Date 27.11.2023

Share buy-back programme - week 47

The share buy-back programme runs from and including 3 August 2023 up to and including 22 January 2024. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 August 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 273,500 992.72 271,509,630 20 November 2023 4,000 951.64 3,806,560 21 November 2023 4,200 943.21 3,961,482 22 November 2023 3,800 941.31 3,576,978 23 November 2023 3,600 943.70 3,397,320 24 November 2023 3,500 949.19 3,322,165 Total under the share buy-back programme 292,600 989.66 289,574,135 Bought back under share buy-back programme executed in the period 2 February 2023 - 4 July 2023 392,310 981.36 384,998,522 Total bought back 684,910 984.91 674,572,657

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

684,910 shares under the above share buy-back programmes corresponding to 2.5 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 6 960 XCSE 20231120 9:06:37.793000 50 960 XCSE 20231120 9:06:37.793000 29 959 XCSE 20231120 9:07:28.994000 15 957,5 XCSE 20231120 9:11:06.418000 13 956,5 XCSE 20231120 9:12:27.417000 14 956 XCSE 20231120 9:14:01.793000 10 955,5 XCSE 20231120 9:14:07.038000 5 955,5 XCSE 20231120 9:16:44.232000 14 955,5 XCSE 20231120 9:16:44.232000 10 955,5 XCSE 20231120 9:16:44.232000 6 955 XCSE 20231120 9:16:55.617000 21 955 XCSE 20231120 9:16:55.617000 14 955 XCSE 20231120 9:16:55.672000 14 954,5 XCSE 20231120 9:19:54.844000 14 954,5 XCSE 20231120 9:21:46.709000 1 954,5 XCSE 20231120 9:21:46.709000 14 954 XCSE 20231120 9:27:47.139000 14 954 XCSE 20231120 9:27:47.139000 27 953,5 XCSE 20231120 9:28:27.197000 7 953 XCSE 20231120 9:31:08.244000 27 953 XCSE 20231120 9:34:19.676000 13 953 XCSE 20231120 9:34:19.676000 28 952,5 XCSE 20231120 9:34:19.697000 14 952 XCSE 20231120 9:39:07.399000 14 951,5 XCSE 20231120 9:39:20.427000 10 951 XCSE 20231120 9:41:21.770000 4 951 XCSE 20231120 9:41:21.770000 14 951 XCSE 20231120 9:41:21.770000 15 950,5 XCSE 20231120 9:41:21.788000 14 950,5 XCSE 20231120 9:51:56.387000 15 950,5 XCSE 20231120 9:53:45.342000 13 951 XCSE 20231120 10:01:10.086000 12 950 XCSE 20231120 10:02:20.921000 2 950 XCSE 20231120 10:02:20.921000 15 950,5 XCSE 20231120 10:06:58.571000 14 952 XCSE 20231120 10:09:22.045000 14 952 XCSE 20231120 10:10:03.916000 4 951,5 XCSE 20231120 10:11:26.036000 8 951,5 XCSE 20231120 10:11:26.036000 3 951,5 XCSE 20231120 10:11:26.036000 14 951,5 XCSE 20231120 10:13:58.784000 13 951,5 XCSE 20231120 10:13:58.784000 6 954,5 XCSE 20231120 10:30:54.948000 9 954,5 XCSE 20231120 10:30:54.948000 45 954,5 XCSE 20231120 10:30:54.966000 15 954 XCSE 20231120 10:32:21.121000 14 954 XCSE 20231120 10:32:21.121000 14 953,5 XCSE 20231120 10:42:23.105000 4 953,5 XCSE 20231120 10:42:23.105000 57 955 XCSE 20231120 10:44:24.926000 11 954,5 XCSE 20231120 10:44:25.649000 16 954,5 XCSE 20231120 10:44:25.649000 28 954 XCSE 20231120 10:44:32.025000 13 953 XCSE 20231120 10:47:45.581000 1 953 XCSE 20231120 10:47:45.584000 12 953 XCSE 20231120 10:47:45.584000 27 953,5 XCSE 20231120 10:53:19.533000 1 953,5 XCSE 20231120 10:53:19.533000 11 953,5 XCSE 20231120 10:53:19.533000 3 953,5 XCSE 20231120 10:53:19.533000 42 952,5 XCSE 20231120 10:58:24.054000 27 952,5 XCSE 20231120 10:58:24.059000 14 953 XCSE 20231120 10:58:30.030000 27 953 XCSE 20231120 11:05:29.033000 14 952,5 XCSE 20231120 11:06:42.908000 13 952,5 XCSE 20231120 11:06:42.908000 15 952,5 XCSE 20231120 11:08:07.323000 20 952 XCSE 20231120 11:10:10.035000 7 952 XCSE 20231120 11:10:10.035000 40 952 XCSE 20231120 11:25:02.665000 6 952 XCSE 20231120 11:32:37.785000 22 952 XCSE 20231120 11:32:37.785000 12 953 XCSE 20231120 11:39:26.785000 31 953 XCSE 20231120 11:39:26.785000 29 952,5 XCSE 20231120 11:41:28.447000 14 952 XCSE 20231120 12:02:41.118000 14 952 XCSE 20231120 12:02:41.118000 13 952 XCSE 20231120 12:02:41.118000 60 952 XCSE 20231120 12:20:09.615000 14 951,5 XCSE 20231120 12:20:09.632000 13 951,5 XCSE 20231120 12:20:09.632000 13 951,5 XCSE 20231120 12:20:09.633000 9 952,5 XCSE 20231120 12:25:37.788000 17 952,5 XCSE 20231120 12:34:54.740000 6 953 XCSE 20231120 12:43:19.299000 4 953 XCSE 20231120 12:43:19.299000 28 952,5 XCSE 20231120 12:43:19.785000 29 952 XCSE 20231120 13:14:42.431000 14 952 XCSE 20231120 13:14:42.431000 41 950,5 XCSE 20231120 13:17:33.966000 43 950,5 XCSE 20231120 13:28:10.991000 60 950,5 XCSE 20231120 13:28:10.991000 80 950,5 XCSE 20231120 13:28:11.008000 14 950 XCSE 20231120 13:28:11.028000 11 949,5 XCSE 20231120 13:28:11.031000 32 949,5 XCSE 20231120 13:28:11.031000 40 949 XCSE 