Date 6.11.2023

Share buy-back programme - week 44

The share buy-back programme runs from and including 3 August 2023 up to and including 22 January 2024. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 August 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 217,600 1,000.94 217,803,577 30 October 2023 4,000 941.35 3,765,400 31 October 2023 4,000 962.44 3,849,760 01 November 2023 3,500 958.73 3,355,555 02 November 2023 3,800 962.73 3,658,374 03 November 2023 4,000 973.14 3,892,560 Total under the share buy-back programme 236,900 997.57 236,325,226 Bought back under share buy-back programme executed in the period 2 February 2023 - 4 July 2023 392,310 981.36 384,998,522 Total bought back 629,210 987.47 621,323,748

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

629,210 shares under the above share buy-back programmes corresponding to 2.3 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 33 930,5 XCSE 20231030 9:04:25.413000 44 928,5 XCSE 20231030 9:07:48.565000 10 930,5 XCSE 20231030 9:14:32.833204 440 930,5 XCSE 20231030 9:14:32.833204 10 930,5 XCSE 20231030 9:14:53.617283 311 930,5 XCSE 20231030 9:14:53.617283 17 932,5 XCSE 20231030 9:17:23.192000 17 935,5 XCSE 20231030 9:26:01.580000 17 935,5 XCSE 20231030 9:26:06.341000 14 935 XCSE 20231030 9:26:19.394000 9 937 XCSE 20231030 9:29:38.115000 17 935,5 XCSE 20231030 9:30:11.426000 17 936 XCSE 20231030 9:31:39.658000 35 937,5 XCSE 20231030 9:38:21.391000 17 938 XCSE 20231030 9:40:27.231000 17 938 XCSE 20231030 9:40:27.369000 17 937 XCSE 20231030 9:44:01.279000 17 937 XCSE 20231030 9:44:02.590000 17 936,5 XCSE 20231030 9:45:34.979000 18 937 XCSE 20231030 9:47:59.518000 12 936,5 XCSE 20231030 9:48:19.298000 12 936 XCSE 20231030 9:48:40.500000 5 936 XCSE 20231030 9:48:40.500000 17 935 XCSE 20231030 9:50:01.173000 17 935,5 XCSE 20231030 9:53:13.842000 18 936 XCSE 20231030 9:55:25.335000 17 935,5 XCSE 20231030 9:56:14.122000 4 942 XCSE 20231030 10:09:30.734000 13 942 XCSE 20231030 10:09:30.734000 18 941,5 XCSE 20231030 10:13:15.431000 11 941 XCSE 20231030 10:14:11.964000 17 942,5 XCSE 20231030 10:17:39.165000 17 942 XCSE 20231030 10:17:39.315000 17 943,5 XCSE 20231030 10:22:57.377000 17 943 XCSE 20231030 10:24:16.660000 18 943,5 XCSE 20231030 10:24:16.699000 21 944,5 XCSE 20231030 10:34:35.447000 17 943,5 XCSE 20231030 10:36:23.690000 18 943 XCSE 20231030 10:36:35.495000 17 942,5 XCSE 20231030 10:40:52.919000 18 942 XCSE 20231030 10:40:53.432000 10 941,5 XCSE 20231030 10:40:53.807000 7 941,5 XCSE 20231030 10:40:53.808000 18 941 XCSE 20231030 10:43:46.428000 17 942 XCSE 20231030 10:50:00.454000 17 942,5 XCSE 20231030 10:50:21.123000 8 942,5 XCSE 20231030 10:55:11.874000 9 942,5 XCSE 20231030 10:55:11.874000 18 941,5 XCSE 20231030 10:58:07.131000 17 942 XCSE 20231030 11:11:59.542000 17 942 XCSE 20231030 11:12:10.588000 17 941,5 XCSE 20231030 11:12:55.344000 33 942 XCSE 20231030 11:12:55.344000 17 941 XCSE 20231030 11:13:56.673000 17 941 XCSE 20231030 11:13:56.673000 35 941 XCSE 20231030 11:13:56.714000 18 940,5 XCSE 20231030 11:15:10.240000 17 940 XCSE 20231030 11:15:12.242000 17 940 XCSE 20231030 11:22:14.722000 18 939,5 XCSE 20231030 11:23:04.430000 13 939,5 XCSE 20231030 11:24:27.870000 4 939,5 XCSE 20231030 11:24:27.871000 13 939,5 XCSE 20231030 11:24:27.871000 4 938,5 XCSE 20231030 11:24:34.367000 18 938,5 XCSE 20231030 11:26:21.713000 18 939 XCSE 20231030 11:31:12.064000 17 940 XCSE 20231030 11:53:24.708000 18 939,5 XCSE 20231030 11:53:24.784000 18 939,5 XCSE 20231030 11:56:01.875000 15 939,5 XCSE 20231030 11:57:15.573000 3 939,5 XCSE 20231030 11:57:15.573000 17 939 XCSE 20231030 12:09:03.342000 17 938,5 XCSE 20231030 12:12:35.649000 6 941 XCSE 20231030 12:27:46.643000 18 942,5 XCSE 20231030 12:30:59.544000 50 942,5 XCSE 20231030 12:30:59.556000 50 944,5 XCSE 20231030 12:49:19.238000 34 944 XCSE 20231030 12:52:13.015000 17 944 XCSE 20231030 12:55:43.677000 18 944 XCSE 20231030 13:01:12.930000 18 944 XCSE 20231030 13:02:45.740000 18 943,5 XCSE 20231030 13:02:46.874000 18 943,5 XCSE 20231030 13:02:46.941000 15 942,5 XCSE 20231030 13:06:07.688000 3 942,5 XCSE 20231030 13:06:07.688000 18 942 XCSE 20231030 13:07:25.123000 19 945 XCSE 20231030 13:33:05.757000 18 944,5 XCSE 20231030 13:35:41.775000 24 946 XCSE 20231030 13:47:10.461000 51 945 XCSE 20231030 13:49:57.612000 16 945 XCSE 20231030 13:49:57.612000 51 945 XCSE 20231030 13:50:04.936000 18 945 XCSE 20231030 13:52:03.110000 17 946,5 XCSE 20231030 14:03:48.276000 17 946,5 XCSE 20231030 14:03:48.379000 17 945,5 XCSE 20231030 14:16:02.658000 18 945 XCSE 20231030 14:16:56.497000 17 944,5 XCSE 20231030 14:17:47.876000 21 945,5 XCSE 20231030 14:33:15.559000 32 945,5 XCSE 20231030 14:33:15.559000 34 945 XCSE 20231030 14:34:36.860000 35 946 XCSE 20231030 14:47:09.112000 33 946 XCSE 20231030 14:49:00.250000 33 944,5 XCSE 20231030 14:49:00.384000 18 946,5 XCSE 20231030 14:58:20.856000 17 948 XCSE 20231030 15:01:59.734000 18 947 XCSE 20231030 15:02:32.524000 17 947 XCSE 20231030 15:05:33.138000 8 947 XCSE 