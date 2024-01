Official RINGKJØBING LANDBOBANK A/S press release

Date 08.01.2024

Share buy-back programme - week 1

The share buy-back programme runs from and including 3 August 2023 up to and including 22 January 2024. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 August 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 371,300 981.15 364,300,827 2 January 2024 3,000 970.54 2,911,620 3 January 2024 4,000 957.11 3,828,440 4 January 2024 2,200 966.61 2,126,542 5 January 2024 1,000 978.56 978,560 Total under the share buy-back programme 381,500 980.72 374,145,989 Bought back under share buy-back programme executed in the period 2 February 2023 - 4 July 2023 392,310 981.36 384,998,522 Total bought back 773,810 981.05 759,144,511

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

773,810 shares under the above share buy-back programmes corresponding to 2.8 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 12 993,5 XCSE 20240102 9:07:08.849000 12 991,5 XCSE 20240102 9:09:34.891000 24 990 XCSE 20240102 9:31:00.092000 12 989,5 XCSE 20240102 9:31:06.681000 12 989 XCSE 20240102 9:31:45.163000 12 986,5 XCSE 20240102 9:40:46.519000 12 985,5 XCSE 20240102 9:56:33.162000 11 985,5 XCSE 20240102 10:00:02.254000 12 985 XCSE 20240102 10:09:26.382000 12 987 XCSE 20240102 10:24:09.819000 12 987 XCSE 20240102 10:27:56.037000 3 984,5 XCSE 20240102 10:30:16.318000 12 985,5 XCSE 20240102 10:31:52.493000 12 985 XCSE 20240102 10:35:39.530000 12 982,5 XCSE 20240102 10:44:36.657000 12 982,5 XCSE 20240102 10:44:36.657000 12 981,5 XCSE 20240102 10:46:19.583000 24 981,5 XCSE 20240102 11:02:33.949000 13 981 XCSE 20240102 11:05:18.372000 12 978 XCSE 20240102 11:08:07.769000 24 979 XCSE 20240102 11:20:37.245000 23 978,5 XCSE 20240102 11:31:38.726000 11 978,5 XCSE 20240102 11:31:38.726000 1 977,5 XCSE 20240102 11:45:13.669000 9 977,5 XCSE 20240102 11:46:18.314000 3 977,5 XCSE 20240102 11:46:18.314000 12 977 XCSE 20240102 11:46:19.131000 12 979 XCSE 20240102 12:17:20.407000 57 979,5 XCSE 20240102 12:22:06.031000 20 979 XCSE 20240102 12:23:17.184000 3 979 XCSE 20240102 12:23:17.184000 12 979 XCSE 20240102 12:29:31.268000 12 978,5 XCSE 20240102 12:29:31.273000 12 978 XCSE 20240102 12:31:01.681000 12 975,5 XCSE 20240102 12:33:24.570000 8 975,5 XCSE 20240102 12:33:24.570000 4 975,5 XCSE 20240102 12:33:24.570000 12 975 XCSE 20240102 12:35:00.089000 3 973 XCSE 20240102 12:35:48.738000 9 973 XCSE 20240102 12:37:14.186000 3 973 XCSE 20240102 12:37:14.186000 12 974,5 XCSE 20240102 12:44:31.530000 12 973,5 XCSE 20240102 12:49:49.122000 12 973,5 XCSE 20240102 12:49:49.122000 12 973,5 XCSE 20240102 12:56:20.728000 12 973 XCSE 20240102 13:07:05.592000 12 973 XCSE 20240102 13:07:05.592000 12 974 XCSE 20240102 13:13:37.575000 12 973 XCSE 20240102 13:24:28.491000 12 971,5 XCSE 20240102 13:28:02.304000 12 970,5 XCSE 20240102 13:29:07.880000 12 971 XCSE 20240102 13:36:23.465000 12 969,5 XCSE 20240102 13:44:00.736000 12 968 XCSE 20240102 13:45:31.592000 12 967,5 XCSE 20240102 13:47:10.592000 12 968 XCSE 20240102 14:00:22.446000 12 969 XCSE 20240102 14:06:50.776000 1 967,5 XCSE 20240102 14:11:37.484000 12 967,5 XCSE 20240102 14:19:06.115000 12 966,5 XCSE 20240102 14:26:34.224000 12 966 XCSE 20240102 14:27:35.795000 12 965 XCSE 20240102 