20231120 13:28:19.853000 29 948,5 XCSE 20231120 13:30:02.611000 14 949 XCSE 20231120 13:31:53.613000 25 949,5 XCSE 20231120 13:37:28.946000 14 949,5 XCSE 20231120 13:39:27.048000 13 951 XCSE 20231120 13:41:39.029000 14 950,5 XCSE 20231120 13:44:40.129000 14 949,5 XCSE 20231120 13:44:46.170000 41 950,5 XCSE 20231120 14:01:49.642000 2 950,5 XCSE 20231120 14:04:06.800000 21 950,5 XCSE 20231120 14:06:29.842000 15 951 XCSE 20231120 14:09:10.107000 27 951,5 XCSE 20231120 14:14:58.376000 13 951,5 XCSE 20231120 14:14:58.376000 13 951,5 XCSE 20231120 14:14:58.376000 13 951,5 XCSE 20231120 14:14:58.376000 13 951,5 XCSE 20231120 14:14:58.376000 13 951,5 XCSE 20231120 14:14:58.376000 14 951,5 XCSE 20231120 14:14:58.376000 15 951 XCSE 20231120 14:27:12.126000 20 951 XCSE 20231120 14:27:12.126000 6 951 XCSE 20231120 14:27:12.126000 6 951 XCSE 20231120 14:27:12.126000 7 951 XCSE 20231120 14:27:12.126000 40 950,5 XCSE 20231120 14:27:12.154000 13 950,5 XCSE 20231120 14:29:36.120000 1 950,5 XCSE 20231120 14:29:36.120000 13 950,5 XCSE 20231120 14:29:36.120000 14 951 XCSE 20231120 14:40:13.813000 13 951 XCSE 20231120 14:40:13.813000 13 951 XCSE 20231120 14:40:13.813000 15 950,5 XCSE 20231120 14:40:34.187000 16 951 XCSE 20231120 14:46:04.756000 13 951 XCSE 20231120 14:56:32.029000 47 951 XCSE 20231120 14:56:53.010000 7 951 XCSE 20231120 14:56:53.010000 13 951 XCSE 20231120 14:56:53.010000 13 951 XCSE 20231120 14:56:53.010000 13 951 XCSE 20231120 14:56:53.010000 27 951,5 XCSE 20231120 14:58:27.765000 42 951,5 XCSE 20231120 15:03:57.372000 8 951 XCSE 20231120 15:06:33.093000 6 951 XCSE 20231120 15:06:33.111000 13 951 XCSE 20231120 15:06:33.111000 14 951 XCSE 20231120 15:06:33.111000 8 951 XCSE 20231120 15:06:33.111000 40 950,5 XCSE 20231120 15:16:30.096000 13 950,5 XCSE 20231120 15:19:55.024000 27 950,5 XCSE 20231120 15:19:55.024000 13 950,5 XCSE 20231120 15:26:35.157000 40 950,5 XCSE 20231120 15:26:35.157000 53 950 XCSE 20231120 15:28:57.128000 40 950,5 XCSE 20231120 15:30:27.349000 12 950,5 XCSE 20231120 15:31:14.398000 41 950 XCSE 20231120 15:36:03.289000 13 950 XCSE 20231120 15:36:03.289000 14 950 XCSE 20231120 15:36:03.289000 67 949 XCSE 20231120 15:36:03.307000 54 949 XCSE 20231120 15:36:03.324000 41 950,5 XCSE 20231120 15:39:58.464000 13 950,5 XCSE 20231120 15:39:58.464000 28 950 XCSE 20231120 15:46:30.166000 9 950 XCSE 20231120 15:50:28.872000 60 950,5 XCSE 20231120 15:53:52.641000 12 951 XCSE 20231120 15:59:03.212000 12 951 XCSE 20231120 15:59:03.212000 60 951 XCSE 20231120 15:59:03.217000 27 950,5 XCSE 20231120 16:01:30.188000 13 950,5 XCSE 20231120 16:01:30.188000 15 950,5 XCSE 20231120 16:07:11.853000 7 951 XCSE 20231120 16:14:26.210000 39 951 XCSE 20231120 16:23:37.304000 45 951 XCSE 20231120 16:23:37.304000 105 951,5 XCSE 20231120 16:23:39.604000 163 951,5 XCSE 20231120 16:23:39.604000 40 951 XCSE 20231120 16:23:39.623000 21 952 XCSE 20231120 16:26:11.900000 35 952 XCSE 20231120 16:26:11.900000 29 952 XCSE 20231120 16:30:18.436000 14 952 XCSE 20231120 16:30:18.436000 14 952 XCSE 20231120 16:30:18.436000 14 951,5 XCSE 20231120 16:30:18.649000 14 951 XCSE 20231120 16:36:10.332000 60 951 XCSE 20231120 16:36:10.336000 40 951 XCSE 20231120 16:36:10.336000 21 951 XCSE 20231120 16:36:10.430000 9 951 XCSE 20231120 16:38:11.999000 40 951 XCSE 20231120 16:38:11.999000 1 951 XCSE 20231120 16:38:36.327000 9 951 XCSE 20231120 16:38:36.327000 4 951 XCSE 20231120 16:39:33.452000 2 951 XCSE 20231120 16:39:55.434000 2 951 XCSE 20231120 16:40:02.029000 4 951 XCSE 20231120 16:40:13.029000 14 950,5 XCSE 20231120 16:40:34.528000 60 950,5 XCSE 20231120 16:46:26.014366 13 950,5 XCSE 20231121 9:03:13.453000 10 948,5 XCSE 20231121 9:03:22.759000 4 951 XCSE 20231121 9:09:38.670000 10 951 XCSE 20231121 9:09:38.670000 68 951 XCSE 20231121 9:09:38.687000 14 950 XCSE 20231121 9:09:38.705000 13 950 XCSE 20231121 9:12:40.121000 14 950,5 XCSE 20231121 9:14:54.977000 15 950,5 XCSE 20231121 9:15:08.870000 15 949,5 XCSE 20231121 9:16:24.988000 15 949,5 XCSE 20231121 9:17:12.275000 14 948 XCSE 20231121 9:20:07.591000 14 947,5 XCSE 20231121 9:20:13.820000 5 947 XCSE 20231121 9:23:30.614000 10 947 XCSE 20231121 9:23:30.614000 14 947 XCSE 20231121 9:23:30.614000 28 947,5 XCSE 20231121 9:27:52.123000 27 947 XCSE 20231121 9:27:59.795000 29 945,5 XCSE 20231121 9:28:15.067000 27 946 XCSE 20231121 9:29:10.073000 14 947 XCSE 20231121 9:30:39.533000 14 946 XCSE 20231121 9:30:39.664000 8 946 XCSE 20231121 9:30:39.795000 21 948,5 XCSE 20231121 9:44:12.031000 10 949 XCSE 20231121 9:52:51.333000 11 949 XCSE 