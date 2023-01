RELX : Transactions in own shares - Form 6-K

Transactions in own shares

RELX PLC announces that today it purchased through UBS AG London Branch 212,273 RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each on the London Stock Exchange. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 21,296,032 ordinary shares in treasury, and has 1,913,632,281 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 3 January 2023 RELX PLC has purchased 1,495,965 ordinary shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by UBS AG London Branch is set out below.

RELX PLC

Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each

Issuer name: RELX PLC ISIN: GB00B2B0DG97 Intermediary name: UBS AG London Branch Intermediary Code: UBSWGB2L Time zone: UTC Currency: GBP

Aggregated information

Date of purchase: 11 January 2023 Number of ordinary shares purchased: 212,273 Highest price paid per share (p): 2386 Lowest price paid per share (p): 2337 Volume weighted average price paid per share (p): 2368.6777

Disaggregated information

Transaction Date Transaction Time Volume Price (p) Platform Code MatchId 11-Jan-2023 16:22:53 480 2372.00 XLON 2057306 11-Jan-2023 16:22:53 703 2372.00 XLON 2057304 11-Jan-2023 16:22:53 593 2372.00 XLON 2057302 11-Jan-2023 16:22:53 534 2372.00 XLON 2057300 11-Jan-2023 16:21:20 201 2372.00 XLON 2053598 11-Jan-2023 16:21:20 460 2372.00 XLON 2053596 11-Jan-2023 16:21:20 637 2372.00 XLON 2053582 11-Jan-2023 16:21:03 606 2373.00 XLON 2052683 11-Jan-2023 16:21:03 703 2373.00 XLON 2052681 11-Jan-2023 16:20:03 1,165 2373.00 XLON 2050371 11-Jan-2023 16:19:04 321 2373.00 XLON 2047535 11-Jan-2023 16:19:04 225 2373.00 XLON 2047533 11-Jan-2023 16:16:53 632 2373.00 XLON 2042531

11-Jan-2023 16:16:53 222 2373.00 XLON 2042529 11-Jan-2023 16:16:53 410 2373.00 XLON 2042527 11-Jan-2023 16:16:53 88 2373.00 XLON 2042525 11-Jan-2023 16:15:20 1,334 2373.00 XLON 2039436 11-Jan-2023 16:14:16 1,025 2373.00 XLON 2036941 11-Jan-2023 16:14:16 74 2373.00 XLON 2036939 11-Jan-2023 16:12:18 633 2372.00 XLON 2032320 11-Jan-2023 16:12:18 724 2372.00 XLON 2032322 11-Jan-2023 16:10:44 1,357 2372.00 XLON 2029008 11-Jan-2023 16:08:02 1,122 2370.00 XLON 2023084 11-Jan-2023 16:04:45 1,282 2371.00 XLON 2016488 11-Jan-2023 16:04:28 1,274 2372.00 XLON 2015746 11-Jan-2023 16:03:13 795 2372.00 XLON 2013726 11-Jan-2023 16:03:06 400 2372.00 XLON 2013481 11-Jan-2023 16:03:05 11 2372.00 XLON 2013445 11-Jan-2023 16:00:26 1,208 2371.00 XLON 2008546 11-Jan-2023 16:00:24 1,206 2371.00 XLON 2008500 11-Jan-2023 15:57:47 547 2372.00 XLON 2001639 11-Jan-2023 15:57:47 676 2372.00 XLON 2001637 11-Jan-2023 15:57:04 1,194 2373.00 XLON 2000301 11-Jan-2023 15:53:16 513 2375.00 XLON 1993150 11-Jan-2023 15:53:16 390 2375.00 XLON 1993148 11-Jan-2023 15:53:16 278 2375.00 XLON 1993146 11-Jan-2023 15:53:00 1,276 2376.00 XLON 1992620 11-Jan-2023 15:53:00 1,144 2376.00 XLON 1992618 11-Jan-2023 15:47:23 1,230 2371.00 XLON 1982606 11-Jan-2023 15:45:01 696 2372.00 XLON 1978084 11-Jan-2023 15:45:01 417 2372.00 XLON 1978086 11-Jan-2023 15:42:50 44 2373.00 XLON 1974444 11-Jan-2023 15:42:50 1,061 2373.00 XLON 1974442 11-Jan-2023 15:42:50 893 2373.00 XLON 1974440 11-Jan-2023 15:42:50 229 2373.00 XLON 1974438 11-Jan-2023 15:39:40 964 2374.00 XLON 1969099 11-Jan-2023 15:39:40 153 2374.00 XLON 1969097 11-Jan-2023 15:39:37 207 2374.00 XLON 1969017 11-Jan-2023 15:36:54 1,343 2374.00 XLON 1963883 11-Jan-2023 15:36:54 4 2374.00 XLON 1963881 11-Jan-2023 15:34:55 1,088 2376.00 XLON 1959559 11-Jan-2023 15:34:28 798 2377.00 XLON 1958733 11-Jan-2023 15:34:25 307 2377.00 XLON 1958635 11-Jan-2023 15:33:19 1,163 2378.00 XLON 1956225 11-Jan-2023 15:33:19 1,242 2378.00 XLON 1956223 11-Jan-2023 15:30:25 1,209 2379.00 XLON 1950711 11-Jan-2023 15:26:19 51 2379.00 XLON 1943484 11-Jan-2023 15:26:19 632 2379.00 XLON 1943482 11-Jan-2023 15:26:19 499 2379.00 XLON 1943480 11-Jan-2023 15:26:19 132 2379.00 XLON 1943476 11-Jan-2023 15:26:19 1,163 2379.00 XLON 1943478 11-Jan-2023 15:24:25 253 2377.00 XLON 1939103 11-Jan-2023 15:24:25 330 2377.00 XLON 1939101

