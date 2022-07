RELX : Transactions in own shares - Form 6-K

Transactions in own shares

RELX PLC announces that today it purchased through JP Morgan Securities plc 129,800 RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each on the London Stock Exchange at a price of 2299.1912 pence per share. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 44,714,305 ordinary shares in treasury, and has 1,921,238,563 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 4 January 2022 RELX PLC has purchased 14,626,626 shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by JP Morgan Securities plc is set out below.

RELX PLC

Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each

Issuer name: RELX PLC ISIN: GB00B2B0DG97 Intermediary name: JP Morgan Securities plc Intermediary Code: JPMSGB2L Timezone: UTC Currency: GBP

Aggregated information

Date of purchase: 18 July 2022 Number of ordinary shares purchased: 129,800 Volume weighted average price paid per share (p): 2299.1912

Disaggregated information

Transaction Date and time Volume Price (p) Platform Code Transaction reference number 18-Jul-2022 07:01:04 429 2307.0000 XLON 05002050000002225-E0Aziq5SBGL120220718 18-Jul-2022 07:01:18 351 2307.0000 XLON 05002050000002401-E0Aziq5SBHs020220718 18-Jul-2022 07:02:41 433 2306.0000 XLON 05002050000003223-E0Aziq5SBPlM20220718 18-Jul-2022 07:03:02 91 2304.0000 XLON 07002070000003200-E0Aziq5SBR5f20220718 18-Jul-2022 07:03:02 306 2304.0000 XLON 07002070000003200-E0Aziq5SBR5h20220718 18-Jul-2022 07:05:59 413 2307.0000 XLON 05002050000005163-E0Aziq5SBdME20220718 18-Jul-2022 07:05:59 350 2306.0000 XLON 07002070000005174-E0Aziq5SBdMy20220718 18-Jul-2022 07:06:36 416 2304.0000 XLON 07002070000004923-E0Aziq5SBf5020220718 18-Jul-2022 07:06:36 29 2304.0000 XLON 07002070000004923-E0Aziq5SBf4y20220718 18-Jul-2022 07:07:41 379 2304.0000 XLON 05002050000006458-E0Aziq5SBiQx20220718 18-Jul-2022 07:07:42 166 2302.0000 XLON 07002070000006489-E0Aziq5SBiUb20220718 18-Jul-2022 07:08:19 178 2301.0000 XLON 07002070000005734-E0Aziq5SBkGZ20220718 18-Jul-2022 07:09:22 403 2302.0000 XLON 07002070000007859-E0Aziq5SBnKg20220718 18-Jul-2022 07:09:31 403 2300.0000 XLON 05002050000007822-E0Aziq5SBng320220718 18-Jul-2022 07:12:33 12 2295.0000 XLON 07002070000009945-E0Aziq5SBxtt20220718 18-Jul-2022 07:12:33 140 2295.0000 XLON 07002070000009945-E0Aziq5SBxtw20220718

18-Jul-2022 07:12:33 113 2295.0000 XLON 07002070000009945-E0Aziq5SBxty20220718 18-Jul-2022 07:13:33 421 2297.0000 XLON 05002050000010789-E0Aziq5SC0Oh20220718 18-Jul-2022 07:15:33 327 2303.0000 XLON 07002070000011937-E0Aziq5SC4jH20220718 18-Jul-2022 07:16:01 320 2304.0000 XLON 07002070000012118-E0Aziq5SC5V120220718 18-Jul-2022 07:16:01 199 2304.0000 XLON 07002070000012118-E0Aziq5SC5V320220718 18-Jul-2022 07:16:49 245 2304.0000 XLON 07002070000012196-E0Aziq5SC7x420220718 18-Jul-2022 07:18:31 290 2305.0000 XLON 07002070000013016-E0Aziq5SCCEe20220718 18-Jul-2022 07:18:31 165 2305.0000 XLON 07002070000013016-E0Aziq5SCCEa20220718 18-Jul-2022 07:19:21 340 2305.0000 XLON 07002070000013583-E0Aziq5SCEUc20220718 18-Jul-2022 07:21:01 297 2305.0000 XLON 05002050000014126-E0Aziq5SCIkM20220718 18-Jul-2022 07:21:01 192 2305.0000 XLON 05002050000014126-E0Aziq5SCIkO20220718 18-Jul-2022 07:21:20 390 2303.0000 XLON 05002050000012838-E0Aziq5SCJig20220718 18-Jul-2022 07:22:41 160 2307.0000 XLON 05002050000014896-E0Aziq5SCN5P20220718 18-Jul-2022 07:22:41 202 2307.0000 