20231121 9:52:51.333000 37 949 XCSE 20231121 9:52:51.333000 14 947,5 XCSE 20231121 9:52:52.756000 2 947,5 XCSE 20231121 9:52:52.756000 11 947,5 XCSE 20231121 9:52:52.756000 13 947,5 XCSE 20231121 9:52:52.756000 13 947,5 XCSE 20231121 9:52:52.756000 1 947,5 XCSE 20231121 9:52:52.756000 4 946,5 XCSE 20231121 9:53:22.792000 28 946,5 XCSE 20231121 9:58:25.322000 14 946,5 XCSE 20231121 9:58:25.322000 10 947 XCSE 20231121 10:05:49.776000 17 947 XCSE 20231121 10:05:49.776000 17 946,5 XCSE 20231121 10:08:12.880000 12 946,5 XCSE 20231121 10:08:12.880000 29 946 XCSE 20231121 10:08:21.053000 24 946 XCSE 20231121 10:20:42.534000 3 946 XCSE 20231121 10:22:56.451000 6 946 XCSE 20231121 10:22:56.451000 7 946 XCSE 20231121 10:23:47.146000 24 946 XCSE 20231121 10:23:47.146000 10 946 XCSE 20231121 10:23:47.146000 8 945,5 XCSE 20231121 10:26:43.518000 27 945 XCSE 20231121 10:27:47.418000 2 944,5 XCSE 20231121 10:33:16.937000 11 944 XCSE 20231121 10:35:38.467000 5 944,5 XCSE 20231121 10:38:35.347000 9 944,5 XCSE 20231121 10:38:41.376000 5 944,5 XCSE 20231121 10:38:41.376000 7 944,5 XCSE 20231121 10:39:52.385000 2 944,5 XCSE 20231121 10:40:44.504000 5 944,5 XCSE 20231121 10:40:44.504000 13 944,5 XCSE 20231121 10:40:44.504000 7 944,5 XCSE 20231121 10:40:44.504000 41 944 XCSE 20231121 10:44:54.003000 14 944 XCSE 20231121 10:44:54.003000 14 943 XCSE 20231121 10:49:29.407000 9 942 XCSE 20231121 10:50:11.721000 5 942 XCSE 20231121 10:50:11.774000 14 942 XCSE 20231121 10:50:11.774000 9 942 XCSE 20231121 10:50:11.774000 10 941,5 XCSE 20231121 10:54:23.403000 19 941,5 XCSE 20231121 10:54:24.594000 14 941,5 XCSE 20231121 10:54:24.594000 14 941,5 XCSE 20231121 10:54:24.594000 10 941,5 XCSE 20231121 10:54:24.594000 28 941,5 XCSE 20231121 11:00:20.107000 14 941,5 XCSE 20231121 11:00:20.107000 27 941 XCSE 20231121 11:05:01.111000 27 940,5 XCSE 20231121 11:05:29.324000 27 940 XCSE 20231121 11:05:29.459000 12 941 XCSE 20231121 11:17:21.807000 8 943,5 XCSE 20231121 11:25:02.400000 10 943,5 XCSE 20231121 11:25:02.400000 10 943,5 XCSE 20231121 11:25:02.400000 19 943,5 XCSE 20231121 11:25:02.400000 13 943 XCSE 20231121 11:27:49.003000 10 943 XCSE 20231121 11:30:07.899000 4 943 XCSE 20231121 11:30:07.899000 22 943 XCSE 20231121 11:34:40.293000 15 942,5 XCSE 20231121 11:34:49.846000 40 944 XCSE 20231121 11:49:09.188000 14 944 XCSE 20231121 11:49:09.188000 40 942,5 XCSE 20231121 11:52:00.365000 15 942 XCSE 20231121 11:57:50.040000 13 943,5 XCSE 20231121 12:03:29.003000 27 942,5 XCSE 20231121 12:04:28.739000 24 941,5 XCSE 20231121 12:12:01.651000 4 941,5 XCSE 20231121 12:12:01.651000 14 941,5 XCSE 20231121 12:12:01.651000 14 941,5 XCSE 20231121 12:12:01.651000 27 940 XCSE 20231121 12:12:51.637000 15 940 XCSE 20231121 12:15:04.115000 27 940 XCSE 20231121 12:15:04.115000 40 942,5 XCSE 20231121 12:21:43.715000 28 942 XCSE 20231121 12:21:47.030000 16 941 XCSE 20231121 12:29:49.209000 11 941 XCSE 20231121 12:29:49.215000 13 941 XCSE 20231121 12:29:49.215000 16 941 XCSE 20231121 12:29:49.215000 27 941 XCSE 20231121 12:38:01.875000 21 942,5 XCSE 20231121 12:47:10.228000 8 942,5 XCSE 20231121 12:47:10.228000 7 941,5 XCSE 20231121 12:48:28.969000 7 941,5 XCSE 20231121 12:48:28.978000 7 941,5 XCSE 20231121 12:48:28.978000 6 941,5 XCSE 20231121 12:48:28.978000 7 941,5 XCSE 20231121 12:48:28.978000 29 941 XCSE 20231121 12:59:59.722000 14 941 XCSE 20231121 12:59:59.722000 21 941,5 XCSE 20231121 13:05:02.404000 7 941,5 XCSE 20231121 13:05:02.404000 4 941,5 XCSE 20231121 13:27:55.495000 10 941,5 XCSE 20231121 13:27:55.495000 14 941,5 XCSE 20231121 13:27:55.495000 13 942,5 XCSE 20231121 13:38:50.002000 11 942,5 XCSE 20231121 13:42:20.467000 2 942,5 XCSE 20231121 13:42:20.467000 15 941,5 XCSE 20231121 13:43:02.394000 12 941,5 XCSE 20231121 13:43:02.394000 15 941 XCSE 20231121 13:44:57.966000 13 941 XCSE 20231121 13:45:12.826000 3 941 XCSE 20231121 13:45:12.826000 5 941 XCSE 20231121 13:48:13.427000 14 942 XCSE 20231121 13:51:31.488000 7 941 XCSE 20231121 13:55:21.636000 17 941 XCSE 20231121 13:55:21.636000 1 941 XCSE 20231121 13:55:21.636000 13 941 XCSE 20231121 13:55:23.589000 5 941 XCSE 20231121 13:55:23.589000 13 941 XCSE 20231121 13:55:23.589000 11 941 XCSE 20231121 13:55:23.591000 31 941 XCSE 20231121 13:55:23.591000 28 940,5 XCSE 20231121 14:06:04.634000 14 940,5 XCSE 20231121 14:06:04.634000 10 941,5 XCSE 20231121 14:11:02.545000 18 941,5 XCSE 20231121 14:21:20.733000 5 941,5 XCSE 20231121 14:21:20.733000 5 941,5 XCSE 20231121 14:25:53.538000 5 941,5 XCSE 20231121 14:25:53.538000 18 941,5 XCSE 20231121 