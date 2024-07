Nasdaq Copenhagen

Euronext Dublin

London Stock Exchange

Other stakeholders

Date 29 July 2024

Share buyback programme - week 30

The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 28 June 2024 - 27 January 2025.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” rules.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the pro-gramme (DKK) Total in accordance with the last announcement 87,400 1,159.01 101,297,840 22 July 2024 4,000 1,182.22 4,728,880 23 July 2024 4,000 1,188.79 4,755,160 24 July 2024 4,000 1,185.25 4,741,000 25 July 2024 3,707 1,169.26 4,334,447 26 July 2024 3,500 1,197.00 4,189,500 Total under the share buyback programme, part II 106,607 1,163.59 124,046,827 Bought back under share buyback programme part I executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 631,900 1,186.82 749,953,400 Total bought back 738,507 1,183.47 874,000,227

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

738,507 shares under the above share buyback programme corresponding to 2.8 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 1 1167 XCSE 20240722 9:12:03.388000 28 1171 XCSE 20240722 9:16:33.223000 66 1175 XCSE 20240722 9:28:18.687000 4 1175 XCSE 20240722 9:28:18.687000 4 1175 XCSE 20240722 9:28:18.687000 4 1176 XCSE 20240722 9:28:18.716000 18 1178 XCSE 20240722 9:32:04.538000 18 1178 XCSE 20240722 9:32:04.659000 11 1180 XCSE 20240722 9:32:09.042000 4 1180 XCSE 20240722 9:32:09.042000 60 1180 XCSE 20240722 9:33:07.518000 38 1178 XCSE 20240722 9:33:21.709000 39 1176 XCSE 20240722 9:33:21.745000 10 1175 XCSE 20240722 9:37:03.505000 10 1173 XCSE 20240722 9:39:01.010000 9 1173 XCSE 20240722 9:39:01.010000 4 1173 XCSE 20240722 9:40:27.280000 15 1173 XCSE 20240722 9:52:28.114000 4 1173 XCSE 20240722 9:52:28.114000 9 1173 XCSE 20240722 9:52:28.114000 28 1172 XCSE 20240722 9:54:19.221000 2 1172 XCSE 20240722 10:00:07.690000 4 1172 XCSE 20240722 10:00:07.690000 9 1172 XCSE 20240722 10:01:09.655000 1 1172 XCSE 20240722 10:02:49.166000 3 1172 XCSE 20240722 10:02:49.166000 6 1172 XCSE 20240722 10:03:32.135000 3 1172 XCSE 20240722 10:03:32.135000 12 1172 XCSE 20240722 10:08:02.971000 2 1172 XCSE 20240722 10:08:03.876000 10 1170 XCSE 20240722 10:09:51.103000 9 1170 XCSE 20240722 10:13:40.949000 10 1170 XCSE 20240722 10:16:15.209000 9 1170 XCSE 20240722 10:16:15.209000 11 1170 XCSE 20240722 10:16:15.209000 21 1170 XCSE 20240722 10:16:41.450000 21 1173 XCSE 20240722 10:29:47.558000 10 1173 XCSE 20240722 10:29:47.558000 6 1173 XCSE 20240722 10:29:47.576000 4 1173 XCSE 20240722 10:29:47.587000 5 1173 XCSE 20240722 10:29:47.587000 6 1173 XCSE 20240722 10:29:47.604000 5 1173 XCSE 20240722 10:29:51.747000 5 1173 XCSE 20240722 10:30:06.384000 19 1172 XCSE 20240722 10:30:06.734000 20 1171 XCSE 20240722 10:30:58.982000 20 1170 XCSE 20240722 10:44:50.107000 10 1170 XCSE 20240722 10:44:50.107000 10 1170 XCSE 20240722 10:44:50.107000 10 1170 XCSE 20240722 10:44:50.107000 19 1170 XCSE 20240722 10:57:28.090000 6 1172 XCSE 20240722 11:03:31.374000 19 1171 XCSE 20240722 11:03:31.377000 4 1173 XCSE 20240722 11:13:48.705000 5 1173 XCSE 20240722 