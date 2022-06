RELX : Transactions in own shares - Form 6-K

Transactions in own shares

RELX PLC announces that today it purchased through JP Morgan Securities plc 121,400 RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each on the London Stock Exchange at a price of 2156.8668 pence per share. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 41,746,627 ordinary shares in treasury, and has 1,924,191,127 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 4 January 2022 RELX PLC has purchased 11,658,948 shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by JP Morgan Securities plc is set out below.

RELX PLC

Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each

Issuer name: RELX PLC ISIN: GB00B2B0DG97 Intermediary name: JP Morgan Securities plc Intermediary Code: JPMSGB2L Timezone: UTC Currency: GBP

Aggregated information

Date of purchase: 10 June 2022 Number of ordinary shares purchased: 121,400 Volume weighted average price paid per share (p): 2156.8668

Disaggregated information

Transaction Date and time Volume Price (p) Platform Code Transaction reference number 10-Jun-2022 07:01:11 456 2175.0000 XLON 05002050000002311-E0AYANkCJknK20220610 10-Jun-2022 07:01:12 100 2176.0000 XLON 07002070000002598-E0AYANkCJkt720220610 10-Jun-2022 07:01:15 235 2176.0000 XLON 07002070000002598-E0AYANkCJl3820220610 10-Jun-2022 07:02:13 418 2174.0000 XLON 07002070000002351-E0AYANkCJpkp20220610 10-Jun-2022 07:02:41 257 2170.0000 XLON 05002050000003748-E0AYANkCJrbj20220610 10-Jun-2022 07:04:15 258 2171.0000 XLON 05002050000004585-E0AYANkCJw4O20220610 10-Jun-2022 07:04:40 257 2169.0000 XLON 07002070000003828-E0AYANkCJx5920220610 10-Jun-2022 07:04:40 268 2170.0000 XLON 07002070000005008-E0AYANkCJx4H20220610

10-Jun-2022 07:05:00 375 2168.0000 XLON 05002050000004901-E0AYANkCJy0520220610 10-Jun-2022 07:06:01 238 2171.0000 XLON 07002070000005860-E0AYANkCK0nJ20220610 10-Jun-2022 07:08:19 334 2168.0000 XLON 05002050000006383-E0AYANkCK5G020220610 10-Jun-2022 07:08:32 360 2167.0000 XLON 05002050000006371-E0AYANkCK5nc20220610 10-Jun-2022 07:09:21 308 2165.0000 XLON 07002070000007043-E0AYANkCK7KB20220610 10-Jun-2022 07:11:36 334 2166.0000 XLON 05002050000007826-E0AYANkCKDcH20220610 10-Jun-2022 07:12:41 285 2166.0000 XLON 05002050000008598-E0AYANkCKFdm20220610 10-Jun-2022 07:14:46 319 2164.0000 XLON 05002050000009194-E0AYANkCKJ1H20220610 10-Jun-2022 07:15:20 284 2162.0000 XLON 07002070000008056-E0AYANkCKKxN20220610 10-Jun-2022 07:15:21 76 2162.0000 XLON 07002070000008056-E0AYANkCKL3F20220610 10-Jun-2022 07:15:44 210 2159.0000 XLON 07002070000008818-E0AYANkCKMJQ20220610 10-Jun-2022 07:17:07 300 2161.0000 XLON 07002070000010917-E0AYANkCKOoJ20220610 10-Jun-2022 07:17:51 257 2160.0000 XLON 05002050000010850-E0AYANkCKPmW20220610 10-Jun-2022 07:17:53 231 2159.0000 XLON 05002050000010162-E0AYANkCKPqE20220610 10-Jun-2022 07:19:00 162 2155.0000 XLON 05002050000010687-E0AYANkCKSRm20220610 10-Jun-2022 07:19:26 297 2156.0000 XLON 07002070000011854-E0AYANkCKTdV20220610 10-Jun-2022 07:21:38 261 2156.0000 XLON 07002070000012359-E0AYANkCKY4v20220610 10-Jun-2022 07:22:54 43 2159.0000 XLON 05002050000012764-E0AYANkCKaZ820220610 10-Jun-2022 07:23:39 336 2159.0000 XLON 07002070000013246-E0AYANkCKbjc20220610 10-Jun-2022 07:24:53 410 2161.0000 XLON 05002050000013341-E0AYANkCKdkA20220610 10-Jun-2022 07:24:53 273 2160.0000 XLON 07002070000013541-E0AYANkCKdmS20220610 10-Jun-2022 07:26:49 240 2163.0000 XLON 05002050000014068-E0AYANkCKgqF20220610 10-Jun-2022 07:27:42 276 2164.0000 XLON 05002050000014316-E0AYANkCKiFs20220610 10-Jun-2022 07:29:21 197 2163.0000 XLON 07002070000015062-E0AYANkCKkej20220610 10-Jun-2022 07:29:21 168 2163.0000 XLON 07002070000015062-E0AYANkCKken20220610 10-Jun-2022 07:29:21 21 2163.0000 XLON 07002070000015062-E0AYANkCKkel20220610 10-Jun-2022 07:31:58 308 2165.0000 XLON 07002070000015815-E0AYANkCKoS520220610 10-Jun-2022 07:32:17 232 2164.0000 XLON 07002070000015687-E0AYANkCKp0u20220610 10-Jun-2022 07:32:55 378 2163.0000 XLON 05002050000016071-E0AYANkCKprd20220610

10-Jun-2022 07:34:21 282 2164.0000 XLON 07002070000017048-E0AYANkCKrzP20220610 10-Jun-2022 07:36:44 307 2164.0000 XLON 05002050000017377-E0AYANkCKv2O20220610 10-Jun-2022 07:36:46 363 2163.0000 XLON 05002050000017306-E0AYANkCKv9H20220610 10-Jun-2022 07:38:03 268 2164.0000 XLON 07002070000018153-E0AYANkCKx9R20220610 10-Jun-2022 07:40:10 118 2164.0000 XLON 07002070000018563-E0AYANkCKziO20220610 10-Jun-2022 07:40:10 226 2164.0000 XLON 07002070000018563-E0AYANkCKziM20220610 10-Jun-2022 07:40:58 290 2163.0000 XLON 07002070000018087-E0AYANkCL0iD20220610 10-Jun-2022 07:41:02 130 2163.0000 XLON 07002070000018945-E0AYANkCL0pe20220610 10-Jun-2022 07:41:02 124 2163.0000 XLON 07002070000018945-E0AYANkCL0pg20220610 10-Jun-2022 07:42:41 151 2163.0000 XLON 07002070000019286-E0AYANkCL2iv20220610 10-Jun-2022 07:42:41 68 2163.0000 XLON 07002070000019286-E0AYANkCL2it20220610 10-Jun-2022 07:43:10 156 2161.0000 XLON 05002050000017857-E0AYANkCL3KE20220610 10-Jun-2022 07:44:24 217 2161.0000 XLON 05002050000019471-E0AYANkCL4wl20220610 10-Jun-2022 07:46:01 189 2162.0000 XLON 07002070000020344-E0AYANkCL7Bt20220610 10-Jun-2022 07:46:01 154 2162.0000 XLON 07002070000020344-E0AYANkCL7Bv20220610 10-Jun-2022 07:47:43 296 2162.0000 XLON 07002070000020876-E0AYANkCL9Kc20220610 10-Jun-2022 07:48:00 304 2160.0000 XLON 07002070000019811-E0AYANkCL9pO20220610 10-Jun-2022 07:49:40 276 2159.0000 XLON 05002050000021219-E0AYANkCLD5N20220610 10-Jun-2022 07:51:04 315 2158.0000 XLON 07002070000021942-E0AYANkCLFCd20220610 10-Jun-2022 07:52:41 280 2159.0000 XLON 07002070000022454-E0AYANkCLHgW20220610 10-Jun-2022 07:55:34 190 2155.0000 XLON 05002050000020562-E0AYANkCLL3Y20220610 10-Jun-2022 07:55:34 339 2156.0000 XLON 07002070000022878-E0AYANkCLL3S20220610 10-Jun-2022 07:56:01 260 2155.0000 XLON 07002070000023270-E0AYANkCLLwd20220610 10-Jun-2022 07:57:49 300 2154.0000 XLON 05002050000023611-E0AYANkCLONW20220610 10-Jun-2022 07:59:25 309 2153.0000 XLON 05002050000024068-E0AYANkCLQmc20220610 10-Jun-2022 08:00:40 236 2152.0000 XLON 07002070000021547-E0AYANkCLSpx20220610 10-Jun-2022 08:01:13 179 2154.0000 XLON 07002070000025467-E0AYANkCLW3E20220610 10-Jun-2022 08:01:14 163 2153.0000 XLON 05002050000024898-E0AYANkCLWNE20220610 10-Jun-2022 08:02:41 209 2152.0000 XLON 07002070000026361-E0AYANkCLah020220610

