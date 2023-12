Official RINGKJØBING LANDBOBANK A/S press release

Date 27.12.2023

Share buy-back programme - week 51

The share buy-back programme runs from and including 3 August 2023 up to and including 22 January 2024. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 August 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 344,800 982.41 338,733,478 18 December 2023 3,500 956.92 3,349,220 19 December 2023 3,600 961.03 3,459,708 20 December 2023 3,700 962.45 3,561,065 21 December 2023 3,500 958.41 3,354,435 22 December 2023 3,600 960.28 3,457,008 Total under the share buy-back programme 362,700 981.29 355,714,914 Bought back under share buy-back programme executed in the period 2 February 2023 - 4 July 2023 392,310 981.36 384,998,522 Total bought back 755,010 981.33 740,913,436

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

755,010 shares under the above share buy-back programmes corresponding to 2.7 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc,, the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 3 960,5 XCSE 20231218 9:00:18.386000 23 960,5 XCSE 20231218 9:03:47.541000 12 953 XCSE 20231218 9:07:30.900000 12 954 XCSE 20231218 9:13:30.155000 12 954 XCSE 20231218 9:13:33.231000 12 952,5 XCSE 20231218 9:17:55.237000 12 952,5 XCSE 20231218 9:20:11.575000 14 953,5 XCSE 20231218 9:22:35.801000 14 953,5 XCSE 20231218 9:22:35.806000 12 952,5 XCSE 20231218 9:23:08.617000 24 952 XCSE 20231218 9:30:30.657000 19 953 XCSE 20231218 9:30:30.657000 7 952,5 XCSE 20231218 9:30:30.673000 3 952,5 XCSE 20231218 9:30:30.673000 2 952,5 XCSE 20231218 9:30:30.673000 18 954,5 XCSE 20231218 9:30:30.851000 10 954 XCSE 20231218 9:30:57.237000 2 954 XCSE 20231218 9:30:57.237000 11 953,5 XCSE 20231218 9:34:31.867000 18 958 XCSE 20231218 9:39:03.552000 32 957,5 XCSE 20231218 9:39:03.572000 12 958 XCSE 20231218 9:46:28.580000 3 958 XCSE 20231218 9:46:28.580000 12 960,5 XCSE 20231218 9:48:57.201000 13 960,5 XCSE 20231218 9:48:57.211000 12 962 XCSE 20231218 9:56:40.168000 44 961,5 XCSE 20231218 9:56:40.206000 12 960,5 XCSE 20231218 10:07:24.379000 46 962 XCSE 20231218 10:08:00.237000 25 962 XCSE 20231218 10:13:41.574000 12 961 XCSE 20231218 10:14:16.385000 12 960 XCSE 20231218 10:15:07.530000 12 959 XCSE 20231218 10:15:08.129000 12 958,5 XCSE 20231218 10:18:17.660000 11 958,5 XCSE 20231218 10:18:17.660000 1 958,5 XCSE 20231218 10:27:28.693000 11 958,5 XCSE 20231218 10:35:18.652000 1 958,5 XCSE 20231218 10:35:18.652000 12 958 XCSE 20231218 10:40:13.129000 12 958 XCSE 20231218 10:40:13.129000 48 957,5 XCSE 20231218 10:40:13.148000 23 956,5 XCSE 20231218 10:40:33.810000 11 956,5 XCSE 20231218 10:40:33.810000 24 956 XCSE 20231218 10:42:34.837000 12 956 XCSE 20231218 10:42:34.837000 2 954,5 XCSE 20231218 10:44:37.427000 20 954,5 XCSE 20231218 10:44:51.515000 12 954,5 XCSE 20231218 10:47:17.311000 23 954 XCSE 20231218 11:01:00.542000 11 954 XCSE 20231218 11:01:00.559000 15 955,5 XCSE 20231218 11:08:34.103000 13 956,5 XCSE 20231218 11:08:36.024000 12 955,5 XCSE 20231218 11:10:57.357000 23 955,5 XCSE 20231218 11:10:57.364000 4 955 XCSE 20231218 11:12:51.367000 8 955 XCSE 20231218 11:24:50.119000 11 955 XCSE 20231218 11:24:50.119000 4 955 XCSE 20231218 11:24:50.119000 55 956 XCSE 20231218 11:24:50.369000 13 956 XCSE 20231218 11:24:50.388000 23 954,5 XCSE 20231218 11:25:41.501000 24 953 XCSE 20231218 11:26:07.904000 24 952 XCSE 20231218 11:38:17.454000 12 952 XCSE 20231218 11:38:17.454000 4 952 XCSE 20231218 11:38:17.454000 8 952 XCSE 20231218 11:41:15.481000 18 952 XCSE 20231218 11:41:15.481000 21 952 XCSE 20231218 11:43:07.467000 16 952 XCSE 20231218 11:46:05.581000 1 952 XCSE 20231218 11:46:05.581000 7 952 XCSE 20231218 11:46:05.581000 1 951,5 XCSE 20231218 11:48:20.448000 11 951,5 XCSE 20231218 11:48:20.448000 12 955,5 XCSE 20231218 11:51:49.638000 12 955,5 XCSE 20231218 11:51:49.658000 11 956 XCSE 20231218 11:57:29.694000 11 956 XCSE 20231218 11:59:56.707000 11 956 XCSE 20231218 12:03:04.917000 19 957,5 XCSE 20231218 12:41:04.595000 6 957,5 XCSE 20231218 12:41:04.595000 24 957 XCSE 20231218 12:55:03.873000 60 957 XCSE 20231218 12:55:03.876000 60 957 XCSE 20231218 12:55:03.892000 24 956,5 XCSE 20231218 12:55:03.893000 5 956,5 XCSE 20231218 13:00:52.541000 25 956,5 XCSE 20231218 13:00:52.541000 15 956,5 XCSE 20231218 13:02:41.033000 4 956,5 XCSE 20231218 13:03:33.692000 12 956 XCSE 20231218 13:15:00.236000 12 955,5 XCSE 20231218 13:24:32.714000 11 955,5 XCSE 20231218 13:24:32.714000 36 956 XCSE 20231218 13:25:46.799000 4 956 XCSE 20231218 13:25:46.799000 30 956 XCSE 20231218 13:25:46.919000 37 955,5 XCSE 20231218 13:35:29.722000 24 955 XCSE 20231218 13:36:06.067000 11 954,5 XCSE 20231218 13:41:35.066000 12 954,5 XCSE 20231218 13:41:35.066000 11 954,5 XCSE 20231218 13:41:35.066000 