11:13:48.742000 5 1173 XCSE 20240722 11:13:48.779000 5 1173 XCSE 20240722 11:13:48.826000 5 1173 XCSE 20240722 11:13:48.864000 6 1173 XCSE 20240722 11:13:48.901000 6 1173 XCSE 20240722 11:13:48.938000 5 1173 XCSE 20240722 11:14:11.384000 3 1173 XCSE 20240722 11:14:11.413000 10 1172 XCSE 20240722 11:24:24.733000 9 1172 XCSE 20240722 11:24:24.733000 11 1175 XCSE 20240722 11:32:00.130000 6 1175 XCSE 20240722 11:32:00.130000 3 1175 XCSE 20240722 11:32:00.872000 6 1175 XCSE 20240722 11:32:00.872000 5 1175 XCSE 20240722 11:32:00.890000 68 1173 XCSE 20240722 12:03:51.110000 19 1173 XCSE 20240722 12:53:58.987000 9 1173 XCSE 20240722 13:44:56.218000 21 1173 XCSE 20240722 13:44:56.218000 10 1173 XCSE 20240722 13:44:56.218000 100 1174 XCSE 20240722 14:10:35.989000 20 1174 XCSE 20240722 14:10:37.274000 9 1176 XCSE 20240722 14:10:37.545000 50 1176 XCSE 20240722 14:10:37.545000 4 1176 XCSE 20240722 14:10:37.654000 25 1177 XCSE 20240722 14:10:38.057000 30 1177 XCSE 20240722 14:10:38.057000 40 1177 XCSE 20240722 14:10:38.057000 46 1176 XCSE 20240722 14:10:43.571000 57 1178 XCSE 20240722 14:19:10.742000 58 1178 XCSE 20240722 14:21:21.130000 55 1178 XCSE 20240722 14:21:23.105000 37 1178 XCSE 20240722 14:22:23.125000 20 1178 XCSE 20240722 14:22:23.128000 20 1178 XCSE 20240722 14:22:23.128000 20 1178 XCSE 20240722 14:22:23.140000 5 1178 XCSE 20240722 14:22:23.146000 33 1177 XCSE 20240722 14:24:24.353000 4 1177 XCSE 20240722 14:24:24.353000 9 1177 XCSE 20240722 14:24:24.353000 2 1179 XCSE 20240722 15:06:49.903000 36 1179 XCSE 20240722 15:06:49.903000 13 1179 XCSE 20240722 15:06:49.903000 51 1179 XCSE 20240722 15:06:49.903000 6 1179 XCSE 20240722 15:06:49.927000 5 1179 XCSE 20240722 15:06:49.961000 5 1179 XCSE 20240722 15:07:00.306000 5 1179 XCSE 20240722 15:08:02.035000 5 1179 XCSE 20240722 15:08:11.384000 5 1179 XCSE 20240722 15:09:06.384000 45 1179 XCSE 20240722 15:10:15.135000 16 1183 XCSE 20240722 15:11:20.660000 26 1183 XCSE 20240722 15:11:20.660000 30 1183 XCSE 20240722 15:11:20.665000 16 1183 XCSE 20240722 15:11:20.670000 40 1183 XCSE 20240722 15:11:20.672000 38 1182 XCSE 20240722 15:11:20.674000 5 1182 XCSE 20240722 15:11:20.696000 2 1182 XCSE 20240722 15:11:20.696000 39 1183 XCSE 20240722 15:11:20.949000 40 1183 XCSE 20240722 15:11:22.321000 38 1183 XCSE 20240722 15:11:22.340000 2 1183 XCSE 20240722 15:11:22.358000 36 1183 XCSE 20240722 15:11:22.358000 38 1183 XCSE 20240722 15:11:24.426000 2 1183 XCSE 20240722 15:11:24.450000 36 1183 XCSE 20240722 15:11:24.450000 20 1183 XCSE 20240722 15:11:25.961000 38 1182 XCSE 20240722 15:15:12.659000 29 1182 XCSE 20240722 15:16:53.560000 14 1182 XCSE 20240722 15:16:53.621000 15 1182 XCSE 20240722 15:16:53.621000 29 1182 XCSE 20240722 15:16:53.735000 8 1186 XCSE 20240722 15:33:23.211000 41 1186 XCSE 20240722 15:33:23.211000 65 1190 XCSE 20240722 15:36:22.544000 21 1191 XCSE 20240722 15:36:22.556000 37 1191 XCSE 20240722 15:36:22.556000 40 1191 XCSE 20240722 15:36:22.561000 42 1190 XCSE 20240722 15:36:22.565000 25 1190 XCSE 20240722 15:36:22.581000 12 1190 XCSE 20240722 15:36:22.581000 30 1190 XCSE 20240722 15:36:22.581000 52 1190 XCSE 20240722 15:36:30.684000 15 1190 XCSE 20240722 15:36:30.684000 50 1190 XCSE 