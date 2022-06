RELX : Transactions in own shares - Form 6-K

Transactions in own shares

RELX PLC announces that today it purchased through JP Morgan Securities plc 47,198 RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each on the London Stock Exchange at a price of 2218.8117 pence per share. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 43,068,915 ordinary shares in treasury, and has 1,922,877,586 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 4 January 2022 RELX PLC has purchased 12,981,236 shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by JP Morgan Securities plc is set out below.

RELX PLC

Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each

Issuer name: RELX PLC ISIN: GB00B2B0DG97 Intermediary name: JP Morgan Securities plc Intermediary Code: JPMSGB2L Timezone: UTC Currency: GBP

Aggregated information

Date of purchase: 27 June 2022 Number of ordinary shares purchased: 47,198 Volume weighted average price paid per share (p): 2218.8117

Disaggregated information

Transaction Date and time Volume Price (p) Platform Code Transaction reference number 27-Jun-2022 07:01:07 162 2210.0000 XLON 05002050000001979-E0AkUgwyChlb20220627 27-Jun-2022 07:01:31 71 2209.0000 XLON 07002070000001994-E0AkUgwyCkA820220627 27-Jun-2022 07:02:25 107 2212.0000 XLON 05002050000002503-E0AkUgwyCpcw20220627 27-Jun-2022 07:03:42 209 2218.0000 XLON 05002050000002888-E0AkUgwyCuVK20220627 27-Jun-2022 07:05:11 178 2222.0000 XLON 07002070000003215-E0AkUgwyCzWq20220627 27-Jun-2022 07:05:41 194 2220.0000 XLON 05002050000003101-E0AkUgwyD1yk20220627 27-Jun-2022 07:06:03 171 2220.0000 XLON 05002050000003830-E0AkUgwyD3TC20220627 27-Jun-2022 07:06:12 187 2219.0000 XLON 07002070000003808-E0AkUgwyD40l20220627 27-Jun-2022 07:06:12 7 2219.0000 XLON 07002070000003808-E0AkUgwyD40u20220627 27-Jun-2022 07:07:41 162 2219.0000 XLON 07002070000004277-E0AkUgwyD8K820220627 27-Jun-2022 07:09:27 199 2217.0000 XLON 05002050000004812-E0AkUgwyDFBN20220627 27-Jun-2022 07:09:27 12 2217.0000 XLON 05002050000004812-E0AkUgwyDFBL20220627 27-Jun-2022 07:11:08 194 2215.0000 XLON 05002050000005341-E0AkUgwyDKin20220627 27-Jun-2022 07:12:41 194 2210.0000 XLON 07002070000005714-E0AkUgwyDQE520220627 27-Jun-2022 07:12:48 167 2209.0000 XLON 05002050000005748-E0AkUgwyDQlY20220627 27-Jun-2022 07:16:08 178 2208.0000 XLON 07002070000006245-E0AkUgwyDaRH20220627 27-Jun-2022 07:18:03 218 2210.0000 XLON 05002050000007388-E0AkUgwyDfRe20220627

