 07002070000059496-E0AL773Uy3Mc20220523 23-May-2022 09:37:42 103 2291.0000 XLON 07002070000059496-E0AL773Uy3Me20220523 23-May-2022 09:37:42 66 2291.0000 XLON 07002070000059496-E0AL773Uy3Mg20220523 23-May-2022 09:40:55 248 2292.0000 XLON 07002070000060519-E0AL773Uy6Fx20220523 23-May-2022 09:41:02 264 2292.0000 XLON 05002050000060282-E0AL773Uy6Lx20220523 23-May-2022 09:42:48 315 2291.0000 XLON 07002070000060420-E0AL773Uy7nv20220523 23-May-2022 09:43:34 135 2290.0000 XLON 05002050000060197-E0AL773Uy8Sm20220523 23-May-2022 09:44:22 142 2291.0000 XLON 05002050000061227-E0AL773Uy8uy20220523 23-May-2022 09:44:22 37 2291.0000 XLON 05002050000061227-E0AL773Uy8v020220523 23-May-2022 09:45:17 198 2289.0000 XLON 05002050000060781-E0AL773Uy9UG20220523 23-May-2022 09:46:02 39 2288.0000 XLON 07002070000062115-E0AL773UyA9Z20220523 23-May-2022 09:49:38 117 2289.0000 XLON 07002070000063002-E0AL773UyDJN20220523 23-May-2022 09:49:38 120 2289.0000 XLON 05002050000061786-E0AL773UyDJD20220523 23-May-2022 09:51:45 290 2290.0000 XLON 07002070000063411-E0AL773UyEuf20220523 23-May-2022 09:54:42 212 2290.0000 XLON 05002050000063324-E0AL773UyHEL20220523 23-May-2022 09:55:02 183 2289.0000 XLON 05002050000062919-E0AL773UyHUm20220523 23-May-2022 09:55:02 45 2289.0000 XLON 05002050000062919-E0AL773UyHUq20220523 23-May-2022 09:55:24 146 2288.0000 XLON 07002070000064161-E0AL773UyHuL20220523 23-May-2022 09:56:20 234 2287.0000 XLON 05002050000064225-E0AL773UyIeW20220523 23-May-2022 09:56:29 52 2286.0000 XLON 05002050000063924-E0AL773UyJGJ20220523 23-May-2022 09:56:29 92 2286.0000 XLON 05002050000063924-E0AL773UyJGL20220523 23-May-2022 09:57:42 166 2286.0000 XLON 07002070000065255-E0AL773UyKNG20220523 23-May-2022 09:59:01 235 2285.0000 XLON 05002050000064873-E0AL773UyLSA20220523 23-May-2022 09:59:39 129 2286.0000 XLON 05002050000065437-E0AL773UyM4f20220523 23-May-2022 10:03:24 233 2287.0000 XLON 05002050000066477-E0AL773UyP9H20220523 23-May-2022 10:06:02 98 2287.0000 XLON 05002050000067171-E0AL773UyQpW20220523 23-May-2022 10:06:02 186 2287.0000 XLON 05002050000067171-E0AL773UyQpU20220523 23-May-2022 10:07:40 142 2286.0000 XLON 05002050000065819-E0AL773UySAq20220523 23-May-2022 10:11:52 474 2289.0000 XLON 05002050000068361-E0AL773UyUx520220523 23-May-2022 10:16:04 63 2290.0000 XLON 05002050000069748-E0AL773UyYVY20220523 23-May-2022 10:16:04 330 2290.0000 XLON 05002050000069748-E0AL773UyYVU20220523 23-May-2022 10:17:42 350 2290.0000 XLON 07002070000070533-E0AL773UyZfW20220523

23-May-2022 10:19:36 278 2289.0000 XLON 05002050000068811-E0AL773UyaVK20220523 23-May-2022 10:19:36 162 2289.0000 XLON 05002050000069740-E0AL773UyaVO20220523 23-May-2022 10:20:56 408 2287.0000 XLON 05002050000070369-E0AL773UybKZ20220523 23-May-2022 10:20:56 246 2288.0000 XLON 05002050000067837-E0AL773UybJ320220523 23-May-2022 10:22:42 286 2289.0000 XLON 07002070000071557-E0AL773UydCv20220523 23-May-2022 10:27:58 350 2292.0000 XLON 07002070000072911-E0AL773Uygmr20220523 23-May-2022 10:27:58 113 2292.0000 XLON 07002070000072911-E0AL773Uygmt20220523 23-May-2022 10:29:22 350 2292.0000 XLON 07002070000073200-E0AL773UyhaR20220523 23-May-2022 10:29:22 180 2292.0000 XLON 07002070000073200-E0AL773UyhaT20220523 23-May-2022 10:31:17 181 2291.0000 XLON 05002050000072258-E0AL773Uyit820220523 23-May-2022 10:31:17 244 2291.0000 XLON 05002050000072258-E0AL773Uyit420220523 23-May-2022 10:32:52 224 2292.0000 XLON 05002050000073378-E0AL773Uyjni20220523 23-May-2022 10:34:26 292 2294.0000 XLON 05002050000073692-E0AL773Uykkh20220523 23-May-2022 10:36:12 120 2294.0000 XLON 07002070000074618-E0AL773UymIB20220523 23-May-2022 10:36:12 199 2294.0000 XLON 07002070000074618-E0AL773UymI720220523 23-May-2022 10:38:00 340 2294.0000 XLON 07002070000074978-E0AL773UynNG20220523 