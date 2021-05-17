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RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

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Restoque Comercio e Confecções de Roupas S A : Release de Resultados 1T21_inglês

05/17/2021 | 10:55pm EDT
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RELEASE | 1Q2021

RESULTS CONFERENCE CALL

DATE:

MAY 17, 2021

TIME:

10:00 A.M. (BRASÍLIA TIME) 09:00 A.M. (US-EDT)

PHONE FOR

CONNECTION:

+55 11 2188-0155

+1 646 843-6054

CODE: RESTOQUE

PHONE FOR

REPLAY:

+55 11 2188-0400

CODE: RESTOQUE

CEO:

LIVINSTON BAUERMEISTER

CFO:

FERNANDO PEDROSO

INVESTOR RELATIONS:

+55 11 4860-8860

RELEASE l 1Q2021 2

SÃO PAULO, BRAZIL, MAY 15, 2021. RESTOQUE COMÉRCIO E CON- FECÇÕES DE ROUPAS S.A. ("COMPANY"; B3:LLIS3), COMPANY IN THE HIGH-END CLOTHES AND ACCESSORIES SEGMENT IN BRAZIL, HEREBY SUBMITS ITS RESULTS FOR THE FIRST QUARTER OF 2021 (1Q21), PURSUANT TO THE INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS (IFRS). THE COMPARISONS REFER TO THE FIRST QUARTER OF 2020 (1Q20), OR AS STATED.

WWW.RESTOQUE.COM.BR

HIGHLIGHTS

  • 156% INCREASE OF DIGITAL SALES IN THE 1Q21, IN COMPARISON WITH 1Q20, WITH A RECORD SALES REVENUE OF BRL 35 MILLION IN THE QUARTER, REPRESENTING 24% OF THE SALES OF THE B2C CHAN- NEL. MODALITIES SUCH AS WHATSAPP SALES IN 100% OF THE STORES, SALESPERSON COUPON AND INFINITE SHELF, PLUS THE EVOLUTIONS IN THE OPERATIONAL INDICATORS, LEVERAGED THE RESULT
  • EMPHASIS ON THE MONTH OF MARCH 2021, WHEN THE PHYSICAL STORES WERE UNDER MORE STRINGENT RESTRICTIONS TO OPERATE AND THE DIGITAL MODALITIES EARNED BRL 17.4 MILLION, REPRESENTING 55.6% OF THE B2C SALES, EXCEEDING BY 631% MARCH 2020 AND BY 1632% MARCH
  • 183% INCREASE IN THE OMNICHANNEL SALES, REPRESENTING BRL 18.2 MILLION, 51% OF THE DIGI- TAL B2C SALES, VERSUS 46% IN 1Q20
  • DIGITAL B2B SALES REPRESENTED BRL 10.3 MILLION, 23% OF THE TOTAL SALES IN THE B2B CHAN- NEL, WITH A 111% INCREASE IN COMPARISON WITH THE PREVIOUS QUARTER (4Q20)
  • EVEN WITH AN AVERAGE OPERATING TIME OF PHYSICAL STORES OF 67% IN THE QUARTER DUE TO RESTRICTIONS (19% LOWER THAN IN 1Q20), SAME STORE SALES B2C WAS -16.7%, WITH EMPHASIS ON THE OPERATIONAL INDICATORS OF CONVERSION OF SALES (+ 15%) AND PARTS PER SERVICE (+ 10%)
  • PROGRESS IN RELEVANT INDICATORS OF THE DIGITAL OPERATION: 98% OF THE ORDERS DELIV- ERED IN TIME AND DECREASE OF THE AVERAGE DELIVERY TIME IN ALL MODALITIES (SUPER EXPRESS, EXPRESS AND STANDARD /ECONOMIC), WITH A COMPETITIVE AVERAGE SHIPPING COST
  • EARNING OF THE RA 1000 SEAL, THE MAXIMUM LEVEL OF EXCELLENCE IN CUSTOMER SERVICE, FOR THE LE LIS BLANC BRAND, WITH BRAND DUDALINA AND OUTLET ESTOQUE ALREADY HAVING BEEN GIVEN SAID SEAL
  • EFFICIENT MANAGEMENT OF THE COLLECTIONS, WHICH GENERATED A DECREASE OF BRL 95 MIL- LION IN STOCK COMPARED TO THE SAME PERIOD OF 2020, REPRESENTING A 25% DECREASE
  • EFFICIENT MANAGEMENT OF SG&A WITH A 19% DECREASE VERSUS 1Q20, PROPORTIONATE TO THE DROP IN THE CONSOLIDATED SALES REVENUE

RELEASE l 1Q2021 3

RESULTS

THE BEGINNING OF 2021 WAS MARKED BY THE INSTABILITY GENERATED BY THE SECOND AND MORE SEVERE WAVE OF THE COVID-19 PANDEMIC.