27-Jun-2022 07:18:09 175 2209.0000 XLON 05002050000007272-E0AkUgwyDg9820220627 27-Jun-2022 07:20:44 182 2207.0000 XLON 07002070000008283-E0AkUgwyDn1h20220627 27-Jun-2022 07:21:13 162 2205.0000 XLON 05002050000008368-E0AkUgwyDozL20220627 27-Jun-2022 07:22:58 191 2209.0000 XLON 05002050000008909-E0AkUgwyDu3E20220627 27-Jun-2022 07:24:27 171 2210.0000 XLON 05002050000009241-E0AkUgwyDx1G20220627 27-Jun-2022 07:26:17 162 2210.0000 XLON 05002050000009726-E0AkUgwyE1Y520220627 27-Jun-2022 07:27:52 170 2210.0000 XLON 05002050000010162-E0AkUgwyE48N20220627 27-Jun-2022 07:29:22 172 2205.0000 XLON 07002070000010581-E0AkUgwyE72d20220627 27-Jun-2022 07:31:04 178 2208.0000 XLON 07002070000011177-E0AkUgwyEBa320220627 27-Jun-2022 07:33:22 175 2203.0000 XLON 05002050000011598-E0AkUgwyEGrl20220627 27-Jun-2022 07:36:09 162 2206.0000 XLON 07002070000012296-E0AkUgwyEOce20220627 27-Jun-2022 07:38:05 162 2207.0000 XLON 07002070000012853-E0AkUgwyEThL20220627 27-Jun-2022 07:41:01 162 2207.0000 XLON 07002070000013329-E0AkUgwyEZLY20220627 27-Jun-2022 07:43:30 163 2213.0000 XLON 05002050000014378-E0AkUgwyEdlx20220627 27-Jun-2022 07:45:10 162 2218.0000 XLON 07002070000015370-E0AkUgwyEhlD20220627 27-Jun-2022 07:46:29 163 2218.0000 XLON 05002050000015863-E0AkUgwyEl7e20220627 27-Jun-2022 07:48:03 243 2218.0000 XLON 05002050000016691-E0AkUgwyEo7W20220627 27-Jun-2022 07:50:06 195 2220.0000 XLON 07002070000018376-E0AkUgwyEsFN20220627 27-Jun-2022 07:54:05 166 2220.0000 XLON 05002050000021590-E0AkUgwyEzce20220627 27-Jun-2022 07:54:58 194 2219.0000 XLON 07002070000021946-E0AkUgwyF1eX20220627 27-Jun-2022 07:57:25 153 2219.0000 XLON 07002070000023340-E0AkUgwyF6Xe20220627 27-Jun-2022 07:57:25 54 2219.0000 XLON 07002070000023340-E0AkUgwyF6Xc20220627 27-Jun-2022 07:58:15 23 2219.0000 XLON 07002070000024644-E0AkUgwyF8CP20220627 27-Jun-2022 07:58:15 145 2219.0000 XLON 07002070000024644-E0AkUgwyF8BN20220627 27-Jun-2022 07:59:55 20 2219.0000 XLON 07002070000025526-E0AkUgwyFBiO20220627 27-Jun-2022 07:59:55 155 2219.0000 XLON 07002070000025526-E0AkUgwyFBiL20220627 27-Jun-2022 08:02:49 163 2220.0000 XLON 05002050000027612-E0AkUgwyFHmE20220627 27-Jun-2022 08:06:13 202 2217.0000 XLON 05002050000028728-E0AkUgwyFOEv20220627 27-Jun-2022 08:09:06 194 2214.0000 XLON 07002070000030332-E0AkUgwyFSiY20220627 27-Jun-2022 08:13:54 194 2218.0000 XLON 07002070000032430-E0AkUgwyFay420220627 27-Jun-2022 08:14:22 194 2219.0000 XLON 05002050000032370-E0AkUgwyFblm20220627 27-Jun-2022 08:15:45 227 2218.0000 XLON 07002070000032557-E0AkUgwyFdhN20220627 27-Jun-2022 08:16:33 29 2216.0000 XLON 05002050000033447-E0AkUgwyFfL420220627 27-Jun-2022 08:16:33 169 2216.0000 XLON 05002050000033447-E0AkUgwyFfL720220627 