Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 21.05.2024

Share buy-back programme - week 20

The share buy-back programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025. Part I of the programme, for DKK 750 million and a maximum of 1,500,000 shares, is for execution in the period 1 February 2024 - 28 June 2024 and part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 1 July 2024 - 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the "Safe Harbour" regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 454,100 1,182.32 536,893,690 13 May 2024 6,000 1,218.20 7,309,200 14 May 2024 6,500 1,213.87 7,890,155 15 May 2024 6,500 1,214.43 7,893,795 16 May 2024 6,500 1,203.20 7,820,800 17 May 2024 7,500 1,207.30 9,054,750 Total under the share buy-back programme 487,100 1,184.28 576,862,390

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

487,100 shares under the present share buy-back programme(-s) corresponding to 1.8 % of the company's share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 40 1213 XCSE 20240513 9:01:27.089000 13 1215 XCSE 20240513 9:01:49.133000 13 1215 XCSE 20240513 9:02:08.338000 25 1211 XCSE 20240513 9:04:30.236000 25 1208 XCSE 20240513 9:06:23.084000 9 1216 XCSE 20240513 9:14:04.981000 10 1216 XCSE 20240513 9:14:04.981000 49 1216 XCSE 20240513 9:14:48.707000 11 1214 XCSE 20240513 9:14:48.732000 26 1214 XCSE 20240513 9:22:47.532000 51 1218 XCSE 20240513 9:27:13.110000 49 1217 XCSE 20240513 9:27:19.660000 50 1216 XCSE 20240513 9:27:26.103000 25 1218 XCSE 20240513 9:28:37.037000 14 1218 XCSE 20240513 9:28:37.037000 12 1217 XCSE 20240513 9:29:05.254000 2 1223 XCSE 20240513 9:32:26.793000 19 1223 XCSE 20240513 9:32:26.793000 19 1222 XCSE 20240513 9:32:45.474000 20 1222 XCSE 20240513 9:32:45.474000 38 1222 XCSE 20240513 9:33:24.935000 21 1226 XCSE 20240513 9:39:48.228000 86 1225 XCSE 20240513 9:39:55.064000 12 1224 XCSE 20240513 9:41:03.478000 37 1224 XCSE 20240513 9:41:03.478000 38 1222 XCSE 20240513 9:42:02.389000 25 1222 XCSE 20240513 9:44:00.743000 13 1221 XCSE 20240513 9:47:16.746000 13 1221 XCSE 20240513 9:47:45.002000 13 1218 XCSE 20240513 9:58:09.984000 4 1218 XCSE 20240513 9:58:09.984000 8 1218 XCSE 20240513 10:00:15.113000 9 1218 XCSE 20240513 10:00:15.113000 3 1218 XCSE 20240513 10:00:15.113000 12 1218 XCSE 20240513 10:00:15.113000 21 1218 XCSE 20240513 10:00:15.113000 31 1216 XCSE 20240513 10:02:29.599000 6 1216 XCSE 20240513 10:10:01.563000 11 1216 XCSE 20240513 10:10:01.563000 20 1216 XCSE 20240513 10:10:01.563000 15 1216 XCSE 20240513 10:13:48.839000 13 1216 XCSE 20240513 10:19:40.060000 13 1218 XCSE 20240513 10:21:52.570000 1 1217 XCSE 20240513 10:24:30.064000 1 1219 XCSE 20240513 10:27:00.225000 12 1219 XCSE 20240513 10:52:33.002000 27 1219 XCSE 20240513 10:52:33.023000 12 1219 XCSE 20240513 10:53:42.710000 25 1219 XCSE 20240513 10:53:42.710000 11 1219 XCSE 20240513 10:53:42.710000 1 1219 XCSE 20240513 10:53:42.710000 6 1219 XCSE 20240513 10:53:42.710000 6 1219 XCSE 20240513 10:53:42.710000 6 1219 XCSE 20240513 10:53:42.710000 6 1219 XCSE 20240513 10:53:42.710000 15 1220 XCSE 20240513 10:53:58.825000 43 1220 XCSE 20240513 10:53:58.825000 1 1220 XCSE 20240513 10:53:58.845000 18 1220 XCSE 20240513 10:53:58.848000 41 1219 XCSE 20240513 10:53:59.152000 9 1222 XCSE 20240513 10:54:40.100000 50 1222 XCSE 20240513 10:54:40.100000 50 1222 XCSE 20240513 10:54:40.103000 26 1221 XCSE 20240513 10:55:24.040000 15 1221 XCSE 20240513 10:55:24.040000 24 1221 XCSE 20240513 10:55:24.040000 42 1220 XCSE 20240513 10:55:46.039000 19 1220 XCSE 20240513 10:55:46.039000 49 1219 XCSE 20240513 10:56:12.377000 36 1218 XCSE 20240513 10:59:19.510000 45 1220 XCSE 20240513 11:09:00.119000 3 1220 XCSE 20240513 11:09:00.119000 2 1220 XCSE 20240513 11:09:00.119000 1 1220 XCSE 20240513 11:09:00.139000 25 1220 XCSE 20240513 11:09:00.145000 38 1218 XCSE 20240513 11:09:05.888000 40 1217 XCSE 20240513 11:11:32.536000 26 1217 XCSE 20240513 11:11:32.539000 1 1216 XCSE 20240513 11:16:47.999000 9 1216 XCSE 20240513 11:17:12.602000 15 1216 XCSE 20240513 11:17:39.122000 51 1216 XCSE 20240513 11:20:03.165000 37 1215 XCSE 20240513 11:21:53.131000 37 1214 XCSE 20240513 11:21:53.519000 13 1214 XCSE 20240513 11:35:05.022000 13 1213 XCSE 20240513 11:40:37.290000 12 1213 XCSE 20240513 11:40:37.290000 12 1213 XCSE 20240513 11:40:37.290000 38 1212 XCSE 20240513 11:40:37.630000 13 1211 XCSE 20240513 11:53:02.539000 13 1211 XCSE 20240513 11:53:02.539000 34 1213 XCSE 20240513 12:09:41.240000 17 1213 XCSE 20240513 12:09:41.240000 18 1213 XCSE 20240513 12:09:41.240000 14 1214 XCSE 20240513 12:11:41.378000 11 1214 XCSE 20240513 12:11:41.378000 9 1214 XCSE 20240513 12:11:41.378000 18 1214 XCSE 20240513 12:11:41.378000 9 1214 XCSE 20240513 12:11:41.402000 9 1214 XCSE 20240513 12:11:41.425000 10 1214 XCSE 20240513 12:11:41.457000 4 1214 XCSE 20240513 12:11:44.192000 1 1214 XCSE 20240513 12:11:44.212000 10 1214 XCSE 20240513 12:11:44.216000 1 1214 XCSE 20240513 12:11:44.236000 8 1214 XCSE 20240513 12:11:44.240000 1 1214 XCSE 20240513 12:12:07.927000 9 1214 XCSE 20240513 12:14:09.478000 11 1214 XCSE 20240513 12:14:09.478000 1 1214 XCSE 20240513 12:14:11.038000 9 1214 XCSE 20240513 12:14:11.038000 2 1214 XCSE 20240513 12:14:11.038000 2 1212 XCSE 20240513 12:26:12.845000 6 1212 XCSE 20240513 12:26:12.848000 18 1214 XCSE 20240513 12:36:20.275000 4 1214 XCSE 20240513 12:36:20.275000 50 1214 XCSE 20240513 12:36:20.275000 1 1214 XCSE 20240513 12:36:20.296000 8 1214 XCSE 20240513 12:36:20.332000 8 1214 XCSE 20240513 12:36:20.371000 4 1214 XCSE 20240513 12:36:23.770000 1 1214 XCSE 20240513 12:36:23.790000 10 1214 XCSE 20240513 12:36:23.808000 1 1214 XCSE 20240513 12:36:23.828000 16 1214 XCSE 20240513 12:36:33.666000 12 1214 XCSE 20240513 12:37:09.040000 12 1214 XCSE 20240513 12:38:33.038000 10 1214 XCSE 20240513 12:40:43.038000 2 1214 XCSE 20240513 12:40:43.038000 12 1214 XCSE 20240513 12:42:27.896000 16 1214 XCSE 20240513 12:42:27.896000 6 1215 XCSE 20240513 12:52:24.445000 1 1215 XCSE 20240513 12:52:24.465000 18 1214 XCSE 20240513 12:52:24.503000 48 1214 XCSE 20240513 12:52:24.503000 7 1213 XCSE 20240513 12:59:48.438000 2 1213 XCSE 20240513 12:59:48.438000 2 1213 XCSE 20240513 12:59:48.438000 7 1213 XCSE 20240513 12:59:48.438000 46 1213 XCSE 20240513 12:59:48.448000 18 1213 XCSE 20240513 12:59:48.448000 6 1214 XCSE 20240513 13:02:59.310000 32 1214 XCSE 20240513 13:02:59.310000 9 1217 XCSE 20240513 13:16:19.003000 6 1218 XCSE 20240513 13:24:06.493000 36 1218 XCSE 20240513 13:24:06.493000 35 1218 XCSE 20240513 13:24:06.493000 52 1218 