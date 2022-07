RELX : Transactions in own shares - Form 6-K

Transactions in own shares

RELX PLC announces that today it purchased through JP Morgan Securities plc 72,100 RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each on the London Stock Exchange at a price of 2350.6622 pence per share. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 45,300,837 ordinary shares in treasury, and has 1,920,659,438 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 4 January 2022 RELX PLC has purchased 15,213,158 shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by JP Morgan Securities plc is set out below.

RELX PLC

Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each

Issuer name: RELX PLC ISIN: GB00B2B0DG97 Intermediary name: JP Morgan Securities plc Intermediary Code: JPMSGB2L Timezone: UTC Currency: GBP

Aggregated information

Date of purchase: 25 July 2022 Number of ordinary shares purchased: 72,100 Volume weighted average price paid per share (p): 2350.6622

Disaggregated information

Transaction Date and time Volume Price (p) Platform Code Transaction reference number 25-Jul-2022 07:01:31 303 2361.0000 XLON 07002070000002172-E0B4nYSwq9R220220725 25-Jul-2022 07:01:40 275 2360.0000 XLON 05002050000002192-E0B4nYSwq9vG20220725 25-Jul-2022 07:01:48 46 2359.0000 XLON 07002070000002173-E0B4nYSwqASy20220725 25-Jul-2022 07:01:48 229 2359.0000 XLON 07002070000002173-E0B4nYSwqASw20220725 25-Jul-2022 07:05:21 338 2370.0000 XLON 05002050000003646-E0B4nYSwqLfz20220725 25-Jul-2022 07:06:01 331 2370.0000 XLON 05002050000003814-E0B4nYSwqNaq20220725 25-Jul-2022 07:07:30 254 2369.0000 XLON 07002070000004046-E0B4nYSwqTUw20220725 25-Jul-2022 07:07:32 338 2367.0000 XLON 07002070000003344-E0B4nYSwqTjf20220725 25-Jul-2022 07:07:43 201 2369.0000 XLON 07002070000004283-E0B4nYSwqUNQ20220725 25-Jul-2022 07:08:25 201 2370.0000 XLON 05002050000004402-E0B4nYSwqW6y20220725 25-Jul-2022 07:10:30 221 2371.0000 XLON 05002050000004855-E0B4nYSwqbJp20220725 25-Jul-2022 07:10:42 228 2370.0000 XLON 07002070000004754-E0B4nYSwqbhG20220725 25-Jul-2022 07:10:43 224 2369.0000 XLON 05002050000004680-E0B4nYSwqbkd20220725 25-Jul-2022 07:11:25 151 2368.0000 XLON 05002050000005126-E0B4nYSwqdJt20220725 25-Jul-2022 07:12:07 151 2371.0000 XLON 07002070000005206-E0B4nYSwqf1A20220725 25-Jul-2022 07:12:53 189 2372.0000 XLON 05002050000005413-E0B4nYSwqgf720220725

25-Jul-2022 07:13:02 241 2371.0000 XLON 07002070000005344-E0B4nYSwqh1H20220725 25-Jul-2022 07:14:38 183 2368.0000 XLON 07002070000005727-E0B4nYSwqkPb20220725 25-Jul-2022 07:16:02 250 2369.0000 XLON 05002050000006189-E0B4nYSwqnyi20220725 25-Jul-2022 07:17:31 166 2367.0000 XLON 07002070000005699-E0B4nYSwqsTW20220725 25-Jul-2022 07:18:03 136 2368.0000 XLON 05002050000006730-E0B4nYSwqtwg20220725 25-Jul-2022 07:19:31 326 2367.0000 XLON 07002070000007018-E0B4nYSwqx0P20220725 25-Jul-2022 07:21:05 283 2366.0000 XLON 07002070000006599-E0B4nYSwr2uN20220725 25-Jul-2022 