XLON 05002050000014896-E0Aziq5SCN5N20220718 18-Jul-2022 07:23:35 332 2305.0000 XLON 07002070000015013-E0Aziq5SCOmU20220718 18-Jul-2022 07:24:58 343 2309.0000 XLON 05002050000015808-E0Aziq5SCRy220220718 18-Jul-2022 07:25:59 317 2308.0000 XLON 05002050000015783-E0Aziq5SCV8320220718 18-Jul-2022 07:26:21 50 2308.0000 XLON 05002050000016791-E0Aziq5SCWeb20220718 18-Jul-2022 07:26:21 50 2308.0000 XLON 05002050000016791-E0Aziq5SCWed20220718 18-Jul-2022 07:26:32 155 2308.0000 XLON 05002050000016791-E0Aziq5SCX6C20220718 18-Jul-2022 07:27:21 26 2307.0000 XLON 07002070000016803-E0Aziq5SCYcR20220718 18-Jul-2022 07:27:21 322 2307.0000 XLON 07002070000016803-E0Aziq5SCYcP20220718 18-Jul-2022 07:28:54 209 2310.0000 XLON 05002050000018013-E0Aziq5SCcp220220718 18-Jul-2022 07:28:56 209 2309.0000 XLON 05002050000017993-E0Aziq5SCcuw20220718 18-Jul-2022 07:28:58 209 2308.0000 XLON 05002050000017945-E0Aziq5SCdEP20220718 18-Jul-2022 07:29:56 199 2307.0000 XLON 07002070000018620-E0Aziq5SCg7q20220718 18-Jul-2022 07:33:03 279 2312.0000 XLON 05002050000019881-E0Aziq5SCpD620220718 18-Jul-2022 07:33:03 17 2312.0000 XLON 05002050000019881-E0Aziq5SCpD820220718 18-Jul-2022 07:35:39 355 2314.0000 XLON 05002050000020866-E0Aziq5SCvlj20220718 18-Jul-2022 07:35:39 10 2314.0000 XLON 05002050000020866-E0Aziq5SCvll20220718 18-Jul-2022 07:37:42 499 2314.0000 XLON 07002070000021461-E0Aziq5SD0HR20220718 18-Jul-2022 07:39:09 337 2313.0000 XLON 07002070000021024-E0Aziq5SD3ue20220718 18-Jul-2022 07:39:58 356 2311.0000 XLON 07002070000019931-E0Aziq5SD5ZF20220718 18-Jul-2022 07:40:02 182 2310.0000 XLON 05002050000022239-E0Aziq5SD5rV20220718 18-Jul-2022 07:40:26 343 2311.0000 XLON 07002070000022762-E0Aziq5SD6qC20220718 18-Jul-2022 07:41:21 341 2309.0000 XLON 05002050000022913-E0Aziq5SD8RN20220718 18-Jul-2022 07:41:59 160 2308.0000 XLON 07002070000022985-E0Aziq5SD98H20220718 18-Jul-2022 07:42:38 167 2309.0000 XLON 07002070000023325-E0Aziq5SDAtC20220718 18-Jul-2022 07:44:46 370 2311.0000 XLON 07002070000024627-E0Aziq5SDEKK20220718 18-Jul-2022 07:44:46 52 2311.0000 XLON 07002070000024627-E0Aziq5SDEKI20220718 18-Jul-2022 07:45:57 292 2309.0000 XLON 05002050000023764-E0Aziq5SDGw220220718 18-Jul-2022 07:46:35 325 2309.0000 XLON 07002070000025131-E0Aziq5SDIFJ20220718 18-Jul-2022 07:47:15 384 2308.0000 XLON 05002050000025087-E0Aziq5SDJO920220718 18-Jul-2022 07:49:18 238 2308.0000 XLON 07002070000025857-E0Aziq5SDN8g20220718 18-Jul-2022 07:49:42 111 2307.0000 XLON 05002050000025782-E0Aziq5SDO5920220718 18-Jul-2022 07:49:45 151 2307.0000 XLON 05002050000025782-E0Aziq5SDO8O20220718 18-Jul-2022 07:52:25 292 2305.0000 XLON 05002050000025003-E0Aziq5SDUhO20220718 18-Jul-2022 07:52:25 338 2306.0000 XLON 05002050000027058-E0Aziq5SDUft20220718 18-Jul-2022 07:54:43 264 2304.0000 XLON 05002050000027224-E0Aziq5SDYoH20220718 18-Jul-2022 07:56:14 563 2304.0000 XLON 05002050000028301-E0Aziq5SDbak20220718 18-Jul-2022 07:56:23 343 2303.0000 XLON 07002070000027233-E0Aziq5SDc2n20220718 18-Jul-2022 07:58:01 274 2303.0000 XLON 05002050000028917-E0Aziq5SDeyr20220718 18-Jul-2022 07:58:51 411 2302.0000 XLON 05002050000028807-E0Aziq5SDgbm20220718 18-Jul-2022 08:01:02 218 2304.0000 XLON 05002050000030111-E0Aziq5SDlDD20220718 18-Jul-2022 08:02:04 235 2303.0000 XLON 05002050000029408-E0Aziq5SDn3X20220718 18-Jul-2022 08:04:02 363 2304.0000 XLON 05002050000031416-E0Aziq5SDrOR20220718 18-Jul-2022 08:04:02 315 2304.0000 XLON 07002070000031550-E0Aziq5SDrOP20220718 18-Jul-2022 08:08:41 268 2304.0000 XLON 05002050000033353-E0Aziq5SDzdx20220718