XCSE 20240513 13:24:06.493000 9 1216 XCSE 20240513 13:24:06.513000 15 1217 XCSE 20240513 13:49:19.119000 10 1217 XCSE 20240513 13:49:48.426000 1 1217 XCSE 20240513 13:50:20.573000 4 1217 XCSE 20240513 13:50:20.573000 8 1217 XCSE 20240513 13:53:49.921000 13 1217 XCSE 20240513 13:53:49.921000 15 1217 XCSE 20240513 13:53:49.921000 10 1217 XCSE 20240513 13:53:49.921000 5 1217 XCSE 20240513 13:53:49.921000 13 1217 XCSE 20240513 13:53:49.921000 66 1216 XCSE 20240513 13:53:50.032000 9 1215 XCSE 20240513 13:54:46.324000 37 1215 XCSE 20240513 13:55:12.302000 2 1215 XCSE 20240513 13:55:28.435000 38 1214 XCSE 20240513 14:03:08.824000 39 1214 XCSE 20240513 14:51:46.469000 13 1214 XCSE 20240513 14:51:46.469000 13 1214 XCSE 20240513 14:51:46.469000 13 1214 XCSE 20240513 14:51:46.469000 13 1214 XCSE 20240513 14:51:46.469000 5 1219 XCSE 20240513 14:59:43.947000 11 1219 XCSE 20240513 14:59:43.947000 14 1219 XCSE 20240513 14:59:43.947000 1 1219 XCSE 20240513 14:59:43.947000 30 1219 XCSE 20240513 14:59:43.947000 39 1219 XCSE 20240513 14:59:43.947000 8 1219 XCSE 20240513 14:59:43.973000 1 1223 XCSE 20240513 15:07:04.891000 26 1222 XCSE 20240513 15:09:03.721000 12 1222 XCSE 20240513 15:09:03.721000 39 1222 XCSE 20240513 15:09:03.740000 39 1221 XCSE 20240513 15:10:06.414000 110 1221 XCSE 20240513 15:11:01.776000 21 1221 XCSE 20240513 15:11:01.776000 85 1221 XCSE 20240513 15:11:01.796000 50 1221 XCSE 20240513 15:11:01.796000 50 1221 XCSE 20240513 15:11:01.815000 49 1221 XCSE 20240513 15:11:01.815000 50 1222 XCSE 20240513 15:13:06.120000 49 1221 XCSE 20240513 15:14:07.344000 179 1222 XCSE 20240513 15:14:07.345000 50 1222 XCSE 20240513 15:14:07.345000 43 1222 XCSE 20240513 15:14:07.350000 50 1220 XCSE 20240513 15:14:10.483000 38 1219 XCSE 20240513 15:17:53.637000 13 1219 XCSE 20240513 15:17:53.637000 12 1219 XCSE 20240513 15:17:53.637000 13 1219 XCSE 20240513 15:17:53.637000 13 1219 XCSE 20240513 15:17:53.637000 12 1219 XCSE 20240513 15:17:53.637000 13 1219 XCSE 20240513 15:17:53.637000 103 1218 XCSE 20240513 15:19:13.327000 75 1218 XCSE 20240513 15:19:30.485000 63 1218 XCSE 20240513 15:19:43.920000 40 1218 XCSE 20240513 15:19:49.501000 13 1218 XCSE 20240513 15:19:55.334000 13 1220 XCSE 20240513 15:19:59.646000 13 1220 XCSE 20240513 15:20:05.247000 25 1220 XCSE 20240513 15:20:24.710000 12 1220 XCSE 20240513 15:20:24.710000 13 1220 XCSE 20240513 15:20:29.743000 13 1220 XCSE 20240513 15:20:34.185000 13 1220 XCSE 20240513 15:20:34.226000 25 1220 XCSE 20240513 15:24:51.157000 25 1219 XCSE 20240513 15:30:00.911000 12 1219 XCSE 20240513 15:30:00.911000 40 1218 XCSE 20240513 15:30:01.044000 13 1219 XCSE 20240513 15:36:23.033000 13 1219 XCSE 20240513 15:37:15.845000 12 1218 XCSE 20240513 15:37:52.469000 12 1218 XCSE 20240513 15:38:29.675000 12 1217 XCSE 20240513 15:42:11.124000 2 1217 XCSE 20240513 15:42:11.124000 13 1217 XCSE 20240513 15:42:11.124000 13 1217 XCSE 20240513 15:42:11.124000 37 1217 XCSE 20240513 15:44:54.624000 12 1217 XCSE 20240513 15:44:54.624000 26 1216 XCSE 20240513 15:54:13.307000 13 1216 XCSE 20240513 15:54:13.324000 24 1216 XCSE 20240513 15:54:13.324000 1 1216 XCSE 20240513 15:54:18.988000 3 1216 XCSE 20240513 15:54:18.988000 2 1217 XCSE 20240513 15:55:56.562000 18 1218 XCSE 20240513 15:58:16.314000 9 1217 XCSE 20240513 16:00:15.025000 14 1217 XCSE 20240513 16:02:22.173000 30 1217 XCSE 20240513 16:04:50.841000 13 1217 XCSE 20240513 16:04:50.841000 14 1217 XCSE 20240513 16:04:50.841000 9 1217 XCSE 20240513 16:04:50.841000 13 1217 XCSE 20240513 16:04:50.841000 1 1217 XCSE 20240513 16:04:50.841000 25 1217 XCSE 20240513 16:10:42.119000 1 1217 XCSE 20240513 16:14:40.759000 53 1218 XCSE 20240513 16:21:34.202000 49 1217 XCSE 20240513 16:24:59.994000 13 1217 XCSE 20240513 16:24:59.994000 12 1217 XCSE 20240513 16:24:59.994000 49 1220 XCSE 20240513 16:30:37.342000 2 1220 XCSE 20240513 16:30:37.342000 26 1220 XCSE 20240513 16:30:37.342000 50 1220 XCSE 20240513 16:30:37.344000 50 1220 XCSE 20240513 16:30:37.345000 50 1220 XCSE 20240513 16:31:01.730000 9 1220 XCSE 20240513 16:31:01.798000 45 1221 XCSE 20240513 16:31:04.149000 8 1221 XCSE 20240513 16:31:04.149000 78 1220 XCSE 20240513 16:31:04.169000 40 1219 XCSE 20240513 16:34:31.766000 13 1219 XCSE 20240513 16:34:31.766000 13 1219 XCSE 20240513 16:34:31.766000 13 1218 XCSE 20240513 16:35:28.065000 52 1218 XCSE 20240513 16:35:28.065000 33 1218 XCSE 20240513 16:35:29.070000 3 1218 XCSE 20240513 16:35:29.070000 25 1218 XCSE 20240513 16:35:29.070000 51 1218 XCSE 20240513 16:38:00.805000 22 1218 XCSE 20240513 16:38:00.806000 51 1218 XCSE 20240513 16:38:00.806000 123 1218 XCSE 20240513 16:43:12.517557 73 1218 XCSE 20240513 16:43:12.517579 44 1229 XCSE 20240514 9:06:06.105000 9 1229 XCSE 20240514 9:06:06.105000 12 1229 XCSE 20240514 9:07:03.063000 8 1229 XCSE 20240514 9:07:53.329000 4 1229 XCSE 20240514 9:07:53.329000 75 1230 XCSE 20240514 9:09:41.945000 40 1227 XCSE 20240514 9:14:54.244000 37 1224 XCSE 20240514 9:14:55.321000 3 1229 XCSE 20240514 9:23:15.262000 6 1229 XCSE 20240514 9:23:15.262000 13 1227 XCSE 20240514 9:24:12.622000 30 1228 XCSE 20240514 9:24:16.984000 13 1228 XCSE 20240514 9:25:12.960000 13 1229 XCSE 20240514 9:26:18.959000 14 1227 XCSE 20240514 9:28:26.798000 13 1226 XCSE 20240514 9:33:13.798000 13 1224 XCSE 20240514 9:33:16.096000 13 1224 XCSE 20240514 9:33:16.096000 20 1227 XCSE 20240514 9:35:39.792000 5 1227 XCSE 20240514 9:35:39.792000 195 1229 XCSE 20240514 9:42:39.015000 25 1227 XCSE 20240514 9:42:42.298000 13 1224 XCSE 20240514 9:47:56.179000 12 1224 XCSE 20240514 9:47:56.179000 13 1224 XCSE 20240514 9:47:56.179000 12 1224 XCSE 20240514 9:47:56.179000 12 1224 XCSE 20240514 9:48:32.214000 1 1224 XCSE 20240514 9:48:32.214000 13 1223 XCSE 20240514 9:48:47.525000 26 1221 XCSE 20240514 9:55:28.036000 13 1219 XCSE 20240514 9:56:42.725000 13 1223 XCSE 20240514 9:58:22.088000 13 1223 XCSE 20240514 9:58:22.088000 25 1221 XCSE 20240514 10:05:26.207000 25 1222 XCSE 20240514 10:12:31.491000 1 1222 XCSE 20240514 10:23:42.861000 38 1220 XCSE 20240514 10:28:18.983000 23 1222 XCSE 20240514 10:29:03.873000 15 1221 XCSE 20240514 10:39:03.497000 25 1221 XCSE 20240514 10:48:58.183000 13 1221 XCSE 20240514 10:48:58.183000 2 1221 XCSE 20240514 10:48:58.183000 13 1221 XCSE 20240514 10:48:58.183000 49 1220 XCSE 20240514 10:48:59.024000 13 1219 XCSE 20240514 10:48:59.077000 14 1219 XCSE 20240514 10:49:11.001000 49 1218 XCSE 20240514 10:49:55.293000 12 1218 XCSE 20240514 10:49:55.293000 18 1217 XCSE 20240514 10:49:58.616000 32 1217 XCSE 20240514 10:49:58.616000 6 1216 XCSE 20240514 10:50:33.329000 45 