20231030 15:09:21.783000 9 947 XCSE 20231030 15:09:21.783000 18 947 XCSE 20231030 15:11:15.579000 13 946 XCSE 20231030 15:11:30.777000 4 946 XCSE 20231030 15:11:30.781000 13 946 XCSE 20231030 15:11:30.781000 8 945,5 XCSE 20231030 15:13:42.087000 10 945,5 XCSE 20231030 15:13:42.087000 17 945 XCSE 20231030 15:18:17.813000 18 945,5 XCSE 20231030 15:20:24.207000 8 947 XCSE 20231030 15:34:02.820000 9 947 XCSE 20231030 15:34:02.820000 18 947 XCSE 20231030 15:34:05.826000 18 947 XCSE 20231030 15:34:49.567000 16 948 XCSE 20231030 15:36:26.763000 17 948 XCSE 20231030 15:43:00.144000 17 947 XCSE 20231030 15:44:20.528000 17 947 XCSE 20231030 15:44:20.528000 1 947 XCSE 20231030 15:44:20.528000 34 948 XCSE 20231030 15:50:02.759000 6 948 XCSE 20231030 15:50:02.809000 12 948 XCSE 20231030 15:50:02.809000 18 948 XCSE 20231030 15:54:35.799000 5 947,5 XCSE 20231030 15:54:35.959000 13 947,5 XCSE 20231030 15:54:35.959000 8 947 XCSE 20231030 15:54:39.240000 10 947 XCSE 20231030 15:54:39.240000 17 946,5 XCSE 20231030 16:00:55.207000 16 946,5 XCSE 20231030 16:00:55.207000 17 946,5 XCSE 20231030 16:00:55.207000 33 945,5 XCSE 20231030 16:01:09.128000 10 946,5 XCSE 20231030 16:03:48.147000 23 946,5 XCSE 20231030 16:03:48.147000 5 946,5 XCSE 20231030 16:05:28.508000 12 946,5 XCSE 20231030 16:05:28.508000 17 946,5 XCSE 20231030 16:05:28.577000 17 947,5 XCSE 20231030 16:16:23.516000 50 947,5 XCSE 20231030 16:16:23.541000 50 947,5 XCSE 20231030 16:16:25.992000 37 947,5 XCSE 20231030 16:16:25.992000 10 947,5 XCSE 20231030 16:20:03.466000 18 948 XCSE 20231030 16:23:14.498000 18 948 XCSE 20231030 16:23:14.498000 17 948 XCSE 20231030 16:23:14.498000 48 948 XCSE 20231030 16:23:14.508000 51 947,5 XCSE 20231030 16:23:14.527000 34 948 XCSE 20231030 16:25:32.865000 10 949 XCSE 20231030 16:33:18.443700 170 949 XCSE 20231030 16:33:18.443700 12 950 XCSE 20231030 16:35:13.013000 47 950 XCSE 20231030 16:38:26.061000 17 949,5 XCSE 20231030 16:39:28.349000 17 949,5 XCSE 20231030 16:39:29.059000 5 951 XCSE 20231030 16:44:03.687000 6 951 XCSE 20231030 16:44:03.687000 16 951 XCSE 20231030 16:44:03.688000 14 951 XCSE 20231030 16:44:13.157000 6 951 XCSE 20231030 16:44:13.157000 16 951 XCSE 20231030 16:45:09.685000 17 950 XCSE 20231030 16:45:10.674000 61 949,5 XCSE 20231030 16:50:56.662626 29 962 XCSE 20231031 9:09:00.295000 29 961 XCSE 20231031 9:10:05.392000 14 965 XCSE 20231031 9:10:42.814000 31 965 XCSE 20231031 9:11:28.178000 29 963,5 XCSE 20231031 9:13:49.120000 15 963,5 XCSE 20231031 9:13:49.169000 4 965,5 XCSE 20231031 9:15:41.234000 11 965,5 XCSE 20231031 9:15:41.234000 14 965,5 XCSE 20231031 9:15:41.234000 15 965,5 XCSE 20231031 9:15:41.276000 13 963,5 XCSE 20231031 9:17:32.922000 15 963,5 XCSE 20231031 9:21:16.850000 16 962,5 XCSE 20231031 9:22:18.692000 15 962,5 XCSE 20231031 9:25:48.318000 15 962 XCSE 20231031 9:25:59.076000 15 961 XCSE 20231031 9:25:59.142000 15 962 XCSE 20231031 9:27:33.971000 12 964,5 XCSE 20231031 9:41:29.847000 4 964,5 XCSE 20231031 9:41:29.847000 20 964,5 XCSE 20231031 9:41:29.848000 3 968,5 XCSE 20231031 9:43:01.403000 13 968,5 XCSE 20231031 9:43:01.403000 9 966,5 XCSE 20231031 9:43:05.181000 6 966,5 XCSE 20231031 9:43:05.181000 29 966,5 XCSE 20231031 9:47:38.323000 29 967 XCSE 20231031 9:51:07.029000 29 966,5 XCSE 20231031 9:51:07.033000 29 966,5 XCSE 20231031 9:53:02.640000 9 966,5 XCSE 20231031 9:57:07.969000 6 966,5 XCSE 20231031 9:59:52.503000 15 966,5 XCSE 20231031 9:59:52.503000 7 966,5 XCSE 20231031 9:59:52.503000 2 966,5 XCSE 20231031 9:59:52.503000 15 967 XCSE 20231031 10:04:54.590000 15 966,5 XCSE 20231031 10:06:09.172000 15 966 XCSE 20231031 10:06:12.260000 15 965,5 XCSE 20231031 10:06:12.265000 15 965 XCSE 20231031 10:06:12.522000 15 964 XCSE 20231031 10:06:15.049000 18 964,5 XCSE 20231031 10:28:05.311000 30 964,5 XCSE 20231031 10:28:05.311000 14 965 XCSE 20231031 10:29:53.437000 74 964 XCSE 20231031 10:31:34.193000 43 964,5 XCSE 20231031 10:32:37.305000 12 964 XCSE 20231031 10:32:38.209000 10 966 XCSE 20231031 10:36:51.770000 5 966 XCSE 20231031 10:36:51.770000 14 966 XCSE 20231031 10:36:51.770000 16 966,5 XCSE 20231031 10:54:23.825000 15 966,5 XCSE 20231031 10:54:23.825000 15 966,5 XCSE 20231031 10:54:23.825000 16 965,5 XCSE 20231031 10:56:27.201000 25 966 XCSE 20231031 10:59:37.080000 4 966 XCSE 20231031 10:59:37.080000 15 965,5 XCSE 20231031 11:00:20.109000 25 965,5 XCSE 20231031 11:00:20.206000 15 966 XCSE 20231031 11:08:16.208000 14 966 XCSE 20231031 11:08:16.208000 15 965,5 XCSE 20231031 11:08:16.244000 15 965 XCSE 20231031 11:08:20.052000 15 964,5 XCSE 20231031 11:09:02.531000 15 964 XCSE 20231031 11:16:02.527000 8 963,5 XCSE 20231031 11:16:07.253000 7 963,5 XCSE 20231031 11:16:07.253000 15 963 XCSE 20231031 11:16:08.146000 15 961,5 XCSE 20231031 11:17:36.128000 15 962,5 XCSE 20231031 11:23:35.897000 16 962 XCSE 20231031 11:25:06.134000 15 964,5 XCSE 20231031 11:47:50.919000 14 964,5 XCSE 20231031 11:47:50.919000 31 963,5 XCSE 20231031 11:47:50.938000 16 964,5 XCSE 20231031 11:50:16.624000 15 963,5 XCSE 