14:31:30.722000 12 967 XCSE 20240102 14:41:11.417000 12 966,5 XCSE 20240102 14:59:07.679000 12 966 XCSE 20240102 15:04:41.197000 11 965 XCSE 20240102 15:10:20.007000 12 965 XCSE 20240102 15:10:34.118000 12 965,5 XCSE 20240102 15:15:20.649000 11 965,5 XCSE 20240102 15:15:20.649000 11 965,5 XCSE 20240102 15:15:20.649000 12 966 XCSE 20240102 15:22:51.229000 12 966 XCSE 20240102 15:24:32.952000 12 966,5 XCSE 20240102 15:25:51.246000 11 966,5 XCSE 20240102 15:27:46.247000 8 966,5 XCSE 20240102 15:29:03.266000 3 966,5 XCSE 20240102 15:29:03.266000 11 966,5 XCSE 20240102 15:30:16.020000 12 965,5 XCSE 20240102 15:31:15.789000 11 965,5 XCSE 20240102 15:31:15.789000 6 965 XCSE 20240102 15:33:03.367000 18 965 XCSE 20240102 15:33:03.367000 12 965 XCSE 20240102 15:33:03.367000 14 964,5 XCSE 20240102 15:37:22.617000 12 964,5 XCSE 20240102 15:39:01.163000 16 964,5 XCSE 20240102 15:41:00.426000 12 964 XCSE 20240102 15:41:00.445000 11 964 XCSE 20240102 15:41:00.445000 11 964 XCSE 20240102 15:41:00.445000 40 966 XCSE 20240102 15:47:10.991082 40 966 XCSE 20240102 15:47:10.991232 40 966 XCSE 20240102 15:47:10.991280 40 966 XCSE 20240102 15:47:10.991619 40 966 XCSE 20240102 15:47:10.992395 40 966 XCSE 20240102 15:47:10.992560 40 966 XCSE 20240102 15:47:10.995504 20 966 XCSE 20240102 15:47:11.008583 20 966 XCSE 20240102 15:47:11.008594 16 966 XCSE 20240102 15:47:11.008609 21 966 XCSE 20240102 15:47:11.010576 3 966 XCSE 20240102 15:47:11.033653 37 966 XCSE 20240102 15:47:11.033653 40 966 XCSE 20240102 15:47:11.113504 8 966 XCSE 20240102 15:47:11.113538 11 965 XCSE 20240102 15:53:49.870474 11 965 XCSE 20240102 15:54:13.534998 11 965 XCSE 20240102 15:54:45.581071 11 965 XCSE 20240102 15:54:45.581127 11 965 XCSE 20240102 15:54:45.581169 14 967 XCSE 20240102 16:03:59.642024 14 967 XCSE 20240102 16:03:59.642065 14 967 XCSE 20240102 16:03:59.642093 31 967 XCSE 20240102 16:03:59.642093 14 967 XCSE 20240102 16:03:59.642125 8 967 XCSE 20240102 16:03:59.661475 6 967 XCSE 20240102 16:03:59.661491 14 967 XCSE 20240102 16:03:59.663930 14 967 XCSE 20240102 16:03:59.679300 6 967 XCSE 20240102 16:05:19.691136 8 967 XCSE 20240102 16:05:19.691164 14 967 XCSE 20240102 16:05:19.710501 9 967 XCSE 20240102 16:05:19.710501 14 967 XCSE 20240102 16:05:19.711275 81 967 XCSE 20240102 16:05:19.711275 14 967 XCSE 20240102 16:05:19.780655 10 970 XCSE 20240102 16:14:01.501052 7 970 XCSE 20240102 16:14:01.521136 3 970 XCSE 20240102 16:14:10.946857 1 970 XCSE 20240102 16:14:10.946857 10 970 XCSE 20240102 16:14:45.815768 10 970 XCSE 20240102 16:14:45.815842 10 970 XCSE 20240102 16:14:45.832464 9 970 XCSE 20240102 16:14:45.832464 10 970 XCSE 20240102 16:14:46.076331 10 970 XCSE 20240102 16:14:46.096742 10 970 XCSE 20240102 16:15:35.293042 10 970 XCSE 20240102 16:15:35.293071 10 970 XCSE 20240102 16:15:35.293071 10 970 XCSE 20240102 16:15:35.293087 10 970 XCSE 20240102 16:15:35.293123 10 970 XCSE 20240102 16:15:35.293138 30 970 XCSE 20240102 16:15:35.293140 19 969 XCSE 20240102 16:25:26.663412 11 969 XCSE 20240102 16:25:26.683479 8 969 XCSE 20240102 16:25:26.683538 3 969 XCSE 20240102 16:25:36.011704 6 969 XCSE 20240102 16:25:45.826526 10 969 XCSE 20240102 16:25:45.826540 6 969 XCSE 20240102 16:25:45.826540 10 969 XCSE 20240102 16:25:45.826581 9 969 XCSE 20240102 16:25:45.826599 1 969 XCSE 20240102 16:25:45.826599 16 969 XCSE 20240102 16:25:45.858790 