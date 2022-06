RELX : Transactions in own shares - Form 6-K

Transactions in own shares

RELX PLC announces that today it purchased through JP Morgan Securities plc 125,100 RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each on the London Stock Exchange at a price of 2150.4074 pence per share. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 41,871,727 ordinary shares in treasury, and has 1,924,066,258 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 4 January 2022 RELX PLC has purchased 11,784,048 shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by JP Morgan Securities plc is set out below.

RELX PLC

Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each

Issuer name: RELX PLC ISIN: GB00B2B0DG97 Intermediary name: JP Morgan Securities plc Intermediary Code: JPMSGB2L Timezone: UTC Currency: GBP

Aggregated information

Date of purchase: 13 June 2022 Number of ordinary shares purchased: 125,100 Volume weighted average price paid per share (p): 2150.4074

Disaggregated information

Transaction Date and time Volume Price (p) Platform Code Transaction reference number 13-Jun-2022 07:01:01 497 2148.0000 XLON 07002070000002981-E0AaLGByt0GN20220613 13-Jun-2022 07:01:05 573 2147.0000 XLON 05002050000002959-E0AaLGByt0y520220613 13-Jun-2022 07:01:10 382 2146.0000 XLON 07002070000002982-E0AaLGByt1hn20220613 13-Jun-2022 07:03:26 233 2142.0000 XLON 07002070000005511-E0AaLGBytGm020220613 13-Jun-2022 07:03:26 233 2143.0000 XLON 05002050000005479-E0AaLGBytGkX20220613 13-Jun-2022 07:03:58 254 2141.0000 XLON 05002050000005480-E0AaLGBytJaI20220613 13-Jun-2022 07:04:37 184 2141.0000 XLON 07002070000007823-E0AaLGBytNF020220613 13-Jun-2022 07:06:01 361 2145.0000 XLON 05002050000009569-E0AaLGBytUkb20220613 13-Jun-2022 07:07:41 51 2145.0000 XLON 05002050000011063-E0AaLGBytbOo20220613 13-Jun-2022 07:07:41 361 2145.0000 XLON 05002050000011063-E0AaLGBytbOk20220613 13-Jun-2022 07:08:27 155 2143.0000 XLON 05002050000010918-E0AaLGBytdQA20220613 13-Jun-2022 07:08:27 139 2143.0000 XLON 07002070000011122-E0AaLGBytdQC20220613 13-Jun-2022 07:09:21 358 2147.0000 XLON 05002050000012019-E0AaLGBytfuA20220613 13-Jun-2022 07:09:45 332 2145.0000 XLON 07002070000012075-E0AaLGBytgmg20220613 13-Jun-2022 07:09:45 52 2145.0000 XLON 07002070000012075-E0AaLGBytgmi20220613 13-Jun-2022 07:11:04 291 2150.0000 XLON 05002050000012864-E0AaLGBytlHc20220613

13-Jun-2022 07:12:33 138 2151.0000 XLON 07002070000013160-E0AaLGBytqs620220613 13-Jun-2022 07:12:41 220 2151.0000 XLON 07002070000013762-E0AaLGBytrCZ20220613 13-Jun-2022 07:13:04 250 2149.0000 XLON 07002070000012897-E0AaLGBytrrN20220613 13-Jun-2022 07:14:32 309 2148.0000 XLON 05002050000014637-E0AaLGBytvm520220613 13-Jun-2022 07:14:59 265 2147.0000 XLON 07002070000014524-E0AaLGBytws620220613 13-Jun-2022 07:16:21 277 2152.0000 XLON 07002070000015717-E0AaLGByu1Nb20220613 13-Jun-2022 07:17:59 152 2152.0000 XLON 05002050000016429-E0AaLGByu4hR20220613 13-Jun-2022 07:17:59 198 2152.0000 XLON 05002050000016429-E0AaLGByu4hP20220613 13-Jun-2022 07:19:25 277 2151.0000 XLON 05002050000015649-E0AaLGByu7Vs20220613 13-Jun-2022 07:19:46 341 2149.0000 XLON 07002070000017265-E0AaLGByu8VB20220613 13-Jun-2022 07:21:14 302 2148.0000 XLON 05002050000018328-E0AaLGByuBbv20220613 13-Jun-2022 07:23:34 215 2154.0000 XLON 07002070000020152-E0AaLGByuHQj20220613 13-Jun-2022 07:23:34 100 2154.0000 XLON 07002070000020152-E0AaLGByuHQh20220613 13-Jun-2022 07:25:13 242 2153.0000 