23-May-2022 10:38:00 55 2294.0000 XLON 07002070000074978-E0AL773UynNK20220523 23-May-2022 10:39:46 311 2297.0000 XLON 05002050000074761-E0AL773UyoYQ20220523 23-May-2022 10:41:56 276 2299.0000 XLON 05002050000075385-E0AL773UyqKZ20220523 23-May-2022 10:44:41 351 2298.0000 XLON 07002070000075712-E0AL773UysYf20220523 23-May-2022 10:46:17 106 2297.0000 XLON 07002070000075653-E0AL773UyuOf20220523 23-May-2022 10:46:17 99 2297.0000 XLON 07002070000075653-E0AL773UyuOd20220523 23-May-2022 10:47:15 9 2297.0000 XLON 07002070000075653-E0AL773Uyv9I20220523 23-May-2022 10:49:21 228 2298.0000 XLON 05002050000077471-E0AL773Uywoa20220523 23-May-2022 10:50:02 326 2297.0000 XLON 07002070000077463-E0AL773UyxKT20220523 23-May-2022 10:50:22 204 2296.0000 XLON 07002070000076141-E0AL773UyxfN20220523 23-May-2022 10:51:30 364 2295.0000 XLON 05002050000077475-E0AL773UyyRs20220523 23-May-2022 10:52:10 147 2294.0000 XLON 05002050000077828-E0AL773Uyz1J20220523 23-May-2022 10:52:49 239 2294.0000 XLON 05002050000078341-E0AL773UyzYV20220523 23-May-2022 10:58:11 208 2297.0000 XLON 05002050000079706-E0AL773Uz3wV20220523 23-May-2022 10:58:25 194 2297.0000 XLON 05002050000079706-E0AL773Uz47020220523 23-May-2022 11:00:00 367 2297.0000 XLON 05002050000080320-E0AL773Uz6Lh20220523 23-May-2022 11:01:40 314 2298.0000 XLON 05002050000080945-E0AL773Uz7pj20220523 23-May-2022 11:02:27 12 2297.0000 XLON 07002070000081405-E0AL773Uz8nV20220523 23-May-2022 11:02:27 75 2297.0000 XLON 07002070000081405-E0AL773Uz8nT20220523 23-May-2022 11:02:27 175 2297.0000 XLON 07002070000081405-E0AL773Uz8nR20220523 23-May-2022 11:03:26 201 2298.0000 XLON 05002050000081565-E0AL773Uz9R220220523 23-May-2022 11:04:36 137 2296.0000 XLON 07002070000081564-E0AL773UzADY20220523 23-May-2022 11:04:36 125 2296.0000 XLON 07002070000081564-E0AL773UzADW20220523 23-May-2022 11:04:36 201 2297.0000 XLON 07002070000081933-E0AL773UzABV20220523 23-May-2022 11:06:26 266 2295.0000 XLON 07002070000083055-E0AL773UzBo920220523 23-May-2022 11:08:12 210 2296.0000 XLON 05002050000082932-E0AL773UzD0Z20220523 23-May-2022 11:10:19 46 2296.0000 XLON 05002050000083462-E0AL773UzEY220220523 23-May-2022 11:10:19 221 2296.0000 XLON 05002050000083462-E0AL773UzEY420220523 23-May-2022 11:10:19 3 2296.0000 XLON 05002050000083462-E0AL773UzEY020220523 23-May-2022 11:11:02 6 2296.0000 XLON 07002070000084226-E0AL773UzF4Q20220523 23-May-2022 11:11:02 287 2296.0000 XLON 07002070000084226-E0AL773UzF4S20220523 23-May-2022 11:13:59 288 2297.0000 XLON 07002070000084929-E0AL773UzH7Q20220523 23-May-2022 11:15:45 192 2296.0000 XLON 07002070000084640-E0AL773UzIwD20220523 23-May-2022 11:16:07 266 2295.0000 XLON 07002070000085124-E0AL773UzJP920220523 23-May-2022 11:18:40 274 2295.0000 XLON 07002070000086015-E0AL773UzM8S20220523 23-May-2022 11:20:41 172 2294.0000 XLON 05002050000084493-E0AL773UzNLi20220523 23-May-2022 11:20:41 57 2294.0000 XLON 05002050000084493-E0AL773UzNLk20220523 23-May-2022 11:21:57 52 2293.0000 XLON 05002050000084892-E0AL773UzOP320220523 23-May-2022 11:21:57 83 2293.0000 XLON 05002050000084892-E0AL773UzOOx20220523 23-May-2022 11:23:29 340 2293.0000 XLON 07002070000087098-E0AL773UzPaG20220523 23-May-2022 11:23:29 7 2293.0000 XLON 05002050000084892-E0AL773UzPa820220523 23-May-2022 11:23:40 177 2292.0000 XLON 07002070000086416-E0AL773UzPsn20220523