14:25:53.539000 28 941 XCSE 20231121 14:29:01.101000 14 941 XCSE 20231121 14:29:01.101000 17 942 XCSE 20231121 14:40:16.849000 60 942,5 XCSE 20231121 14:49:20.845000 27 942,5 XCSE 20231121 14:56:12.470000 21 941,5 XCSE 20231121 14:56:43.271000 7 941,5 XCSE 20231121 14:56:43.271000 60 941,5 XCSE 20231121 14:56:43.291000 30 941,5 XCSE 20231121 14:56:43.291000 41 942 XCSE 20231121 15:04:48.648000 28 941,5 XCSE 20231121 15:05:44.762000 28 941 XCSE 20231121 15:12:03.970000 58 942 XCSE 20231121 15:12:39.913000 21 942 XCSE 20231121 15:12:39.913000 17 942 XCSE 20231121 15:12:39.913000 2 942 XCSE 20231121 15:12:39.913000 2 943,5 XCSE 20231121 15:30:44.749000 10 943,5 XCSE 20231121 15:32:22.048000 33 943,5 XCSE 20231121 15:32:22.048000 51 943,5 XCSE 20231121 15:32:22.085000 10 943 XCSE 20231121 15:38:05.032000 17 943 XCSE 20231121 15:38:05.032000 13 942,5 XCSE 20231121 15:39:40.738000 22 941,5 XCSE 20231121 15:48:24.179000 5 941,5 XCSE 20231121 15:48:29.162000 12 941,5 XCSE 20231121 15:48:29.162000 13 942 XCSE 20231121 15:56:24.251000 27 942 XCSE 20231121 15:56:24.251000 13 942 XCSE 20231121 15:56:24.251000 60 942,5 XCSE 20231121 15:58:24.784000 40 942 XCSE 20231121 15:58:31.338000 60 942 XCSE 20231121 16:00:18.063000 27 941,5 XCSE 20231121 16:00:23.581000 42 941 XCSE 20231121 16:04:08.473000 41 942,5 XCSE 20231121 16:09:49.923000 34 943 XCSE 20231121 16:13:41.339000 31 943 XCSE 20231121 16:13:41.339000 5 943 XCSE 20231121 16:14:14.765000 23 943 XCSE 20231121 16:14:14.817000 45 943 XCSE 20231121 16:18:09.106000 30 943 XCSE 20231121 16:18:09.156000 35 943 XCSE 20231121 16:18:09.156000 10 943 XCSE 20231121 16:18:26.994000 45 943 XCSE 20231121 16:18:26.994000 29 943,5 XCSE 20231121 16:20:09.117000 51 943,5 XCSE 20231121 16:20:09.119000 27 943 XCSE 20231121 16:20:09.188000 10 942,5 XCSE 20231121 16:32:22.481352 10 942,5 XCSE 20231121 16:32:22.481368 2 942,5 XCSE 20231121 16:32:22.481368 10 942,5 XCSE 20231121 16:32:22.481433 10 942,5 XCSE 20231121 16:32:22.500804 10 942,5 XCSE 20231121 16:32:24.466332 10 942,5 XCSE 20231121 16:32:26.462803 10 942,5 XCSE 20231121 16:32:26.691120 10 942,5 XCSE 20231121 16:32:26.944981 5 942,5 XCSE 20231121 16:32:50.230803 5 942,5 XCSE 20231121 16:32:50.230838 5 942,5 XCSE 20231121 16:32:50.230862 5 942,5 XCSE 20231121 16:32:50.251498 33 942,5 XCSE 20231121 16:32:50.251498 10 942,5 XCSE 20231121 16:32:50.251531 10 942,5 XCSE 20231121 16:32:50.251546 5 942,5 XCSE 20231121 16:34:00.286263 5 942,5 XCSE 20231121 16:34:56.538894 10 942,5 XCSE 20231121 16:35:57.986279 360 942,5 XCSE 20231121 16:35:57.986279 10 942,5 XCSE 20231121 16:35:57.986348 10 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.006059 10 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.006096 10 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.006134 2 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.010901 8 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.010923 8 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.010938 2 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.022884 8 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.022884 10 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.022923 10 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.022937 10 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.023335 10 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.023367 10 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.023381 10 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.027998 10 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.028029 10 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.028043 10 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.028894 10 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.040145 3 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.040182 7 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.040583 3 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.040583 10 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.041163 8 942,5 XCSE 20231121 16:35:58.044819 14 942,5 XCSE 20231122 9:00:21.999000 10 943 XCSE 20231122 9:04:37.784000 10 943 XCSE 20231122 9:04:37.784000 14 942,5 XCSE 20231122 9:04:49.718000 1 942,5 XCSE 20231122 9:04:49.718000 2 942,5 XCSE 20231122 9:09:40.093000 12 942,5 XCSE 20231122 9:09:40.093000 14 942 XCSE 20231122 9:10:06.794000 15 942 XCSE 20231122 9:10:06.795000 15 940,5 XCSE 20231122 9:10:24.206000 14 942,5 XCSE 20231122 9:23:53.355000 14 942,5 XCSE 20231122 9:51:20.690000 14 941,5 XCSE 20231122 9:51:20.717000 13 941,5 