27-Jun-2022 08:18:09 178 2216.0000 XLON 07002070000034692-E0AkUgwyFhrm20220627 27-Jun-2022 08:20:35 172 2215.0000 XLON 05002050000035779-E0AkUgwyFl2a20220627 27-Jun-2022 08:21:09 162 2214.0000 XLON 07002070000036829-E0AkUgwyFljF20220627 27-Jun-2022 08:26:20 162 2212.0000 XLON 05002050000037810-E0AkUgwyFswh20220627 27-Jun-2022 08:28:45 162 2213.0000 XLON 07002070000040969-E0AkUgwyFwFf20220627 27-Jun-2022 08:30:45 179 2212.0000 XLON 07002070000042064-E0AkUgwyFyql20220627 27-Jun-2022 08:31:35 178 2211.0000 XLON 05002050000043027-E0AkUgwyG0pX20220627 27-Jun-2022 08:33:12 211 2209.0000 XLON 07002070000044233-E0AkUgwyG3Y620220627 27-Jun-2022 08:36:19 162 2206.0000 XLON 07002070000045174-E0AkUgwyG6rJ20220627 27-Jun-2022 08:36:20 74 2205.0000 XLON 07002070000046179-E0AkUgwyG6wA20220627 27-Jun-2022 08:36:20 88 2205.0000 XLON 07002070000046179-E0AkUgwyG6wC20220627 27-Jun-2022 08:38:18 169 2204.0000 XLON 05002050000047018-E0AkUgwyG9FH20220627 27-Jun-2022 08:46:14 162 2207.0000 XLON 05002050000051729-E0AkUgwyGJQw20220627 27-Jun-2022 08:46:22 226 2206.0000 XLON 05002050000050338-E0AkUgwyGJiK20220627 27-Jun-2022 08:48:01 113 2205.0000 XLON 07002070000052722-E0AkUgwyGLd320220627 27-Jun-2022 08:48:01 114 2205.0000 XLON 07002070000052722-E0AkUgwyGLdH20220627 27-Jun-2022 08:51:37 163 2206.0000 XLON 07002070000054074-E0AkUgwyGQCq20220627 27-Jun-2022 08:52:41 193 2205.0000 XLON 05002050000054754-E0AkUgwyGRRQ20220627 27-Jun-2022 08:55:35 46 2203.0000 XLON 05002050000055668-E0AkUgwyGVKO20220627 27-Jun-2022 08:55:58 148 2203.0000 XLON 05002050000055668-E0AkUgwyGVkm20220627 27-Jun-2022 08:58:34 169 2203.0000 XLON 07002070000057787-E0AkUgwyGa9u20220627 27-Jun-2022 09:02:50 90 2209.0000 XLON 07002070000061340-E0AkUgwyGh9020220627 27-Jun-2022 09:02:50 81 2209.0000 XLON 07002070000061340-E0AkUgwyGh8x20220627 27-Jun-2022 09:04:22 162 2208.0000 XLON 05002050000062096-E0AkUgwyGieY20220627

27-Jun-2022 09:05:27 163 2207.0000 XLON 07002070000061133-E0AkUgwyGk2w20220627 27-Jun-2022 09:06:02 162 2207.0000 XLON 07002070000063006-E0AkUgwyGkVR20220627 27-Jun-2022 09:08:01 26 2208.0000 XLON 07002070000064027-E0AkUgwyGmnT20220627 27-Jun-2022 09:08:01 153 2208.0000 XLON 07002070000064027-E0AkUgwyGmnQ20220627 27-Jun-2022 09:08:18 163 2207.0000 XLON 05002050000063810-E0AkUgwyGn6W20220627 27-Jun-2022 09:13:05 177 2207.0000 XLON 05002050000065783-E0AkUgwyGuBX20220627 27-Jun-2022 09:19:29 81 2209.0000 XLON 07002070000070142-E0AkUgwyH0zi20220627 27-Jun-2022 09:19:29 82 2209.0000 XLON 07002070000070142-E0AkUgwyH0zg20220627 27-Jun-2022 09:23:00 166 2217.0000 XLON 05002050000071887-E0AkUgwyH5Ya20220627 