XLON 07002070000020102-E0AaLGByuLIG20220613 13-Jun-2022 07:26:58 333 2156.0000 XLON 07002070000021614-E0AaLGByuPII20220613 13-Jun-2022 07:26:58 303 2155.0000 XLON 05002050000021590-E0AaLGByuPMj20220613 13-Jun-2022 07:28:13 288 2153.0000 XLON 07002070000022488-E0AaLGByuTiK20220613 13-Jun-2022 07:31:01 183 2156.0000 XLON 07002070000024379-E0AaLGByubwA20220613 13-Jun-2022 07:31:01 110 2156.0000 XLON 07002070000024379-E0AaLGByubw620220613 13-Jun-2022 07:31:01 231 2156.0000 XLON 07002070000024379-E0AaLGByubw820220613 13-Jun-2022 07:31:19 289 2154.0000 XLON 07002070000024092-E0AaLGByudOZ20220613 13-Jun-2022 07:32:48 310 2153.0000 XLON 07002070000025875-E0AaLGByuiF320220613 13-Jun-2022 07:33:37 266 2154.0000 XLON 05002050000026505-E0AaLGByukLf20220613 13-Jun-2022 07:34:30 264 2154.0000 XLON 05002050000027067-E0AaLGByulmO20220613 13-Jun-2022 07:36:57 326 2152.0000 XLON 05002050000025892-E0AaLGByurVW20220613 13-Jun-2022 07:37:50 310 2151.0000 XLON 05002050000028990-E0AaLGByutB820220613 13-Jun-2022 07:37:53 263 2150.0000 XLON 07002070000027079-E0AaLGByutQR20220613 13-Jun-2022 07:38:51 293 2148.0000 XLON 07002070000028660-E0AaLGByuwtk20220613 13-Jun-2022 07:39:21 137 2150.0000 XLON 05002050000029860-E0AaLGByuyGb20220613 13-Jun-2022 07:39:25 99 2149.0000 XLON 07002070000029924-E0AaLGByuyMK20220613 13-Jun-2022 07:39:25 161 2149.0000 XLON 07002070000029924-E0AaLGByuyMM20220613 13-Jun-2022 07:42:05 22 2148.0000 XLON 07002070000030599-E0AaLGByv4yD20220613 13-Jun-2022 07:42:05 281 2148.0000 XLON 05002050000030529-E0AaLGByv4y720220613 13-Jun-2022 07:42:05 130 2148.0000 XLON 07002070000030599-E0AaLGByv4y920220613 13-Jun-2022 07:42:41 309 2147.0000 XLON 07002070000031201-E0AaLGByv6Zp20220613 13-Jun-2022 07:43:03 309 2146.0000 XLON 05002050000031152-E0AaLGByv7J820220613 13-Jun-2022 07:44:36 159 2146.0000 XLON 07002070000031897-E0AaLGByvAz420220613 13-Jun-2022 07:44:36 207 2146.0000 XLON 05002050000031803-E0AaLGByvAz220220613 13-Jun-2022 07:46:32 160 2148.0000 XLON 07002070000032844-E0AaLGByvF3y20220613 13-Jun-2022 07:47:51 240 2149.0000 XLON 07002070000033513-E0AaLGByvJ9020220613 13-Jun-2022 07:48:41 225 2152.0000 XLON 05002050000033792-E0AaLGByvLGw20220613 13-Jun-2022 07:48:49 176 2150.0000 XLON 07002070000033760-E0AaLGByvLc920220613 13-Jun-2022 07:49:45 187 2149.0000 XLON 07002070000034299-E0AaLGByvNGe20220613 13-Jun-2022 07:51:01 194 2150.0000 XLON 07002070000034837-E0AaLGByvQlD20220613 13-Jun-2022 07:52:48 309 2150.0000 XLON 05002050000035406-E0AaLGByvUDE20220613 13-Jun-2022 07:54:31 265 2149.0000 XLON 07002070000035948-E0AaLGByvXsE20220613 13-Jun-2022 07:54:31 53 2149.0000 XLON 07002070000035948-E0AaLGByvXsG20220613 13-Jun-2022 07:57:01 281 2149.0000 XLON 05002050000036750-E0AaLGByverG20220613 13-Jun-2022 07:57:38 158 2148.0000 XLON 05002050000034151-E0AaLGByvg4X20220613 13-Jun-2022 07:58:40 231 2148.0000 XLON 05002050000037536-E0AaLGByvj4X20220613 13-Jun-2022 07:59:21 278 2148.0000 XLON 07002070000037946-E0AaLGByvl3V20220613 13-Jun-2022 08:00:01 233 2147.0000 XLON 05002050000037414-E0AaLGByvm2r20220613 13-Jun-2022 08:01:02 177 2143.0000 XLON 05002050000039263-E0AaLGByvpRo20220613 13-Jun-2022 08:02:09 184 2141.0000 XLON 05002050000038712-E0AaLGByvsLy20220613 13-Jun-2022 08:03:06 221 2139.0000 XLON 07002070000040232-E0AaLGByvuYy20220613 13-Jun-2022 08:03:52 60 2137.0000 XLON 07002070000039836-E0AaLGByvwAz20220613 13-Jun-2022 08:04:21 180 2139.0000 XLON 05002050000041399-E0AaLGByvwyd20220613 13-Jun-2022 08:04:25 127 2137.0000 XLON 07002070000039836-E0AaLGByvx9R20220613

