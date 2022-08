RENAULT : MONTHLY SALES JULY 2022 08/30/2022 | 03:14am EDT Send by mail :

Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields World sales synthesis WORLD SALES 2022, July Results PC+LCV - Group MONTH YTD TIV Volumes Market Share TIV Volumes Market Share Volumes Ku Volumes Ku ∆ (U) ∆ % Volumes u Volumes u ∆ (U) ∆ % MS MS ∆ pt Volumes Ku Volumes Ku ∆ Vol. ∆ % Volumes u Volumes u ∆ (U) ∆ % MS MS ∆ pt Y-1 Y-1 vs Y-1 Y-1 vs Y-1 vs Y-1 % Y-1 (%) vs Y-1 Y-1 Y-1 vs Y-1 Y-1 Y-1 vs Y-1 % Y-1 (%) vs Y-1 Worldwide 6,139 6,365 -226.6 -3.6% 159,276 212,763 -53,487 -25.1% 2.6 3.3 -0.7 43,776 47,345 -3,569 -7.5% 1,160,597 1,635,398 -474,801 -29.0% 2.7 3.5 -0.8 EUROPE 1,002 1,140 -137.6 -12.1% 103,017 104,901 -1,884 -1.8% 10.3 9.2 +1.1 7,488 8,775 -1,287 -14.7% 750,397 850,740 -100,343 -11.8% 10.0 9.7 +0.3 EUROPE G5 693 778 -84.5 -10.9% 72,700 70,554 +2,146 +3.0% 10.5 9.1 +1.4 5,184 6,111 -927 -15.2% 541,718 621,965 -80,247 -12.9% 10.5 10.2 +0.3 France 132 148 -15.9 -10.8% 32,297 30,222 +2,075 +6.9% 24.4 20.4 +4.0 1,088 1,314 -226 -17.2% 273,904 317,824 -43,920 -13.8% 25.2 24.2 +1.0 Germany 223 258 -35.2 -13.6% 10,919 14,846 -3,927 -26.5% 4.9 5.7 -0.9 1,572 1,792 -220 -12.3% 83,652 102,127 -18,475 -18.1% 5.3 5.7 -0.4 Spain+Canary islands 85 98 -13.1 -13.5% 9,767 9,896 -129 -1.3% 11.6 10.1 +1.4 549 643 -94 -14.6% 57,467 69,770 -12,303 -17.6% 10.5 10.9 -0.4 Italy 122 126 -4.2 -3.3% 12,500 11,594 +906 +7.8% 10.2 9.2 +1.1 894 1,110 -216 -19.5% 86,620 94,656 -8,036 -8.5% 9.7 8.5 +1.2 United Kingdom 131 147 -16.1 -10.9% 7,217 3,996 +3,221 +80.6% 5.5 2.7 +2.8 1,081 1,252 -171 -13.7% 40,075 37,588 +2,487 +6.6% 3.7 3.0 +0.7 Austria 18 24 -6.3 -26.0% 1,511 2,133 -622 -29.2% 8.5 8.8 -0.4 138 189 -51 -27.2% 10,390 15,310 -4,920 -32.1% 7.5 8.1 -0.5 Baltic States 6 8 -2.1 -27.1% 552 620 -68 -11.0% 9.6 7.9 +1.7 44 53 -9 -16.8% 4,367 3,981 +386 +9.7% 9.9 7.5 +2.4 Belgium+Luxembourg 33 37 -3.4 -9.3% 2,991 3,095 -104 -3.4% 9.0 8.4 +0.6 286 344 -58 -16.8% 28,303 33,055 -4,752 -14.4% 9.9 9.6 +0.3 Bulgaria 3 3 -0.3 -10.3% 422 680 -258 -37.9% 14.1 20.4 -6.3 19 20 -1 -2.7% 3,824 4,407 -583 -13.2% 19.6 22.0 -2.4 Croatia 6 6 -0.4 -6.3% 803 897 -94 -10.5% 13.3 13.9 -0.6 34 37 -3 -8.9% 4,838 4,840 -2 -0.0% 14.4 13.1 +1.3 Czech Republic 15 20 -5.3 -26.8% 1,481 1,547 -66 -4.3% 10.2 7.8 +2.4 122 142 -20 -13.8% 9,613 9,125 +488 +5.3% 7.9 6.4 +1.4 Denmark 11 15 -3.8 -24.8% 505 750 -245 -32.7% 4.4 4.9 -0.5 100 129 -29 -22.6% 4,814 6,243 -1,429 -22.9% 4.8 4.8 -0.0 Finland 6 8 -2.1 -25.8% 321 266 +55 +20.7% 5.2 3.2 +2.0 56 73 -17 -23.7% 2,313 2,083 +230 +11.0% 4.2 2.9 +1.3 French Guiana 1 1 +0.0 +2.4% 223 136 +87 +64.0% 43.4 27.1 +16.3 4 4 +0 +6.9% 1,122 950 +172 +18.1% 28.6 25.9 +2.7 Greece 12 12 +0.2 +1.3% 982 493 +489 +99.2% 8.4 4.3 +4.1 71 75 -4 -5.2% 3,832 3,689 +143 +3.9% 5.4 4.9 +0.5 Guadeloupe 1 1 -0.1 -8.9% 271 271 +0 +0.0% 22.0 20.0 +1.9 9 9 +0 +0.1% 1,845 1,807 +38 +2.1% 21.4 21.0 +0.4 Hungary 11 12 -1.7 -13.8% 1,105 1,155 -50 -4.3% 10.5 9.5 +1.0 77 89 -12 -13.5% 7,188 8,403 -1,215 -14.5% 9.3 9.4 -0.1 Iceland 2 2 -0.1 -5.6% 230 48 +182 +379.2% 13.2 2.6 +10.6 12 9 +3 +40.3% 949 478 +471 +98.5% 7.9 5.6 +2.3 Ireland 26 31 -5.3 -16.9% 2,186 2,303 -117 -5.1% 8.4 7.4 +1.1 104 112 -8 -7.1% 6,855 8,318 -1,463 -17.6% 6.6 7.4 -0.8 Malta 1 1 +0.1 +9.9% 88 20 +68 +340.0% 14.7 3.7 +11.0 4 4 +1 +15.3% 370 186 +184 +98.9% 8.8 5.1 +3.7 Martinique 1 1 -0.3 -24.0% 174 275 -101 -36.7% 18.1 21.7 -3.7 8 9 -1 -7.4% 1,817 1,843 -26 -1.4% 22.9 21.5 +1.4 Mayotte 0 0 -0.0 -7.9% 45 46 -1 -2.2% 25.6 24.1 +1.5 1 1 +0 +0.4% 214 322 -108 -33.5% 16.8 25.4 -8.6 Netherlands 26 32 -5.6 -17.6% 1,983 2,126 -143 -6.7% 7.6 6.7 +0.9 212 234 -22 -9.5% 15,673 17,052 -1,379 -8.1% 7.4 7.3 +0.1 New Caledonia 1 1 -0.3 -24.5% 83 192 -109 -56.8% 10.8 18.8 -8.0 5 5 +0 +4.5% 678 764 -86 -11.3% 13.4 15.8 -2.4 Norway 9 13 -3.6 -29.0% 94 178 -84 -47.2% 1.1 1.4 -0.4 91 116 -24 -21.2% 735 1,696 -961 -56.7% 0.8 1.5 -0.7 Poland 39 44 -4.7 -10.5% 3,829 4,437 -608 -13.7% 9.7 10.1 -0.4 