1216 XCSE 20240514 10:52:08.103000 6 1216 XCSE 20240514 10:52:08.103000 13 1216 XCSE 20240514 10:52:08.103000 49 1215 XCSE 20240514 10:53:05.071000 25 1215 XCSE 20240514 10:54:36.524000 12 1215 XCSE 20240514 10:56:17.725000 25 1215 XCSE 20240514 10:56:17.725000 13 1214 XCSE 20240514 10:57:04.596000 7 1214 XCSE 20240514 10:57:04.596000 13 1214 XCSE 20240514 11:06:50.521000 13 1214 XCSE 20240514 11:06:50.521000 26 1215 XCSE 20240514 11:07:21.833000 23 1215 XCSE 20240514 11:20:06.570000 40 1216 XCSE 20240514 11:33:06.472000 12 1215 XCSE 20240514 11:34:09.222000 26 1215 XCSE 20240514 11:34:09.222000 37 1214 XCSE 20240514 11:37:09.229000 13 1214 XCSE 20240514 11:37:09.229000 12 1214 XCSE 20240514 11:37:11.977000 38 1214 XCSE 20240514 11:37:11.977000 40 1213 XCSE 20240514 11:37:13.087000 25 1212 XCSE 20240514 11:41:26.275000 37 1212 XCSE 20240514 11:47:12.986000 14 1211 XCSE 20240514 12:02:15.207000 13 1211 XCSE 20240514 12:02:15.207000 10 1213 XCSE 20240514 12:22:51.819000 3 1213 XCSE 20240514 12:22:51.819000 12 1213 XCSE 20240514 12:24:39.959000 13 1213 XCSE 20240514 12:27:32.959000 13 1215 XCSE 20240514 12:28:45.271000 12 1215 XCSE 20240514 12:29:08.960000 13 1215 XCSE 20240514 12:29:38.217000 4 1215 XCSE 20240514 12:32:35.279000 1 1215 XCSE 20240514 12:32:35.279000 4 1215 XCSE 20240514 12:32:35.279000 3 1215 XCSE 20240514 12:32:35.279000 12 1215 XCSE 20240514 12:35:19.808000 12 1215 XCSE 20240514 12:38:14.959000 13 1215 XCSE 20240514 12:41:11.326000 11 1215 XCSE 20240514 12:42:29.960000 1 1215 XCSE 20240514 12:42:29.960000 10 1213 XCSE 20240514 12:44:15.531000 40 1215 XCSE 20240514 13:06:25.575000 26 1214 XCSE 20240514 13:07:17.905000 27 1213 XCSE 20240514 13:07:43.617000 13 1213 XCSE 20240514 13:07:43.617000 26 1213 XCSE 20240514 13:17:33.699000 4 1214 XCSE 20240514 13:33:26.057000 47 1214 XCSE 20240514 13:33:26.057000 50 1214 XCSE 20240514 13:33:26.075000 41 1213 XCSE 20240514 13:35:37.382000 8 1213 XCSE 20240514 13:35:37.382000 50 1212 XCSE 20240514 13:42:00.188000 49 1212 XCSE 20240514 13:42:25.642000 49 1212 XCSE 20240514 13:56:14.582000 3 1212 XCSE 20240514 13:57:37.944000 12 1212 XCSE 20240514 14:06:46.793000 14 1212 XCSE 20240514 14:06:46.793000 35 1212 XCSE 20240514 14:06:46.793000 16 1212 XCSE 20240514 14:06:46.793000 78 1211 XCSE 20240514 14:06:48.179000 40 1214 XCSE 20240514 14:15:13.128000 5 1214 XCSE 20240514 14:15:13.128000 50 1214 XCSE 20240514 14:15:13.129000 12 1214 XCSE 20240514 14:15:35.477000 12 1214 XCSE 20240514 14:16:01.094000 12 1214 XCSE 20240514 14:17:40.799000 12 1214 XCSE 20240514 14:21:23.960000 13 1214 XCSE 20240514 14:25:20.041000 52 1212 XCSE 20240514 14:29:50.025000 1 1212 XCSE 20240514 14:29:50.025000 8 1212 XCSE 20240514 14:29:50.025000 49 1210 XCSE 20240514 14:30:08.006000 12 1210 XCSE 20240514 14:30:08.006000 10 1214 XCSE 20240514 14:33:21.778000 39 1214 XCSE 20240514 14:33:21.778000 26 1214 XCSE 20240514 14:51:00.720000 13 1214 XCSE 20240514 14:51:00.720000 39 1213 XCSE 20240514 14:59:43.409000 13 1215 XCSE 20240514 15:03:42.069000 12 1215 XCSE 20240514 15:03:42.069000 35 1215 XCSE 20240514 15:03:42.069000 4 1215 XCSE 20240514 15:03:42.069000 2 1215 XCSE 20240514 15:03:42.069000 13 1215 XCSE 20240514 15:04:03.960000 13 1214 XCSE 20240514 15:04:34.183000 50 1214 XCSE 20240514 15:04:34.183000 40 1214 XCSE 20240514 15:04:51.960000 40 1214 XCSE 20240514 15:09:21.677000 52 1214 XCSE 20240514 15:13:18.961000 18 1213 XCSE 20240514 15:14:42.833000 13 1213 XCSE 20240514 15:18:18.959000 13 1213 XCSE 20240514 15:19:12.959000 13 1213 XCSE 20240514 15:20:06.961000 5 1213 XCSE 20240514 15:20:06.961000 12 1213 XCSE 20240514 15:20:06.961000 12 1213 XCSE 20240514 15:20:06.961000 18 1213 XCSE 20240514 15:20:06.961000 13 1213 XCSE 20240514 15:20:06.961000 13 1213 XCSE 20240514 15:20:06.961000 66 1213 XCSE 20240514 15:20:12.961000 79 1213 XCSE 20240514 15:21:04.441000 91 1213 XCSE 20240514 15:32:41.960000 93 1212 XCSE 20240514 15:35:59.856000 13 1212 XCSE 20240514 15:35:59.856000 13 1212 XCSE 20240514 15:35:59.856000 26 1212 XCSE 20240514 15:35:59.856000 27 1212 XCSE 20240514 15:35:59.856000 26 1212 XCSE 20240514 15:35:59.856000 106 1212 XCSE 20240514 15:36:09.138000 98 1212 XCSE 20240514 15:36:41.961000 50 1212 XCSE 20240514 15:36:41.961000 10 1212 XCSE 20240514 15:36:41.981000 5 1212 XCSE 20240514 15:36:41.981000 183 1211 XCSE 20240514 15:39:11.601000 119 1210 XCSE 20240514 15:41:06.961000 13 1210 XCSE 20240514 15:44:43.155000 1 1210 XCSE 20240514 15:45:01.120000 14 1210 XCSE 20240514 15:45:17.137000 68 1210 XCSE 20240514 15:45:17.138000 71 1210 XCSE 20240514 15:45:17.138000 12 1210 XCSE 20240514 15:46:44.233000 12 1210 XCSE 20240514 15:46:44.233000 13 1210 XCSE 20240514 15:46:44.233000 5 1210 XCSE 20240514 15:46:44.233000 7 1210 XCSE 20240514 15:46:44.233000 13 1210 XCSE 20240514 15:46:48.959000 13 1211 XCSE 20240514 15:51:28.383000 13 1211 XCSE 20240514 15:51:53.626000 13 1211 XCSE 20240514 15:52:16.961000 50 1211 XCSE 20240514 15:52:30.960000 14 1211 XCSE 20240514 15:52:43.639000 13 1211 XCSE 20240514 15:53:15.960000 15 1211 XCSE 20240514 15:53:15.960000 14 1211 XCSE 20240514 15:53:48.961000 14 1211 XCSE 20240514 15:55:13.723000 20 1211 XCSE 20240514 15:55:37.275000 50 1211 XCSE 20240514 15:56:03.564000 59 1210 XCSE 20240514 15:56:14.275000 7 1210 XCSE 20240514 15:56:26.299000 24 1210 XCSE 20240514 15:56:26.299000 22 1210 XCSE 20240514 15:56:26.300000 12 1210 XCSE 20240514 16:03:41.745000 50 1210 XCSE 20240514 16:03:41.745000 13 1210 XCSE 20240514 16:03:41.745000 4 1210 XCSE 20240514 16:03:41.745000 8 1210 XCSE 20240514 16:03:41.745000 12 1210 XCSE 20240514 16:03:41.745000 13 1209 XCSE 20240514 16:03:46.493000 36 1209 XCSE 20240514 16:03:46.493000 3 1209 XCSE 20240514 16:03:46.493000 13 1209 XCSE 20240514 16:03:46.493000 13 1209 XCSE 20240514 16:03:50.199000 13 1209 XCSE 20240514 16:04:34.426000 12 1209 XCSE 20240514 16:04:42.424000 1 1209 XCSE 20240514 16:04:42.424000 11 1209 XCSE 20240514 16:05:14.076000 12 1209 XCSE 20240514 16:05:14.076000 13 1209 XCSE 20240514 16:05:14.076000 12 1209 XCSE 20240514 16:05:14.076000 12 1209 XCSE 20240514 16:05:14.076000 15 1209 XCSE 20240514 16:05:14.076000 13 1209 XCSE 20240514 16:05:14.076000 12 1208 XCSE 20240514 16:05:17.725000 12 1208 XCSE 20240514 16:05:48.959000 13 1208 XCSE 20240514 16:06:24.755000 12 1208 XCSE 20240514 16:08:10.960000 13 1209 XCSE 20240514 16:10:03.960000 1 1209 XCSE 20240514 16:10:29.454000 14 1209 XCSE 20240514 16:10:47.961000 10 1209 XCSE 20240514 16:11:01.053000 13 1209 XCSE 20240514 16:13:55.095000 1 1209 XCSE 20240514 16:14:19.332000 