27-Jun-2022 09:24:09 163 2216.0000 XLON 07002070000071531-E0AkUgwyH6yW20220627 27-Jun-2022 09:26:06 194 2218.0000 XLON 05002050000073567-E0AkUgwyH8yY20220627 27-Jun-2022 09:29:48 194 2220.0000 XLON 05002050000074780-E0AkUgwyHCmX20220627 27-Jun-2022 09:30:03 163 2219.0000 XLON 07002070000074478-E0AkUgwyHDAu20220627 27-Jun-2022 09:31:02 178 2219.0000 XLON 05002050000076354-E0AkUgwyHENJ20220627 27-Jun-2022 09:31:06 227 2218.0000 XLON 05002050000074566-E0AkUgwyHEPn20220627 27-Jun-2022 09:35:37 195 2218.0000 XLON 05002050000077143-E0AkUgwyHJz720220627 27-Jun-2022 09:36:14 23 2216.0000 XLON 07002070000077902-E0AkUgwyHKoG20220627 27-Jun-2022 09:36:14 32 2216.0000 XLON 07002070000077902-E0AkUgwyHKnz20220627 27-Jun-2022 09:36:14 58 2216.0000 XLON 07002070000077902-E0AkUgwyHKoE20220627 27-Jun-2022 09:36:14 50 2216.0000 XLON 07002070000077902-E0AkUgwyHKo120220627 27-Jun-2022 09:38:02 178 2214.0000 XLON 05002050000079801-E0AkUgwyHMRa20220627 27-Jun-2022 09:45:51 83 2212.0000 XLON 07002070000080625-E0AkUgwyHUoM20220627 27-Jun-2022 09:45:56 50 2212.0000 XLON 07002070000080625-E0AkUgwyHUrC20220627 27-Jun-2022 09:46:02 29 2212.0000 XLON 07002070000080625-E0AkUgwyHUy220220627 27-Jun-2022 09:52:55 161 2214.0000 XLON 07002070000087197-E0AkUgwyHbyq20220627 27-Jun-2022 09:52:55 43 2214.0000 XLON 07002070000087197-E0AkUgwyHbym20220627 27-Jun-2022 09:52:55 39 2214.0000 XLON 07002070000087197-E0AkUgwyHbyo20220627 27-Jun-2022 09:54:23 214 2214.0000 XLON 07002070000088093-E0AkUgwyHdjF20220627 27-Jun-2022 09:54:23 13 2214.0000 XLON 07002070000088093-E0AkUgwyHdjD20220627 27-Jun-2022 10:00:27 194 2215.0000 XLON 07002070000091059-E0AkUgwyHl1N20220627 27-Jun-2022 10:01:37 194 2214.0000 XLON 07002070000090995-E0AkUgwyHm7020220627 27-Jun-2022 10:01:48 178 2213.0000 XLON 05002050000089608-E0AkUgwyHmJx20220627 27-Jun-2022 10:04:15 243 2213.0000 XLON 07002070000092396-E0AkUgwyHohf20220627 27-Jun-2022 10:11:40 227 2211.0000 XLON 07002070000093275-E0AkUgwyHvK020220627 27-Jun-2022 10:15:02 227 2208.0000 XLON 05002050000097311-E0AkUgwyHyYw20220627 27-Jun-2022 10:20:47 178 2211.0000 XLON 05002050000101641-E0AkUgwyI3tT20220627 27-Jun-2022 10:21:29 163 2210.0000 XLON 05002050000099687-E0AkUgwyI4VG20220627 27-Jun-2022 10:22:56 9 2210.0000 XLON 05002050000103251-E0AkUgwyI5cY20220627 27-Jun-2022 10:23:11 153 2210.0000 XLON 05002050000103251-E0AkUgwyI5tG20220627 27-Jun-2022 10:26:11 162 2211.0000 XLON 07002070000105098-E0AkUgwyI8WS20220627 27-Jun-2022 10:27:25 162 2210.0000 XLON 05002050000105168-E0AkUgwyI9w620220627 27-Jun-2022 10:28:11 162 2209.0000 XLON 07002070000106293-E0AkUgwyICoY20220627 