283 323 -40 -12.5% 28,366 30,258 -1,892 -6.3% 10.0 9.4 +0.7 Portugal 16 14 +2.4 +17.4% 1,665 2,089 -424 -20.3% 10.2 15.0 -4.8 104 111 -7 -6.5% 13,268 16,234 -2,966 -18.3% 12.8 14.7 -1.8 Republic of Cyprus 1 1 -0.2 -12.8% 91 102 -11 -10.8% 7.6 7.4 +0.2 8 8 +0 +3.0% 538 501 +37 +7.4% 6.4 6.2 +0.3 Reunion 3 3 -0.4 -12.6% 714 948 -234 -24.7% 26.9 31.2 -4.3 18 19 -1 -6.1% 4,373 4,297 +76 +1.8% 24.1 22.2 +1.9 Romania 14 17 -3.6 -20.9% 4,879 6,031 -1,152 -19.1% 36.0 35.2 +0.8 79 73 +6 +8.0% 25,813 22,463 +3,350 +14.9% 32.6 30.6 +2.0 Slovakia 7 8 -1.7 -19.9% 399 580 -181 -31.2% 5.9 6.9 -1.0 51 51 +0 +0.5% 3,948 3,406 +542 +15.9% 7.7 6.7 +1.0 Slovenia 4 5 -0.9 -17.2% 493 645 -152 -23.6% 11.6 12.6 -1.0 34 41 -7 -17.1% 5,069 6,867 -1,798 -26.2% 14.8 16.6 -1.8 St Pierre and Miquelon & divers DOM 0 0 -0.0 -63.6% 3 6 -3 -50.0% 37.5 27.3 +10.2 0 0 -0 -41.7% 27 57 -30 -52.6% 26.5 32.6 -6.1 Sweden 19 18 +1.0 +5.7% 885 618 +267 +43.2% 4.6 3.4 +1.2 180 213 -33 -15.4% 7,334 8,088 -754 -9.3% 4.1 3.8 +0.3 Switzerland 18 22 -4.6 -20.7% 1,199 1,529 -330 -21.6% 6.8 6.9 -0.1 144 168 -24 -14.1% 9,521 11,402 -1,881 -16.5% 6.6 6.8 -0.2 Tahiti 1 1 +0.0 +7.9% 110 131 -21 -16.0% 20.1 25.8 -5.7 4 4 +1 +15.8% 682 650 +32 +4.9% 16.1 17.7 -1.7 INTERNATIONAL 3,847 3,777 +70.4 +1.9% 56,259 107,862 -51,603 -47.8% 1.5 2.9 -1.4 27,368 27,950 -582 -2.1% 410,200 784,658 -374,458 -47.7% 1.5 2.8 -1.3 EURASIA 127 237 -109.5 -46.3% 9,101 54,596 -45,495 -83.3% 7.2 23.1 -15.9 1,074 1,760 -686 -39.0% 86,732 412,410 -325,678 -79.0% 8.1 23.4 -15.4 Armenia 0 0 +0.0 +53.3% 0 43 -43 -100.0% 0.0 46.7 -46.7 1 1 +0 +48.6% 53 166 -113 -68.1% 6.5 30.5 -23.9 Azerbaijan 0 0 +0.1 +39.6% 0 211 -211 -100.0% 0.0 59.3 -59.3 3 2 +1 +46.0% 73 1,210 -1,137 -94.0% 2.2 52.4 -50.3 Balkan States 2 2 +0.1 +4.7% 181 235 -54 -23.0% 8.6 11.7 -3.1 13 12 +1 +6.8% 2,369 1,867 +502 +26.9% 19.0 16.0 +3.0 Belarus 2 4 -2.1 -51.9% 20 1,376 -1,356 -98.5% 1.0 33.9 -32.8 15 26 -11 -41.6% 995 8,768 -7,773 -88.7% 6.5 33.4 -26.9 Georgia 0 0 +0.0 +5.1% 132 63 +69 +109.5% 79.5 39.9 +39.6 1 1 +0 +21.7% 341 156 +185 +118.6% 31.7 17.7 +14.1 Kazakhstan 9 10 -1.5 -14.0% 128 803 -675 -84.1% 1.4 7.7 -6.3 59 65 -6 -9.1% 1,048 6,297 -5,249 -83.4% 1.8 9.7 -7.9 Kyrgyzstan 0 0 +0.0 +13.9% 1 15 -14 -93.3% 0.8 13.0 -12.3 1 1 +0 +12.5% 18 92 -74 -80.4% 2.1 12.0 -9.9 Moldova 1 1 +0.1 +24.8% 130 96 +34 +35.4% 17.3 16.0 +1.4 4 4 +0 +13.3% 861 667 +194 +29.1% 21.5 18.9 +2.6 Russia 36 141 -104.6 -74.4% 0 43,236 -43,236 -100.0% 0.0 30.8 -30.8 406 1,011 -605 -59.8% 0 313,521 -313,521 -100.0% 0.0 31.0 -31.0 Serbia 3 3 -0.1 -3.2% 187 317 -130 -41.0% 7.3 12.0 -4.7 16 15 +1 +6.3% 2,728 2,291 +437 +19.1% 16.9 15.1 +1.8 Tajikistan 0 0 -0.0 -8.8% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 1 1 +0 +7.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Turkey 52 48 +4.4 +9.1% 8,025 6,649 +1,376 +20.7% 15.4 13.9 +1.5 410 443 -32 -7.3% 75,274 65,280 +9,994 +15.3% 18.4 14.7 +3.6 Turkmenistan 0 0 +0.0 +15.4% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +14.4% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Ukraine 4 11 -7.2 -63.1% 297 1,387 -1,090 -78.6% 7.1 12.2 -5.1 25 65 -40 -61.5% 2,651 10,370 -7,719 -74.4% 10.6 15.9 -5.3 Uzbekistan 17 16 +1.1 +6.9% 0 165 -165 -100.0% 0.0 1.0 -1.0 118 114 +4 +3.7% 321 1,725 -1,404 -81.4% 0.3 1.5 -1.2 AFRICA & MIDDLE EAST 204 192 +11.7 +6.1% 9,059 10,324 -1,265 -12.3% 4.4 5.4 -0.9 1,463 1,457 +6 +0.4% 75,290 91,639 -16,349 -17.8% 5.1 6.3 -1.1 Abu Dhabi (UAE) 5 5 +0.8 +16.2% 23 34 -11 -32.4% 0.4 0.7 -0.3 39 35 +4 +12.7% 198 529 -331 -62.6% 0.5 1.5 -1.0 Algeria 1 2 -0.3 -16.7% 3 742 -739 -99.6% 0.2 49.5 -49.2 8 17 -9 -51.5% 1,446 2,476 -1,030 -41.6% 17.5 14.6 +3.0 Angola 0 0 -0.0 -3.7% 24 9 +15 +166.7% 13.1 4.7 +8.4 1 1 -0 -4.2% 175 121 +54 +44.6% 13.2 8.8 +4.5 Bahrain 2 2 +0.1 +7.4% 10 13 -3 -23.1% 0.5 0.8 -0.2 13 14 -1 -8.6% 73 82 -9 -11.0% 0.6 0.6 -0.0 Benin 0 0 +0.0 +0.0% 1 3 -2 -66.7% 1.7 5.1 -3.4 0 0 +0 +0.0% 22 14 +8 +57.1% 5.3 3.4 +1.9 Brokers English Africa 0 0 +0.0 +0.0% 0 23 -23 -100.