38 955 XCSE 20231218 13:41:35.066000 7 954,5 XCSE 20231218 13:44:31.676000 34 955 XCSE 20231218 13:49:33.405000 5 954,5 XCSE 20231218 13:50:46.127000 30 954,5 XCSE 20231218 13:55:47.014000 5 954,5 XCSE 20231218 13:55:47.014000 23 954,5 XCSE 20231218 13:59:39.673000 11 954,5 XCSE 20231218 13:59:39.673000 11 954,5 XCSE 20231218 13:59:39.673000 56 954,5 XCSE 20231218 13:59:39.678000 11 954,5 XCSE 20231218 14:00:08.693000 4 955,5 XCSE 20231218 14:00:18.059000 11 955,5 XCSE 20231218 14:00:56.692000 36 954,5 XCSE 20231218 14:02:08.318000 15 955,5 XCSE 20231218 14:14:36.561000 16 955,5 XCSE 20231218 14:17:33.987000 49 954,5 XCSE 20231218 14:20:13.870000 12 954,5 XCSE 20231218 14:20:13.870000 9 954 XCSE 20231218 14:20:27.814000 50 954,5 XCSE 20231218 14:20:44.939000 10 954,5 XCSE 20231218 14:20:44.939000 13 954 XCSE 20231218 14:24:54.009000 12 954 XCSE 20231218 14:24:54.009000 12 954 XCSE 20231218 14:24:54.009000 8 954 XCSE 20231218 14:24:54.009000 23 954 XCSE 20231218 14:25:38.478000 11 954 XCSE 20231218 14:25:38.478000 6 955,5 XCSE 20231218 14:30:23.860000 26 955,5 XCSE 20231218 14:30:23.860000 1 955,5 XCSE 20231218 14:30:23.860000 2 955,5 XCSE 20231218 14:30:23.860000 11 957 XCSE 20231218 14:38:01.692000 11 956,5 XCSE 20231218 14:39:58.090000 20 956,5 XCSE 20231218 14:39:58.090000 12 959,5 XCSE 20231218 14:48:38.975000 13 959,5 XCSE 20231218 14:50:01.649000 2 959,5 XCSE 20231218 15:04:08.930000 22 959,5 XCSE 20231218 15:04:08.930000 25 959 XCSE 20231218 15:11:05.498000 15 959 XCSE 20231218 15:11:05.498000 35 960 XCSE 20231218 15:22:08.645000 24 959,5 XCSE 20231218 15:25:55.983000 12 960 XCSE 20231218 15:30:51.266000 25 959,5 XCSE 20231218 15:31:51.847000 12 959,5 XCSE 20231218 15:31:51.847000 19 959 XCSE 20231218 15:33:01.362000 48 959 XCSE 20231218 15:33:01.410000 35 959,5 XCSE 20231218 15:37:01.407000 13 959 XCSE 20231218 15:37:39.857000 22 959 XCSE 20231218 15:37:39.857000 11 958 XCSE 20231218 15:37:40.633000 1 958 XCSE 20231218 15:41:39.830000 3 958 XCSE 20231218 15:41:39.830000 3 958 XCSE 20231218 15:41:39.830000 2 959 XCSE 20231218 15:43:11.799000 20 960 XCSE 20231218 15:48:11.871000 60 959,5 XCSE 20231218 15:49:49.392000 34 959,5 XCSE 20231218 15:49:49.411000 43 959,5 XCSE 20231218 15:49:49.412000 58 959 XCSE 20231218 15:50:08.611000 36 959 XCSE 20231218 15:50:08.617000 12 958,5 XCSE 20231218 15:50:08.631000 47 959,5 XCSE 20231218 15:52:39.011000 45 959,5 XCSE 20231218 15:52:39.028000 23 959 XCSE 20231218 15:55:30.644000 12 958 XCSE 20231218 15:55:40.369000 12 957 XCSE 20231218 15:56:12.224000 11 957 XCSE 20231218 15:56:12.245000 1 957 XCSE 20231218 15:56:12.245000 12 957,5 XCSE 20231218 16:03:06.713000 38 957,5 XCSE 20231218 16:03:06.715000 12 957 XCSE 20231218 16:03:13.081000 58 957,5 XCSE 20231218 16:10:46.888000 45 958 XCSE 20231218 16:17:15.522000 22 957,5 XCSE 20231218 16:17:16.544000 25 957,5 XCSE 20231218 16:17:16.544000 3 959 XCSE 20231218 16:33:21.482000 22 959 XCSE 20231218 16:33:21.482000 47 958,5 XCSE 20231218 16:39:14.840000 15 958 XCSE 20231218 16:41:33.093000 21 958 XCSE 20231218 16:41:33.093000 12 958 XCSE 20231218 16:41:33.093000 37 957,5 XCSE 20231218 16:41:33.112000 179 958,5 XCSE 20231218 16:47:06.130486 25 958,5 XCSE 20231218 16:47:06.130508 12 957,5 XCSE 20231219 9:00:37.055000 12 956 XCSE 20231219 9:02:26.285000 12 954 XCSE 20231219 9:02:37.059000 23 959 XCSE 20231219 9:08:21.697000 24 960 XCSE 20231219 9:13:13.977000 14 961 XCSE 20231219 9:13:13.977000 13 960 XCSE 20231219 9:13:13.993000 13 960,5 XCSE 20231219 9:16:16.116000 12 960,5 XCSE 20231219 9:16:16.116000 12 960,5 XCSE 20231219 9:17:18.282000 12 960 XCSE 20231219 9:19:31.463000 4 960,5 XCSE 20231219 9:24:19.332000 7 960,5 XCSE 20231219 9:24:19.332000 12 961,5 XCSE 20231219 9:25:40.480000 12 960,5 XCSE 20231219 9:26:10.033000 7 960,5 XCSE 20231219 9:26:10.064000 13 962 XCSE 20231219 9:30:01.116000 21 962,5 XCSE 20231219 9:32:36.533000 5 962 XCSE 20231219 9:34:22.264000 19 962 XCSE 20231219 9:34:22.264000 14 961,5 XCSE 20231219 9:34:25.138000 9 961,5 XCSE 20231219 9:34:25.138000 23 961 XCSE 20231219 9:35:50.726000 12 960,5 XCSE 20231219 9:44:55.723000 12 960 XCSE 20231219 9:44:55.741000 12 960 XCSE 20231219 9:49:35.990000 10 960 XCSE 20231219 9:49:35.990000 2 960 XCSE 20231219 9:49:35.990000 25 959 XCSE 20231219 9:55:52.859000 12 959 XCSE 20231219 9:55:52.859000 12 959 XCSE 20231219 9:55:52.859000 24 958 XCSE 20231219 9:56:56.364000 6 957,5 XCSE 20231219 9:57:18.425000 17 957,5 XCSE 20231219 9:57:18.425000 23 957 XCSE 20231219 10:00:13.116000 12 957 XCSE 20231219 10:00:13.116000 12 956,5 XCSE 20231219 10:03:55.491000 11 956,5 XCSE 20231219 10:03:55.491000 24 956 XCSE 20231219 10:03:55.651000 10 957,5 XCSE 20231219 10:21:04.688000 11 956 XCSE 20231219 10:23:04.802000 27 958,5 XCSE 20231219 10:27:38.699000 11 958,5 XCSE 20231219 10:29:12.688000 11 958,5 XCSE 20231219 10:30:36.011000 