07:21:43 182 2365.0000 XLON 05002050000006819-E0B4nYSwr5Iy20220725 25-Jul-2022 07:21:56 262 2364.0000 XLON 05002050000007733-E0B4nYSwr5lj20220725 25-Jul-2022 07:22:42 190 2362.0000 XLON 07002070000008220-E0B4nYSwrA0v20220725 25-Jul-2022 07:22:42 266 2363.0000 XLON 05002050000008263-E0B4nYSwr9l920220725 25-Jul-2022 07:25:45 172 2366.0000 XLON 07002070000009174-E0B4nYSwrKy920220725 25-Jul-2022 07:27:15 210 2366.0000 XLON 07002070000009343-E0B4nYSwrONb20220725 25-Jul-2022 07:27:15 252 2367.0000 XLON 05002050000009418-E0B4nYSwrOMd20220725 25-Jul-2022 07:27:55 246 2366.0000 XLON 07002070000009535-E0B4nYSwrPta20220725 25-Jul-2022 07:28:31 208 2365.0000 XLON 05002050000009579-E0B4nYSwrR1X20220725 25-Jul-2022 07:30:43 203 2366.0000 XLON 07002070000010092-E0B4nYSwrWaD20220725 25-Jul-2022 07:30:48 254 2365.0000 XLON 05002050000009880-E0B4nYSwrWuZ20220725 25-Jul-2022 07:30:57 203 2364.0000 XLON 07002070000009812-E0B4nYSwrXNR20220725 25-Jul-2022 07:31:10 206 2363.0000 XLON 05002050000010472-E0B4nYSwrY0P20220725 25-Jul-2022 07:32:43 206 2364.0000 XLON 05002050000011533-E0B4nYSwrbsy20220725 25-Jul-2022 07:33:17 162 2363.0000 XLON 05002050000011503-E0B4nYSwrdCa20220725 25-Jul-2022 07:34:28 57 2363.0000 XLON 05002050000012466-E0B4nYSwrgk920220725 25-Jul-2022 07:34:28 91 2363.0000 XLON 05002050000012466-E0B4nYSwrgk720220725 25-Jul-2022 07:36:37 28 2365.0000 XLON 07002070000013443-E0B4nYSwrm3F20220725 25-Jul-2022 07:36:37 188 2365.0000 XLON 07002070000013443-E0B4nYSwrm3D20220725 25-Jul-2022 07:36:45 91 2364.0000 XLON 05002050000013205-E0B4nYSwrmOx20220725 25-Jul-2022 07:36:45 56 2364.0000 XLON 05002050000013205-E0B4nYSwrmOv20220725 25-Jul-2022 07:36:45 183 2364.0000 XLON 07002070000013094-E0B4nYSwrmOz20220725 25-Jul-2022 07:38:42 221 2361.0000 XLON 05002050000014350-E0B4nYSwrs3220220725 25-Jul-2022 07:39:36 176 2360.0000 XLON 07002070000014158-E0B4nYSwruBP20220725 25-Jul-2022 07:39:36 206 2361.0000 XLON 07002070000015058-E0B4nYSwru9f20220725 25-Jul-2022 07:41:45 192 2363.0000 XLON 07002070000016285-E0B4nYSwrzC220220725 25-Jul-2022 07:43:04 209 2364.0000 XLON 05002050000016916-E0B4nYSws3Ph20220725 25-Jul-2022 07:45:17 273 2365.0000 XLON 05002050000018081-E0B4nYSws9Lk20220725 25-Jul-2022 07:47:05 267 2367.0000 XLON 05002050000018471-E0B4nYSwsE5u20220725 25-Jul-2022 07:47:07 287 2366.0000 XLON 05002050000018422-E0B4nYSwsEJA20220725 25-Jul-2022 07:48:54 147 2367.0000 XLON 07002070000019430-E0B4nYSwsINR20220725 25-Jul-2022 07:49:25 147 2366.0000 XLON 05002050000019096-E0B4nYSwsJMJ20220725 25-Jul-2022 07:49:51 176 2365.0000 XLON 07002070000019006-E0B4nYSwsKCt20220725 25-Jul-2022 07:52:07 53 2363.0000 XLON 05002050000019699-E0B4nYSwsP3O20220725 25-Jul-2022 07:52:07 176 2363.0000 XLON 05002050000019699-E0B4nYSwsP3M20220725 25-Jul-2022 07:53:44 282 2362.0000 XLON 07002070000021106-E0B4nYSwsSc520220725 25-Jul-2022 07:54:17 173 2360.0000 XLON 07002070000020354-E0B4nYSwsTmG20220725 25-Jul-2022 07:54:57 204 2359.0000 XLON 05002050000021972-E0B4nYSwsUt320220725 25-Jul-2022 07:56:04 41 2361.0000 