11 1209 XCSE 20240514 16:14:19.332000 2 1209 XCSE 20240514 16:14:40.960000 10 1209 XCSE 20240514 16:14:40.960000 13 1209 XCSE 20240514 16:15:05.998000 12 1208 XCSE 20240514 16:15:09.611000 12 1208 XCSE 20240514 16:15:09.611000 4 1208 XCSE 20240514 16:15:09.611000 8 1208 XCSE 20240514 16:15:09.611000 13 1208 XCSE 20240514 16:15:09.611000 1 1208 XCSE 20240514 16:15:09.611000 3 1208 XCSE 20240514 16:15:09.611000 7 1208 XCSE 20240514 16:21:47.893000 57 1208 XCSE 20240514 16:22:08.317000 38 1208 XCSE 20240514 16:22:08.317000 69 1208 XCSE 20240514 16:22:12.960000 13 1208 XCSE 20240514 16:22:21.233000 13 1209 XCSE 20240514 16:27:29.701000 13 1209 XCSE 20240514 16:27:29.702000 1 1209 XCSE 20240514 16:27:29.735000 1 1209 XCSE 20240514 16:27:29.898000 1 1209 XCSE 20240514 16:27:30.098000 13 1209 XCSE 20240514 16:27:34.960000 2 1210 XCSE 20240514 16:28:02.033000 1 1210 XCSE 20240514 16:28:02.034000 2 1210 XCSE 20240514 16:28:02.049000 13 1210 XCSE 20240514 16:28:07.946000 44 1210 XCSE 20240514 16:34:42.960000 27 1209 XCSE 20240514 16:34:42.980000 13 1209 XCSE 20240514 16:35:24.625000 12 1209 XCSE 20240514 16:35:36.195000 13 1209 XCSE 20240514 16:35:47.548000 12 1209 XCSE 20240514 16:36:15.959000 13 1209 XCSE 20240514 16:36:26.960000 9 1209 XCSE 20240514 16:36:39.960000 5 1209 XCSE 20240514 16:36:39.960000 7 1209 XCSE 20240514 16:36:56.213000 6 1209 XCSE 20240514 16:36:56.213000 12 1209 XCSE 20240514 16:37:08.724000 13 1209 XCSE 20240514 16:37:17.722000 13 1209 XCSE 20240514 16:37:17.724000 52 1209 XCSE 20240514 16:37:17.724000 50 1209 XCSE 20240514 16:37:17.724000 50 1209 XCSE 20240514 16:37:17.725000 3 1209 XCSE 20240514 16:37:17.750000 12 1209 XCSE 20240514 16:41:42.836000 13 1209 XCSE 20240514 16:42:07.709000 12 1210 XCSE 20240514 16:43:31.839923 13 1210 XCSE 20240514 16:43:40.960164 556 1211 XCSE 20240514 16:44:07.501470 10 1217 XCSE 20240515 9:06:37.295000 27 1217 XCSE 20240515 9:10:24.393000 10 1217 XCSE 20240515 9:10:24.393000 28 1217 XCSE 20240515 9:10:24.410000 10 1217 XCSE 20240515 9:10:24.410000 24 1216 XCSE 20240515 9:20:27.010000 13 1216 XCSE 20240515 9:27:23.567000 13 1216 XCSE 20240515 9:27:23.567000 13 1216 XCSE 20240515 9:27:23.567000 19 1215 XCSE 20240515 9:29:47.797000 20 1215 XCSE 20240515 9:29:47.798000 39 1214 XCSE 20240515 9:30:43.758000 24 1213 XCSE 20240515 9:32:23.287000 15 1213 XCSE 20240515 9:32:23.287000 6 1212 XCSE 20240515 9:32:42.634000 22 1212 XCSE 20240515 9:32:42.634000 10 1212 XCSE 20240515 9:32:42.634000 16 1211 XCSE 20240515 9:32:43.832000 28 1210 XCSE 20240515 9:38:44.737000 1 1211 XCSE 20240515 9:43:32.058000 25 1213 XCSE 20240515 9:44:36.384000 25 1213 XCSE 20240515 9:44:36.384000 5 1212 XCSE 20240515 9:44:38.465000 3 1212 XCSE 20240515 9:44:38.465000 31 1212 XCSE 20240515 9:44:38.465000 38 1211 XCSE 20240515 9:48:18.032000 49 1211 XCSE 20240515 9:55:01.187000 22 1214 XCSE 20240515 9:56:19.717000 15 1214 XCSE 20240515 9:56:19.717000 36 1213 XCSE 20240515 9:56:28.843000 3 1213 XCSE 20240515 9:56:28.843000 40 1212 XCSE 20240515 9:56:47.877000 40 1211 XCSE 20240515 10:00:50.868000 20 1211 XCSE 20240515 10:01:45.019000 20 1211 XCSE 20240515 10:01:45.019000 25 1210 XCSE 20240515 10:04:32.853000 27 1209 XCSE 20240515 10:07:43.798000 1 1209 XCSE 20240515 10:07:43.798000 17 1208 XCSE 20240515 10:11:47.517000 10 1208 XCSE 20240515 10:11:47.517000 12 1208 XCSE 20240515 10:11:47.517000 34 1210 XCSE 20240515 10:18:02.431000 1 1210 XCSE 20240515 10:18:02.431000 4 1210 XCSE 20240515 10:18:02.431000 17 1210 XCSE 20240515 10:18:02.431000 28 1210 XCSE 20240515 10:18:02.431000 12 1210 XCSE 20240515 10:18:44.049000 12 1210 XCSE 20240515 10:19:22.054000 2 1210 XCSE 20240515 10:20:06.048000 10 1210 XCSE 20240515 10:20:06.048000 12 1210 XCSE 20240515 10:20:54.049000 12 1210 XCSE 20240515 10:21:40.049000 4 1210 XCSE 20240515 10:22:23.049000 8 1210 XCSE 20240515 10:22:23.049000 12 1210 XCSE 20240515 10:23:11.049000 12 1210 XCSE 20240515 10:23:56.049000 25 1209 XCSE 20240515 10:26:41.990000 40 1210 XCSE 20240515 10:26:41.991000 40 1211 XCSE 20240515 10:28:54.372000 24 1213 XCSE 20240515 10:29:15.438000 16 1213 XCSE 20240515 10:29:15.438000 7 1213 XCSE 20240515 10:33:50.183000 51 1216 XCSE 20240515 10:53:38.525000 51 1215 XCSE 20240515 10:59:54.391000 13 1215 XCSE 20240515 10:59:54.391000 10 1215 XCSE 20240515 11:00:05.129000 63 1214 XCSE 20240515 11:00:05.784000 52 1213 XCSE 20240515 11:01:09.310000 13 1213 XCSE 20240515 11:07:47.965000 38 1215 XCSE 20240515 11:17:26.862000 2 1215 XCSE 20240515 11:17:26.862000 10 1215 XCSE 20240515 11:17:26.862000 41 1215 XCSE 20240515 11:17:26.862000 14 1215 XCSE 20240515 11:17:26.862000 2 1215 XCSE 20240515 11:17:26.862000 17 1215 XCSE 20240515 11:17:26.873000 13 1215 XCSE 20240515 11:17:39.719000 10 1215 XCSE 20240515 11:17:39.738000 27 1214 XCSE 20240515 11:21:29.094000 25 1214 XCSE 20240515 11:25:00.104000 25 1214 XCSE 20240515 11:25:00.181000 2 1213 XCSE 20240515 11:29:24.089000 4 1216 XCSE 20240515 11:35:18.112000 9 1216 XCSE 20240515 11:35:18.120000 37 1216 XCSE 20240515 11:35:18.128000 10 1214 XCSE 20240515 11:35:29.187000 6 1214 XCSE 20240515 11:41:33.360000 25 1215 XCSE 20240515 11:47:25.813000 26 1214 XCSE 20240515 12:01:34.561000 15 1216 XCSE 20240515 12:04:29.436000 50 1216 XCSE 20240515 12:04:29.436000 31 1216 XCSE 20240515 12:04:29.436000 3 1216 XCSE 20240515 12:04:29.436000 4 1216 XCSE 20240515 12:04:29.436000 16 1216 XCSE 20240515 12:04:29.436000 42 1216 XCSE 20240515 12:05:38.319000 30 1216 XCSE 20240515 12:05:38.319000 39 1215 XCSE 20240515 12:16:30.126000 9 1215 XCSE 20240515 12:16:30.192000 24 1215 XCSE 20240515 12:16:30.192000 4 1215 XCSE 20240515 12:16:30.192000 7 1216 XCSE 20240515 12:29:15.221000 18 1216 XCSE 20240515 12:29:15.221000 25 1216 XCSE 20240515 12:29:15.284000 25 1215 XCSE 20240515 12:29:21.584000 13 1215 XCSE 20240515 12:29:21.584000 26 1214 XCSE 20240515 12:31:33.933000 27 1214 XCSE 20240515 12:33:34.357000 50 1217 XCSE 20240515 12:43:27.658000 52 1215 XCSE 20240515 12:43:33.381000 45 1217 XCSE 20240515 12:46:54.969000 10 1217 XCSE 20240515 12:46:54.969000 17 1217 XCSE 20240515 12:46:54.969000 29 1217 XCSE 20240515 12:46:54.969000 50 1217 XCSE 20240515 12:46:54.970000 1 1217 XCSE 20240515 12:46:56.499000 17 1217 XCSE 20240515 12:46:57.548000 24 1216 XCSE 20240515 12:49:05.764000 1 1216 XCSE 20240515 12:49:05.764000 26 1215 XCSE 20240515 12:49:15.201000 25 1214 XCSE 20240515 12:49:37.337000 25 1213 XCSE 20240515 12:57:25.462000 6 1213 XCSE 20240515 12:57:25.462000 7 1213 XCSE 20240515 12:57:25.462000 12 1213 XCSE 20240515 12:57:25.462000 13 