13-Jun-2022 08:04:41 168 2136.0000 XLON 05002050000040350-E0AaLGByvxWo20220613 13-Jun-2022 08:07:22 166 2134.0000 XLON 07002070000043122-E0AaLGByw1uP20220613 13-Jun-2022 08:07:44 186 2134.0000 XLON 07002070000043374-E0AaLGByw2j120220613 13-Jun-2022 08:07:50 242 2133.0000 XLON 05002050000043374-E0AaLGByw31q20220613 13-Jun-2022 08:10:03 223 2135.0000 XLON 05002050000045220-E0AaLGByw70m20220613 13-Jun-2022 08:10:28 237 2134.0000 XLON 05002050000044693-E0AaLGByw7mS20220613 13-Jun-2022 08:11:16 191 2135.0000 XLON 05002050000045931-E0AaLGByw9Cu20220613 13-Jun-2022 08:14:21 356 2143.0000 XLON 07002070000047993-E0AaLGBywEfD20220613 13-Jun-2022 08:14:24 181 2142.0000 XLON 05002050000046898-E0AaLGBywEmz20220613 13-Jun-2022 08:15:31 190 2143.0000 XLON 05002050000048698-E0AaLGBywHCc20220613 13-Jun-2022 08:16:01 275 2143.0000 XLON 05002050000049248-E0AaLGBywI1V20220613 13-Jun-2022 08:16:40 220 2142.0000 XLON 07002070000049213-E0AaLGBywJFb20220613 13-Jun-2022 08:17:54 160 2141.0000 XLON 05002050000050553-E0AaLGBywLED20220613 13-Jun-2022 08:18:18 192 2139.0000 XLON 05002050000050365-E0AaLGBywM2y20220613 13-Jun-2022 08:18:18 224 2140.0000 XLON 07002070000050388-E0AaLGBywM0z20220613 13-Jun-2022 08:19:21 137 2139.0000 XLON 05002050000051496-E0AaLGBywOM020220613 13-Jun-2022 08:21:06 138 2140.0000 XLON 07002070000052157-E0AaLGBywSZK20220613 13-Jun-2022 08:21:06 257 2140.0000 XLON 05002050000052343-E0AaLGBywSZQ20220613 13-Jun-2022 08:23:36 188 2144.0000 XLON 05002050000053231-E0AaLGBywX9520220613 13-Jun-2022 08:23:36 155 2144.0000 XLON 05002050000053285-E0AaLGBywX9920220613 13-Jun-2022 08:24:22 34 2144.0000 XLON 05002050000053867-E0AaLGBywYNz20220613 13-Jun-2022 08:24:22 219 2144.0000 XLON 05002050000053867-E0AaLGBywYNx20220613 13-Jun-2022 08:26:20 312 2144.0000 XLON 07002070000054493-E0AaLGBywbon20220613 13-Jun-2022 08:27:07 199 2143.0000 XLON 07002070000053916-E0AaLGBywdBd20220613 13-Jun-2022 08:29:19 239 2143.0000 XLON 05002050000055081-E0AaLGBywgso20220613 13-Jun-2022 08:29:19 239 2143.0000 XLON 07002070000055198-E0AaLGBywgsq20220613 13-Jun-2022 08:29:42 234 2144.0000 XLON 05002050000056068-E0AaLGBywhZR20220613 13-Jun-2022 08:31:23 197 2146.0000 XLON 07002070000056879-E0AaLGBywktO20220613 13-Jun-2022 08:31:44 276 2145.0000 XLON 05002050000056654-E0AaLGBywlUJ20220613 13-Jun-2022 08:33:19 208 2147.0000 XLON 07002070000057790-E0AaLGBywoIf20220613 13-Jun-2022 08:33:22 269 2146.0000 XLON 07002070000057726-E0AaLGBywoMc20220613 13-Jun-2022 08:35:24 176 2148.0000 XLON 05002050000059127-E0AaLGBywrbm20220613 13-Jun-2022 08:36:01 149 2148.0000 XLON 05002050000059397-E0AaLGBywsa320220613 13-Jun-2022 08:36:01 51 2148.0000 XLON 05002050000059397-E0AaLGBywsa520220613 13-Jun-2022 08:36:32 200 2148.0000 XLON 07002070000059563-E0AaLGBywtCE20220613 13-Jun-2022 08:38:17 40 2147.0000 XLON 07002070000060428-E0AaLGBywwMp20220613 13-Jun-2022 08:38:17 233 2147.0000 XLON 07002070000060428-E0AaLGBywwMm20220613 13-Jun-2022 08:39:57 257 2149.0000 XLON 05002050000061339-E0AaLGBywzjg20220613 13-Jun-2022 08:41:01 354 2149.0000 XLON 07002070000062074-E0AaLGByx1dd20220613 13-Jun-2022 08:43:52 332 2150.0000 XLON 05002050000063024-E0AaLGByx8FB20220613 13-Jun-2022 08:45:11 313 2150.0000 XLON 05002050000063779-E0AaLGByxAmj20220613 13-Jun-2022 08:47:03 274 2152.0000 XLON 05002050000064666-E0AaLGByxDqj20220613 13-Jun-2022 08:47:13 249 2151.0000 XLON 07002070000064698-E0AaLGByxE9u20220613 13-Jun-2022 08:47:46 297 2149.0000 XLON 07002070000065502-E0AaLGByxFGK20220613 13-Jun-2022 08:48:26 166 2149.0000 XLON 05002050000065546-E0AaLGByxGPS20220613 13-Jun-2022 08:50:01 273 2147.0000 XLON 07002070000065201-E0AaLGByxJ1220220613 13-Jun-2022 08:54:35 261 2152.0000 XLON 05002050000067881-E0AaLGByxOYP20220613 13-Jun-2022 08:56:34 263 2154.0000 XLON 05002050000068903-E0AaLGByxRaA20220613 13-Jun-2022 08:56:34 235 2154.0000 XLON 05002050000068903-E0AaLGByxRaC20220613 13-Jun-2022 08:58:08 437 2154.0000 XLON 05002050000069249-E0AaLGByxTpQ20220613 13-Jun-2022 08:58:25 332 2153.0000 XLON 07002070000068822-E0AaLGByxUZN20220613 13-Jun-2022 08:59:23 215 2153.0000 XLON 07002070000070489-E0AaLGByxWOJ20220613 13-Jun-2022 09:01:02 209 2155.0000 XLON 07002070000071630-E0AaLGByxYYA20220613 13-Jun-2022 09:05:08 182 2159.0000 XLON 05002050000073499-E0AaLGByxerb20220613 13-Jun-2022 09:05:08 153 2159.0000 XLON 05002050000073499-E0AaLGByxerY20220613 13-Jun-2022 09:08:27 347 2161.0000 XLON 05002050000074407-E0AaLGByxjeP20220613 13-Jun-2022 09:10:45 370 2162.0000 XLON 07002070000075516-E0AaLGByxmbz20220613 13-Jun-2022 09:11:01 400 2161.0000 XLON 05002050000075213-E0AaLGByxmp720220613