3 969 XCSE 20240102 16:25:50.435673 19 969 XCSE 20240102 16:26:00.468889 19 969 XCSE 20240102 16:26:00.486926 6 969 XCSE 20240102 16:26:00.545904 13 969 XCSE 20240102 16:26:00.545923 60 969 XCSE 20240102 16:26:00.545929 13 969 XCSE 20240102 16:26:00.545939 6 969 XCSE 20240102 16:26:00.545972 7 969 XCSE 20240102 16:26:00.545972 19 969 XCSE 20240102 16:26:00.563015 19 969 XCSE 20240102 16:26:00.563446 19 969 XCSE 20240102 16:26:00.565935 19 969 XCSE 20240102 16:26:00.579829 19 969 XCSE 20240102 16:26:07.969735 19 969 XCSE 20240102 16:26:08.005282 19 969 XCSE 20240102 16:26:08.025584 22 969 XCSE 20240102 16:26:08.025584 19 969,5 XCSE 20240102 16:39:12.223056 16 969,5 XCSE 20240102 16:39:12.223116 15 969,5 XCSE 20240102 16:39:12.223158 16 969,5 XCSE 20240102 16:39:12.223158 78 969,5 XCSE 20240102 16:39:12.223170 50 969,5 XCSE 20240102 16:39:12.223561 45 969,5 XCSE 20240102 16:39:12.223584 5 969,5 XCSE 20240102 16:39:12.224083 50 969,5 XCSE 20240102 16:39:12.224770 148 969,5 XCSE 20240102 16:39:12.224770 60 972 XCSE 20240102 16:43:07.686590 18 972 XCSE 20240102 16:43:07.686590 80 972 XCSE 20240102 16:43:07.686611 12 971 XCSE 20240103 9:02:53.382000 11 971 XCSE 20240103 9:02:53.382000 23 970 XCSE 20240103 9:10:46.150000 23 969 XCSE 20240103 9:10:48.076000 12 972,5 XCSE 20240103 9:24:29.251000 11 972,5 XCSE 20240103 9:24:29.251000 6 972,5 XCSE 20240103 9:27:26.960000 2 972,5 XCSE 20240103 9:27:27.036000 25 974,5 XCSE 20240103 9:31:09.134000 28 974 XCSE 20240103 9:33:52.060000 35 974 XCSE 20240103 9:33:52.060000 2 974 XCSE 20240103 9:33:52.060000 12 972,5 XCSE 20240103 9:35:07.565000 12 973 XCSE 20240103 9:41:22.622000 12 973 XCSE 20240103 9:41:22.622000 10 972,5 XCSE 20240103 9:46:11.129000 2 972,5 XCSE 20240103 9:46:49.521000 10 972,5 XCSE 20240103 9:46:49.521000 7 972,5 XCSE 20240103 9:46:56.919000 10 972 XCSE 20240103 9:50:45.011000 14 972 XCSE 20240103 9:50:45.011000 11 972 XCSE 20240103 9:50:45.011000 23 971 XCSE 20240103 9:52:14.110000 12 970,5 XCSE 20240103 9:52:19.179000 11 970,5 XCSE 20240103 9:52:19.179000 12 970,5 XCSE 20240103 9:54:20.754000 12 970 XCSE 20240103 9:54:56.954000 12 970 XCSE 20240103 9:54:56.954000 13 968,5 XCSE 20240103 9:55:58.894000 12 968,5 XCSE 20240103 9:55:58.921000 13 967 XCSE 20240103 9:58:14.052000 12 968 XCSE 20240103 10:01:02.716000 1 967,5 XCSE 20240103 10:01:58.827000 11 967,5 XCSE 20240103 10:01:58.827000 12 968 XCSE 20240103 10:04:02.143000 12 968,5 XCSE 20240103 10:05:01.613000 12 968 XCSE 20240103 10:09:04.610000 12 968 XCSE 20240103 10:09:04.610000 12 967,5 XCSE 20240103 10:09:21.044000 12 968 XCSE 20240103 10:14:18.805000 12 968 XCSE 20240103 10:14:39.502000 12 967,5 XCSE 20240103 10:23:59.112000 12 967,5 XCSE 20240103 10:23:59.112000 11 967,5 XCSE 20240103 10:23:59.112000 12 967,5 XCSE 20240103 10:23:59.112000 45 968,5 XCSE 20240103 10:33:59.761000 3 968 XCSE 20240103 10:34:28.804000 9 968 XCSE 20240103 10:34:28.804000 12 968,5 XCSE 20240103 10:37:35.881000 12 968 XCSE 20240103 10:41:04.683000 12 968 XCSE 20240103 10:41:04.683000 12 968 XCSE 20240103 10:41:04.683000 4 968 XCSE 20240103 10:41:04.706000 8 968 XCSE 20240103 10:44:42.769000 4 968 XCSE 20240103 10:50:03.020000 8 968 XCSE 20240103 10:50:03.020000 12 968 XCSE 20240103 10:50:03.020000 12 968 XCSE 20240103 10:50:03.020000 12 968 XCSE 20240103 10:50:03.020000 48 968,5 XCSE 20240103 