11 958,5 XCSE 20231219 10:32:36.016000 11 958,5 XCSE 20231219 10:34:25.956000 4 957 XCSE 20231219 10:44:01.216000 96 958 XCSE 20231219 10:48:13.032000 17 959 XCSE 20231219 10:53:18.671000 11 960 XCSE 20231219 10:53:57.689000 22 960 XCSE 20231219 10:57:34.986000 12 960 XCSE 20231219 11:00:09.145000 12 960,5 XCSE 20231219 11:10:28.240000 12 961 XCSE 20231219 11:13:40.481000 12 961,5 XCSE 20231219 11:23:42.129000 7 962 XCSE 20231219 11:37:20.901000 1 963,5 XCSE 20231219 11:40:45.689000 7 964,5 XCSE 20231219 11:42:07.690000 9 964,5 XCSE 20231219 11:42:07.690000 60 964,5 XCSE 20231219 11:42:07.791000 40 964,5 XCSE 20231219 11:42:07.791000 9 964,5 XCSE 20231219 11:42:07.791000 13 964,5 XCSE 20231219 11:42:07.791000 12 964 XCSE 20231219 11:42:28.818000 11 964,5 XCSE 20231219 11:46:29.688000 24 965,5 XCSE 20231219 11:46:50.737000 24 965 XCSE 20231219 11:47:26.490000 24 965 XCSE 20231219 11:47:26.491000 24 965 XCSE 20231219 11:47:26.519000 10 965 XCSE 20231219 11:51:25.801000 2 965 XCSE 20231219 11:51:25.801000 12 965 XCSE 20231219 11:51:25.804000 24 964 XCSE 20231219 11:55:21.110000 12 963,5 XCSE 20231219 11:59:20.015000 12 963,5 XCSE 20231219 11:59:20.016000 10 965 XCSE 20231219 12:14:09.414000 2 965 XCSE 20231219 12:14:09.414000 12 964 XCSE 20231219 12:18:34.762000 12 964 XCSE 20231219 12:19:34.797000 12 963 XCSE 20231219 12:19:34.817000 10 963 XCSE 20231219 12:19:37.741000 2 963 XCSE 20231219 12:19:37.741000 12 963 XCSE 20231219 12:19:37.743000 24 963 XCSE 20231219 12:27:18.690000 24 962,5 XCSE 20231219 12:28:13.120000 22 963,5 XCSE 20231219 12:34:03.668000 30 963,5 XCSE 20231219 12:34:03.668000 11 963,5 XCSE 20231219 12:34:27.689000 11 963,5 XCSE 20231219 12:34:50.688000 34 964,5 XCSE 20231219 12:39:37.023000 13 965 XCSE 20231219 12:42:06.040000 11 965 XCSE 20231219 12:44:24.696000 12 965 XCSE 20231219 12:45:42.689000 12 964,5 XCSE 20231219 12:46:20.083000 8 964,5 XCSE 20231219 12:51:02.644000 4 964,5 XCSE 20231219 12:51:02.644000 12 964 XCSE 20231219 12:51:34.072000 12 963,5 XCSE 20231219 12:51:34.083000 34 964,5 XCSE 20231219 12:56:03.511000 12 964,5 XCSE 20231219 13:00:08.512000 12 964 XCSE 20231219 13:00:08.513000 12 964 XCSE 20231219 13:00:08.515000 7 963 XCSE 20231219 13:00:12.802000 5 963 XCSE 20231219 13:00:12.802000 22 963 XCSE 20231219 13:03:58.498000 4 963 XCSE 20231219 13:06:01.077000 7 963 XCSE 20231219 13:06:01.077000 12 962,5 XCSE 20231219 13:06:03.714000 6 962 XCSE 20231219 13:06:14.035000 12 961,5 XCSE 20231219 13:10:18.109000 23 962 XCSE 20231219 13:17:41.457000 24 962 XCSE 20231219 13:17:41.476000 45 962 XCSE 20231219 13:17:41.477000 24 961,5 XCSE 20231219 13:18:23.399000 12 961,5 XCSE 20231219 13:18:51.762000 11 961,5 XCSE 20231219 13:18:51.762000 8 961,5 XCSE 20231219 13:18:51.779000 4 961,5 XCSE 20231219 13:18:51.779000 9 961,5 XCSE 20231219 13:18:51.873000 3 961,5 XCSE 20231219 13:18:51.873000 12 961 XCSE 20231219 13:23:46.470000 12 961 XCSE 20231219 13:23:46.470000 8 961 XCSE 20231219 13:26:35.908000 4 961 XCSE 20231219 13:26:35.908000 10 961 XCSE 20231219 13:26:35.925000 3 961 XCSE 20231219 13:26:35.925000 13 961 XCSE 20231219 13:26:35.928000 13 960,5 XCSE 20231219 13:26:36.686000 11 960,5 XCSE 20231219 13:35:05.037000 48 960,5 XCSE 20231219 13:35:05.037000 12 962 XCSE 20231219 13:46:35.834000 12 961,5 XCSE 20231219 13:46:56.140000 11 962,5 XCSE 20231219 13:57:15.688000 11 962,5 XCSE 20231219 13:59:18.690000 4 963 XCSE 20231219 14:05:15.688000 4 963 XCSE 20231219 14:05:15.688000 3 963 XCSE 20231219 14:05:15.688000 11 963 XCSE 20231219 14:10:05.689000 12 962,5 XCSE 20231219 14:11:04.387000 12 962,5 XCSE 20231219 14:11:04.407000 1 962 XCSE 20231219 14:16:37.497000 11 962 XCSE 20231219 14:21:06.132000 12 961 XCSE 20231219 14:21:38.346000 3 961 XCSE 20231219 14:21:38.346000 35 961,5 XCSE 20231219 14:23:26.470000 35 960 XCSE 20231219 14:23:34.377000 15 962 XCSE 20231219 14:30:32.189000 23 962 XCSE 20231219 14:32:45.748000 12 962 XCSE 20231219 14:32:46.068000 16 961 XCSE 20231219 14:38:15.467000 7 961 XCSE 20231219 14:38:15.467000 24 961 XCSE 20231219 14:41:33.114000 23 960,5 XCSE 20231219 14:42:46.240000 23 960,5 XCSE 20231219 14:42:46.258000 12 960 XCSE 20231219 14:43:37.508000 9 959,5 XCSE 20231219 14:44:07.329000 12 960,5 XCSE 20231219 14:56:04.060000 11 961 XCSE 20231219 14:56:04.061000 12 960 XCSE 20231219 14:57:07.842000 12 959,5 XCSE 20231219 14:58:28.332000 12 959,5 XCSE 20231219 14:58:28.332000 12 959,5 XCSE 20231219 14:58:28.332000 18 960,5 XCSE 20231219 15:06:45.014000 18 960,5 XCSE 20231219 15:06:45.014000 13 960,5 XCSE 20231219 15:07:43.748000 5 960,5 XCSE 20231219 15:09:08.840000 24 960 XCSE 20231219 15:13:08.195000 23 960 XCSE 20231219 15:14:21.041000 11 960 XCSE 20231219 15:15:40.692000 20 961 XCSE 20231219 15:16:17.224000 12 960 XCSE 20231219 15:17:25.148000 30 960,5 XCSE 20231219 15:22:11.770000 11 960,5 XCSE 20231219 