27-Jun-2022 10:30:47 162 2207.0000 XLON 05002050000106141-E0AkUgwyIG3J20220627 27-Jun-2022 10:37:48 194 2205.0000 XLON 07002070000107242-E0AkUgwyINQX20220627 27-Jun-2022 10:41:31 174 2210.0000 XLON 05002050000112825-E0AkUgwyIQz620220627 27-Jun-2022 10:41:34 37 2209.0000 XLON 07002070000112752-E0AkUgwyIR4420220627 27-Jun-2022 10:41:34 153 2209.0000 XLON 07002070000112752-E0AkUgwyIR4620220627 27-Jun-2022 10:45:54 174 2210.0000 XLON 07002070000114300-E0AkUgwyIV2220220627 27-Jun-2022 10:46:45 104 2209.0000 XLON 07002070000115618-E0AkUgwyIVm420220627 27-Jun-2022 10:46:45 74 2209.0000 XLON 07002070000115618-E0AkUgwyIVm120220627 27-Jun-2022 10:47:07 175 2208.0000 XLON 05002050000113952-E0AkUgwyIWK420220627 27-Jun-2022 10:47:07 19 2208.0000 XLON 05002050000113952-E0AkUgwyIWK120220627 27-Jun-2022 10:50:02 171 2208.0000 XLON 05002050000116670-E0AkUgwyIYuX20220627 27-Jun-2022 10:53:02 169 2209.0000 XLON 07002070000119028-E0AkUgwyIbWJ20220627 27-Jun-2022 10:58:41 179 2209.0000 XLON 07002070000121340-E0AkUgwyIggr20220627 27-Jun-2022 11:03:22 182 2210.0000 XLON 05002050000124605-E0AkUgwyIlkv20220627 27-Jun-2022 11:05:36 78 2210.0000 XLON 05002050000125733-E0AkUgwyInGT20220627 27-Jun-2022 11:05:36 37 2210.0000 XLON 05002050000125733-E0AkUgwyInGR20220627

27-Jun-2022 11:06:11 162 2210.0000 XLON 05002050000125948-E0AkUgwyInwp20220627 27-Jun-2022 11:06:21 175 2209.0000 XLON 07002070000123386-E0AkUgwyIo4i20220627 27-Jun-2022 11:17:20 185 2211.0000 XLON 05002050000129932-E0AkUgwyIy1n20220627 27-Jun-2022 11:21:57 252 2212.0000 XLON 05002050000133795-E0AkUgwyJ2CQ20220627 27-Jun-2022 11:22:42 172 2213.0000 XLON 07002070000134516-E0AkUgwyJ2zv20220627 27-Jun-2022 11:24:05 194 2214.0000 XLON 05002050000134973-E0AkUgwyJ4Dp20220627 27-Jun-2022 11:24:28 159 2214.0000 XLON 05002050000135482-E0AkUgwyJ4ds20220627 27-Jun-2022 11:27:25 178 2214.0000 XLON 05002050000136710-E0AkUgwyJ8NA20220627 27-Jun-2022 11:29:22 219 2213.0000 XLON 07002070000135072-E0AkUgwyJ9ma20220627 27-Jun-2022 11:31:02 227 2212.0000 XLON 07002070000140027-E0AkUgwyJAxm20220627 27-Jun-2022 11:36:01 243 2213.0000 XLON 05002050000141806-E0AkUgwyJF9320220627 27-Jun-2022 11:36:01 211 2214.0000 XLON 07002070000141793-E0AkUgwyJF7j20220627 27-Jun-2022 11:45:33 214 2212.0000 XLON 07002070000142445-E0AkUgwyJMv520220627 27-Jun-2022 11:49:39 243 2213.0000 XLON 07002070000147226-E0AkUgwyJQ7S20220627 27-Jun-2022 11:50:45 178 2212.0000 XLON 05002050000146887-E0AkUgwyJRIe20220627 27-Jun-2022 11:51:47 178 2211.0000 XLON 05002050000149235-E0AkUgwyJSj220220627 27-Jun-2022 11:54:22 194 2215.0000 XLON 05002050000150731-E0AkUgwyJV4R20220627 