23-May-2022 11:23:40 77 2292.0000 XLON 07002070000086416-E0AL773UzPsp20220523 23-May-2022 11:28:33 410 2295.0000 XLON 05002050000087818-E0AL773UzTae20220523 23-May-2022 11:30:22 145 2294.0000 XLON 05002050000087761-E0AL773UzUy420220523 23-May-2022 11:30:22 295 2294.0000 XLON 05002050000087761-E0AL773UzUy620220523 23-May-2022 11:31:56 253 2294.0000 XLON 05002050000088703-E0AL773UzVus20220523 23-May-2022 11:34:02 348 2295.0000 XLON 05002050000088896-E0AL773UzXa620220523 23-May-2022 11:35:00 214 2294.0000 XLON 05002050000089291-E0AL773UzY3w20220523 23-May-2022 11:35:02 345 2293.0000 XLON 05002050000088473-E0AL773UzY9j20220523 23-May-2022 11:36:15 169 2292.0000 XLON 07002070000090328-E0AL773UzZ6T20220523 23-May-2022 11:36:15 231 2292.0000 XLON 05002050000089673-E0AL773UzZ6R20220523 23-May-2022 11:43:22 385 2295.0000 XLON 05002050000091531-E0AL773UzeIf20220523 23-May-2022 11:45:23 346 2295.0000 XLON 05002050000091812-E0AL773UzfWE20220523 23-May-2022 11:46:45 227 2295.0000 XLON 05002050000092348-E0AL773UzgQW20220523 23-May-2022 11:47:23 243 2294.0000 XLON 05002050000091400-E0AL773Uzh7F20220523 23-May-2022 11:48:06 218 2295.0000 XLON 05002050000092613-E0AL773UzhYs20220523 23-May-2022 11:49:26 169 2295.0000 XLON 05002050000092987-E0AL773UziHP20220523 23-May-2022 11:49:26 55 2295.0000 XLON 05002050000092987-E0AL773UziHN20220523 23-May-2022 11:49:53 237 2294.0000 XLON 05002050000092552-E0AL773UziRz20220523 23-May-2022 11:52:33 158 2296.0000 XLON 05002050000093666-E0AL773UzkpG20220523 23-May-2022 11:54:20 162 2296.0000 XLON 07002070000094637-E0AL773UzmRU20220523 23-May-2022 11:56:22 251 2297.0000 XLON 05002050000094522-E0AL773UznuM20220523 23-May-2022 11:58:36 104 2298.0000 XLON 07002070000095636-E0AL773UzpWO20220523 23-May-2022 11:58:36 147 2298.0000 XLON 07002070000095636-E0AL773UzpWM20220523 23-May-2022 12:01:18 264 2297.0000 XLON 07002070000095791-E0AL773UzrfF20220523 23-May-2022 12:01:18 57 2297.0000 XLON 07002070000095791-E0AL773UzrfD20220523 23-May-2022 12:04:00 375 2297.0000 XLON 05002050000096132-E0AL773UzthL20220523 23-May-2022 12:05:00 320 2297.0000 XLON 07002070000097274-E0AL773UzuhC20220523 23-May-2022 12:07:16 50 2297.0000 XLON 07002070000097749-E0AL773UzwKw20220523 23-May-2022 12:07:16 50 2297.0000 XLON 07002070000097749-E0AL773UzwKy20220523 23-May-2022 12:07:16 56 2297.0000 XLON 07002070000097749-E0AL773UzwKu20220523 23-May-2022 12:07:16 50 2297.0000 XLON 07002070000097749-E0AL773UzwL020220523 23-May-2022 12:07:16 60 2297.0000 XLON 07002070000097749-E0AL773UzwKs20220523 23-May-2022 12:07:16 64 2297.0000 XLON 07002070000097749-E0AL773UzwL220220523 23-May-2022 12:09:58 140 2296.0000 XLON 07002070000098553-E0AL773Uzy3i20220523 23-May-2022 12:09:58 179 2296.0000 XLON 07002070000094935-E0AL773Uzy3c20220523 23-May-2022 12:16:03 23 2297.0000 XLON 07002070000100476-E0AL773V01ru20220523 23-May-2022 12:16:03 350 2297.0000 XLON 07002070000100476-E0AL773V01rw20220523 23-May-2022 12:16:03 74 2297.0000 XLON 07002070000100476-E0AL773V01ry20220523 23-May-2022 12:17:23 236 2296.0000 XLON 07002070000100744-E0AL773V02rV20220523 23-May-2022 12:17:23 151 2296.0000 XLON 05002050000099353-E0AL773V02rL20220523 23-May-2022 12:17:23 272 2296.0000 XLON 07002070000099286-E0AL773V02rH20220523 23-May-2022 12:20:12 38 2295.0000 XLON 05002050000093441-E0AL773V04yp20220523 23-May-2022 12:20:17 120 2295.0000 XLON 05002050000093441-E0AL773V050g20220523 23-May-2022 12:20:17 121 2295.0000 XLON 05002050000095226-E0AL773V050i20220523 23-May-2022 12:22:51 90 2295.0000 XLON 07002070000101829-E0AL773V06gA20220523 23-May-2022 12:22:51 370 2295.0000 XLON 07002070000101829-E0AL773V06gD20220523 23-May-2022 12:26:21 127 2297.0000 XLON 07002070000103417-E0AL773V09Qg20220523 23-May-2022 12:26:21 130 2297.0000 XLON 07002070000103417-E0AL773V09Qe20220523 23-May-2022 12:26:21 552 2297.0000 XLON 07002070000103417-E0AL773V09Qi20220523 23-May-2022 12:26:21 12 2297.0000 XLON 07002070000103417-E0AL773V09Qk20220523 23-May-2022 12:26:46 468 2296.0000 XLON 05002050000102110-E0AL773V09kD20220523 23-May-2022 12:32:03 260 2296.0000 XLON 05002050000103536-E0AL773V0E2220220523 23-May-2022 12:32:03 70 2296.0000 XLON 05002050000103536-E0AL773V0E2020220523 23-May-2022 12:34:24 160 2296.0000 XLON 05002050000105219-E0AL773V0G4Z20220523 23-May-2022 12:34:24 185 2296.0000 XLON 05002050000105219-E0AL773V0G4b20220523 23-May-2022 12:36:54 155 2298.0000 XLON 05002050000105953-E0AL773V0Hsg20220523 23-May-2022 12:36:54 14 2298.0000 XLON 05002050000105953-E0AL773V0Hsk20220523 23-May-2022 12:36:54 552 2298.0000 XLON 05002050000105953-E0AL773V0Hsi20220523

