RELX : Transactions in own shares - Form 6-K

Transactions in own shares

RELX PLC announces that today it purchased through UBS AG London Branch 71,206 RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each on the London Stock Exchange at a price of 2382.1293 pence per share. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 46,777,020 ordinary shares in treasury, and has 1,919,993,923 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 4 January 2022 RELX PLC has purchased 16,689,341 shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by UBS AG London Branch is set out below.

RELX PLC

Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each

Issuer name: RELX PLC ISIN: GB00B2B0DG97 Intermediary name: UBS AG London Branch Intermediary Code: UBSWGB2L Time zone: UTC Currency: GBP

Aggregated information

Date of purchase: 25th August 2022 Number of ordinary shares purchased: 71,206 Volume weighted average price paid per share (p): 2382.1293

Disaggregated information

Transaction Date Transaction Time Volume Price (p) Platform Code MatchId 25-Aug-2022 15:20:01 424 2387.00 XLON 1948212 25-Aug-2022 15:20:01 71 2387.00 XLON 1948206 25-Aug-2022 15:20:01 146 2387.00 XLON 1948210 25-Aug-2022 15:20:01 600 2387.00 XLON 1948208 25-Aug-2022 15:15:06 14 2385.00 XLON 1939920 25-Aug-2022 15:15:06 200 2385.00 XLON 1939918 25-Aug-2022 15:15:06 600 2385.00 XLON 1939916 25-Aug-2022 15:14:43 334 2385.00 XLON 1939027 25-Aug-2022 15:08:46 412 2388.00 XLON 1930210 25-Aug-2022 15:08:46 677 2388.00 XLON 1930206 25-Aug-2022 15:02:18 1,023 2387.00 XLON 1919834 25-Aug-2022 15:02:18 94 2387.00 XLON 1919832 25-Aug-2022 14:58:40 996 2387.00 XLON 1911980 25-Aug-2022 14:55:00 959 2386.00 XLON 1906879

25-Aug-2022 14:47:50 247 2385.00 XLON 1897145 25-Aug-2022 14:47:50 93 2385.00 XLON 1897143 25-Aug-2022 14:47:48 807 2385.00 XLON 1897117 25-Aug-2022 14:47:45 322 2385.00 XLON 1897066 25-Aug-2022 14:47:45 399 2385.00 XLON 1897068 25-Aug-2022 14:47:30 46 2385.00 XLON 1896660 25-Aug-2022 14:47:30 100 2385.00 XLON 1896656 25-Aug-2022 14:47:20 40 2385.00 XLON 1896362 25-Aug-2022 14:47:20 100 2385.00 XLON 1896356 25-Aug-2022 14:47:03 100 2385.00 XLON 1895748 25-Aug-2022 14:39:13 967 2385.00 XLON 1884961 25-Aug-2022 14:32:23 825 2383.00 XLON 1873745 25-Aug-2022 14:32:05 109 2383.00 XLON 1873053 25-Aug-2022 14:31:29 25 2383.00 XLON 1872243 25-Aug-2022 14:27:45 938 2385.00 XLON 1866215 25-Aug-2022 14:25:52 100 2385.00 XLON 1863622 25-Aug-2022 14:25:52 100 2385.00 XLON 1863620 25-Aug-2022 14:25:40 61 2386.00 XLON 1863312 25-Aug-2022 14:25:40 63 2386.00 XLON 1863310 25-Aug-2022 14:25:40 15 2386.00 XLON 1863314 25-Aug-2022 14:25:40 95 2386.00 XLON 1863308 25-Aug-2022 14:25:39 840 2386.00 XLON 1863300 25-Aug-2022 14:22:44 3 2384.00 XLON 1856661 25-Aug-2022 14:18:55 932 2381.00 XLON 1850896 25-Aug-2022 14:17:38 100 2380.00 XLON 1848646 25-Aug-2022 14:17:38 100 2380.00 XLON 1848640 25-Aug-2022 14:17:25 100 2380.00 XLON 1848255 25-Aug-2022 14:10:55 968 2377.00 XLON 1836843 25-Aug-2022 14:10:49 100 2377.00 XLON 1836644 25-Aug-2022 14:10:49 44 2377.00 XLON 1836641 25-Aug-2022 14:05:58 991 2377.00 XLON 1827828 25-Aug-2022 14:05:58 26 2377.00 XLON 1827826 25-Aug-2022 14:04:24 1,033 2377.00 XLON 1825314 25-Aug-2022 14:01:11 423 2378.00 XLON 1819654 25-Aug-2022 13:54:55 517 2376.00 XLON 1807992 25-Aug-2022 13:54:55 575 2376.00 XLON 1807990 25-Aug-2022 13:49:19 577 2377.00 XLON 1800110 25-Aug-2022 13:49:19 357 2377.00 XLON 1800112 25-Aug-2022 13:44:19 1,006 2376.00 XLON 1792930 25-Aug-2022 13:40:15 897 2378.00 XLON 1787170 25-Aug-2022 13:40:15 100 2378.00 XLON 1787168 25-Aug-2022 13:35:59 1,099 2378.00 XLON 1780363 25-Aug-2022 13:33:01 1,035 2380.00 XLON 1775609 25-Aug-2022 13:31:50 100 2380.00 XLON 1773295 25-Aug-2022 13:29:08 986 2379.00 XLON 1765235 25-Aug-2022 13:24:23 501 2380.00 XLON 1761071 25-Aug-2022 13:24:23 458 2380.00 XLON 1761069 25-Aug-2022 13:16:58 1,142 2378.00 XLON 1754532 25-Aug-2022 13:09:35 796 2379.00 XLON 1749416 25-Aug-2022 13:09:35 174 2379.00 XLON 1749414