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 15 43 -28 -65.1% 0.0 0.0 +0.0 Brokers French Africa 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Brokers Maghreb 0 0 +0.0 +0.0% 263 252 +11 +4.4% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 3,031 9,807 -6,776 -69.1% 0.0 0.0 +0.0 Brokers RME 0 0 +0.0 +0.0% 0 4 -4 -100.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 8 -8 -100.0% 0.0 0.0 +0.0 Burkina Faso 0 0 +0.0 +1.2% 3 6 -3 -50.0% 3.6 7.3 -3.7 1 1 +0 +0.2% 65 67 -2 -3.0% 11.1 11.5 -0.4 Burundi 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Cameroon 0 0 +0.0 +5.3% 7 4 +3 +75.0% 4.4 2.7 +1.8 1 1 +0 +5.7% 58 100 -42 -42.0% 5.2 9.5 -4.3 Cape Verde 0 0 -0.0 -4.9% 10 15 -5 -33.3% 25.6 36.6 -10.9 0 0 -0 -0.3% 66 131 -65 -49.6% 22.7 44.9 -22.2 Central African Republic 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.8% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Chad 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Democratic Republic of the Congo 0 0 +0.0 +0.0% 1 3 -2 -66.7% 1.2 3.6 -2.4 1 1 +0 +0.0% 9 18 -9 -50.0% 1.5 3.1 -1.5 Djibouti 0 0 +0.0 +26.7% 2 2 +0 +0.0% 3.5 4.4 -0.9 0 0 +0 +24.4% 19 26 -7 -26.9% 5.4 9.2 -3.8 Dubai (UAE) 11 10 +1.5 +16.2% 43 97 -54 -55.7% 0.4 1.0 -0.6 79 70 +9 +12.7% 412 944 -532 -56.4% 0.5 1.3 -0.8 Egypt 21 23 -2.1 -9.2% 225 761 -536 -70.4% 1.1 3.4 -2.3 137 154 -17 -11.0% 4,600 4,691 -91 -1.9% 3.4 3.0 +0.3 Ethiopia 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 1 1 +0 +0.0% 5 0 +5 +0.0% 0.6 0.0 +0.6 Gabon 0 0 +0.0 +20.0% 12 8 +4 +50.0% 6.3 5.0 +1.3 1 1 +0 +19.6% 94 62 +32 +51.6% 7.0 5.5 +1.5 Gambia 0 0 +0.0 +10.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +4.3% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Ghana 0 0 +0.0 +8.6% 6 6 +0 +0.0% 1.6 1.7 -0.1 3 3 +0 +8.7% 73 99 -26 -26.3% 2.5 3.7 -1.2 Guinea 0 0 +0.0 +0.0% 0 12 -12 -100.0% 0.0 14.5 -14.5 1 1 +0 +0.0% 53 135 -82 -60.7% 9.1 23.2 -14.1 Guinea Bissau 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Iraq 7 7 -0.7 -10.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 46 43 +2 +5.7% 150 99 +51 +51.5% 0.3 0.2 +0.1 Israel 28 27 +1.6 +5.9% 620 987 -367 -37.2% 2.2 3.7 -1.5 187 212 -25 -11.9% 3,133 7,777 -4,644 -59.7% 1.7 3.7 -2.0 Ivory Coast 1 1 +0.4 +59.0% 49 119 -70 -58.8% 5.2 19.9 -14.8 7 8 -2 -18.4% 705 806 -101 -12.5% 10.6 9.9 +0.7 Jordan 2 2 -0.6 -27.2% 20 15 +5 +33.3% 1.2 0.6 +0.5 20 13 +7 +57.8% 123 205 -82 -40.0% 0.6 1.6 -1.0 Kenya 0 0 +0.0 +0.0% 0 2 -2 -100.0% 0.0 0.5 -0.5 3 3 +0 +0.0% 39 57 -18 -31.6% 1.2 1.7 -0.5 Kuwait 8 8 +0.0 +0.1% 65 50 +15 +30.0% 0.8 0.6 +0.2 60 58 +2 +3.4% 419 543 -124 -22.8% 0.7 0.9 -0.2 Lebanon 1 0 +0.3 +83.8% 154 49 +105 +214.3% 20.5 12.0 +8.5 4 3 +2 +61.9% 563 262 +301 +114.9% 13.2 10.0 +3.3 Liberia 0 0 +0.0 +12.5% 1 1 +0 +0.0% 3.7 4.2 -0.5 0 0 +0 +13.7% 19 22 -3 -13.6% 9.9 13.1 -3.1 Libya 1 2 -0.3 -15.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 10 12 -2 -15.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Madagascar 0 0 -0.0 -0.6% 25 13 +12 +92.3% 15.7 8.1 +7.6 1 1 -0 -0.2% 141 171 -30 -17.5% 12.6 15.3 -2.7 Malawi 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 1 1 +0 +0.4% 0 1 -1 -100.0% 0.0 0.1 -0.1 Mali 0 0 -0.0 -2.0% 0 2 -2 -100.0% 0.0 4.0 -4.0 0 0 -0 -0.3% 0 2 -2 -100.0% 0.0 0.6 -0.6 Mauritania 0 0 +0.0 +0.0% 0 3 -3 -100.0% 0.0 6.0 -6.0 0 0 +0 +0.0% 0 3 -3 -100.0% 0.0 0.9 -0.9 Mauritius 1 1 +0.0 +1.1% 35 22 +13 +59.1% 4.3 2.7 +1.6 6 6 +0 +1.1% 220 92 +128 +139.1% 3.9 1.6 +2.2 Morocco 12 13 -1.6 -12.3% 4,261 4,517 -256 -5.7% 36.4 33.8 +2.6 96 107 -12 -11.0% 37,973 43,681 -5,708 -13.1% 39.7 40.7 -0.9 Mozambique 0 0 +0.0 +6.5% 11 11 +0 +0.0% 5.2 5.5 -0.3 2 2 +0 +6.5% 101 90 +11 +12.2% 4.9 4.6 +0.2 Niger 0 0 +0.0 +2.8% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +1.2% 5 4 +1 +25.0% 2.0 1.6 +0.4 Nigeria 1 1 -0.0 -1.8% 1 10 -9 -90.0% 0.1 1.1 -0.9 6 6 +0 +0.4% 51 71 -20 -28.2% 0.8 1.1 -0.3 NITCO 0 0 +0.0 +0.0% 0 10 -10 -100.