1213 XCSE 20240515 12:57:25.462000 8 1212 XCSE 20240515 12:57:32.505000 30 1215 XCSE 20240515 13:11:31.724000 22 1215 XCSE 20240515 13:11:31.724000 38 1214 XCSE 20240515 13:13:13.804000 65 1218 XCSE 20240515 13:29:31.855000 53 1217 XCSE 20240515 13:49:30.904000 13 1217 XCSE 20240515 13:49:30.904000 66 1216 XCSE 20240515 13:49:30.921000 70 1217 XCSE 20240515 13:49:30.922000 23 1217 XCSE 20240515 13:49:30.922000 40 1216 XCSE 20240515 13:54:26.325000 13 1216 XCSE 20240515 13:54:26.325000 50 1216 XCSE 20240515 13:55:32.082000 33 1215 XCSE 20240515 13:57:21.848000 3 1218 XCSE 20240515 14:08:40.295000 17 1218 XCSE 20240515 14:08:40.295000 8 1219 XCSE 20240515 14:10:13.120000 50 1219 XCSE 20240515 14:10:13.120000 23 1219 XCSE 20240515 14:10:13.120000 50 1219 XCSE 20240515 14:10:20.051000 50 1219 XCSE 20240515 14:14:50.019000 24 1217 XCSE 20240515 14:22:32.655000 25 1217 XCSE 20240515 14:29:48.393000 25 1217 XCSE 20240515 14:29:48.433000 13 1220 XCSE 20240515 14:30:48.826000 13 1218 XCSE 20240515 14:31:02.967000 14 1218 XCSE 20240515 14:31:02.968000 14 1216 XCSE 20240515 14:31:21.604000 36 1216 XCSE 20240515 14:31:38.267000 1 1216 XCSE 20240515 14:31:38.287000 50 1216 XCSE 20240515 14:32:12.176000 15 1216 XCSE 20240515 14:32:12.196000 8 1217 XCSE 20240515 14:32:34.973000 26 1216 XCSE 20240515 14:33:59.672000 12 1215 XCSE 20240515 14:34:42.072000 14 1215 XCSE 20240515 14:34:42.072000 12 1214 XCSE 20240515 14:46:28.050000 12 1214 XCSE 20240515 14:47:19.051000 1 1214 XCSE 20240515 14:47:19.051000 12 1214 XCSE 20240515 14:47:19.051000 12 1214 XCSE 20240515 14:47:19.051000 12 1214 XCSE 20240515 14:47:22.049000 37 1214 XCSE 20240515 14:47:22.049000 13 1214 XCSE 20240515 14:47:28.048000 13 1214 XCSE 20240515 14:47:35.940000 13 1214 XCSE 20240515 14:47:42.861000 10 1214 XCSE 20240515 14:47:49.792000 3 1214 XCSE 20240515 14:47:49.792000 37 1216 XCSE 20240515 14:47:55.876000 12 1216 XCSE 20240515 14:47:55.876000 3 1216 XCSE 20240515 14:47:55.876000 2 1216 XCSE 20240515 14:47:55.876000 1 1216 XCSE 20240515 14:47:55.876000 37 1216 XCSE 20240515 14:47:55.876000 34 1216 XCSE 20240515 14:47:55.876000 14 1216 XCSE 20240515 14:47:55.877000 14 1216 XCSE 20240515 14:47:55.878000 14 1216 XCSE 20240515 14:48:00.049000 50 1216 XCSE 20240515 14:48:00.333000 13 1216 XCSE 20240515 14:48:39.049000 9 1216 XCSE 20240515 14:48:39.106000 13 1216 XCSE 20240515 14:49:22.049000 10 1216 XCSE 20240515 14:49:22.106000 13 1216 XCSE 20240515 14:50:08.049000 18 1216 XCSE 20240515 14:50:08.049000 13 1216 XCSE 20240515 14:50:46.876000 14 1216 XCSE 20240515 14:51:30.050000 13 1216 XCSE 20240515 14:52:19.050000 13 1216 XCSE 20240515 14:53:10.174000 17 1216 XCSE 20240515 14:53:10.174000 13 1216 XCSE 20240515 14:53:36.049000 13 1216 XCSE 20240515 14:54:33.050000 50 1216 XCSE 20240515 14:54:54.719000 50 1216 XCSE 20240515 14:54:54.719000 73 1216 XCSE 20240515 15:01:57.049000 88 1217 XCSE 20240515 15:04:45.591000 3 1217 XCSE 20240515 15:04:45.591000 36 1216 XCSE 20240515 15:05:22.055000 53 1216 XCSE 20240515 15:05:22.055000 13 1216 XCSE 20240515 15:05:22.055000 50 1216 XCSE 20240515 15:05:22.055000 63 1217 XCSE 20240515 15:05:22.055000 50 1217 XCSE 20240515 15:05:22.055000 27 1217 XCSE 20240515 15:05:22.055000 14 1216 XCSE 20240515 15:05:47.049000 81 1216 XCSE 20240515 15:06:16.049000 85 1216 XCSE 20240515 15:08:30.068000 12 1216 XCSE 20240515 15:08:30.068000 12 1216 XCSE 20240515 15:08:30.068000 24 1216 XCSE 20240515 15:08:30.068000 38 1215 XCSE 20240515 15:10:58.050000 59 1215 XCSE 20240515 15:10:58.050000 49 1215 XCSE 20240515 15:13:22.925000 53 1214 XCSE 20240515 15:22:05.831000 13 1214 XCSE 20240515 15:22:05.831000 13 1214 XCSE 20240515 15:22:05.831000 13 1214 XCSE 20240515 15:22:05.831000 13 1214 XCSE 20240515 15:22:05.831000 20 1214 XCSE 20240515 15:22:21.049000 18 1215 XCSE 20240515 15:24:38.877000 66 1214 XCSE 20240515 15:27:24.050000 12 1213 XCSE 20240515 15:27:34.025000 49 1213 XCSE 20240515 15:27:34.025000 13 1212 XCSE 20240515 15:27:43.020000 36 1212 XCSE 20240515 15:27:43.020000 13 1211 XCSE 20240515 15:29:01.111000 15 1212 XCSE 20240515 15:31:51.868000 10 1212 XCSE 20240515 15:31:51.868000 12 1211 XCSE 20240515 15:32:45.926000 1 1213 XCSE 20240515 15:34:03.220000 2 1214 XCSE 20240515 15:41:19.404000 40 1214 XCSE 20240515 15:43:51.773000 12 1213 XCSE 20240515 15:44:14.381000 12 1213 XCSE 20240515 15:44:30.529000 12 1213 XCSE 20240515 15:44:44.095000 3 1213 XCSE 20240515 15:45:54.629000 11 1213 XCSE 20240515 15:45:54.629000 12 1212 XCSE 20240515 15:46:12.903000 12 1212 XCSE 20240515 15:46:36.049000 12 1212 XCSE 20240515 15:47:30.050000 13 1213 XCSE 20240515 15:50:18.323000 13 1213 XCSE 20240515 15:50:45.235000 62 1213 XCSE 20240515 16:07:06.049000 12 1213 XCSE 20240515 16:07:06.049000 12 1213 XCSE 20240515 16:07:06.049000 13 1213 XCSE 20240515 16:07:06.049000 12 1213 XCSE 20240515 16:07:06.049000 12 1212 XCSE 20240515 16:07:09.238000 49 1212 XCSE 20240515 16:07:09.238000 12 1212 XCSE 20240515 16:07:11.324000 1 1212 XCSE 20240515 16:07:11.324000 13 1211 XCSE 20240515 16:07:17.642000 13 1210 XCSE 20240515 16:07:24.158000 13 1210 XCSE 20240515 16:07:29.527000 13 1210 XCSE 20240515 16:07:35.999000 13 1210 XCSE 20240515 16:07:42.049000 13 1210 XCSE 20240515 16:07:59.626000 12 1210 XCSE 20240515 16:08:26.050000 4 1211 XCSE 20240515 16:14:12.150000 22 1211 XCSE 20240515 16:14:12.150000 12 1211 XCSE 20240515 16:17:36.049000 12 1211 XCSE 20240515 16:17:55.049000 12 1211 XCSE 20240515 16:18:16.049000 1 1211 XCSE 20240515 16:18:37.050000 11 1211 XCSE 20240515 16:18:37.050000 1 1211 XCSE 20240515 16:18:55.976000 11 1211 XCSE 20240515 16:18:55.976000 1 1211 XCSE 20240515 16:19:16.048000 12 1211 XCSE 20240515 16:19:16.048000 12 1211 XCSE 20240515 16:19:38.050000 50 1212 XCSE 20240515 16:22:06.192000 79 1212 XCSE 20240515 16:22:45.546000 43 1212 XCSE 20240515 16:22:45.546000 12 1213 XCSE 20240515 16:22:49.528000 12 1213 XCSE 20240515 16:22:53.707000 12 1213 XCSE 20240515 16:22:58.049000 14 1213 XCSE 20240515 16:23:02.049000 1 1213 XCSE 20240515 16:23:05.513000 12 1213 XCSE 20240515 16:23:05.513000 11 1213 XCSE 20240515 16:23:11.048000 2 1213 XCSE 20240515 16:23:11.048000 1 1213 XCSE 20240515 16:23:11.048000 12 1213 XCSE 20240515 16:23:14.552000 1 1213 XCSE 20240515 16:23:20.052000 12 1213 XCSE 20240515 16:23:20.052000 1 1213 XCSE 20240515 16:23:20.052000 13 1213 XCSE 20240515 16:23:25.064000 2 1213 XCSE 20240515 16:23:25.064000 13 1213 XCSE 20240515 16:23:30.048000 2 1213 XCSE 20240515 16:23:30.048000 13 1213 XCSE 20240515 16:23:35.049000 2 1213 XCSE 20240515 16:23:35.049000 13 