10-Jun-2022 08:03:12 209 2151.0000 XLON 05002050000026084-E0AYANkCLbgS20220610 10-Jun-2022 08:05:35 174 2151.0000 XLON 05002050000026687-E0AYANkCLeug20220610 10-Jun-2022 08:05:35 189 2151.0000 XLON 07002070000026931-E0AYANkCLeue20220610 10-Jun-2022 08:06:30 148 2153.0000 XLON 05002050000027567-E0AYANkCLfyc20220610 10-Jun-2022 08:07:43 234 2152.0000 XLON 07002070000028220-E0AYANkCLhHc20220610 10-Jun-2022 08:09:21 306 2152.0000 XLON 07002070000028943-E0AYANkCLjlw20220610 10-Jun-2022 08:12:31 279 2156.0000 XLON 07002070000030190-E0AYANkCLnZq20220610 10-Jun-2022 08:12:39 215 2154.0000 XLON 07002070000030137-E0AYANkCLno520220610 10-Jun-2022 08:12:43 191 2155.0000 XLON 07002070000030289-E0AYANkCLnwH20220610 10-Jun-2022 08:14:21 226 2155.0000 XLON 05002050000030617-E0AYANkCLpOx20220610 10-Jun-2022 08:15:10 285 2154.0000 XLON 07002070000030266-E0AYANkCLqJs20220610 10-Jun-2022 08:19:08 199 2154.0000 XLON 07002070000031523-E0AYANkCLv4J20220610 10-Jun-2022 08:19:08 239 2154.0000 XLON 05002050000031269-E0AYANkCLv4H20220610 10-Jun-2022 08:20:01 154 2153.0000 XLON 05002050000032165-E0AYANkCLwET20220610 10-Jun-2022 08:20:01 151 2153.0000 XLON 05002050000032194-E0AYANkCLwEe20220610 10-Jun-2022 08:20:30 107 2153.0000 XLON 07002070000032692-E0AYANkCLx9v20220610 10-Jun-2022 08:20:30 122 2153.0000 XLON 07002070000032692-E0AYANkCLx9x20220610 10-Jun-2022 08:21:11 277 2152.0000 XLON 07002070000032991-E0AYANkCLxxe20220610 10-Jun-2022 08:22:41 251 2152.0000 XLON 05002050000033135-E0AYANkCLzXS20220610 10-Jun-2022 08:24:21 277 2151.0000 XLON 05002050000032701-E0AYANkCM1TA20220610 10-Jun-2022 08:24:21 304 2152.0000 XLON 05002050000033577-E0AYANkCM1Sg20220610 10-Jun-2022 08:26:28 280 2154.0000 XLON 05002050000034242-E0AYANkCM4PA20220610 10-Jun-2022 08:27:29 256 2152.0000 XLON 05002050000034070-E0AYANkCM5ZI20220610 10-Jun-2022 08:28:33 164 2152.0000 XLON 07002070000035349-E0AYANkCM7Sr20220610 10-Jun-2022 08:31:47 341 2156.0000 XLON 05002050000036168-E0AYANkCMBy720220610 10-Jun-2022 08:32:55 406 2157.0000 XLON 07002070000036697-E0AYANkCMDB520220610 10-Jun-2022 08:32:55 263 2156.0000 XLON 05002050000036377-E0AYANkCMDCR20220610 10-Jun-2022 08:34:42 273 2157.0000 XLON 07002070000037132-E0AYANkCMFCr20220610 10-Jun-2022 08:36:24 316 2158.0000 XLON 07002070000037719-E0AYANkCMHbG20220610

10-Jun-2022 08:37:28 316 2156.0000 XLON 05002050000037306-E0AYANkCMIsm20220610 10-Jun-2022 08:38:41 247 2160.0000 XLON 07002070000038379-E0AYANkCMK1o20220610 10-Jun-2022 08:39:22 338 2160.0000 XLON 05002050000038391-E0AYANkCMKfg20220610 10-Jun-2022 08:43:33 352 2163.0000 XLON 07002070000039495-E0AYANkCMOOI20220610 10-Jun-2022 08:45:36 290 2164.0000 XLON 07002070000039922-E0AYANkCMQOw20220610 10-Jun-2022 08:46:02 138 2164.0000 XLON 05002050000039962-E0AYANkCMQkr20220610 10-Jun-2022 08:46:02 161 2164.0000 XLON 05002050000039962-E0AYANkCMQkp20220610 10-Jun-2022 08:48:06 397 2163.0000 XLON 05002050000040327-E0AYANkCMSJE20220610 10-Jun-2022 08:50:06 378 2165.0000 XLON 07002070000040912-E0AYANkCMTwD20220610 10-Jun-2022 08:50:10 261 2164.0000 XLON 05002050000040459-E0AYANkCMU3v20220610 10-Jun-2022 08:51:16 295 2162.0000 XLON 07002070000041385-E0AYANkCMVO220220610 10-Jun-2022 08:51:34 272 2160.0000 XLON 05002050000041204-E0AYANkCMViD20220610 10-Jun-2022 08:52:53 230 2158.0000 XLON 05002050000041634-E0AYANkCMWse20220610 10-Jun-2022 08:57:01 381 2158.0000 XLON 05002050000042877-E0AYANkCMaYI20220610 10-Jun-2022 08:57:03 251 2157.0000 XLON 05002050000042038-E0AYANkCMaap20220610 10-Jun-2022 09:02:42 427 2159.0000 XLON 05002050000044442-E0AYANkCMhL620220610 10-Jun-2022 09:04:29 403 2159.0000 XLON 07002070000045564-E0AYANkCMj3H20220610 10-Jun-2022 09:06:01 313 2159.0000 XLON 05002050000045820-E0AYANkCMkQe20220610 10-Jun-2022 09:09:07 213 2160.0000 XLON 07002070000046428-E0AYANkCMmr420220610 10-Jun-2022 09:09:07 308 2160.0000 XLON 07002070000046408-E0AYANkCMmr220220610 10-Jun-2022 09:09:07 143 2160.0000 XLON 07002070000046580-E0AYANkCMmr820220610 10-Jun-2022 09:10:18 303 2159.0000 XLON 07002070000046810-E0AYANkCMoJ120220610 10-Jun-2022 09:10:44 243 2158.0000 XLON 07002070000043564-E0AYANkCModk20220610 10-Jun-2022 09:12:02 218 2159.0000 XLON 05002050000047435-E0AYANkCMq0520220610 10-Jun-2022 09:12:41 197 2161.0000 XLON 07002070000047763-E0AYANkCMqRu20220610 10-Jun-2022 09:14:53 282 2160.0000 XLON 07002070000048248-E0AYANkCMscp20220610 10-Jun-2022 09:16:40 307 2160.0000 XLON 07002070000048894-E0AYANkCMuA420220610 10-Jun-2022 09:17:52 329 2159.0000 XLON 07002070000048764-E0AYANkCMuyt20220610 10-Jun-2022 09:19:25 211 2159.0000 XLON 07002070000049790-E0AYANkCMwV020220610