XLON 07002070000022483-E0B4nYSwsX7I20220725 25-Jul-2022 07:57:14 203 2361.0000 XLON 05002050000022970-E0B4nYSwsZJH20220725 25-Jul-2022 07:58:27 187 2360.0000 XLON 07002070000023014-E0B4nYSwsb9820220725 25-Jul-2022 07:59:04 211 2359.0000 XLON 07002070000022455-E0B4nYSwsc2O20220725 25-Jul-2022 08:00:49 183 2358.0000 XLON 07002070000023485-E0B4nYSwseaU20220725 25-Jul-2022 08:01:33 188 2359.0000 XLON 07002070000024571-E0B4nYSwsg6a20220725 25-Jul-2022 08:01:33 188 2359.0000 XLON 05002050000024692-E0B4nYSwsg6Y20220725 25-Jul-2022 08:03:11 239 2360.0000 XLON 05002050000025173-E0B4nYSwsjWn20220725 25-Jul-2022 08:04:23 188 2359.0000 XLON 05002050000025151-E0B4nYSwsmWj20220725 25-Jul-2022 08:05:05 226 2358.0000 XLON 07002070000025519-E0B4nYSwsnnz20220725

25-Jul-2022 08:06:33 188 2358.0000 XLON 07002070000026249-E0B4nYSwsqHT20220725 25-Jul-2022 08:06:37 155 2357.0000 XLON 05002050000026261-E0B4nYSwsqSj20220725 25-Jul-2022 08:09:12 191 2359.0000 XLON 07002070000027250-E0B4nYSwswtN20220725 25-Jul-2022 08:10:22 210 2358.0000 XLON 07002070000027011-E0B4nYSwsz2W20220725 25-Jul-2022 08:10:25 162 2357.0000 XLON 05002050000026811-E0B4nYSwszYq20220725 25-Jul-2022 08:11:40 19 2359.0000 XLON 05002050000028316-E0B4nYSwt1yH20220725 25-Jul-2022 08:11:40 128 2359.0000 XLON 05002050000028316-E0B4nYSwt1yF20220725 25-Jul-2022 08:11:51 147 2358.0000 XLON 05002050000028273-E0B4nYSwt2G420220725 25-Jul-2022 08:13:27 191 2357.0000 XLON 07002070000028431-E0B4nYSwt4pS20220725 25-Jul-2022 08:14:09 191 2356.0000 XLON 05002050000028632-E0B4nYSwt69F20220725 25-Jul-2022 08:15:44 191 2354.0000 XLON 07002070000029188-E0B4nYSwt9v320220725 25-Jul-2022 08:17:00 221 2355.0000 XLON 05002050000030240-E0B4nYSwtCZd20220725 25-Jul-2022 08:18:13 191 2355.0000 XLON 05002050000030560-E0B4nYSwtEDt20220725 25-Jul-2022 08:18:45 162 2354.0000 XLON 07002070000029710-E0B4nYSwtF2w20220725 25-Jul-2022 08:19:40 148 2355.0000 XLON 07002070000030852-E0B4nYSwtGbu20220725 25-Jul-2022 08:19:56 147 2354.0000 XLON 05002050000031087-E0B4nYSwtGyS20220725 25-Jul-2022 08:21:37 176 2355.0000 XLON 07002070000031314-E0B4nYSwtJr020220725 25-Jul-2022 08:23:40 176 2355.0000 XLON 05002050000032285-E0B4nYSwtNrG20220725 25-Jul-2022 08:23:55 147 2354.0000 XLON 05002050000031563-E0B4nYSwtOKV20220725 25-Jul-2022 08:24:27 206 2353.0000 XLON 07002070000032152-E0B4nYSwtPeS20220725 25-Jul-2022 08:26:26 206 2352.0000 XLON 05002050000032478-E0B4nYSwtSPq20220725 25-Jul-2022 08:29:22 213 2353.0000 XLON 05002050000033313-E0B4nYSwtWEv20220725 25-Jul-2022 08:32:01 235 2353.0000 XLON 05002050000034442-E0B4nYSwta8220220725 25-Jul-2022 08:32:16 167 2352.0000 XLON 07002070000032980-E0B4nYSwtamF20220725 25-Jul-2022 08:33:35 204 2351.0000 XLON 05002050000034768-E0B4nYSwtcb520220725 25-Jul-2022 08:34:13 278 2350.0000 XLON 07002070000034113-E0B4nYSwtdZF20220725 25-Jul-2022 08:36:02 247 2352.0000 XLON 05002050000035566-E0B4nYSwtgCY20220725 25-Jul-2022 08:38:42 192 2353.0000 XLON 07002070000036280-E0B4nYSwtlgE20220725 25-Jul-2022 08:40:35 245 2353.0000 XLON 