20231031 11:54:44.636000 1 966 XCSE 20231031 12:12:12.600000 9 966 XCSE 20231031 12:12:12.600000 15 965,5 XCSE 20231031 12:18:31.118000 15 965,5 XCSE 20231031 12:18:31.118000 16 966,5 XCSE 20231031 12:23:02.156000 29 965 XCSE 20231031 12:26:39.215000 14 965 XCSE 20231031 12:26:39.215000 43 964,5 XCSE 20231031 12:28:08.157000 3 964 XCSE 20231031 12:31:26.779000 39 964 XCSE 20231031 12:37:36.312000 1 964 XCSE 20231031 12:37:36.312000 14 964 XCSE 20231031 12:37:36.312000 3 964 XCSE 20231031 12:37:36.312000 44 963,5 XCSE 20231031 12:44:56.313000 14 963,5 XCSE 20231031 12:44:56.313000 15 963,5 XCSE 20231031 12:44:56.313000 44 963 XCSE 20231031 12:44:56.352000 11 964 XCSE 20231031 12:49:44.500000 18 964 XCSE 20231031 12:49:44.500000 30 963,5 XCSE 20231031 12:49:50.611000 15 963,5 XCSE 20231031 12:49:51.024000 20 964 XCSE 20231031 13:11:01.333000 9 964 XCSE 20231031 13:11:01.333000 29 963,5 XCSE 20231031 13:12:24.011000 15 964 XCSE 20231031 13:25:26.209000 14 964 XCSE 20231031 13:25:29.225000 14 964 XCSE 20231031 13:25:29.225000 15 964 XCSE 20231031 13:25:29.225000 15 963,5 XCSE 20231031 13:33:00.116000 29 963,5 XCSE 20231031 13:38:29.066000 29 963 XCSE 20231031 13:39:23.483000 6 963 XCSE 20231031 13:40:06.735000 5 963 XCSE 20231031 13:44:07.703000 19 963 XCSE 20231031 13:44:07.703000 6 963 XCSE 20231031 13:44:07.703000 5 963 XCSE 20231031 13:44:07.723000 16 963 XCSE 20231031 13:44:07.723000 9 963 XCSE 20231031 13:44:07.723000 24 963,5 XCSE 20231031 13:57:15.665000 2 963 XCSE 20231031 13:57:16.816000 44 963 XCSE 20231031 13:57:16.816000 46 962,5 XCSE 20231031 13:57:43.008000 20 962,5 XCSE 20231031 13:58:23.037000 29 962 XCSE 20231031 13:59:34.420000 8 961,5 XCSE 20231031 14:00:12.074000 15 962 XCSE 20231031 14:02:27.076000 20 962 XCSE 20231031 14:03:16.010000 9 962 XCSE 20231031 14:03:16.010000 15 962 XCSE 20231031 14:08:34.751000 16 961,5 XCSE 20231031 14:14:20.301000 15 961,5 XCSE 20231031 14:14:20.301000 15 961,5 XCSE 20231031 14:14:20.301000 15 961 XCSE 20231031 14:14:20.306000 15 959,5 XCSE 20231031 14:14:26.238000 15 959,5 XCSE 20231031 14:14:38.905000 31 960,5 XCSE 20231031 14:17:28.124000 29 962 XCSE 20231031 14:29:14.058000 29 961,5 XCSE 20231031 14:30:26.655000 3 962 XCSE 20231031 14:37:06.639000 12 962 XCSE 20231031 14:37:33.129000 3 962 XCSE 20231031 14:37:33.129000 7 962 XCSE 20231031 14:37:33.129000 8 962 XCSE 20231031 14:37:33.129000 15 962,5 XCSE 20231031 14:45:52.667000 30 962 XCSE 20231031 14:51:18.175000 15 961 XCSE 20231031 14:52:27.045000 15 961 XCSE 20231031 14:52:41.548000 15 960,5 XCSE 20231031 14:52:52.830000 16 960 XCSE 20231031 14:59:30.545000 15 959 XCSE 20231031 14:59:30.836000 16 957,5 XCSE 20231031 15:00:04.606000 15 959 XCSE 20231031 15:03:48.609000 45 960 XCSE 20231031 15:12:16.799000 2 961,5 XCSE 20231031 15:22:28.658000 13 961,5 XCSE 20231031 15:22:28.658000 14 961,5 XCSE 20231031 15:25:03.658000 30 960,5 XCSE 20231031 15:26:16.582000 30 960 XCSE 20231031 15:26:51.146000 25 959 XCSE 20231031 15:28:01.712000 4 959 XCSE 20231031 15:28:01.712000 1 960 XCSE 20231031 15:31:29.385000 13 960 XCSE 20231031 15:31:29.385000 14 960 XCSE 20231031 15:32:18.530000 15 959 XCSE 20231031 15:32:49.658000 5 959 XCSE 20231031 15:32:49.658000 10 959 XCSE 20231031 15:33:24.131000 19 959 XCSE 20231031 15:33:24.131000 1 959 XCSE 20231031 15:33:24.131000 29 959 XCSE 20231031 15:36:15.081000 29 959 XCSE 20231031 15:36:15.102000 1 960 XCSE 20231031 15:37:00.660000 21 960 XCSE 20231031 15:37:11.854000 29 959 XCSE 20231031 15:38:06.097000 6 958,5 XCSE 20231031 15:41:20.612000 4 960 XCSE 20231031 15:45:38.554000 50 960 XCSE 20231031 15:46:53.052000 50 960 XCSE 20231031 15:48:38.213000 18 959,5 XCSE 20231031 15:49:18.518000 25 959,5 XCSE 20231031 15:49:18.518000 45 960 XCSE 20231031 15:49:18.652000 30 959 XCSE 20231031 15:51:30.451000 15 959 XCSE 20231031 15:53:23.036000 14 960 XCSE 20231031 15:56:45.921000 6 960 XCSE 20231031 15:56:45.921000 6 961 XCSE 20231031 15:59:14.087000 17 961,5 XCSE 20231031 15:59:43.924000 29 961,5 XCSE 20231031 15:59:50.597000 30 960 XCSE 20231031 16:01:49.700000 15 960 XCSE 20231031 16:01:49.700000 4 959 XCSE 20231031 16:01:51.530000 11 959 XCSE 20231031 16:01:51.530000 30 959 XCSE 20231031 16:01:51.530000 15 958,5 XCSE 20231031 16:01:53.052000 16 959,5 XCSE 20231031 16:10:03.014000 18 960 XCSE 20231031 16:10:51.129000 4 960 XCSE 20231031 16:10:55.025000 5 960 XCSE 20231031 16:11:00.002000 19 959,5 XCSE 20231031 16:18:33.671000 8 959,5 XCSE 20231031 16:18:33.671000 16 959,5 XCSE 20231031 16:18:33.689000 12 959,5 XCSE 20231031 16:18:33.689000 15 959,5 XCSE 20231031 16:18:33.690000 26 960,5 XCSE 20231031 16:18:33.931000 19 960,5 XCSE 20231031 16:18:33.932000 1 960,5 XCSE 20231031 16:20:07.426000 18 960,5 XCSE 20231031 16:28:54.352000 13 960,5 XCSE 20231031 16:28:54.371000 15 960,5 XCSE 20231031 16:28:54.371000 10 961,5 XCSE 20231031 16:30:30.392000 14 961,5 XCSE 20231031 16:31:37.362992 7 961,5 XCSE 20231031 16:31:37.363013 7 961,5 XCSE 20231031 16:31:37.363015 7 961,5 XCSE 20231031 16:31:37.363015 