10-Jun-2022 09:20:31 274 2158.0000 XLON 07002070000049723-E0AYANkCMxTL20220610 10-Jun-2022 09:22:26 224 2158.0000 XLON 07002070000050340-E0AYANkCMzIK20220610 10-Jun-2022 09:23:33 172 2157.0000 XLON 07002070000050230-E0AYANkCN0j520220610 10-Jun-2022 09:24:33 315 2159.0000 XLON 07002070000051161-E0AYANkCN1R020220610 10-Jun-2022 09:26:01 68 2159.0000 XLON 07002070000051770-E0AYANkCN2a720220610 10-Jun-2022 09:26:01 136 2159.0000 XLON 07002070000051770-E0AYANkCN2a520220610 10-Jun-2022 09:27:42 264 2158.0000 XLON 07002070000052648-E0AYANkCN49X20220610 10-Jun-2022 09:27:58 169 2157.0000 XLON 05002050000050877-E0AYANkCN4Vm20220610 10-Jun-2022 09:30:10 226 2156.0000 XLON 07002070000053193-E0AYANkCN6gV20220610 10-Jun-2022 09:33:09 325 2158.0000 XLON 07002070000054294-E0AYANkCN9RZ20220610 10-Jun-2022 09:33:32 256 2157.0000 XLON 07002070000053940-E0AYANkCN9hi20220610 10-Jun-2022 09:35:26 186 2158.0000 XLON 05002050000055019-E0AYANkCNBGN20220610 10-Jun-2022 09:36:01 219 2158.0000 XLON 07002070000055251-E0AYANkCNBie20220610 10-Jun-2022 09:37:45 267 2159.0000 XLON 07002070000055771-E0AYANkCNCyJ20220610 10-Jun-2022 09:39:21 19 2160.0000 XLON 07002070000056062-E0AYANkCNEHv20220610 10-Jun-2022 09:39:21 202 2160.0000 XLON 07002070000056062-E0AYANkCNEHx20220610 10-Jun-2022 09:40:08 176 2159.0000 XLON 05002050000055960-E0AYANkCNFAm20220610 10-Jun-2022 09:41:01 170 2159.0000 XLON 07002070000056415-E0AYANkCNGMn20220610 10-Jun-2022 09:42:47 114 2159.0000 XLON 05002050000056556-E0AYANkCNHfm20220610 10-Jun-2022 09:44:04 90 2159.0000 XLON 05002050000056556-E0AYANkCNIeU20220610 10-Jun-2022 09:44:21 269 2159.0000 XLON 05002050000057106-E0AYANkCNIre20220610 10-Jun-2022 09:46:10 242 2160.0000 XLON 07002070000057873-E0AYANkCNKGm20220610 10-Jun-2022 09:47:22 157 2161.0000 XLON 05002050000058375-E0AYANkCNM5520220610 10-Jun-2022 09:47:44 155 2160.0000 XLON 07002070000058669-E0AYANkCNMff20220610 10-Jun-2022 09:47:53 186 2159.0000 XLON 07002070000057832-E0AYANkCNMkf20220610 10-Jun-2022 09:49:52 178 2160.0000 XLON 07002070000059371-E0AYANkCNON920220610 10-Jun-2022 09:50:20 151 2159.0000 XLON 07002070000059189-E0AYANkCNP3v20220610 10-Jun-2022 09:51:01 151 2159.0000 XLON 05002050000059679-E0AYANkCNPng20220610 10-Jun-2022 09:52:43 54 2161.0000 XLON 07002070000060226-E0AYANkCNRgr20220610

10-Jun-2022 09:52:43 97 2161.0000 XLON 07002070000060226-E0AYANkCNRgm20220610 10-Jun-2022 09:54:44 231 2161.0000 XLON 07002070000060607-E0AYANkCNTGm20220610 10-Jun-2022 09:56:18 236 2161.0000 XLON 05002050000061220-E0AYANkCNUoF20220610 10-Jun-2022 09:56:50 157 2160.0000 XLON 07002070000061103-E0AYANkCNVSF20220610 10-Jun-2022 09:58:45 164 2160.0000 XLON 07002070000061981-E0AYANkCNWvn20220610 10-Jun-2022 09:59:06 164 2159.0000 XLON 05002050000061672-E0AYANkCNXOD20220610 10-Jun-2022 09:59:23 137 2159.0000 XLON 05002050000062128-E0AYANkCNXfu20220610 10-Jun-2022 09:59:36 151 2158.0000 XLON 05002050000062108-E0AYANkCNXsT20220610 10-Jun-2022 10:02:01 138 2162.0000 XLON 05002050000062970-E0AYANkCNa3p20220610 10-Jun-2022 10:03:51 178 2165.0000 XLON 05002050000063482-E0AYANkCNbWX20220610 10-Jun-2022 10:04:05 137 2164.0000 XLON 05002050000063477-E0AYANkCNbfP20220610 10-Jun-2022 10:04:25 206 2164.0000 XLON 07002070000063663-E0AYANkCNbrS20220610 10-Jun-2022 10:04:34 138 2163.0000 XLON 07002070000063519-E0AYANkCNc0d20220610 10-Jun-2022 10:06:10 150 2166.0000 XLON 07002070000064143-E0AYANkCNdAT20220610 10-Jun-2022 10:06:59 151 2165.0000 XLON 07002070000064104-E0AYANkCNdeo20220610 10-Jun-2022 10:09:35 151 2165.0000 XLON 05002050000064367-E0AYANkCNfDs20220610 10-Jun-2022 10:15:02 383 2167.0000 XLON 05002050000065919-E0AYANkCNiyH20220610 10-Jun-2022 10:16:01 227 2168.0000 XLON 07002070000066170-E0AYANkCNjfJ20220610 10-Jun-2022 10:18:03 32 2168.0000 XLON 05002050000066337-E0AYANkCNl8S20220610 10-Jun-2022 10:18:03 195 2168.0000 XLON 05002050000066337-E0AYANkCNl8U20220610 10-Jun-2022 10:20:36 137 2168.0000 XLON 07002070000067341-E0AYANkCNmfW20220610 10-Jun-2022 10:20:36 144 2168.0000 XLON 07002070000067341-E0AYANkCNmfa20220610 10-Jun-2022 10:21:21 318 2169.0000 XLON 07002070000067534-E0AYANkCNnKu20220610 10-Jun-2022 10:23:02 300 2169.0000 XLON 07002070000067759-E0AYANkCNoXu20220610 10-Jun-2022 10:24:55 227 2168.0000 XLON 07002070000067453-E0AYANkCNqG320220610 10-Jun-2022 10:25:41 217 2167.0000 XLON 05002050000067999-E0AYANkCNrFV20220610 10-Jun-2022 10:26:22 127 2168.0000 XLON 07002070000068410-E0AYANkCNru320220610 10-Jun-2022 10:29:43 223 2169.0000 XLON 05002050000068963-E0AYANkCNtzx20220610 10-Jun-2022 10:29:43 27 2169.0000 XLON 05002050000068963-E0AYANkCNu0120220610