18-Jul-2022 08:08:41 138 2304.0000 XLON 05002050000033353-E0Aziq5SDzdv20220718 18-Jul-2022 08:08:41 55 2304.0000 XLON 05002050000033353-E0Aziq5SDzdz20220718 18-Jul-2022 08:10:01 235 2304.0000 XLON 07002070000033800-E0Aziq5SE2TF20220718 18-Jul-2022 08:10:01 171 2304.0000 XLON 07002070000033800-E0Aziq5SE2TH20220718 18-Jul-2022 08:10:30 281 2303.0000 XLON 07002070000032491-E0Aziq5SE3S720220718 18-Jul-2022 08:10:45 275 2302.0000 XLON 07002070000031805-E0Aziq5SE4Do20220718 18-Jul-2022 08:14:40 566 2306.0000 XLON 05002050000035604-E0Aziq5SEBGc20220718 18-Jul-2022 08:17:41 282 2307.0000 XLON 07002070000036913-E0Aziq5SEGeY20220718 18-Jul-2022 08:17:41 78 2307.0000 XLON 07002070000036913-E0Aziq5SEGea20220718 18-Jul-2022 08:17:41 124 2307.0000 XLON 07002070000036913-E0Aziq5SEGeW20220718 18-Jul-2022 08:17:54 512 2306.0000 XLON 07002070000036402-E0Aziq5SEH1420220718 18-Jul-2022 08:19:34 315 2306.0000 XLON 05002050000037254-E0Aziq5SEJ9520220718 18-Jul-2022 08:24:08 519 2307.0000 XLON 05002050000038471-E0Aziq5SEPaE20220718 18-Jul-2022 08:26:01 26 2309.0000 XLON 05002050000039231-E0Aziq5SESZQ20220718 18-Jul-2022 08:26:01 502 2309.0000 XLON 05002050000039231-E0Aziq5SESZM20220718 18-Jul-2022 08:28:01 570 2313.0000 XLON 07002070000040254-E0Aziq5SEXlX20220718 18-Jul-2022 08:30:21 402 2315.0000 XLON 05002050000041098-E0Aziq5SEbwz20220718 18-Jul-2022 08:31:20 352 2314.0000 XLON 05002050000040445-E0Aziq5SEdkM20220718 18-Jul-2022 08:32:01 365 2312.0000 XLON 07002070000041307-E0Aziq5SEenB20220718 18-Jul-2022 08:32:48 400 2313.0000 XLON 07002070000042016-E0Aziq5SEfn820220718 18-Jul-2022 08:32:48 25 2313.0000 XLON 07002070000042016-E0Aziq5SEfnA20220718 18-Jul-2022 08:35:35 215 2314.0000 XLON 05002050000042622-E0Aziq5SEkRS20220718 18-Jul-2022 08:35:35 377 2314.0000 XLON 07002070000042742-E0Aziq5SEkRQ20220718 18-Jul-2022 08:37:07 308 2315.0000 XLON 05002050000043168-E0Aziq5SEmOX20220718 18-Jul-2022 08:39:51 43 2316.0000 XLON 05002050000043941-E0Aziq5SEqHL20220718 18-Jul-2022 08:39:51 285 2316.0000 XLON 05002050000043941-E0Aziq5SEqHJ20220718 18-Jul-2022 08:42:23 302 2316.0000 XLON 05002050000044505-E0Aziq5SEtNc20220718 18-Jul-2022 08:43:37 358 2315.0000 XLON 05002050000043882-E0Aziq5SEuSg20220718 18-Jul-2022 08:44:52 307 2315.0000 XLON 07002070000045137-E0Aziq5SEwKl20220718 18-Jul-2022 08:47:04 408 2318.0000 XLON 05002050000045642-E0Aziq5SEzW820220718 18-Jul-2022 08:47:15 88 2317.0000 XLON 07002070000045836-E0Aziq5SEzmt20220718 18-Jul-2022 08:47:15 257 2317.0000 XLON 07002070000045836-E0Aziq5SEzmv20220718 18-Jul-2022 08:47:48 254 2317.0000 XLON 05002050000045847-E0Aziq5SF0Zz20220718 18-Jul-2022 08:47:51 231 2316.0000 XLON 07002070000046003-E0Aziq5SF0li20220718 18-Jul-2022 08:50:14 303 2314.0000 XLON 07002070000046474-E0Aziq5SF41o20220718 18-Jul-2022 08:55:46 170 2313.0000 XLON 05002050000048146-E0Aziq5SFCF020220718 18-Jul-2022 08:55:46 229 2313.0000 XLON 05002050000046776-E0Aziq5SFCEy20220718 18-Jul-2022 08:56:01 86 2313.0000 XLON 05002050000048293-E0Aziq5SFCrv20220718 18-Jul-2022 08:56:01 209 2313.0000 XLON 05002050000048293-E0Aziq5SFCrt20220718 18-Jul-2022 08:56:01 197 2313.0000 XLON 05002050000048293-E0Aziq5SFCrr20220718 18-Jul-2022 08:57:41 29 2313.0000 XLON 05002050000048846-E0Aziq5SFF0h20220718 18-Jul-2022 08:59:52 279 2317.0000 XLON 07002070000049706-E0Aziq5SFHvz20220718 18-Jul-2022 08:59:52 30 2317.0000 XLON 07002070000049706-E0Aziq5SFHw120220718 18-Jul-2022 08:59:52 117 2317.0000 XLON 07002070000049706-E0Aziq5SFHvx20220718 18-Jul-2022 09:04:10 436 2317.0000 XLON 07002070000050114-E0Aziq5SFMOx20220718 18-Jul-2022 09:04:14 160 2316.0000 XLON 05002050000049531-E0Aziq5SFMUF20220718 18-Jul-2022 09:04:14 111 2316.0000 XLON 05002050000049531-E0Aziq5SFMUA20220718 18-Jul-2022 09:04:23 199 2315.0000 XLON 07002070000051078-E0Aziq5SFMfi20220718 18-Jul-2022 09:04:23 189 2315.0000 XLON 07002070000051078-E0Aziq5SFMff20220718 18-Jul-2022 09:04:29 66 2314.0000 XLON 05002050000050387-E0Aziq5SFMqa20220718 18-Jul-2022 09:04:29 135 2314.0000 XLON 05002050000050387-E0Aziq5SFMow20220718 18-Jul-2022 09:04:29 266 2314.0000 XLON 05002050000048982-E0Aziq5SFMoq20220718 18-Jul-2022 09:06:15 324 2312.0000 XLON 05002050000051569-E0Aziq5SFPii20220718 18-Jul-2022 09:06:44 137 2310.0000 XLON 07002070000051208-E0Aziq5SFQbb20220718 18-Jul-2022 09:06:44 34 2310.0000 XLON 07002070000051208-E0Aziq5SFQbd20220718 18-Jul-2022 09:08:53 181 2309.0000 XLON 07002070000052331-E0Aziq5SFTJ920220718 18-Jul-2022 09:09:10 156 2308.0000 XLON 05002050000052199-E0Aziq5SFTwZ20220718 18-Jul-2022 09:09:10 25 2308.0000 XLON 05002050000052199-E0Aziq5SFTwb20220718

