Residences Dar Saada S A : Communication financière du 2ème trimestre 2020

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Communication financière Indicateurs trimestriels au 30 juin 2020 Communiqué de presse Durant le deuxième trimestre de l'année, l'activité du Groupe Résidences Dar Saada a souffert des conséquences directes de l'état d'urgence sanitaire et du confinement général décrétés dans le pays. Ainsi, les niveaux de préventes et de livraisons ont significativement baissé durant cette période. La production sur nos chantiers a été fortement impactée en raison des mesures de limitation de la présence des employés de la part de nos partenaires. Par conséquent, les performances du Groupe, au titre du premier semestre 2020, sont marquées par une baisse de 65% du niveau de préventes et de 24% du niveau du chiffre d'affaires. L'endettement global a légèrement baissé par rapport à la fin de l'exercice 2019. Indicateurs semestriels au 30 juin 2020 Préventes Chiffre d'affaires consolidé Endettement global* 870 unités 470 M DH 2,74 Milliards DH * y compris le leasing, l'application de l'IFRS 16 et hors trésorerie à court terme Préventes L'état d'urgence sanitaire et le confinement général appliqués dans le pays ont eu un impact négatif sur la décision d'acquisition de logements par les ménages. Comme conséquence directe, le niveau de prévente du Groupe Résidences Dar Saada a significativement baissé durant le premier semestre de l'année pour s'établir à 870 unités, contre 2 502 unités durant la même période de 2019, soit une régression de 65%. Endettement** L'endettement global à fin juin 2020, y compris le leasing, l'application de l'IFRS 16 et hors trésorerie à court terme, s'établit à 2,74 milliards DH contre 2,78 milliards DH à fin 2019, soit une légère baisse de 1%. Il se détaille comme suit: Endettement * (en millions DH) 2 781 2 745 Préventes en unités 2.502 1 922 1 888 1.699 600 600 803 870 540 188 188 330 58 55 14 14 Décembre Juin 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2020 2020 T1 T2 S1 Dettes bancaires Titrisation Emprunt obligataire Leasing Loyer (IFRS 16) Chiffre d'affaires** L'effet du confinement s'est traduit par une baisse des concrétisations d'acquisition des unités déjà réservées. Le chiffre d'affaires est passé de 616 M DH au premier semestre 2019 à 470 M DH au titre du premier semestre 2020, soit une baisse de 24%. La quasi-totalité du chiffre d'affaires provient des biens développés par Résidences Dar Saada S.A. L'évolution du chiffre d'affaires par période se présente comme suit: Chiffre d'affaires ( en millions DH) 616 504 470 380 112 90 2019 2020 2019 2020 2019 2020 T1 T2 S1 y compris le leasing, l'application de l'IFRS 16 et hors trésorerie à court terme Périmètre de consolidation Aucun changement du périmètre de consolidation ne s'est produit par rapport à fin 2019. Investissement Foncier Le groupe Résidences Dar Saada n'a procédé à aucune acquisition de terrain courant le premier semestre 2020. Perspectives la crise sanitaire actuelle a accentué davantage la crise que traverse le secteur de l'immobilier, ce qui s'est matérialisée par une baisse significative des préventes, du chiffre d'affaires ainsi que de la production sur nos chantiers. Par conséquent, les résultats semestriel et annuel du Groupe Résidences Dar Saada seront significativement impactés. Comme précisé lors de notre dernier communiqué trimestriel, nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes du secteur pour trouver des solutions afin de contenir les impacts négatifs de la crise. Ces indicateurs sont des chiffres estimés et seront arrêtés et audités en septembre 2020. Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