10-Jun-2022 10:30:38 211 2168.0000 XLON 05002050000068953-E0AYANkCNuZa20220610 10-Jun-2022 10:30:49 141 2167.0000 XLON 07002070000068341-E0AYANkCNuoD20220610 10-Jun-2022 10:30:49 25 2167.0000 XLON 07002070000068341-E0AYANkCNuoF20220610 10-Jun-2022 10:31:13 222 2167.0000 XLON 05002050000069385-E0AYANkCNvAe20220610 10-Jun-2022 10:32:09 239 2166.0000 XLON 07002070000069384-E0AYANkCNvut20220610 10-Jun-2022 10:32:54 247 2165.0000 XLON 05002050000069769-E0AYANkCNwTb20220610 10-Jun-2022 10:33:30 164 2164.0000 XLON 07002070000069766-E0AYANkCNwvd20220610 10-Jun-2022 10:35:25 137 2165.0000 XLON 05002050000070332-E0AYANkCNyGR20220610 10-Jun-2022 10:38:13 151 2166.0000 XLON 07002070000070668-E0AYANkCO0IZ20220610 10-Jun-2022 10:40:45 208 2166.0000 XLON 05002050000070966-E0AYANkCO2QN20220610 10-Jun-2022 10:42:24 215 2166.0000 XLON 07002070000071348-E0AYANkCO3qA20220610 10-Jun-2022 10:51:02 247 2171.0000 XLON 07002070000073903-E0AYANkCO9UA20220610 10-Jun-2022 10:52:02 188 2171.0000 XLON 07002070000073903-E0AYANkCOA6s20220610 10-Jun-2022 10:52:11 407 2170.0000 XLON 05002050000073506-E0AYANkCOALT20220610 10-Jun-2022 10:52:27 411 2169.0000 XLON 07002070000073125-E0AYANkCOAb320220610 10-Jun-2022 10:52:27 116 2169.0000 XLON 07002070000073125-E0AYANkCOAb120220610 10-Jun-2022 10:53:11 236 2169.0000 XLON 05002050000074361-E0AYANkCOBAZ20220610 10-Jun-2022 10:53:11 37 2169.0000 XLON 05002050000074361-E0AYANkCOBAb20220610 10-Jun-2022 10:57:41 113 2171.0000 XLON 05002050000075217-E0AYANkCOEOS20220610 10-Jun-2022 10:57:41 248 2171.0000 XLON 05002050000075217-E0AYANkCOEOU20220610 10-Jun-2022 10:58:14 204 2170.0000 XLON 05002050000074679-E0AYANkCOExH20220610 10-Jun-2022 10:58:18 224 2169.0000 XLON 05002050000074589-E0AYANkCOF1y20220610 10-Jun-2022 10:59:33 239 2167.0000 XLON 05002050000075672-E0AYANkCOGRi20220610 10-Jun-2022 11:01:19 264 2167.0000 XLON 07002070000076326-E0AYANkCOI0N20220610 10-Jun-2022 11:02:47 203 2168.0000 XLON 05002050000076754-E0AYANkCOJAu20220610 10-Jun-2022 11:05:22 215 2169.0000 XLON 05002050000077239-E0AYANkCOKZr20220610 10-Jun-2022 11:08:32 217 2169.0000 XLON 05002050000077359-E0AYANkCONT520220610 10-Jun-2022 11:12:01 345 2170.0000 XLON 07002070000078934-E0AYANkCOR4E20220610 10-Jun-2022 11:12:01 284 2169.0000 XLON 05002050000078158-E0AYANkCOR4q20220610

10-Jun-2022 11:12:01 32 2169.0000 XLON 05002050000077359-E0AYANkCOR4k20220610 10-Jun-2022 11:13:24 295 2170.0000 XLON 05002050000079037-E0AYANkCOSIw20220610 10-Jun-2022 11:14:58 318 2170.0000 XLON 05002050000079323-E0AYANkCOTNH20220610 10-Jun-2022 11:16:01 243 2170.0000 XLON 07002070000079767-E0AYANkCOUGX20220610 10-Jun-2022 11:19:02 372 2170.0000 XLON 07002070000080280-E0AYANkCOW9H20220610 10-Jun-2022 11:19:58 293 2169.0000 XLON 07002070000080120-E0AYANkCOWny20220610 10-Jun-2022 11:21:20 237 2168.0000 XLON 05002050000077061-E0AYANkCOXeE20220610 10-Jun-2022 11:24:31 304 2167.0000 XLON 05002050000080361-E0AYANkCOaBG20220610 10-Jun-2022 11:36:10 212 2171.0000 XLON 07002070000083985-E0AYANkCOiHd20220610 10-Jun-2022 11:36:10 70 2171.0000 XLON 07002070000083985-E0AYANkCOiHV20220610 10-Jun-2022 11:36:10 400 2171.0000 XLON 07002070000083985-E0AYANkCOiHX20220610 10-Jun-2022 11:36:10 255 2171.0000 XLON 07002070000083985-E0AYANkCOiHZ20220610 10-Jun-2022 11:36:10 118 2171.0000 XLON 07002070000083985-E0AYANkCOiHf20220610 10-Jun-2022 11:36:10 152 2170.0000 XLON 07002070000083415-E0AYANkCOiJ220220610 10-Jun-2022 11:36:10 137 2170.0000 XLON 07002070000083063-E0AYANkCOiIu20220610 10-Jun-2022 11:36:10 3 2170.0000 XLON 05002050000083040-E0AYANkCOiIk20220610 10-Jun-2022 11:36:10 83 2170.0000 XLON 07002070000083285-E0AYANkCOiJ020220610 10-Jun-2022 11:36:10 162 2170.0000 XLON 05002050000083041-E0AYANkCOiIs20220610 10-Jun-2022 11:36:10 66 2170.0000 XLON 07002070000083285-E0AYANkCOiIy20220610 10-Jun-2022 11:36:10 144 2170.0000 XLON 07002070000083141-E0AYANkCOiIw20220610 10-Jun-2022 11:36:10 235 2170.0000 XLON 07002070000083058-E0AYANkCOiIq20220610 10-Jun-2022 11:36:10 334 2170.0000 XLON 05002050000083040-E0AYANkCOiIo20220610 10-Jun-2022 11:36:10 178 2171.0000 XLON 07002070000083985-E0AYANkCOiHh20220610 10-Jun-2022 11:36:10 197 2171.0000 XLON 07002070000083985-E0AYANkCOiHb20220610 10-Jun-2022 11:36:56 454 2169.0000 XLON 05002050000083972-E0AYANkCOiyT20220610 10-Jun-2022 11:37:50 1 2167.0000 XLON 05002050000084436-E0AYANkCOkFL20220610 10-Jun-2022 11:38:11 205 2167.0000 XLON 05002050000084436-E0AYANkCOkcH20220610 10-Jun-2022 11:40:12 151 2167.0000 XLON 07002070000084942-E0AYANkCOm1Y20220610 10-Jun-2022 11:42:06 151 2167.0000 XLON 07002070000085126-E0AYANkCOnM220220610