18-Jul-2022 09:10:27 172 2307.0000 XLON 05002050000052648-E0Aziq5SFVYp20220718 18-Jul-2022 09:11:34 199 2306.0000 XLON 07002070000051985-E0Aziq5SFXAv20220718 18-Jul-2022 09:16:31 246 2307.0000 XLON 05002050000053661-E0Aziq5SFd9E20220718 18-Jul-2022 09:17:05 239 2306.0000 XLON 05002050000053592-E0Aziq5SFdf620220718 18-Jul-2022 09:18:06 471 2305.0000 XLON 07002070000055410-E0Aziq5SFeiK20220718 18-Jul-2022 09:18:07 132 2304.0000 XLON 07002070000052778-E0Aziq5SFel520220718 18-Jul-2022 09:18:07 219 2304.0000 XLON 07002070000054848-E0Aziq5SFelG20220718 18-Jul-2022 09:18:07 71 2304.0000 XLON 07002070000052778-E0Aziq5SFelE20220718 18-Jul-2022 09:21:01 259 2307.0000 XLON 07002070000056500-E0Aziq5SFij520220718 18-Jul-2022 09:23:19 348 2307.0000 XLON 07002070000056983-E0Aziq5SFlRe20220718 18-Jul-2022 09:24:28 260 2307.0000 XLON 07002070000057394-E0Aziq5SFmLX20220718 18-Jul-2022 09:25:05 257 2306.0000 XLON 05002050000056220-E0Aziq5SFmwf20220718 18-Jul-2022 09:25:17 173 2305.0000 XLON 05002050000057264-E0Aziq5SFnJB20220718 18-Jul-2022 09:25:17 25 2305.0000 XLON 05002050000057264-E0Aziq5SFnJ720220718 18-Jul-2022 09:28:10 139 2306.0000 XLON 05002050000058327-E0Aziq5SFpmB20220718 18-Jul-2022 09:28:10 194 2306.0000 XLON 05002050000058327-E0Aziq5SFpmD20220718 18-Jul-2022 09:29:08 230 2305.0000 XLON 07002070000057953-E0Aziq5SFqTj20220718 18-Jul-2022 09:31:21 241 2305.0000 XLON 07002070000059186-E0Aziq5SFt5920220718 18-Jul-2022 09:34:27 410 2306.0000 XLON 07002070000060439-E0Aziq5SFw1C20220718 18-Jul-2022 09:35:19 347 2305.0000 XLON 07002070000060390-E0Aziq5SFwuH20220718 18-Jul-2022 09:36:21 312 2304.0000 XLON 05002050000060754-E0Aziq5SFxwU20220718 18-Jul-2022 09:38:25 263 2304.0000 XLON 05002050000061614-E0Aziq5SG08W20220718 18-Jul-2022 09:39:00 263 2303.0000 XLON 07002070000061572-E0Aziq5SG0xF20220718 18-Jul-2022 09:41:40 173 2301.0000 XLON 05002050000062121-E0Aziq5SG3kz20220718 18-Jul-2022 09:42:20 175 2300.0000 XLON 05002050000061941-E0Aziq5SG4gK20220718 18-Jul-2022 09:45:32 305 2301.0000 XLON 05002050000063803-E0Aziq5SG8fh20220718 18-Jul-2022 09:46:56 220 2300.0000 XLON 05002050000063307-E0Aziq5SGADu20220718 18-Jul-2022 09:47:27 171 2299.0000 XLON 07002070000062269-E0Aziq5SGAvu20220718 18-Jul-2022 09:48:37 253 2300.0000 XLON 05002050000064934-E0Aziq5SGCH420220718 18-Jul-2022 09:50:23 260 2299.0000 XLON 05002050000065479-E0Aziq5SGE5r20220718 18-Jul-2022 09:52:59 345 2299.0000 XLON 07002070000066279-E0Aziq5SGGm620220718 18-Jul-2022 09:55:14 340 2299.0000 XLON 05002050000066515-E0Aziq5SGIy420220718 18-Jul-2022 09:55:20 234 2298.0000 XLON 07002070000065114-E0Aziq5SGJ4920220718 18-Jul-2022 09:55:20 179 2298.0000 XLON 07002070000063497-E0Aziq5SGJ4720220718 18-Jul-2022 09:55:20 85 2298.0000 XLON 07002070000063497-E0Aziq5SGJ4220220718 18-Jul-2022 09:58:04 198 2298.0000 XLON 07002070000067541-E0Aziq5SGLWh20220718 18-Jul-2022 10:00:21 90 2298.0000 XLON 07002070000068237-E0Aziq5SGO8h20220718 18-Jul-2022 10:01:51 309 2298.0000 XLON 05002050000068411-E0Aziq5SGP6J20220718 18-Jul-2022 10:04:56 333 2298.0000 XLON 07002070000068742-E0Aziq5SGS9Q20220718 18-Jul-2022 10:07:23 348 2299.0000 XLON 07002070000069979-E0Aziq5SGUsF20220718 18-Jul-2022 10:07:41 468 2299.0000 XLON 05002050000069972-E0Aziq5SGV2w20220718 18-Jul-2022 10:09:21 355 2299.0000 XLON 07002070000070499-E0Aziq5SGWDs20220718 18-Jul-2022 10:15:50 270 2299.0000 XLON 07002070000070814-E0Aziq5SGbqe20220718 18-Jul-2022 10:15:50 94 2299.0000 XLON 07002070000070814-E0Aziq5SGbqk20220718 18-Jul-2022 10:18:28 409 2299.0000 XLON 07002070000072017-E0Aziq5SGeU920220718 18-Jul-2022 10:22:45 480 2299.0000 XLON 07002070000073111-E0Aziq5SGiG220220718 18-Jul-2022 10:24:21 84 2299.0000 XLON 05002050000073988-E0Aziq5SGjiL20220718 18-Jul-2022 10:24:21 140 2299.0000 XLON 05002050000073988-E0Aziq5SGjiJ20220718 18-Jul-2022 10:24:21 29 2299.0000 XLON 05002050000073988-E0Aziq5SGjiN20220718 18-Jul-2022 10:24:21 400 2299.0000 XLON 05002050000073988-E0Aziq5SGjiH20220718 18-Jul-2022 10:28:52 587 2300.0000 XLON 05002050000074807-E0Aziq5SGnaF20220718 18-Jul-2022 10:34:08 419 2302.0000 XLON 05002050000076565-E0Aziq5SGs8B20220718 18-Jul-2022 10:34:08 437 2302.0000 XLON 07002070000076457-E0Aziq5SGs8720220718 18-Jul-2022 10:34:08 419 2302.0000 XLON 07002070000076732-E0Aziq5SGs8920220718 18-Jul-2022 10:35:25 220 2301.0000 XLON 07002070000076733-E0Aziq5SGtQh20220718 18-Jul-2022 10:35:25 171 2301.0000 XLON 07002070000076771-E0Aziq5SGtQj20220718 18-Jul-2022 10:35:25 437 2301.0000 XLON 07002070000076262-E0Aziq5SGtQf20220718 18-Jul-2022 10:35:30 281 2300.0000 XLON 05002050000076570-E0Aziq5SGtZQ20220718

