RELX : Transactions in own shares - Form 6-K

Transactions in own shares

RELX PLC announces that today it purchased through UBS AG London Branch 213,005 RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each on the London Stock Exchange. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 20,870,559 ordinary shares in treasury, and has 1,914,039,833 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 3 January 2023 RELX PLC has purchased 1,070,492 ordinary shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by UBS AG London Branch is set out below.

RELX PLC

Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each

Issuer name: RELX PLC ISIN: GB00B2B0DG97 Intermediary name: UBS AG London Branch Intermediary Code: UBSWGB2L Time zone: UTC Currency: GBP

Aggregated information

Date of purchase: 9 January 2023 Number of ordinary shares purchased: 213,005 Highest price paid per share (p): 2350 Lowest price paid per share (p): 2308 Volume weighted average price paid per share (p): 2329.3473

Disaggregated information

Transaction Date Transaction Time Volume Price (p) Platform Code MatchId 09-Jan-2023 16:22:47 25 2336.00 XLON 1926136 09-Jan-2023 16:22:47 15 2336.00 XLON 1926134 09-Jan-2023 16:22:47 1,299 2336.00 XLON 1926132 09-Jan-2023 16:22:47 6 2336.00 XLON 1926130 09-Jan-2023 16:22:47 4 2336.00 XLON 1926128 09-Jan-2023 16:21:51 532 2335.00 XLON 1923924 09-Jan-2023 16:21:51 729 2335.00 XLON 1923922 09-Jan-2023 16:19:48 680 2334.00 XLON 1919030 09-Jan-2023 16:19:48 390 2334.00 XLON 1919028 09-Jan-2023 16:19:37 308 2334.00 XLON 1918638 09-Jan-2023 16:18:34 332 2335.00 XLON 1916630 09-Jan-2023 16:18:33 529 2335.00 XLON 1916594 09-Jan-2023 16:18:33 225 2335.00 XLON 1916592

09-Jan-2023 16:16:38 307 2336.00 XLON 1912657 09-Jan-2023 16:16:38 840 2336.00 XLON 1912655 09-Jan-2023 16:15:11 584 2337.00 XLON 1910153 09-Jan-2023 16:15:11 768 2337.00 XLON 1910151 09-Jan-2023 16:15:11 895 2337.00 XLON 1910149 09-Jan-2023 16:11:03 120 2336.00 XLON 1902771 09-Jan-2023 16:11:03 1,098 2336.00 XLON 1902769 09-Jan-2023 16:09:35 895 2337.00 XLON 1900173 09-Jan-2023 16:09:35 197 2337.00 XLON 1900175 09-Jan-2023 16:09:35 1,000 2337.00 XLON 1900169 09-Jan-2023 16:09:35 1,753 2337.00 XLON 1900171 09-Jan-2023 16:03:52 30 2335.00 XLON 1887900 09-Jan-2023 16:03:52 46 2335.00 XLON 1887898 09-Jan-2023 16:03:52 382 2335.00 XLON 1887896 09-Jan-2023 16:03:52 768 2335.00 XLON 1887894 09-Jan-2023 16:03:52 303 2335.00 XLON 1887892 09-Jan-2023 16:03:52 647 2335.00 XLON 1887890 09-Jan-2023 16:00:52 248 2335.00 XLON 1882539 09-Jan-2023 16:00:52 236 2335.00 XLON 1882535 09-Jan-2023 16:00:52 768 2335.00 XLON 1882537 09-Jan-2023 15:59:52 494 2335.00 XLON 1880302 09-Jan-2023 15:59:52 235 2335.00 XLON 1880300 09-Jan-2023 15:58:49 598 2335.00 XLON 1877813 09-Jan-2023 15:58:49 35 2335.00 XLON 1877811 09-Jan-2023 15:58:47 137 2335.00 XLON 1877768 09-Jan-2023 15:58:47 1,060 2335.00 XLON 1877766 09-Jan-2023 15:53:40 525 2337.00 XLON 1869503 09-Jan-2023 15:53:40 768 2337.00 XLON 1869501 09-Jan-2023 15:53:40 529 2337.00 XLON 1869495 09-Jan-2023 15:53:40 1,097 2337.00 XLON 1869497 09-Jan-2023 15:53:40 1,279 2337.00 XLON 1869499 09-Jan-2023 15:53:09 2,097 2337.00 XLON 1868654 09-Jan-2023 15:52:50 132 2337.00 XLON 1868153 09-Jan-2023 15:51:30 96 2337.00 XLON 1866120 09-Jan-2023 15:50:30 35 2337.00 XLON 1864311 09-Jan-2023 15:44:18 1,232 2336.00 XLON 1852697 09-Jan-2023 15:42:34 64 2336.00 XLON 1849507 09-Jan-2023 15:42:34 1,216 2336.00 XLON 1849505 09-Jan-2023 15:42:34 22 2336.00 XLON 1849503 09-Jan-2023 15:40:35 117 2335.00 XLON 1845494 09-Jan-2023 15:38:36 221 2337.00 XLON 1841975 09-Jan-2023 15:38:36 891 2337.00 XLON 1841977 09-Jan-2023 15:37:10 686 2337.00 XLON 1839579 09-Jan-2023 15:36:15 1,316 2337.00 XLON 1837493 09-Jan-2023 15:35:00 926 2336.00 XLON 1835064 09-Jan-2023 15:35:00 304 2336.00 XLON 1835062 09-Jan-2023 15:31:35 285 2336.00 XLON 1829328 09-Jan-2023 15:31:35 736 2336.00 XLON 1829326 09-Jan-2023 15:31:35 440 2336.00 XLON 1829324 09-Jan-2023 15:31:35 678 2336.00 XLON 1829318