11-Jan-2023 15:24:25 725 2377.00 XLON 1939099 11-Jan-2023 15:22:55 1,246 2378.00 XLON 1935773 11-Jan-2023 15:21:01 1,145 2378.00 XLON 1932251 11-Jan-2023 15:19:50 27 2378.00 XLON 1930224 11-Jan-2023 15:19:50 557 2378.00 XLON 1930222 11-Jan-2023 15:19:50 561 2378.00 XLON 1930220 11-Jan-2023 15:16:39 1,311 2375.00 XLON 1924634 11-Jan-2023 15:16:39 1,196 2375.00 XLON 1924636 11-Jan-2023 15:14:31 557 2375.00 XLON 1920630 11-Jan-2023 15:14:31 561 2375.00 XLON 1920628 11-Jan-2023 15:14:31 170 2375.00 XLON 1920626 11-Jan-2023 15:11:31 1,158 2373.00 XLON 1915419 11-Jan-2023 15:11:11 557 2374.00 XLON 1914790 11-Jan-2023 15:11:11 561 2374.00 XLON 1914788 11-Jan-2023 15:11:11 349 2374.00 XLON 1914786 11-Jan-2023 15:08:48 114 2373.00 XLON 1910167 11-Jan-2023 15:08:48 557 2373.00 XLON 1910169 11-Jan-2023 15:08:48 561 2373.00 XLON 1910171 11-Jan-2023 15:05:40 658 2371.00 XLON 1904239 11-Jan-2023 15:05:40 325 2371.00 XLON 1904237 11-Jan-2023 15:05:38 310 2371.00 XLON 1904207 11-Jan-2023 15:05:38 44 2371.00 XLON 1904205 11-Jan-2023 15:03:03 749 2372.00 XLON 1899030 11-Jan-2023 15:03:03 276 2372.00 XLON 1899028 11-Jan-2023 15:03:03 204 2372.00 XLON 1899026 11-Jan-2023 15:00:46 961 2374.00 XLON 1894181 11-Jan-2023 15:00:46 205 2374.00 XLON 1894183 11-Jan-2023 15:00:33 1,093 2375.00 XLON 1893429 11-Jan-2023 14:57:27 57 2376.00 XLON 1885320 11-Jan-2023 14:57:26 60 2376.00 XLON 1885287 11-Jan-2023 14:57:26 60 2376.00 XLON 1885285 11-Jan-2023 14:57:26 419 2376.00 XLON 1885277 11-Jan-2023 14:57:26 750 2376.00 XLON 1885265 11-Jan-2023 14:55:38 1,307 2379.00 XLON 1881954 11-Jan-2023 14:53:16 749 2382.00 XLON 1876945 11-Jan-2023 14:53:16 350 2382.00 XLON 1876947 11-Jan-2023 14:53:16 131 2382.00 XLON 1876949 11-Jan-2023 14:53:16 1,351 2382.00 XLON 1876943 11-Jan-2023 14:53:16 713 2382.00 XLON 1876941 11-Jan-2023 14:52:56 60 2382.00 XLON 1876218 11-Jan-2023 14:52:56 100 2382.00 XLON 1876215 11-Jan-2023 14:52:56 10 2382.00 XLON 1876213 11-Jan-2023 14:52:47 120 2382.00 XLON 1876086 11-Jan-2023 14:52:47 120 2382.00 XLON 1876084 11-Jan-2023 14:52:47 69 2382.00 XLON 1876082 11-Jan-2023 14:52:17 21 2381.00 XLON 1875186 11-Jan-2023 14:51:24 240 2381.00 XLON 1873317 11-Jan-2023 14:50:02 80 2381.00 XLON 1870679 11-Jan-2023 14:49:28 1,257 2382.00 XLON 1869286 11-Jan-2023 14:47:48 1,108 2382.00 XLON 1865843