XCSE 20231122 9:56:10.007000 13 941,5 XCSE 20231122 9:57:44.006000 14 940,5 XCSE 20231122 9:58:47.102000 13 941,5 XCSE 20231122 10:01:07.006000 13 941,5 XCSE 20231122 10:02:49.007000 4 941,5 XCSE 20231122 10:04:25.006000 9 941,5 XCSE 20231122 10:04:25.006000 13 942,5 XCSE 20231122 10:06:02.006000 14 942 XCSE 20231122 10:11:43.014000 13 942 XCSE 20231122 10:11:43.014000 14 942 XCSE 20231122 10:12:05.223000 14 941,5 XCSE 20231122 10:21:32.629000 60 941,5 XCSE 20231122 10:29:46.893000 14 941,5 XCSE 20231122 10:30:27.114000 41 942 XCSE 20231122 10:33:02.853000 20 942 XCSE 20231122 10:34:50.516000 13 942 XCSE 20231122 10:36:31.026000 13 942 XCSE 20231122 10:38:19.007000 13 942 XCSE 20231122 10:39:59.006000 2 942 XCSE 20231122 10:41:44.006000 4 942 XCSE 20231122 10:41:44.006000 4 942 XCSE 20231122 10:42:45.006000 2 942 XCSE 20231122 10:42:45.006000 2 942 XCSE 20231122 10:43:36.006000 13 942 XCSE 20231122 10:43:54.006000 14 941 XCSE 20231122 10:44:14.356000 6 940,5 XCSE 20231122 10:50:00.105000 13 940,5 XCSE 20231122 10:50:06.126000 8 940,5 XCSE 20231122 10:51:50.396000 6 940,5 XCSE 20231122 10:51:50.396000 14 940 XCSE 20231122 11:09:50.442000 1 940,5 XCSE 20231122 11:13:18.441000 11 942 XCSE 20231122 11:17:03.745000 11 942 XCSE 20231122 11:17:03.745000 5 942 XCSE 20231122 11:17:03.745000 5 942 XCSE 20231122 11:17:03.831000 35 942 XCSE 20231122 11:17:19.929000 38 942 XCSE 20231122 11:17:19.929000 28 941,5 XCSE 20231122 11:17:34.122000 8 941 XCSE 20231122 11:21:02.527000 19 941 XCSE 20231122 11:24:02.492000 14 942,5 XCSE 20231122 11:24:02.512000 8 942,5 XCSE 20231122 11:24:02.512000 4 942,5 XCSE 20231122 11:24:02.512000 30 942,5 XCSE 20231122 11:24:02.512000 28 941,5 XCSE 20231122 11:24:42.120000 12 941,5 XCSE 20231122 11:44:37.422000 2 941,5 XCSE 20231122 12:06:41.574000 13 941,5 XCSE 20231122 12:06:41.574000 12 941,5 XCSE 20231122 12:06:41.574000 8 941,5 XCSE 20231122 12:06:41.574000 10 942,5 XCSE 20231122 12:15:42.915000 32 942,5 XCSE 20231122 12:15:42.915000 15 942 XCSE 20231122 12:15:44.024000 10 942,5 XCSE 20231122 12:24:30.902559 110 942,5 XCSE 20231122 12:24:30.902617 80 942,5 XCSE 20231122 12:24:30.902644 13 942 XCSE 20231122 12:24:31.203000 23 942 XCSE 20231122 12:24:31.203000 23 941,5 XCSE 20231122 12:27:46.016000 4 941,5 XCSE 20231122 12:27:46.016000 100 941,5 XCSE 20231122 12:27:46.016293 27 941 XCSE 20231122 12:27:46.051000 14 940,5 XCSE 20231122 12:27:49.433000 14 940,5 XCSE 20231122 12:32:14.101000 14 940,5 XCSE 20231122 12:32:14.105000 4 940 XCSE 20231122 12:32:56.165000 10 940 XCSE 20231122 12:32:56.165000 14 941 XCSE 20231122 12:37:46.147000 14 940,5 XCSE 20231122 12:38:02.341000 13 940,5 XCSE 20231122 12:38:02.341000 14 940,5 XCSE 20231122 12:46:49.860000 15 940 XCSE 20231122 13:02:29.232000 5 940 XCSE 20231122 13:02:29.232000 9 940 XCSE 20231122 13:04:21.528000 1 940 XCSE 20231122 13:04:21.528000 13 940 XCSE 20231122 13:10:00.078000 28 940 XCSE 20231122 13:11:28.232000 70 940 XCSE 20231122 13:11:28.233000 27 939,5 XCSE 20231122 13:11:31.720000 28 939 XCSE 20231122 13:11:31.739000 14 940,5 XCSE 20231122 13:20:43.708000 14 940 XCSE 20231122 13:20:43.840000 20 941,5 XCSE 20231122 13:23:45.029000 15 942,5 XCSE 20231122 13:48:41.112000 14 942,5 XCSE 20231122 13:48:41.112000 14 942,5 XCSE 20231122 13:48:41.112000 43 942,5 XCSE 20231122 13:48:41.139000 14 944 XCSE 20231122 14:37:02.776000 15 943,5 XCSE 20231122 14:38:25.444000 28 943,5 XCSE 20231122 14:41:05.776000 15 944 XCSE 20231122 14:53:38.235000 14 944 XCSE 20231122 14:53:38.235000 14 944 XCSE 20231122 14:53:38.235000 40 943,5 XCSE 20231122 14:53:39.032000 14 943 XCSE 20231122 14:53:40.032000 14 942 XCSE 20231122 14:54:29.053000 13 942 XCSE 20231122 14:54:29.053000 13 942 XCSE 20231122 14:54:29.053000 27 943 XCSE 20231122 14:55:07.762000 28 942,5 XCSE 20231122 14:55:07.768000 28 942,5 XCSE 20231122 14:55:13.776000 15 942 XCSE 20231122 14:58:07.197000 14 942 XCSE 20231122 14:59:10.061000 13 942 XCSE 20231122 14:59:10.061000 40 942 XCSE 20231122 14:59:53.324000 13 942 XCSE 20231122 14:59:53.324000 54 942,5 XCSE 20231122 15:00:47.530000 27 942 XCSE 20231122 15:04:08.070000 1 942 XCSE 20231122 15:04:08.070000 14 942 XCSE 20231122 15:04:08.070000 14 941,5 XCSE 20231122 15:07:39.281000 27 941 XCSE 20231122 15:08:37.855000 14 941 XCSE 20231122 15:08:37.855000 43 941,5 XCSE 20231122 15:09:29.787000 54 942,5 XCSE 20231122 15:20:33.456263 8 942,5 XCSE 20231122 15:20:33.456263 5 942,5 XCSE 20231122 15:20:33.456263 10 942,5 XCSE 20231122 15:20:33.456305 10 942,5 XCSE 20231122 15:20:33.456325 10 942,5 