15:24:30.097000 12 960 XCSE 20231219 15:25:50.459000 12 960 XCSE 20231219 15:31:06.744000 38 960 XCSE 20231219 15:31:06.748000 11 960 XCSE 20231219 15:31:59.689000 24 960 XCSE 20231219 15:34:55.719000 8 960,5 XCSE 20231219 15:38:13.825000 28 960,5 XCSE 20231219 15:38:13.825000 4 960,5 XCSE 20231219 15:43:14.129000 9 960,5 XCSE 20231219 15:43:14.129000 12 960,5 XCSE 20231219 15:43:43.211000 12 960,5 XCSE 20231219 15:43:43.211000 23 960,5 XCSE 20231219 15:43:43.229000 23 961,5 XCSE 20231219 15:51:45.037000 12 961,5 XCSE 20231219 15:53:25.036000 12 961,5 XCSE 20231219 15:53:25.038000 8 961,5 XCSE 20231219 15:55:33.258000 17 961,5 XCSE 20231219 15:56:39.020000 34 961,5 XCSE 20231219 16:08:25.013000 11 961,5 XCSE 20231219 16:08:25.013000 45 961 XCSE 20231219 16:09:00.224000 60 961 XCSE 20231219 16:09:00.247000 17 961 XCSE 20231219 16:09:00.267000 4 961 XCSE 20231219 16:09:09.690000 9 961 XCSE 20231219 16:09:09.690000 11 961 XCSE 20231219 16:09:18.530000 1 961 XCSE 20231219 16:09:18.530000 9 961 XCSE 20231219 16:09:27.689000 2 961 XCSE 20231219 16:09:27.689000 11 961 XCSE 20231219 16:09:37.025000 11 961 XCSE 20231219 16:09:48.689000 11 961 XCSE 20231219 16:09:58.689000 11 961 XCSE 20231219 16:10:37.690000 10 961 XCSE 20231219 16:11:53.504000 1 961 XCSE 20231219 16:11:53.504000 10 961 XCSE 20231219 16:13:22.689000 11 961 XCSE 20231219 16:14:36.690000 20 960,5 XCSE 20231219 16:14:36.731000 4 960,5 XCSE 20231219 16:14:36.731000 12 960,5 XCSE 20231219 16:17:29.410000 12 960,5 XCSE 20231219 16:17:29.430000 12 960 XCSE 20231219 16:21:15.650000 11 960 XCSE 20231219 16:21:15.650000 24 959,5 XCSE 20231219 16:21:56.356000 5 959,5 XCSE 20231219 16:22:13.169000 4 959,5 XCSE 20231219 16:22:13.169000 5 959,5 XCSE 20231219 16:22:13.169000 13 960,5 XCSE 20231219 16:23:39.713000 23 960 XCSE 20231219 16:28:08.103000 12 960 XCSE 20231219 16:28:08.103000 34 960 XCSE 20231219 16:28:08.123000 40 960 XCSE 20231219 16:28:08.532000 11 960 XCSE 20231219 16:28:20.688000 11 960 XCSE 20231219 16:28:33.689000 11 960 XCSE 20231219 16:28:45.887000 11 960 XCSE 20231219 16:28:57.689000 11 960 XCSE 20231219 16:29:13.689000 11 960 XCSE 20231219 16:30:11.689000 17 959 XCSE 20231219 16:30:40.282000 17 959 XCSE 20231219 16:30:40.282000 1 959 XCSE 20231219 16:30:40.282000 1 959 XCSE 20231219 16:30:40.282000 12 959 XCSE 20231219 16:30:40.300000 12 958,5 XCSE 20231219 16:30:48.618000 12 958,5 XCSE 20231219 16:32:03.672000 12 958,5 XCSE 20231219 16:32:03.672000 12 958 XCSE 20231219 16:32:03.837000 32 959,5 XCSE 20231219 16:33:55.690000 6 960 XCSE 20231219 16:38:51.367000 4 960 XCSE 20231219 16:38:51.367000 3 960 XCSE 20231219 16:38:51.367000 15 959,5 XCSE 20231219 16:41:57.035000 8 959,5 XCSE 20231219 16:41:57.035000 10 959 XCSE 20231219 16:42:35.876000 2 959 XCSE 20231219 16:42:35.876000 12 959,5 XCSE 20231219 16:47:07.846000 12 959,5 XCSE 20231219 16:47:07.846000 38 959,5 XCSE 20231219 16:47:39.176247 11 965 XCSE 20231220 9:03:05.128000 12 971 XCSE 20231220 9:04:27.104000 12 969,5 XCSE 20231220 9:04:27.283000 12 968,5 XCSE 20231220 9:05:20.875000 12 967,5 XCSE 20231220 9:06:37.904000 12 970,5 XCSE 20231220 9:10:19.583000 12 970,5 XCSE 20231220 9:10:19.583000 12 969,5 XCSE 20231220 9:10:31.298000 12 969 XCSE 20231220 9:13:59.181000 12 966,5 XCSE 20231220 9:16:38.155000 4 968,5 XCSE 20231220 9:20:29.890000 8 968,5 XCSE 20231220 9:20:29.890000 24 969,5 XCSE 20231220 9:27:38.997000 12 969,5 XCSE 20231220 9:29:06.172000 37 969,5 XCSE 20231220 9:29:06.172000 12 969,5 XCSE 20231220 9:32:52.830000 12 970 XCSE 20231220 9:44:23.460000 12 970 XCSE 20231220 9:44:23.460000 4 967,5 XCSE 20231220 9:44:23.594000 24 969,5 XCSE 20231220 9:49:49.717000 12 969,5 XCSE 20231220 9:53:34.537000 12 969,5 XCSE 20231220 9:54:02.788000 44 969,5 XCSE 20231220 9:54:02.789000 4 968 XCSE 20231220 9:54:36.095000 19 970 XCSE 20231220 9:57:23.645000 24 969,5 XCSE 20231220 9:58:50.867000 12 968,5 XCSE 20231220 10:00:13.851000 12 968 XCSE 20231220 10:03:14.510000 12 967,5 XCSE 20231220 10:04:05.567000 12 966,5 XCSE 20231220 10:07:15.774000 12 966,5 XCSE 20231220 10:07:15.774000 48 965,5 XCSE 20231220 10:14:05.423000 14 967,5 XCSE 20231220 10:25:29.867000 11 967 XCSE 20231220 10:27:28.812000 20 965,5 XCSE 20231220 10:29:32.428000 15 965,5 XCSE 20231220 10:29:32.428000 1 965,5 XCSE 20231220 10:29:32.428000 23 964,5 XCSE 20231220 10:29:34.437000 12 963,5 XCSE 20231220 10:33:47.036000 23 963,5 XCSE 20231220 10:39:01.877000 8 962,5 XCSE 20231220 10:39:01.894000 22 963 XCSE 20231220 10:42:27.562000 2 963 XCSE 20231220 10:42:27.562000 24 962 XCSE 20231220 10:43:46.921000 37 962,5 XCSE 20231220 10:52:04.124000 23 961,5 XCSE 20231220 10:56:46.518000 11 961,5 XCSE 20231220 10:56:46.518000 35 961,5 XCSE 20231220 10:56:47.125000 23 963,5 XCSE 20231220 11:10:41.633000 12 964 XCSE 20231220 11:17:23.124000 12 964 XCSE 20231220 11:17:23.124000 13 963,5 XCSE 