11-Jan-2023 14:44:57 204 2382.00 XLON 1859691 11-Jan-2023 14:44:57 392 2382.00 XLON 1859689 11-Jan-2023 14:44:57 325 2382.00 XLON 1859687 11-Jan-2023 14:44:57 334 2382.00 XLON 1859685 11-Jan-2023 14:43:33 749 2383.00 XLON 1856920 11-Jan-2023 14:43:33 392 2383.00 XLON 1856922 11-Jan-2023 14:43:33 1,246 2383.00 XLON 1856915 11-Jan-2023 14:41:44 1,134 2383.00 XLON 1853254 11-Jan-2023 14:38:25 1,141 2381.00 XLON 1844821 11-Jan-2023 14:38:14 1,220 2382.00 XLON 1844257 11-Jan-2023 14:38:14 148 2382.00 XLON 1844253 11-Jan-2023 14:38:14 403 2382.00 XLON 1844239 11-Jan-2023 14:38:14 952 2382.00 XLON 1844237 11-Jan-2023 14:35:52 1,327 2383.00 XLON 1839204 11-Jan-2023 14:32:56 150 2379.00 XLON 1832702 11-Jan-2023 14:32:51 110 2379.00 XLON 1832391 11-Jan-2023 14:32:45 199 2380.00 XLON 1832231 11-Jan-2023 14:32:45 1,094 2380.00 XLON 1832229 11-Jan-2023 14:31:55 1,238 2380.00 XLON 1830273 11-Jan-2023 14:30:05 788 2380.00 XLON 1824855 11-Jan-2023 14:30:05 527 2380.00 XLON 1824853 11-Jan-2023 14:30:03 1,104 2380.00 XLON 1824625 11-Jan-2023 14:28:03 1,235 2383.00 XLON 1819471 11-Jan-2023 14:26:58 1,186 2383.00 XLON 1818103 11-Jan-2023 14:25:18 1,225 2384.00 XLON 1815713 11-Jan-2023 14:24:26 1,283 2385.00 XLON 1814670 11-Jan-2023 14:23:23 553 2386.00 XLON 1813288 11-Jan-2023 14:23:23 229 2386.00 XLON 1813286 11-Jan-2023 14:23:23 278 2386.00 XLON 1813284 11-Jan-2023 14:23:23 223 2386.00 XLON 1813282 11-Jan-2023 14:12:04 775 2381.00 XLON 1799130 11-Jan-2023 14:12:03 313 2381.00 XLON 1799039 11-Jan-2023 14:10:25 1,162 2383.00 XLON 1797162 11-Jan-2023 14:10:24 219 2384.00 XLON 1797137 11-Jan-2023 14:10:24 370 2384.00 XLON 1797139 11-Jan-2023 14:10:24 569 2384.00 XLON 1797141 11-Jan-2023 14:08:06 1,343 2384.00 XLON 1794257 11-Jan-2023 14:05:28 1,321 2382.00 XLON 1791236 11-Jan-2023 14:01:52 1,150 2376.00 XLON 1787075 11-Jan-2023 14:01:52 140 2376.00 XLON 1787073 11-Jan-2023 14:01:52 50 2376.00 XLON 1787071 11-Jan-2023 14:00:46 498 2377.00 XLON 1785686 11-Jan-2023 14:00:46 743 2377.00 XLON 1785684 11-Jan-2023 13:55:51 500 2377.00 XLON 1779388 11-Jan-2023 13:55:51 344 2377.00 XLON 1779390 11-Jan-2023 13:55:51 350 2377.00 XLON 1779384 11-Jan-2023 13:55:51 701 2377.00 XLON 1779382 11-Jan-2023 13:55:51 537 2377.00 XLON 1779380 11-Jan-2023 13:52:45 112 2375.00 XLON 1775328 11-Jan-2023 13:51:07 121 2377.00 XLON 1773303