10:50:03.021000 34 963 XCSE 20240103 11:04:50.351000 11 963 XCSE 20240103 11:04:50.351000 18 963 XCSE 20240103 11:04:50.483000 17 963 XCSE 20240103 11:04:50.483000 12 962,5 XCSE 20240103 11:04:54.419000 12 963 XCSE 20240103 11:08:59.473000 11 963 XCSE 20240103 11:08:59.473000 1 963,5 XCSE 20240103 11:12:23.320000 12 963,5 XCSE 20240103 11:14:04.420000 12 963,5 XCSE 20240103 11:14:04.420000 12 963 XCSE 20240103 11:14:16.824000 12 962,5 XCSE 20240103 11:23:50.542000 7 962 XCSE 20240103 11:25:02.057000 5 962 XCSE 20240103 11:25:02.057000 12 962 XCSE 20240103 11:25:02.057000 23 962 XCSE 20240103 11:25:04.125000 12 962 XCSE 20240103 11:25:09.129000 12 961,5 XCSE 20240103 11:25:39.615000 12 961,5 XCSE 20240103 11:28:08.646000 2 961,5 XCSE 20240103 11:30:44.339000 10 961,5 XCSE 20240103 11:30:44.339000 12 961 XCSE 20240103 11:30:45.441000 12 962 XCSE 20240103 11:33:49.624000 11 962 XCSE 20240103 11:33:49.624000 10 962,5 XCSE 20240103 11:38:30.383000 3 963 XCSE 20240103 11:45:46.516000 12 963 XCSE 20240103 11:48:31.117000 12 963 XCSE 20240103 11:48:51.141000 12 963 XCSE 20240103 11:48:51.272000 23 963,5 XCSE 20240103 11:56:32.152000 23 962,5 XCSE 20240103 11:57:46.164000 7 962,5 XCSE 20240103 11:57:46.203000 23 962,5 XCSE 20240103 11:59:36.226000 10 963 XCSE 20240103 12:08:16.337000 22 963 XCSE 20240103 12:12:29.388000 1 963 XCSE 20240103 12:12:29.388000 23 962,5 XCSE 20240103 12:16:15.464000 12 962,5 XCSE 20240103 12:16:15.464000 1 962,5 XCSE 20240103 12:16:15.464000 10 962,5 XCSE 20240103 12:16:15.464000 24 962,5 XCSE 20240103 12:16:15.596000 24 961 XCSE 20240103 12:25:13.713000 1 961 XCSE 20240103 12:25:13.713000 10 961 XCSE 20240103 12:25:13.713000 12 961 XCSE 20240103 12:25:13.713000 12 961 XCSE 20240103 12:25:13.713000 12 960 XCSE 20240103 12:26:48.122000 12 959,5 XCSE 20240103 12:40:26.177000 8 959,5 XCSE 20240103 12:40:26.177000 3 959,5 XCSE 20240103 12:40:26.177000 11 959,5 XCSE 20240103 12:40:26.177000 11 959,5 XCSE 20240103 12:40:26.177000 11 959,5 XCSE 20240103 12:40:26.177000 11 959,5 XCSE 20240103 12:40:26.177000 34 959 XCSE 20240103 12:40:29.122000 7 959 XCSE 20240103 12:40:29.122000 4 959 XCSE 20240103 12:40:29.122000 45 957,5 XCSE 20240103 12:45:53.565000 6 956,5 XCSE 20240103 12:49:14.048000 5 956,5 XCSE 20240103 12:49:29.988000 1 956,5 XCSE 20240103 12:55:28.446000 6 956,5 XCSE 20240103 12:55:28.446000 5 956,5 XCSE 20240103 12:55:28.446000 12 955,5 XCSE 20240103 12:55:46.860000 11 955 XCSE 20240103 13:01:37.474000 12 955,5 XCSE 20240103 13:09:52.478000 4 955,5 XCSE 20240103 13:09:52.478000 8 955,5 XCSE 20240103 13:09:52.479000 16 955,5 XCSE 20240103 13:09:52.479000 24 955 XCSE 20240103 13:20:08.532000 11 955 XCSE 20240103 13:20:08.532000 4 955 XCSE 20240103 13:20:08.532000 8 955 XCSE 20240103 13:20:08.532000 11 955 XCSE 20240103 13:20:08.532000 13 956 XCSE 20240103 13:23:34.790000 20 956 XCSE 20240103 13:23:34.790000 20 956 XCSE 20240103 13:23:34.790000 17 956 XCSE 20240103 13:23:34.790000 60 956 XCSE 20240103 13:23:34.807000 12 956,5 XCSE 20240103 13:23:34.902000 12 954 XCSE 20240103 13:25:49.120000 12 954 XCSE 20240103 13:25:49.120000 12 954 XCSE 20240103 13:25:49.120000 23 953,5 XCSE 20240103 13:37:42.718000 6 953,5 XCSE 20240103 13:37:42.718000 5 953,5 XCSE 20240103 13:37:42.718000 5 953 XCSE 20240103 13:37:43.748000 31 953 XCSE 20240103 13:37:43.748000 36 954 XCSE 20240103 