20231220 11:17:44.444000 10 963,5 XCSE 20231220 11:24:07.503000 2 963,5 XCSE 20231220 11:24:07.503000 14 964 XCSE 20231220 11:24:07.504000 12 962,5 XCSE 20231220 11:24:38.191000 3 962 XCSE 20231220 11:28:57.753000 9 962 XCSE 20231220 11:28:57.753000 27 961,5 XCSE 20231220 11:41:47.669000 46 963 XCSE 20231220 11:45:09.183000 11 963 XCSE 20231220 11:46:51.021000 6 963 XCSE 20231220 11:49:14.182000 4 962,5 XCSE 20231220 11:49:33.642000 19 962,5 XCSE 20231220 11:49:33.642000 24 961,5 XCSE 20231220 11:50:12.683000 12 961,5 XCSE 20231220 11:52:57.535000 11 961,5 XCSE 20231220 11:54:29.812000 29 961 XCSE 20231220 11:57:57.419000 23 962 XCSE 20231220 12:08:00.618000 12 962 XCSE 20231220 12:08:00.618000 19 962 XCSE 20231220 12:08:00.628000 36 961,5 XCSE 20231220 12:08:00.681000 5 961 XCSE 20231220 12:11:50.731000 19 961 XCSE 20231220 12:15:15.464000 1 961 XCSE 20231220 12:15:15.464000 4 961 XCSE 20231220 12:15:15.464000 12 960,5 XCSE 20231220 12:15:31.374000 32 960,5 XCSE 20231220 12:24:29.433000 23 960 XCSE 20231220 12:25:05.367000 12 960 XCSE 20231220 12:25:05.367000 12 960 XCSE 20231220 12:25:05.367000 16 961 XCSE 20231220 12:27:00.118000 12 960,5 XCSE 20231220 12:30:48.008000 12 961 XCSE 20231220 12:35:41.391000 11 961 XCSE 20231220 12:35:41.391000 2 962 XCSE 20231220 13:02:47.108000 59 962 XCSE 20231220 13:02:47.108000 25 962 XCSE 20231220 13:02:47.108000 14 962 XCSE 20231220 13:02:47.108000 12 962 XCSE 20231220 13:08:33.216000 9 963 XCSE 20231220 13:20:48.406000 8 963 XCSE 20231220 13:20:48.406000 36 963 XCSE 20231220 13:21:00.490000 23 962,5 XCSE 20231220 13:33:31.014000 12 962,5 XCSE 20231220 13:33:31.014000 34 961,5 XCSE 20231220 13:33:32.008000 12 961,5 XCSE 20231220 13:33:32.008000 11 961 XCSE 20231220 13:34:59.932000 12 961 XCSE 20231220 13:35:52.366000 12 961 XCSE 20231220 13:36:57.159000 12 960,5 XCSE 20231220 13:39:47.812000 12 960,5 XCSE 20231220 13:39:47.812000 46 961 XCSE 20231220 13:53:32.964000 17 961 XCSE 20231220 13:53:32.964000 24 960,5 XCSE 20231220 13:53:32.983000 12 960,5 XCSE 20231220 13:53:32.983000 1 960 XCSE 20231220 13:57:18.013000 12 960 XCSE 20231220 13:58:41.481000 13 960 XCSE 20231220 13:58:41.481000 5 960,5 XCSE 20231220 14:01:34.387000 19 960,5 XCSE 20231220 14:01:34.387000 12 960,5 XCSE 20231220 14:01:34.387000 23 960 XCSE 20231220 14:03:41.352000 12 960 XCSE 20231220 14:03:41.352000 19 961 XCSE 20231220 14:10:30.035000 23 960 XCSE 20231220 14:10:40.126000 3 960 XCSE 20231220 14:10:40.126000 5 960 XCSE 20231220 14:10:40.126000 4 960 XCSE 20231220 14:10:40.126000 12 960 XCSE 20231220 14:10:40.126000 24 961 XCSE 20231220 14:17:36.114000 13 960,5 XCSE 20231220 14:18:45.055000 10 960,5 XCSE 20231220 14:18:45.055000 12 960,5 XCSE 20231220 14:18:45.055000 23 960,5 XCSE 20231220 14:18:47.189000 12 960,5 XCSE 20231220 14:18:47.189000 12 960,5 XCSE 20231220 14:24:22.616000 12 960 XCSE 20231220 14:32:15.513000 12 960 XCSE 20231220 14:32:15.513000 12 960 XCSE 20231220 14:32:15.513000 9 962 XCSE 20231220 14:37:25.014000 24 962 XCSE 20231220 14:52:28.522000 11 962 XCSE 20231220 14:52:28.522000 12 962 XCSE 20231220 14:52:28.522000 47 961,5 XCSE 20231220 14:52:30.147000 45 961 XCSE 20231220 14:52:30.710000 12 961 XCSE 20231220 14:52:31.440000 12 961,5 XCSE 20231220 14:53:21.101000 12 961,5 XCSE 20231220 14:58:24.340000 12 961 XCSE 20231220 14:58:24.795000 12 960,5 XCSE 20231220 14:58:25.168000 12 960,5 XCSE 20231220 15:18:28.738000 11 960,5 XCSE 20231220 15:18:28.738000 24 960,5 XCSE 20231220 15:18:28.780000 12 961 XCSE 20231220 15:28:43.823000 60 961 XCSE 20231220 15:28:57.499000 12 960,5 XCSE 20231220 15:31:43.838000 12 960,5 XCSE 20231220 15:31:43.838000 4 960 XCSE 20231220 15:35:00.010000 20 960 XCSE 20231220 15:35:00.010000 12 960 XCSE 20231220 15:35:00.010000 12 960 XCSE 20231220 15:35:00.010000 60 960 XCSE 20231220 15:35:00.011000 60 960 XCSE 20231220 15:35:00.012000 43 960 XCSE 20231220 15:35:00.035000 11 960 XCSE 20231220 15:35:10.812000 11 960,5 XCSE 20231220 15:35:19.812000 11 962 XCSE 20231220 15:40:38.476000 13 962 XCSE 20231220 15:41:31.005000 45 962 XCSE 20231220 15:41:31.005000 13 962 XCSE 20231220 15:41:31.008000 18 962 XCSE 20231220 15:42:24.431000 30 962 XCSE 20231220 15:42:24.431000 48 961 XCSE 20231220 15:43:41.793000 5 961 XCSE 20231220 15:43:41.793000 24 962,5 XCSE 20231220 15:54:30.211000 23 962,5 XCSE 20231220 15:54:32.132000 23 962 XCSE 20231220 15:55:12.625000 24 961,5 XCSE 20231220 15:58:36.495000 24 960,5 XCSE 20231220 15:58:36.629000 7 960,5 XCSE 20231220 15:58:36.750000 18 962 XCSE 20231220 16:00:52.196000 6 962 XCSE 20231220 16:00:52.196000 23 961,5 XCSE 20231220 16:06:48.915000 60 961,5 XCSE 20231220 16:06:48.917000 31 961,5 XCSE 20231220 16:06:48.920000 25 961 XCSE 20231220 16:06:49.457000 12 961,5 XCSE 20231220 16:12:42.341000 11 961,5 XCSE 20231220 16:16:39.933000 1 961,5 XCSE 20231220 16:16:39.933000 27 961,5 XCSE 