25-Aug-2022 13:04:36 1,098 2379.00 XLON 1745447 25-Aug-2022 12:54:37 983 2378.00 XLON 1738220 25-Aug-2022 12:45:31 968 2379.00 XLON 1731636 25-Aug-2022 12:40:29 1,157 2381.00 XLON 1727733 25-Aug-2022 12:28:34 330 2379.00 XLON 1720094 25-Aug-2022 12:28:34 473 2379.00 XLON 1720092 25-Aug-2022 12:28:34 179 2379.00 XLON 1720090 25-Aug-2022 12:23:45 955 2380.00 XLON 1717676 25-Aug-2022 12:14:17 968 2381.00 XLON 1712545 25-Aug-2022 12:06:27 722 2380.00 XLON 1708980 25-Aug-2022 12:06:27 196 2380.00 XLON 1708978 25-Aug-2022 12:06:27 82 2380.00 XLON 1708976 25-Aug-2022 11:51:51 1,076 2376.00 XLON 1701850 25-Aug-2022 11:41:35 508 2375.00 XLON 1696703 25-Aug-2022 11:41:27 553 2375.00 XLON 1696664 25-Aug-2022 11:26:55 887 2375.00 XLON 1689789 25-Aug-2022 11:25:17 235 2375.00 XLON 1689116 25-Aug-2022 11:15:40 351 2377.00 XLON 1684467 25-Aug-2022 11:15:40 707 2377.00 XLON 1684465 25-Aug-2022 11:10:40 199 2378.00 XLON 1681197 25-Aug-2022 11:10:40 957 2378.00 XLON 1681195 25-Aug-2022 11:09:23 795 2378.00 XLON 1680515 25-Aug-2022 11:09:23 361 2378.00 XLON 1680513 25-Aug-2022 11:00:22 274 2375.00 XLON 1676189 25-Aug-2022 10:53:34 946 2374.00 XLON 1673185 25-Aug-2022 10:47:53 280 2376.00 XLON 1670448 25-Aug-2022 10:47:53 290 2376.00 XLON 1670446 25-Aug-2022 10:47:53 578 2376.00 XLON 1670444 25-Aug-2022 10:44:41 825 2375.00 XLON 1668662 25-Aug-2022 10:44:41 211 2375.00 XLON 1668660 25-Aug-2022 10:28:16 1,051 2373.00 XLON 1661352 25-Aug-2022 10:23:26 831 2373.00 XLON 1659225 25-Aug-2022 10:23:26 165 2373.00 XLON 1659223 25-Aug-2022 10:23:26 31 2373.00 XLON 1659221 25-Aug-2022 10:15:24 1,111 2371.00 XLON 1654934 25-Aug-2022 10:03:46 1,111 2373.00 XLON 1649215 25-Aug-2022 10:03:46 16 2373.00 XLON 1649213 25-Aug-2022 09:51:50 938 2376.00 XLON 1639068 25-Aug-2022 09:45:49 1,126 2380.00 XLON 1630793 25-Aug-2022 09:37:31 613 2381.00 XLON 1621466 25-Aug-2022 09:37:31 418 2381.00 XLON 1621468 25-Aug-2022 09:20:54 1,008 2387.00 XLON 1600208 25-Aug-2022 09:20:54 43 2387.00 XLON 1600206 25-Aug-2022 09:20:54 43 2387.00 XLON 1600204 25-Aug-2022 09:13:53 969 2389.00 XLON 1592611 25-Aug-2022 09:06:34 263 2392.00 XLON 1585338 25-Aug-2022 09:06:34 390 2392.00 XLON 1585334 25-Aug-2022 09:06:34 299 2392.00 XLON 1585332 25-Aug-2022 09:06:34 210 2392.00 XLON 1585336 25-Aug-2022 08:50:59 1,163 2395.00 XLON 1569433