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 200 177 +23 +13.0% 0.0 0.0 +0.0 North Sudan 0 0 +0.0 +5.0% 6 0 +6 +0.0% 4.8 0.0 +4.8 1 1 +0 +5.3% 48 21 +27 +128.6% 4.7 2.1 +2.5 Oman 6 5 +1.1 +21.3% 30 25 +5 +20.0% 0.5 0.5 -0.0 37 41 -5 -11.1% 216 258 -42 -16.3% 0.6 0.6 -0.0 Palestine 0 0 -0.0 -80.0% 1 5 -4 -80.0% 100.0 100.0 +0.0 0 0 +0 +366.7% 30 9 +21 +233.3% 71.4 100.0 -28.6 Qatar 4 3 +0.6 +18.4% 10 15 -5 -33.3% 0.3 0.5 -0.2 30 22 +8 +35.8% 100 150 -50 -33.3% 0.3 0.7 -0.3 Republic of the Congo 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 2 0 +2 +0.0% 0.5 0.0 +0.5 Rwanda 0 0 -0.0 -12.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 -0 -13.1% 6 6 +0 +0.0% 1.6 1.4 +0.2 Sao Tome & Principe 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +2.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Saudi Arabia 42 41 +1.3 +3.3% 280 385 -105 -27.3% 0.7 0.9 -0.3 328 319 +9 +2.8% 1,911 2,830 -919 -32.5% 0.6 0.9 -0.3 Senegal 1 1 +0.0 +1.2% 20 26 -6 -23.1% 4.0 5.2 -1.2 4 4 +0 +1.0% 154 233 -79 -33.9% 4.4 6.7 -2.3 Seychelles 0 0 +0.0 +5.3% 2 0 +2 +0.0% 2.0 0.0 +2.0 1 1 +0 +5.4% 13 43 -30 -69.8% 1.9 6.5 -4.6 South Africa+Namibia 41 31 +9.6 +30.6% 2,552 1,522 +1,030 +67.7% 6.2 4.8 +1.4 282 247 +35 +13.9% 16,620 10,602 +6,018 +56.8% 5.9 4.3 +1.6 Syria 1 1 +0.0 +1.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 7 6 +0 +4.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Tanzania 0 0 +0.0 +0.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 1 1 +0 +0.1% 4 2 +2 +100.0% 0.3 0.2 +0.2 Togo 0 0 +0.0 +0.0% 4 1 +3 +300.0% 10.8 2.7 +8.1 0 0 +0 +0.4% 42 45 -3 -6.7% 16.2 17.4 -1.2 Tunisia 4 5 -0.2 -4.8% 254 520 -266 -51.2% 5.7 11.2 -5.5 32 34 -2 -6.4% 1,794 3,960 -2,166 -54.7% 5.7 11.7 -6.0 Uganda 0 0 -0.0 -0.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 1 1 -0 -0.5% 8 18 -10 -55.6% 0.8 1.9 -1.0 Yemen 0 0 +0.1 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 1 0 +1 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Zambia 0 0 +0.0 +0.7% 3 0 +3 +0.0% 2.1 0.0 +2.1 1 1 +0 +0.5% 38 9 +29 +322.2% 3.4 0.8 +2.6 Zimbabwe 0 0 +0.0 +1.4% 22 20 +2 +10.0% 9.9 9.1 +0.8 2 2 +0 +1.4% 48 37 +11 +29.7% 3.1 2.4 +0.7 ASIA PACIFIC 3,108 2,959 +148.9 +5.0% 13,595 17,831 -4,236 -23.8% 0.4 0.6 -0.2 22,165 22,024 +142 +0.6% 98,400 118,673 -20,273 -17.1% 0.4 0.5 -0.1 Australia 82 82 -0.0 -0.0% 621 566 +55 +9.7% 0.8 0.7 +0.1 603 635 -32 -5.0% 5,693 4,055 +1,638 +40.4% 0.9 0.6 +0.3 Bangladesh 0 0 +0.1 +20.4% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 2 2 +0 +20.4% 0 4 -4 -100.0% 0.0 0.2 -0.2 Bhutan 0 0 +0.1 +21.5% 8 8 +0 +0.0% 2.0 2.4 -0.4 3 2 +1 +21.6% 16 16 +0 +0.0% 0.6 0.7 -0.1 Brunei 1 1 +0.0 +1.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 8 8 +0 +2.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Cambodia 0 0 +0.1 +49.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 2 2 +0 +24.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Fiji 0 0 +0.0 +22.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 1 1 +0 +43.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Guam 1 1 -0.1 -10.4% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 4 4 +0 +7.3% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 India 388 343 +45.0 +13.1% 7,128 9,787 -2,659 -27.2% 1.8 2.9 -1.0 2,525 2,133 +392 +18.4% 52,254 58,757 -6,503 -11.1% 2.1 2.8 -0.7 Indonesia 78 62 +16.1 +26.2% 0 12 -12 -100.0% 0.0 0.0 -0.0 512 425 +87 +20.5% 28 247 -219 -88.7% 0.0 0.1 -0.1 Japan 345 371 -25.8 -7.0% 867 794 +73 +9.2% 0.3 0.2 +0.0 2,401 2,791 -390 -14.0% 4,888 4,966 -78 -1.6% 0.2 0.2 +0.0 Kiribati 0 0 +0.0 +66.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +25.6% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Laos 1 0 +0.1 +37.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 5 4 +1 +18.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Malaysia 50 7 +42.5 +566.9% 3 20 -17 -85.0% 0.0 0.3 -0.3 358 257 +101 +39.4% 26 401 -375 -93.5% 0.0 0.2 -0.1 Marshall Islands 0 0 +0.0 +40.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +4.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Micronesia 0 0 +0.0 +16.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +4.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Myanmar 1 0 +0.6 +163.