7 961,5 XCSE 20231031 16:31:37.363036 7 961,5 XCSE 20231031 16:31:37.363051 7 961,5 XCSE 20231031 16:31:37.363051 7 961,5 XCSE 20231031 16:31:37.363100 7 961,5 XCSE 20231031 16:31:37.380224 14 961,5 XCSE 20231031 16:31:37.380282 14 961,5 XCSE 20231031 16:31:37.410998 14 961,5 XCSE 20231031 16:31:37.420358 15 961,5 XCSE 20231031 16:31:37.420358 14 961,5 XCSE 20231031 16:31:37.686528 14 961,5 XCSE 20231031 16:31:38.406460 14 961,5 XCSE 20231031 16:31:38.406499 14 961,5 XCSE 20231031 16:31:38.406516 14 961,5 XCSE 20231031 16:31:39.764613 26 961,5 XCSE 20231031 16:31:39.764613 14 961,5 XCSE 20231031 16:31:39.764655 14 961,5 XCSE 20231031 16:31:39.764695 14 961,5 XCSE 20231031 16:31:39.801795 14 961,5 XCSE 20231031 16:31:39.801830 5 961,5 XCSE 20231031 16:31:39.801864 9 961,5 XCSE 20231031 16:31:39.801880 14 961,5 XCSE 20231031 16:31:39.801917 14 961,5 XCSE 20231031 16:31:39.826250 19 961,5 XCSE 20231031 16:31:39.826250 14 961,5 XCSE 20231031 16:31:44.830092 14 961,5 XCSE 20231031 16:31:44.834234 14 961,5 XCSE 20231031 16:31:46.836811 1 961,5 XCSE 20231031 16:31:46.836811 14 961,5 XCSE 20231031 16:31:46.857754 14 961,5 XCSE 20231031 16:31:52.331130 23 961,5 XCSE 20231031 16:31:52.331130 14 961,5 XCSE 20231031 16:31:52.331242 13 961,5 XCSE 20231031 16:32:10.401318 1 961,5 XCSE 20231031 16:32:41.375254 5 961,5 XCSE 20231031 16:32:41.375254 9 961,5 XCSE 20231031 16:32:52.212871 5 961,5 XCSE 20231031 16:32:52.212989 14 961,5 XCSE 20231031 16:32:52.264178 10 961,5 XCSE 20231031 16:32:52.264178 14 961,5 XCSE 20231031 16:32:56.863820 24 961,5 XCSE 20231031 16:32:56.863820 13 961,5 XCSE 20231031 16:33:02.795007 16 963,5 XCSE 20231101 9:01:16.746000 16 966 XCSE 20231101 9:05:22.946000 15 966 XCSE 20231101 9:08:05.213000 13 966 XCSE 20231101 9:08:05.213000 3 966 XCSE 20231101 9:08:05.213000 29 965 XCSE 20231101 9:08:08.406000 30 964,5 XCSE 20231101 9:11:50.449000 15 963,5 XCSE 20231101 9:11:50.927000 16 963,5 XCSE 20231101 9:11:53.820000 16 965,5 XCSE 20231101 9:14:36.530000 15 965 XCSE 20231101 9:14:48.590000 15 962 XCSE 20231101 9:19:00.773000 16 961,5 XCSE 20231101 9:19:31.546000 30 960 XCSE 20231101 9:26:02.464000 15 960 XCSE 20231101 9:26:02.464000 15 959 XCSE 20231101 9:28:36.998000 16 958,5 XCSE 20231101 9:29:26.125000 15 958 XCSE 20231101 9:29:47.917000 16 957 XCSE 20231101 9:32:55.435000 30 956,5 XCSE 20231101 9:42:29.846000 15 956,5 XCSE 20231101 9:42:29.846000 31 956 XCSE 20231101 9:42:30.594000 13 955 XCSE 20231101 9:42:30.615000 15 955 XCSE 20231101 9:45:02.122000 15 954,5 XCSE 20231101 9:45:11.378000 5 957,5 XCSE 20231101 9:58:17.703000 10 957,5 XCSE 20231101 9:58:17.703000 16 957,5 XCSE 20231101 9:58:17.703000 15 957,5 XCSE 20231101 9:59:45.752000 15 957,5 XCSE 20231101 9:59:45.752000 16 957 XCSE 20231101 9:59:46.040000 15 956,5 XCSE 20231101 9:59:48.059000 8 956 XCSE 20231101 9:59:58.443000 7 956 XCSE 20231101 9:59:58.443000 2 957,5 XCSE 20231101 10:08:35.982000 13 957,5 XCSE 20231101 10:09:18.102000 2 957,5 XCSE 20231101 10:09:18.102000 14 959 XCSE 20231101 10:23:10.525000 15 960 XCSE 20231101 10:23:35.974000 12 960,5 XCSE 20231101 10:35:10.577000 4 960,5 XCSE 20231101 10:35:10.577000 15 960 XCSE 20231101 10:40:41.601000 16 960 XCSE 20231101 10:40:41.601000 50 960 XCSE 20231101 10:40:41.621000 15 960 XCSE 20231101 10:41:34.598000 20 960 XCSE 20231101 10:41:34.610000 15 959,5 XCSE 20231101 10:41:41.309000 15 959 XCSE 20231101 10:45:59.124000 14 959 XCSE 20231101 10:45:59.124000 15 959 XCSE 20231101 10:45:59.124000 7 958,5 XCSE 20231101 10:46:14.110000 22 958,5 XCSE 20231101 10:46:14.110000 3 958 XCSE 20231101 10:50:08.233000 26 958 XCSE 20231101 10:50:08.233000 19 957,5 XCSE 20231101 10:51:46.669000 10 957,5 XCSE 20231101 10:51:46.669000 30 957 XCSE 20231101 10:53:48.399000 15 957 XCSE 20231101 10:53:48.399000 15 956,5 XCSE 20231101 10:54:22.175000 15 955,5 XCSE 20231101 10:54:22.196000 43 956 XCSE 20231101 10:59:55.388000 15 955,5 XCSE 20231101 11:04:47.593000 15 955,5 XCSE 20231101 11:04:47.593000 15 954,5 XCSE 20231101 11:08:39.701000 15 955 XCSE 20231101 11:09:35.710000 15 955 XCSE 20231101 11:09:35.710000 9 954 XCSE 20231101 11:20:03.937000 15 954,5 XCSE 20231101 11:24:14.644000 5 954,5 XCSE 20231101 11:24:14.644000 10 954,5 XCSE 20231101 11:24:14.644000 15 953,5 XCSE 20231101 11:26:02.372000 15 953,5 XCSE 20231101 11:26:03.720000 15 953,5 XCSE 20231101 11:26:03.720000 16 956 XCSE 20231101 11:27:23.293000 15 956 XCSE 20231101 11:27:23.302000 7 955 XCSE 20231101 11:27:23.485000 3 955 XCSE 20231101 11:27:23.485000 5 955 XCSE 20231101 11:27:23.485000 5 954 XCSE 20231101 11:30:02.540000 10 954 XCSE 20231101 11:30:02.540000 15 953 XCSE 20231101 11:32:00.028000 15 953 XCSE 20231101 11:32:00.028000 15 951 XCSE 20231101 11:41:00.284000 15 951,5 XCSE 20231101 11:46:33.431000 15 951,5 XCSE 20231101 11:48:25.732000 11 953,5 XCSE 20231101 11:51:17.222000 16 953,5 XCSE 20231101 11:52:35.243000 15 953,5 XCSE 20231101 11:52:35.243000 15 953,5 XCSE 20231101 11:53:02.375000 15 953,5 XCSE 20231101 11:58:42.954000 16 