18-Jul-2022 10:35:30 1 2300.0000 XLON 05002050000076570-E0Aziq5SGtZT20220718 18-Jul-2022 10:35:48 265 2300.0000 XLON 05002050000076965-E0Aziq5SGtrT20220718 18-Jul-2022 10:36:01 78 2300.0000 XLON 07002070000077191-E0Aziq5SGu5p20220718 18-Jul-2022 10:36:01 78 2300.0000 XLON 07002070000077191-E0Aziq5SGu5r20220718 18-Jul-2022 10:37:41 191 2299.0000 XLON 07002070000077148-E0Aziq5SGv8g20220718 18-Jul-2022 10:41:54 221 2299.0000 XLON 07002070000077907-E0Aziq5SGzUY20220718 18-Jul-2022 10:44:23 188 2299.0000 XLON 05002050000078629-E0Aziq5SH1Ti20220718 18-Jul-2022 10:46:20 188 2298.0000 XLON 07002070000078537-E0Aziq5SH34s20220718 18-Jul-2022 10:48:34 257 2298.0000 XLON 05002050000079744-E0Aziq5SH5Jk20220718 18-Jul-2022 10:49:21 203 2298.0000 XLON 07002070000080135-E0Aziq5SH5yS20220718 18-Jul-2022 10:50:20 56 2298.0000 XLON 07002070000080135-E0Aziq5SH71O20220718 18-Jul-2022 10:54:30 408 2298.0000 XLON 05002050000080818-E0Aziq5SHAJ420220718 18-Jul-2022 10:58:11 179 2297.0000 XLON 05002050000081185-E0Aziq5SHDEL20220718 18-Jul-2022 10:58:11 191 2297.0000 XLON 05002050000077295-E0Aziq5SHDEJ20220718 18-Jul-2022 10:58:12 289 2296.0000 XLON 05002050000079091-E0Aziq5SHDGd20220718 18-Jul-2022 10:59:03 280 2295.0000 XLON 07002070000080517-E0Aziq5SHDyT20220718 18-Jul-2022 11:00:32 8 2296.0000 XLON 07002070000082683-E0Aziq5SHFnk20220718 18-Jul-2022 11:00:44 301 2296.0000 XLON 07002070000082721-E0Aziq5SHG1520220718 18-Jul-2022 11:02:02 301 2296.0000 XLON 05002050000082571-E0Aziq5SHH0t20220718 18-Jul-2022 11:04:36 194 2297.0000 XLON 07002070000083696-E0Aziq5SHKCz20220718 18-Jul-2022 11:04:36 244 2297.0000 XLON 05002050000083455-E0Aziq5SHKCx20220718 18-Jul-2022 11:04:36 205 2297.0000 XLON 07002070000083718-E0Aziq5SHKD120220718 18-Jul-2022 11:07:01 335 2298.0000 XLON 07002070000084267-E0Aziq5SHMBV20220718 18-Jul-2022 11:10:59 263 2298.0000 XLON 05002050000084865-E0Aziq5SHPj120220718 18-Jul-2022 11:12:25 264 2298.0000 XLON 05002050000085132-E0Aziq5SHR1120220718 18-Jul-2022 11:17:25 541 2299.0000 XLON 05002050000086386-E0Aziq5SHUvf20220718 18-Jul-2022 11:17:25 19 2299.0000 XLON 05002050000086386-E0Aziq5SHUvi20220718 18-Jul-2022 11:17:52 265 2298.0000 XLON 07002070000085735-E0Aziq5SHVNZ20220718 18-Jul-2022 11:23:34 175 2298.0000 XLON 05002050000087082-E0Aziq5SHZ3u20220718 18-Jul-2022 11:23:34 195 2298.0000 XLON 05002050000087082-E0Aziq5SHZ3w20220718 18-Jul-2022 11:27:41 445 2298.0000 XLON 07002070000088792-E0Aziq5SHbvp20220718 18-Jul-2022 11:27:41 241 2298.0000 XLON 07002070000088792-E0Aziq5SHbvr20220718 18-Jul-2022 11:27:41 32 2298.0000 XLON 07002070000088792-E0Aziq5SHbvn20220718 18-Jul-2022 11:30:35 312 2299.0000 XLON 07002070000089172-E0Aziq5SHe5Y20220718 18-Jul-2022 11:30:54 154 2299.0000 XLON 07002070000089172-E0Aziq5SHeJe20220718 18-Jul-2022 11:32:28 385 2299.0000 XLON 07002070000089595-E0Aziq5SHfts20220718 18-Jul-2022 11:34:45 436 2300.0000 XLON 05002050000089695-E0Aziq5SHiBU20220718 18-Jul-2022 11:37:27 386 2300.0000 XLON 05002050000090118-E0Aziq5SHkYG20220718 18-Jul-2022 11:38:07 246 2300.0000 XLON 05002050000090601-E0Aziq5SHlB820220718 18-Jul-2022 11:38:07 192 2300.0000 XLON 05002050000090601-E0Aziq5SHlB620220718 18-Jul-2022 11:39:40 363 2299.0000 XLON 05002050000089416-E0Aziq5SHmCB20220718 18-Jul-2022 11:41:48 363 2298.0000 XLON 07002070000090018-E0Aziq5SHni320220718 18-Jul-2022 11:42:41 300 2298.0000 XLON 07002070000091929-E0Aziq5SHoHY20220718 18-Jul-2022 11:46:40 387 2301.0000 XLON 05002050000092405-E0Aziq5SHrHP20220718 18-Jul-2022 11:47:19 296 2300.0000 XLON 07002070000092589-E0Aziq5SHrn720220718 18-Jul-2022 11:48:27 300 2300.0000 XLON 05002050000092768-E0Aziq5SHsf420220718 18-Jul-2022 11:49:20 296 2299.0000 XLON 07002070000092532-E0Aziq5SHtMR20220718 18-Jul-2022 11:54:23 268 2300.0000 XLON 07002070000093764-E0Aziq5SHxbM20220718 18-Jul-2022 12:03:31 8 2302.0000 XLON 05002050000096644-E0Aziq5SI4fo20220718 18-Jul-2022 12:03:32 1394 2302.0000 XLON 07002070000097021-E0Aziq5SI4hn20220718 18-Jul-2022 12:04:10 81 2301.0000 XLON 07002070000096871-E0Aziq5SI6XF20220718 18-Jul-2022 12:04:10 149 2301.0000 XLON 07002070000096599-E0Aziq5SI6X920220718 18-Jul-2022 12:04:10 232 2301.0000 XLON 07002070000095902-E0Aziq5SI6X120220718 18-Jul-2022 12:04:10 447 2301.0000 XLON 05002050000095527-E0Aziq5SI6X320220718 18-Jul-2022 12:04:10 174 2301.0000 XLON 07002070000095903-E0Aziq5SI6X520220718 18-Jul-2022 12:04:10 147 2301.0000 XLON 07002070000096396-E0Aziq5SI6X720220718 18-Jul-2022 12:04:10 76 2301.0000 XLON 07002070000096871-E0Aziq5SI6XB20220718 18-Jul-2022 12:07:31 584 2300.0000 XLON 05002050000094274-E0Aziq5SI9ut20220718