27-Jun-2022 11:55:10 179 2214.0000 XLON 07002070000150151-E0AkUgwyJVaU20220627 27-Jun-2022 12:01:56 163 2216.0000 XLON 05002050000154577-E0AkUgwyJcqU20220627 27-Jun-2022 12:05:47 163 2218.0000 XLON 07002070000157388-E0AkUgwyJhMq20220627 27-Jun-2022 12:07:13 194 2218.0000 XLON 05002050000157636-E0AkUgwyJjBh20220627 27-Jun-2022 12:08:35 170 2219.0000 XLON 05002050000158843-E0AkUgwyJkb220220627 27-Jun-2022 12:09:40 162 2218.0000 XLON 05002050000158523-E0AkUgwyJlyC20220627 27-Jun-2022 12:12:02 163 2218.0000 XLON 05002050000161069-E0AkUgwyJoOo20220627 27-Jun-2022 12:12:02 6 2218.0000 XLON 05002050000161069-E0AkUgwyJoOq20220627 27-Jun-2022 12:12:03 194 2217.0000 XLON 05002050000157230-E0AkUgwyJoPk20220627 27-Jun-2022 12:19:04 239 2216.0000 XLON 05002050000161488-E0AkUgwyJuW120220627 27-Jun-2022 12:23:53 162 2217.0000 XLON 05002050000166244-E0AkUgwyJynV20220627 27-Jun-2022 12:24:40 162 2216.0000 XLON 07002070000165956-E0AkUgwyJzWS20220627 27-Jun-2022 12:26:09 162 2216.0000 XLON 07002070000170282-E0AkUgwyK1El20220627 27-Jun-2022 12:28:43 194 2216.0000 XLON 05002050000171325-E0AkUgwyK3RW20220627 27-Jun-2022 12:30:35 162 2215.0000 XLON 07002070000167006-E0AkUgwyK5qm20220627 27-Jun-2022 12:32:35 178 2214.0000 XLON 05002050000168991-E0AkUgwyK8id20220627 27-Jun-2022 12:33:19 219 2213.0000 XLON 07002070000172526-E0AkUgwyK9hw20220627 27-Jun-2022 12:34:27 243 2212.0000 XLON 05002050000175800-E0AkUgwyKB5r20220627 27-Jun-2022 12:37:02 162 2213.0000 XLON 05002050000176558-E0AkUgwyKDjr20220627 27-Jun-2022 12:40:51 178 2213.0000 XLON 05002050000178428-E0AkUgwyKHhN20220627 27-Jun-2022 12:41:02 178 2213.0000 XLON 05002050000178543-E0AkUgwyKI0V20220627 27-Jun-2022 12:45:41 190 2215.0000 XLON 07002070000179707-E0AkUgwyKNur20220627 27-Jun-2022 12:45:41 133 2216.0000 XLON 05002050000180028-E0AkUgwyKNtf20220627 27-Jun-2022 12:45:41 110 2216.0000 XLON 05002050000180028-E0AkUgwyKNtY20220627 27-Jun-2022 12:50:06 163 2219.0000 XLON 05002050000182424-E0AkUgwyKSpl20220627 27-Jun-2022 13:00:16 252 2224.0000 XLON 07002070000185889-E0AkUgwyKfiB20220627 27-Jun-2022 13:00:16 50 2224.0000 XLON 07002070000185889-E0AkUgwyKfiD20220627 27-Jun-2022 13:01:23 267 2223.0000 XLON 07002070000185811-E0AkUgwyKhQN20220627 27-Jun-2022 13:04:00 211 2223.0000 XLON 07002070000187740-E0AkUgwyKlBT20220627 27-Jun-2022 13:05:46 201 2224.0000 XLON 07002070000188328-E0AkUgwyKnAi20220627 27-Jun-2022 13:06:07 220 2223.0000 XLON 07002070000187976-E0AkUgwyKnOT20220627 27-Jun-2022 13:08:41 167 2224.0000 XLON 07002070000189398-E0AkUgwyKpkp20220627 27-Jun-2022 13:10:24 237 2225.0000 XLON 07002070000189648-E0AkUgwyKrJW20220627 