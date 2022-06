RELX : Transactions in own shares - Form 6-K

Transactions in own shares

RELX PLC announces that today it purchased through JP Morgan Securities plc 129,700 RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each on the London Stock Exchange at a price of 2105.9599 pence per share. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 42,126,581 ordinary shares in treasury, and has 1,923,811,404 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 4 January 2022 RELX PLC has purchased 12,038,902 shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by JP Morgan Securities plc is set out below.

RELX PLC

Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each

Issuer name: RELX PLC ISIN: GB00B2B0DG97 Intermediary name: JP Morgan Securities plc Intermediary Code: JPMSGB2L Timezone: UTC Currency: GBP

Aggregated information

Date of purchase: 15 June 2022 Number of ordinary shares purchased: 129,700 Volume weighted average price paid per share (p): 2105.9599

Disaggregated information