18-Jul-2022 12:10:00 198 2300.0000 XLON 07002070000098215-E0Aziq5SICKl20220718 18-Jul-2022 12:12:41 400 2300.0000 XLON 07002070000099429-E0Aziq5SIEtJ20220718 18-Jul-2022 12:12:41 20 2300.0000 XLON 07002070000099429-E0Aziq5SIEtL20220718 18-Jul-2022 12:13:50 152 2299.0000 XLON 07002070000098179-E0Aziq5SIFWO20220718 18-Jul-2022 12:14:21 323 2299.0000 XLON 05002050000099543-E0Aziq5SIG7g20220718 18-Jul-2022 12:14:21 51 2299.0000 XLON 05002050000099543-E0Aziq5SIG7i20220718 18-Jul-2022 12:18:05 335 2299.0000 XLON 07002070000100452-E0Aziq5SIKLN20220718 18-Jul-2022 12:18:14 198 2298.0000 XLON 05002050000097810-E0Aziq5SIKaX20220718 18-Jul-2022 12:18:58 237 2297.0000 XLON 05002050000098623-E0Aziq5SILbs20220718 18-Jul-2022 12:19:23 126 2297.0000 XLON 07002070000101499-E0Aziq5SIM9220220718 18-Jul-2022 12:22:08 189 2297.0000 XLON 05002050000101646-E0Aziq5SIOs520220718 18-Jul-2022 12:22:08 118 2297.0000 XLON 05002050000101646-E0Aziq5SIOs120220718 18-Jul-2022 12:23:49 326 2297.0000 XLON 05002050000102408-E0Aziq5SIQom20220718 18-Jul-2022 12:23:49 15 2297.0000 XLON 05002050000102408-E0Aziq5SIQnq20220718 18-Jul-2022 12:24:15 323 2296.0000 XLON 07002070000101478-E0Aziq5SIRjI20220718 18-Jul-2022 12:24:21 196 2296.0000 XLON 05002050000102647-E0Aziq5SIRoc20220718 18-Jul-2022 12:26:26 171 2295.0000 XLON 05002050000100846-E0Aziq5SITSZ20220718 18-Jul-2022 12:27:04 235 2294.0000 XLON 07002070000102992-E0Aziq5SIUTW20220718 18-Jul-2022 12:28:39 320 2294.0000 XLON 05002050000103613-E0Aziq5SIWFX20220718 18-Jul-2022 12:30:06 263 2294.0000 XLON 07002070000104395-E0Aziq5SIYL120220718 18-Jul-2022 12:32:41 158 2294.0000 XLON 07002070000105552-E0Aziq5SIbcT20220718 18-Jul-2022 12:32:41 69 2294.0000 XLON 07002070000105552-E0Aziq5SIbcV20220718 18-Jul-2022 12:32:41 88 2294.0000 XLON 07002070000105552-E0Aziq5SIbcZ20220718 18-Jul-2022 12:32:41 147 2294.0000 XLON 07002070000105552-E0Aziq5SIbcX20220718 18-Jul-2022 12:36:01 151 2296.0000 XLON 05002050000106614-E0Aziq5SIfGH20220718 18-Jul-2022 12:37:01 210 2296.0000 XLON 05002050000107034-E0Aziq5SIg8h20220718 18-Jul-2022 12:38:32 317 2295.0000 XLON 05002050000106348-E0Aziq5SIhKi20220718 18-Jul-2022 12:38:32 318 2294.0000 XLON 07002070000106161-E0Aziq5SIhLj20220718 18-Jul-2022 12:38:36 85 2294.0000 XLON 07002070000106161-E0Aziq5SIhRT20220718 18-Jul-2022 12:39:22 161 2294.0000 XLON 05002050000107736-E0Aziq5SIiEb20220718 18-Jul-2022 12:39:22 133 2294.0000 XLON 05002050000107736-E0Aziq5SIiEd20220718 18-Jul-2022 12:39:40 192 2293.0000 XLON 07002070000107332-E0Aziq5SIioD20220718 18-Jul-2022 12:39:40 260 2293.0000 XLON 07002070000107332-E0Aziq5SIioF20220718 18-Jul-2022 12:42:41 190 2296.0000 XLON 07002070000108879-E0Aziq5SImHs20220718 18-Jul-2022 12:44:02 268 2295.0000 XLON 05002050000108465-E0Aziq5SIoHr20220718 18-Jul-2022 12:45:31 425 2295.0000 XLON 05002050000109444-E0Aziq5SIqGc20220718 18-Jul-2022 12:46:02 264 2294.0000 XLON 05002050000108355-E0Aziq5SIqu620220718 18-Jul-2022 12:46:58 425 2292.0000 XLON 07002070000109385-E0Aziq5SIsGY20220718 18-Jul-2022 12:48:09 283 2291.0000 XLON 07002070000110472-E0Aziq5SIu5l20220718 18-Jul-2022 12:51:29 363 2293.0000 XLON 05002050000111226-E0Aziq5SIxb020220718 18-Jul-2022 12:52:56 501 2293.0000 XLON 07002070000112213-E0Aziq5SIywA20220718 18-Jul-2022 12:54:21 539 2293.0000 XLON 05002050000112453-E0Aziq5SJ0TS20220718 18-Jul-2022 12:56:01 64 2293.0000 XLON 05002050000112940-E0Aziq5SJ1vQ20220718 18-Jul-2022 12:56:01 79 2293.0000 XLON 05002050000112940-E0Aziq5SJ1vO20220718 18-Jul-2022 12:56:01 64 2293.0000 XLON 05002050000112940-E0Aziq5SJ1vS20220718 18-Jul-2022 12:58:17 339 2292.0000 XLON 05002050000110917-E0Aziq5SJ45J20220718 18-Jul-2022 12:59:22 537 2293.0000 XLON 07002070000114206-E0Aziq5SJ4uA20220718 18-Jul-2022 13:01:01 6 2293.0000 XLON 05002050000114594-E0Aziq5SJ6j920220718 18-Jul-2022 13:01:01 333 2293.0000 XLON 05002050000114594-E0Aziq5SJ6j720220718 18-Jul-2022 13:04:10 248 2293.0000 XLON 07002070000115356-E0Aziq5SJA5c20220718 18-Jul-2022 13:04:10 148 2293.0000 XLON 05002050000115151-E0Aziq5SJA5e20220718 18-Jul-2022 13:07:10 601 2293.0000 XLON 05002050000116502-E0Aziq5SJDMv20220718 18-Jul-2022 13:08:41 557 2292.0000 XLON 07002070000115946-E0Aziq5SJEqb20220718 18-Jul-2022 13:09:45 417 2292.0000 XLON 05002050000117097-E0Aziq5SJFsp20220718 18-Jul-2022 13:11:31 514 2292.0000 XLON 05002050000117486-E0Aziq5SJHVW20220718 18-Jul-2022 13:17:07 162 2293.0000 XLON 05002050000118895-E0Aziq5SJLuv20220718 18-Jul-2022 13:17:07 148 2293.0000 XLON 05002050000119044-E0Aziq5SJLux20220718 18-Jul-2022 13:17:07 622 2293.0000 XLON 05002050000118322-E0Aziq5SJLup20220718