952,5 XCSE 20231101 12:02:07.120000 5 952,5 XCSE 20231101 12:02:07.120000 15 953 XCSE 20231101 12:05:52.110000 15 953 XCSE 20231101 12:05:52.110000 15 952,5 XCSE 20231101 12:06:02.370000 15 952 XCSE 20231101 12:07:08.380000 15 951 XCSE 20231101 12:07:13.708000 15 951 XCSE 20231101 12:14:20.766000 16 950 XCSE 20231101 12:15:31.129000 15 951 XCSE 20231101 12:29:21.058000 15 951 XCSE 20231101 12:29:21.058000 15 950 XCSE 20231101 12:29:45.804000 7 952,5 XCSE 20231101 12:37:47.500000 9 952,5 XCSE 20231101 12:37:47.500000 15 954 XCSE 20231101 12:38:05.456000 30 954 XCSE 20231101 12:38:27.586000 15 954,5 XCSE 20231101 12:39:09.151000 15 954,5 XCSE 20231101 12:39:09.151000 15 954,5 XCSE 20231101 12:39:09.151000 15 953,5 XCSE 20231101 12:39:27.179000 14 953,5 XCSE 20231101 12:39:27.179000 15 953,5 XCSE 20231101 12:44:30.992000 16 953,5 XCSE 20231101 12:44:31.030000 11 953 XCSE 20231101 12:44:40.974000 4 953 XCSE 20231101 12:44:40.974000 16 952,5 XCSE 20231101 12:45:00.411000 4 951,5 XCSE 20231101 12:50:38.726000 11 951,5 XCSE 20231101 12:53:11.119000 4 951,5 XCSE 20231101 12:53:11.119000 15 951,5 XCSE 20231101 12:53:11.119000 15 953 XCSE 20231101 12:59:24.525000 15 952 XCSE 20231101 13:04:35.957000 16 954,5 XCSE 20231101 13:13:28.398000 15 954 XCSE 20231101 13:13:28.438000 3 955,5 XCSE 20231101 13:24:30.025000 7 955,5 XCSE 20231101 13:24:30.025000 14 955 XCSE 20231101 13:25:24.111000 15 954,5 XCSE 20231101 13:31:23.616000 15 954 XCSE 20231101 13:33:21.774000 16 955 XCSE 20231101 13:33:21.823000 10 957 XCSE 20231101 13:46:07.999000 6 957 XCSE 20231101 13:46:07.999000 5 958,5 XCSE 20231101 13:54:30.020000 4 958 XCSE 20231101 13:54:30.040000 24 958,5 XCSE 20231101 13:54:30.040000 15 958 XCSE 20231101 13:54:32.832000 16 957,5 XCSE 20231101 13:56:33.245000 27 961 XCSE 20231101 14:08:03.701000 4 961,5 XCSE 20231101 14:11:12.121000 7 961,5 XCSE 20231101 14:11:12.121000 15 960,5 XCSE 20231101 14:12:05.930000 16 961 XCSE 20231101 14:13:36.207000 15 960,5 XCSE 20231101 14:13:42.075000 15 960 XCSE 20231101 14:14:55.286000 15 959,5 XCSE 20231101 14:14:55.306000 15 959 XCSE 20231101 14:17:43.182000 29 961 XCSE 20231101 14:29:01.908000 16 961 XCSE 20231101 14:31:47.059000 15 961 XCSE 20231101 14:32:00.146000 15 961 XCSE 20231101 14:33:59.698000 15 961 XCSE 20231101 14:35:53.616000 15 961,5 XCSE 20231101 14:41:38.218000 43 964 XCSE 20231101 14:48:53.584000 11 964,5 XCSE 20231101 14:52:56.416000 4 964,5 XCSE 20231101 14:52:56.416000 15 964,5 XCSE 20231101 14:52:57.071000 13 965 XCSE 20231101 14:56:02.603000 2 965 XCSE 20231101 14:56:02.603000 15 964 XCSE 20231101 14:56:12.455000 15 963,5 XCSE 20231101 14:56:17.849000 16 963,5 XCSE 20231101 14:58:11.255000 15 963 XCSE 20231101 14:58:52.842000 16 962,5 XCSE 20231101 15:00:26.147000 15 962 XCSE 20231101 15:00:26.167000 15 960 XCSE 20231101 15:05:14.796000 8 960 XCSE 20231101 15:06:38.120000 8 960 XCSE 20231101 15:06:38.120000 15 960 XCSE 20231101 15:08:12.077000 15 959,5 XCSE 20231101 15:08:12.096000 15 959 XCSE 20231101 15:09:52.488000 12 958,5 XCSE 20231101 15:10:20.697000 3 958,5 XCSE 20231101 15:10:20.697000 15 958 XCSE 20231101 15:16:14.090000 15 957,5 XCSE 20231101 15:21:10.500000 10 959,5 XCSE 20231101 15:24:30.015000 1 960 XCSE 20231101 15:24:30.016000 13 960 XCSE 20231101 15:24:30.016000 14 959,5 XCSE 20231101 15:25:19.127000 15 958 XCSE 20231101 15:26:26.777000 16 959,5 XCSE 20231101 15:34:53.123000 15 959,5 XCSE 20231101 15:40:07.311000 2 963,5 XCSE 20231101 15:46:33.739000 27 963,5 XCSE 20231101 15:46:33.739000 50 963,5 XCSE 20231101 15:46:33.740000 25 963,5 XCSE 20231101 15:48:30.679000 50 965,5 XCSE 20231101 15:54:30.035000 5 967 XCSE 20231101 15:54:30.035000 29 965 XCSE 20231101 15:54:31.392000 15 964,5 XCSE 20231101 15:55:17.814000 16 964 XCSE 20231101 15:55:19.302000 15 964 XCSE 20231101 15:56:52.120000 15 964 XCSE 20231101 15:59:30.105000 15 964 XCSE 20231101 15:59:30.123000 15 964 XCSE 20231101 16:02:29.876000 31 963,5 XCSE 20231101 16:07:38.110000 15 963,5 XCSE 20231101 16:08:42.784000 50 963,5 XCSE 20231101 16:10:33.701000 16 963 XCSE 20231101 16:11:26.920000 15 963 XCSE 20231101 16:11:26.920000 31 963 XCSE 20231101 16:11:26.982000 16 962,5 XCSE 20231101 16:11:29.741000 16 961,5 XCSE 20231101 16:11:39.014000 15 961,5 XCSE 20231101 16:12:43.695000 14 961,5 XCSE 20231101 16:12:43.695000 30 960,5 XCSE 20231101 16:13:37.602000 15 960 XCSE 20231101 16:13:37.893000 15 960 XCSE 20231101 16:18:27.135000 14 960 XCSE 20231101 16:19:35.551000 25 959 XCSE 20231101 16:23:06.817000 20 959 XCSE 20231101 16:23:06.817000 15 959 XCSE 20231101 16:23:06.817000 8 961 XCSE 20231101 16:24:32.506000 42 961 XCSE 20231101 16:24:32.506000 30 959,5 XCSE 20231101 16:27:25.800000 9 959 XCSE 20231101 16:32:08.572000 7 959 XCSE 20231101 16:34:51.238000 15 959 XCSE 20231101 16:34:51.238000 9 959 XCSE 20231101 16:34:51.238000 23 958,5 XCSE 20231101 16:34:53.782000 8 961,5 XCSE 20231101 16:37:35.642000 31 961,5 XCSE 20231101 16:37:35.642000 15 960,5 XCSE 20231101 16:38:22.200000 15 959,5 XCSE 20231101 