09-Jan-2023 15:31:35 172 2336.00 XLON 1829316 09-Jan-2023 15:31:35 268 2336.00 XLON 1829320 09-Jan-2023 15:31:35 89 2336.00 XLON 1829322 09-Jan-2023 15:31:35 987 2336.00 XLON 1829314 09-Jan-2023 15:31:35 78 2336.00 XLON 1829312 09-Jan-2023 15:26:56 244 2334.00 XLON 1821738 09-Jan-2023 15:24:55 634 2335.00 XLON 1817551 09-Jan-2023 15:24:55 240 2335.00 XLON 1817549 09-Jan-2023 15:24:55 372 2335.00 XLON 1817547 09-Jan-2023 15:23:36 1,198 2335.00 XLON 1814386 09-Jan-2023 15:21:11 1,312 2336.00 XLON 1810561 09-Jan-2023 15:19:41 1,272 2338.00 XLON 1808348 09-Jan-2023 15:18:11 138 2337.00 XLON 1806056 09-Jan-2023 15:17:34 894 2339.00 XLON 1804862 09-Jan-2023 15:17:34 280 2339.00 XLON 1804860 09-Jan-2023 15:14:27 197 2339.00 XLON 1799631 09-Jan-2023 15:14:27 891 2339.00 XLON 1799629 09-Jan-2023 15:12:28 655 2341.00 XLON 1795918 09-Jan-2023 15:12:28 450 2341.00 XLON 1795916 09-Jan-2023 15:11:10 572 2341.00 XLON 1793559 09-Jan-2023 15:11:10 613 2341.00 XLON 1793561 09-Jan-2023 15:11:10 279 2341.00 XLON 1793563 09-Jan-2023 15:11:10 90 2341.00 XLON 1793565 09-Jan-2023 15:11:10 3 2341.00 XLON 1793567 09-Jan-2023 15:11:10 1,224 2341.00 XLON 1793557 09-Jan-2023 15:07:18 220 2339.00 XLON 1785757 09-Jan-2023 15:07:18 138 2339.00 XLON 1785755 09-Jan-2023 15:06:08 209 2340.00 XLON 1783435 09-Jan-2023 15:06:08 440 2340.00 XLON 1783433 09-Jan-2023 15:06:08 650 2340.00 XLON 1783431 09-Jan-2023 15:04:19 1,086 2339.00 XLON 1779425 09-Jan-2023 15:03:18 572 2338.00 XLON 1777243 09-Jan-2023 15:03:18 613 2338.00 XLON 1777241 09-Jan-2023 15:03:18 500 2338.00 XLON 1777239 09-Jan-2023 15:00:32 677 2335.00 XLON 1770946 09-Jan-2023 15:00:32 613 2335.00 XLON 1770944 09-Jan-2023 14:58:14 118 2333.00 XLON 1763493 09-Jan-2023 14:58:14 1,087 2333.00 XLON 1763491 09-Jan-2023 14:56:10 154 2333.00 XLON 1759515 09-Jan-2023 14:56:10 472 2333.00 XLON 1759513 09-Jan-2023 14:56:10 550 2333.00 XLON 1759511 09-Jan-2023 14:55:02 310 2337.00 XLON 1757243 09-Jan-2023 14:55:02 470 2337.00 XLON 1757241 09-Jan-2023 14:55:02 367 2337.00 XLON 1757245 09-Jan-2023 14:52:53 1,322 2332.00 XLON 1753150 09-Jan-2023 14:50:52 1,181 2332.00 XLON 1749405 09-Jan-2023 14:49:45 1,326 2332.00 XLON 1746651 09-Jan-2023 14:46:15 1,326 2332.00 XLON 1739399 09-Jan-2023 14:46:00 1,108 2333.00 XLON 1738785 09-Jan-2023 14:44:04 1,446 2333.00 XLON 1734604

