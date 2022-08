RELX : Transactions in own shares - Form 6-K

Transactions in own shares

RELX PLC announces that today it purchased through UBS AG London Branch 69,760 RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each on the London Stock Exchange at a price of 2416.5906 pence per share. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 45,652,654 ordinary shares in treasury, and has 1,920,737,184 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 4 January 2022 RELX PLC has purchased 15,564,975 shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by UBS AG London Branch is set out below.

RELX PLC

Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each

Issuer name: RELX PLC ISIN: GB00B2B0DG97 Intermediary name: UBS AG London Branch Intermediary Code: UBSWGB2L Timezone: UTC Currency: GBP

Aggregated information

Date of purchase: 3 August 2022 Number of ordinary shares purchased: 69,760 Volume weighted average price paid per share (p): 2416.5906

Disaggregated information

Transaction Date Transaction Time Volume Price (p) Platform Code MatchId 03-Aug-2022 15:19:31 212 2431.00 XLON 2130065 03-Aug-2022 15:19:31 144 2431.00 XLON 2130063 03-Aug-2022 15:19:31 135 2431.00 XLON 2130061 03-Aug-2022 15:19:31 240 2431.00 XLON 2130059 03-Aug-2022 15:19:31 106 2431.00 XLON 2130057 03-Aug-2022 15:16:38 963 2431.00 XLON 2123980 03-Aug-2022 15:11:41 950 2430.00 XLON 2113030 03-Aug-2022 15:09:41 965 2430.00 XLON 2109177 03-Aug-2022 15:08:42 196 2429.00 XLON 2107347 03-Aug-2022 15:05:34 946 2427.00 XLON 2101941 03-Aug-2022 15:01:25 610 2428.00 XLON 2093571 03-Aug-2022 15:01:25 758 2428.00 XLON 2093569 03-Aug-2022 15:00:51 226 2429.00 XLON 2091952 03-Aug-2022 15:00:51 419 2429.00 XLON 2091954

03-Aug-2022 15:00:51 388 2429.00 XLON 2091956 03-Aug-2022 14:51:57 930 2420.00 XLON 2072825 03-Aug-2022 14:46:03 781 2421.00 XLON 2061503 03-Aug-2022 14:46:03 284 2421.00 XLON 2061501 03-Aug-2022 14:39:04 623 2417.00 XLON 2047470 03-Aug-2022 14:39:04 319 2417.00 XLON 2047468 03-Aug-2022 14:33:24 1,011 2415.00 XLON 2033920 03-Aug-2022 14:29:15 53 2416.00 XLON 2022338 03-Aug-2022 14:29:15 988 2416.00 XLON 2022336 03-Aug-2022 14:21:24 1,110 2418.00 XLON 2004908 03-Aug-2022 14:16:15 1,009 2419.00 XLON 1992774 03-Aug-2022 14:12:51 995 2417.00 XLON 1985549 03-Aug-2022 14:08:32 895 2417.00 XLON 1976243 03-Aug-2022 14:03:45 1,063 2418.00 XLON 1964907 03-Aug-2022 13:57:30 1,042 2418.00 XLON 1945976 03-Aug-2022 13:54:46 559 2420.00 XLON 1940124 03-Aug-2022 13:54:46 441 2420.00 XLON 1940122 03-Aug-2022 13:51:23 1,092 2417.00 XLON 1932704 03-Aug-2022 13:46:55 982 2417.00 XLON 1922874 03-Aug-2022 13:39:41 822 2418.00 XLON 1909147 03-Aug-2022 13:39:41 261 2418.00 XLON 1909145 03-Aug-2022 13:39:17 1,007 2420.00 XLON 1908260 03-Aug-2022 13:34:41 503 2419.00 XLON 1897933 03-Aug-2022 13:34:41 379 2419.00 XLON 1897931 03-Aug-2022 13:34:41 35 2419.00 XLON 1897929 03-Aug-2022 13:31:54 913 2418.00 XLON 1890371 03-Aug-2022 13:29:39 1,033 2419.00 XLON 1881259 03-Aug-2022 13:25:39 327 2420.00 XLON 1876751 03-Aug-2022 13:25:39 728 2420.00 XLON 1876749 03-Aug-2022 13:16:21 737 2420.00 XLON 1865814 03-Aug-2022 13:16:21 284 2420.00 XLON 1865812 03-Aug-2022 13:05:37 720 2417.00 XLON 1853877 03-Aug-2022 13:05:37 91 2417.00 XLON 1853875 03-Aug-2022 13:05:37 83 2417.00 XLON 1853873 03-Aug-2022 12:59:45 919 2419.00 XLON 1847319 03-Aug-2022 12:56:29 1,040 2418.00 XLON 1843922 03-Aug-2022 12:56:29 77 2418.00 XLON 1843920 03-Aug-2022 12:49:03 146 2418.00 XLON 1836862 03-Aug-2022 12:49:02 11 2418.00 XLON 1836851 03-Aug-2022 12:49:02 3 2418.00 XLON 1836849 03-Aug-2022 12:49:02 778 2418.00 XLON 1836847 03-Aug-2022 12:36:03 1,110 2418.00 XLON 1823941 03-Aug-2022 12:34:58 936 2419.00 XLON 1822918 03-Aug-2022 12:25:40 132 2418.00 XLON 1814565 03-Aug-2022 12:25:40 885 2418.00 XLON 1814563 03-Aug-2022 12:19:05 991 2413.00 XLON 1809089 03-Aug-2022 12:03:30 425 2412.00 XLON 1797610 03-Aug-2022 12:03:30 601 2412.00 XLON 1797608 03-Aug-2022 11:50:17 981 2416.00 XLON 1787625 03-Aug-2022 11:42:12 916 2416.00 XLON 1782022