23-May-2022 12:38:34 350 2299.0000 XLON 05002050000106330-E0AL773V0IxQ20220523 23-May-2022 12:38:34 83 2299.0000 XLON 05002050000106330-E0AL773V0IxS20220523 23-May-2022 12:41:45 555 2299.0000 XLON 07002070000107754-E0AL773V0L2J20220523 23-May-2022 12:41:45 204 2299.0000 XLON 07002070000107754-E0AL773V0L2H20220523 23-May-2022 12:43:26 104 2299.0000 XLON 07002070000108229-E0AL773V0M6l20220523 23-May-2022 12:43:26 338 2299.0000 XLON 07002070000108229-E0AL773V0M6j20220523 23-May-2022 12:46:23 422 2299.0000 XLON 05002050000108017-E0AL773V0O3A20220523 23-May-2022 12:46:23 422 2299.0000 XLON 05002050000108489-E0AL773V0O4920220523 23-May-2022 12:46:50 389 2298.0000 XLON 07002070000107347-E0AL773V0OO220220523 23-May-2022 12:46:50 153 2298.0000 XLON 07002070000107347-E0AL773V0ONz20220523 23-May-2022 12:46:57 188 2297.0000 XLON 07002070000108924-E0AL773V0OWi20220523 23-May-2022 12:46:57 122 2297.0000 XLON 05002050000108380-E0AL773V0OWk20220523 23-May-2022 12:50:03 296 2296.0000 XLON 05002050000109734-E0AL773V0QaC20220523 23-May-2022 12:53:22 288 2297.0000 XLON 07002070000110969-E0AL773V0THq20220523 23-May-2022 12:54:27 185 2297.0000 XLON 07002070000111844-E0AL773V0UFL20220523 23-May-2022 12:54:59 154 2297.0000 XLON 07002070000111875-E0AL773V0UWk20220523 23-May-2022 12:55:18 312 2296.0000 XLON 05002050000110074-E0AL773V0UsI20220523 23-May-2022 13:00:04 578 2297.0000 XLON 05002050000112789-E0AL773V0Ydh20220523 23-May-2022 13:01:35 484 2297.0000 XLON 05002050000113279-E0AL773V0a0020220523 23-May-2022 13:04:41 428 2299.0000 XLON 07002070000115047-E0AL773V0cMT20220523 23-May-2022 13:06:09 246 2300.0000 XLON 07002070000115486-E0AL773V0dbo20220523 23-May-2022 13:06:09 96 2300.0000 XLON 07002070000115486-E0AL773V0dbq20220523 23-May-2022 13:06:09 121 2300.0000 XLON 07002070000115486-E0AL773V0dbm20220523 23-May-2022 13:06:29 265 2299.0000 XLON 05002050000114897-E0AL773V0dxb20220523 23-May-2022 13:06:29 156 2299.0000 XLON 05002050000114897-E0AL773V0dxe20220523 23-May-2022 13:07:52 106 2300.0000 XLON 05002050000115543-E0AL773V0fDD20220523 23-May-2022 13:08:24 326 2299.0000 XLON 07002070000116045-E0AL773V0ftp20220523 23-May-2022 13:09:52 247 2299.0000 XLON 05002050000116087-E0AL773V0gpe20220523 23-May-2022 13:10:02 14 2299.0000 XLON 05002050000116087-E0AL773V0gyb20220523 23-May-2022 13:10:02 94 2299.0000 XLON 05002050000116087-E0AL773V0gyd20220523 23-May-2022 13:11:04 404 2299.0000 XLON 07002070000116967-E0AL773V0hzW20220523 23-May-2022 13:11:23 386 2298.0000 XLON 07002070000115876-E0AL773V0iDP20220523 23-May-2022 13:14:24 359 2299.0000 XLON 05002050000117357-E0AL773V0lWR20220523 23-May-2022 13:16:23 271 2298.0000 XLON 05002050000116828-E0AL773V0nBA20220523 23-May-2022 13:16:23 131 2298.0000 XLON 05002050000116828-E0AL773V0nBH20220523 23-May-2022 13:19:38 43 2299.0000 XLON 05002050000118806-E0AL773V0qBT20220523 23-May-2022 13:19:38 373 2299.0000 XLON 05002050000118806-E0AL773V0qBV20220523 23-May-2022 13:19:38 103 2299.0000 XLON 05002050000118806-E0AL773V0qBR20220523 23-May-2022 13:21:17 747 2299.0000 XLON 05002050000119745-E0AL773V0ran20220523 23-May-2022 13:24:14 314 2299.0000 XLON 05002050000120619-E0AL773V0tdi20220523 23-May-2022 13:24:14 40 2299.0000 XLON 05002050000120619-E0AL773V0tdl20220523 23-May-2022 13:24:14 193 2299.0000 XLON 05002050000120619-E0AL773V0tdg20220523 23-May-2022 