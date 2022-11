RELX : Transactions in own shares - Form 6-K

Transactions in own shares

RELX PLC announces that today it purchased through UBS AG London Branch 62,737 RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each on the London Stock Exchange. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 51,005,367 ordinary shares in treasury, and has 1,915,737,862 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 4 January 2022 RELX PLC has purchased 20,917,688 ordinary shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by UBS AG London Branch is set out below.

RELX PLC

Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each

Issuer name: RELX PLC ISIN: GB00B2B0DG97 Intermediary name: UBS AG London Branch Intermediary Code: UBSWGB2L Time zone: UTC Currency: GBP

Aggregated information

Date of purchase: 18 November 2022 Number of ordinary shares purchased: 62,737 Highest price paid per share (p): 2287 Lowest price paid per share (p): 2258 Volume weighted average price paid per share (p): 2271.0758

Disaggregated information

Transaction Date Transaction Time Volume Price (p) Platform Code MatchId 18-Nov-2022 16:07:03 747 2277.00 XLON 2057730 18-Nov-2022 16:04:19 752 2278.00 XLON 2054094 18-Nov-2022 16:04:19 78 2278.00 XLON 2054092 18-Nov-2022 16:04:19 144 2278.00 XLON 2054090 18-Nov-2022 15:58:25 936 2276.00 XLON 2044563 18-Nov-2022 15:53:24 99 2279.00 XLON 2036791 18-Nov-2022 15:52:54 660 2279.00 XLON 2036163 18-Nov-2022 15:52:08 90 2279.00 XLON 2035162 18-Nov-2022 15:46:04 887 2279.00 XLON 2027187 18-Nov-2022 15:42:31 914 2278.00 XLON 2022466 18-Nov-2022 15:35:19 45 2276.00 XLON 2013131 18-Nov-2022 15:35:04 807 2276.00 XLON 2012791 18-Nov-2022 15:31:59 143 2278.00 XLON 2008253

18-Nov-2022 15:31:47 753 2278.00 XLON 2008032 18-Nov-2022 15:26:03 839 2279.00 XLON 1998659 18-Nov-2022 15:26:03 132 2279.00 XLON 1998657 18-Nov-2022 15:19:28 282 2280.00 XLON 1988151 18-Nov-2022 15:19:28 280 2280.00 XLON 1988149 18-Nov-2022 15:13:38 1,007 2283.00 XLON 1977521 18-Nov-2022 15:10:27 1,019 2285.00 XLON 1972219 18-Nov-2022 15:02:15 956 2284.00 XLON 1953556 18-Nov-2022 14:57:27 890 2283.00 XLON 1941368 18-Nov-2022 14:52:37 891 2284.00 XLON 1934496 18-Nov-2022 14:46:50 832 2285.00 XLON 1923740 18-Nov-2022 14:42:35 998 2287.00 XLON 1916750 18-Nov-2022 14:40:12 826 2287.00 XLON 1912618 18-Nov-2022 14:40:12 43 2287.00 XLON 1912616 18-Nov-2022 14:31:58 1,008 2280.00 XLON 1893731 18-Nov-2022 14:31:23 672 2281.00 XLON 1891977 18-Nov-2022 14:31:23 185 2281.00 XLON 1891975 18-Nov-2022 14:23:15 987 2282.00 XLON 1877743 18-Nov-2022 14:22:57 431 2281.00 XLON 1877393 18-Nov-2022 14:22:57 129 2281.00 XLON 1877391 18-Nov-2022 14:08:23 493 2271.00 XLON 1862543 18-Nov-2022 14:08:23 405 2271.00 XLON 1862541 18-Nov-2022 14:08:23 972 2273.00 XLON 1862539 18-Nov-2022 13:56:59 391 2265.00 XLON 1850068 18-Nov-2022 13:47:37 276 2264.00 XLON 1841616 18-Nov-2022 13:47:19 660 2264.00 XLON 1841232 18-Nov-2022 13:33:59 1,013 2263.00 XLON 1830027 18-Nov-2022 13:25:25 376 2264.00 XLON 1822599 18-Nov-2022 13:25:16 535 2264.00 XLON 1822450 18-Nov-2022 13:18:25 890 2265.00 XLON 1816802 18-Nov-2022 12:58:27 541 2263.00 XLON 1802783 18-Nov-2022 12:58:27 280 2263.00 XLON 1802781 18-Nov-2022 12:58:27 89 2263.00 XLON 1802779 18-Nov-2022 12:53:24 455 2262.00 XLON 1799391 18-Nov-2022 12:50:10 446 2262.00 XLON 1797455 18-Nov-2022 12:30:17 619 2263.00 XLON 1785495 18-Nov-2022 12:30:17 231 2263.00 XLON 1785497 18-Nov-2022 12:16:18 957 2264.00 XLON 1777450 18-Nov-2022 12:11:23 950 2267.00 XLON 1774755 18-Nov-2022 11:52:39 863 2264.00 XLON 1762083 18-Nov-2022 11:38:00 977 2268.00 XLON 1753567 18-Nov-2022 11:28:03 909 2266.00 XLON 1748362 18-Nov-2022 11:12:10 1,019 2268.00 XLON 1738304 18-Nov-2022 10:58:14 244 2272.00 XLON 1727334 18-Nov-2022 10:58:14 145 2272.00 XLON 1727332 18-Nov-2022 10:58:14 591 2272.00 XLON 1727330 18-Nov-2022 10:53:14 746 2273.00 XLON 1722436 18-Nov-2022 10:53:14 245 2273.00 XLON 1722434 18-Nov-2022 10:50:14 893 2278.00 XLON 1718418 18-Nov-2022 10:37:28 998 2277.00 XLON 1707133