13:44:08.050000 12 954 XCSE 20240103 13:44:08.050000 12 954 XCSE 20240103 13:44:08.050000 12 953,5 XCSE 20240103 13:51:10.867000 39 957,5 XCSE 20240103 14:06:02.898000 12 956,5 XCSE 20240103 14:09:58.407000 5 957,5 XCSE 20240103 14:27:10.434000 12 958 XCSE 20240103 14:32:30.361000 12 957,5 XCSE 20240103 14:47:54.631000 8 957,5 XCSE 20240103 14:47:54.631000 3 957,5 XCSE 20240103 14:47:54.631000 24 957 XCSE 20240103 14:48:49.176000 23 957 XCSE 20240103 14:50:27.864000 12 956,5 XCSE 20240103 14:52:12.069000 12 956 XCSE 20240103 14:53:24.157000 11 956 XCSE 20240103 14:53:24.157000 1 954,5 XCSE 20240103 14:55:08.895000 11 954,5 XCSE 20240103 14:56:47.905000 12 954 XCSE 20240103 15:02:39.764000 12 954 XCSE 20240103 15:02:39.764000 24 953 XCSE 20240103 15:03:04.238000 23 952,5 XCSE 20240103 15:05:28.254000 23 952 XCSE 20240103 15:10:33.943000 11 952 XCSE 20240103 15:10:33.943000 37 951,5 XCSE 20240103 15:13:46.611000 54 952 XCSE 20240103 15:13:46.611000 24 951 XCSE 20240103 15:17:57.184000 12 951 XCSE 20240103 15:17:57.184000 23 950,5 XCSE 20240103 15:17:57.243000 11 950 XCSE 20240103 15:18:59.121000 8 950 XCSE 20240103 15:18:59.121000 45 951,5 XCSE 20240103 15:33:02.452000 60 951 XCSE 20240103 15:34:15.067000 13 951 XCSE 20240103 15:34:15.067000 46 950 XCSE 20240103 15:34:15.084000 12 950 XCSE 20240103 15:34:15.084000 34 949,5 XCSE 20240103 15:37:30.691000 24 950,5 XCSE 20240103 15:45:12.936000 4 950 XCSE 20240103 15:46:32.461000 21 950 XCSE 20240103 15:46:32.461000 60 950 XCSE 20240103 15:47:23.921000 24 949,5 XCSE 20240103 15:47:23.941000 10 949,5 XCSE 20240103 15:53:24.298585 10 949,5 XCSE 20240103 15:56:12.700826 10 949,5 XCSE 20240103 15:56:12.717593 22 949,5 XCSE 20240103 15:56:12.717593 10 949,5 XCSE 20240103 15:56:12.717955 9 949,5 XCSE 20240103 15:56:12.720442 1 949,5 XCSE 20240103 15:56:12.720749 9 949,5 XCSE 20240103 15:56:12.720749 1 949,5 XCSE 20240103 15:56:13.581272 9 949,5 XCSE 20240103 15:56:13.581335 10 949,5 XCSE 20240103 15:56:13.601918 58 949,5 XCSE 20240103 15:56:13.601918 10 949,5 XCSE 20240103 15:56:14.929590 10 949,5 XCSE 20240103 15:56:14.929632 10 949,5 XCSE 20240103 15:56:15.265603 10 949,5 XCSE 20240103 15:57:14.053383 4 949,5 XCSE 20240103 15:57:25.529573 6 949,5 XCSE 20240103 15:57:27.460793 10 949,5 XCSE 20240103 15:58:13.997058 10 949,5 XCSE 20240103 15:58:15.329052 10 949,5 XCSE 20240103 15:58:15.329099 10 949,5 XCSE 20240103 15:58:15.329133 10 949,5 XCSE 20240103 15:58:15.329172 10 949,5 XCSE 20240103 15:58:15.329173 10 949,5 XCSE 20240103 15:58:15.352936 10 949,5 XCSE 20240103 15:58:15.352976 10 949,5 XCSE 20240103 15:58:15.353011 10 949,5 XCSE 20240103 15:58:15.353044 10 949,5 XCSE 20240103 15:58:15.370630 10 949,5 XCSE 20240103 15:58:15.370771 10 949,5 XCSE 20240103 15:58:15.371120 10 949,5 XCSE 20240103 15:58:15.373156 10 949,5 XCSE 20240103 15:58:15.373794 137 949,5 XCSE 20240103 15:58:15.373794 4 949,5 XCSE 20240103 15:58:15.390840 12 947,5 XCSE 20240103 16:00:01.929000 13 949 XCSE 20240103 16:00:46.793000 11 949,5 XCSE 20240103 16:01:36.252000 11 949,5 XCSE 20240103 16:02:18.252000 12 948 XCSE 20240103 16:02:34.877000 9 949,5 XCSE 20240103 16:05:09.808000 4 949,5 XCSE 20240103 16:05:09.808000 15 949,5 XCSE 20240103 16:05:09.808000 15 951,5 XCSE 20240103 16:06:42.452000 1 951 XCSE 20240103 16:07:41.252000 3 951 XCSE 20240103 16:07:41.252000 11 951 XCSE 