09-Jan-2023 14:41:01 182 2331.00 XLON 1728313 09-Jan-2023 14:41:01 360 2331.00 XLON 1728311 09-Jan-2023 14:41:01 763 2331.00 XLON 1728309 09-Jan-2023 14:39:37 763 2330.00 XLON 1725563 09-Jan-2023 14:39:37 310 2330.00 XLON 1725561 09-Jan-2023 14:39:37 280 2330.00 XLON 1725568 09-Jan-2023 14:39:37 613 2330.00 XLON 1725566 09-Jan-2023 14:37:02 1,087 2329.00 XLON 1720853 09-Jan-2023 14:34:44 747 2331.00 XLON 1715517 09-Jan-2023 14:34:44 613 2331.00 XLON 1715515 09-Jan-2023 14:34:44 1,344 2331.00 XLON 1715513 09-Jan-2023 14:31:14 680 2328.00 XLON 1706417 09-Jan-2023 14:31:14 380 2328.00 XLON 1706415 09-Jan-2023 14:30:37 523 2327.00 XLON 1704432 09-Jan-2023 14:30:37 563 2327.00 XLON 1704434 09-Jan-2023 14:29:28 1,279 2329.00 XLON 1697777 09-Jan-2023 14:28:05 176 2329.00 XLON 1695971 09-Jan-2023 14:28:05 763 2329.00 XLON 1695969 09-Jan-2023 14:26:58 460 2329.00 XLON 1694549 09-Jan-2023 14:25:16 1,325 2331.00 XLON 1692343 09-Jan-2023 14:22:50 1,210 2328.00 XLON 1688543 09-Jan-2023 14:20:38 1,476 2328.00 XLON 1685465 09-Jan-2023 14:20:02 380 2328.00 XLON 1684591 09-Jan-2023 14:20:02 500 2328.00 XLON 1684589 09-Jan-2023 14:20:02 337 2328.00 XLON 1684593 09-Jan-2023 14:20:02 35 2328.00 XLON 1684595 09-Jan-2023 14:11:11 1,251 2324.00 XLON 1674640 09-Jan-2023 14:10:02 763 2324.00 XLON 1673077 09-Jan-2023 14:10:02 400 2324.00 XLON 1673075 09-Jan-2023 14:07:10 1,109 2323.00 XLON 1669740 09-Jan-2023 14:05:15 332 2323.00 XLON 1667554 09-Jan-2023 14:05:15 1,043 2323.00 XLON 1667552 09-Jan-2023 14:05:06 350 2323.00 XLON 1667381 09-Jan-2023 13:57:36 1,069 2320.00 XLON 1659292 09-Jan-2023 13:57:36 175 2320.00 XLON 1659288 09-Jan-2023 13:54:44 1,130 2321.00 XLON 1655593 09-Jan-2023 13:51:52 962 2322.00 XLON 1652679 09-Jan-2023 13:51:52 110 2322.00 XLON 1652677 09-Jan-2023 13:49:43 330 2322.00 XLON 1650634 09-Jan-2023 13:49:43 460 2322.00 XLON 1650632 09-Jan-2023 13:47:44 755 2321.00 XLON 1648514 09-Jan-2023 13:47:44 872 2321.00 XLON 1648512 09-Jan-2023 13:47:44 4 2321.00 XLON 1648510 09-Jan-2023 13:41:39 348 2317.00 XLON 1642737 09-Jan-2023 13:41:39 946 2317.00 XLON 1642735 09-Jan-2023 13:41:39 770 2317.00 XLON 1642722 09-Jan-2023 13:41:39 1,218 2317.00 XLON 1642720 09-Jan-2023 13:41:39 1,483 2317.00 XLON 1642718 09-Jan-2023 13:29:11 1,139 2316.00 XLON 1630742 09-Jan-2023 13:27:15 1,290 2316.00 XLON 1628834