13-Jun-2022 09:11:13 154 2160.0000 XLON 05002050000075439-E0AaLGByxnIG20220613 13-Jun-2022 09:11:20 405 2159.0000 XLON 07002070000075967-E0AaLGByxnr920220613 13-Jun-2022 09:12:47 182 2159.0000 XLON 07002070000076710-E0AaLGByxpL320220613 13-Jun-2022 09:14:49 198 2157.0000 XLON 07002070000076711-E0AaLGByxrYo20220613 13-Jun-2022 09:14:49 182 2158.0000 XLON 05002050000076579-E0AaLGByxrXj20220613 13-Jun-2022 09:14:50 84 2156.0000 XLON 05002050000077494-E0AaLGByxrcU20220613 13-Jun-2022 09:14:50 89 2156.0000 XLON 05002050000077494-E0AaLGByxrcR20220613 13-Jun-2022 09:17:55 189 2154.0000 XLON 07002070000079491-E0AaLGByxwsA20220613 13-Jun-2022 09:18:17 179 2153.0000 XLON 07002070000078920-E0AaLGByxxl920220613 13-Jun-2022 09:18:19 192 2152.0000 XLON 07002070000078571-E0AaLGByxxxi20220613 13-Jun-2022 09:23:13 224 2156.0000 XLON 07002070000082803-E0AaLGByy4e720220613 13-Jun-2022 09:23:19 269 2155.0000 XLON 07002070000082544-E0AaLGByy4xE20220613 13-Jun-2022 09:23:32 43 2154.0000 XLON 05002050000081893-E0AaLGByy5Hm20220613 13-Jun-2022 09:23:32 10 2154.0000 XLON 05002050000081893-E0AaLGByy5Ho20220613 13-Jun-2022 09:23:41 167 2154.0000 XLON 05002050000081893-E0AaLGByy5RK20220613 13-Jun-2022 09:24:21 164 2155.0000 XLON 07002070000083754-E0AaLGByy6NL20220613 13-Jun-2022 09:24:50 18 2154.0000 XLON 05002050000083563-E0AaLGByy72p20220613 13-Jun-2022 09:24:50 146 2154.0000 XLON 05002050000083563-E0AaLGByy72l20220613 13-Jun-2022 09:26:42 81 2153.0000 XLON 07002070000084842-E0AaLGByy8uZ20220613 13-Jun-2022 09:26:42 56 2153.0000 XLON 07002070000084842-E0AaLGByy8ub20220613 13-Jun-2022 09:27:37 151 2152.0000 XLON 05002050000084657-E0AaLGByyAHU20220613 13-Jun-2022 09:27:37 151 2151.0000 XLON 07002070000084843-E0AaLGByyAKI20220613 13-Jun-2022 09:28:30 137 2152.0000 XLON 05002050000085173-E0AaLGByyBWH20220613 13-Jun-2022 09:28:56 192 2151.0000 XLON 07002070000085250-E0AaLGByyC8c20220613 13-Jun-2022 09:31:52 45 2149.0000 XLON 07002070000085524-E0AaLGByyFfl20220613 13-Jun-2022 09:32:59 92 2149.0000 XLON 07002070000085524-E0AaLGByyHEZ20220613 13-Jun-2022 09:33:11 111 2148.0000 XLON 05002050000085331-E0AaLGByyHaq20220613 13-Jun-2022 09:33:38 67 2148.0000 XLON 05002050000085331-E0AaLGByyI6p20220613 13-Jun-2022 09:35:03 178 2150.0000 XLON 07002070000087043-E0AaLGByyL6d20220613 13-Jun-2022 09:35:06 194 2149.0000 XLON 05002050000086799-E0AaLGByyMpN20220613 13-Jun-2022 09:35:07 38 2148.0000 XLON 05002050000086739-E0AaLGByyNAk20220613 13-Jun-2022 09:35:07 163 2148.0000 XLON 05002050000086739-E0AaLGByyNAh20220613 13-Jun-2022 09:39:13 203 2151.0000 XLON 07002070000089022-E0AaLGByyVNx20220613 13-Jun-2022 09:41:36 259 2152.0000 XLON 07002070000089827-E0AaLGByyZCd20220613 13-Jun-2022 09:41:38 191 2151.0000 XLON 05002050000089516-E0AaLGByyZID20220613 13-Jun-2022 09:42:40 192 2148.0000 XLON 07002070000090139-E0AaLGByybaU20220613 13-Jun-2022 09:44:01 151 2150.0000 XLON 05002050000090850-E0AaLGByydBY20220613 13-Jun-2022 09:47:41 241 2152.0000 XLON 05002050000092388-E0AaLGByyiJk20220613 13-Jun-2022 09:50:23 214 2154.0000 XLON 07002070000093406-E0AaLGByylzG20220613 13-Jun-2022 09:51:25 235 2153.0000 XLON 05002050000092866-E0AaLGByyn6A20220613 13-Jun-2022 09:53:34 274 2154.0000 XLON 05002050000094265-E0AaLGByypmO20220613 13-Jun-2022 09:54:35 301 2153.0000 XLON 05002050000094192-E0AaLGByyrM920220613 13-Jun-2022 09:54:35 193 2153.0000 XLON 05002050000093724-E0AaLGByyrM720220613 13-Jun-2022 09:56:11 161 2153.0000 XLON 07002070000095715-E0AaLGByyu0R20220613 13-Jun-2022 09:58:00 240 2154.0000 XLON 07002070000096386-E0AaLGByywX020220613 13-Jun-2022 09:58:09 145 2153.0000 XLON 05002050000095866-E0AaLGByywiF20220613 13-Jun-2022 10:02:25 286 2154.0000 XLON 07002070000097890-E0AaLGByz2SI20220613 13-Jun-2022 10:06:58 103 2157.0000 XLON 07002070000099527-E0AaLGByz9OT20220613 13-Jun-2022 10:13:35 602 2161.0000 XLON 07002070000101494-E0AaLGByzIFT20220613 13-Jun-2022 10:13:35 372 2161.0000 XLON 07002070000101494-E0AaLGByzIFR20220613 13-Jun-2022 10:15:05 492 2160.0000 XLON 05002050000101181-E0AaLGByzKBT20220613 13-Jun-2022 10:17:38 476 2160.0000 XLON 07002070000102814-E0AaLGByzNPj20220613 13-Jun-2022 10:17:42 35 2159.0000 XLON 05002050000100800-E0AaLGByzNTR20220613 13-Jun-2022 10:17:42 309 2160.0000 XLON 05002050000102771-E0AaLGByzNSR20220613 13-Jun-2022 10:17:42 485 2159.0000 XLON 05002050000100800-E0AaLGByzNTT20220613 13-Jun-2022 10:20:40 226 2161.0000 XLON 05002050000103180-E0AaLGByzQVV20220613 13-Jun-2022 10:20:43 209 2160.0000 XLON 07002070000103368-E0AaLGByzQYo20220613 13-Jun-2022 10:20:56 174 2159.0000 XLON 05002050000103181-E0AaLGByzQlk20220613