20240103 16:08:37.252000 11 951 XCSE 20240103 16:11:16.250000 8 951 XCSE 20240103 16:11:16.250000 23 950 XCSE 20240103 16:11:23.424000 8 949,5 XCSE 20240103 16:17:03.106000 4 949,5 XCSE 20240103 16:17:03.106000 11 949,5 XCSE 20240103 16:17:03.106000 12 949,5 XCSE 20240103 16:17:03.106000 13 949,5 XCSE 20240103 16:19:32.605000 21 949,5 XCSE 20240103 16:19:32.605000 35 949 XCSE 20240103 16:21:51.332000 1 949 XCSE 20240103 16:21:51.332000 11 949 XCSE 20240103 16:21:51.332000 44 949,5 XCSE 20240103 16:21:51.332000 11 950 XCSE 20240103 16:31:28.180000 23 950 XCSE 20240103 16:31:28.180000 10 950 XCSE 20240103 16:31:28.180000 14 950 XCSE 20240103 16:31:28.201000 8 950 XCSE 20240103 16:31:28.212000 8 950 XCSE 20240103 16:31:28.233000 28 950 XCSE 20240103 16:31:38.028000 34 950 XCSE 20240103 16:32:40.016000 23 951 XCSE 20240103 16:34:33.022000 20 951 XCSE 20240103 16:36:31.538000 12 951 XCSE 20240103 16:37:05.920000 13 951 XCSE 20240103 16:38:00.004000 12 950,5 XCSE 20240103 16:38:04.548000 9 950,5 XCSE 20240103 16:38:17.238000 13 951 XCSE 20240103 16:41:53.089000 14 953 XCSE 20240103 16:45:07.108000 35 952,5 XCSE 20240103 16:45:10.082000 34 952,5 XCSE 20240103 16:45:34.104000 21 952,5 XCSE 20240103 16:46:38.316000 12 952 XCSE 20240103 16:46:38.335000 12 951,5 XCSE 20240103 16:48:22.050000 10 951 XCSE 20240103 16:49:33.096000 11 951,5 XCSE 20240103 16:49:43.142000 12 952,5 XCSE 20240104 9:01:26.157000 5 956,5 XCSE 20240104 9:25:00.081000 10 956,5 XCSE 20240104 9:25:00.081000 2 956,5 XCSE 20240104 9:25:00.102000 5 956,5 XCSE 20240104 9:26:48.620000 10 956,5 XCSE 20240104 9:26:48.620000 35 957 XCSE 20240104 9:26:48.620000 40 958 XCSE 20240104 9:26:53.694000 12 957 XCSE 20240104 9:30:18.631000 2 956,5 XCSE 20240104 9:30:32.511000 12 956 XCSE 20240104 9:30:32.531000 12 956 XCSE 20240104 9:30:43.170000 11 959,5 XCSE 20240104 9:32:34.371000 2 959,5 XCSE 20240104 9:32:34.396000 12 958,5 XCSE 20240104 9:32:39.245000 7 958,5 XCSE 20240104 9:32:39.245000 32 959,5 XCSE 20240104 9:32:39.245000 12 957 XCSE 20240104 9:33:12.110000 11 957 XCSE 20240104 9:33:12.110000 12 956,5 XCSE 20240104 9:34:27.963000 2 962 XCSE 20240104 9:37:38.697000 13 962,5 XCSE 20240104 9:39:41.909000 6 962,5 XCSE 20240104 9:44:45.268000 18 964 XCSE 20240104 9:44:50.061000 16 965,5 XCSE 20240104 9:45:35.993000 4 965,5 XCSE 20240104 9:45:35.993000 1 965 XCSE 20240104 9:46:44.697000 11 965,5 XCSE 20240104 9:46:44.697000 3 965,5 XCSE 20240104 9:49:04.697000 5 965,5 XCSE 20240104 9:49:04.697000 13 965,5 XCSE 20240104 9:49:12.206000 1 963,5 XCSE 20240104 9:52:35.126000 11 965 XCSE 20240104 9:53:23.078000 11 964 XCSE 20240104 9:53:37.090000 1 964 XCSE 20240104 9:53:37.090000 11 965,5 XCSE 20240104 9:55:56.584000 11 965 XCSE 20240104 9:57:10.399000 11 964,5 XCSE 20240104 9:58:22.840000 1 963,5 XCSE 20240104 9:59:51.584000 11 964,5 XCSE 20240104 10:00:04.508000 24 963,5 XCSE 20240104 10:01:25.923000 13 962,5 XCSE 20240104 10:06:17.721000 12 962 XCSE 20240104 10:07:07.143000 12 962 XCSE 20240104 10:09:37.126000 12 961,5 XCSE 20240104 10:13:49.445000 12 960,5 XCSE 20240104 10:16:06.835000 11 960,5 XCSE 20240104 10:16:06.835000 24 962,5 XCSE 20240104 10:18:05.876000 1 964 XCSE 20240104 10:28:47.060000 8 964,5 XCSE 20240104 10:30:05.041000 2 966 XCSE 20240104 10:31:17.902000 24 965,5 XCSE 20240104 10:35:07.736000 24 965 XCSE 20240104 10:35:07.754000 