05002050000036774-E0B4nYSwto6V20220725 25-Jul-2022 08:41:40 230 2352.0000 XLON 07002070000035944-E0B4nYSwtq1P20220725 25-Jul-2022 08:44:00 272 2353.0000 XLON 05002050000037643-E0B4nYSwtskJ20220725 25-Jul-2022 08:44:35 209 2352.0000 XLON 05002050000037636-E0B4nYSwttlJ20220725 25-Jul-2022 08:47:31 295 2353.0000 XLON 05002050000038437-E0B4nYSwtxhY20220725 25-Jul-2022 08:49:25 232 2352.0000 XLON 05002050000038408-E0B4nYSwtzTJ20220725 25-Jul-2022 08:53:01 302 2356.0000 XLON 07002070000039457-E0B4nYSwu4n520220725 25-Jul-2022 08:54:22 317 2356.0000 XLON 07002070000039772-E0B4nYSwu67t20220725 25-Jul-2022 08:54:33 277 2355.0000 XLON 05002050000039519-E0B4nYSwu6hZ20220725 25-Jul-2022 08:54:33 148 2355.0000 XLON 07002070000039241-E0B4nYSwu6hb20220725 25-Jul-2022 08:58:05 224 2355.0000 XLON 05002050000040734-E0B4nYSwuBGL20220725 25-Jul-2022 09:02:39 332 2355.0000 XLON 07002070000041204-E0B4nYSwuHL020220725 25-Jul-2022 09:04:16 345 2356.0000 XLON 05002050000041884-E0B4nYSwuJKl20220725 25-Jul-2022 09:04:31 345 2355.0000 XLON 05002050000041802-E0B4nYSwuJe020220725 25-Jul-2022 09:06:18 224 2354.0000 XLON 05002050000040462-E0B4nYSwuOUM20220725 25-Jul-2022 09:08:53 243 2353.0000 XLON 05002050000042777-E0B4nYSwuTIK20220725 25-Jul-2022 09:09:19 204 2352.0000 XLON 07002070000041756-E0B4nYSwuUEa20220725 25-Jul-2022 09:09:55 248 2351.0000 XLON 07002070000042862-E0B4nYSwuUrC20220725 25-Jul-2022 09:12:57 307 2350.0000 XLON 07002070000043639-E0B4nYSwuZIq20220725 25-Jul-2022 09:15:24 220 2349.0000 XLON 05002050000043115-E0B4nYSwubos20220725 25-Jul-2022 09:15:30 164 2348.0000 XLON 07002070000043256-E0B4nYSwubzx20220725 25-Jul-2022 09:16:07 54 2349.0000 XLON 07002070000044322-E0B4nYSwudAB20220725 25-Jul-2022 09:16:08 203 2349.0000 XLON 07002070000044322-E0B4nYSwudAS20220725 25-Jul-2022 09:16:59 213 2348.0000 XLON 05002050000044577-E0B4nYSwue3a20220725 25-Jul-2022 09:17:20 9 2348.0000 XLON 05002050000044577-E0B4nYSwueYm20220725 25-Jul-2022 09:21:02 312 2350.0000 XLON 07002070000045067-E0B4nYSwukEK20220725 25-Jul-2022 09:23:05 228 2352.0000 XLON 07002070000045382-E0B4nYSwunZ320220725

25-Jul-2022 09:24:29 207 2352.0000 XLON 07002070000045591-E0B4nYSwupES20220725 25-Jul-2022 09:26:10 209 2351.0000 XLON 05002050000045643-E0B4nYSwurWp20220725 25-Jul-2022 09:27:45 269 2352.0000 XLON 05002050000046362-E0B4nYSwut9V20220725 25-Jul-2022 09:30:43 228 2350.0000 XLON 07002070000045324-E0B4nYSwux9c20220725 25-Jul-2022 09:30:50 190 2349.0000 XLON 07002070000045883-E0B4nYSwuxI120220725 25-Jul-2022 09:31:25 154 2348.0000 XLON 05002050000046601-E0B4nYSwuyG620220725 25-Jul-2022 09:33:56 185 2348.0000 XLON 05002050000047285-E0B4nYSwv1a420220725 25-Jul-2022 09:35:48 191 2350.0000 XLON 07002070000047286-E0B4nYSwv4KL20220725 25-Jul-2022 09:36:13 230 2351.0000 XLON 05002050000047699-E0B4nYSwv55m20220725 25-Jul-2022 09:37:43 208 2351.0000 XLON 05002050000047941-E0B4nYSwv6nI20220725 25-Jul-2022 09:38:36 176 2349.0000 XLON 05002050000047557-E0B4nYSwv80520220725 25-Jul-2022 09:42:07 247 2349.0000 XLON 05002050000049750-E0B4nYSwvCUt20220725 