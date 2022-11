RELX : Transactions in own shares - Form 6-K

Transactions in own shares

RELX PLC announces that today it purchased through UBS AG London Branch 62,585 RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each on the London Stock Exchange. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 50,880,077 ordinary shares in treasury, and has 1,915,863,152 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 4 January 2022 RELX PLC has purchased 20,792,398 ordinary shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by UBS AG London Branch is set out below.

RELX PLC

Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each

Issuer name: RELX PLC ISIN: GB00B2B0DG97 Intermediary name: UBS AG London Branch Intermediary Code: UBSWGB2L Time zone: UTC Currency: GBP

Aggregated information

Date of purchase: 16 November 2022 Number of ordinary shares purchased: 62,585 Highest price paid per share (p): 2290 Lowest price paid per share (p): 2253 Volume weighted average price paid per share (p): 2270.0217

Disaggregated information

Transaction Date Transaction Time Volume Price (p) Platform Code MatchId 16-Nov-2022 16:07:37 380 2285.00 XLON 2201466 16-Nov-2022 16:07:37 327 2285.00 XLON 2201462 16-Nov-2022 16:07:37 280 2285.00 XLON 2201464 16-Nov-2022 16:03:14 864 2282.00 XLON 2194330 16-Nov-2022 16:01:51 323 2281.00 XLON 2192090 16-Nov-2022 16:01:51 291 2281.00 XLON 2192092 16-Nov-2022 15:56:51 826 2277.00 XLON 2183787 16-Nov-2022 15:51:29 859 2279.00 XLON 2176396 16-Nov-2022 15:44:10 923 2281.00 XLON 2165496 16-Nov-2022 15:39:14 672 2281.00 XLON 2157884 16-Nov-2022 15:39:12 180 2281.00 XLON 2157812 16-Nov-2022 15:34:44 891 2287.00 XLON 2149753 16-Nov-2022 15:30:08 858 2289.00 XLON 2142424

16-Nov-2022 15:25:16 1,008 2290.00 XLON 2133970 16-Nov-2022 15:20:29 300 2282.00 XLON 2125086 16-Nov-2022 15:20:29 330 2282.00 XLON 2125084 16-Nov-2022 15:20:29 238 2282.00 XLON 2125088 16-Nov-2022 15:16:20 189 2283.00 XLON 2118379 16-Nov-2022 15:16:20 663 2283.00 XLON 2118377 16-Nov-2022 15:11:27 189 2287.00 XLON 2110170 16-Nov-2022 15:11:27 700 2287.00 XLON 2110168 16-Nov-2022 15:11:27 61 2287.00 XLON 2110166 16-Nov-2022 15:07:25 900 2283.00 XLON 2104061 16-Nov-2022 15:03:15 946 2279.00 XLON 2095301 16-Nov-2022 15:00:04 845 2273.00 XLON 2086421 16-Nov-2022 14:57:02 919 2273.00 XLON 2078981 16-Nov-2022 14:49:51 825 2277.00 XLON 2062615 16-Nov-2022 14:49:51 10 2277.00 XLON 2062613 16-Nov-2022 14:49:51 39 2277.00 XLON 2062609 16-Nov-2022 14:49:51 120 2277.00 XLON 2062611 16-Nov-2022 14:44:52 247 2280.00 XLON 2049801 16-Nov-2022 14:44:52 314 2280.00 XLON 2049799 16-Nov-2022 14:44:52 316 2280.00 XLON 2049797 16-Nov-2022 14:40:08 897 2280.00 XLON 2035531 16-Nov-2022 14:38:50 527 2279.00 XLON 2032659 16-Nov-2022 14:38:48 10 2279.00 XLON 2032530 16-Nov-2022 14:38:48 10 2279.00 XLON 2032528 16-Nov-2022 14:38:48 10 2279.00 XLON 2032517 16-Nov-2022 14:38:47 348 2279.00 XLON 2032439 16-Nov-2022 14:33:34 10 2272.00 XLON 2021952 16-Nov-2022 14:33:29 10 2272.00 XLON 2021795 16-Nov-2022 14:33:24 628 2272.00 XLON 2021570 16-Nov-2022 14:31:02 448 2272.00 XLON 2016656 16-Nov-2022 14:31:02 100 2272.00 XLON 2016658 16-Nov-2022 14:31:02 281 2272.00 XLON 2016660 16-Nov-2022 14:29:49 898 2274.00 XLON 2011062 16-Nov-2022 14:20:07 898 2274.00 XLON 1998300 16-Nov-2022 14:13:21 178 2273.00 XLON 1990252 16-Nov-2022 14:13:21 679 2273.00 XLON 1990250 16-Nov-2022 14:12:49 847 2274.00 XLON 1989628 16-Nov-2022 14:01:16 1,008 2271.00 XLON 1977761 16-Nov-2022 13:53:53 918 2270.00 XLON 1969090 16-Nov-2022 13:44:30 978 2267.00 XLON 1959119 16-Nov-2022 13:37:33 832 2268.00 XLON 1952994 16-Nov-2022 13:32:33 91 2263.00 XLON 1948253 16-Nov-2022 13:32:33 737 2263.00 XLON 1948251 16-Nov-2022 13:25:35 908 2263.00 XLON 1938986 16-Nov-2022 13:18:17 230 2263.00 XLON 1933231 16-Nov-2022 13:18:13 300 2263.00 XLON 1933125 16-Nov-2022 13:18:13 108 2263.00 XLON 1933123 16-Nov-2022 13:18:13 42 2263.00 XLON 1933121 16-Nov-2022 13:18:12 59 2263.00 XLON 1933114 16-Nov-2022 13:18:09 128 2263.00 XLON 1933069