18-Jul-2022 13:20:39 554 2294.0000 XLON 07002070000120003-E0Aziq5SJObH20220718 18-Jul-2022 13:20:39 279 2294.0000 XLON 07002070000120003-E0Aziq5SJObF20220718 18-Jul-2022 13:20:39 159 2294.0000 XLON 07002070000120527-E0Aziq5SJObL20220718 18-Jul-2022 13:27:51 160 2298.0000 XLON 07002070000123180-E0Aziq5SJUx620220718 18-Jul-2022 13:27:51 248 2298.0000 XLON 07002070000123177-E0Aziq5SJUx220220718 18-Jul-2022 13:27:51 162 2298.0000 XLON 05002050000122979-E0Aziq5SJUx420220718 18-Jul-2022 13:27:51 157 2298.0000 XLON 05002050000122982-E0Aziq5SJUx820220718 18-Jul-2022 13:27:51 153 2298.0000 XLON 05002050000122983-E0Aziq5SJUxC20220718 18-Jul-2022 13:27:51 613 2298.0000 XLON 07002070000123181-E0Aziq5SJUxA20220718 18-Jul-2022 13:27:51 150 2298.0000 XLON 05002050000122984-E0Aziq5SJUxE20220718 18-Jul-2022 13:27:53 67 2298.0000 XLON 05002050000123008-E0Aziq5SJUzp20220718 18-Jul-2022 13:28:12 73 2298.0000 XLON 05002050000123113-E0Aziq5SJVAH20220718 18-Jul-2022 13:28:12 138 2298.0000 XLON 05002050000123113-E0Aziq5SJVAN20220718 18-Jul-2022 13:28:12 400 2298.0000 XLON 05002050000123113-E0Aziq5SJVAL20220718 18-Jul-2022 13:28:12 106 2298.0000 XLON 05002050000123113-E0Aziq5SJVAJ20220718 18-Jul-2022 13:29:45 339 2297.0000 XLON 07002070000123182-E0Aziq5SJWzE20220718 18-Jul-2022 13:29:45 196 2297.0000 XLON 07002070000123122-E0Aziq5SJWzC20220718 18-Jul-2022 13:29:45 306 2297.0000 XLON 05002050000122905-E0Aziq5SJWz620220718 18-Jul-2022 13:29:45 182 2297.0000 XLON 05002050000122909-E0Aziq5SJWzA20220718 18-Jul-2022 13:29:45 297 2297.0000 XLON 07002070000123111-E0Aziq5SJWz820220718 18-Jul-2022 13:29:59 372 2297.0000 XLON 07002070000124125-E0Aziq5SJXoV20220718 18-Jul-2022 13:31:01 35 2299.0000 XLON 07002070000125282-E0Aziq5SJcbg20220718 18-Jul-2022 13:31:01 51 2299.0000 XLON 07002070000125282-E0Aziq5SJcbk20220718 18-Jul-2022 13:31:01 421 2299.0000 XLON 07002070000125282-E0Aziq5SJcbi20220718 18-Jul-2022 13:31:13 169 2298.0000 XLON 07002070000125201-E0Aziq5SJddw20220718 18-Jul-2022 13:31:13 203 2298.0000 XLON 05002050000125065-E0Aziq5SJddy20220718 18-Jul-2022 13:32:27 203 2296.0000 XLON 07002070000125588-E0Aziq5SJiD520220718 18-Jul-2022 13:32:49 91 2297.0000 XLON 05002050000126731-E0Aziq5SJj4O20220718 18-Jul-2022 13:32:49 162 2297.0000 XLON 05002050000126731-E0Aziq5SJj4M20220718 18-Jul-2022 13:33:32 276 2296.0000 XLON 05002050000126630-E0Aziq5SJm2o20220718 18-Jul-2022 13:34:35 281 2294.0000 XLON 05002050000128194-E0Aziq5SJp2P20220718 18-Jul-2022 13:35:07 162 2293.0000 XLON 07002070000127689-E0Aziq5SJqlt20220718 18-Jul-2022 13:35:14 328 2292.0000 XLON 07002070000128473-E0Aziq5SJrEo20220718 18-Jul-2022 13:36:29 209 2290.0000 XLON 05002050000129692-E0Aziq5SJuME20220718 18-Jul-2022 13:39:50 438 2291.0000 XLON 07002070000132887-E0Aziq5SK1uh20220718 18-Jul-2022 13:42:57 139 2293.0000 XLON 07002070000135229-E0Aziq5SK9SL20220718 18-Jul-2022 13:42:57 41 2293.0000 XLON 07002070000135229-E0Aziq5SK9SP20220718 18-Jul-2022 13:42:57 31 2293.0000 XLON 07002070000135229-E0Aziq5SK9SJ20220718 18-Jul-2022 13:42:57 300 2293.0000 XLON 07002070000135229-E0Aziq5SK9SN20220718 18-Jul-2022 13:45:02 529 2294.0000 XLON 05002050000135767-E0Aziq5SKDSs20220718 18-Jul-2022 13:47:52 199 2295.0000 XLON 05002050000138514-E0Aziq5SKJm520220718 18-Jul-2022 13:48:36 827 2296.0000 XLON 05002050000138944-E0Aziq5SKLbI20220718 18-Jul-2022 13:48:38 651 2295.0000 XLON 07002070000139007-E0Aziq5SKLmc20220718 18-Jul-2022 13:50:37 448 2294.0000 XLON 05002050000138953-E0Aziq5SKQJi20220718 18-Jul-2022 13:50:53 644 2293.0000 XLON 07002070000140633-E0Aziq5SKR3o20220718 18-Jul-2022 13:53:15 331 2293.0000 XLON 07002070000142377-E0Aziq5SKW7520220718 18-Jul-2022 13:55:46 311 2294.0000 XLON 07002070000143340-E0Aziq5SKauG20220718 18-Jul-2022 13:55:46 654 2294.0000 XLON 05002050000142996-E0Aziq5SKauE20220718 18-Jul-2022 13:55:46 192 2294.0000 XLON 05002050000142997-E0Aziq5SKauI20220718 18-Jul-2022 13:56:05 588 2294.0000 XLON 05002050000144046-E0Aziq5SKbfZ20220718 18-Jul-2022 13:58:37 428 2292.0000 XLON 07002070000144390-E0Aziq5SKfSl20220718 18-Jul-2022 13:59:59 160 2292.0000 XLON 07002070000144390-E0Aziq5SKhIX20220718 18-Jul-2022 13:59:59 176 2292.0000 XLON 05002050000145763-E0Aziq5SKhL220220718 18-Jul-2022 13:59:59 270 2292.0000 XLON 05002050000145519-E0Aziq5SKhKq20220718 18-Jul-2022 13:59:59 240 2291.0000 XLON 07002070000145195-E0Aziq5SKhM120220718 18-Jul-2022 14:00:00 43 2291.0000 XLON 07002070000145195-E0Aziq5SKhLx20220718 18-Jul-2022 14:02:07 525 2294.0000 XLON 05002050000147138-E0Aziq5SKkyL20220718 18-Jul-2022 14:03:46 588 2296.0000 XLON 05002050000147456-E0Aziq5SKoRq20220718