16:38:22.220000 8 960 XCSE 20231101 16:40:02.514000 6 960 XCSE 20231101 16:40:02.514000 15 959,5 XCSE 20231101 16:43:25.240000 15 959,5 XCSE 20231101 16:43:25.241000 22 959 XCSE 20231101 16:45:04.282394 29 967 XCSE 20231102 9:01:38.323000 15 960 XCSE 20231102 9:07:04.019000 15 956,5 XCSE 20231102 9:11:07.037000 14 956,5 XCSE 20231102 9:11:07.037000 14 958 XCSE 20231102 9:17:02.805000 15 956,5 XCSE 20231102 9:18:57.761000 16 956,5 XCSE 20231102 9:18:58.876000 9 956 XCSE 20231102 9:19:03.952000 7 956 XCSE 20231102 9:19:03.952000 16 955,5 XCSE 20231102 9:20:20.122000 15 957,5 XCSE 20231102 9:23:51.478000 15 958 XCSE 20231102 9:28:23.944000 5 958 XCSE 20231102 9:29:20.441000 11 958 XCSE 20231102 9:29:20.441000 15 957 XCSE 20231102 9:33:24.079000 10 957 XCSE 20231102 9:33:24.079449 275 957 XCSE 20231102 9:33:24.079449 15 957,5 XCSE 20231102 9:33:24.156000 15 957,5 XCSE 20231102 9:37:00.190000 15 957 XCSE 20231102 9:38:20.115000 10 957 XCSE 20231102 9:38:20.115569 5 957 XCSE 20231102 9:38:20.133281 9 955,5 XCSE 20231102 9:38:40.760000 6 955,5 XCSE 20231102 9:38:40.760000 15 957 XCSE 20231102 9:43:05.356000 10 956 XCSE 20231102 9:43:54.000000 6 956 XCSE 20231102 9:43:54.047000 9 956 XCSE 20231102 9:44:34.398000 6 956 XCSE 20231102 9:44:34.398000 13 958 XCSE 20231102 9:52:45.959000 38 958,5 XCSE 20231102 9:54:50.110000 13 957,5 XCSE 20231102 9:56:23.838000 15 958,5 XCSE 20231102 9:59:21.600000 22 958,5 XCSE 20231102 10:02:41.725000 16 959,5 XCSE 20231102 10:08:28.654000 22 959,5 XCSE 20231102 10:14:02.599000 15 959 XCSE 20231102 10:14:02.679000 15 958 XCSE 20231102 10:14:57.084000 10 960,5 XCSE 20231102 10:20:32.612246 504 960,5 XCSE 20231102 10:20:32.612246 16 963,5 XCSE 20231102 10:26:01.120000 15 963 XCSE 20231102 10:28:19.307000 15 965 XCSE 20231102 10:43:33.196000 50 964,5 XCSE 20231102 10:43:35.248000 15 964,5 XCSE 20231102 10:53:47.622000 14 964,5 XCSE 20231102 10:53:47.622000 3 964,5 XCSE 20231102 10:57:24.767000 15 963,5 XCSE 20231102 11:02:11.068000 11 963,5 XCSE 20231102 11:05:41.100000 34 963,5 XCSE 20231102 11:05:41.100000 15 963,5 XCSE 20231102 11:05:41.100000 15 963,5 XCSE 20231102 11:05:41.100000 29 963 XCSE 20231102 11:12:54.228000 14 963 XCSE 20231102 11:12:54.228000 6 962,5 XCSE 20231102 11:13:54.256000 9 962,5 XCSE 20231102 11:13:54.257000 14 962,5 XCSE 20231102 11:13:54.257000 3 962 XCSE 20231102 11:13:56.317000 12 962 XCSE 20231102 11:13:56.317000 15 961 XCSE 20231102 11:19:57.001000 15 961 XCSE 20231102 11:22:40.118000 15 961 XCSE 20231102 11:26:50.848000 15 960 XCSE 20231102 11:28:15.885000 16 965,5 XCSE 20231102 11:35:40.738000 16 965 XCSE 20231102 11:36:32.643000 15 962,5 XCSE 20231102 11:39:02.300000 15 962,5 XCSE 20231102 11:45:42.752000 8 962,5 XCSE 20231102 11:48:48.097000 1 962 XCSE 20231102 11:49:20.476000 15 962,5 XCSE 20231102 11:49:26.471000 1 962,5 XCSE 20231102 11:49:26.471000 15 962 XCSE 20231102 11:51:36.368000 15 961,5 XCSE 20231102 12:03:15.117000 15 961,5 XCSE 20231102 12:03:15.117000 23 961 XCSE 20231102 12:03:15.141000 15 962 XCSE 20231102 12:04:58.697000 29 961,5 XCSE 20231102 12:16:31.856000 4 963 XCSE 20231102 12:17:18.773000 11 963 XCSE 20231102 12:17:18.793000 16 961,5 XCSE 20231102 12:18:17.117000 34 963 XCSE 20231102 12:33:50.261000 1 963 XCSE 20231102 12:34:36.477000 15 963 XCSE 20231102 12:35:47.818000 16 962 XCSE 20231102 12:35:47.952000 40 962 XCSE 20231102 12:35:47.984000 3 962,5 XCSE 20231102 12:53:35.907000 47 963 XCSE 20231102 13:04:06.358000 50 963 XCSE 20231102 13:04:35.773000 50 963 XCSE 20231102 13:04:47.323000 16 963,5 XCSE 20231102 13:07:06.502000 15 963 XCSE 20231102 13:08:42.605000 15 962,5 XCSE 20231102 13:11:42.328000 29 962,5 XCSE 20231102 13:21:33.062000 6 962 XCSE 20231102 13:22:10.033000 23 962 XCSE 20231102 13:22:10.033000 15 962,5 XCSE 20231102 13:26:45.251000 15 962,5 XCSE 20231102 13:39:57.437000 31 963 XCSE 20231102 13:40:52.723000 12 963 XCSE 20231102 13:40:52.723000 7 962 XCSE 20231102 13:49:06.720000 8 962 XCSE 20231102 13:49:06.720000 1 962 XCSE 20231102 13:49:06.720000 15 962 XCSE 20231102 13:49:06.720000 15 962 XCSE 20231102 13:49:06.720000 16 961,5 XCSE 20231102 13:55:56.793000 15 961,5 XCSE 20231102 13:55:56.793000 3 961,5 XCSE 20231102 13:58:26.361000 12 961,5 XCSE 20231102 13:58:26.361000 16 961,5 XCSE 20231102 13:58:26.361000 15 961,5 XCSE 20231102 13:58:26.361000 15 961 XCSE 20231102 14:00:11.773000 14 961 XCSE 20231102 14:00:11.773000 11 960,5 XCSE 20231102 14:07:59.637000 5 960,5 XCSE 20231102 14:22:37.121000 15 960,5 XCSE 20231102 14:22:37.121000 15 960,5 XCSE 20231102 14:22:37.121000 11 960,5 XCSE 20231102 14:22:37.121000 1 960 XCSE 20231102 14:28:48.702000 50 960 XCSE 20231102 14:30:06.358000 15 962 XCSE 20231102 14:35:56.586000 15 962 XCSE 20231102 14:35:56.606000 50 963 XCSE 20231102 14:36:21.111000 39 963 XCSE 20231102 14:36:21.112000 15 962,5 XCSE 20231102 14:39:28.103000 15 962,5 XCSE 20231102 14:43:35.040000 11 962 XCSE 20231102 14:44:43.035000 4 962 XCSE 20231102 14:44:43.035000 15 961,5 XCSE 20231102 14:44:43.074000 15 