13:24:15 479 2298.0000 XLON 07002070000118880-E0AL773V0tgG20220523 23-May-2022 13:24:15 294 2298.0000 XLON 07002070000120993-E0AL773V0tgK20220523 23-May-2022 13:25:22 145 2298.0000 XLON 07002070000122827-E0AL773V0vHA20220523 23-May-2022 13:25:22 246 2298.0000 XLON 07002070000122827-E0AL773V0vH820220523 23-May-2022 13:26:10 213 2299.0000 XLON 07002070000123367-E0AL773V0vz920220523 23-May-2022 13:26:10 156 2299.0000 XLON 07002070000123367-E0AL773V0vzC20220523 23-May-2022 13:27:54 489 2298.0000 XLON 05002050000124141-E0AL773V0xf420220523 23-May-2022 13:29:24 170 2298.0000 XLON 05002050000125530-E0AL773V0yvW20220523 23-May-2022 13:29:24 5 2298.0000 XLON 05002050000125530-E0AL773V0yvS20220523 23-May-2022 13:29:24 260 2298.0000 XLON 05002050000125530-E0AL773V0yvU20220523 23-May-2022 13:29:53 174 2297.0000 XLON 05002050000122792-E0AL773V0zRx20220523 23-May-2022 13:29:53 391 2297.0000 XLON 05002050000121517-E0AL773V0zRv20220523 23-May-2022 13:29:56 135 2296.0000 XLON 07002070000126085-E0AL773V0zd920220523 23-May-2022 13:29:56 23 2296.0000 XLON 05002050000122663-E0AL773V0zd120220523 23-May-2022 13:29:56 98 2296.0000 XLON 05002050000122663-E0AL773V0zd720220523 23-May-2022 13:31:26 316 2297.0000 XLON 07002070000128771-E0AL773V199o20220523

23-May-2022 13:31:36 289 2296.0000 XLON 05002050000127938-E0AL773V19iu20220523 23-May-2022 13:33:04 370 2295.0000 XLON 07002070000130079-E0AL773V1E8r20220523 23-May-2022 13:35:50 120 2294.0000 XLON 05002050000129554-E0AL773V1N3220220523 23-May-2022 13:35:59 87 2294.0000 XLON 05002050000131122-E0AL773V1NR520220523 23-May-2022 13:35:59 15 2294.0000 XLON 05002050000131122-E0AL773V1NR820220523 23-May-2022 13:35:59 168 2294.0000 XLON 05002050000131122-E0AL773V1NRD20220523 23-May-2022 13:36:15 431 2294.0000 XLON 07002070000133326-E0AL773V1OWq20220523 23-May-2022 13:36:22 385 2293.0000 XLON 07002070000130080-E0AL773V1P2020220523 23-May-2022 13:36:22 11 2293.0000 XLON 07002070000130080-E0AL773V1P1w20220523 23-May-2022 13:38:08 447 2294.0000 XLON 05002050000134325-E0AL773V1Ucr20220523 23-May-2022 13:38:24 255 2293.0000 XLON 05002050000134051-E0AL773V1VYv20220523 23-May-2022 13:38:24 100 2293.0000 XLON 05002050000134051-E0AL773V1VYr20220523 23-May-2022 13:38:24 60 2293.0000 XLON 05002050000134051-E0AL773V1VYt20220523 23-May-2022 13:39:30 410 2296.0000 XLON 07002070000135889-E0AL773V1Y3r20220523 23-May-2022 13:39:43 300 2295.0000 XLON 05002050000135337-E0AL773V1YX220220523 23-May-2022 13:41:27 257 2297.0000 XLON 05002050000137308-E0AL773V1e7j20220523 23-May-2022 13:41:41 360 2296.0000 XLON 05002050000137172-E0AL773V1f1v20220523 23-May-2022 13:42:44 18 2296.0000 XLON 05002050000138426-E0AL773V1iBO20220523 23-May-2022 13:42:44 269 2296.0000 XLON 05002050000138426-E0AL773V1iBM20220523 23-May-2022 13:43:31 211 2295.0000 XLON 07002070000138986-E0AL773V1jyf20220523 23-May-2022 13:43:31 47 2295.0000 XLON 07002070000138986-E0AL773V1jyZ20220523 23-May-2022 13:43:31 29 2295.0000 XLON 07002070000138986-E0AL773V1jyd20220523 23-May-2022 13:45:26 228 2294.0000 XLON 07002070000140188-E0AL773V1oPY20220523 23-May-2022 13:45:26 100 2294.0000 XLON 07002070000140188-E0AL773V1oPV20220523 23-May-2022 13:47:07 150 2296.0000 XLON 05002050000141588-E0AL773V1s6c20220523 23-May-2022 13:47:07 150 2296.0000 XLON 05002050000141588-E0AL773V1s7g20220523 23-May-2022 13:47:07 201 2296.0000 XLON 05002050000141588-E0AL773V1s7i20220523 23-May-2022 13:47:44 91 2296.0000 XLON 07002070000142735-E0AL773V1tyE20220523 23-May-2022 13:47:44 449 2296.0000 XLON 07002070000142735-E0AL773V1tyJ20220523 23-May-2022 13:48:47 100 2295.0000 XLON 05002050000141479-E0AL773V1wnO20220523 23-May-2022 13:48:47 209 2295.0000 XLON 05002050000141479-E0AL773V1wnV20220523 23-May-2022 13:48:47 25 2295.0000 XLON 