13-Jun-2022 10:21:11 178 2159.0000 XLON 05002050000103585-E0AaLGByzQyR20220613 13-Jun-2022 10:23:05 151 2160.0000 XLON 07002070000104196-E0AaLGByzTcC20220613 13-Jun-2022 10:24:42 164 2158.0000 XLON 05002050000103579-E0AaLGByzVGJ20220613 13-Jun-2022 10:25:53 137 2157.0000 XLON 07002070000103776-E0AaLGByzWjL20220613 13-Jun-2022 10:26:02 185 2157.0000 XLON 07002070000104947-E0AaLGByzWoW20220613 13-Jun-2022 10:26:28 190 2156.0000 XLON 05002050000104380-E0AaLGByzXDh20220613 13-Jun-2022 10:29:15 138 2157.0000 XLON 05002050000105215-E0AaLGByzZgC20220613 13-Jun-2022 10:31:05 8 2157.0000 XLON 05002050000106002-E0AaLGByzbg520220613 13-Jun-2022 10:32:17 209 2158.0000 XLON 07002070000106510-E0AaLGByzdIY20220613 13-Jun-2022 10:32:30 290 2157.0000 XLON 05002050000106216-E0AaLGByzdgw20220613 13-Jun-2022 10:32:34 206 2156.0000 XLON 05002050000105111-E0AaLGByzdrN20220613 13-Jun-2022 10:36:15 198 2158.0000 XLON 05002050000107409-E0AaLGByzj2x20220613 13-Jun-2022 10:39:32 212 2157.0000 XLON 07002070000107404-E0AaLGByzo3F20220613 13-Jun-2022 10:41:22 447 2157.0000 XLON 07002070000109322-E0AaLGByzqGz20220613 13-Jun-2022 10:42:23 151 2156.0000 XLON 05002050000106622-E0AaLGByzrVL20220613 13-Jun-2022 10:46:53 273 2157.0000 XLON 07002070000109886-E0AaLGByzx4J20220613 13-Jun-2022 10:49:20 559 2158.0000 XLON 07002070000111028-E0AaLGByzzBM20220613 13-Jun-2022 10:54:57 206 2161.0000 XLON 07002070000112688-E0AaLGBz05il20220613 13-Jun-2022 10:54:57 404 2161.0000 XLON 07002070000112688-E0AaLGBz05in20220613 13-Jun-2022 10:56:18 370 2161.0000 XLON 05002050000112795-E0AaLGBz07DD20220613 13-Jun-2022 10:57:34 436 2160.0000 XLON 05002050000112424-E0AaLGBz09KY20220613 13-Jun-2022 10:57:34 262 2159.0000 XLON 07002070000112700-E0AaLGBz09MP20220613 13-Jun-2022 10:59:49 300 2159.0000 XLON 05002050000113214-E0AaLGBz0CT120220613 13-Jun-2022 11:04:10 159 2163.0000 XLON 07002070000114897-E0AaLGBz0KwS20220613 13-Jun-2022 11:04:10 201 2163.0000 XLON 07002070000114897-E0AaLGBz0KwQ20220613 13-Jun-2022 11:04:52 324 2162.0000 XLON 05002050000114512-E0AaLGBz0M8c20220613 13-Jun-2022 11:07:25 59 2163.0000 XLON 07002070000116115-E0AaLGBz0Pcn20220613 13-Jun-2022 11:07:25 275 2163.0000 XLON 07002070000116115-E0AaLGBz0Pcl20220613 13-Jun-2022 11:07:43 334 2162.0000 XLON 05002050000115816-E0AaLGBz0PwV20220613 13-Jun-2022 11:08:03 190 2161.0000 XLON 05002050000114352-E0AaLGBz0QTr20220613 13-Jun-2022 11:08:03 161 2161.0000 XLON 05002050000114352-E0AaLGBz0QTt20220613 13-Jun-2022 11:12:22 305 2161.0000 XLON 05002050000117801-E0AaLGBz0VA920220613 13-Jun-2022 11:14:45 400 2161.0000 XLON 07002070000118628-E0AaLGBz0Ydl20220613 13-Jun-2022 11:17:32 363 2162.0000 XLON 05002050000120243-E0AaLGBz0c7W20220613 13-Jun-2022 11:17:43 279 2161.0000 XLON 05002050000120093-E0AaLGBz0cKe20220613 13-Jun-2022 11:21:08 350 2162.0000 XLON 07002070000121046-E0AaLGBz0gcQ20220613 13-Jun-2022 11:22:19 100 2161.0000 XLON 07002070000120727-E0AaLGBz0iCV20220613 13-Jun-2022 11:22:19 275 2161.0000 XLON 07002070000120727-E0AaLGBz0iCX20220613 13-Jun-2022 11:23:15 303 2160.0000 XLON 07002070000121748-E0AaLGBz0jTA20220613 13-Jun-2022 11:23:17 222 2159.0000 XLON 07002070000121665-E0AaLGBz0jb520220613 13-Jun-2022 11:24:30 175 2160.0000 XLON 05002050000122303-E0AaLGBz0ll820220613 13-Jun-2022 11:27:07 242 2160.0000 XLON 05002050000122911-E0AaLGBz0oP020220613 13-Jun-2022 11:27:52 219 2159.0000 XLON 07002070000122272-E0AaLGBz0p5220220613 13-Jun-2022 11:30:26 222 2160.0000 XLON 07002070000123793-E0AaLGBz0sjT20220613 13-Jun-2022 11:32:20 215 2160.0000 XLON 05002050000124357-E0AaLGBz0vIV20220613 13-Jun-2022 11:32:45 188 2159.0000 XLON 05002050000123527-E0AaLGBz0vo820220613 13-Jun-2022 11:35:18 230 2158.0000 XLON 05002050000125022-E0AaLGBz0yhI20220613 13-Jun-2022 11:36:48 263 2158.0000 XLON 07002070000125411-E0AaLGBz0zrP20220613 13-Jun-2022 11:39:00 270 2160.0000 XLON 05002050000125839-E0AaLGBz125Q20220613 13-Jun-2022 11:39:22 321 2160.0000 XLON 05002050000125917-E0AaLGBz12W220220613 13-Jun-2022 11:42:02 312 2160.0000 XLON 07002070000126509-E0AaLGBz14dx20220613 13-Jun-2022 11:42:44 264 2160.0000 XLON 07002070000126883-E0AaLGBz15Fr20220613 13-Jun-2022 11:44:03 248 2159.0000 XLON 05002050000125704-E0AaLGBz16Bh20220613 13-Jun-2022 11:48:27 346 2162.0000 XLON 07002070000129616-E0AaLGBz1ASL20220613 13-Jun-2022 11:52:48 461 2162.0000 XLON 05002050000131437-E0AaLGBz1G5X20220613 13-Jun-2022 11:52:50 179 2161.0000 XLON 07002070000129152-E0AaLGBz1GEg20220613 13-Jun-2022 11:52:50 123 2161.0000 XLON 07002070000129152-E0AaLGBz1GEd20220613 13-Jun-2022 11:56:08 310 2161.0000 XLON 05002050000132670-E0AaLGBz1JIx20220613

