RELX : Transactions in own shares - Form 6-K

Transactions in own shares

RELX PLC announces that today it purchased through UBS AG London Branch 61,255 RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each on the London Stock Exchange. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 51,374,519 ordinary shares in treasury, and has 1,915,384,454 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 4 January 2022 RELX PLC has purchased 21,286,840 ordinary shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by UBS AG London Branch is set out below.

RELX PLC

Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each

Issuer name: RELX PLC ISIN: GB00B2B0DG97 Intermediary name: UBS AG London Branch Intermediary Code: UBSWGB2L Time zone: UTC Currency: GBP

Aggregated information

Date of purchase: 28 November 2022 Number of ordinary shares purchased: 61,255 Highest price paid per share (p): 2351 Lowest price paid per share (p): 2309 Volume weighted average price paid per share (p): 2333.7117

Disaggregated information

Transaction Date Transaction Time Volume Price (p) Platform Code MatchId 28-Nov-2022 16:07:40 85 2340.00 XLON 2178269 28-Nov-2022 16:07:40 99 2340.00 XLON 2178265 28-Nov-2022 16:07:40 384 2340.00 XLON 2178267 28-Nov-2022 16:06:40 572 2340.00 XLON 2176535 28-Nov-2022 16:03:48 1,070 2344.00 XLON 2171209 28-Nov-2022 15:55:26 585 2343.00 XLON 2157135 28-Nov-2022 15:55:26 442 2343.00 XLON 2157133 28-Nov-2022 15:53:20 1,071 2343.00 XLON 2153499 28-Nov-2022 15:49:22 16 2342.00 XLON 2146228 28-Nov-2022 15:49:18 62 2342.00 XLON 2146134 28-Nov-2022 15:43:57 1,050 2346.00 XLON 2137441 28-Nov-2022 15:38:26 378 2346.00 XLON 2129015 28-Nov-2022 15:38:26 519 2346.00 XLON 2129017

28-Nov-2022 15:38:26 72 2346.00 XLON 2129013 28-Nov-2022 15:33:57 938 2347.00 XLON 2121915 28-Nov-2022 15:30:05 761 2346.00 XLON 2115788 28-Nov-2022 15:30:05 303 2346.00 XLON 2115786 28-Nov-2022 15:25:14 1,034 2344.00 XLON 2106861 28-Nov-2022 15:19:56 951 2347.00 XLON 2095933 28-Nov-2022 15:14:05 1,085 2349.00 XLON 2086616 28-Nov-2022 15:08:44 1,103 2349.00 XLON 2076608 28-Nov-2022 15:03:23 962 2346.00 XLON 2066816 28-Nov-2022 14:56:56 110 2346.00 XLON 2050643 28-Nov-2022 14:56:56 846 2346.00 XLON 2050641 28-Nov-2022 14:53:02 890 2348.00 XLON 2042537 28-Nov-2022 14:48:01 320 2349.00 XLON 2032144 28-Nov-2022 14:48:01 750 2349.00 XLON 2032142 28-Nov-2022 14:44:29 706 2348.00 XLON 2024594 28-Nov-2022 14:44:29 114 2348.00 XLON 2024591 28-Nov-2022 14:44:29 282 2348.00 XLON 2024589 28-Nov-2022 14:39:19 889 2350.00 XLON 2014879 28-Nov-2022 14:37:10 959 2351.00 XLON 2010565 28-Nov-2022 14:33:02 538 2348.00 XLON 2000390 28-Nov-2022 14:33:02 408 2348.00 XLON 2000388 28-Nov-2022 14:30:54 941 2345.00 XLON 1994788 28-Nov-2022 14:26:02 1,071 2342.00 XLON 1982157 28-Nov-2022 14:24:00 885 2343.00 XLON 1979424 28-Nov-2022 14:10:14 1,055 2339.00 XLON 1962962 28-Nov-2022 14:04:02 115 2341.00 XLON 1955614 28-Nov-2022 14:04:02 980 2341.00 XLON 1955612 28-Nov-2022 13:48:32 894 2339.00 XLON 1939277 28-Nov-2022 13:41:50 1,067 2341.00 XLON 1932588 28-Nov-2022 13:31:17 931 2344.00 XLON 1922189 28-Nov-2022 13:30:30 942 2343.00 XLON 1921356 28-Nov-2022 13:30:30 155 2343.00 XLON 1921354 28-Nov-2022 13:16:10 907 2333.00 XLON 1906978 28-Nov-2022 13:02:46 1,098 2330.00 XLON 1894774 28-Nov-2022 12:50:12 1,084 2331.00 XLON 1884693 28-Nov-2022 12:41:19 1,078 2328.00 XLON 1878467 28-Nov-2022 12:29:56 1,045 2327.00 XLON 1870934 28-Nov-2022 12:22:03 1,014 2328.00 XLON 1866399 28-Nov-2022 12:02:26 75 2324.00 XLON 1853973 28-Nov-2022 12:02:26 959 2324.00 XLON 1853971 28-Nov-2022 11:53:43 1,089 2322.00 XLON 1848007 28-Nov-2022 11:38:30 985 2322.00 XLON 1838391 28-Nov-2022 11:27:55 1,025 2324.00 XLON 1832124 28-Nov-2022 11:19:05 940 2325.00 XLON 1827060 28-Nov-2022 11:08:55 421 2327.00 XLON 1821701 28-Nov-2022 11:08:55 584 2327.00 XLON 1821699 28-Nov-2022 10:53:51 929 2325.00 XLON 1810954 28-Nov-2022 10:45:05 1,009 2326.00 XLON 1805474 28-Nov-2022 10:32:30 466 2325.00 XLON 1797366 28-Nov-2022 10:32:30 447 2325.00 XLON 1797364