05002050000141479-E0AL773V1wnS20220523 23-May-2022 13:50:02 465 2294.0000 XLON 07002070000144544-E0AL773V206M20220523 23-May-2022 13:50:03 100 2293.0000 XLON 05002050000143494-E0AL773V208420220523 23-May-2022 13:50:03 104 2293.0000 XLON 05002050000143494-E0AL773V208020220523 23-May-2022 13:50:03 20 2293.0000 XLON 05002050000143494-E0AL773V208220220523 23-May-2022 13:50:03 86 2293.0000 XLON 05002050000143494-E0AL773V208620220523 23-May-2022 13:51:11 5 2294.0000 XLON 05002050000144857-E0AL773V22W520220523 23-May-2022 13:52:15 150 2294.0000 XLON 07002070000146250-E0AL773V24mT20220523 23-May-2022 13:52:15 208 2294.0000 XLON 07002070000146250-E0AL773V24mV20220523 23-May-2022 13:53:08 280 2293.0000 XLON 05002050000144762-E0AL773V26S920220523 23-May-2022 13:53:34 268 2292.0000 XLON 07002070000143669-E0AL773V27m620220523 23-May-2022 13:54:43 378 2292.0000 XLON 05002050000147466-E0AL773V2B5x20220523 23-May-2022 13:54:53 100 2291.0000 XLON 05002050000145970-E0AL773V2BUr20220523 23-May-2022 13:54:55 40 2291.0000 XLON 05002050000145970-E0AL773V2Bgd20220523 23-May-2022 13:54:55 20 2291.0000 XLON 05002050000145970-E0AL773V2BgY20220523 23-May-2022 13:54:55 121 2291.0000 XLON 05002050000145970-E0AL773V2BgU20220523 23-May-2022 13:54:55 20 2291.0000 XLON 05002050000145970-E0AL773V2Bgb20220523 23-May-2022 13:55:45 196 2291.0000 XLON 05002050000145970-E0AL773V2Dho20220523 23-May-2022 13:56:09 437 2290.0000 XLON 05002050000148712-E0AL773V2Ekj20220523 23-May-2022 13:57:52 423 2290.0000 XLON 05002050000149939-E0AL773V2Iuw20220523 23-May-2022 13:58:35 75 2289.0000 XLON 07002070000150602-E0AL773V2Kc820220523 23-May-2022 13:58:35 295 2289.0000 XLON 07002070000150602-E0AL773V2KcF20220523 23-May-2022 13:58:35 53 2289.0000 XLON 07002070000150602-E0AL773V2KcB20220523 23-May-2022 13:58:40 227 2288.0000 XLON 07002070000150628-E0AL773V2KtQ20220523 23-May-2022 14:00:09 10 2289.0000 XLON 07002070000151644-E0AL773V2OVX20220523 23-May-2022 14:00:25 43 2289.0000 XLON 07002070000151644-E0AL773V2P4W20220523 23-May-2022 14:00:25 119 2289.0000 XLON 07002070000151644-E0AL773V2P4T20220523

23-May-2022 14:00:25 173 2289.0000 XLON 07002070000151644-E0AL773V2P6920220523 23-May-2022 14:00:51 26 2288.0000 XLON 05002050000150958-E0AL773V2QYU20220523 23-May-2022 14:00:51 250 2288.0000 XLON 05002050000150958-E0AL773V2QYZ20220523 23-May-2022 14:01:48 103 2288.0000 XLON 07002070000153117-E0AL773V2TXS20220523 23-May-2022 14:01:48 120 2288.0000 XLON 07002070000153117-E0AL773V2TXU20220523 23-May-2022 14:01:48 91 2288.0000 XLON 07002070000153117-E0AL773V2TXW20220523 23-May-2022 14:02:01 214 2287.0000 XLON 05002050000152421-E0AL773V2UC220220523 23-May-2022 14:02:01 100 2287.0000 XLON 05002050000152421-E0AL773V2UC020220523 23-May-2022 14:03:04 217 2286.0000 XLON 05002050000153679-E0AL773V2Wov20220523 23-May-2022 14:03:21 304 2285.0000 XLON 07002070000154384-E0AL773V2Xl720220523 23-May-2022 14:04:28 252 2286.0000 XLON 07002070000155641-E0AL773V2aWg20220523 23-May-2022 14:04:28 149 2285.0000 XLON 05002050000154946-E0AL773V2aZ420220523 23-May-2022 14:06:04 350 2287.0000 XLON 05002050000156235-E0AL773V2f6920220523 23-May-2022 14:07:51 318 2288.0000 XLON 05002050000157306-E0AL773V2jbc20220523 23-May-2022 14:08:41 86 2288.0000 XLON 05002050000157306-E0AL773V2lxl20220523 23-May-2022 14:10:02 345 2288.0000 XLON 05002050000158340-E0AL773V2ot920220523 23-May-2022 14:11:07 345 2289.0000 XLON 07002070000159902-E0AL773V2rMp20220523 23-May-2022 14:13:16 479 2290.0000 XLON 07002070000161188-E0AL773V2ww220220523 23-May-2022 14:13:31 118 2289.0000 XLON 07002070000160630-E0AL773V2xeQ20220523 23-May-2022 14:14:46 100 2290.0000 XLON 07002070000162130-E0AL773V2zyh20220523 23-May-2022 14:14:46 180 2290.0000 XLON 07002070000162130-E0AL773V2zwV20220523 