20231220 16:18:19.910000 26 961,5 XCSE 20231220 16:19:41.945000 11 961 XCSE 20231220 16:20:02.540000 2 961 XCSE 20231220 16:20:02.540000 45 961,5 XCSE 20231220 16:24:42.607000 9 961,5 XCSE 20231220 16:24:42.607000 3 961,5 XCSE 20231220 16:25:32.814000 8 961,5 XCSE 20231220 16:25:32.814000 39 961,5 XCSE 20231220 16:29:37.333096 11 961,5 XCSE 20231220 16:30:00.030825 11 961,5 XCSE 20231220 16:30:54.812515 12 961,5 XCSE 20231220 16:31:07.086271 27 961,5 XCSE 20231220 16:31:10.929414 13 961,5 XCSE 20231220 16:31:10.929414 50 961,5 XCSE 20231220 16:32:52.306800 121 961,5 XCSE 20231220 16:32:52.306800 50 961,5 XCSE 20231220 16:32:52.316464 57 961,5 XCSE 20231220 16:32:52.316464 4 961,5 XCSE 20231220 16:32:52.316511 46 961,5 XCSE 20231220 16:32:52.318189 8 961,5 XCSE 20231220 16:32:52.324025





24 953 XCSE 20231221 9:03:23.385000 26 956 XCSE 20231221 9:25:00.012000 118 956 XCSE 20231221 9:25:00.012000 23 955,5 XCSE 20231221 9:25:01.597000 12 955 XCSE 20231221 9:25:29.534000 24 954,5 XCSE 20231221 9:26:09.761000 12 954 XCSE 20231221 9:30:34.112000 12 954 XCSE 20231221 9:30:34.112000 12 954 XCSE 20231221 9:30:34.112000 12 953,5 XCSE 20231221 9:30:34.177000 12 952,5 XCSE 20231221 9:32:30.246000 12 953,5 XCSE 20231221 9:39:31.872000 12 953 XCSE 20231221 9:39:36.871000 36 952 XCSE 20231221 9:44:14.112000 16 952 XCSE 20231221 9:44:34.108000 12 954 XCSE 20231221 9:54:18.064000 12 952,5 XCSE 20231221 9:55:47.453000 11 952,5 XCSE 20231221 9:55:47.453000 12 951,5 XCSE 20231221 9:56:52.437000 7 951,5 XCSE 20231221 9:56:52.437000 23 952 XCSE 20231221 9:56:52.500000 11 951,5 XCSE 20231221 9:56:52.518000 13 951,5 XCSE 20231221 9:56:52.518000 29 952,5 XCSE 20231221 10:04:23.576000 20 953,5 XCSE 20231221 10:12:27.520000 4 953,5 XCSE 20231221 10:12:27.520000 24 954,5 XCSE 20231221 10:20:41.894000 4 954,5 XCSE 20231221 10:20:42.209000 20 954,5 XCSE 20231221 10:20:42.212000 4 954,5 XCSE 20231221 10:20:42.212000 12 954 XCSE 20231221 10:20:42.932000 11 954 XCSE 20231221 10:20:42.932000 13 954 XCSE 20231221 10:21:26.322000 12 954 XCSE 20231221 10:21:26.322000 12 953 XCSE 20231221 10:24:08.734000 12 953 XCSE 20231221 10:28:02.409000 12 953 XCSE 20231221 10:28:02.409000 11 953 XCSE 20231221 10:28:02.409000 1 953 XCSE 20231221 10:32:42.512000 11 953 XCSE 20231221 10:32:42.512000 11 953 XCSE 20231221 10:32:42.512000 12 953 XCSE 20231221 10:32:42.512000 6 953 XCSE 20231221 10:33:02.881000 8 952,5 XCSE 20231221 10:40:58.871000 4 952,5 XCSE 20231221 10:40:58.871000 12 952,5 XCSE 20231221 10:40:58.871000 11 952,5 XCSE 20231221 10:40:58.871000 24 953,5 XCSE 20231221 10:55:54.112000 23 953 XCSE 20231221 10:58:09.212000 23 952,5 XCSE 20231221 11:16:25.127000 2 952 XCSE 20231221 11:16:52.590000 17 953,5 XCSE 20231221 11:19:25.372000 60 953,5 XCSE 20231221 11:19:25.391000 23 953,5 XCSE 20231221 11:38:51.724000 24 955 XCSE 20231221 11:54:37.078000 23 955 XCSE 20231221 11:54:40.327000 19 954,5 XCSE 20231221 11:57:46.839000 4 954,5 XCSE 20231221 11:57:46.839000 7 954,5 XCSE 20231221 11:57:46.839000 5 954,5 XCSE 20231221 11:57:46.839000 60 954,5 XCSE 20231221 11:57:46.840000 66 954,5 XCSE 20231221 11:57:46.849000 18 953,5 XCSE 20231221 11:57:49.060000 18 953,5 XCSE 20231221 11:57:49.060000 19 953 XCSE 20231221 12:03:20.243000 15 953 XCSE 20231221 12:03:20.243000 11 953 XCSE 20231221 12:03:20.243000 11 953 XCSE 20231221 12:03:20.243000 19 953 XCSE 20231221 12:03:20.244000 36 954 XCSE 20231221 12:25:00.838000 18 954 XCSE 20231221 12:25:00.838000 39 954 XCSE 20231221 12:25:00.838000 26 956 XCSE 20231221 12:26:05.871000 10 956 XCSE 20231221 12:26:05.871000 48 956,5 XCSE 20231221 12:26:30.790000 36 957 XCSE 20231221 12:28:06.013000 34 957 XCSE 20231221 12:28:06.057000 7 958,5 XCSE 20231221 12:30:02.471000 16 958,5 XCSE 20231221 12:30:02.471000 24 958,5 XCSE 20231221 12:30:02.492000 12 959 XCSE 20231221 12:31:02.328000 12 958,5 XCSE 20231221 12:32:21.707000 12 957 XCSE 20231221 12:35:21.189000 10 960 XCSE 20231221 12:43:27.791000 23 961 XCSE 20231221 12:45:31.538000 12 961,5 XCSE 20231221 12:47:05.478000 12 961,5 XCSE 20231221 12:48:47.535000 12 961,5 XCSE 20231221 12:48:47.535000 35 962 XCSE 20231221 12:51:03.171000 12 962,5 XCSE 20231221 12:54:05.377000 11 962,5 XCSE 20231221 12:54:05.377000 3 963 XCSE 20231221 12:55:30.923000 12 963,5 XCSE 20231221 12:56:32.992000 13 964 XCSE 20231221 12:58:45.152000 12 965 XCSE 20231221 13:01:33.309000 12 965 XCSE 20231221 13:04:00.674000 12 965,5 XCSE 20231221 13:06:06.318000 12 965 XCSE 20231221 13:09:09.768000 24 965,5 XCSE 20231221 13:12:32.113000 12 965,5 XCSE 20231221 13:14:43.153000 11 965 XCSE 20231221 13:18:55.896000 1 965 XCSE 20231221 13:19:34.823000 11 965 XCSE 20231221 13:19:34.823000 6 965 XCSE 20231221 13:20:00.729000 12 965 XCSE 20231221 13:20:02.360000 12 964,5 XCSE 20231221 13:20:27.932000 13 965 XCSE 20231221 13:27:59.460000 12 965 XCSE 20231221 