13-Jun-2022 11:58:59 6 2161.0000 XLON 05002050000134224-E0AaLGBz1LuE20220613 13-Jun-2022 11:59:22 199 2161.0000 XLON 07002070000134351-E0AaLGBz1MGu20220613 13-Jun-2022 11:59:43 260 2160.0000 XLON 07002070000131766-E0AaLGBz1MTf20220613 13-Jun-2022 12:02:24 469 2161.0000 XLON 05002050000135461-E0AaLGBz1QJt20220613 13-Jun-2022 12:03:24 125 2161.0000 XLON 05002050000136339-E0AaLGBz1RJU20220613 13-Jun-2022 12:03:27 113 2161.0000 XLON 05002050000136339-E0AaLGBz1RNC20220613 13-Jun-2022 12:06:37 328 2162.0000 XLON 07002070000137152-E0AaLGBz1V7E20220613 13-Jun-2022 12:09:55 407 2163.0000 XLON 05002050000138217-E0AaLGBz1ZkM20220613 13-Jun-2022 12:10:59 203 2164.0000 XLON 07002070000139064-E0AaLGBz1bMj20220613 13-Jun-2022 12:10:59 209 2164.0000 XLON 07002070000139064-E0AaLGBz1bMl20220613 13-Jun-2022 12:11:12 314 2163.0000 XLON 05002050000139363-E0AaLGBz1bhj20220613 13-Jun-2022 12:13:20 441 2162.0000 XLON 05002050000138044-E0AaLGBz1eUY20220613 13-Jun-2022 12:14:20 142 2161.0000 XLON 07002070000139318-E0AaLGBz1fag20220613 13-Jun-2022 12:15:00 235 2161.0000 XLON 05002050000140597-E0AaLGBz1gYJ20220613 13-Jun-2022 12:15:00 30 2161.0000 XLON 05002050000140597-E0AaLGBz1gYQ20220613 13-Jun-2022 12:16:16 318 2162.0000 XLON 07002070000141066-E0AaLGBz1ib720220613 13-Jun-2022 12:16:41 295 2161.0000 XLON 07002070000140972-E0AaLGBz1jJS20220613 13-Jun-2022 12:17:42 182 2160.0000 XLON 05002050000141635-E0AaLGBz1kXW20220613 13-Jun-2022 12:22:08 287 2160.0000 XLON 07002070000142231-E0AaLGBz1qHF20220613 13-Jun-2022 12:23:15 198 2159.0000 XLON 07002070000141593-E0AaLGBz1rkS20220613 13-Jun-2022 12:25:07 165 2158.0000 XLON 05002050000141637-E0AaLGBz1u4s20220613 13-Jun-2022 12:25:07 141 2158.0000 XLON 07002070000143601-E0AaLGBz1u4u20220613 13-Jun-2022 12:26:26 399 2160.0000 XLON 07002070000144962-E0AaLGBz1w1i20220613 13-Jun-2022 12:26:47 313 2159.0000 XLON 07002070000144852-E0AaLGBz1wVr20220613 13-Jun-2022 12:28:23 206 2160.0000 XLON 07002070000145556-E0AaLGBz1yLY20220613 13-Jun-2022 12:30:20 274 2160.0000 XLON 07002070000146183-E0AaLGBz20uc20220613 13-Jun-2022 12:31:02 235 2161.0000 XLON 05002050000146467-E0AaLGBz21r820220613 13-Jun-2022 12:34:39 374 2161.0000 XLON 05002050000147055-E0AaLGBz27Od20220613 13-Jun-2022 12:36:02 295 2161.0000 XLON 05002050000148385-E0AaLGBz299w20220613 13-Jun-2022 12:36:51 367 2159.0000 XLON 05002050000147751-E0AaLGBz2AE120220613 13-Jun-2022 12:40:20 268 2160.0000 XLON 07002070000148800-E0AaLGBz2E4i20220613 13-Jun-2022 12:41:10 268 2159.0000 XLON 05002050000148876-E0AaLGBz2FR620220613 13-Jun-2022 12:41:53 186 2158.0000 XLON 05002050000149107-E0AaLGBz2GUB20220613 13-Jun-2022 12:44:16 285 2160.0000 XLON 05002050000151170-E0AaLGBz2Jh920220613 13-Jun-2022 12:44:22 135 2160.0000 XLON 05002050000151232-E0AaLGBz2Jpu20220613 13-Jun-2022 12:44:22 154 2160.0000 XLON 05002050000151232-E0AaLGBz2Jps20220613 13-Jun-2022 12:45:01 171 2158.0000 XLON 05002050000150972-E0AaLGBz2KdG20220613 13-Jun-2022 12:45:01 114 2158.0000 XLON 05002050000150972-E0AaLGBz2KdI20220613 13-Jun-2022 12:45:01 259 2159.0000 XLON 07002070000150948-E0AaLGBz2Kbl20220613 13-Jun-2022 12:47:54 160 2157.0000 XLON 05002050000152463-E0AaLGBz2Ocb20220613 13-Jun-2022 12:49:22 224 2156.0000 XLON 05002050000152053-E0AaLGBz2QQE20220613 13-Jun-2022 12:49:49 192 2155.0000 XLON 07002070000151937-E0AaLGBz2R6j20220613 13-Jun-2022 12:51:22 244 2158.0000 XLON 05002050000153967-E0AaLGBz2Sic20220613 13-Jun-2022 12:57:02 372 2158.0000 XLON 05002050000155128-E0AaLGBz2ZVg20220613 13-Jun-2022 12:57:25 371 2157.0000 XLON 07002070000154302-E0AaLGBz2a1620220613 13-Jun-2022 12:58:03 270 2156.0000 XLON 05002050000153917-E0AaLGBz2bK920220613 13-Jun-2022 12:59:56 551 2155.0000 XLON 05002050000156845-E0AaLGBz2dsk20220613 13-Jun-2022 13:01:15 259 2153.0000 XLON 07002070000157051-E0AaLGBz2gBm20220613 13-Jun-2022 13:01:15 479 2154.0000 XLON 07002070000155918-E0AaLGBz2g5K20220613 13-Jun-2022 13:01:33 339 2152.0000 XLON 05002050000157300-E0AaLGBz2gtt20220613 13-Jun-2022 13:02:48 228 2153.0000 XLON 07002070000157753-E0AaLGBz2jD020220613 13-Jun-2022 13:02:49 269 2152.0000 XLON 05002050000158020-E0AaLGBz2jGJ20220613 13-Jun-2022 13:05:25 291 2155.0000 XLON 07002070000158782-E0AaLGBz2n2x20220613 13-Jun-2022 13:06:06 224 2154.0000 XLON 05002050000159323-E0AaLGBz2nsY20220613 13-Jun-2022 13:09:49 207 2155.0000 XLON 05002050000159824-E0AaLGBz2rgT20220613 13-Jun-2022 13:10:00 118 2155.0000 XLON 05002050000159824-E0AaLGBz2rpq20220613 13-Jun-2022 13:11:10 352 2154.0000 XLON 07002070000159552-E0AaLGBz2tLI20220613 13-Jun-2022 13:11:10 170 2155.0000 XLON 07002070000161043-E0AaLGBz2tKt20220613

