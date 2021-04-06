Repsol S A : Completion of the Buy-back Programme of shares of Repsol, S.A. and information on the transactions carried out under the mentioned Buy-back Programme between March 31 and April 6, 2021
04/06/2021 | 02:32pm EDT
Repsol, S.A.
Tlf.:+34 917 538 100
C/Méndez Alvaro, 44
+34
917 538 000
28045 Madrid
Fax:+34
913 489 494
repsol.com
Other relevant information
Madrid, April 6, 2021
Reference is made to the inside information registered with the Spanish Securities Market Commission on February 18, 2021 relating to the share buy-back programme implemented by the Company pursuant to the authorization granted by the Annual Shareholders´ Meeting held on May 11, 2018, under item eight of the agenda (the "Buy-backProgramme").
Pursuant to the provisions of the Regulation (EU) No. 596/2014, 16 April 2014, on Market Abuse and the Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052, 8 March 2016, supplementing the Regulation on Market Abuse, Repsol informs that between March 31 to April 6, 2021 the Company has carried out the following transactions under the Buy-back Programme:
Date
Security
Transaction
Trading
Number of
Price
venue
Shares
(€/share)
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
800,000
10.616
01/04/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
800,000
10.502
06/04/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
800,000
10.576
Detailed information on each of the transactions carried out during the indicated period is attached as an annex.
Repsol also informs that, after the last of the aforementioned acquisitions, the Company reached the maximum number of shares to be acquired under the Buy-back Programme ("MNS"), that is, 40,494,510 shares (representing approximately 2.58% of Repsol´s share capital as of today).
As a result of the foregoing, and in accordance with the terms of the Buy-back Program, the Company also informs that the purpose of the Buy-back Programme has been fulfilled and that, therefore, its completion occurs before the deadline of validity (May 18, 2021).
The acquisition of shares under the Buy-back Programme has been communicated on a regular basis, pursuant to the provisions of article 2.2 and 2.3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 through other relevant information registered on February 24, 2021, and on March 3, 10, 17, 24 and 31, 2021.
We also hereby inform that the execution of the share capital reduction, approved by the Annual Shareholders´ Meeting held on March 26, 2021 under item seven of the agenda, is expected within one month from the date of termination of the Buy-back Programme. In this regard, the 40,494,510 treasury shares acquired under the Buy-back Programme, representing approximately 2.58% of Repsol´s share capital, will be redeemed. Consequently, the share
Repsol, S.A.
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C/Méndez Alvaro, 44
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28045 Madrid
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Other relevant information
capital of Repsol after the execution of the aforementioned capital reduction will be set at 1,527,396,053 euros, corresponding to 1,527,396,053 shares with a face value of one euro each.
ANNEX
Detailed information of the acquisitions carried out between March 31st and April 6th 2021
Date
Security
Transaction
Trading
Number
Price
Broker
venue
of Shares
(€/share)
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
6,923
10.545
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
1,608
10.545
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
358
10.545
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
49
10.545
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
11,050
10.545
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,711
10.545
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
6,321
10.550
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
2,487
10.555
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
8,206
10.555
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
6,141
10.555
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
87
10.555
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
573
10.560
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
7,594
10.560
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
2,470
10.560
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
7,128
10.565
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
8,062
10.565
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,827
10.570
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
3,535
10.570
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
3,119
10.570
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
9,438
10.570
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
2,408
10.575
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
4,216
10.575
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
6,236
10.575
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
634
10.575
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
3,537
10.575
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
12
10.575
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
1,120
10.575
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
1,012
10.575
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,418
10.575
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,405
10.580
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,674
10.580
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
3,603
10.580
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
2,417
10.580
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
1,319
10.580
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
4,036
10.580
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
392
10.580
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,066
10.580
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
6,960
10.580
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
3,547
10.580
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,286
10.580
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
2,306
10.585
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
100
10.585
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,671
10.585
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
3,562
10.585
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
132
10.585
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
360
10.585
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
129
10.585
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
899
10.585
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
355
10.585
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,840
10.585
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
771
10.585
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,416
10.585
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
7,081
10.585
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
3,008
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
10
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
9
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
2,551
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,815
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
108
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
343
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
4,703
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
385
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
1,009
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
Date
Security
Transaction
Trading
Number
Price
Broker
venue
of Shares
(€/share)
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
15,208
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
3,717
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
10
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
326
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
3
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
109
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
240
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
100
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
2,802
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
6,033
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,736
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
422
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
6,812
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
1,496
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
4,192
10.590
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,794
10.595
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,904
10.595
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
2,002
10.595
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
1,428
10.595
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
1,821
10.595
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
382
10.595
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
2,207
10.595
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
209
10.595
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
4,034
10.595
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
1,067
10.595
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
2,165
10.595
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
3,596
10.595
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
305
10.595
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
1,765
10.595
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
1,188
10.595
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
1,320
10.595
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
281
10.595
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
1,151
10.600
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
4,980
10.600
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,732
10.600
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
3,593
10.600
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
1,874
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,803
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
2,629
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
2,910
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,398
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
131
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
111
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
6,859
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
1,108
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
4,369
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
22
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,415
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
186
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
162
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,945
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
206
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
400
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
216
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
3,861
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
1,468
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
1,606
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
673
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
207
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,598
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
3,157
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
7,910
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,521
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
888
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
8,149
10.605
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,369
10.610
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
6,332
10.610
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
Date
Security
Transaction
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Price
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venue
of Shares
(€/share)
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
658
10.610
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
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10,834
10.610
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
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670
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
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31/03/2021
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
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155
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31/03/2021
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31/03/2021
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41
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
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31/03/2021
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10.610
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31/03/2021
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10.610
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31/03/2021
REP.MC
Acquisition
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10.610
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
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10.610
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
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1,556
10.615
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
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10.615
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
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92
10.615
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
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210
10.615
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
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180
10.615
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
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XMAD
189
10.615
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
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7,330
10.615
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
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2,213
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
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3,825
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
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6,300
10.620
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
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9,007
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
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257
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
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79
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
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169
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
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587
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
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9,059
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31/03/2021
REP.MC
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5,672
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
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4,971
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
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620
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
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927
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
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1,381
10.625
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
1,296
10.625
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
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6,065
10.630
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
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Acquisition
XMAD
5,647
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SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
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5,546
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31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
549
10.630
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
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1,665
10.630
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,424
10.635
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
148
10.635
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
4,204
10.635
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,520
10.635
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
78
10.635
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
31/03/2021
REP.MC
Acquisition
XMAD
5,995
10.635
SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.
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