11-Jan-2023 13:51:06 10 2377.00 XLON 1773281 11-Jan-2023 13:51:06 359 2377.00 XLON 1773279 11-Jan-2023 13:51:06 34 2377.00 XLON 1773273 11-Jan-2023 13:51:06 440 2377.00 XLON 1773266 11-Jan-2023 13:51:06 175 2377.00 XLON 1773268 11-Jan-2023 13:51:06 528 2377.00 XLON 1773264 11-Jan-2023 13:51:06 1,231 2377.00 XLON 1773262 11-Jan-2023 13:50:57 210 2378.00 XLON 1772831 11-Jan-2023 13:50:57 1,148 2378.00 XLON 1772829 11-Jan-2023 13:50:57 1,095 2378.00 XLON 1772827 11-Jan-2023 13:33:56 791 2376.00 XLON 1755076 11-Jan-2023 13:33:56 444 2376.00 XLON 1755074 11-Jan-2023 13:33:38 1,253 2377.00 XLON 1754789 11-Jan-2023 13:32:26 500 2378.00 XLON 1753506 11-Jan-2023 13:32:26 813 2378.00 XLON 1753508 11-Jan-2023 13:30:51 847 2379.00 XLON 1751852 11-Jan-2023 13:30:51 120 2379.00 XLON 1751850 11-Jan-2023 13:30:51 129 2379.00 XLON 1751848 11-Jan-2023 13:30:51 1,284 2379.00 XLON 1751846 11-Jan-2023 13:22:23 1,104 2379.00 XLON 1742176 11-Jan-2023 13:21:46 1,289 2379.00 XLON 1741696 11-Jan-2023 13:19:58 651 2377.00 XLON 1738891 11-Jan-2023 13:19:58 568 2377.00 XLON 1738889 11-Jan-2023 13:19:42 94 2377.00 XLON 1738701 11-Jan-2023 13:19:42 861 2377.00 XLON 1738703 11-Jan-2023 13:02:54 160 2371.00 XLON 1723580 11-Jan-2023 12:58:21 1,200 2368.00 XLON 1719939 11-Jan-2023 12:53:46 1,173 2370.00 XLON 1716541 11-Jan-2023 12:49:33 1,134 2370.00 XLON 1713173 11-Jan-2023 12:48:10 6 2369.00 XLON 1711771 11-Jan-2023 12:43:25 697 2373.00 XLON 1708018 11-Jan-2023 12:43:25 555 2373.00 XLON 1708016 11-Jan-2023 12:40:42 1,218 2375.00 XLON 1706150 11-Jan-2023 12:35:37 861 2375.00 XLON 1702169 11-Jan-2023 12:35:37 101 2375.00 XLON 1702167 11-Jan-2023 12:35:37 254 2375.00 XLON 1702165 11-Jan-2023 12:35:37 1,228 2376.00 XLON 1702163 11-Jan-2023 12:34:37 1,437 2376.00 XLON 1701101 11-Jan-2023 12:34:12 15 2377.00 XLON 1700881 11-Jan-2023 12:34:12 571 2377.00 XLON 1700879 11-Jan-2023 12:34:12 377 2377.00 XLON 1700877 11-Jan-2023 12:34:12 1,064 2377.00 XLON 1700875 11-Jan-2023 12:24:31 1,093 2370.00 XLON 1693808 11-Jan-2023 12:19:10 1,326 2371.00 XLON 1689477 11-Jan-2023 12:16:20 1,347 2367.00 XLON 1687133 11-Jan-2023 12:14:34 930 2367.00 XLON 1685919 11-Jan-2023 12:14:34 40 2367.00 XLON 1685917 11-Jan-2023 12:14:34 237 2367.00 XLON 1685915 11-Jan-2023 12:14:34 1,333 2367.00 XLON 1685913 11-Jan-2023 11:58:31 236 2366.00 XLON 1672219