09-Jan-2023 13:21:28 112 2317.00 XLON 1623638 09-Jan-2023 13:21:28 698 2317.00 XLON 1623636 09-Jan-2023 13:21:28 736 2317.00 XLON 1623634 09-Jan-2023 13:15:02 330 2316.00 XLON 1617612 09-Jan-2023 13:15:02 500 2316.00 XLON 1617610 09-Jan-2023 13:14:58 650 2316.00 XLON 1617566 09-Jan-2023 13:08:19 713 2316.00 XLON 1612499 09-Jan-2023 13:08:19 380 2316.00 XLON 1612497 09-Jan-2023 13:06:07 1,077 2317.00 XLON 1610588 09-Jan-2023 12:59:52 1,327 2316.00 XLON 1605146 09-Jan-2023 12:58:20 144 2317.00 XLON 1603755 09-Jan-2023 12:58:19 180 2317.00 XLON 1603743 09-Jan-2023 12:52:04 1,049 2316.00 XLON 1598794 09-Jan-2023 12:52:04 143 2316.00 XLON 1598790 09-Jan-2023 12:52:04 16 2316.00 XLON 1598786 09-Jan-2023 12:47:53 759 2317.00 XLON 1595332 09-Jan-2023 12:47:53 405 2317.00 XLON 1595334 09-Jan-2023 12:47:53 44 2317.00 XLON 1595330 09-Jan-2023 12:47:53 1,287 2317.00 XLON 1595328 09-Jan-2023 12:38:33 956 2311.00 XLON 1588747 09-Jan-2023 12:38:33 178 2311.00 XLON 1588745 09-Jan-2023 12:33:39 1,182 2312.00 XLON 1585436 09-Jan-2023 12:30:55 1,312 2312.00 XLON 1582909 09-Jan-2023 12:22:58 380 2312.00 XLON 1577442 09-Jan-2023 12:22:58 700 2312.00 XLON 1577440 09-Jan-2023 12:21:25 1,191 2314.00 XLON 1576514 09-Jan-2023 12:18:24 676 2314.00 XLON 1574278 09-Jan-2023 12:10:50 59 2309.00 XLON 1569373 09-Jan-2023 12:10:50 1,140 2309.00 XLON 1569371 09-Jan-2023 12:05:33 1,215 2308.00 XLON 1566250 09-Jan-2023 12:01:26 1,400 2309.00 XLON 1563353 09-Jan-2023 11:58:01 1,126 2309.00 XLON 1561066 09-Jan-2023 11:54:57 1,116 2310.00 XLON 1559333 09-Jan-2023 11:49:47 690 2311.00 XLON 1555945 09-Jan-2023 11:49:47 503 2311.00 XLON 1555943 09-Jan-2023 11:45:47 398 2313.00 XLON 1553431 09-Jan-2023 11:45:47 680 2313.00 XLON 1553429 09-Jan-2023 11:38:58 718 2316.00 XLON 1548805 09-Jan-2023 11:38:58 51 2316.00 XLON 1548807 09-Jan-2023 11:38:58 310 2316.00 XLON 1548803 09-Jan-2023 11:33:13 317 2316.00 XLON 1544566 09-Jan-2023 11:33:13 845 2316.00 XLON 1544564 09-Jan-2023 11:31:04 581 2316.00 XLON 1543181 09-Jan-2023 11:31:04 289 2316.00 XLON 1543179 09-Jan-2023 11:29:28 311 2315.00 XLON 1541864 09-Jan-2023 11:24:19 777 2317.00 XLON 1538354 09-Jan-2023 11:24:19 450 2317.00 XLON 1538352 09-Jan-2023 11:20:45 570 2318.00 XLON 1535436 09-Jan-2023 11:20:45 726 2318.00 XLON 1535434 09-Jan-2023 11:15:37 1,233 2320.00 XLON 1531844