1213 XCSE 20240515 16:23:40.048000 2 1213 XCSE 20240515 16:23:40.048000 14 1213 XCSE 20240515 16:23:45.048000 12 1213 XCSE 20240515 16:23:53.048000 13 1213 XCSE 20240515 16:24:01.049000 12 1213 XCSE 20240515 16:24:12.555000 29 1213 XCSE 20240515 16:26:55.432000 48 1213 XCSE 20240515 16:27:13.049000 16 1213 XCSE 20240515 16:27:13.049000 68 1210 XCSE 20240515 16:37:01.299242 38 1217 XCSE 20240516 9:06:33.840000 40 1216 XCSE 20240516 9:09:47.893000 40 1214 XCSE 20240516 9:09:47.989000 23 1212 XCSE 20240516 9:28:19.091000 17 1212 XCSE 20240516 9:28:19.091000 37 1211 XCSE 20240516 9:30:20.972000 40 1210 XCSE 20240516 9:30:26.354000 38 1208 XCSE 20240516 9:30:29.533000 100 1208 XCSE 20240516 9:30:30.355000 36 1207 XCSE 20240516 9:30:30.842000 38 1208 XCSE 20240516 9:32:02.623000 13 1208 XCSE 20240516 9:32:19.004000 39 1206 XCSE 20240516 9:34:10.788000 20 1204 XCSE 20240516 9:34:45.437000 6 1204 XCSE 20240516 9:34:45.437000 17 1205 XCSE 20240516 9:38:31.219000 30 1205 XCSE 20240516 9:41:21.809000 6 1205 XCSE 20240516 9:41:21.809000 2 1205 XCSE 20240516 9:42:16.854000 6 1205 XCSE 20240516 9:42:16.854000 4 1205 XCSE 20240516 9:42:16.854000 13 1204 XCSE 20240516 9:43:31.852000 40 1201 XCSE 20240516 9:44:02.854000 53 1201 XCSE 20240516 9:45:46.680000 52 1200 XCSE 20240516 9:45:48.932000 53 1199 XCSE 20240516 9:45:48.980000 14 1200 XCSE 20240516 9:46:00.807000 13 1199 XCSE 20240516 9:46:34.960000 14 1198 XCSE 20240516 9:47:56.444000 13 1197 XCSE 20240516 9:49:47.364000 13 1195 XCSE 20240516 9:52:25.527000 13 1194 XCSE 20240516 9:53:58.984000 13 1194 XCSE 20240516 9:53:58.984000 14 1194 XCSE 20240516 9:54:00.656000 26 1198 XCSE 20240516 10:02:35.535000 38 1198 XCSE 20240516 10:08:45.872000 40 1198 XCSE 20240516 10:08:45.878000 27 1197 XCSE 20240516 10:09:26.508000 4 1197 XCSE 20240516 10:09:26.508000 5 1199 XCSE 20240516 10:22:23.817000 13 1199 XCSE 20240516 10:22:23.817000 21 1199 XCSE 20240516 10:22:23.817000 12 1199 XCSE 20240516 10:23:16.515000 12 1199 XCSE 20240516 10:24:12.273000 4 1199 XCSE 20240516 10:25:07.852000 8 1199 XCSE 20240516 10:25:07.852000 13 1199 XCSE 20240516 10:26:13.851000 13 1199 XCSE 20240516 10:27:25.852000 13 1198 XCSE 20240516 10:28:42.855000 53 1199 XCSE 20240516 10:52:22.177000 13 1199 XCSE 20240516 10:52:22.177000 50 1199 XCSE 20240516 10:52:22.181000 50 1199 XCSE 20240516 10:52:22.182000 20 1198 XCSE 20240516 11:03:38.221000 25 1198 XCSE 20240516 11:03:38.221000 4 1198 XCSE 20240516 11:03:38.221000 37 1198 XCSE 20240516 11:22:04.834000 40 1198 XCSE 20240516 11:25:25.426000 38 1198 XCSE 20240516 11:25:25.427000 38 1196 XCSE 20240516 11:25:25.563000 201 1196 XCSE 20240516 11:25:25.695000 5 1197 XCSE 20240516 11:41:06.215000 21 1197 XCSE 20240516 11:41:06.215000 24 1196 XCSE 20240516 11:42:03.833000 1 1196 XCSE 20240516 11:42:03.840000 24 1196 XCSE 20240516 11:42:03.840000 30 1198 XCSE 20240516 11:47:42.819000 14 1198 XCSE 20240516 11:47:42.819000 100 1198 XCSE 20240516 11:47:42.819000 13 1198 XCSE 20240516 11:47:43.893000 3 1198 XCSE 20240516 11:47:43.893000 13 1198 XCSE 20240516 11:47:53.376000 34 1198 XCSE 20240516 11:47:53.376000 37 1198 XCSE 20240516 11:50:42.620000 12 1198 XCSE 20240516 11:51:15.853000 13 1198 XCSE 20240516 11:51:42.854000 11 1198 XCSE 20240516 11:53:09.855000 2 1198 XCSE 20240516 11:53:09.855000 11 1198 XCSE 20240516 11:54:30.495000 2 1198 XCSE 20240516 11:54:30.495000 2 1199 XCSE 20240516 11:57:12.855000 5 1198 XCSE 20240516 12:05:39.189000 10 1201 XCSE 20240516 12:18:00.685000 13 1201 XCSE 20240516 12:18:00.685000 103 1201 XCSE 20240516 12:18:00.685000 12 1201 XCSE 20240516 12:18:00.685000 32 1201 XCSE 20240516 12:18:00.685000 20 1203 XCSE 20240516 12:32:07.442000 38 1201 XCSE 20240516 12:33:07.021000 40 1201 XCSE 20240516 12:33:50.475000 14 1200 XCSE 20240516 12:40:35.099000 11 1200 XCSE 20240516 12:41:24.998000 12 1200 XCSE 20240516 12:41:24.998000 3 1200 XCSE 20240516 12:41:24.998000 11 1200 XCSE 20240516 12:52:10.257000 29 1200 XCSE 20240516 12:52:10.257000 12 1200 XCSE 20240516 12:52:10.257000 50 1201 XCSE 20240516 12:58:23.298000 1000 1200 XCSE 20240516 12:58:23.298928 50 1201 XCSE 20240516 13:02:22.857000 97 1202 XCSE 20240516 13:02:22.857000 13 1202 XCSE 20240516 13:02:22.892000 50 1202 XCSE 20240516 13:02:23.076000 14 1202 XCSE 20240516 13:02:23.094000 50 1202 XCSE 20240516 13:12:28.556000 79 1205 XCSE 20240516 13:51:27.474000 23 1205 XCSE 20240516 13:51:27.474000 20 1205 XCSE 20240516 13:51:31.367000 60 1205 XCSE 20240516 13:51:31.367000 16 1205 XCSE 20240516 13:51:44.361000 50 1205 XCSE 20240516 13:57:00.084000 12 1205 XCSE 20240516 13:57:34.171000 12 1205 XCSE 20240516 14:00:25.333000 12 1205 XCSE 20240516 14:03:28.852000 13 1205 XCSE 20240516 14:07:11.795000 4 1205 XCSE 20240516 14:08:32.517000 1 1205 XCSE 20240516 14:10:08.346000 50 1205 XCSE 20240516 14:17:34.547000 37 1204 XCSE 20240516 14:23:22.841000 15 1204 XCSE 20240516 14:23:22.841000 13 1204 XCSE 20240516 14:23:22.841000 13 1204 XCSE 20240516 14:23:22.841000 13 1204 XCSE 20240516 14:23:22.841000 8 1203 XCSE 20240516 14:23:22.927000 67 1203 XCSE 20240516 14:23:22.928000 4 1203 XCSE 20240516 14:23:22.928000 40 1202 XCSE 20240516 14:30:34.824000 74 1205 XCSE 20240516 14:55:38.550000 26 1204 XCSE 20240516 14:57:44.506000 13 1204 XCSE 20240516 14:57:44.506000 13 1204 XCSE 20240516 14:57:44.506000 12 1205 XCSE 20240516 15:08:24.386000 35 1207 XCSE 20240516 15:11:33.221000 3 1208 XCSE 20240516 15:11:33.226000 21 1208 XCSE 20240516 15:11:33.239000 12 1208 XCSE 20240516 15:11:40.852000 1 1208 XCSE 20240516 15:17:19.885000 39 1208 XCSE 20240516 15:17:19.885000 14 1208 XCSE 20240516 15:17:19.903000 40 1208 XCSE 20240516 15:30:00.661000 13 1208 XCSE 20240516 15:30:00.661000 28 1208 XCSE 20240516 15:30:00.792000 49 1210 XCSE 20240516 15:31:17.509000 3 1210 XCSE 20240516 15:31:17.509000 2 1209 XCSE 20240516 15:35:27.231000 49 1209 XCSE 20240516 15:35:27.231000 50 1208 XCSE 20240516 15:41:27.809000 12 1208 XCSE 20240516 15:41:27.809000 9 1207 XCSE 20240516 15:53:01.719000 43 1207 XCSE 20240516 15:53:01.719000 2 1208 XCSE 20240516 15:58:54.465000 25 1208 XCSE 20240516 15:58:54.465000 14 1208 XCSE 20240516 15:58:54.465000 100 1208 XCSE 20240516 15:58:58.610000 55 1208 XCSE 20240516 15:59:02.692000 50 1208 XCSE 20240516 15:59:15.294000 2 1207 XCSE 20240516 15:59:28.229000 63 1207 XCSE 20240516 15:59:28.268000 27 1208 XCSE 20240516 16:05:32.853000 50 1208 XCSE 20240516 16:05:37.033000 27 1208 XCSE 20240516 16:05:37.033000 50 1208 XCSE 20240516 16:05:37.034000 12 1207 XCSE 20240516 16:08:14.773000 16 1208 XCSE 20240516 16:20:28.230000 