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 7 7 +0 +1.8% 0 11 -11 -100.0% 0.0 0.2 -0.2 Nepal 1 1 +0.1 +11.9% 0 15 -15 -100.0% 0.0 1.4 -1.4 8 7 +1 +11.9% 30 476 -446 -93.7% 0.4 6.6 -6.2 New Zealand 11 15 -3.4 -23.6% 45 106 -61 -57.5% 0.4 0.7 -0.3 90 96 -6 -6.4% 346 389 -43 -11.1% 0.4 0.4 -0.0 Pakistan 25 25 +0.3 +1.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 168 126 +42 +33.3% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Papua New Guinea 1 1 +0.0 +4.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 4 4 +1 +17.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Philippines 24 23 +0.8 +3.6% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 183 166 +17 +10.3% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Samoa 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +2.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Singapore 3 4 -1.0 -23.2% 6 12 -6 -50.0% 0.2 0.3 -0.1 25 37 -12 -32.5% 65 122 -57 -46.7% 0.3 0.3 -0.1 Solomon Islands 0 0 -0.0 -14.3% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +8.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 South Korea 141 146 -4.6 -3.1% 4,257 4,958 -701 -14.1% 3.0 3.4 -0.4 930 1,033 -102 -9.9% 30,487 33,798 -3,311 -9.8% 3.3 3.3 +0.0 Sri Lanka 1 1 +0.1 +25.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 5 4 +1 +25.8% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Thailand 60 52 +7.9 +15.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 484 426 +58 +13.6% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Tonga 0 0 -0.0 -12.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +1.6% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Vanuatu 0 0 +0.0 +50.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 -0 -30.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Vietnam 25 13 +11.7 +88.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 198 142 +56 +39.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Mongolia 0 0 +0.0 +13.1% 0 10 -10 -100.0% 0.0 3.7 -3.7 2 2 +0 +13.1% 51 65 -14 -21.5% 2.8 4.0 -1.2 China 1,823 1,763 +59.7 +3.4% 660 1,543 -883 -57.2% 0.0 0.1 -0.1 13,368 13,438 -70 -0.5% 4,516 15,366 -10,850 -70.6% 0.0 0.1 -0.1 Hong Kong 3 3 -0.3 -8.8% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 18 20 -2 -10.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Taiwan 43 44 -1.3 -3.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 251 253 -2 -0.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 LATIN AMERICA 408 389 +19.4 +5.0% 24,504 25,111 -607 -2.4% 6.0 6.5 -0.5 2,666 2,709 -44 -1.6% 149,778 161,936 -12,158 -7.5% 5.6 6.0 -0.4 Antigua 0 0 +0.0 +3.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 1 1 +0 +3.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Argentina 36 31 +5.0 +16.4% 4,047 3,126 +921 +29.5% 11.3 10.2 +1.15 231 229 +2 +1.1% 24,480 23,332 +1,148 +4.9% 10.6 10.2 +0.4 Aruba 0 0 +0.0 +3.3% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 2 2 +0 +3.4% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Bahamas 0 0 +0.0 +3.4% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 1 1 +0 +3.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Barbados 0 0 +0.0 +3.3% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 2 2 +0 +3.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Belize 0 0 +0.0 +1.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +0.8% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Bermuda 0 0 -0.1 -38.7% 14 16 -2 -12.5% 12.6 8.8 +3.77 1 1 -0 -9.0% 121 132 -11 -8.3% 14.7 14.6 +0.1 Bolivia 3 3 +0.3 +10.5% 121 259 -138 -53.3% 3.6 8.4 -4.86 26 21 +6 +27.0% 1,100 1,480 -380 -25.7% 4.2 7.2 -3.0 Brazil 170 161 +8.4 +5.2% 11,257 12,319 -1,062 -8.6% 6.6 7.6 -1.01 1,024 1,164 -140 -12.0% 64,489 81,783 -17,294 -21.1% 6.3 7.0 -0.7 Chile 38 38 +0.1 +0.2% 531 779 -248 -31.8% 1.4 2.0 -0.65 261 217 +44 +20.1% 4,878 3,279 +1,599 +48.8% 1.9 1.5 +0.4 Colombia 21 21 -0.1 -0.6% 4,533 4,776 -243 -5.1% 21.7 22.7 -1.02 133 123 +10 +7.8% 27,671 27,541 +130 +0.5% 20.8 22.4 -1.5 Costa Rica 3 2 +1.0 +44.7% 44 30 +14 +46.7% 1.4 1.4 +0.02 18 15 +3 +21.2% 279 140 +139 +99.3% 1.5 0.9 +0.6 Cuba 0 0 -0.2 -100.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 1 -1 -100.