23-May-2022 14:14:46 20 2290.0000 XLON 07002070000162130-E0AL773V2zwh20220523 23-May-2022 14:14:46 20 2290.0000 XLON 07002070000162130-E0AL773V2zwd20220523 23-May-2022 14:14:46 30 2290.0000 XLON 07002070000162130-E0AL773V2zwb20220523 23-May-2022 14:14:46 30 2290.0000 XLON 07002070000162130-E0AL773V2zwX20220523 23-May-2022 14:14:46 20 2290.0000 XLON 07002070000162130-E0AL773V2zwf20220523 23-May-2022 14:14:50 72 2290.0000 XLON 07002070000162130-E0AL773V308020220523 23-May-2022 14:16:19 671 2291.0000 XLON 05002050000162348-E0AL773V337z20220523 23-May-2022 14:16:50 270 2290.0000 XLON 07002070000162692-E0AL773V34FX20220523 23-May-2022 14:17:44 482 2293.0000 XLON 05002050000163715-E0AL773V37W320220523 23-May-2022 14:18:42 408 2292.0000 XLON 05002050000163717-E0AL773V3AFP20220523 23-May-2022 14:19:27 367 2292.0000 XLON 05002050000164694-E0AL773V3BpV20220523 23-May-2022 14:20:05 222 2291.0000 XLON 07002070000165355-E0AL773V3D9Z20220523 23-May-2022 14:20:05 115 2291.0000 XLON 07002070000165355-E0AL773V3D9b20220523 23-May-2022 14:21:21 330 2292.0000 XLON 05002050000165736-E0AL773V3Frp20220523 23-May-2022 14:22:44 355 2295.0000 XLON 07002070000167328-E0AL773V3J7P20220523 23-May-2022 14:23:31 136 2295.0000 XLON 07002070000167679-E0AL773V3Kkb20220523 23-May-2022 14:24:33 155 2294.0000 XLON 07002070000167329-E0AL773V3MYR20220523 23-May-2022 14:25:18 218 2294.0000 XLON 05002050000167788-E0AL773V3Nus20220523 23-May-2022 14:26:04 411 2294.0000 XLON 07002070000169700-E0AL773V3Pbl20220523 23-May-2022 14:27:30 332 2293.0000 XLON 05002050000166706-E0AL773V3Smo20220523 23-May-2022 14:28:52 7 2294.0000 XLON 07002070000172289-E0AL773V3WjK20220523 23-May-2022 14:28:52 30 2294.0000 XLON 07002070000172289-E0AL773V3WjM20220523 23-May-2022 14:28:54 169 2294.0000 XLON 07002070000172289-E0AL773V3Wl920220523 23-May-2022 14:28:54 15 2294.0000 XLON 07002070000172289-E0AL773V3Wl520220523 23-May-2022 14:28:54 150 2294.0000 XLON 07002070000172289-E0AL773V3Wl720220523 23-May-2022 14:30:03 375 2296.0000 XLON 07002070000173559-E0AL773V3adm20220523 23-May-2022 14:32:06 258 2297.0000 XLON 07002070000175349-E0AL773V3g9920220523 23-May-2022 14:32:06 28 2297.0000 XLON 07002070000175349-E0AL773V3g9520220523 23-May-2022 14:32:06 208 2297.0000 XLON 07002070000175349-E0AL773V3g9320220523 23-May-2022 14:33:04 380 2297.0000 XLON 07002070000176357-E0AL773V3iV020220523 23-May-2022 14:33:04 89 2297.0000 XLON 07002070000176357-E0AL773V3iUw20220523 23-May-2022 14:34:04 233 2296.0000 XLON 07002070000174593-E0AL773V3kT520220523 23-May-2022 14:34:04 120 2296.0000 XLON 07002070000174593-E0AL773V3kT220220523 23-May-2022 14:34:42 61 2297.0000 XLON 05002050000177033-E0AL773V3lUR20220523 23-May-2022 14:34:42 500 2297.0000 XLON 05002050000177033-E0AL773V3lUP20220523 23-May-2022 14:35:23 68 2296.0000 XLON 07002070000174593-E0AL773V3mjd20220523 23-May-2022 14:35:23 255 2296.0000 XLON 07002070000174593-E0AL773V3mjf20220523

23-May-2022 14:36:22 434 2297.0000 XLON 05002050000178111-E0AL773V3oxt20220523 23-May-2022 14:37:35 24 2296.0000 XLON 07002070000174593-E0AL773V3rjC20220523 23-May-2022 14:37:50 365 2296.0000 XLON 07002070000180285-E0AL773V3sKG20220523 23-May-2022 14:39:44 411 2298.0000 XLON 05002050000180765-E0AL773V3vkB20220523 23-May-2022 14:40:17 197 2297.0000 XLON 05002050000180173-E0AL773V3wpt20220523 23-May-2022 14:41:04 404 2300.0000 XLON 07002070000182741-E0AL773V3z1S20220523 23-May-2022 14:41:23 86 2299.0000 XLON 05002050000181980-E0AL773V3zbQ20220523 23-May-2022 14:41:23 149 2299.0000 XLON 05002050000181980-E0AL773V3zbO20220523 23-May-2022 14:41:23 25 2299.0000 XLON 05002050000181980-E0AL773V3zbU20220523 23-May-2022 14:41:32 107 2299.0000 XLON 05002050000181980-E0AL773V3znu20220523 23-May-2022 14:43:06 19 2300.0000 