25-Jul-2022 09:43:46 192 2349.0000 XLON 05002050000050044-E0B4nYSwvED920220725 25-Jul-2022 09:43:55 162 2348.0000 XLON 07002070000047977-E0B4nYSwvEV520220725 25-Jul-2022 09:45:51 147 2348.0000 XLON 07002070000050670-E0B4nYSwvGeq20220725 25-Jul-2022 09:47:31 36 2348.0000 XLON 05002050000051742-E0B4nYSwvIsX20220725 25-Jul-2022 09:48:51 140 2348.0000 XLON 05002050000051742-E0B4nYSwvKs220220725 25-Jul-2022 09:53:06 256 2349.0000 XLON 05002050000053234-E0B4nYSwvPPW20220725 25-Jul-2022 09:57:06 260 2351.0000 XLON 07002070000054202-E0B4nYSwvTGB20220725 25-Jul-2022 09:57:06 44 2351.0000 XLON 07002070000054202-E0B4nYSwvTGE20220725 25-Jul-2022 09:59:18 59 2352.0000 XLON 05002050000055097-E0B4nYSwvWED20220725 25-Jul-2022 09:59:18 310 2352.0000 XLON 05002050000055097-E0B4nYSwvWEB20220725 25-Jul-2022 10:02:45 301 2353.0000 XLON 05002050000055326-E0B4nYSwvaMx20220725 25-Jul-2022 10:04:50 312 2351.0000 XLON 07002070000054670-E0B4nYSwvcan20220725 25-Jul-2022 10:04:50 170 2351.0000 XLON 05002050000055733-E0B4nYSwvcap20220725 25-Jul-2022 10:06:34 190 2350.0000 XLON 07002070000054935-E0B4nYSwvelP20220725 25-Jul-2022 10:14:55 543 2352.0000 XLON 05002050000057726-E0B4nYSwvmWm20220725 25-Jul-2022 10:19:02 467 2353.0000 XLON 05002050000058559-E0B4nYSwvqj820220725 25-Jul-2022 10:20:39 469 2353.0000 XLON 05002050000059064-E0B4nYSwvsAi20220725 25-Jul-2022 10:25:41 320 2354.0000 XLON 05002050000060002-E0B4nYSwvxN420220725 25-Jul-2022 10:27:08 369 2356.0000 XLON 05002050000060471-E0B4nYSwvyY920220725 25-Jul-2022 10:28:57 360 2357.0000 XLON 07002070000060269-E0B4nYSww0Xg20220725 25-Jul-2022 10:32:59 295 2357.0000 XLON 05002050000061273-E0B4nYSww4r620220725 25-Jul-2022 10:33:00 348 2356.0000 XLON 07002070000060390-E0B4nYSww4uk20220725 25-Jul-2022 10:33:54 188 2355.0000 XLON 07002070000060777-E0B4nYSww6Et20220725 25-Jul-2022 10:33:54 187 2355.0000 XLON 05002050000061816-E0B4nYSww6Ev20220725 25-Jul-2022 10:36:35 265 2354.0000 XLON 05002050000062572-E0B4nYSww9MS20220725 25-Jul-2022 10:39:38 273 2353.0000 XLON 07002070000061693-E0B4nYSwwCI720220725 25-Jul-2022 10:43:37 300 2353.0000 XLON 05002050000063609-E0B4nYSwwGIH20220725 25-Jul-2022 10:46:48 249 2353.0000 XLON 05002050000064489-E0B4nYSwwKCP20220725 25-Jul-2022 10:51:27 332 2353.0000 XLON 05002050000065356-E0B4nYSwwOd520220725 25-Jul-2022 10:52:58 59 2353.0000 XLON 05002050000066497-E0B4nYSwwQuT20220725 25-Jul-2022 10:52:58 400 2353.0000 XLON 05002050000066497-E0B4nYSwwQuR20220725 25-Jul-2022 10:54:23 218 2352.0000 XLON 05002050000062194-E0B4nYSwwS8v20220725 25-Jul-2022 10:57:33 140 2352.0000 XLON 07002070000067109-E0B4nYSwwUjv20220725 25-Jul-2022 10:57:33 130 2352.0000 XLON 07002070000067109-E0B4nYSwwUjy20220725 25-Jul-2022 10:57:43 332 2352.0000 XLON 07002070000067338-E0B4nYSwwV4C20220725 25-Jul-2022 10:59:23 162 2353.0000 XLON 07002070000067781-E0B4nYSwwWqX20220725 25-Jul-2022 11:00:32 228 2353.0000 XLON 07002070000068031-E0B4nYSwwZ2920220725 25-Jul-2022 11:01:47 208 2352.0000 XLON 07002070000068604-E0B4nYSwwa9g20220725 25-Jul-2022 11:01:58 223 2351.0000 XLON 05002050000065919-E0B4nYSwwaMY20220725 25-Jul-2022 11:05:00 162 2351.0000 XLON 07002070000069816-E0B4nYSwwfDm20220725 25-Jul-2022 11:07:42 282 2350.0000 XLON 07002070000071127-E0B4nYSwwi0k20220725 25-Jul-2022 11:10:00 315 2350.0000 XLON 07002070000072321-E0B4nYSwwjoX20220725 25-Jul-2022 11:10:12 206 2349.0000 XLON 05002050000069660-E0B4nYSwwkBp20220725