XCSE 20231122 15:20:33.456328 10 942,5 XCSE 20231122 15:20:33.456345 10 942,5 XCSE 20231122 15:20:33.456359 10 942,5 XCSE 20231122 15:20:33.456394 10 942,5 XCSE 20231122 15:20:33.473744 10 942,5 XCSE 20231122 15:20:33.473774 10 942,5 XCSE 20231122 15:20:33.474192 4 942,5 XCSE 20231122 15:20:33.474192 10 942,5 XCSE 20231122 15:20:33.474409 10 942,5 XCSE 20231122 15:20:33.475511 10 942,5 XCSE 20231122 15:20:33.475526 10 942,5 XCSE 20231122 15:20:33.476095 10 942,5 XCSE 20231122 15:20:38.128538 285 942,5 XCSE 20231122 15:20:38.128538 14 942 XCSE 20231122 15:21:57.644000 37 943 XCSE 20231122 15:28:28.760000 3 943 XCSE 20231122 15:29:38.475000 10 943 XCSE 20231122 15:29:38.475000 14 942,5 XCSE 20231122 15:31:07.324000 14 942,5 XCSE 20231122 15:31:07.324000 5 942 XCSE 20231122 15:31:17.212000 9 942 XCSE 20231122 15:31:17.212000 3 941,5 XCSE 20231122 15:32:03.600000 10 941,5 XCSE 20231122 15:32:03.600000 1 941,5 XCSE 20231122 15:32:03.600000 1 941 XCSE 20231122 15:42:17.465000 27 941 XCSE 20231122 15:42:17.465000 60 941 XCSE 20231122 15:42:17.475000 28 940,5 XCSE 20231122 15:42:17.493000 13 941 XCSE 20231122 15:42:54.007000 13 940,5 XCSE 20231122 15:43:59.007000 14 940 XCSE 20231122 15:44:51.902000 5 940 XCSE 20231122 15:44:51.902000 8 940 XCSE 20231122 15:44:51.902000 4 939,5 XCSE 20231122 15:46:26.427000 11 939,5 XCSE 20231122 15:46:26.427000 3 939,5 XCSE 20231122 15:46:26.427000 10 939,5 XCSE 20231122 15:46:26.427000 1 939,5 XCSE 20231122 15:46:26.427000 13 939,5 XCSE 20231122 15:50:07.117000 13 939,5 XCSE 20231122 15:51:14.255000 14 939 XCSE 20231122 15:51:49.830000 14 939 XCSE 20231122 15:51:49.830000 12 939 XCSE 20231122 15:51:49.830000 15 938,5 XCSE 20231122 15:54:10.139000 14 938,5 XCSE 20231122 15:54:10.139000 14 939,5 XCSE 20231122 15:55:25.158000 14 939 XCSE 20231122 15:58:40.578000 13 939 XCSE 20231122 15:58:40.578000 13 939 XCSE 20231122 15:59:01.720000 1 939 XCSE 20231122 15:59:01.720000 6 939 XCSE 20231122 16:00:07.505000 82 939,5 XCSE 20231122 16:08:31.681000 42 939 XCSE 20231122 16:08:58.405000 14 938,5 XCSE 20231122 16:08:58.487000 28 938,5 XCSE 20231122 16:14:41.705000 13 938,5 XCSE 20231122 16:14:41.705000 5 938,5 XCSE 20231122 16:14:41.724000 9 938,5 XCSE 20231122 16:15:37.115000 1 938,5 XCSE 20231122 16:15:37.115000 4 938,5 XCSE 20231122 16:15:37.115000 8 938 XCSE 20231122 16:17:47.871000 27 939 XCSE 20231122 16:19:22.405000 14 938,5 XCSE 20231122 16:21:32.197000 15 940 XCSE 20231122 16:26:15.193000 22 939,5 XCSE 20231122 16:26:50.141000 40 939,5 XCSE 20231122 16:37:18.703000 42 939 XCSE 20231122 16:37:18.836000 80 939,5 XCSE 20231122 16:37:18.836000 29 938 XCSE 20231122 16:41:37.792000 14 938 XCSE 20231122 16:41:37.792000 37 936,5 XCSE 20231122 16:47:15.310245 14 939,5 XCSE 20231123 9:07:45.094000 14 939 XCSE 20231123 9:07:49.292000 14 938,5 XCSE 20231123 9:07:49.297000 14 939 XCSE 20231123 9:07:49.300000 14 937 XCSE 20231123 9:12:05.769000 14 937,5 XCSE 20231123 9:12:28.776000 1 937,5 XCSE 20231123 9:12:28.776000 15 936 XCSE 20231123 9:13:02.603000 29 937,5 XCSE 20231123 9:13:02.607000 14 937 XCSE 20231123 9:15:20.091000 16 937 XCSE 20231123 9:16:10.375000 14 936 XCSE 20231123 9:16:10.487000 11 935 XCSE 20231123 9:16:10.752000 3 935 XCSE 20231123 9:16:10.752000 28 938 XCSE 20231123 9:30:14.038000 6 938 XCSE 20231123 9:36:28.946000 34 938 XCSE 20231123 9:36:28.946000 24 937,5 XCSE 20231123 9:36:29.067000 12 937,5 XCSE 20231123 9:36:29.072000 12 937,5 XCSE 20231123 9:36:29.076000 12 937,5 XCSE 20231123 9:36:29.080000 15 936,5 XCSE 20231123 9:38:11.101000 40 938,5 XCSE 20231123 9:45:47.054000 13 938,5 XCSE 20231123 9:45:47.054000 40 938 XCSE 20231123 9:59:27.393000 41 938 XCSE 20231123 9:59:28.049000 27 938 XCSE 20231123 9:59:29.049000 27 937,5 XCSE 20231123 9:59:30.049000 14 938 XCSE 20231123 10:04:37.273000 13 939 XCSE 20231123 10:07:13.965000 58 941,5 XCSE 20231123 10:16:59.646000 10 941,5 XCSE 20231123 10:16:59.646748 232 941,5 XCSE 20231123 10:16:59.646748 10 941,5 XCSE 20231123 10:16:59.646820 48 941,5 XCSE 20231123 10:16:59.646820 5 945 XCSE 20231123 10:25:29.807000 23 945 XCSE 20231123 10:25:29.807000 23 946,5 XCSE 20231123 10:25:59.489000 29 945 XCSE 20231123 10:26:02.718000 13 945 XCSE 20231123 10:33:56.012000 14 945 XCSE 20231123 10:37:14.499000 14 944,5 XCSE 20231123 10:42:51.613000 14 944 XCSE 20231123 10:44:42.825000 16 945,5 XCSE 20231123 10:46:21.293000 29 945,5 XCSE 20231123 10:48:42.883000 15 945,5 XCSE 20231123 10:52:47.356000 14 944,5 XCSE 20231123 10:53:33.055000 13 944,5 XCSE 20231123 10:53:33.055000 27 944,5 XCSE 