962,5 XCSE 20231102 14:51:26.619000 15 963,5 XCSE 20231102 14:54:03.995000 16 963,5 XCSE 20231102 14:55:27.964000 1 963,5 XCSE 20231102 15:02:57.841000 2 963,5 XCSE 20231102 15:04:30.545000 16 963,5 XCSE 20231102 15:06:07.909000 16 963,5 XCSE 20231102 15:11:13.905000 16 963 XCSE 20231102 15:13:43.799000 15 962,5 XCSE 20231102 15:13:43.829000 1 962,5 XCSE 20231102 15:13:43.829000 33 967,5 XCSE 20231102 15:29:37.449000 13 968 XCSE 20231102 15:31:11.835000 1 968 XCSE 20231102 15:31:11.835000 16 967 XCSE 20231102 15:31:23.744000 16 967 XCSE 20231102 15:31:47.122000 38 968 XCSE 20231102 15:37:05.657000 30 967 XCSE 20231102 15:37:47.182000 15 967 XCSE 20231102 15:37:47.182000 15 967 XCSE 20231102 15:43:04.253000 6 969 XCSE 20231102 15:45:04.929000 15 969 XCSE 20231102 15:45:04.929000 44 969 XCSE 20231102 15:47:49.371000 29 969,5 XCSE 20231102 15:48:59.932000 16 969 XCSE 20231102 15:49:09.069000 13 968,5 XCSE 20231102 15:49:32.115000 2 968,5 XCSE 20231102 15:49:32.115000 12 968 XCSE 20231102 15:50:09.763000 30 969 XCSE 20231102 16:01:47.838000 15 969,5 XCSE 20231102 16:04:41.860000 2 969,5 XCSE 20231102 16:04:48.314000 16 969,5 XCSE 20231102 16:05:47.547000 16 970 XCSE 20231102 16:07:59.002000 14 970 XCSE 20231102 16:07:59.002000 29 969,5 XCSE 20231102 16:11:10.055000 14 969,5 XCSE 20231102 16:11:10.055000 50 969,5 XCSE 20231102 16:11:10.056000 50 969,5 XCSE 20231102 16:11:10.057000 50 969,5 XCSE 20231102 16:12:10.078000 28 969,5 XCSE 20231102 16:12:10.079000 26 969 XCSE 20231102 16:12:11.009000 3 969 XCSE 20231102 16:12:11.009000 15 968,5 XCSE 20231102 16:15:09.644000 14 968,5 XCSE 20231102 16:15:09.644000 6 968,5 XCSE 20231102 16:15:09.644000 8 968,5 XCSE 20231102 16:15:09.644000 30 968,5 XCSE 20231102 16:17:46.754000 24 968,5 XCSE 20231102 16:21:40.086000 41 968,5 XCSE 20231102 16:21:40.086000 27 968,5 XCSE 20231102 16:21:40.086000 14 968,5 XCSE 20231102 16:22:31.164000 15 968,5 XCSE 20231102 16:26:31.518000 21 968 XCSE 20231102 16:31:40.350186 18 968 XCSE 20231102 16:31:40.350186 4 968 XCSE 20231102 16:31:48.549918 26 968 XCSE 20231102 16:32:45.396631 31 975,5 XCSE 20231103 9:02:45.128000 41 980 XCSE 20231103 9:07:11.990000 12 979 XCSE 20231103 9:10:02.626000 16 978,5 XCSE 20231103 9:10:02.678000 24 978,5 XCSE 20231103 9:11:05.667000 15 978,5 XCSE 20231103 9:14:17.402000 15 978,5 XCSE 20231103 9:14:17.402000 30 977,5 XCSE 20231103 9:14:18.864000 14 976 XCSE 20231103 9:14:37.646000 31 976 XCSE 20231103 9:15:53.316000 15 976 XCSE 20231103 9:16:35.406000 15 975,5 XCSE 20231103 9:17:54.395000 7 973,5 XCSE 20231103 9:21:27.033000 8 973,5 XCSE 20231103 9:21:27.033000 15 972 XCSE 20231103 9:22:29.252000 15 971,5 XCSE 20231103 9:26:52.157000 46 977 XCSE 20231103 9:33:04.927000 15 977 XCSE 20231103 9:34:16.558000 15 975,5 XCSE 20231103 9:37:16.161000 14 975,5 XCSE 20231103 9:37:51.157000 3 974,5 XCSE 20231103 9:39:00.468000 12 974,5 XCSE 20231103 9:39:00.468000 15 973,5 XCSE 20231103 9:40:52.975000 15 973,5 XCSE 20231103 9:40:52.975000 15 974 XCSE 20231103 9:44:15.559000 15 973,5 XCSE 20231103 9:49:40.270000 15 972 XCSE 20231103 9:57:19.858000 16 972 XCSE 20231103 10:01:27.525000 15 972 XCSE 20231103 10:03:49.381000 15 973 XCSE 20231103 10:15:00.129000 15 973 XCSE 20231103 10:19:54.973000 16 973 XCSE 20231103 10:24:27.999000 9 972,5 XCSE 20231103 10:25:12.622000 6 972,5 XCSE 20231103 10:25:12.622000 20 974,5 XCSE 20231103 10:27:24.532000 7 974,5 XCSE 20231103 10:27:24.532000 8 974 XCSE 20231103 10:27:29.836000 7 974 XCSE 20231103 10:27:29.836000 50 974,5 XCSE 20231103 10:27:29.836000 8 974,5 XCSE 20231103 10:27:29.836000 50 974,5 XCSE 20231103 10:34:31.966000 16 974,5 XCSE 20231103 10:35:46.339000 3 974 XCSE 20231103 10:42:14.938000 12 974 XCSE 20231103 10:42:14.938000 14 974 XCSE 20231103 10:42:14.938000 31 973,5 XCSE 20231103 10:43:32.122000 4 975 XCSE 20231103 10:50:43.842000 11 975 XCSE 20231103 10:58:46.602000 4 975 XCSE 20231103 10:58:46.602000 2 975 XCSE 20231103 10:58:48.047000 13 975 XCSE 20231103 10:58:48.047000 5 974,5 XCSE 20231103 10:59:32.343000 26 975 XCSE 20231103 10:59:47.424000 3 975 XCSE 20231103 10:59:47.424000 50 975 XCSE 20231103 10:59:47.430000 16 975 XCSE 20231103 11:09:44.155000 14 975 XCSE 20231103 11:09:44.155000 29 974,5 XCSE 20231103 11:12:49.123000 15 974,5 XCSE 20231103 11:17:12.650000 80 974,5 XCSE 20231103 11:17:12.650000 1 974 XCSE 20231103 11:17:16.785000 14 974 XCSE 20231103 11:17:16.785000 15 975 XCSE 20231103 11:22:46.359000 7 975 XCSE 20231103 11:25:44.559000 17 975 XCSE 20231103 11:27:49.123000 14 975 XCSE 20231103 11:30:16.558000 14 975 XCSE 20231103 11:32:55.559000 30 975 XCSE 20231103 11:33:53.265000 15 975 XCSE 20231103 11:34:59.780000 16 976 XCSE 20231103 11:44:45.743000 7 974,5 XCSE 20231103 11:46:12.177000 12 974,5 XCSE 20231103 11:48:05.003000 4 974,5 XCSE 20231103 11:48:05.003000 15 974 XCSE 20231103 11:56:14.563000 15 973,5 XCSE 20231103 11:56:15.034000 22 973,5 XCSE 20231103 11:56:15.034000 15 973 XCSE 20231103 12:06:53.999000 14 973 XCSE 20231103 12:06:53.999000 14 973 XCSE 