13-Jun-2022 13:11:10 265 2155.0000 XLON 07002070000161043-E0AaLGBz2tKq20220613 13-Jun-2022 13:13:24 371 2155.0000 XLON 05002050000162054-E0AaLGBz2w1m20220613 13-Jun-2022 13:16:48 400 2155.0000 XLON 07002070000163107-E0AaLGBz30B620220613 13-Jun-2022 13:16:48 305 2155.0000 XLON 07002070000163107-E0AaLGBz30B820220613 13-Jun-2022 13:16:48 205 2154.0000 XLON 07002070000161604-E0AaLGBz30C120220613 13-Jun-2022 13:17:04 233 2154.0000 XLON 07002070000161604-E0AaLGBz30NH20220613 13-Jun-2022 13:17:04 6 2154.0000 XLON 05002050000163077-E0AaLGBz30NN20220613 13-Jun-2022 13:17:04 212 2154.0000 XLON 05002050000163077-E0AaLGBz30NL20220613 13-Jun-2022 13:17:42 399 2153.0000 XLON 07002070000163420-E0AaLGBz31IV20220613 13-Jun-2022 13:18:21 368 2152.0000 XLON 05002050000163664-E0AaLGBz32LC20220613 13-Jun-2022 13:19:53 374 2150.0000 XLON 05002050000164555-E0AaLGBz35UN20220613 13-Jun-2022 13:22:02 341 2151.0000 XLON 07002070000165231-E0AaLGBz38lQ20220613 13-Jun-2022 13:22:28 372 2150.0000 XLON 05002050000164996-E0AaLGBz39Nl20220613 13-Jun-2022 13:22:29 248 2149.0000 XLON 05002050000165424-E0AaLGBz39RM20220613 13-Jun-2022 13:22:46 313 2149.0000 XLON 07002070000165487-E0AaLGBz39ox20220613 13-Jun-2022 13:23:09 313 2148.0000 XLON 05002050000165671-E0AaLGBz3AGg20220613 13-Jun-2022 13:27:04 291 2149.0000 XLON 05002050000166840-E0AaLGBz3FCC20220613 13-Jun-2022 13:27:18 316 2148.0000 XLON 07002070000166182-E0AaLGBz3FVv20220613 13-Jun-2022 13:28:00 584 2149.0000 XLON 05002050000168177-E0AaLGBz3GW220220613 13-Jun-2022 13:30:20 467 2148.0000 XLON 07002070000167765-E0AaLGBz3OGg20220613 13-Jun-2022 13:31:02 9 2149.0000 XLON 07002070000171154-E0AaLGBz3Sfn20220613 13-Jun-2022 13:31:06 46 2149.0000 XLON 07002070000171154-E0AaLGBz3T0v20220613 13-Jun-2022 13:31:26 407 2150.0000 XLON 05002050000171573-E0AaLGBz3UPA20220613 13-Jun-2022 13:31:27 407 2149.0000 XLON 07002070000171154-E0AaLGBz3UR120220613 13-Jun-2022 13:32:54 521 2150.0000 XLON 07002070000173146-E0AaLGBz3ZOZ20220613 13-Jun-2022 13:34:22 477 2152.0000 XLON 07002070000174765-E0AaLGBz3eVG20220613 13-Jun-2022 13:35:01 594 2151.0000 XLON 05002050000174954-E0AaLGBz3gHZ20220613 13-Jun-2022 13:36:34 316 2151.0000 XLON 07002070000177171-E0AaLGBz3l6k20220613 13-Jun-2022 13:36:34 95 2151.0000 XLON 07002070000177171-E0AaLGBz3l6m20220613 13-Jun-2022 13:37:59 139 2150.0000 XLON 07002070000176998-E0AaLGBz3pAg20220613 13-Jun-2022 13:37:59 222 2150.0000 XLON 05002050000177203-E0AaLGBz3pAe20220613 13-Jun-2022 13:37:59 452 2150.0000 XLON 05002050000177053-E0AaLGBz3pAc20220613 13-Jun-2022 13:38:24 183 2149.0000 XLON 05002050000178424-E0AaLGBz3qJL20220613 13-Jun-2022 13:38:28 435 2148.0000 XLON 05002050000178882-E0AaLGBz3qZy20220613 13-Jun-2022 13:39:22 408 2147.0000 XLON 05002050000180293-E0AaLGBz3uRq20220613 13-Jun-2022 13:39:43 476 2146.0000 XLON 07002070000180114-E0AaLGBz3vRY20220613 13-Jun-2022 13:41:15 311 2145.0000 XLON 05002050000182229-E0AaLGBz41a220220613 13-Jun-2022 13:43:31 515 2147.0000 XLON 05002050000184466-E0AaLGBz47tn20220613 13-Jun-2022 13:44:12 436 2146.0000 XLON 05002050000184194-E0AaLGBz4ALu20220613 13-Jun-2022 13:44:39 237 2145.0000 XLON 07002070000184480-E0AaLGBz4BSm20220613 13-Jun-2022 13:44:39 138 2145.0000 XLON 07002070000185288-E0AaLGBz4BSq20220613 13-Jun-2022 13:46:13 550 2145.0000 XLON 07002070000187091-E0AaLGBz4Fev20220613 13-Jun-2022 13:47:42 684 2145.0000 XLON 05002050000188611-E0AaLGBz4JlM20220613 13-Jun-2022 13:49:22 554 2145.0000 XLON 05002050000189917-E0AaLGBz4NJo20220613 13-Jun-2022 13:50:12 422 2144.0000 XLON 05002050000185389-E0AaLGBz4P9h20220613 13-Jun-2022 13:51:04 1 2145.0000 XLON 05002050000191650-E0AaLGBz4SJa20220613 13-Jun-2022 13:51:10 447 2145.0000 XLON 05002050000191721-E0AaLGBz4SiJ20220613 13-Jun-2022 13:52:42 30 2146.0000 XLON 05002050000193058-E0AaLGBz4Vrc20220613 13-Jun-2022 13:52:42 177 2146.0000 XLON 05002050000193058-E0AaLGBz4Vrg20220613 13-Jun-2022 13:52:42 121 2146.0000 XLON 05002050000193058-E0AaLGBz4Vre20220613 13-Jun-2022 13:52:42 265 2146.0000 XLON 05002050000193058-E0AaLGBz4Vra20220613 13-Jun-2022 13:53:57 325 2146.0000 XLON 07002070000194116-E0AaLGBz4Y7a20220613 13-Jun-2022 13:54:22 615 2146.0000 XLON 07002070000194912-E0AaLGBz4Ywb20220613 13-Jun-2022 13:56:03 92 2146.0000 XLON 05002050000196468-E0AaLGBz4cFQ20220613 13-Jun-2022 13:56:03 100 2146.0000 XLON 05002050000196468-E0AaLGBz4cDT20220613 13-Jun-2022 13:56:03 113 2146.0000 XLON 05002050000196468-E0AaLGBz4cDN20220613 13-Jun-2022 13:56:03 101 2146.0000 XLON 05002050000196468-E0AaLGBz4cDW20220613 13-Jun-2022 13:56:03 80 2146.0000 XLON 05002050000196468-E0AaLGBz4cDP20220613