13:27:59.460000 12 964,5 XCSE 20231221 13:29:02.424000 35 965 XCSE 20231221 13:33:56.414000 12 964,5 XCSE 20231221 13:35:00.146000 12 964,5 XCSE 20231221 13:37:03.637000 12 964,5 XCSE 20231221 13:38:50.107000 2 964,5 XCSE 20231221 13:38:50.107000 12 964,5 XCSE 20231221 13:49:34.799000 11 964,5 XCSE 20231221 13:50:02.410000 11 964,5 XCSE 20231221 13:51:33.611000 11 964,5 XCSE 20231221 13:51:33.611000 11 964,5 XCSE 20231221 13:51:33.611000 13 964,5 XCSE 20231221 13:51:33.611000 12 964,5 XCSE 20231221 13:51:33.611000 12 964,5 XCSE 20231221 13:51:33.758000 12 965 XCSE 20231221 13:57:02.391000 12 964,5 XCSE 20231221 13:58:02.385000 7 965 XCSE 20231221 14:00:21.345000 5 965 XCSE 20231221 14:00:21.345000 12 965,5 XCSE 20231221 14:03:15.522000 12 965,5 XCSE 20231221 14:14:14.079000 12 965,5 XCSE 20231221 14:14:14.079000 12 965 XCSE 20231221 14:15:00.840000 12 964,5 XCSE 20231221 14:16:25.517000 4 960 XCSE 20231221 14:18:30.023000 41 960 XCSE 20231221 14:28:27.880000 6 960 XCSE 20231221 14:28:27.884000 18 960 XCSE 20231221 14:28:27.884000 9 961 XCSE 20231221 14:32:06.773000 3 961 XCSE 20231221 14:32:06.773000 8 960 XCSE 20231221 14:32:06.793000 18 961,5 XCSE 20231221 14:33:43.036000 18 961,5 XCSE 20231221 14:33:43.036000 12 961 XCSE 20231221 14:37:03.905000 12 960,5 XCSE 20231221 14:37:04.069000 12 960,5 XCSE 20231221 14:40:10.116000 5 959 XCSE 20231221 14:48:44.547000 7 959 XCSE 20231221 14:56:31.591000 60 960,5 XCSE 20231221 15:02:24.113000 12 959,5 XCSE 20231221 15:02:31.414000 1 960,5 XCSE 20231221 15:05:04.055000 3 960,5 XCSE 20231221 15:05:04.055000 13 961 XCSE 20231221 15:06:24.037000 12 961 XCSE 20231221 15:06:24.057000 10 960,5 XCSE 20231221 15:08:38.007000 9 962 XCSE 20231221 15:20:28.712000 14 962 XCSE 20231221 15:20:28.712000 24 962 XCSE 20231221 15:20:28.825000 12 962 XCSE 20231221 15:26:29.020000 12 961,5 XCSE 20231221 15:26:29.324000 12 961 XCSE 20231221 15:27:15.774000 3 961 XCSE 20231221 15:34:14.277000 20 961 XCSE 20231221 15:34:14.277000 1 961 XCSE 20231221 15:34:14.277000 23 961 XCSE 20231221 15:39:21.226000 9 961 XCSE 20231221 15:41:44.528000 14 961 XCSE 20231221 15:41:44.528000 24 961 XCSE 20231221 15:42:59.524000 5 961 XCSE 20231221 15:42:59.655000 24 961 XCSE 20231221 15:43:59.547000 24 961 XCSE 20231221 15:53:02.356000 11 961 XCSE 20231221 15:53:02.356000 13 960,5 XCSE 20231221 15:53:02.397000 10 960,5 XCSE 20231221 15:53:03.276000 12 960,5 XCSE 20231221 15:53:03.276000 13 960,5 XCSE 20231221 15:53:03.276000 12 960,5 XCSE 20231221 15:53:42.052000 11 960,5 XCSE 20231221 15:53:42.052000 23 960 XCSE 20231221 15:55:20.063000 12 959,5 XCSE 20231221 15:59:05.010000 12 960 XCSE 20231221 15:59:05.010000 12 959,5 XCSE 20231221 15:59:05.058000 9 959,5 XCSE 20231221 15:59:05.200000 3 959,5 XCSE 20231221 15:59:05.200000 2 959,5 XCSE 20231221 16:02:54.490000 21 959,5 XCSE 20231221 16:03:31.000000 23 959,5 XCSE 20231221 16:03:45.030000 11 959,5 XCSE 20231221 16:04:16.459000 12 959,5 XCSE 20231221 16:04:16.459000 30 960 XCSE 20231221 16:11:54.380000 5 960 XCSE 20231221 16:11:54.380000 30 960 XCSE 20231221 16:11:54.387000 35 960 XCSE 20231221 16:11:54.398000 16 960 XCSE 20231221 16:11:59.394000 7 960 XCSE 20231221 16:11:59.394000 23 960 XCSE 20231221 16:12:00.281000 27 961 XCSE 20231221 16:26:26.654000 27 961 XCSE 20231221 16:26:26.657000 27 961 XCSE 20231221 16:26:26.661000 1 961 XCSE 20231221 16:26:39.871000 10 961 XCSE 20231221 16:26:39.871000 36 960,5 XCSE 20231221 16:29:02.449000 23 960,5 XCSE 20231221 16:29:02.488000 1 960,5 XCSE 20231221 16:36:17.099015 25 961 XCSE 20231221 16:50:21.542714 289 961 XCSE 20231221 16:50:21.542734 7 960 XCSE 20231222 9:04:57.227000 11 960 XCSE 20231222 9:06:24.860000 11 961 XCSE 20231222 9:08:01.054000 23 959,5 XCSE 20231222 9:12:25.560000 24 959,5 XCSE 20231222 9:12:25.577000 9 958,5 XCSE 20231222 9:13:00.301000 3 958,5 XCSE 20231222 9:15:02.761000 9 958,5 XCSE 20231222 9:15:02.761000 7 958,5 XCSE 20231222 9:15:02.761000 14 959,5 XCSE 20231222 9:21:49.708000 50 959,5 XCSE 20231222 9:21:49.708000 20 959,5 XCSE 20231222 9:22:00.709000 4 959,5 XCSE 20231222 9:22:00.709000 24 959,5 XCSE 20231222 9:24:52.252000 9 959 XCSE 20231222 9:26:47.046000 9 961,5 XCSE 20231222 9:36:46.034000 14 961,5 XCSE 20231222 9:36:46.034000 11 961,5 XCSE 20231222 9:36:46.034000 34 960,5 XCSE 20231222 9:36:57.019000 57 961 XCSE 20231222 9:36:57.019000 23 960 XCSE 20231222 9:38:33.115000 23 959,5 XCSE 20231222 9:44:02.703000 11 959,5 XCSE 20231222 9:44:02.703000 24 958 XCSE 20231222 9:53:33.201000 4 958 XCSE 20231222 9:53:33.201000 8 958 XCSE 20231222 9:53:33.201000 34 957,5 XCSE 20231222 10:01:33.762000 20 958 XCSE 20231222 10:01:33.763000 11 958 XCSE 20231222 10:01:43.011000 11 958 XCSE 20231222 10:02:46.012000 10 959 XCSE 20231222 10:23:00.145000 12 959 XCSE 20231222 10:35:21.504000 12 959,5 XCSE 20231222 10:35:21.636000 12 959,5 XCSE 20231222 10:35:22.069000 