25-Jul-2022 11:13:00 221 2348.0000 XLON 07002070000073266-E0B4nYSwwmKx20220725 25-Jul-2022 11:14:26 180 2347.0000 XLON 05002050000075780-E0B4nYSwwnxd20220725 25-Jul-2022 11:16:40 164 2346.0000 XLON 07002070000072832-E0B4nYSwwqEp20220725 25-Jul-2022 11:16:40 169 2346.0000 XLON 05002050000073731-E0B4nYSwwqEr20220725 25-Jul-2022 11:20:07 172 2345.0000 XLON 05002050000078035-E0B4nYSwwtfd20220725 25-Jul-2022 11:22:00 20 2345.0000 XLON 05002050000080171-E0B4nYSwwwCB20220725 25-Jul-2022 11:22:00 201 2345.0000 XLON 05002050000080171-E0B4nYSwwwCD20220725 25-Jul-2022 11:22:54 86 2345.0000 XLON 05002050000081404-E0B4nYSwwxUy20220725 25-Jul-2022 11:22:58 150 2345.0000 XLON 05002050000081404-E0B4nYSwwxZw20220725 25-Jul-2022 11:24:42 2 2345.0000 XLON 05002050000082722-E0B4nYSwwz2S20220725 25-Jul-2022 11:24:54 238 2344.0000 XLON 07002070000076430-E0B4nYSwwz7v20220725 25-Jul-2022 11:25:37 156 2343.0000 XLON 07002070000078617-E0B4nYSwwzvq20220725 25-Jul-2022 11:25:37 29 2343.0000 XLON 07002070000078617-E0B4nYSwwzvt20220725 25-Jul-2022 11:29:26 206 2342.0000 XLON 05002050000083406-E0B4nYSwx3cG20220725 25-Jul-2022 11:33:00 292 2343.0000 XLON 07002070000087174-E0B4nYSwx8fq20220725 25-Jul-2022 11:37:43 53 2343.0000 XLON 07002070000089632-E0B4nYSwxE4S20220725 25-Jul-2022 11:37:43 395 2343.0000 XLON 07002070000089632-E0B4nYSwxE4U20220725 25-Jul-2022 11:39:49 2 2343.0000 XLON 07002070000090562-E0B4nYSwxFzT20220725 25-Jul-2022 11:41:05 40 2343.0000 XLON 05002050000091450-E0B4nYSwxHLZ20220725 25-Jul-2022 11:41:05 295 2343.0000 XLON 05002050000091450-E0B4nYSwxHLX20220725 25-Jul-2022 11:46:16 193 2345.0000 XLON 07002070000093694-E0B4nYSwxMI120220725 25-Jul-2022 11:46:16 340 2345.0000 XLON 07002070000093694-E0B4nYSwxMI320220725 25-Jul-2022 11:47:00 509 2344.0000 XLON 07002070000093232-E0B4nYSwxMx120220725 25-Jul-2022 11:47:51 259 2343.0000 XLON 05002050000095270-E0B4nYSwxR8e20220725 25-Jul-2022 11:47:51 344 2342.0000 XLON 07002070000094746-E0B4nYSwxRIK20220725 25-Jul-2022 11:47:51 152 2341.0000 XLON 05002050000094624-E0B4nYSwxROY20220725 25-Jul-2022 11:54:36 149 2343.0000 XLON 07002070000097969-E0B4nYSwxbrw20220725 25-Jul-2022 11:58:16 293 2344.0000 XLON 05002050000101008-E0B4nYSwxfi020220725 25-Jul-2022 12:01:21 225 2345.0000 XLON 05002050000103136-E0B4nYSwxj6g20220725 25-Jul-2022 12:01:21 166 2345.0000 XLON 05002050000103136-E0B4nYSwxj6i20220725 25-Jul-2022 12:03:43 431 2345.0000 XLON 05002050000104777-E0B4nYSwxlQf20220725 25-Jul-2022 12:05:58 324 2345.0000 XLON 07002070000104845-E0B4nYSwxnZh20220725 25-Jul-2022 12:07:40 419 2344.0000 XLON 07002070000101788-E0B4nYSwxpPZ20220725 25-Jul-2022 12:11:23 428 2344.0000 