XLON 05002050000183212-E0AL773V43KJ20220523 23-May-2022 14:43:07 4 2300.0000 XLON 05002050000183212-E0AL773V43Kz20220523 23-May-2022 14:43:24 436 2300.0000 XLON 05002050000183212-E0AL773V43ig20220523 23-May-2022 14:43:30 361 2299.0000 XLON 07002070000183957-E0AL773V43up20220523 23-May-2022 14:44:24 19 2300.0000 XLON 07002070000184723-E0AL773V45kI20220523 23-May-2022 14:44:31 201 2300.0000 XLON 07002070000184723-E0AL773V45uB20220523 23-May-2022 14:44:31 61 2300.0000 XLON 07002070000184723-E0AL773V45u320220523 23-May-2022 14:45:19 129 2299.0000 XLON 05002050000183930-E0AL773V47KK20220523 23-May-2022 14:46:35 422 2298.0000 XLON 07002070000184724-E0AL773V49uq20220523 23-May-2022 14:47:51 74 2300.0000 XLON 05002050000186160-E0AL773V4Cwr20220523 23-May-2022 14:47:51 12 2300.0000 XLON 05002050000186160-E0AL773V4Cwv20220523 23-May-2022 14:47:51 440 2300.0000 XLON 05002050000186160-E0AL773V4Cwt20220523 23-May-2022 14:49:32 456 2299.0000 XLON 07002070000186890-E0AL773V4Gs520220523 23-May-2022 14:49:57 56 2298.0000 XLON 05002050000187026-E0AL773V4Hq420220523 23-May-2022 14:49:57 330 2298.0000 XLON 05002050000187026-E0AL773V4Hq220220523 23-May-2022 14:51:07 240 2299.0000 XLON 07002070000188868-E0AL773V4KYu20220523 23-May-2022 14:51:07 215 2299.0000 XLON 07002070000188868-E0AL773V4KYs20220523 23-May-2022 14:51:07 24 2299.0000 XLON 07002070000188868-E0AL773V4KVl20220523 23-May-2022 14:51:43 383 2297.0000 XLON 05002050000188078-E0AL773V4MFA20220523 23-May-2022 14:52:55 265 2298.0000 XLON 07002070000190045-E0AL773V4P6D20220523 23-May-2022 14:52:55 112 2298.0000 XLON 07002070000190045-E0AL773V4P6K20220523 23-May-2022 14:54:11 204 2300.0000 XLON 05002050000190264-E0AL773V4S9920220523 23-May-2022 14:55:21 295 2300.0000 XLON 07002070000192214-E0AL773V4URe20220523 23-May-2022 14:56:03 388 2299.0000 XLON 07002070000191680-E0AL773V4VZs20220523 23-May-2022 14:56:47 266 2300.0000 XLON 05002050000192055-E0AL773V4WqQ20220523 23-May-2022 14:57:56 350 2300.0000 XLON 05002050000193094-E0AL773V4YoX20220523 23-May-2022 14:57:56 194 2300.0000 XLON 05002050000193094-E0AL773V4YoZ20220523 23-May-2022 14:58:16 32 2299.0000 XLON 05002050000192945-E0AL773V4ZNP20220523 23-May-2022 14:58:16 60 2299.0000 XLON 05002050000192945-E0AL773V4ZNR20220523 23-May-2022 14:58:16 222 2299.0000 XLON 05002050000192945-E0AL773V4ZNF20220523 23-May-2022 14:58:16 46 2299.0000 XLON 05002050000192945-E0AL773V4ZNH20220523 23-May-2022 14:58:16 46 2299.0000 XLON 05002050000192945-E0AL773V4ZNM20220523 23-May-2022 15:01:36 62 2302.0000 XLON 07002070000196030-E0AL773V4fZl20220523 23-May-2022 15:01:36 429 2302.0000 XLON 07002070000196030-E0AL773V4fZj20220523 23-May-2022 15:02:50 500 2304.0000 XLON 07002070000197304-E0AL773V4iih20220523 23-May-2022 15:03:36 32 2304.0000 XLON 07002070000197304-E0AL773V4kYl20220523 23-May-2022 15:04:24 47 2304.0000 XLON 07002070000198592-E0AL773V4llq20220523 23-May-2022 15:04:24 282 2304.0000 XLON 07002070000198592-E0AL773V4llo20220523 23-May-2022 15:04:24 282 2304.0000 XLON 07002070000198592-E0AL773V4llm20220523 23-May-2022 15:05:23 196 2303.0000 XLON 05002050000196467-E0AL773V4nWi20220523 23-May-2022 15:05:23 33 2303.0000 XLON 05002050000196467-E0AL773V4nWg20220523 23-May-2022 15:05:23 242 2303.0000 XLON 05002050000196467-E0AL773V4nWm20220523 23-May-2022 15:06:06 441 2303.0000 XLON 05002050000198924-E0AL773V4odq20220523 23-May-2022 15:06:06 26 2303.0000 XLON 05002050000198924-E0AL773V4ods20220523 23-May-2022 15:06:51 12 2302.0000 XLON 05002050000198877-E0AL773V4qQf20220523 23-May-2022 15:06:51 649 2302.0000 XLON 05002050000198877-E0AL773V4qQd20220523 23-May-2022 15:08:04 40 2303.0000 XLON 05002050000200288-E0AL773V4sO520220523 23-May-2022 15:08:04 350 2303.0000 XLON 05002050000200288-E0AL773V4sO320220523