40 960 XCSE 20231222 10:37:57.353000 60 960 XCSE 20231222 10:37:57.372000 12 959 XCSE 20231222 10:39:48.995000 13 958 XCSE 20231222 10:39:49.034000 12 957,5 XCSE 20231222 10:39:49.074000 12 958 XCSE 20231222 10:39:49.094000 12 958 XCSE 20231222 10:39:49.114000 11 959 XCSE 20231222 10:40:36.954000 12 959 XCSE 20231222 10:43:27.784000 12 958,5 XCSE 20231222 10:48:07.833000 12 958,5 XCSE 20231222 10:48:07.833000 45 959 XCSE 20231222 10:48:07.853000 13 959 XCSE 20231222 10:48:07.853000 52 959 XCSE 20231222 10:48:07.880000 8 959 XCSE 20231222 10:51:26.011000 3 959 XCSE 20231222 10:51:26.011000 11 959 XCSE 20231222 10:53:25.011000 6 959 XCSE 20231222 10:54:34.011000 12 958 XCSE 20231222 10:59:36.918000 13 957,5 XCSE 20231222 11:00:55.058000 3 957 XCSE 20231222 11:01:49.505000 9 957 XCSE 20231222 11:01:49.505000 12 956,5 XCSE 20231222 11:04:40.131000 49 957,5 XCSE 20231222 11:06:21.861000 11 957,5 XCSE 20231222 11:07:46.012000 6 957,5 XCSE 20231222 11:09:44.011000 5 957,5 XCSE 20231222 11:09:44.011000 23 956,5 XCSE 20231222 11:10:54.908000 24 957 XCSE 20231222 11:26:51.100000 12 957 XCSE 20231222 11:26:51.105000 22 957 XCSE 20231222 11:26:51.105000 2 957,5 XCSE 20231222 11:26:51.106000 51 957,5 XCSE 20231222 11:26:51.106000 11 960 XCSE 20231222 11:27:41.752000 11 961 XCSE 20231222 11:29:58.013000 10 961 XCSE 20231222 11:32:23.011000 11 961 XCSE 20231222 11:35:10.011000 11 960,5 XCSE 20231222 11:38:36.011000 37 961 XCSE 20231222 11:47:23.218000 48 962,5 XCSE 20231222 11:53:16.673000 11 963 XCSE 20231222 11:53:59.011000 11 963 XCSE 20231222 11:54:50.012000 11 963 XCSE 20231222 11:55:50.521000 34 962 XCSE 20231222 11:56:22.698000 11 963 XCSE 20231222 12:05:23.011000 11 962,5 XCSE 20231222 12:08:29.015000 24 962 XCSE 20231222 12:13:27.963000 4 962 XCSE 20231222 12:13:27.963000 6 962 XCSE 20231222 12:13:27.963000 11 962 XCSE 20231222 12:13:27.963000 11 962 XCSE 20231222 12:13:27.963000 61 961,5 XCSE 20231222 12:13:48.121000 23 961,5 XCSE 20231222 12:18:52.031000 12 961 XCSE 20231222 12:21:00.010000 12 960,5 XCSE 20231222 12:24:34.103000 45 961,5 XCSE 20231222 12:31:37.886000 34 961 XCSE 20231222 12:32:09.158000 11 961 XCSE 20231222 12:32:34.529000 47 961 XCSE 20231222 12:34:58.790000 24 960,5 XCSE 20231222 12:35:12.689000 105 961 XCSE 20231222 12:51:14.503000 11 961 XCSE 20231222 12:51:59.912000 53 961 XCSE 20231222 13:00:33.239000 23 960,5 XCSE 20231222 13:12:53.688000 4 960 XCSE 20231222 13:12:53.818000 5 960 XCSE 20231222 13:13:12.745000 15 960 XCSE 20231222 13:17:29.400000 4 960 XCSE 20231222 13:17:29.400000 5 960 XCSE 20231222 13:17:29.400000 12 960 XCSE 20231222 13:17:29.400000 35 961 XCSE 20231222 13:28:05.481000 13 961 XCSE 20231222 13:28:05.481000 10 961 XCSE 20231222 13:28:05.481000 12 961 XCSE 20231222 13:30:52.705000 35 961 XCSE 20231222 13:30:52.705000 12 960 XCSE 20231222 13:31:14.124000 11 960 XCSE 20231222 13:31:14.124000 10 960 XCSE 20231222 13:37:30.399000 13 960 XCSE 20231222 13:37:30.399000 31 960 XCSE 20231222 13:37:30.416000 23 959 XCSE 20231222 13:48:39.726000 12 959 XCSE 20231222 13:48:39.726000 36 959 XCSE 20231222 13:53:15.540000 24 959 XCSE 20231222 14:06:27.068000 11 959 XCSE 20231222 14:09:06.418000 12 959 XCSE 20231222 14:09:06.418000 19 959 XCSE 20231222 14:09:27.146000 1 959 XCSE 20231222 14:09:27.782000 12 960 XCSE 20231222 14:29:38.562000 11 960 XCSE 20231222 14:29:38.562000 12 960 XCSE 20231222 14:29:38.562000 24 961 XCSE 20231222 14:31:02.776000 60 961,5 XCSE 20231222 14:31:02.776000 60 961,5 XCSE 20231222 14:31:02.777000 37 961,5 XCSE 20231222 14:31:02.779000 12 960,5 XCSE 20231222 14:32:06.012000 22 962,5 XCSE 20231222 14:48:07.800000 12 962 XCSE 20231222 14:48:48.666000 12 961,5 XCSE 20231222 14:49:06.829000 12 961,5 XCSE 20231222 14:49:12.827000 12 961 XCSE 20231222 14:51:03.527000 12 961 XCSE 20231222 14:51:03.527000 12 960,5 XCSE 20231222 14:56:42.675000 12 960 XCSE 20231222 14:57:22.378000 12 959 XCSE 20231222 14:57:22.418000 60 959,5 XCSE 20231222 15:01:05.237000 11 959,5 XCSE 20231222 15:01:14.011000 12 958,5 XCSE 20231222 15:01:53.201000 5 958,5 XCSE 20231222 15:01:53.201000 60 960,5 XCSE 20231222 15:18:08.855000 60 960,5 XCSE 20231222 15:18:08.855000 21 961 XCSE 20231222 15:22:59.819000 14 961 XCSE 20231222 15:30:02.916000 20 961,5 XCSE 20231222 15:36:35.622000 19 961,5 XCSE 20231222 15:48:58.564000 18 961,5 XCSE 20231222 15:48:58.564000 35 961 XCSE 20231222 15:49:13.039000 5 960,5 XCSE 20231222 15:49:13.922000 5 960 XCSE 20231222 16:00:00.960000 17 960 XCSE 20231222 16:00:00.960000 1 960 XCSE 20231222 16:00:00.960000 4 960 XCSE 20231222 16:04:30.412000 25 959,5 XCSE 20231222 16:06:39.175000 23 959,5 XCSE 20231222 16:21:09.382000 17 960 XCSE 20231222 16:25:48.710000 1 960 XCSE 20231222 16:25:48.710000 16 960 XCSE 20231222 16:25:48.710000 100 961,5 XCSE 20231222 16:43:20.331101 430 961,5 XCSE 20231222 16:43:20.331101