20231103 12:06:53.999000 47 973 XCSE 20231103 12:09:33.757000 16 972,5 XCSE 20231103 12:14:22.012000 15 972,5 XCSE 20231103 12:16:19.477000 15 973 XCSE 20231103 12:17:56.129000 29 973 XCSE 20231103 12:17:56.147000 15 972 XCSE 20231103 12:17:57.203000 13 971,5 XCSE 20231103 12:18:03.103000 15 971 XCSE 20231103 12:20:58.109000 14 971 XCSE 20231103 12:20:58.109000 18 972 XCSE 20231103 12:22:45.803000 8 971,5 XCSE 20231103 12:24:02.436000 16 971,5 XCSE 20231103 12:25:54.045000 15 971,5 XCSE 20231103 12:28:56.560000 15 972 XCSE 20231103 12:32:07.185000 15 972,5 XCSE 20231103 12:42:34.142000 50 972,5 XCSE 20231103 12:42:34.144000 4 972,5 XCSE 20231103 12:42:34.144000 14 972,5 XCSE 20231103 12:42:40.263000 14 972,5 XCSE 20231103 12:43:23.541000 15 972,5 XCSE 20231103 12:45:22.557000 14 972,5 XCSE 20231103 12:47:31.517000 6 972,5 XCSE 20231103 12:52:29.534000 9 972,5 XCSE 20231103 12:52:29.539000 1 972,5 XCSE 20231103 12:52:29.539000 15 972,5 XCSE 20231103 12:58:20.282000 24 973 XCSE 20231103 12:59:02.562000 12 972 XCSE 20231103 12:59:30.526000 3 972 XCSE 20231103 12:59:30.526000 15 971,5 XCSE 20231103 12:59:43.953000 16 971,5 XCSE 20231103 12:59:43.957000 16 971 XCSE 20231103 13:07:10.739000 15 971 XCSE 20231103 13:07:10.739000 30 971,5 XCSE 20231103 13:13:21.716000 2 971,5 XCSE 20231103 13:13:21.716000 13 971,5 XCSE 20231103 13:15:36.857000 2 971,5 XCSE 20231103 13:15:36.857000 13 971,5 XCSE 20231103 13:17:57.558000 2 971,5 XCSE 20231103 13:17:57.558000 31 970,5 XCSE 20231103 13:19:21.982000 15 970,5 XCSE 20231103 13:19:21.982000 14 970,5 XCSE 20231103 13:19:21.982000 16 972,5 XCSE 20231103 13:30:52.762000 15 972,5 XCSE 20231103 13:30:52.762000 31 972,5 XCSE 20231103 13:30:52.771000 29 972 XCSE 20231103 13:32:06.312000 2 972 XCSE 20231103 13:32:06.312000 14 971,5 XCSE 20231103 13:36:39.522000 15 971,5 XCSE 20231103 13:36:39.527000 14 971,5 XCSE 20231103 13:36:39.527000 30 971 XCSE 20231103 13:36:54.534000 26 971 XCSE 20231103 13:41:32.561000 30 970,5 XCSE 20231103 13:44:59.945000 16 970,5 XCSE 20231103 13:45:58.120000 30 971,5 XCSE 20231103 13:53:32.368000 24 971,5 XCSE 20231103 13:53:32.369000 15 971,5 XCSE 20231103 13:57:51.109000 8 970,5 XCSE 20231103 13:59:28.705000 57 970 XCSE 20231103 14:00:16.598000 59 969,5 XCSE 20231103 14:00:29.857000 1 969,5 XCSE 20231103 14:00:29.857000 28 969 XCSE 20231103 14:02:39.852000 16 969,5 XCSE 20231103 14:11:05.705000 15 969 XCSE 20231103 14:18:56.814000 15 970 XCSE 20231103 14:19:36.510000 4 970 XCSE 20231103 14:19:36.510000 23 970 XCSE 20231103 14:19:36.510000 15 970 XCSE 20231103 14:19:36.511000 15 970 XCSE 20231103 14:19:36.513000 10 970,5 XCSE 20231103 14:22:41.346000 6 970,5 XCSE 20231103 14:29:09.715000 10 970,5 XCSE 20231103 14:29:09.715000 16 971 XCSE 20231103 14:34:31.333000 15 970,5 XCSE 20231103 14:35:40.048000 14 970,5 XCSE 20231103 14:35:40.048000 40 970 XCSE 20231103 14:35:40.181000 15 971 XCSE 20231103 14:40:48.809000 16 971,5 XCSE 20231103 14:40:48.832000 46 973 XCSE 20231103 14:41:06.649000 17 972,5 XCSE 20231103 14:41:53.619000 13 972,5 XCSE 20231103 14:41:53.619000 14 972,5 XCSE 20231103 14:43:17.413000 1 972,5 XCSE 20231103 14:44:41.454000 13 972,5 XCSE 20231103 14:44:41.454000 8 972,5 XCSE 20231103 14:46:41.626000 4 972,5 XCSE 20231103 14:46:41.757000 3 972,5 XCSE 20231103 14:47:01.120000 8 972,5 XCSE 20231103 14:47:01.120000 4 972,5 XCSE 20231103 14:47:01.120000 14 973,5 XCSE 20231103 14:53:14.057000 1 973,5 XCSE 20231103 14:54:38.098000 13 973,5 XCSE 20231103 14:54:38.098000 15 973,5 XCSE 20231103 14:58:00.012000 29 973 XCSE 20231103 15:05:13.119000 15 972,5 XCSE 20231103 15:06:30.241000 14 972,5 XCSE 20231103 15:06:30.241000 14 972,5 XCSE 20231103 15:06:30.241000 15 972 XCSE 20231103 15:08:14.380000 15 972 XCSE 20231103 15:17:45.115000 15 972 XCSE 20231103 15:34:34.786000 14 972 XCSE 20231103 15:34:34.786000 14 972 XCSE 20231103 15:34:34.786000 50 971,5 XCSE 20231103 15:36:04.131000 50 971,5 XCSE 20231103 15:36:04.152000 47 971,5 XCSE 20231103 15:36:04.152000 34 971 XCSE 20231103 15:36:04.171000 12 971 XCSE 20231103 15:36:04.171000 15 971 XCSE 20231103 15:36:04.171000 15 971 XCSE 20231103 15:36:04.171000 15 970,5 XCSE 20231103 15:40:43.214000 14 970,5 XCSE 20231103 15:40:43.214000 14 970,5 XCSE 20231103 15:40:43.214000 6 970,5 XCSE 20231103 15:40:43.214000 29 973 XCSE 20231103 15:44:22.656000 4 973 XCSE 20231103 15:44:22.696000 30 973 XCSE 20231103 15:45:11.791000 30 973 XCSE 20231103 15:46:03.559000 1 973 XCSE 20231103 15:46:03.559000 14 972 XCSE 20231103 15:52:26.141000 15 972,5 XCSE 20231103 15:57:37.367000 14 972,5 XCSE 20231103 15:58:30.992000 29 972,5 XCSE 20231103 15:59:30.327000 15 973 XCSE 20231103 16:04:21.813000 2 974 XCSE 20231103 16:11:58.621000 16 976 XCSE 20231103 16:15:38.807000 14 976 XCSE 20231103 16:15:39.266000 58 975 XCSE 20231103 16:15:58.527000 15 974,5 XCSE 20231103 16:15:58.534000 15 974,5 XCSE 20231103 16:17:00.935000 6 974 XCSE 20231103 16:17:27.419000 10 974,5 XCSE 20231103 16:18:58.850836 421 974,5 XCSE 20231103 16:18:58.850836