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Curacao 0 0 -0.0 -31.0% 4 4 +0 +0.0% 4.6 3.2 +1.42 1 1 +0 +8.0% 38 25 +13 +52.0% 6.1 4.3 +1.8 Dominica 0 0 +0.0 +7.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +7.4% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Dominican Republic 1 1 +0.3 +32.3% 12 13 -1 -7.7% 0.9 1.2 -0.37 10 11 -0 -2.3% 79 147 -68 -46.3% 0.8 1.4 -0.6 Ecuador 10 10 +0.5 +5.5% 743 459 +284 +61.9% 7.1 4.7 +2.48 69 60 +9 +15.1% 4,338 2,700 +1,638 +60.7% 6.3 4.5 +1.8 El Salvador 1 1 +0.0 +1.8% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 8 7 +1 +15.4% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Grand Cayman 0 0 +0.0 +42.2% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +6.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Grenada 0 0 +0.0 +1.8% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +2.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Guatemala 3 2 +0.6 +25.4% 60 45 +15 +33.3% 2.0 1.9 +0.12 21 18 +3 +19.7% 395 385 +10 +2.6% 1.9 2.2 -0.3 Guyana 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +3.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Haiti 0 0 +0.1 +37.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 1 1 +0 +37.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Honduras 1 1 +0.0 +3.3% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 7 6 +0 +3.4% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Jamaica 1 1 +0.0 +1.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 5 5 +0 +1.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Mexico 83 82 +1.0 +1.2% 2,388 2,435 -47 -1.9% 2.9 3.0 -0.09 602 603 -1 -0.2% 16,678 15,618 +1,060 +6.8% 2.8 2.6 +0.2 Nicaragua 1 1 -0.0 -1.8% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 4 4 -0 -1.8% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Panama 3 3 +0.0 +0.2% 10 18 -8 -44.4% 0.3 0.6 -0.25 23 21 +2 +8.6% 16 78 -62 -79.5% 0.1 0.4 -0.3 Paraguay 3 2 +0.6 +30.0% 65 52 +13 +25.0% 2.3 2.4 -0.09 20 15 +5 +33.2% 273 268 +5 +1.9% 1.4 1.8 -0.4 Peru 14 13 +0.7 +5.3% 246 355 -109 -30.7% 1.8 2.8 -0.95 92 83 +8 +9.9% 1,564 1,683 -119 -7.1% 1.7 2.0 -0.3 Puerto Rico 9 9 +0.3 +3.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 64 61 +2 +3.8% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 St Kitts 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +1.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 St Lucia 0 0 +0.0 +1.3% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 1 1 +0 +1.8% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 St Martin 0 0 -0.0 -31.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 1 1 +0 +7.2% 0 0 +0 +0.0% St Vincent 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +2.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Suriname 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +1.8% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Trinidad Tobago 1 1 +0.2 +26.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 6 5 +1 +26.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Uruguay 4 4 +0.6 +16.0% 429 425 +4 +0.9% 9.9 11.4 -1.48 29 28 +1 +4.2% 3,379 3,345 +34 +1.0% 11.5 11.9 -0.36 Venezuela 0 0 +0.0 +5.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 2 2 +0 +5.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 NORTH AMERICA 1,289 1,448 -159.5 -11.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 8,920 10,620 -1,700 -16.0% 0 0 +0 +0.0% USA & Canada 1,289 1,448 -159.5 -11.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.00 +0.00 8,920 10,620 -1,700 -16.