10-Jun-2022 11:44:29 158 2167.0000 XLON 05002050000085777-E0AYANkCOoO720220610 10-Jun-2022 11:44:42 153 2166.0000 XLON 05002050000084891-E0AYANkCOoYT20220610 10-Jun-2022 11:46:43 192 2165.0000 XLON 07002070000086128-E0AYANkCOpx220220610 10-Jun-2022 11:48:54 158 2165.0000 XLON 05002050000086551-E0AYANkCOrvr20220610 10-Jun-2022 11:49:58 186 2165.0000 XLON 07002070000087024-E0AYANkCOsoO20220610 10-Jun-2022 11:49:58 18 2165.0000 XLON 07002070000087024-E0AYANkCOsoQ20220610 10-Jun-2022 11:52:42 65 2165.0000 XLON 07002070000087317-E0AYANkCOum920220610 10-Jun-2022 11:52:42 132 2165.0000 XLON 07002070000087317-E0AYANkCOumB20220610 10-Jun-2022 11:52:59 212 2164.0000 XLON 07002070000086498-E0AYANkCOv0F20220610 10-Jun-2022 11:54:50 177 2165.0000 XLON 07002070000087991-E0AYANkCOw2k20220610 10-Jun-2022 11:56:01 189 2165.0000 XLON 07002070000088280-E0AYANkCOx2m20220610 10-Jun-2022 11:57:21 230 2163.0000 XLON 05002050000088038-E0AYANkCOyIq20220610 10-Jun-2022 11:58:49 171 2163.0000 XLON 05002050000088828-E0AYANkCOzQh20220610 10-Jun-2022 12:01:22 88 2164.0000 XLON 07002070000089528-E0AYANkCP26820220610 10-Jun-2022 12:02:31 198 2165.0000 XLON 05002050000090268-E0AYANkCP3cF20220610 10-Jun-2022 12:03:01 176 2164.0000 XLON 05002050000090317-E0AYANkCP48A20220610 10-Jun-2022 12:03:01 77 2164.0000 XLON 07002070000089528-E0AYANkCP48820220610 10-Jun-2022 12:04:21 261 2164.0000 XLON 05002050000090735-E0AYANkCP5Tu20220610 10-Jun-2022 12:07:07 277 2164.0000 XLON 07002070000091312-E0AYANkCP7Fz20220610 10-Jun-2022 12:10:17 319 2164.0000 XLON 05002050000091994-E0AYANkCP9jy20220610 10-Jun-2022 12:11:40 353 2164.0000 XLON 05002050000092394-E0AYANkCPAPK20220610 10-Jun-2022 12:12:49 263 2164.0000 XLON 05002050000092671-E0AYANkCPB1s20220610 10-Jun-2022 12:13:35 182 2163.0000 XLON 07002070000089492-E0AYANkCPBMO20220610 10-Jun-2022 12:15:54 260 2162.0000 XLON 05002050000093038-E0AYANkCPDMe20220610 10-Jun-2022 12:16:40 210 2162.0000 XLON 05002050000093448-E0AYANkCPE1D20220610 10-Jun-2022 12:19:53 191 2161.0000 XLON 07002070000093247-E0AYANkCPGNr20220610 10-Jun-2022 12:20:01 213 2160.0000 XLON 07002070000092687-E0AYANkCPGav20220610 10-Jun-2022 12:22:54 205 2159.0000 XLON 07002070000093564-E0AYANkCPIrm20220610 10-Jun-2022 12:24:41 182 2159.0000 XLON 07002070000095165-E0AYANkCPK2720220610

10-Jun-2022 12:24:41 152 2159.0000 XLON 05002050000095246-E0AYANkCPK2520220610 10-Jun-2022 12:26:01 429 2161.0000 XLON 07002070000095655-E0AYANkCPLWC20220610 10-Jun-2022 12:28:22 238 2161.0000 XLON 05002050000096243-E0AYANkCPNws20220610 10-Jun-2022 12:28:22 132 2161.0000 XLON 05002050000096243-E0AYANkCPNwq20220610 10-Jun-2022 12:29:30 128 2159.0000 XLON 07002070000095441-E0AYANkCPPI020220610 10-Jun-2022 12:30:01 161 2158.0000 XLON 05002050000094924-E0AYANkCPQFp20220610 10-Jun-2022 12:30:01 102 2159.0000 XLON 07002070000095441-E0AYANkCPQ9d20220610 10-Jun-2022 12:30:01 170 2159.0000 XLON 05002050000095780-E0AYANkCPQ9f20220610 10-Jun-2022 12:30:02 327 2157.0000 XLON 07002070000096545-E0AYANkCPQm220220610 10-Jun-2022 12:31:05 275 2153.0000 XLON 05002050000100045-E0AYANkCPc2y20220610 10-Jun-2022 12:31:48 137 2155.0000 XLON 07002070000100732-E0AYANkCPgUr20220610 10-Jun-2022 12:32:41 195 2154.0000 XLON 05002050000102572-E0AYANkCPkgr20220610 10-Jun-2022 12:32:42 1 2154.0000 XLON 05002050000102572-E0AYANkCPkn120220610 10-Jun-2022 12:32:43 16 2154.0000 XLON 05002050000102572-E0AYANkCPkq620220610 10-Jun-2022 12:34:00 196 2152.0000 XLON 07002070000102316-E0AYANkCPomm20220610 10-Jun-2022 12:34:00 138 2152.0000 XLON 05002050000102350-E0AYANkCPomk20220610 10-Jun-2022 12:34:21 178 2151.0000 XLON 07002070000104272-E0AYANkCPqjK20220610 10-Jun-2022 12:34:26 137 2150.0000 XLON 05002050000104559-E0AYANkCPrDK20220610 10-Jun-2022 12:36:01 151 2151.0000 XLON 07002070000106282-E0AYANkCPxXV20220610 10-Jun-2022 12:36:10 206 2150.0000 XLON 07002070000106283-E0AYANkCPyDx20220610 10-Jun-2022 12:37:47 137 2152.0000 XLON 07002070000107930-E0AYANkCQ1ok20220610 10-Jun-2022 12:38:12 178 2151.0000 XLON 07002070000107873-E0AYANkCQ2k620220610 10-Jun-2022 12:39:33 115 2153.0000 XLON 07002070000109430-E0AYANkCQ64l20220610 10-Jun-2022 12:39:33 29 2153.0000 XLON 07002070000109430-E0AYANkCQ64n20220610 10-Jun-2022 12:41:28 164 2157.0000 XLON 07002070000111005-E0AYANkCQAUD20220610 10-Jun-2022 12:42:48 192 2156.0000 XLON 05002050000110957-E0AYANkCQDXE20220610 10-Jun-2022 12:43:16 137 2155.0000 XLON 07002070000110293-E0AYANkCQEOV20220610 10-Jun-2022 12:44:21 194 2156.0000 XLON 07002070000113231-E0AYANkCQFya20220610 10-Jun-2022 12:48:39 259 2155.0000 XLON 05002050000114942-E0AYANkCQN7c20220610