18-Jul-2022 14:05:47 478 2296.0000 XLON 05002050000148433-E0Aziq5SKsGW20220718 18-Jul-2022 14:05:55 196 2295.0000 XLON 07002070000149020-E0Aziq5SKsOg20220718 18-Jul-2022 14:05:55 392 2295.0000 XLON 07002070000147970-E0Aziq5SKsOe20220718 18-Jul-2022 14:05:55 202 2295.0000 XLON 05002050000148434-E0Aziq5SKsOi20220718 18-Jul-2022 14:07:30 62 2295.0000 XLON 07002070000150564-E0Aziq5SKvSc20220718 18-Jul-2022 14:07:30 107 2295.0000 XLON 07002070000150564-E0Aziq5SKvSe20220718 18-Jul-2022 14:07:41 2 2295.0000 XLON 05002050000150068-E0Aziq5SKvnK20220718 18-Jul-2022 14:07:41 76 2295.0000 XLON 05002050000150068-E0Aziq5SKvnM20220718 18-Jul-2022 14:07:41 316 2295.0000 XLON 05002050000150068-E0Aziq5SKvnO20220718 18-Jul-2022 14:10:16 525 2295.0000 XLON 05002050000151217-E0Aziq5SKzce20220718 18-Jul-2022 14:10:39 246 2294.0000 XLON 05002050000149163-E0Aziq5SL0P320220718 18-Jul-2022 14:10:39 156 2294.0000 XLON 05002050000149163-E0Aziq5SL0P120220718 18-Jul-2022 14:11:20 378 2295.0000 XLON 07002070000153131-E0Aziq5SL2PY20220718 18-Jul-2022 14:12:41 4 2296.0000 XLON 07002070000154429-E0Aziq5SL5Be20220718 18-Jul-2022 14:12:41 390 2296.0000 XLON 07002070000154429-E0Aziq5SL5Bc20220718 18-Jul-2022 14:14:25 6 2297.0000 XLON 05002050000154671-E0Aziq5SL8FF20220718 18-Jul-2022 14:17:26 18 2297.0000 XLON 07002070000157072-E0Aziq5SLDNz20220718 18-Jul-2022 14:17:26 606 2297.0000 XLON 07002070000157072-E0Aziq5SLDO120220718 18-Jul-2022 14:17:27 486 2296.0000 XLON 05002050000154646-E0Aziq5SLDPb20220718 18-Jul-2022 14:18:13 130 2296.0000 XLON 05002050000156549-E0Aziq5SLElh20220718 18-Jul-2022 14:18:13 438 2296.0000 XLON 05002050000156549-E0Aziq5SLElj20220718 18-Jul-2022 14:19:21 140 2296.0000 XLON 07002070000158110-E0Aziq5SLGZ920220718 18-Jul-2022 14:19:21 71 2296.0000 XLON 07002070000158110-E0Aziq5SLGZ720220718 18-Jul-2022 14:20:49 359 2296.0000 XLON 05002050000157943-E0Aziq5SLJ2B20220718 18-Jul-2022 14:21:17 140 2296.0000 XLON 07002070000158984-E0Aziq5SLJqh20220718 18-Jul-2022 14:21:17 290 2296.0000 XLON 07002070000158984-E0Aziq5SLJqf20220718 18-Jul-2022 14:21:17 145 2296.0000 XLON 07002070000158984-E0Aziq5SLJql20220718 18-Jul-2022 14:21:17 76 2296.0000 XLON 07002070000158984-E0Aziq5SLJqj20220718 18-Jul-2022 14:23:03 750 2296.0000 XLON 05002050000159031-E0Aziq5SLMUh20220718 18-Jul-2022 14:24:27 85 2295.0000 XLON 05002050000153759-E0Aziq5SLOxO20220718 18-Jul-2022 14:24:27 309 2295.0000 XLON 05002050000153759-E0Aziq5SLOxM20220718 18-Jul-2022 14:24:45 402 2294.0000 XLON 07002070000157256-E0Aziq5SLPSg20220718 18-Jul-2022 14:24:45 45 2294.0000 XLON 07002070000157256-E0Aziq5SLPSe20220718 18-Jul-2022 14:26:28 671 2293.0000 XLON 07002070000160511-E0Aziq5SLSHv20220718 18-Jul-2022 14:28:41 348 2294.0000 XLON 07002070000162799-E0Aziq5SLUy020220718 18-Jul-2022 14:28:41 36 2294.0000 XLON 07002070000162799-E0Aziq5SLUxw20220718 18-Jul-2022 14:28:41 140 2294.0000 XLON 07002070000162799-E0Aziq5SLUxy20220718 18-Jul-2022 14:29:31 155 2295.0000 XLON 07002070000163201-E0Aziq5SLWce20220718 18-Jul-2022 14:29:31 408 2295.0000 XLON 07002070000163201-E0Aziq5SLWcg20220718 18-Jul-2022 14:31:09 114 2294.0000 XLON 05002050000162617-E0Aziq5SLZBM20220718 18-Jul-2022 14:31:09 536 2294.0000 XLON 05002050000162617-E0Aziq5SLZBP20220718 18-Jul-2022 14:31:49 92 2293.0000 XLON 05002050000162653-E0Aziq5SLaDH20220718 18-Jul-2022 14:31:49 186 2293.0000 XLON 05002050000162653-E0Aziq5SLaDK20220718 18-Jul-2022 14:35:50 282 2293.0000 XLON 05002050000164795-E0Aziq5SLgP520220718 18-Jul-2022 14:35:50 362 2293.0000 XLON 05002050000164795-E0Aziq5SLgP720220718 18-Jul-2022 14:36:20 623 2293.0000 XLON 05002050000165668-E0Aziq5SLhAg20220718 18-Jul-2022 14:37:57 412 2292.0000 XLON 07002070000164056-E0Aziq5SLjLU20220718 18-Jul-2022 14:37:57 166 2292.0000 XLON 07002070000164056-E0Aziq5SLjLd20220718 18-Jul-2022 14:39:17 336 2291.0000 XLON 07002070000164733-E0Aziq5SLlED20220718 18-Jul-2022 14:39:17 150 2291.0000 XLON 05002050000165078-E0Aziq5SLlEF20220718 18-Jul-2022 14:43:11 162 2292.0000 XLON 05002050000167834-E0Aziq5SLqGd20220718 18-Jul-2022 14:43:11 192 2292.0000 XLON 05002050000168462-E0Aziq5SLqGl20220718 18-Jul-2022 14:43:11 154 2292.0000 XLON 05002050000168653-E0Aziq5SLqGp20220718 18-Jul-2022 14:43:11 497 2292.0000 XLON 07002070000168516-E0Aziq5SLqGb20220718 18-Jul-2022 14:43:11 148 2292.0000 XLON 05002050000168334-E0Aziq5SLqGj20220718 18-Jul-2022 14:44:39 330 2292.0000 XLON 07002070000170069-E0Aziq5SLsVm20220718 18-Jul-2022 14:44:39 316 2292.0000 XLON 07002070000170069-E0Aziq5SLsVo20220718 18-Jul-2022 14:45:13 746 2291.0000 XLON 07002070000168360-E0Aziq5SLtZv20220718