09-Jan-2023 11:11:39 713 2321.00 XLON 1528839 09-Jan-2023 11:08:32 1,174 2321.00 XLON 1526658 09-Jan-2023 11:05:17 372 2321.00 XLON 1524289 09-Jan-2023 11:05:17 156 2321.00 XLON 1524287 09-Jan-2023 11:05:17 696 2321.00 XLON 1524280 09-Jan-2023 11:03:37 380 2322.00 XLON 1522997 09-Jan-2023 10:57:57 634 2323.00 XLON 1518275 09-Jan-2023 10:57:57 550 2323.00 XLON 1518273 09-Jan-2023 10:56:06 500 2323.00 XLON 1516702 09-Jan-2023 10:56:06 340 2323.00 XLON 1516704 09-Jan-2023 10:55:29 600 2322.00 XLON 1516194 09-Jan-2023 10:52:24 78 2320.00 XLON 1513539 09-Jan-2023 10:50:35 774 2321.00 XLON 1512113 09-Jan-2023 10:45:06 54 2319.00 XLON 1507906 09-Jan-2023 10:45:06 540 2319.00 XLON 1507904 09-Jan-2023 10:45:06 733 2319.00 XLON 1507902 09-Jan-2023 10:43:03 232 2320.00 XLON 1506326 09-Jan-2023 10:43:03 180 2320.00 XLON 1506324 09-Jan-2023 10:43:03 65 2320.00 XLON 1506322 09-Jan-2023 10:38:00 340 2321.00 XLON 1502044 09-Jan-2023 10:38:00 755 2321.00 XLON 1502046 09-Jan-2023 10:36:31 541 2322.00 XLON 1500949 09-Jan-2023 10:36:31 540 2322.00 XLON 1500947 09-Jan-2023 10:36:31 200 2322.00 XLON 1500945 09-Jan-2023 10:33:00 490 2323.00 XLON 1497873 09-Jan-2023 10:33:00 310 2323.00 XLON 1497871 09-Jan-2023 10:31:49 180 2321.00 XLON 1496760 09-Jan-2023 10:26:57 535 2322.00 XLON 1492703 09-Jan-2023 10:26:57 769 2322.00 XLON 1492701 09-Jan-2023 10:24:29 700 2324.00 XLON 1490741 09-Jan-2023 10:24:29 224 2324.00 XLON 1490743 09-Jan-2023 10:23:30 370 2324.00 XLON 1490002 09-Jan-2023 10:19:29 1,454 2323.00 XLON 1485899 09-Jan-2023 10:18:24 360 2324.00 XLON 1484967 09-Jan-2023 10:18:24 481 2324.00 XLON 1484965 09-Jan-2023 10:18:24 95 2324.00 XLON 1484963 09-Jan-2023 10:18:24 45 2324.00 XLON 1484961 09-Jan-2023 10:18:24 44 2324.00 XLON 1484959 09-Jan-2023 10:18:24 246 2324.00 XLON 1484957 09-Jan-2023 10:18:24 183 2324.00 XLON 1484955 09-Jan-2023 10:16:35 430 2322.00 XLON 1483385 09-Jan-2023 10:14:42 450 2321.00 XLON 1481560 09-Jan-2023 10:14:20 244 2320.00 XLON 1481219 09-Jan-2023 10:09:39 949 2319.00 XLON 1476770 09-Jan-2023 10:09:39 146 2319.00 XLON 1476768 09-Jan-2023 10:07:49 410 2319.00 XLON 1475016 09-Jan-2023 10:07:49 650 2319.00 XLON 1475014 09-Jan-2023 10:04:53 1,325 2317.00 XLON 1471545 09-Jan-2023 10:00:21 1,030 2319.00 XLON 1466481 09-Jan-2023 10:00:21 229 2319.00 XLON 1466471