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.00 +0.00 &1#&"Arial"&10&K000000Confidential C Brand synthesis 2022, July Results WORLDWIDE MONTH YTD Volumes Market Share Volumes Market Share PC+LCV Volumes (u) Volumes u ∆ (u) ∆ % MS MS ∆ pt Volumes (Ku) Volumes Ku ∆ (Ku) ∆ % MS MS ∆ pt Y-1 vs Y-1 vs Y-1 % Y-1 (%) vs Y-1 Y-1 Y-1 vs Y-1 % Y-1 (%) vs Y-1 TIV 6,138,749 6,365,329 -226,580 -3.6% 43,776.037 47,345.394 -3,569 -7.5% TIV (without North America & China) 2,981,140 3,106,368 -125,228 -4.0% 21,219 23,014 -1,794 -7.8% TIV North America & China 3,157,609 3,258,961 -101,352 -3.1% 22,557 24,332 -1,775 -7.3% RENAULT GROUP 159,276 212,763 -53,487 -25.1% 2.6 3.3 -0.7 1,161 1,635 -475 -29.0% 2.7 3.5 -0.8 RENAULT GROUP (without China sales) 158,615 211,220 -52,605 -24.9% 5.3 6.8 -1.5 1,156 1,620 -464 -28.6% 5.4 7.0 -1.6 BU RENAULT 106,440 126,913 -20,473 -16.1% 1.7 2.0 -0.3 824 1,056 -232 -21.9% 1.9 2.2 -0.3 BU RENAULT MARKETS (Without China) 106,440 126,913 -20,473 -16.1% 3.6 4.1 -0.5 824 1,056 -232 -21.9% 3.9 4.6 -0.7 RENAULT without China 102,210 122,242 -20,032 -16.4% 3.4 3.9 -0.5 795 1,024 -230 -22.4% 3.7 4.4 -0.7 RENAULT 102,210 122,242 -20,032 -16.4% 1.7 1.9 -0.3 795 1,024 -230 -22.4% 1.8 2.2 -0.3 RKM 4,230 4,671 -441 -9.4% 0.1 0.1 -0.0 30 32 -2 -6.5% 0.1 0.1 +0.0 BU DACIA - LADA / AVTOVAZ 51,855 84,083 -32,228 -38.3% 0.8 1.3 -0.5 330 562 -232 -41.3% 0.8 1.2 -0.4 DACIA 51,855 49,506 +2,349 +4.7% 0.8 0.8 +0.1 330 312 +18 +5.8% 0.8 0.7 +0.1 TIV DACIA MARKETS 1,106,307 1,239,579 -133,272 -10.8% 8,257 9,621 -1,364 -14.2% DACIA MARKETS 51,855 49,506 +2,349 +4.7% 4.7 4.0 +0.7 330 312 +18 +5.8% 4.0 3.2 +0.8 LADA 0 34,577 -34,577 -100.0% 0.0 0.5 -0.5 0 250 -250 -100.0% 0.0 0.5 -0.5 TIV LADA MARKETS 341,560 498,006 -156,446 -31.4% 2,566 3,465 -899 -25.9% LADA MARKETS (*) 0 34,572 -34,572 -100.0% 0.0 6.9 -6.9 0 250 -250 -100.0% 0.0 7.2 -7.2 AVTOVAZ 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0.0 0 -0 -100.0% 0.0 0.0 -0.0 LADA+AVTOVAZ 0 34,577 -34,577 -100.0% 0.0 0.5 -0.5 0 250 -250 -100.0% 0.0 0.5 -0.5 ALPINE 320 207 +113 +54.6% 0.0 0.0 +0.0 2 1 +1 +67.7% 0.0 0.0 +0.0 JINBEI HUASONG 0 1,298 -1,298 -100.0% 0.0 0.0 -0.0 0 15 -15 -100.0% 0.0 0.0 -0.0 JINBEI HUASONG (without China sales) 0 17 -17 -100% 0.0 0.0 -0.0 0 1 -1 -100.0% 0.0 0.0 -0.0 EVEASY 660 262 +398 +152% 0.0 0.0 +0.0 5 2 +3 +182.8% 0.0 0.0 +0.0 MOBILIZE 1 0 +1 +0% 0.0 0.00 +0.0 0 0.0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 (*) excluding Importers countries NB : Ces estimations sont faites par les pays, seuls à même d'apprécier la performance sur le mois &"Calibri"&11&K000000DC/Sales Planning & Distribution/Statistics & Short term forecasts department / &F / &D &T_x000D_&1#&"Arial"&10&K000000Confidential C Sales by Model Renault Monthly Sales Region Type Brand Model July 2021 YTD 2021 July 2022 YTD 2022 EUROPE PC Renault Captur 4 174 5 Clio 2 Clio 3 1 Clio 4 32 1,079 8 Divers 66 333 27 227 Espace 5 160 1,836 85 880 Kadjar 1,989 23,999 2,532 17,012 Kangoo 1 Kangoo 2 28 1,398 20 Kangoo ZE 1 Koleos 2 616 3,603 373 3,021 Kwid 56 201 53 385 Master 3 6 3 Master 3 193 1,383 153 1,114 Master 3 RT 8 19 Megane 1 Megane 3 1 Megane 4 6,469 59,322 4,212 32,317 Talisman 434 3,929 78 2,116 Trafic 5 7 Trafic 3 1,053 4,373 1,027 6,851 Twingo 3 2,214 27,504 512 8,363 Zoe 4,063 34,867 2,583 24,017 Clio 5 10,106 121,058 7,249 79,310 Arkana 2,880 11,439 4,641 46,970 Captur 2 9,784 103,960 11,218 84,485 Twingo 3 ZE 1,692 13,281 1,583 16,425 Express 2 21 Kangoo 3 775 1,592 802 7,507 Megane-e 3,492 7,814 Austral 26 69 Total Renault 42,617 415,342 40,659 338,968 Dacia Divers 1 1 17 Dokker 99 3,696 3 Duster 2 Lodgy 1,942 11,944 761 7,256 Logan 2 80 2,270 47 Sandero 2 289 12,160 88 430 Duster 2 14,100 90,039 15,466 92,030 Sandero 3 20,565 105,160 17,046 115,971 Spring 732 3,663 3,020 22,879 Logan 3 1,873 5,120 895 7,550 Jogger 6,903 28,428 Total Dacia 39,680 234,055 44,180 274,611 Alpine A110 190 1,093 295 1,897 Total Alpine 190 1,093 295 1,897 Lada 4x4 116 825 Divers 2 12 Total Lada 118 837 Mobilize Limo 1 69 Total Mobilize 1 69 Total PC 82,605 651,327 85,135 615,545 LCV Renault Alaskan 26 318 1 37 Captur 1 1 Clio 4 7 80 Divers 32 242 20 195 Espace 5 1 13 2 9 Kadjar 1 116 42 273 Kangoo 3 Kangoo 2 2,762 36,017 128 3,855 Kangoo ZE 765 6,520 194 3,427 Koleos 2 14 1 4 Master 1 5 4 Master 2 3 Master 3 7,114 55,903 6,264 44,948 Master 3 RT 1,265 9,049 1,306 8,417 Maxity 13 173 5 Megane 4 237 2,837 337 1,936 Oroch 19 73 1 106 Talisman 5 1 11 Trafic 3 5,707 51,776 4,454 33,688 Twingo 2 2 Twingo 3 12 174 12 84 Zoe 119 1,491 149 991 Master 3 ZE 25 204 19 326 Twingo 