20231123 10:59:02.636000 28 944 XCSE 20231123 11:00:02.490000 28 943,5 XCSE 20231123 11:01:02.579000 28 943 XCSE 20231123 11:01:44.895000 11 943,5 XCSE 20231123 11:04:02.709000 4 943,5 XCSE 20231123 11:04:02.709000 14 943 XCSE 20231123 11:04:05.164000 14 942 XCSE 20231123 11:06:10.392000 14 941,5 XCSE 20231123 11:13:44.048000 14 941 XCSE 20231123 11:13:49.145000 14 941 XCSE 20231123 11:27:51.223000 14 940,5 XCSE 20231123 11:33:32.958000 15 940,5 XCSE 20231123 11:49:53.933000 13 940,5 XCSE 20231123 11:49:54.830000 15 940 XCSE 20231123 12:00:07.007000 8 940 XCSE 20231123 12:00:07.007000 6 940 XCSE 20231123 12:00:07.007000 13 941 XCSE 20231123 12:00:07.045000 27 941,5 XCSE 20231123 12:00:07.064000 13 941 XCSE 20231123 12:00:15.323000 13 941 XCSE 20231123 12:00:47.965000 35 941 XCSE 20231123 12:08:17.163000 31 941 XCSE 20231123 12:10:48.686000 4 941 XCSE 20231123 12:10:48.687000 8 941 XCSE 20231123 12:10:48.687000 28 940,5 XCSE 20231123 12:12:46.990000 20 940,5 XCSE 20231123 12:29:16.132000 12 940,5 XCSE 20231123 12:29:16.132000 11 940,5 XCSE 20231123 12:29:16.132000 40 940,5 XCSE 20231123 12:32:10.844000 29 940,5 XCSE 20231123 12:32:22.131000 15 939 XCSE 20231123 12:44:15.834000 57 941 XCSE 20231123 13:11:57.319000 15 942 XCSE 20231123 13:25:48.114000 15 945 XCSE 20231123 13:41:59.521000 4 944,5 XCSE 20231123 13:45:18.159000 23 944,5 XCSE 20231123 13:45:18.159000 50 944,5 XCSE 20231123 13:45:18.160000 87 944,5 XCSE 20231123 13:45:18.176000 14 943 XCSE 20231123 13:47:29.604000 8 943 XCSE 20231123 13:47:29.604000 14 943,5 XCSE 20231123 14:10:51.111000 14 943,5 XCSE 20231123 14:10:51.111000 14 943,5 XCSE 20231123 14:10:51.111000 10 943 XCSE 20231123 14:13:23.273000 17 943 XCSE 20231123 14:13:23.273000 27 942,5 XCSE 20231123 14:13:23.456000 33 946 XCSE 20231123 14:46:33.747000 14 946 XCSE 20231123 14:47:27.504000 4 946 XCSE 20231123 14:49:53.044000 28 945,5 XCSE 20231123 14:51:36.959000 44 945,5 XCSE 20231123 14:51:36.959000 2 944,5 XCSE 20231123 14:53:30.983000 27 944,5 XCSE 20231123 14:54:12.064000 13 947 XCSE 20231123 15:05:05.534000 27 946 XCSE 20231123 15:07:19.356000 1 946 XCSE 20231123 15:07:19.356000 14 945,5 XCSE 20231123 15:13:49.931000 18 946,5 XCSE 20231123 15:22:18.153000 27 946 XCSE 20231123 15:26:59.402000 2 946 XCSE 20231123 15:33:11.605000 20 946,5 XCSE 20231123 15:34:15.805000 40 946,5 XCSE 20231123 15:46:30.151000 3 946,5 XCSE 20231123 15:46:30.151000 49 946,5 XCSE 20231123 15:46:30.152000 27 946 XCSE 20231123 15:50:21.113000 27 945,5 XCSE 20231123 15:50:21.114000 16 945 XCSE 20231123 15:50:21.156000 27 946 XCSE 20231123 15:52:07.919000 18 945,5 XCSE 20231123 15:54:25.636000 10 946,5 XCSE 20231123 15:56:14.730000 12 947 XCSE 20231123 16:02:07.777000 60 947 XCSE 20231123 16:09:57.058000 32 947,5 XCSE 20231123 16:10:35.938000 18 947,5 XCSE 20231123 16:10:35.938000 14 947,5 XCSE 20231123 16:10:35.939000 29 947 XCSE 20231123 16:10:44.219000 40 948,5 XCSE 20231123 16:13:51.966000 29 947 XCSE 20231123 16:13:51.987000 15 946,5 XCSE 20231123 16:13:52.251000 7 946,5 XCSE 20231123 16:16:30.465000 15 948 XCSE 20231123 16:25:42.716000 21 948 XCSE 20231123 16:25:42.716000 32 948,5 XCSE 20231123 16:28:12.296000 11 948,5 XCSE 20231123 16:28:12.296000 50 947,5 XCSE 20231123 16:30:08.525519 664 947,5 XCSE 20231123 16:30:08.525519 14 951 XCSE 20231124 9:09:38.710000 13 951 XCSE 20231124 9:09:38.710000 28 951 XCSE 20231124 9:11:44.059000 14 951,5 XCSE 20231124 9:20:18.167000 14 951 XCSE 20231124 9:20:18.343000 11 950,5 XCSE 20231124 9:23:02.404000 5 950 XCSE 20231124 9:29:36.736000 3 950 XCSE 20231124 9:31:21.893000 60 951 XCSE 20231124 9:32:09.432000 27 950,5 XCSE 20231124 9:49:09.623000 13 950,5 XCSE 20231124 9:49:09.630000 14 950 XCSE 20231124 10:06:02.357000 14 949,5 XCSE 20231124 10:06:02.365000 12 950 XCSE 20231124 10:06:02.366000 12 950 XCSE 20231124 10:06:02.371000 24 950 XCSE 20231124 10:06:02.379000 27 950 XCSE 20231124 10:06:02.380000 12 950 XCSE 20231124 10:06:02.383000 12 950 XCSE 20231124 10:06:02.387000 22 951 XCSE 20231124 10:08:23.404000 60 951 XCSE 20231124 10:08:23.404000 5 951 XCSE 20231124 10:08:23.406000 23 951 XCSE 20231124 10:08:23.406000 60 951 XCSE 20231124 10:18:31.172000 7 950 XCSE 20231124 10:35:22.751000 7 950 XCSE 20231124 10:36:31.037000 7 950 XCSE 20231124 10:39:20.951000 6 950 XCSE 20231124 10:39:20.951000 1 950 XCSE 20231124 10:39:20.954000 14 950 XCSE 20231124 10:39:20.954000 15 950 XCSE 20231124 10:41:50.102000 14 950 XCSE 20231124 10:41:50.102000 27 950 XCSE 20231124 10:41:50.108000 60 950 XCSE 20231124 10:41:50.113000 