09-Jan-2023 09:57:54 1,243 2320.00 XLON 1463392 09-Jan-2023 09:52:12 8 2323.00 XLON 1456497 09-Jan-2023 09:52:12 1,025 2323.00 XLON 1456499 09-Jan-2023 09:52:01 263 2323.00 XLON 1456201 09-Jan-2023 09:49:05 52 2324.00 XLON 1452687 09-Jan-2023 09:49:05 747 2324.00 XLON 1452685 09-Jan-2023 09:47:50 292 2324.00 XLON 1450997 09-Jan-2023 09:44:23 1,068 2325.00 XLON 1446459 09-Jan-2023 09:44:22 1,249 2326.00 XLON 1446433 09-Jan-2023 09:39:35 833 2327.00 XLON 1441128 09-Jan-2023 09:39:30 263 2327.00 XLON 1441049 09-Jan-2023 09:37:19 1,180 2328.00 XLON 1438022 09-Jan-2023 09:32:31 1,260 2329.00 XLON 1429871 09-Jan-2023 09:32:31 1,088 2329.00 XLON 1429869 09-Jan-2023 09:27:02 1,110 2327.00 XLON 1422346 09-Jan-2023 09:25:26 512 2328.00 XLON 1420354 09-Jan-2023 09:25:26 568 2328.00 XLON 1420352 09-Jan-2023 09:21:47 730 2328.00 XLON 1415588 09-Jan-2023 09:21:47 520 2328.00 XLON 1415575 09-Jan-2023 09:18:04 1,165 2329.00 XLON 1410053 09-Jan-2023 09:15:36 1,224 2329.00 XLON 1406683 09-Jan-2023 09:10:41 1,154 2328.00 XLON 1400206 09-Jan-2023 09:10:36 102 2328.00 XLON 1400044 09-Jan-2023 09:07:44 495 2330.00 XLON 1396520 09-Jan-2023 09:07:44 649 2330.00 XLON 1396512 09-Jan-2023 09:05:26 1,216 2333.00 XLON 1393579 09-Jan-2023 09:02:07 798 2334.00 XLON 1388347 09-Jan-2023 09:02:07 480 2334.00 XLON 1388345 09-Jan-2023 09:00:36 1,275 2336.00 XLON 1386161 09-Jan-2023 09:00:02 683 2337.00 XLON 1384964 09-Jan-2023 09:00:02 416 2337.00 XLON 1384962 09-Jan-2023 08:58:21 263 2338.00 XLON 1382547 09-Jan-2023 08:58:21 981 2338.00 XLON 1382549 09-Jan-2023 08:54:32 574 2336.00 XLON 1377462 09-Jan-2023 08:54:32 420 2336.00 XLON 1377460 09-Jan-2023 08:49:07 1,138 2332.00 XLON 1368208 09-Jan-2023 08:48:25 1,047 2333.00 XLON 1367396 09-Jan-2023 08:48:25 74 2333.00 XLON 1367394 09-Jan-2023 08:43:33 958 2331.00 XLON 1360376 09-Jan-2023 08:43:15 263 2331.00 XLON 1359812 09-Jan-2023 08:38:40 1,257 2331.00 XLON 1352834 09-Jan-2023 08:35:05 828 2334.00 XLON 1347589 09-Jan-2023 08:35:05 400 2334.00 XLON 1347587 09-Jan-2023 08:32:43 1,250 2336.00 XLON 1343840 09-Jan-2023 08:30:36 329 2340.00 XLON 1340484 09-Jan-2023 08:30:36 392 2340.00 XLON 1340482 09-Jan-2023 08:30:36 460 2340.00 XLON 1340480 09-Jan-2023 08:28:01 1,328 2340.00 XLON 1335459 09-Jan-2023 08:25:39 299 2343.00 XLON 1331941 09-Jan-2023 08:25:39 392 2343.00 XLON 1331939