10-Jun-2022 12:49:44 288 2155.0000 XLON 05002050000117022-E0AYANkCQOiM20220610 10-Jun-2022 12:50:33 165 2154.0000 XLON 07002070000111898-E0AYANkCQQXk20220610 10-Jun-2022 12:50:33 223 2154.0000 XLON 05002050000113583-E0AYANkCQQXm20220610 10-Jun-2022 12:51:05 290 2154.0000 XLON 05002050000118112-E0AYANkCQRNV20220610 10-Jun-2022 12:51:52 232 2153.0000 XLON 07002070000117841-E0AYANkCQSdH20220610 10-Jun-2022 12:53:12 214 2154.0000 XLON 07002070000118955-E0AYANkCQUcq20220610 10-Jun-2022 12:54:52 215 2156.0000 XLON 07002070000120228-E0AYANkCQXCa20220610 10-Jun-2022 12:55:15 256 2155.0000 XLON 05002050000120350-E0AYANkCQXzR20220610 10-Jun-2022 12:57:15 192 2155.0000 XLON 07002070000121464-E0AYANkCQaw420220610 10-Jun-2022 12:58:50 274 2155.0000 XLON 05002050000122721-E0AYANkCQdc220220610 10-Jun-2022 12:59:26 160 2154.0000 XLON 05002050000121760-E0AYANkCQeT520220610 10-Jun-2022 13:01:08 194 2156.0000 XLON 07002070000124412-E0AYANkCQi5J20220610 10-Jun-2022 13:02:47 459 2157.0000 XLON 07002070000125459-E0AYANkCQknB20220610 10-Jun-2022 13:04:14 337 2156.0000 XLON 07002070000125429-E0AYANkCQmj420220610 10-Jun-2022 13:04:24 299 2155.0000 XLON 05002050000126092-E0AYANkCQmu820220610 10-Jun-2022 13:07:02 178 2156.0000 XLON 07002070000126102-E0AYANkCQqQn20220610 10-Jun-2022 13:08:04 332 2154.0000 XLON 05002050000126465-E0AYANkCQriO20220610 10-Jun-2022 13:09:55 462 2153.0000 XLON 07002070000128012-E0AYANkCQuJp20220610 10-Jun-2022 13:11:25 494 2153.0000 XLON 05002050000128668-E0AYANkCQw1120220610 10-Jun-2022 13:13:15 325 2153.0000 XLON 05002050000129478-E0AYANkCQxor20220610 10-Jun-2022 13:13:32 315 2152.0000 XLON 07002070000126773-E0AYANkCQycY20220610 10-Jun-2022 13:13:32 144 2152.0000 XLON 05002050000126770-E0AYANkCQycU20220610 10-Jun-2022 13:13:32 159 2152.0000 XLON 07002070000126554-E0AYANkCQycW20220610 10-Jun-2022 13:16:05 349 2153.0000 XLON 05002050000131191-E0AYANkCR23M20220610 10-Jun-2022 13:17:18 303 2152.0000 XLON 07002070000130859-E0AYANkCR3Kj20220610 10-Jun-2022 13:19:26 582 2154.0000 XLON 07002070000132553-E0AYANkCR65320220610 10-Jun-2022 13:20:57 300 2155.0000 XLON 07002070000133194-E0AYANkCR7zq20220610 10-Jun-2022 13:21:20 387 2154.0000 XLON 05002050000133462-E0AYANkCR8QE20220610 10-Jun-2022 13:21:50 366 2153.0000 XLON 07002070000133303-E0AYANkCR9LE20220610

10-Jun-2022 13:23:09 480 2152.0000 XLON 05002050000134412-E0AYANkCRCFI20220610 10-Jun-2022 13:24:21 381 2151.0000 XLON 07002070000135201-E0AYANkCRDzo20220610 10-Jun-2022 13:26:07 476 2151.0000 XLON 05002050000136341-E0AYANkCRGS120220610 10-Jun-2022 13:28:53 433 2152.0000 XLON 05002050000137975-E0AYANkCRKVt20220610 10-Jun-2022 13:30:03 249 2153.0000 XLON 07002070000139375-E0AYANkCRMl720220610 10-Jun-2022 13:30:03 249 2153.0000 XLON 07002070000139375-E0AYANkCRMlC20220610 10-Jun-2022 13:30:03 80 2153.0000 XLON 07002070000139375-E0AYANkCRMlA20220610 10-Jun-2022 13:31:07 84 2152.0000 XLON 07002070000138677-E0AYANkCRS0H20220610 10-Jun-2022 13:31:07 320 2152.0000 XLON 07002070000138677-E0AYANkCRS0A20220610 10-Jun-2022 13:31:07 168 2152.0000 XLON 07002070000138677-E0AYANkCRS0L20220610 10-Jun-2022 13:31:07 84 2152.0000 XLON 07002070000138677-E0AYANkCRS0J20220610 10-Jun-2022 13:32:37 146 2153.0000 XLON 05002050000142185-E0AYANkCRYZj20220610 10-Jun-2022 13:32:37 316 2153.0000 XLON 07002070000141372-E0AYANkCRYZX20220610 10-Jun-2022 13:32:55 463 2153.0000 XLON 05002050000142948-E0AYANkCRZUP20220610 10-Jun-2022 13:33:00 67 2152.0000 XLON 07002070000138677-E0AYANkCRZm820220610 10-Jun-2022 13:33:00 317 2152.0000 XLON 05002050000141421-E0AYANkCRZmA20220610 10-Jun-2022 13:35:02 437 2151.0000 XLON 05002050000144524-E0AYANkCRfyV20220610 10-Jun-2022 13:35:02 115 2151.0000 XLON 05002050000144524-E0AYANkCRfyR20220610 10-Jun-2022 13:36:01 469 2152.0000 XLON 07002070000146140-E0AYANkCRixL20220610 10-Jun-2022 13:36:05 307 2151.0000 XLON 07002070000145636-E0AYANkCRjCa20220610 10-Jun-2022 13:36:05 16 2151.0000 XLON 07002070000145772-E0AYANkCRjCh20220610 10-Jun-2022 13:36:05 372 2151.0000 XLON 07002070000145772-E0AYANkCRjCe20220610 10-Jun-2022 13:38:09 336 2150.0000 XLON 07002070000147771-E0AYANkCRpXx20220610 10-Jun-2022 13:39:55 411 2151.0000 XLON 05002050000149529-E0AYANkCRvGO20220610 10-Jun-2022 13:40:18 345 2150.0000 XLON 07002070000149276-E0AYANkCRweb20220610 10-Jun-2022 13:40:18 107 2150.0000 XLON 07002070000149276-E0AYANkCRweZ20220610 10-Jun-2022 13:41:04 494 2151.0000 XLON 07002070000150588-E0AYANkCRymL20220610 10-Jun-2022 13:41:04 570 2151.0000 XLON 05002050000150706-E0AYANkCRymJ20220610 10-Jun-2022 13:42:47 339 2148.0000 XLON 07002070000152013-E0AYANkCS4Hi20220610