XLON 07002070000108347-E0B4nYSwxsj220220725 25-Jul-2022 12:13:43 211 2343.0000 XLON 05002050000107087-E0B4nYSwxuZc20220725 25-Jul-2022 12:14:10 253 2342.0000 XLON 05002050000106204-E0B4nYSwxuxS20220725 25-Jul-2022 12:16:50 283 2342.0000 XLON 05002050000111044-E0B4nYSwxx5i20220725 25-Jul-2022 12:17:01 337 2341.0000 XLON 05002050000109408-E0B4nYSwxxIX20220725 25-Jul-2022 12:20:29 336 2342.0000 XLON 05002050000113143-E0B4nYSwy0IF20220725 25-Jul-2022 12:26:46 358 2344.0000 XLON 05002050000115028-E0B4nYSwy6jS20220725 25-Jul-2022 12:28:43 325 2344.0000 XLON 07002070000117296-E0B4nYSwy8vL20220725 25-Jul-2022 12:32:00 324 2344.0000 XLON 05002050000118416-E0B4nYSwyBqD20220725 25-Jul-2022 12:35:00 478 2344.0000 XLON 07002070000119916-E0B4nYSwyE8b20220725 25-Jul-2022 12:36:03 54 2344.0000 XLON 05002050000121419-E0B4nYSwyFDT20220725 25-Jul-2022 12:36:03 400 2344.0000 XLON 05002050000121419-E0B4nYSwyFDR20220725 25-Jul-2022 12:39:34 467 2344.0000 XLON 07002070000122764-E0B4nYSwyIWA20220725 25-Jul-2022 12:42:00 472 2344.0000 XLON 05002050000124789-E0B4nYSwyLVz20220725 25-Jul-2022 12:42:43 389 2344.0000 XLON 05002050000125340-E0B4nYSwyMZU20220725 25-Jul-2022 12:45:35 334 2344.0000 XLON 07002070000126771-E0B4nYSwyPBw20220725 25-Jul-2022 12:47:35 425 2344.0000 XLON 07002070000127548-E0B4nYSwyR2a20220725 25-Jul-2022 12:50:31 461 2344.0000 XLON 07002070000129242-E0B4nYSwyU1H20220725 25-Jul-2022 12:50:42 227 2343.0000 XLON 05002050000114223-E0B4nYSwyUJL20220725 25-Jul-2022 12:51:25 302 2343.0000 XLON 07002070000129776-E0B4nYSwyV1S20220725 25-Jul-2022 12:52:00 277 2342.0000 XLON 07002070000129534-E0B4nYSwyVZT20220725 25-Jul-2022 12:55:15 285 2343.0000 XLON 07002070000131872-E0B4nYSwyYsm20220725

25-Jul-2022 13:03:12 336 2346.0000 XLON 07002070000133704-E0B4nYSwyjMD20220725 25-Jul-2022 13:03:12 485 2346.0000 XLON 07002070000133704-E0B4nYSwyjMF20220725 25-Jul-2022 13:03:12 83 2346.0000 XLON 07002070000133704-E0B4nYSwyjMH20220725 25-Jul-2022 13:04:20 148 2345.0000 XLON 05002050000133760-E0B4nYSwykSI20220725 25-Jul-2022 13:04:20 149 2345.0000 XLON 05002050000133759-E0B4nYSwykSE20220725 25-Jul-2022 13:04:20 239 2345.0000 XLON 07002070000133699-E0B4nYSwykSG20220725 25-Jul-2022 13:04:20 363 2345.0000 XLON 07002070000133698-E0B4nYSwykSC20220725 25-Jul-2022 13:04:58 277 2344.0000 XLON 05002050000133496-E0B4nYSwykxK20220725 25-Jul-2022 13:04:58 456 2344.0000 XLON 05002050000133344-E0B4nYSwykxI20220725 25-Jul-2022 13:06:06 192 2344.0000 XLON 05002050000135643-E0B4nYSwymIC20220725 25-Jul-2022 13:09:34 251 2344.0000 XLON 07002070000136643-E0B4nYSwyp6720220725 25-Jul-2022 13:11:05 163 2343.0000 XLON 07002070000135609-E0B4nYSwyqQS20220725 25-Jul-2022 13:14:09 453 2344.0000 XLON 05002050000138138-E0B4nYSwytTS20220725 25-Jul-2022 13:16:02 282 2344.0000 XLON 05002050000138867-E0B4nYSwyvcW20220725 25-Jul-2022 13:16:15 76 2342.0000 XLON 05002050000135644-E0B4nYSwyw9k20220725 25-Jul-2022 13:16:15 116 2342.0000 XLON 05002050000135644-E0B4nYSwyw9v20220725 25-Jul-2022 13:16:15 13 2343.0000 XLON 