27-Jun-2022 13:17:50 272 2227.0000 XLON 05002050000192107-E0AkUgwyL01520220627 27-Jun-2022 13:19:50 194 2226.0000 XLON 07002070000191025-E0AkUgwyL1YW20220627 27-Jun-2022 13:21:02 240 2227.0000 XLON 05002050000193136-E0AkUgwyL2Xa20220627 27-Jun-2022 13:23:28 162 2225.0000 XLON 07002070000190399-E0AkUgwyL5HU20220627 27-Jun-2022 13:23:28 207 2225.0000 XLON 07002070000193839-E0AkUgwyL5Hg20220627 27-Jun-2022 13:26:01 222 2226.0000 XLON 05002050000194743-E0AkUgwyL8M920220627 27-Jun-2022 13:26:33 114 2227.0000 XLON 07002070000194780-E0AkUgwyL8iV20220627 27-Jun-2022 13:30:04 286 2227.0000 XLON 07002070000195111-E0AkUgwyLDl220220627

27-Jun-2022 13:30:04 40 2226.0000 XLON 05002050000194743-E0AkUgwyLDo520220627 27-Jun-2022 13:30:04 50 2226.0000 XLON 05002050000194743-E0AkUgwyLDo720220627 27-Jun-2022 13:30:04 146 2226.0000 XLON 07002070000194635-E0AkUgwyLDoD20220627 27-Jun-2022 13:30:04 40 2226.0000 XLON 05002050000194743-E0AkUgwyLDo920220627 27-Jun-2022 13:30:04 40 2226.0000 XLON 07002070000194635-E0AkUgwyLDoB20220627 27-Jun-2022 13:30:08 235 2224.0000 XLON 07002070000192683-E0AkUgwyLEQN20220627 27-Jun-2022 13:31:13 281 2226.0000 XLON 05002050000197796-E0AkUgwyLJdp20220627 27-Jun-2022 13:31:18 318 2225.0000 XLON 07002070000197614-E0AkUgwyLK8g20220627 27-Jun-2022 13:32:54 202 2224.0000 XLON 07002070000199742-E0AkUgwyLQ7d20220627 27-Jun-2022 13:34:49 24 2224.0000 XLON 07002070000199742-E0AkUgwyLWki20220627 27-Jun-2022 13:35:21 121 2224.0000 XLON 05002050000201773-E0AkUgwyLYl320220627 27-Jun-2022 13:35:21 65 2224.0000 XLON 05002050000201773-E0AkUgwyLYl620220627 27-Jun-2022 13:36:16 24 2223.0000 XLON 05002050000199718-E0AkUgwyLbkF20220627 27-Jun-2022 13:36:16 3 2223.0000 XLON 05002050000199718-E0AkUgwyLbkL20220627 27-Jun-2022 13:36:16 144 2223.0000 XLON 05002050000199718-E0AkUgwyLbkJ20220627 27-Jun-2022 13:36:16 16 2223.0000 XLON 05002050000199718-E0AkUgwyLbkD20220627 27-Jun-2022 13:36:16 24 2223.0000 XLON 05002050000199718-E0AkUgwyLbkH20220627 27-Jun-2022 13:36:16 194 2224.0000 XLON 05002050000202843-E0AkUgwyLbiz20220627 27-Jun-2022 13:38:43 187 2222.0000 XLON 07002070000205273-E0AkUgwyLip520220627 27-Jun-2022 13:40:18 227 2223.0000 XLON 05002050000206009-E0AkUgwyLnBD20220627 27-Jun-2022 13:41:11 169 2222.0000 XLON 07002070000207510-E0AkUgwyLpis20220627 27-Jun-2022 13:42:04 66 2221.0000 XLON 05002050000204342-E0AkUgwyLs9l20220627 27-Jun-2022 13:42:50 128 2221.0000 XLON 05002050000204342-E0AkUgwyLtc320220627 27-Jun-2022 13:43:16 172 2220.0000 XLON 05002050000203369-E0AkUgwyLup020220627 27-Jun-2022 13:43:16 191 2219.0000 XLON 05002050000208796-E0AkUgwyLur520220627 