25 949,5 XCSE 20231124 10:41:50.113000 2 949,5 XCSE 20231124 10:41:50.113000 60 949 XCSE 20231124 11:12:32.445000 60 949 XCSE 20231124 11:12:32.463000 60 949 XCSE 20231124 11:12:32.464000 28 950 XCSE 20231124 11:12:35.705000 27 950 XCSE 20231124 11:17:01.215000 13 950 XCSE 20231124 11:17:01.215000 13 950 XCSE 20231124 11:17:01.215000 55 951 XCSE 20231124 11:17:01.235000 50 953 XCSE 20231124 11:28:56.732000 14 953,5 XCSE 20231124 11:46:51.251000 50 953,5 XCSE 20231124 11:46:51.251000 1 952,5 XCSE 20231124 11:51:14.212000 14 953,5 XCSE 20231124 11:51:14.212000 14 952,5 XCSE 20231124 11:52:32.744000 1 951 XCSE 20231124 11:52:38.535000 3 951 XCSE 20231124 11:53:42.712000 10 951 XCSE 20231124 11:53:42.712000 13 951,5 XCSE 20231124 12:03:01.542000 3 951,5 XCSE 20231124 12:06:45.194000 10 951,5 XCSE 20231124 12:06:45.194000 1 951,5 XCSE 20231124 12:10:53.194000 12 951,5 XCSE 20231124 12:10:53.194000 1 951,5 XCSE 20231124 12:15:05.194000 12 951,5 XCSE 20231124 12:15:05.194000 1 951,5 XCSE 20231124 12:19:23.193000 12 951,5 XCSE 20231124 12:19:23.193000 5 951,5 XCSE 20231124 12:23:16.782000 14 951 XCSE 20231124 12:23:18.094000 22 952 XCSE 20231124 12:32:36.221000 19 952 XCSE 20231124 12:32:36.221000 14 950,5 XCSE 20231124 12:36:23.189000 13 950,5 XCSE 20231124 12:36:23.189000 13 950,5 XCSE 20231124 12:36:23.189000 14 950,5 XCSE 20231124 12:36:23.189000 13 950 XCSE 20231124 12:37:16.194000 13 950 XCSE 20231124 12:38:38.194000 13 950 XCSE 20231124 12:41:14.194000 33 951 XCSE 20231124 12:49:05.086000 29 949,5 XCSE 20231124 12:50:03.109000 11 949,5 XCSE 20231124 12:50:03.109000 28 948 XCSE 20231124 12:51:19.960000 12 948 XCSE 20231124 12:58:22.947000 8 948 XCSE 20231124 12:58:22.947000 15 948,5 XCSE 20231124 13:08:03.219000 14 948,5 XCSE 20231124 13:08:03.219000 9 948,5 XCSE 20231124 13:20:28.044000 5 948,5 XCSE 20231124 13:20:28.044000 14 948 XCSE 20231124 13:33:44.068000 100 948 XCSE 20231124 13:33:44.068019 105 948 XCSE 20231124 13:33:44.075000 14 948,5 XCSE 20231124 13:46:26.101000 30 949 XCSE 20231124 13:48:49.322000 14 948,5 XCSE 20231124 14:05:05.369000 13 948,5 XCSE 20231124 14:05:05.369000 27 948 XCSE 20231124 14:10:00.208000 29 949 XCSE 20231124 14:18:26.150000 4 949 XCSE 20231124 14:18:26.150000 4 949 XCSE 20231124 14:18:26.150000 35 949 XCSE 20231124 14:19:50.648000 15 949 XCSE 20231124 14:20:11.676000 40 949 XCSE 20231124 14:20:11.676000 14 948 XCSE 20231124 14:38:10.586000 14 947,5 XCSE 20231124 14:38:10.615000 14 948,5 XCSE 20231124 14:48:19.579000 14 948 XCSE 20231124 14:48:59.822000 7 949,5 XCSE 20231124 15:19:58.643000 15 949 XCSE 20231124 15:21:08.210000 60 949 XCSE 20231124 15:21:08.216000 30 949 XCSE 20231124 15:21:08.216000 60 949 XCSE 20231124 15:21:08.216000 60 949 XCSE 20231124 15:21:08.217000 60 949 XCSE 20231124 15:21:08.218000 4 949 XCSE 20231124 15:21:08.254000 60 949 XCSE 20231124 15:21:24.853000 14 948,5 XCSE 20231124 15:22:30.161000 22 949,5 XCSE 20231124 15:24:03.099000 22 949,5 XCSE 20231124 15:24:03.099000 10 949,5 XCSE 20231124 15:30:15.299000 7 949,5 XCSE 20231124 15:30:15.299000 14 949,5 XCSE 20231124 15:31:21.255000 24 949 XCSE 20231124 15:32:47.324000 3 949 XCSE 20231124 15:32:47.324000 14 948,5 XCSE 20231124 15:35:07.212000 27 948 XCSE 20231124 15:36:11.688000 40 948 XCSE 20231124 15:36:11.688459 20 948 XCSE 20231124 15:36:11.688472 40 948 XCSE 20231124 15:36:11.688477 14 947 XCSE 20231124 15:36:30.751000 14 947 XCSE 20231124 15:36:30.751000 56 947,5 XCSE 20231124 15:46:00.725000 8 948 XCSE 20231124 15:46:30.183000 3 947,5 XCSE 20231124 15:46:39.906000 20 947,5 XCSE 20231124 15:46:39.906000 30 947,5 XCSE 20231124 15:46:39.906000 3 947,5 XCSE 20231124 15:46:39.906000 15 947 XCSE 20231124 15:47:28.210000 14 947 XCSE 20231124 15:47:28.210000 14 946,5 XCSE 20231124 15:47:59.375000 14 946,5 XCSE 20231124 15:47:59.375657 86 946,5 XCSE 20231124 15:47:59.375675 14 946 XCSE 20231124 15:48:13.697000 43 946 XCSE 20231124 15:48:13.697806 57 946 XCSE 20231124 15:48:13.697826 42 947 XCSE 20231124 15:51:02.650000 14 946,5 XCSE 20231124 15:57:57.042000 14 946,5 XCSE 20231124 15:57:57.042000 14 946,5 XCSE 20231124 15:57:57.042000 40 948,5 XCSE 20231124 16:21:05.872000 13 948,5 XCSE 20231124 16:21:05.872000 29 948 XCSE 20231124 16:22:30.408000 14 948 XCSE 20231124 16:23:09.693000 10 948 XCSE 20231124 16:31:25.126000 4 948 XCSE 20231124 16:31:26.146000 10 948 XCSE 20231124 16:31:26.146000 27 948,5 XCSE 20231124 16:41:23.475000 2 948,5 XCSE 20231124 16:41:23.475000 21 949,5 XCSE 20231124 16:42:20.789000 189 949 XCSE 20231124 16:47:12.305329