11-Jan-2023 11:58:31 1,080 2366.00 XLON 1672217 11-Jan-2023 11:55:09 271 2364.00 XLON 1669064 11-Jan-2023 11:55:06 329 2364.00 XLON 1669008 11-Jan-2023 11:49:10 1,106 2362.00 XLON 1663060 11-Jan-2023 11:48:53 50 2363.00 XLON 1662653 11-Jan-2023 11:48:53 1,259 2363.00 XLON 1662651 11-Jan-2023 11:45:02 1,271 2360.00 XLON 1659378 11-Jan-2023 11:38:19 1,320 2361.00 XLON 1652629 11-Jan-2023 11:32:34 269 2361.00 XLON 1647786 11-Jan-2023 11:32:34 856 2361.00 XLON 1647784 11-Jan-2023 11:30:31 499 2359.00 XLON 1645734 11-Jan-2023 11:23:43 876 2359.00 XLON 1639871 11-Jan-2023 11:23:43 333 2359.00 XLON 1639869 11-Jan-2023 11:18:59 1 2358.00 XLON 1635051 11-Jan-2023 11:18:59 1,185 2358.00 XLON 1635053 11-Jan-2023 11:09:46 1,180 2357.00 XLON 1628120 11-Jan-2023 11:09:00 86 2357.00 XLON 1627445 11-Jan-2023 11:09:00 157 2357.00 XLON 1627443 11-Jan-2023 11:09:00 43 2357.00 XLON 1627441 11-Jan-2023 11:09:00 551 2357.00 XLON 1627439 11-Jan-2023 11:05:05 500 2357.00 XLON 1624599 11-Jan-2023 11:04:23 142 2358.00 XLON 1623838 11-Jan-2023 11:04:23 981 2358.00 XLON 1623836 11-Jan-2023 10:55:56 877 2355.00 XLON 1616067 11-Jan-2023 10:55:56 312 2355.00 XLON 1616065 11-Jan-2023 10:49:58 629 2358.00 XLON 1610220 11-Jan-2023 10:49:58 500 2358.00 XLON 1610218 11-Jan-2023 10:45:35 1,343 2358.00 XLON 1606252 11-Jan-2023 10:38:39 836 2360.00 XLON 1600130 11-Jan-2023 10:38:39 314 2360.00 XLON 1600128 11-Jan-2023 10:30:22 168 2361.00 XLON 1592437 11-Jan-2023 10:30:22 987 2361.00 XLON 1592435 11-Jan-2023 10:24:11 388 2361.00 XLON 1586431 11-Jan-2023 10:24:11 837 2361.00 XLON 1586433 11-Jan-2023 10:19:24 564 2363.00 XLON 1581812 11-Jan-2023 10:19:24 334 2363.00 XLON 1581810 11-Jan-2023 10:19:24 340 2363.00 XLON 1581808 11-Jan-2023 10:16:11 1,096 2362.00 XLON 1578669 11-Jan-2023 10:16:11 130 2362.00 XLON 1578666 11-Jan-2023 10:14:34 1,337 2363.00 XLON 1577184 11-Jan-2023 10:10:04 1,331 2362.00 XLON 1573207 11-Jan-2023 10:02:51 659 2363.00 XLON 1565255 11-Jan-2023 10:02:51 553 2363.00 XLON 1565257 11-Jan-2023 10:02:06 1,132 2364.00 XLON 1564508 11-Jan-2023 09:56:22 1,180 2361.00 XLON 1556382 11-Jan-2023 09:56:05 1,263 2362.00 XLON 1555908 11-Jan-2023 09:47:34 329 2357.00 XLON 1539991 11-Jan-2023 09:47:34 851 2357.00 XLON 1539989 11-Jan-2023 09:42:26 1,206 2359.00 XLON 1531837 11-Jan-2023 09:40:13 21 2361.00 XLON 1528105