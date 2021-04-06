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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Bolsas y Mercados Espanoles  >  Repsol S.A.    REP   ES0173516115

REPSOL S.A.

(REP)
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Repsol S A : Completion of the Buy-back Programme of shares of Repsol, S.A. and information on the transactions carried out under the mentioned Buy-back Programme between March 31 and April 6, 2021

04/06/2021 | 02:32pm EDT
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Repsol, S.A.

Tlf.:+34 917 538 100

C/Méndez Alvaro, 44

+34

917 538 000

28045 Madrid

Fax:+34

913 489 494

repsol.com

Other relevant information

Madrid, April 6, 2021

Reference is made to the inside information registered with the Spanish Securities Market Commission on February 18, 2021 relating to the share buy-back programme implemented by the Company pursuant to the authorization granted by the Annual Shareholders´ Meeting held on May 11, 2018, under item eight of the agenda (the "Buy-backProgramme").

Pursuant to the provisions of the Regulation (EU) No. 596/2014, 16 April 2014, on Market Abuse and the Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052, 8 March 2016, supplementing the Regulation on Market Abuse, Repsol informs that between March 31 to April 6, 2021 the Company has carried out the following transactions under the Buy-back Programme:

Date

Security

Transaction

Trading

Number of

Price

venue

Shares

(€/share)

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

800,000

10.616

01/04/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

800,000

10.502

06/04/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

800,000

10.576

Detailed information on each of the transactions carried out during the indicated period is attached as an annex.

Repsol also informs that, after the last of the aforementioned acquisitions, the Company reached the maximum number of shares to be acquired under the Buy-back Programme ("MNS"), that is, 40,494,510 shares (representing approximately 2.58% of Repsol´s share capital as of today).

As a result of the foregoing, and in accordance with the terms of the Buy-back Program, the Company also informs that the purpose of the Buy-back Programme has been fulfilled and that, therefore, its completion occurs before the deadline of validity (May 18, 2021).

The acquisition of shares under the Buy-back Programme has been communicated on a regular basis, pursuant to the provisions of article 2.2 and 2.3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 through other relevant information registered on February 24, 2021, and on March 3, 10, 17, 24 and 31, 2021.

We also hereby inform that the execution of the share capital reduction, approved by the Annual Shareholders´ Meeting held on March 26, 2021 under item seven of the agenda, is expected within one month from the date of termination of the Buy-back Programme. In this regard, the 40,494,510 treasury shares acquired under the Buy-back Programme, representing approximately 2.58% of Repsol´s share capital, will be redeemed. Consequently, the share

Repsol, S.A.

Tlf.:+34 917 538 100

C/Méndez Alvaro, 44

+34

917 538 000

28045 Madrid

Fax:+34

913 489 494

repsol.com

Other relevant information

capital of Repsol after the execution of the aforementioned capital reduction will be set at 1,527,396,053 euros, corresponding to 1,527,396,053 shares with a face value of one euro each.

ANNEX

Detailed information of the acquisitions carried out between March 31st and April 6th 2021

Date

Security

Transaction

Trading

Number

Price

Broker

venue

of Shares

(€/share)

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

6,923

10.545

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,608

10.545

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

358

10.545

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

49

10.545

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

11,050

10.545

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,711

10.545

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

6,321

10.550

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

2,487

10.555

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

8,206

10.555

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

6,141

10.555

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

87

10.555

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

573

10.560

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

7,594

10.560

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

2,470

10.560

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

7,128

10.565

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

8,062

10.565

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,827

10.570

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3,535

10.570

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3,119

10.570

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

9,438

10.570

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

2,408

10.575

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

4,216

10.575

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

6,236

10.575

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

634

10.575

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3,537

10.575

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

12

10.575

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,120

10.575

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,012

10.575

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,418

10.575

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,405

10.580

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,674

10.580

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3,603

10.580

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

2,417

10.580

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,319

10.580

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

4,036

10.580

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

392

10.580

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,066

10.580

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

6,960

10.580

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3,547

10.580

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,286

10.580

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

2,306

10.585

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

100

10.585

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,671

10.585

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3,562

10.585

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

132

10.585

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

360

10.585

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

129

10.585

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

899

10.585

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

355

10.585

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,840

10.585

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

771

10.585

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,416

10.585

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

7,081

10.585

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3,008

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

10

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

9

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

2,551

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,815

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

108

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

343

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

4,703

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

385

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,009

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

Date

Security

Transaction

Trading

Number

Price

Broker

venue

of Shares

(€/share)

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

15,208

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3,717

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

10

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

326

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

109

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

240

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

100

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

2,802

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

6,033

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,736

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

422

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

6,812

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,496

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

4,192

10.590

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,794

10.595

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,904

10.595

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

2,002

10.595

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,428

10.595

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,821

10.595

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

382

10.595

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

2,207

10.595

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

209

10.595

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

4,034

10.595

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,067

10.595

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

2,165

10.595

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3,596

10.595

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

305

10.595

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,765

10.595

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,188

10.595

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,320

10.595

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

281

10.595

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,151

10.600

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

4,980

10.600

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,732

10.600

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3,593

10.600

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,874

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,803

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

2,629

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

2,910

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,398

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

131

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

111

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

6,859

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,108

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

4,369

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

22

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,415

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

186

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

162

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,945

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

206

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

400

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

216

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3,861

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,468

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,606

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

673

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

207

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,598

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3,157

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

7,910

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,521

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

888

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

8,149

10.605

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,369

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

6,332

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

Date

Security

Transaction

Trading

Number

Price

Broker

venue

of Shares

(€/share)

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

658

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

10,834

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

2,849

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

367

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

670

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

769

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

2,236

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

339

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

75

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

37

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3,272

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,900

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3,614

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

2,510

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

2,393

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

262

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,937

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

155

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3,421

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

776

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

4,707

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,671

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

41

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3,991

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3,203

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3,238

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

7,145

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

7,431

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,442

10.610

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,556

10.615

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3,122

10.615

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

6,184

10.615

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,587

10.615

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

92

10.615

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

210

10.615

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

180

10.615

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

189

10.615

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

7,330

10.615

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

2,213

10.615

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3,825

10.615

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

6,300

10.620

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

9,007

10.620

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

3,458

10.620

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

257

10.620

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

79

10.620

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

169

10.620

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

587

10.620

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

821

10.620

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

9,059

10.620

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,672

10.620

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

4,971

10.620

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

620

10.620

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

4,801

10.625

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

927

10.625

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,381

10.625

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,296

10.625

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

6,065

10.630

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,647

10.630

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,546

10.630

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

549

10.630

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

1,665

10.630

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,424

10.635

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

148

10.635

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

4,204

10.635

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,520

10.635

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

78

10.635

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

31/03/2021

REP.MC

Acquisition

XMAD

5,995

10.635

SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.

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Repsol SA published this content on 06 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 April 2021 18:31:01 UTC.


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