10-Jun-2022 13:44:11 462 2147.0000 XLON 05002050000152219-E0AYANkCS9DN20220610 10-Jun-2022 13:45:05 317 2150.0000 XLON 05002050000154521-E0AYANkCSC9f20220610 10-Jun-2022 13:46:14 430 2153.0000 XLON 07002070000155293-E0AYANkCSFUr20220610 10-Jun-2022 13:46:14 42 2153.0000 XLON 07002070000155293-E0AYANkCSFUt20220610 10-Jun-2022 13:46:26 35 2152.0000 XLON 07002070000155294-E0AYANkCSFzW20220610 10-Jun-2022 13:46:26 228 2152.0000 XLON 07002070000155294-E0AYANkCSFzU20220610 10-Jun-2022 13:47:52 108 2151.0000 XLON 07002070000156737-E0AYANkCSKdA20220610 10-Jun-2022 13:47:52 60 2151.0000 XLON 07002070000156737-E0AYANkCSKd720220610 10-Jun-2022 13:47:52 256 2151.0000 XLON 07002070000156737-E0AYANkCSKd520220610 10-Jun-2022 13:49:48 608 2150.0000 XLON 05002050000158514-E0AYANkCSQTq20220610 10-Jun-2022 13:51:27 167 2150.0000 XLON 07002070000159719-E0AYANkCSVMh20220610 10-Jun-2022 13:51:47 495 2149.0000 XLON 05002050000156850-E0AYANkCSW1g20220610 10-Jun-2022 13:52:30 226 2150.0000 XLON 05002050000160328-E0AYANkCSXfP20220610 10-Jun-2022 13:53:59 200 2150.0000 XLON 05002050000161593-E0AYANkCScC220220610 10-Jun-2022 13:53:59 125 2150.0000 XLON 05002050000161593-E0AYANkCScC020220610 10-Jun-2022 13:53:59 48 2150.0000 XLON 05002050000161593-E0AYANkCScBx20220610 10-Jun-2022 13:54:16 373 2149.0000 XLON 07002070000160589-E0AYANkCScsc20220610 10-Jun-2022 13:54:29 534 2148.0000 XLON 07002070000161720-E0AYANkCSdRT20220610 10-Jun-2022 13:55:42 351 2146.0000 XLON 05002050000161824-E0AYANkCSgqY20220610 10-Jun-2022 13:56:14 340 2145.0000 XLON 07002070000162931-E0AYANkCSi6j20220610 10-Jun-2022 13:56:38 220 2144.0000 XLON 07002070000161869-E0AYANkCSj6v20220610 10-Jun-2022 13:57:48 486 2145.0000 XLON 07002070000164304-E0AYANkCSmNj20220610 10-Jun-2022 14:00:00 387 2145.0000 XLON 07002070000165418-E0AYANkCSqCt20220610 10-Jun-2022 14:01:11 438 2146.0000 XLON 05002050000166716-E0AYANkCStMY20220610 10-Jun-2022 14:02:25 131 2144.0000 XLON 07002070000165241-E0AYANkCSwjP20220610 10-Jun-2022 14:02:25 176 2144.0000 XLON 07002070000165241-E0AYANkCSwjR20220610 10-Jun-2022 14:02:25 165 2144.0000 XLON 07002070000166614-E0AYANkCSwjV20220610 10-Jun-2022 14:02:25 115 2144.0000 XLON 07002070000165241-E0AYANkCSwjT20220610 10-Jun-2022 14:02:41 306 2144.0000 XLON 07002070000168062-E0AYANkCSxLT20220610

10-Jun-2022 14:02:41 8 2144.0000 XLON 07002070000168062-E0AYANkCSxLV20220610 10-Jun-2022 14:02:52 86 2143.0000 XLON 07002070000165452-E0AYANkCSxfc20220610 10-Jun-2022 14:02:52 161 2143.0000 XLON 07002070000165452-E0AYANkCSxfg20220610 10-Jun-2022 14:03:17 109 2142.0000 XLON 05002050000168175-E0AYANkCSzHz20220610 10-Jun-2022 14:03:17 205 2142.0000 XLON 05002050000168175-E0AYANkCSzHx20220610 10-Jun-2022 14:04:38 136 2140.0000 XLON 07002070000169656-E0AYANkCT3K220220610 10-Jun-2022 14:04:38 148 2140.0000 XLON 07002070000169656-E0AYANkCT3Jz20220610 10-Jun-2022 14:04:38 167 2141.0000 XLON 05002050000170041-E0AYANkCT3Jj20220610 10-Jun-2022 14:06:12 167 2141.0000 XLON 07002070000171522-E0AYANkCT7bf20220610 10-Jun-2022 14:06:17 143 2141.0000 XLON 05002050000171741-E0AYANkCT83h20220610 10-Jun-2022 14:06:26 372 2140.0000 XLON 07002070000171341-E0AYANkCT8OS20220610 10-Jun-2022 14:07:41 167 2140.0000 XLON 07002070000172963-E0AYANkCTBrM20220610 10-Jun-2022 14:07:41 113 2140.0000 XLON 07002070000172963-E0AYANkCTBrO20220610 10-Jun-2022 14:07:41 65 2140.0000 XLON 07002070000172963-E0AYANkCTBrQ20220610 10-Jun-2022 14:09:21 311 2140.0000 XLON 07002070000173951-E0AYANkCTFBu20220610 10-Jun-2022 14:11:20 363 2140.0000 XLON 05002050000175199-E0AYANkCTK4E20220610 10-Jun-2022 14:12:49 447 2140.0000 XLON 07002070000176112-E0AYANkCTNs220220610 10-Jun-2022 14:14:35 230 2141.0000 XLON 05002050000177743-E0AYANkCTSxI20220610 10-Jun-2022 14:14:35 243 2141.0000 XLON 05002050000177743-E0AYANkCTSxG20220610 10-Jun-2022 14:16:22 585 2142.0000 XLON 07002070000179107-E0AYANkCTXpj20220610 10-Jun-2022 14:18:17 493 2142.0000 XLON 05002050000179868-E0AYANkCTbs920220610 10-Jun-2022 14:19:28 630 2141.0000 XLON 05002050000178763-E0AYANkCTeoc20220610 10-Jun-2022 14:20:35 270 2140.0000 XLON 05002050000179084-E0AYANkCThIe20220610 10-Jun-2022 14:20:51 498 2139.0000 XLON 05002050000181072-E0AYANkCTiJb20220610 10-Jun-2022 14:21:55 304 2139.0000 XLON 07002070000182298-E0AYANkCTkcM20220610 10-Jun-2022 14:22:50 256 2139.0000 XLON 07002070000183472-E0AYANkCTmaq20220610 10-Jun-2022 14:22:50 139 2139.0000 XLON 07002070000183472-E0AYANkCTmas20220610 10-Jun-2022 14:24:24 145 2138.0000 XLON 05002050000182131-E0AYANkCTprr20220610 10-Jun-2022 14:24:24 310 2138.0000 XLON 05002050000182131-E0AYANkCTprm20220610