21 1208 XCSE 20240516 16:20:28.230000 50 1208 XCSE 20240516 16:20:35.882000 20 1208 XCSE 20240516 16:20:35.882000 50 1208 XCSE 20240516 16:20:35.883000 50 1208 XCSE 20240516 16:20:35.883000 50 1208 XCSE 20240516 16:20:35.884000 6 1207 XCSE 20240516 16:21:28.473000 25 1207 XCSE 20240516 16:21:33.022000 8 1207 XCSE 20240516 16:21:33.042000 17 1207 XCSE 20240516 16:21:33.050000 17 1206 XCSE 20240516 16:23:21.125000 8 1206 XCSE 20240516 16:23:21.125000 12 1206 XCSE 20240516 16:23:21.125000 12 1208 XCSE 20240516 16:24:21.362000 12 1208 XCSE 20240516 16:25:06.361000 19 1208 XCSE 20240516 16:26:20.103000 8 1208 XCSE 20240516 16:26:20.103000 12 1208 XCSE 20240516 16:26:46.360000 13 1207 XCSE 20240516 16:27:21.849000 24 1207 XCSE 20240516 16:27:21.849000 16 1207 XCSE 20240516 16:27:21.849000 34 1207 XCSE 20240516 16:27:21.850000 43 1207 XCSE 20240516 16:27:21.850000 50 1207 XCSE 20240516 16:27:21.860000 41 1207 XCSE 20240516 16:27:21.860000 40 1206 XCSE 20240516 16:27:21.983000 8 1206 XCSE 20240516 16:27:21.994000 40 1205 XCSE 20240516 16:27:22.115000 37 1205 XCSE 20240516 16:27:22.141000 325 1205 XCSE 20240516 16:30:22.371639 29 1205 XCSE 20240516 16:30:33.718679 12 1205 XCSE 20240517 9:03:52.407000 12 1204 XCSE 20240517 9:04:21.851000 36 1202 XCSE 20240517 9:06:15.707000 1 1202 XCSE 20240517 9:09:25.983000 39 1202 XCSE 20240517 9:09:25.983000 99 1206 XCSE 20240517 9:21:12.637000 16 1206 XCSE 20240517 9:21:12.637000 40 1205 XCSE 20240517 9:22:42.866000 13 1205 XCSE 20240517 9:22:42.866000 13 1205 XCSE 20240517 9:25:17.039000 44 1205 XCSE 20240517 9:25:17.039000 10 1204 XCSE 20240517 9:39:10.711000 15 1204 XCSE 20240517 9:39:10.711000 16 1203 XCSE 20240517 9:44:44.244000 1 1203 XCSE 20240517 9:46:42.718000 11 1206 XCSE 20240517 9:53:15.610000 315 1207 XCSE 20240517 9:53:15.610000 3 1207 XCSE 20240517 9:53:15.610000 9 1207 XCSE 20240517 9:53:15.610000 8 1207 XCSE 20240517 9:53:15.610000 26 1208 XCSE 20240517 9:53:47.646000 26 1207 XCSE 20240517 10:00:28.076000 13 1207 XCSE 20240517 10:00:28.076000 37 1206 XCSE 20240517 10:08:45.064000 25 1205 XCSE 20240517 10:10:54.082000 8 1206 XCSE 20240517 10:14:04.054000 9 1205 XCSE 20240517 10:34:34.263000 16 1205 XCSE 20240517 10:34:34.263000 12 1205 XCSE 20240517 10:34:34.263000 37 1204 XCSE 20240517 10:34:34.590000 6 1202 XCSE 20240517 10:35:46.577000 9 1202 XCSE 20240517 10:37:08.534000 21 1202 XCSE 20240517 10:46:48.024000 39 1204 XCSE 20240517 10:56:32.765000 10 1205 XCSE 20240517 10:56:32.787000 1 1204 XCSE 20240517 11:03:56.877000 52 1205 XCSE 20240517 11:34:59.127000 5 1205 XCSE 20240517 11:36:29.704000 37 1207 XCSE 20240517 11:37:54.641000 50 1207 XCSE 20240517 11:37:54.641000 7 1207 XCSE 20240517 11:37:54.866000 7 1207 XCSE 20240517 11:39:27.610000 50 1207 XCSE 20240517 11:39:27.610000 50 1207 XCSE 20240517 11:39:27.648000 50 1207 XCSE 20240517 11:39:27.649000 25 1206 XCSE 20240517 11:40:01.042000 50 1206 XCSE 20240517 11:40:01.062000 23 1208 XCSE 20240517 11:50:14.681000 94 1208 XCSE 20240517 11:50:14.681000 13 1208 XCSE 20240517 11:50:14.681000 3 1208 XCSE 20240517 11:50:14.681000 15 1208 XCSE 20240517 11:50:14.681000 50 1208 XCSE 20240517 11:50:14.681000 13 1206 XCSE 20240517 11:50:14.686000 26 1208 XCSE 20240517 11:50:29.537000 49 1208 XCSE 20240517 11:50:29.537000 13 1208 XCSE 20240517 11:50:29.541000 1 1206 XCSE 20240517 11:50:29.651000 60 1207 XCSE 20240517 11:50:30.530000 1 1207 XCSE 20240517 11:50:30.530000 49 1208 XCSE 20240517 11:50:44.544000 14 1208 XCSE 20240517 11:50:44.544000 13 1208 XCSE 20240517 11:50:44.547000 50 1208 XCSE 20240517 11:50:44.547000 10 1208 XCSE 20240517 11:50:44.594000 40 1208 XCSE 20240517 11:50:59.595000 460 1208 XCSE 20240517 11:50:59.595000 7 1208 XCSE 20240517 11:50:59.595000 50 1208 XCSE 20240517 11:50:59.595000 27 1206 XCSE 20240517 11:50:59.596000 37 1206 XCSE 20240517 11:51:00.743000 27 1206 XCSE 20240517 11:51:00.743000 26 1205 XCSE 20240517 11:51:00.765000 33 1207 XCSE 20240517 11:51:29.558000 13 1207 XCSE 20240517 11:51:44.506000 22 1207 XCSE 20240517 11:51:44.506000 11 1207 XCSE 20240517 11:51:44.506000 40 1208 XCSE 20240517 11:51:59.484000 21 1208 XCSE 20240517 11:51:59.484000 20 1208 XCSE 20240517 11:52:29.596000 15 1208 XCSE 20240517 11:52:59.536000 5 1208 XCSE 20240517 11:53:44.512000 8 1208 XCSE 20240517 11:53:44.512000 5 1208 XCSE 20240517 11:54:44.615000 8 1208 XCSE 20240517 11:54:44.615000 16 1208 XCSE 20240517 11:55:59.548000 16 1208 XCSE 20240517 11:56:59.521000 13 1208 XCSE 20240517 11:57:44.559000 14 1208 XCSE 20240517 11:58:44.606000 14 1208 XCSE 20240517 11:59:44.572000 26 1205 XCSE 20240517 12:05:40.822000 26 1205 XCSE 20240517 12:05:40.822000 11 1205 XCSE 20240517 12:05:40.822000 13 1205 XCSE 20240517 12:05:40.822000 6 1205 XCSE 20240517 12:05:40.822000 8 1205 XCSE 20240517 12:05:40.822000 11 1205 XCSE 20240517 12:05:40.822000 1 1205 XCSE 20240517 12:05:40.822000 104 1204 XCSE 20240517 12:05:41.142000 61 1203 XCSE 20240517 12:09:10.527000 59 1202 XCSE 20240517 12:11:40.088000 5 1202 XCSE 20240517 12:11:40.088000 9 1201 XCSE 20240517 12:11:40.111000 37 1204 XCSE 20240517 12:24:23.406000 38 1205 XCSE 20240517 12:42:29.137000 25 1206 XCSE 20240517 12:46:35.343000 40 1206 XCSE 20240517 12:46:35.343000 50 1206 XCSE 20240517 12:46:35.343000 49 1205 XCSE 20240517 12:53:39.757000 1 1205 XCSE 20240517 12:53:39.757000 7 1205 XCSE 20240517 12:53:39.757000 28 1208 XCSE 20240517 13:04:44.815000 13 1208 XCSE 20240517 13:04:44.815000 7 1208 XCSE 20240517 13:04:44.815000 26 1208 XCSE 20240517 13:04:44.815000 3 1208 XCSE 20240517 13:04:44.815000 24 1208 XCSE 20240517 13:04:44.815000 13 1208 XCSE 20240517 13:04:44.815000 13 1208 XCSE 20240517 13:06:46.467000 26 1208 XCSE 20240517 13:06:46.467000 1 1208 XCSE 20240517 13:06:46.487000 8 1208 XCSE 20240517 13:07:58.603000 1 1208 XCSE 20240517 13:07:58.623000 10 1208 XCSE 20240517 13:09:09.711000 1 1208 XCSE 20240517 13:09:09.731000 9 1208 XCSE 20240517 13:09:09.735000 10 1208 XCSE 20240517 13:09:09.765000 8 1208 XCSE 20240517 13:09:09.791000 9 1208 XCSE 20240517 13:09:09.822000 10 1208 XCSE 20240517 13:09:09.860000 1 1208 XCSE 20240517 13:09:09.880000 10 1208 XCSE 20240517 13:09:09.887000 1 1208 XCSE 20240517 13:09:17.850000 10 1208 XCSE 20240517 13:09:17.850000 27 1207 XCSE 20240517 13:09:36.309000 22 1207 XCSE 20240517 13:09:36.403000 3 1207 XCSE 20240517 13:09:36.403000 12 1207 XCSE 20240517 13:10:34.945000 13 1207 XCSE 20240517 13:12:20.581000 25 1206 XCSE 20240517 13:14:31.352000 13 1206 XCSE 20240517 13:14:31.352000 15 1206 XCSE 20240517 13:14:31.352000 25 1205 XCSE 20240517 