Financials EUR USD Sales 2021 45 066 M 51 223 M 51 223 M Net income 2021 627 M 712 M 712 M Net Debt 2021 2 308 M 2 624 M 2 624 M P/E ratio 2021 16,1x Yield 2021 0,15% Capitalization 9 877 M 11 227 M 11 227 M EV / Sales 2021 0,27x EV / Sales 2022 0,20x Nbr of Employees 170 158 Free-Float 61,0% Technical analysis trends RENAULT Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Bullish Neutral Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 20 Last Close Price 36,34 € Average target price 45,63 € Spread / Average Target 25,6% Managers and Directors Luca de Meo Chief Executive Officer Clotilde Delbos Chief Financial Officer, Deputy CEO & Executive VP Jean-Dominique Senard Chairman Luc Julia Chief Scientific Officer FrÚdÚric Vincent Chief Information Officer Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) RENAULT 18.97% 11 227 TOYOTA MOTOR CORPORATION 2.61% 259 391 VOLKSWAGEN AG 3.67% 126 977 MERCEDES-BENZ GROUP AG 12.53% 92 489 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 8.45% 70 965 GENERAL MOTORS COMPANY -16.73% 70 937