12 964 XCSE 20240104 10:35:29.683000 16 963 XCSE 20240104 10:36:25.555000 24 964 XCSE 20240104 10:44:12.849000 2 963 XCSE 20240104 10:44:12.981000 2 967 XCSE 20240104 10:52:13.774000 17 967 XCSE 20240104 10:53:03.030000 12 966 XCSE 20240104 10:53:20.127000 12 965,5 XCSE 20240104 10:53:45.091000 12 965 XCSE 20240104 11:03:05.353000 12 964,5 XCSE 20240104 11:06:29.819000 12 964 XCSE 20240104 11:07:32.418000 12 963,5 XCSE 20240104 11:08:54.940000 13 962,5 XCSE 20240104 11:09:10.394000 4 964,5 XCSE 20240104 11:15:37.634000 8 964,5 XCSE 20240104 11:15:37.654000 8 966,5 XCSE 20240104 11:19:32.886000 60 967 XCSE 20240104 11:27:47.042000 12 966,5 XCSE 20240104 11:27:47.056000 12 966,5 XCSE 20240104 11:27:47.057000 11 966,5 XCSE 20240104 11:27:47.057000 10 966,5 XCSE 20240104 11:28:30.194000 12 966 XCSE 20240104 11:31:09.930000 13 965,5 XCSE 20240104 11:31:39.178000 12 965 XCSE 20240104 11:37:58.022000 11 965 XCSE 20240104 11:37:58.022000 11 965 XCSE 20240104 11:37:58.022000 23 965 XCSE 20240104 11:40:04.121000 23 964,5 XCSE 20240104 11:44:28.865000 24 964 XCSE 20240104 11:45:07.221000 23 964 XCSE 20240104 11:47:12.065000 2 964,5 XCSE 20240104 11:51:49.248000 1 965,5 XCSE 20240104 11:56:09.524000 10 965,5 XCSE 20240104 11:56:09.524000 12 965 XCSE 20240104 12:11:45.016000 12 964,5 XCSE 20240104 12:15:35.812000 11 964,5 XCSE 20240104 12:15:35.812000 11 964,5 XCSE 20240104 12:15:35.812000 103 964 XCSE 20240104 12:15:35.945000 36 963,5 XCSE 20240104 12:15:39.271000 4 965 XCSE 20240104 12:26:38.182000 14 965 XCSE 20240104 12:26:38.182000 5 965,5 XCSE 20240104 12:34:30.059000 4 965,5 XCSE 20240104 12:34:30.059000 36 966 XCSE 20240104 12:34:32.735000 4 965,5 XCSE 20240104 12:35:10.634000 12 965,5 XCSE 20240104 12:39:06.841000 24 964,5 XCSE 20240104 12:44:26.141000 23 964 XCSE 20240104 12:45:46.106000 40 964 XCSE 20240104 12:45:46.477000 7 966,5 XCSE 20240104 12:53:28.487000 4 966,5 XCSE 20240104 12:53:28.487000 17 966,5 XCSE 20240104 12:53:28.487000 7 966,5 XCSE 20240104 12:53:28.487000 24 966,5 XCSE 20240104 12:53:28.507000 12 965 XCSE 20240104 13:00:01.688000 12 965 XCSE 20240104 13:01:53.691000 12 964 XCSE 20240104 13:03:23.431000 33 964,5 XCSE 20240104 13:10:08.734000 35 965,5 XCSE 20240104 13:19:32.254000 16 965,5 XCSE 20240104 13:19:32.254000 12 967,5 XCSE 20240104 13:24:00.205000 21 968,5 XCSE 20240104 13:25:12.041000 30 970,5 XCSE 20240104 13:28:39.730000 4 970,5 XCSE 20240104 13:28:39.730000 24 970 XCSE 20240104 13:28:59.122000 11 974 XCSE 20240104 13:42:14.787000 24 973,5 XCSE 20240104 13:44:59.902000 24 973 XCSE 20240104 13:44:59.922000 25 973 XCSE 20240104 14:01:43.474000 12 973 XCSE 20240104 14:01:43.474000 19 972,5 XCSE 20240104 14:03:16.963000 5 972,5 XCSE 20240104 14:03:16.963000 4 972 XCSE 20240104 14:12:42.034000 14 972,5 XCSE 20240104 14:17:17.088000 11 972,5 XCSE 20240104 14:17:17.088000 23 972 XCSE 20240104 14:19:46.306000 23 971,5 XCSE 20240104 14:23:43.030000 12 971,5 XCSE 20240104 14:23:43.030000 34 972,5 XCSE 20240104 14:24:11.120000 12 972 XCSE 20240104 14:24:20.161000 23 971,5 XCSE 20240104 14:35:46.174000 56 974 XCSE 20240104 14:46:46.288000 11 974 XCSE 20240104 14:46:46.309000 1 973 XCSE 20240104 14:53:20.890000 11 973 XCSE 20240104 14:53:20.890000 11 973 XCSE 20240104 14:53:20.890000 12 975 XCSE 20240104 14:59:43.502000 12 975,5 XCSE 20240104 15:18:15.934000 12 975,5 XCSE 