13-Jun-2022 13:56:03 20 2146.0000 XLON 05002050000196468-E0AaLGBz4cDR20220613 13-Jun-2022 13:56:35 707 2144.0000 XLON 05002050000194930-E0AaLGBz4dYq20220613 13-Jun-2022 13:56:35 178 2144.0000 XLON 07002070000196477-E0AaLGBz4dYs20220613 13-Jun-2022 13:57:54 310 2144.0000 XLON 05002050000197948-E0AaLGBz4gU420220613 13-Jun-2022 13:57:54 49 2144.0000 XLON 05002050000197948-E0AaLGBz4gU620220613 13-Jun-2022 13:58:04 414 2143.0000 XLON 07002070000197958-E0AaLGBz4h4A20220613 13-Jun-2022 13:59:57 106 2143.0000 XLON 07002070000199770-E0AaLGBz4kwf20220613 13-Jun-2022 13:59:57 245 2143.0000 XLON 07002070000199770-E0AaLGBz4kwi20220613 13-Jun-2022 14:00:20 377 2142.0000 XLON 07002070000199204-E0AaLGBz4ly120220613 13-Jun-2022 14:01:02 303 2143.0000 XLON 07002070000201250-E0AaLGBz4oRj20220613 13-Jun-2022 14:02:50 356 2143.0000 XLON 05002050000202726-E0AaLGBz4sLq20220613 13-Jun-2022 14:04:19 233 2142.0000 XLON 05002050000201224-E0AaLGBz4vnD20220613 13-Jun-2022 14:04:56 302 2142.0000 XLON 07002070000204346-E0AaLGBz4x1a20220613 13-Jun-2022 14:06:29 363 2145.0000 XLON 07002070000205931-E0AaLGBz51bn20220613 13-Jun-2022 14:07:24 399 2144.0000 XLON 07002070000205932-E0AaLGBz53Wm20220613 13-Jun-2022 14:07:42 127 2144.0000 XLON 07002070000207433-E0AaLGBz54JX20220613 13-Jun-2022 14:07:55 263 2144.0000 XLON 05002050000207568-E0AaLGBz54mh20220613 13-Jun-2022 14:08:17 329 2143.0000 XLON 05002050000207509-E0AaLGBz55kE20220613 13-Jun-2022 14:09:23 424 2144.0000 XLON 07002070000208814-E0AaLGBz57Zm20220613 13-Jun-2022 14:10:36 333 2143.0000 XLON 05002050000208874-E0AaLGBz5AR020220613 13-Jun-2022 14:11:04 377 2142.0000 XLON 05002050000210582-E0AaLGBz5Bvk20220613 13-Jun-2022 14:11:18 350 2141.0000 XLON 07002070000210610-E0AaLGBz5ChW20220613 13-Jun-2022 14:13:20 241 2141.0000 XLON 07002070000212273-E0AaLGBz5HW120220613 13-Jun-2022 14:14:27 403 2140.0000 XLON 07002070000213351-E0AaLGBz5JiO20220613 13-Jun-2022 14:16:09 265 2139.0000 XLON 05002050000212207-E0AaLGBz5N9c20220613 13-Jun-2022 14:16:10 204 2138.0000 XLON 05002050000213361-E0AaLGBz5NEK20220613 13-Jun-2022 14:18:53 409 2138.0000 XLON 07002070000215457-E0AaLGBz5TLb20220613 13-Jun-2022 14:19:27 185 2139.0000 XLON 05002050000216526-E0AaLGBz5V8420220613 13-Jun-2022 14:19:27 451 2139.0000 XLON 07002070000216534-E0AaLGBz5V8220220613 13-Jun-2022 14:19:27 184 2139.0000 XLON 07002070000216563-E0AaLGBz5V8620220613 13-Jun-2022 14:21:14 367 2143.0000 XLON 07002070000218199-E0AaLGBz5ZMU20220613 13-Jun-2022 14:21:37 330 2141.0000 XLON 05002050000218173-E0AaLGBz5aMI20220613 13-Jun-2022 14:21:37 404 2142.0000 XLON 07002070000218004-E0AaLGBz5aJj20220613 13-Jun-2022 14:22:59 291 2141.0000 XLON 07002070000219446-E0AaLGBz5d7y20220613 13-Jun-2022 14:22:59 32 2141.0000 XLON 07002070000219446-E0AaLGBz5d8120220613 13-Jun-2022 14:24:22 327 2141.0000 XLON 05002050000220584-E0AaLGBz5g2T20220613 13-Jun-2022 14:26:41 463 2142.0000 XLON 07002070000222319-E0AaLGBz5kqa20220613 13-Jun-2022 14:27:02 386 2141.0000 XLON 07002070000221851-E0AaLGBz5lep20220613 13-Jun-2022 14:27:52 10 2141.0000 XLON 07002070000223038-E0AaLGBz5nYH20220613 13-Jun-2022 14:27:52 467 2141.0000 XLON 07002070000223038-E0AaLGBz5nYD20220613 13-Jun-2022 14:29:27 371 2141.0000 XLON 05002050000224240-E0AaLGBz5qVq20220613 13-Jun-2022 14:30:00 178 2140.0000 XLON 05002050000219342-E0AaLGBz5rib20220613 13-Jun-2022 14:30:00 49 2140.0000 XLON 05002050000219342-E0AaLGBz5rip20220613 13-Jun-2022 14:30:00 123 2140.0000 XLON 05002050000219342-E0AaLGBz5rie20220613 13-Jun-2022 14:31:06 387 2142.0000 XLON 07002070000225398-E0AaLGBz5uLY20220613 13-Jun-2022 14:33:46 180 2144.0000 XLON 05002050000226865-E0AaLGBz60Fk20220613 13-Jun-2022 14:34:41 56 2144.0000 XLON 05002050000226865-E0AaLGBz62Du20220613 13-Jun-2022 14:34:41 165 2144.0000 XLON 05002050000226865-E0AaLGBz62Dw20220613 13-Jun-2022 14:34:46 1 2144.0000 XLON 05002050000226865-E0AaLGBz62Lt20220613 13-Jun-2022 14:34:46 173 2144.0000 XLON 05002050000227568-E0AaLGBz62M720220613 13-Jun-2022 14:34:46 4 2144.0000 XLON 05002050000227568-E0AaLGBz62MC20220613 13-Jun-2022 14:34:46 93 2144.0000 XLON 05002050000226865-E0AaLGBz62Lr20220613 13-Jun-2022 14:36:46 782 2147.0000 XLON 07002070000228639-E0AaLGBz66hp20220613 13-Jun-2022 14:36:54 168 2146.0000 XLON 05002050000228650-E0AaLGBz675v20220613 13-Jun-2022 14:36:54 72 2146.0000 XLON 05002050000228650-E0AaLGBz677F20220613 13-Jun-2022 14:37:54 487 2147.0000 XLON 05002050000229633-E0AaLGBz698k20220613 13-Jun-2022 14:37:58 362 2146.0000 XLON 05002050000228650-E0AaLGBz69Rn20220613 13-Jun-2022 14:38:59 380 2145.0000 XLON 07002070000229506-E0AaLGBz6BbE20220613