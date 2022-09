RELX : Transactions in own shares - Form 6-K

Transactions in own shares

RELX PLC announces that today it purchased through UBS AG London Branch 78,699 RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each on the London Stock Exchange at a price of 2198.5074 pence per share. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 48,455,965 ordinary shares in treasury, and has 1,918,128,963 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 4 January 2022 RELX PLC has purchased 18,368,286 shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by UBS AG London Branch is set out below.

RELX PLC

Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each

Issuer name: RELX PLC ISIN: GB00B2B0DG97 Intermediary name: UBS AG London Branch Intermediary Code: UBSWGB2L Timezone: UTC Currency: GBP

Aggregated information

Date of purchase: 28th September 2022 Number of ordinary shares purchased: 78,699 Volume weighted average price paid per share (p): 2198.5074

Disaggregated information

Transaction Date Transaction Time Volume Price (p) Platform Code MatchId 28-Sep-2022 15:07:35 586 2201.00 XLON 2430069 28-Sep-2022 15:04:28 344 2205.00 XLON 2424393 28-Sep-2022 15:04:28 633 2205.00 XLON 2424395 28-Sep-2022 15:02:04 714 2206.00 XLON 2419666 28-Sep-2022 15:02:04 136 2206.00 XLON 2419664 28-Sep-2022 14:57:28 897 2205.00 XLON 2409630 28-Sep-2022 14:53:32 64 2206.00 XLON 2401636 28-Sep-2022 14:53:32 379 2206.00 XLON 2401634 28-Sep-2022 14:53:32 495 2206.00 XLON 2401632 28-Sep-2022 14:50:06 987 2205.00 XLON 2394831 28-Sep-2022 14:45:15 22 2200.00 XLON 2384519 28-Sep-2022 14:45:15 89 2200.00 XLON 2384517 28-Sep-2022 14:45:15 720 2200.00 XLON 2384515