1 Clio 5 346 7,658 583 5,432 Arkana 1 1 28 80 Captur 2 64 920 65 679 Twingo 3 ZE 12 4 58 Express 2 1,606 5,823 2,875 17,680 Kangoo 3 392 770 848 10,200 Megane-e 3 4 Kangoo 3 ZE 22 22 Total Renault 20,516 180,201 17,359 132,474 Dacia Divers 19 1 Dokker 1,427 16,930 2 150 Duster 1 5 1 Lodgy 9 33 11 44 Logan 2 12 Sandero 2 21 230 11 Duster 2 315 1,958 483 1,858 Sandero 3 7 17 17 214 Spring 1 41 Jogger 9 58 Total Dacia 1,780 19,204 523 2,378 Lada 4x4 1 Divers 7 Total Lada 8 Total LCV 22,296 199,413 17,882 134,852 Total EUROPE 104,901 850,740 103,017 750,397 Type Brand Model July 2021 YTD 2021 July 2022 YTD 2022 WORLDWIDE PC Renault Captur 19 715 15 Captur GA 2,535 20,120 406 4,494 Clio 2 Clio 3 1 Clio 4 702 8,284 2 667 Divers 70 359 80 295 Dokker 122 779 259 1,714 Duster 310 13,745 1 8 Espace 5 160 1,838 85 880 Fluence 3 1 Kadjar 2,255 26,226 2,685 18,192 Kangoo 2 Kangoo 2 550 11,737 27 Kangoo ZE 2 Koleos 2 1,144 7,670 972 8,450 Kwid 11,747 78,684 8,756 64,953 Lodgy 19 156 32 Logan 2 5,643 41,510 2,975 17,783 Master 3 6 3 Master 3 194 1,391 157 1,135 Master 3 RT 8 19 Megane 1 Megane 3 1 2 2 4 Megane 4 7,864 83,137 5,581 48,857 Sandero 2 6,888 46,164 4,519 28,692 Talisman 453 4,069 94 2,373 Trafic 5 7 Trafic 3 1,060 4,499 1,081 6,994 Twingo 3 2,395 28,947 934 9,784 Twizy 20 349 6 133 Zoe 4,272 35,810 2,707 25,297 Duster 2 8,745 46,484 4,733 30,345 Clio 5 12,255 145,545 9,126 109,005 Arkana 4,262 22,874 4,875 48,770 Triber 3,343 23,220 3,675 24,032 Captur 2 10,516 110,477 11,953 91,496 Twingo 3 ZE 1,692 13,281 1,583 16,425 Kiger 3,567 16,915 3,720 23,412 Express 2 629 1,343 995 7,681 Kangoo 3 775 1,592 802 7,507 Logan 3 218 706 1,049 8,725 Megane-e 3,492 7,815 Alpine 2 Austral 26 69 Total Renault 94,428 798,643 77,344 616,095 Dacia Divers 1 1 19 Dokker 859 11,438 8 Duster 2 1 Lodgy 2,471 14,781 1,062 10,325 Logan 2 603 9,190 160 1,617 Sandero 2 2,294 25,807 261 3,080 Duster 2 16,375 108,152 18,149 115,607 Sandero 3 21,258 107,325 19,395 128,540 Spring 732 3,663 3,020 22,879 Logan 3 1,909 5,269 2,362 16,076 Jogger 6,918 28,616 Total Dacia 46,501 285,628 51,328 326,768 RKM Qm6 3,189 20,625 2,517 16,416 Sm6 202 1,588 459 2,234 Xm3 1,280 9,366 1,254 10,865 Total RKM 4,671 31,579 4,230 29,515 Alpine A110 207 1,208 320 2,026 Total Alpine 207 1,208 320 2,026 Lada 4x4 3,201 23,749 Divers 2 12 Granta 11,371 85,635 Largus 3,690 26,565 Priora 11 Vesta 11,052 72,821 Xray 2,193 17,084 Niva 2,038 15,877 Total Lada 33,547 241,754 Avtovaz Niva 182 Total Avtovaz 182 Jinbei JV F50 16 F70 17 23 Total Jinbei JV 17 39 Eveasy Ev3 211 1,281 340 3,022 Ex5 28 277 Ev2 23 39 Gse 320 1,494 Total Eveasy 262 1,597 660 4,516 Mobilize Limo 1 69 Total Mobilize 1 69 Total PC 179,633 1,360,630 133,883 978,989 LCV Renault Alaskan 404 2,535 499 3,438 Captur 1 1 Clio 4 7 81 Divers 32 243 20 196 Dokker 1,498 9,247 1,965 11,505 Espace 5 1 13 2 9 Kadjar 1 116 42 273 Kangoo 6 1 Kangoo 2 2,892 38,594 130 4,666 Kangoo ZE 780 6,662 232 4,030 Koleos 2 14 1 4 Master 1 12 4 Master 2 3 Master 3 8,509 67,031 7,722 55,660 Master 3 RT 1,265 9,049 1,306 8,417 Maxity 13 173 5 Megane 4 237 2,837 337 1,936 Oroch 3,355 16,940 2,119 10,056 Talisman 5 1 11 Trafic 3 6,061 54,276 4,705 35,583 Twingo 2 2 Twingo 3 12 174 12 84 Zoe 119 1,491 149 991 Master 3 ZE 25 204 19 337 Twingo 1 Clio 5 346 7,658 583 5,432 Arkana 1 1 28 80 Captur 2 64 920 65 679 Twingo 3 ZE 12 4 58 Express 2 1,798 6,293 4,052 24,728 Kangoo 3 392 788 848 10,210 Megane-e 3 4 Kangoo 3 ZE 22 22 Total Renault 27,814 225,379 24,866 178,422 Dacia Divers 19 1 Dokker 2,652 24,091 6 958 Duster 1 5 1 Lodgy 9 33 11 44 Logan 2 12 Sandero 2 21 230 11 Duster 2 315 1,958 483 1,858 Sandero 3 7 17 17 214 Spring 1 41 Jogger 9 58 Total Dacia 3,005 26,365 527 3,186 Lada 4x4 7 219 Divers 7 Granta 167 1,246 Largus 856 6,884 Total Lada 1,030 8,356 Jinbei JV H1 384 5,073 H2 456 Granse 15 119 Granse 16 109 2,648 Granse 2020 788 6,372 Total Jinbei JV 1,281 14,668 Total LCV 33,130 274,768 25,393 181,608 WORLDWIDE total 212,763 1,635,398 159,276 1,160,597 &1#&"Arial"&10&K000000Confidential C Attachments Original Link