05002050000138769-E0B4nYSwyw8s20220725 25-Jul-2022 13:16:15 325 2343.0000 XLON 05002050000138769-E0B4nYSwyw8u20220725 25-Jul-2022 13:17:58 364 2344.0000 XLON 05002050000140365-E0B4nYSwyxzl20220725 25-Jul-2022 13:20:23 289 2345.0000 XLON 07002070000141666-E0B4nYSwyztc20220725 25-Jul-2022 13:20:50 289 2344.0000 XLON 07002070000141112-E0B4nYSwz0Ne20220725 25-Jul-2022 13:21:42 332 2343.0000 XLON 05002050000141900-E0B4nYSwz1NL20220725 25-Jul-2022 13:23:45 321 2343.0000 XLON 05002050000142714-E0B4nYSwz3SC20220725 25-Jul-2022 13:23:45 252 2343.0000 XLON 07002070000142819-E0B4nYSwz3SE20220725 25-Jul-2022 13:24:51 227 2342.0000 XLON 05002050000143523-E0B4nYSwz4Qh20220725 25-Jul-2022 13:28:41 242 2342.0000 XLON 07002070000144619-E0B4nYSwz8j420220725 25-Jul-2022 13:29:59 415 2342.0000 XLON 05002050000146921-E0B4nYSwzB2m20220725 25-Jul-2022 13:32:03 314 2343.0000 XLON 07002070000150228-E0B4nYSwzJvD20220725 25-Jul-2022 13:32:56 402 2343.0000 XLON 05002050000150784-E0B4nYSwzMqK20220725 25-Jul-2022 13:34:49 468 2343.0000 XLON 05002050000152611-E0B4nYSwzRDg20220725 25-Jul-2022 13:35:10 40 2342.0000 XLON 07002070000150903-E0B4nYSwzSSp20220725 25-Jul-2022 13:35:10 295 2342.0000 XLON 07002070000150903-E0B4nYSwzSSz20220725 25-Jul-2022 13:36:32 193 2343.0000 XLON 07002070000155066-E0B4nYSwzWjL20220725 25-Jul-2022 13:36:32 93 2343.0000 XLON 05002050000155436-E0B4nYSwzWjR20220725 25-Jul-2022 13:36:32 85 2343.0000 XLON 05002050000155436-E0B4nYSwzWjT20220725 25-Jul-2022 13:36:32 136 2343.0000 XLON 07002070000155066-E0B4nYSwzWjN20220725 25-Jul-2022 13:37:43 303 2342.0000 XLON 07002070000157447-E0B4nYSwzaQP20220725 25-Jul-2022 13:38:06 280 2341.0000 XLON 05002050000157369-E0B4nYSwzbr520220725 25-Jul-2022 13:40:01 217 2340.0000 XLON 05002050000160512-E0B4nYSwziOS20220725 25-Jul-2022 13:42:36 259 2342.0000 XLON 07002070000164319-E0B4nYSwzphY20220725 25-Jul-2022 13:43:41 282 2341.0000 XLON 07002070000162877-E0B4nYSwzspB20220725 25-Jul-2022 13:45:00 352 2341.0000 XLON 05002050000167083-E0B4nYSwzwLP20220725 25-Jul-2022 13:45:25 259 2340.0000 XLON 05002050000162447-E0B4nYSwzxpX20220725 25-Jul-2022 13:45:34 257 2339.0000 XLON 05002050000164669-E0B4nYSwzyNi20220725 25-Jul-2022 13:46:27 203 2339.0000 XLON 05002050000168452-E0B4nYSx00sL20220725 25-Jul-2022 13:47:48 71 2339.0000 XLON 07002070000170266-E0B4nYSx041u20220725 25-Jul-2022 13:48:18 137 2339.0000 XLON 05002050000170549-E0B4nYSx04oi20220725 25-Jul-2022 13:48:18 108 2339.0000 XLON 05002050000170549-E0B4nYSx04og20220725 25-Jul-2022 13:49:30 402 2339.0000 XLON 05002050000171617-E0B4nYSx07cZ20220725 25-Jul-2022 13:51:33 147 2339.0000 XLON 05002050000173935-E0B4nYSx0DtI20220725 25-Jul-2022 13:51:33 128 2339.0000 XLON 05002050000173935-E0B4nYSx0DtM20220725 25-Jul-2022 13:51:33 64 2339.0000 XLON 05002050000173935-E0B4nYSx0DtK20220725 25-Jul-2022 13:54:17 291 2341.0000 XLON 07002070000176588-E0B4nYSx0Kfw20220725 25-Jul-2022 13:56:14 456 2344.0000 XLON 07002070000177936-E0B4nYSx0Pu320220725 25-Jul-2022 13:57:57 12 2345.0000 XLON 05002050000179247-E0B4nYSx0UCg20220725