20240104 15:18:15.934000 11 975,5 XCSE 20240104 15:18:15.934000 13 977,5 XCSE 20240104 15:23:14.124000 12 977 XCSE 20240104 15:25:20.196000 6 984,5 XCSE 20240104 16:38:45.429274 6 984,5 XCSE 20240104 16:38:45.429279 15 984,5 XCSE 20240104 16:38:45.429322 70 984,5 XCSE 20240104 16:38:45.429350 8 980 XCSE 20240105 9:08:58.236000 11 982 XCSE 20240105 9:14:58.925000 13 981,5 XCSE 20240105 9:15:39.200000 12 981,5 XCSE 20240105 9:15:39.201000 11 980,5 XCSE 20240105 9:25:18.441000 6 980,5 XCSE 20240105 9:26:28.035000 6 980,5 XCSE 20240105 9:26:28.035000 12 979 XCSE 20240105 9:32:09.526000 12 979 XCSE 20240105 9:45:13.180000 12 977,5 XCSE 20240105 9:56:47.862000 12 976,5 XCSE 20240105 10:00:38.156000 12 976 XCSE 20240105 10:06:35.367000 6 979,5 XCSE 20240105 10:27:48.132000 13 981 XCSE 20240105 10:27:48.132000 12 979,5 XCSE 20240105 10:34:50.354000 12 979,5 XCSE 20240105 10:39:53.822000 12 979 XCSE 20240105 10:40:48.615000 19 978,5 XCSE 20240105 10:46:02.714000 5 978,5 XCSE 20240105 10:46:14.631000 7 978,5 XCSE 20240105 10:46:14.631000 12 978 XCSE 20240105 10:50:49.567000 12 976,5 XCSE 20240105 11:02:41.017000 9 978 XCSE 20240105 11:09:20.530000 3 978 XCSE 20240105 11:09:20.530000 12 977 XCSE 20240105 11:16:16.558000 1 977 XCSE 20240105 11:16:16.558000 11 977 XCSE 20240105 11:16:16.558000 6 976,5 XCSE 20240105 11:17:19.856000 12 976 XCSE 20240105 11:30:08.006000 12 976 XCSE 20240105 11:30:08.006000 12 975 XCSE 20240105 11:30:16.584000 3 973,5 XCSE 20240105 11:35:18.304000 9 973,5 XCSE 20240105 11:35:18.305000 12 973,5 XCSE 20240105 11:43:20.124000 12 972,5 XCSE 20240105 11:48:55.594000 34 972 XCSE 20240105 11:58:01.101000 1 972 XCSE 20240105 11:58:01.101000 13 973,5 XCSE 20240105 12:32:45.102000 21 973,5 XCSE 20240105 12:32:45.102000 11 973,5 XCSE 20240105 12:32:45.102000 14 974,5 XCSE 20240105 12:39:21.041000 19 978,5 XCSE 20240105 13:25:53.311000 11 979 XCSE 20240105 13:37:12.065000 42 978,5 XCSE 20240105 13:43:40.163000 12 978 XCSE 20240105 13:50:23.855000 12 976,5 XCSE 20240105 13:56:29.007000 12 976,5 XCSE 20240105 13:56:29.007000 6 976,5 XCSE 20240105 13:56:29.007000 6 976,5 XCSE 20240105 13:56:29.007000 12 976,5 XCSE 20240105 14:00:20.185000 2 976 XCSE 20240105 14:00:20.202000 11 975,5 XCSE 20240105 14:04:15.307000 12 976 XCSE 20240105 14:21:04.123000 12 975,5 XCSE 20240105 14:30:17.042000 11 975,5 XCSE 20240105 14:30:17.042000 12 975 XCSE 20240105 14:30:17.089000 21 976,5 XCSE 20240105 14:44:39.127000 12 978 XCSE 20240105 14:55:08.473000 11 978 XCSE 20240105 14:55:08.473000 24 978,5 XCSE 20240105 15:08:41.015000 6 978 XCSE 20240105 15:19:41.623000 6 978 XCSE 20240105 15:19:41.623000 12 977,5 XCSE 20240105 15:19:41.954000 13 978 XCSE 20240105 15:30:27.076000 12 978 XCSE 20240105 15:31:22.025000 19 982,5 XCSE 20240105 16:00:14.926000 37 982,5 XCSE 20240105 16:00:14.926000 37 983 XCSE 20240105 16:13:14.850000 7 983 XCSE 20240105 16:13:14.850000 5 983 XCSE 20240105 16:13:14.850000 12 982,5 XCSE 20240105 16:15:53.856000 2 980,5 XCSE 20240105 16:17:35.689000 12 980,5 XCSE 20240105 16:19:17.670000 12 981 XCSE 20240105 16:22:06.259000 12 981 XCSE 20240105 16:23:45.966000 12 984 XCSE 20240105 16:32:46.358000 12 984 XCSE 20240105 16:32:59.880000 30 984 XCSE 20240105 16:32:59.880000 12 984 XCSE 20240105 16:35:19.523000 12 984,5 XCSE 20240105 16:36:06.018000 13 986,5 XCSE 20240105 16:43:50.971372