DESPITE THE FACT, THE LEARNING OF 2020 AND THE STRUCTURING ACTIONS ADOPTED SINCE 4Q19 HAVE LEFT US BETTER PREPARED TO FACE THIS NEW MOMENT. THUS, WE CONTINUE TO MAKE EFFECTIVE PROGRESS IN STRUCTURING MEASURES, WHICH HAVE BEEN - AND WILL CONTINUE TO BE - FUNDAMENTAL IN THE CONSTRUCTION OF CONSISTENT AND LASTING RESULTS, AS WELL AS MITIGATING THE IMPACTS OF THE CRISIS IN THE QUARTER.

THIS WOULD NOT BE POSSIBLE IF IT WERE NOT FOR THE DEDICATION AND ATTITUDE OF OUR ENTIRE TEAM. WE WILL REMAIN TOGETHER AND COMMITTED TO OFFERING PRODUCTS AND EXPERIENCES OF EXCELLENCE TO OUR CUSTOMERS.

THE PERFORMANCE IN THE SECOND QUARTER, AFTER THE REDUCTION OF RESTRICTIONS ON THE OPERA- TION, MOTIVATES US AS TO THE POTENTIAL TO RETURN TO NORMALITY, TO GROWTH AND TO THE IMPROVEMENT IN OPERATIONAL AND FINANCIAL INDICATORS FOR THE REMAINDER OF THIS YEAR.

CHANNEL

INTEGRATION

THE INTEGRATION BETWEEN THE PHYSICAL AND DIGITAL CHANNELS IS INCREASINGLY MORE ADVANCED. THE DIGITAL SALES BROKE A HISTORIC RECORD AND ACHIEVED THE HIGHEST QUARTERLY LEVEL OF SALES OF THE COMPANY IN SUCH MODALITY. BRL 36 MILLION WERE SOLD IN 1Q21 VERSUS BRL 14 MILLION IN 1Q20, A 156% INCREASE, REPRESENTING 24% OF THE SALES IN THE B2C CHANNEL.

DIGITAL SALES

TOTAL OF B2C SALES

BRL MILLION

BRL MILLION

182

14

147

36

+156%

36

14

24%

8%

168

111

1Q20

1Q21

1Q20

1Q21

E-COMMERCE SALES

% B2C SALES TOTAL

DIGITAL

PHYSICAL STORES

% DIGITAL

RELEASE l 1Q2021 5

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Disclaimer

Restoque Comércio e Confecções de Roupas SA published this content on 18 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 May 2021 02:54:00 UTC.


© Publicnow 2021
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Sales 2021 936 M 178 M 178 M
Net income 2021 -96,7 M -18,3 M -18,3 M
Net Debt 2021 1 330 M 252 M 252 M
P/E ratio 2021 -3,20x
Yield 2021 -
Capitalization 310 M 58,8 M 58,7 M
EV / Sales 2021 1,75x
EV / Sales 2022 1,67x
Nbr of Employees -
Free-Float 25,1%
Chart RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.
Duration : Period :
Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralNeutralNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 4
Average target price 22,10 BRL
Last Close Price 4,50 BRL
Spread / Highest target 722%
Spread / Average Target 391%
Spread / Lowest Target 60,0%
EPS Revisions
Managers and Directors
NameTitle
Livinston Martins Bauermeister Chief Executive Officer
Fernando Pedroso dos Santos Chief Financial Officer
Marcelo Faria de Lima Chairman
Alissa Exel Nunes Prince Lemos Director-Research & Products Development
Julia Istiraneopulos Pogetti Director-Research & Products Development
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.-9.29%59
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.21.51%119 622
KERING18.93%107 035
FAST RETAILING CO., LTD.-6.90%81 154
ROSS STORES, INC.6.26%46 538
HENNES & MAURITZ AB23.20%42 030