10-Jun-2022 14:26:47 426 2139.0000 XLON 07002070000186365-E0AYANkCTujH20220610 10-Jun-2022 14:27:58 644 2138.0000 XLON 07002070000187098-E0AYANkCTxkF20220610 10-Jun-2022 14:29:05 151 2137.0000 XLON 05002050000182163-E0AYANkCU08G20220610 10-Jun-2022 14:29:05 157 2137.0000 XLON 07002070000183336-E0AYANkCU08I20220610 10-Jun-2022 14:29:42 156 2139.0000 XLON 07002070000188581-E0AYANkCU1NW20220610 10-Jun-2022 14:29:57 234 2139.0000 XLON 07002070000188581-E0AYANkCU1u120220610 10-Jun-2022 14:30:58 389 2140.0000 XLON 07002070000189751-E0AYANkCU4eg20220610 10-Jun-2022 14:32:12 354 2141.0000 XLON 07002070000190663-E0AYANkCU7ZM20220610 10-Jun-2022 14:33:30 444 2145.0000 XLON 05002050000191402-E0AYANkCUAou20220610 10-Jun-2022 14:34:22 436 2145.0000 XLON 07002070000191836-E0AYANkCUCUj20220610 10-Jun-2022 14:36:58 470 2148.0000 XLON 07002070000193394-E0AYANkCUIIl20220610 10-Jun-2022 14:37:50 497 2149.0000 XLON 05002050000193878-E0AYANkCUKb020220610 10-Jun-2022 14:37:50 353 2149.0000 XLON 07002070000193930-E0AYANkCUKas20220610 10-Jun-2022 14:37:50 70 2149.0000 XLON 07002070000193930-E0AYANkCUKap20220610 10-Jun-2022 14:39:31 267 2151.0000 XLON 07002070000194771-E0AYANkCUOSL20220610 10-Jun-2022 14:39:31 253 2151.0000 XLON 07002070000194771-E0AYANkCUOSJ20220610 10-Jun-2022 14:41:07 389 2151.0000 XLON 07002070000195735-E0AYANkCUSCR20220610 10-Jun-2022 14:41:07 675 2151.0000 XLON 05002050000195793-E0AYANkCUSCV20220610 10-Jun-2022 14:42:47 500 2152.0000 XLON 07002070000196731-E0AYANkCUVX120220610 10-Jun-2022 14:44:22 404 2152.0000 XLON 05002050000197591-E0AYANkCUYOE20220610 10-Jun-2022 14:44:22 47 2152.0000 XLON 05002050000197591-E0AYANkCUYOC20220610 10-Jun-2022 14:46:18 405 2154.0000 XLON 05002050000198779-E0AYANkCUcgo20220610 10-Jun-2022 14:46:59 230 2153.0000 XLON 05002050000198640-E0AYANkCUeOB20220610 10-Jun-2022 14:46:59 324 2153.0000 XLON 05002050000198640-E0AYANkCUeO520220610 10-Jun-2022 14:46:59 30 2153.0000 XLON 05002050000198640-E0AYANkCUeO720220610 10-Jun-2022 14:46:59 24 2153.0000 XLON 05002050000198640-E0AYANkCUeO920220610 10-Jun-2022 14:47:53 449 2156.0000 XLON 07002070000199723-E0AYANkCUh7c20220610 10-Jun-2022 14:49:28 128 2155.0000 XLON 05002050000199593-E0AYANkCUk6d20220610 10-Jun-2022 14:49:28 193 2155.0000 XLON 05002050000199593-E0AYANkCUk6f20220610

10-Jun-2022 14:50:49 175 2158.0000 XLON 05002050000201211-E0AYANkCUnGC20220610 10-Jun-2022 14:50:49 204 2158.0000 XLON 07002070000201245-E0AYANkCUnGE20220610 10-Jun-2022 14:52:07 459 2159.0000 XLON 05002050000201442-E0AYANkCUqDw20220610 10-Jun-2022 14:52:42 496 2160.0000 XLON 07002070000202493-E0AYANkCUrbk20220610 10-Jun-2022 14:54:36 486 2160.0000 XLON 05002050000203511-E0AYANkCUvlK20220610 10-Jun-2022 14:56:40 556 2161.0000 XLON 07002070000204850-E0AYANkCV0KZ20220610 10-Jun-2022 14:57:51 397 2160.0000 XLON 05002050000204478-E0AYANkCV2VR20220610 10-Jun-2022 14:59:20 238 2159.0000 XLON 05002050000204908-E0AYANkCV6m620220610 10-Jun-2022 14:59:20 203 2159.0000 XLON 05002050000205500-E0AYANkCV6m820220610 10-Jun-2022 14:59:21 399 2158.0000 XLON 07002070000205502-E0AYANkCV6qT20220610 10-Jun-2022 14:59:29 8 2158.0000 XLON 07002070000205502-E0AYANkCV7G520220610 10-Jun-2022 14:59:59 385 2158.0000 XLON 07002070000206622-E0AYANkCV8Zr20220610 10-Jun-2022 15:00:03 340 2157.0000 XLON 05002050000206648-E0AYANkCV8xv20220610 10-Jun-2022 15:01:35 260 2155.0000 XLON 05002050000208590-E0AYANkCVCty20220610 10-Jun-2022 15:01:35 1 2155.0000 XLON 05002050000208590-E0AYANkCVCtv20220610 10-Jun-2022 15:02:42 400 2156.0000 XLON 07002070000210145-E0AYANkCVFS120220610 10-Jun-2022 15:04:36 504 2157.0000 XLON 07002070000211798-E0AYANkCVJcA20220610 10-Jun-2022 15:05:26 189 2156.0000 XLON 05002050000211603-E0AYANkCVLaD20220610 10-Jun-2022 15:05:26 277 2156.0000 XLON 05002050000211603-E0AYANkCVLaF20220610 10-Jun-2022 15:06:39 400 2157.0000 XLON 05002050000213728-E0AYANkCVOX020220610 10-Jun-2022 15:08:02 325 2158.0000 XLON 07002070000215071-E0AYANkCVRDc20220610 10-Jun-2022 15:08:02 42 2158.0000 XLON 07002070000215071-E0AYANkCVRDY20220610 10-Jun-2022 15:08:02 174 2158.0000 XLON 07002070000215071-E0AYANkCVRDa20220610 10-Jun-2022 15:08:02 35 2158.0000 XLON 07002070000215071-E0AYANkCVRDe20220610 10-Jun-2022 15:08:16 461 2157.0000 XLON 05002050000214701-E0AYANkCVRgm20220610 10-Jun-2022 15:10:01 317 2157.0000 XLON 05002050000216129-E0AYANkCVV4q20220610 10-Jun-2022 15:11:02 515 2157.0000 XLON 05002050000217808-E0AYANkCVX8020220610 10-Jun-2022 15:12:42 527 2158.0000 XLON 05002050000219620-E0AYANkCVafH20220610 10-Jun-2022 15:14:19 137 2157.0000 XLON 05002050000218470-E0AYANkCVdV420220610