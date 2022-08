RELX : Transactions in own shares - Form 6-K

Transactions in own shares

RELX PLC announces that today it purchased through UBS AG London Branch 70,021 RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each on the London Stock Exchange at a price of 2407.3900 pence per share. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 45,862,158 ordinary shares in treasury, and has 1,920,558,720 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 4 January 2022 RELX PLC has purchased 15,774,479 shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by UBS AG London Branch is set out below.

RELX PLC

Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each

Issuer name: RELX PLC ISIN: GB00B2B0DG97 Intermediary name: UBS AG London Branch Intermediary Code: UBSWGB2L Timezone: UTC Currency: GBP

Aggregated information

Date of purchase: 8 August 2022 Number of ordinary shares purchased: 70,021 Volume weighted average price paid per share (p): 2407.3900

Disaggregated information

Transaction Date Transaction Time Volume Price (p) Platform Code MatchId 08-Aug-2022 15:18:43 271 2405.00 XLON 2149098 08-Aug-2022 15:18:43 400 2405.00 XLON 2149096 08-Aug-2022 15:18:43 611 2405.00 XLON 2149094 08-Aug-2022 15:13:18 497 2406.00 XLON 2139992 08-Aug-2022 15:13:18 380 2406.00 XLON 2139990 08-Aug-2022 15:13:18 24 2406.00 XLON 2139988 08-Aug-2022 15:11:03 936 2407.00 XLON 2136712 08-Aug-2022 15:04:12 933 2407.00 XLON 2126559 08-Aug-2022 15:02:03 898 2407.00 XLON 2123045 08-Aug-2022 14:56:42 1,002 2408.00 XLON 2113628 08-Aug-2022 14:48:07 1,057 2410.00 XLON 2102085 08-Aug-2022 14:42:08 1,121 2411.00 XLON 2092709 08-Aug-2022 14:42:02 1,096 2412.00 XLON 2092503 08-Aug-2022 14:33:47 998 2410.00 XLON 2079360

08-Aug-2022 14:27:19 1,060 2408.00 XLON 2069117 08-Aug-2022 14:27:19 107 2408.00 XLON 2069115 08-Aug-2022 14:27:16 480 2408.00 XLON 2068929 08-Aug-2022 14:27:16 240 2408.00 XLON 2068927 08-Aug-2022 14:25:49 60 2408.00 XLON 2066521 08-Aug-2022 14:25:49 100 2408.00 XLON 2066519 08-Aug-2022 14:25:35 57 2408.00 XLON 2066202 08-Aug-2022 14:21:16 1,029 2408.00 XLON 2057973 08-Aug-2022 14:15:28 1,104 2408.00 XLON 2049510 08-Aug-2022 14:09:56 1,003 2408.00 XLON 2039786 08-Aug-2022 14:06:15 107 2409.00 XLON 2033781 08-Aug-2022 14:06:15 100 2409.00 XLON 2033783 08-Aug-2022 14:06:15 228 2409.00 XLON 2033785 08-Aug-2022 14:05:14 560 2409.00 XLON 2032066 08-Aug-2022 14:04:02 943 2410.00 XLON 2030355 08-Aug-2022 13:56:14 1,058 2410.00 XLON 2014825 08-Aug-2022 13:53:02 439 2409.00 XLON 2009028 08-Aug-2022 13:53:02 671 2409.00 XLON 2009026 08-Aug-2022 13:51:44 987 2409.00 XLON 2007096 08-Aug-2022 13:44:50 1,113 2409.00 XLON 1994239 08-Aug-2022 13:39:57 47 2409.00 XLON 1984447 08-Aug-2022 13:39:57 957 2409.00 XLON 1984445 08-Aug-2022 13:39:45 1,077 2410.00 XLON 1984039 08-Aug-2022 13:33:52 1,057 2408.00 XLON 1971845 08-Aug-2022 13:33:12 188 2409.00 XLON 1970468 08-Aug-2022 13:33:12 360 2409.00 XLON 1970472 08-Aug-2022 13:33:12 913 2409.00 XLON 1970470 08-Aug-2022 13:32:29 1,051 2410.00 XLON 1968833 08-Aug-2022 13:18:18 1,011 2405.00 XLON 1947745 08-Aug-2022 13:11:46 95 2405.00 XLON 1941895 08-Aug-2022 13:11:46 826 2405.00 XLON 1941893 08-Aug-2022 12:46:12 386 2405.00 XLON 1918745 08-Aug-2022 12:46:12 264 2405.00 XLON 1918743 08-Aug-2022 12:46:12 290 2405.00 XLON 1918741 08-Aug-2022 12:46:12 799 2405.00 XLON 1918739 08-Aug-2022 12:46:12 131 2405.00 XLON 1918737 08-Aug-2022 12:36:18 966 2405.00 XLON 1910612 08-Aug-2022 12:36:18 1 2405.00 XLON 1910614 08-Aug-2022 12:30:21 919 2406.00 XLON 1904530 08-Aug-2022 12:24:55 398 2404.00 XLON 1898936 08-Aug-2022 12:24:55 520 2404.00 XLON 1898934 08-Aug-2022 12:24:19 107 2404.00 XLON 1898376 08-Aug-2022 12:00:45 964 2406.00 XLON 1880830 08-Aug-2022 11:42:18 1,043 2408.00 XLON 1867355 08-Aug-2022 11:28:23 250 2410.00 XLON 1858470 08-Aug-2022 11:28:23 760 2410.00 XLON 1858468 08-Aug-2022 11:22:33 1,072 2409.00 XLON 1854776 08-Aug-2022 11:16:56 1,057 2411.00 XLON 1850515 08-Aug-2022 11:12:20 1,038 2412.00 XLON 1848021 08-Aug-2022 11:12:20 899 2412.00 XLON 1848023