13:23:21.394000 25 1205 XCSE 20240517 13:23:21.394000 13 1205 XCSE 20240517 13:23:21.394000 12 1205 XCSE 20240517 13:23:21.394000 24 1206 XCSE 20240517 13:29:31.092000 25 1205 XCSE 20240517 13:30:53.634000 26 1204 XCSE 20240517 13:39:45.560000 13 1204 XCSE 20240517 13:39:45.560000 13 1204 XCSE 20240517 13:39:45.560000 12 1204 XCSE 20240517 13:39:45.560000 13 1204 XCSE 20240517 13:39:45.560000 19 1204 XCSE 20240517 13:39:45.694000 26 1206 XCSE 20240517 13:43:20.321000 24 1206 XCSE 20240517 13:44:25.063000 13 1206 XCSE 20240517 13:44:25.064000 34 1206 XCSE 20240517 13:44:25.087000 39 1205 XCSE 20240517 13:45:46.534000 20 1206 XCSE 20240517 13:56:33.292000 152 1206 XCSE 20240517 13:56:33.292000 12 1206 XCSE 20240517 13:56:50.580000 13 1206 XCSE 20240517 13:56:58.774000 20 1209 XCSE 20240517 14:14:06.862000 152 1209 XCSE 20240517 14:14:06.862000 13 1209 XCSE 20240517 14:14:30.581000 7 1209 XCSE 20240517 14:14:41.813000 5 1209 XCSE 20240517 14:14:41.813000 12 1209 XCSE 20240517 14:14:53.089000 9 1209 XCSE 20240517 14:15:01.905000 3 1209 XCSE 20240517 14:15:01.905000 13 1209 XCSE 20240517 14:15:26.298000 12 1210 XCSE 20240517 14:15:40.581000 12 1210 XCSE 20240517 14:15:49.776000 12 1210 XCSE 20240517 14:15:59.943000 1 1210 XCSE 20240517 14:16:10.580000 12 1210 XCSE 20240517 14:16:10.580000 3 1210 XCSE 20240517 14:16:21.501000 9 1210 XCSE 20240517 14:16:21.501000 12 1210 XCSE 20240517 14:16:30.963000 13 1210 XCSE 20240517 14:16:59.788000 12 1209 XCSE 20240517 14:18:52.069000 42 1207 XCSE 20240517 14:20:23.234000 23 1207 XCSE 20240517 14:24:01.144000 22 1207 XCSE 20240517 14:24:01.144000 55 1209 XCSE 20240517 14:38:33.316000 5 1209 XCSE 20240517 14:39:03.109000 7 1209 XCSE 20240517 14:39:03.109000 12 1209 XCSE 20240517 14:39:30.887000 4 1207 XCSE 20240517 14:39:42.186000 33 1207 XCSE 20240517 14:39:42.186000 12 1207 XCSE 20240517 14:39:42.186000 12 1207 XCSE 20240517 14:39:42.186000 62 1207 XCSE 20240517 14:41:33.080000 12 1207 XCSE 20240517 14:41:33.080000 49 1208 XCSE 20240517 15:09:28.574000 32 1208 XCSE 20240517 15:09:28.574000 12 1208 XCSE 20240517 15:09:46.095000 6 1208 XCSE 20240517 15:10:04.580000 6 1208 XCSE 20240517 15:10:04.580000 12 1208 XCSE 20240517 15:10:18.581000 1 1208 XCSE 20240517 15:10:39.581000 11 1208 XCSE 20240517 15:10:39.581000 12 1208 XCSE 20240517 15:11:25.423000 8 1208 XCSE 20240517 15:13:44.581000 3 1208 XCSE 20240517 15:13:44.581000 1 1208 XCSE 20240517 15:13:44.581000 12 1208 XCSE 20240517 15:16:08.583000 12 1208 XCSE 20240517 15:16:22.581000 89 1207 XCSE 20240517 15:30:00.981000 39 1208 XCSE 20240517 15:32:27.711000 12 1208 XCSE 20240517 15:32:27.711000 47 1208 XCSE 20240517 15:32:27.711000 3 1208 XCSE 20240517 15:32:27.711000 3 1208 XCSE 20240517 15:32:27.711000 16 1208 XCSE 20240517 15:32:27.711000 24 1208 XCSE 20240517 15:32:27.711000 10 1208 XCSE 20240517 15:32:27.711000 13 1208 XCSE 20240517 15:32:27.711000 13 1208 XCSE 20240517 15:32:35.581000 13 1208 XCSE 20240517 15:32:44.581000 2 1208 XCSE 20240517 15:32:53.582000 11 1208 XCSE 20240517 15:32:53.582000 12 1208 XCSE 20240517 15:33:00.235000 1 1208 XCSE 20240517 15:33:07.581000 9 1208 XCSE 20240517 15:33:07.581000 2 1208 XCSE 20240517 15:33:07.581000 12 1208 XCSE 20240517 15:33:14.581000 12 1208 XCSE 20240517 15:33:20.581000 13 1208 XCSE 20240517 15:33:27.272000 11 1208 XCSE 20240517 15:33:42.581000 1 1208 XCSE 20240517 15:33:42.581000 1 1208 XCSE 20240517 15:34:04.063000 1 1208 XCSE 20240517 15:34:04.083000 41 1208 XCSE 20240517 15:35:30.529000 12 1208 XCSE 20240517 15:36:10.010000 9 1208 XCSE 20240517 15:36:43.581000 1 1208 XCSE 20240517 15:36:43.581000 2 1208 XCSE 20240517 15:36:43.581000 13 1208 XCSE 20240517 15:38:09.299000 12 1208 XCSE 20240517 15:40:06.580000 7 1208 XCSE 20240517 15:41:52.397000 1 1208 XCSE 20240517 15:41:52.397000 4 1208 XCSE 20240517 15:41:52.397000 12 1208 XCSE 20240517 15:42:37.581000 8 1208 XCSE 20240517 15:43:36.497000 4 1208 XCSE 20240517 15:43:36.497000 12 1208 XCSE 20240517 15:45:00.091000 1 1208 XCSE 20240517 15:45:44.581000 11 1208 XCSE 20240517 15:45:44.581000 12 1208 XCSE 20240517 15:46:49.580000 3 1208 XCSE 20240517 15:48:28.581000 9 1208 XCSE 20240517 15:48:28.581000 1 1208 XCSE 20240517 15:49:56.819000 1 1208 XCSE 20240517 15:50:11.952000 25 1208 XCSE 20240517 15:50:13.026000 13 1208 XCSE 20240517 15:50:27.580000 12 1208 XCSE 20240517 15:50:40.581000 12 1208 XCSE 20240517 15:50:53.515000 12 1208 XCSE 20240517 15:51:07.583000 12 1208 XCSE 20240517 15:51:19.582000 12 1208 XCSE 20240517 15:51:33.517000 7 1208 XCSE 20240517 15:51:46.401000 5 1208 XCSE 20240517 15:51:46.401000 1 1208 XCSE 20240517 15:52:00.769000 11 1208 XCSE 20240517 15:52:00.769000 12 1208 XCSE 20240517 15:52:11.581000 3 1208 XCSE 20240517 15:52:25.061000 1 1208 XCSE 20240517 15:52:31.820000 1 1208 XCSE 20240517 15:52:33.098000 64 1207 XCSE 20240517 15:54:00.051000 26 1208 XCSE 20240517 15:54:00.052000 50 1208 XCSE 20240517 15:54:00.052000 61 1207 XCSE 20240517 15:54:04.731000 49 1206 XCSE 20240517 15:54:05.357000 3 1206 XCSE 20240517 15:54:05.357000 14 1205 XCSE 20240517 15:54:05.909000 36 1205 XCSE 20240517 15:54:05.926000 14 1205 XCSE 20240517 15:54:05.926000 14 1205 XCSE 20240517 15:54:06.039000 50 1207 XCSE 20240517 16:02:36.105000 149 1207 XCSE 20240517 16:02:36.105000 27 1206 XCSE 20240517 16:02:36.144000 30 1207 XCSE 20240517 16:08:54.033000 51 1207 XCSE 20240517 16:08:54.033000 7 1207 XCSE 20240517 16:08:54.033000 50 1207 XCSE 20240517 16:08:54.033000 31 1207 XCSE 20240517 16:08:54.033000 29 1207 XCSE 20240517 16:08:54.033000 2 1207 XCSE 20240517 16:08:54.033000 22 1207 XCSE 20240517 16:08:54.060000 1 1207 XCSE 20240517 16:08:54.075000 1 1207 XCSE 20240517 16:08:54.092000 15 1206 XCSE 20240517 16:11:45.165000 36 1206 XCSE 20240517 16:11:45.165000 10 1206 XCSE 20240517 16:11:45.165000 61 1206 XCSE 20240517 16:11:45.182000 24 1212 XCSE 20240517 16:31:39.626948 75 1212 XCSE 20240517 16:31:39.627008 12 1212 XCSE 20240517 16:31:39.627016 2 1212 XCSE 20240517 16:31:39.627029 6 1212 XCSE 20240517 16:31:39.627072 5 1212 XCSE 20240517 16:31:39.644630 95 1212 XCSE 20240517 16:31:39.644630 20 1212 XCSE 20240517 16:31:39.644687 80 1212 XCSE 20240517 16:31:39.646653 41 1212 XCSE 20240517 16:31:39.647543 59 1212 XCSE 20240517 16:31:40.153901 63 1212 XCSE 20240517 16:33:01.375667 37 1212 XCSE 20240517 16:33:01.375685 59 1212 XCSE 20240517 16:33:01.375704 2 1212 XCSE 20240517 16:33:01.375710 38 1212 XCSE 20240517 16:33:01.375716 1 1212 XCSE 20240517 16:33:01.375725 96 1212 XCSE 20240517 16:33:01.375725 39 1212 XCSE 20240517 16:33:01.392872

Attachment