27-Jun-2022 13:44:58 47 2220.0000 XLON 07002070000210575-E0AkUgwyLz3W20220627 27-Jun-2022 13:44:58 116 2220.0000 XLON 07002070000210575-E0AkUgwyLz3g20220627 27-Jun-2022 13:46:14 40 2222.0000 XLON 07002070000211515-E0AkUgwyM36W20220627 27-Jun-2022 13:46:14 60 2222.0000 XLON 07002070000211515-E0AkUgwyM36U20220627 27-Jun-2022 13:46:16 127 2222.0000 XLON 07002070000211515-E0AkUgwyM38u20220627 27-Jun-2022 13:47:05 292 2221.0000 XLON 07002070000211389-E0AkUgwyM53B20220627 27-Jun-2022 13:47:55 162 2221.0000 XLON 05002050000212407-E0AkUgwyM6h420220627 27-Jun-2022 13:49:00 243 2220.0000 XLON 07002070000212349-E0AkUgwyM9QQ20220627 27-Jun-2022 13:50:12 178 2220.0000 XLON 07002070000214256-E0AkUgwyMCdz20220627 27-Jun-2022 13:50:30 178 2219.0000 XLON 07002070000213563-E0AkUgwyMDbK20220627 27-Jun-2022 13:51:52 36 2220.0000 XLON 07002070000214983-E0AkUgwyMGRJ20220627 27-Jun-2022 13:51:52 22 2220.0000 XLON 07002070000214983-E0AkUgwyMGRL20220627 27-Jun-2022 13:51:52 48 2220.0000 XLON 07002070000214983-E0AkUgwyMGRB20220627 27-Jun-2022 13:51:52 20 2220.0000 XLON 07002070000214983-E0AkUgwyMGRH20220627 27-Jun-2022 13:51:52 36 2220.0000 XLON 07002070000214983-E0AkUgwyMGRN20220627 27-Jun-2022 13:53:50 211 2222.0000 XLON 07002070000216494-E0AkUgwyMLSY20220627 27-Jun-2022 13:55:00 167 2223.0000 XLON 05002050000217438-E0AkUgwyMOHz20220627 27-Jun-2022 13:55:56 227 2222.0000 XLON 07002070000217049-E0AkUgwyMQh320220627 27-Jun-2022 13:56:16 109 2222.0000 XLON 07002070000218201-E0AkUgwyMRtS20220627 27-Jun-2022 13:56:16 69 2222.0000 XLON 07002070000218201-E0AkUgwyMRtU20220627 27-Jun-2022 13:58:10 163 2225.0000 XLON 07002070000219396-E0AkUgwyMVeG20220627 27-Jun-2022 13:58:19 227 2224.0000 XLON 05002050000219565-E0AkUgwyMVsR20220627 27-Jun-2022 14:01:27 211 2226.0000 XLON 05002050000221862-E0AkUgwyMcHj20220627 27-Jun-2022 14:01:49 163 2225.0000 XLON 07002070000221475-E0AkUgwyMdEE20220627 27-Jun-2022 14:03:03 178 2227.0000 XLON 07002070000222984-E0AkUgwyMgpW20220627 27-Jun-2022 14:03:21 178 2226.0000 XLON 05002050000222989-E0AkUgwyMhgs20220627 27-Jun-2022 14:04:39 7 2227.0000 XLON 05002050000224183-E0AkUgwyMlWx20220627 27-Jun-2022 14:04:56 171 2228.0000 XLON 07002070000224251-E0AkUgwyMmFV20220627 27-Jun-2022 14:07:24 194 2227.0000 XLON 07002070000224878-E0AkUgwyMsUE20220627 27-Jun-2022 14:08:17 100 2226.0000 XLON 05002050000225059-E0AkUgwyMuLl20220627 27-Jun-2022 14:08:17 94 2226.0000 XLON 05002050000225059-E0AkUgwyMuLn20220627 27-Jun-2022 14:10:20 169 2225.0000 XLON 07002070000225998-E0AkUgwyMyt520220627 27-Jun-2022 14:10:31 217 2224.0000 XLON 05002050000227206-E0AkUgwyMzTw20220627