20240722 15:36:30.687000 68 1190 XCSE 20240722 15:36:30.704000 68 1189 XCSE 20240722 15:36:30.711000 18 1190 XCSE 20240722 15:36:30.720000 15 1190 XCSE 20240722 15:36:30.720000 6 1190 XCSE 20240722 15:36:30.729000 26 1191 XCSE 20240722 15:36:30.739000 5 1191 XCSE 20240722 15:36:30.739000 24 1191 XCSE 20240722 15:36:30.739000 30 1191 XCSE 20240722 15:36:30.739000 58 1190 XCSE 20240722 15:37:24.115000 55 1189 XCSE 20240722 15:37:24.135000 55 1188 XCSE 20240722 15:37:27.114000 16 1190 XCSE 20240722 15:38:50.976000 40 1190 XCSE 20240722 15:39:11.298000 24 1190 XCSE 20240722 15:39:11.313000 10 1190 XCSE 20240722 15:39:15.691000 9 1190 XCSE 20240722 15:39:20.486000 24 1191 XCSE 20240722 15:40:40.550000 19 1191 XCSE 20240722 15:40:40.550000 41 1191 XCSE 20240722 15:42:17.800000 38 1190 XCSE 20240722 15:43:24.152000 11 1190 XCSE 20240722 15:43:24.152000 37 1188 XCSE 20240722 15:43:27.152000 28 1188 XCSE 20240722 15:48:54.012000 9 1188 XCSE 20240722 15:48:54.012000 9 1188 XCSE 20240722 15:48:54.012000 9 1188 XCSE 20240722 15:48:54.012000 37 1188 XCSE 20240722 15:51:52.125000 28 1188 XCSE 20240722 15:57:32.597000 9 1188 XCSE 20240722 15:57:32.597000 9 1188 XCSE 20240722 15:57:32.597000 9 1188 XCSE 20240722 15:57:32.597000 10 1189 XCSE 20240722 15:57:59.669000 10 1188 XCSE 20240722 15:58:03.755000 10 1187 XCSE 20240722 16:01:00.063000 10 1187 XCSE 20240722 16:01:00.063000 10 1187 XCSE 20240722 16:01:00.063000 9 1187 XCSE 20240722 16:01:00.063000 4 1185 XCSE 20240722 16:01:24.243000 15 1185 XCSE 20240722 16:01:24.243000 9 1186 XCSE 20240722 16:16:04.824000 19 1186 XCSE 20240722 16:16:06.627000 1 1186 XCSE 20240722 16:16:06.627000 10 1186 XCSE 20240722 16:16:26.251000 9 1186 XCSE 20240722 16:16:33.690000 1 1186 XCSE 20240722 16:16:39.687000 9 1186 XCSE 20240722 16:16:39.687000 49 1188 XCSE 20240722 16:27:51.693000 49 1188 XCSE 20240722 16:27:51.710000 49 1188 XCSE 20240722 16:27:52.221000 46 1188 XCSE 20240722 16:27:57.357000 53 1188 XCSE 20240722 16:27:57.357000 10 1187 XCSE 20240722 16:27:59.094000 9 1187 XCSE 20240722 16:27:59.094000 10 1187 XCSE 20240722 16:28:10.716000 9 1187 XCSE 20240722 16:28:17.106000 10 1186 XCSE 20240722 16:28:24.115000 7 1187 XCSE 20240722 16:30:13.140822 13 1204 XCSE 20240723 9:11:58.500000 6 1204 XCSE 20240723 9:11:58.500000 10 1204 XCSE 20240723 9:11:58.500000 15 1204 XCSE 20240723 9:11:58.500000 29 1200 XCSE 20240723 9:12:15.075000 10 1199 XCSE 20240723 9:13:55.594000 9 1199 XCSE 20240723 9:13:55.594000 10 1197 XCSE 20240723 9:14:53.835000 10 1198 XCSE 20240723 9:16:41.180000 10 1198 XCSE 20240723 9:16:54.363000 10 1196 XCSE 20240723 9:19:46.621000 9 1196 XCSE 20240723 9:19:46.621000 4 1194 XCSE 20240723 9:22:06.734000 10 1197 XCSE 20240723 9:25:48.525000 5 1196 XCSE 20240723 9:27:46.513000 19 1196 XCSE 20240723 9:34:58.977000 2 1197 XCSE 20240723 9:37:56.392000 20 1196 XCSE 20240723 9:39:30.948000 10 1196 XCSE 20240723 9:39:30.948000 10 1196 XCSE 20240723 9:39:30.948000 30 1195 XCSE 20240723 9:39:30.984000 11 1194 XCSE 20240723 9:40:45.487000 9 1194 XCSE 20240723 9:40:45.487000 10 1194 XCSE 20240723 9:40:45.487000 10 1193 XCSE 20240723 9:40:45.537000 10 1192 XCSE 20240723 9:43:21.141000 10 1189 XCSE 20240723 9:45:42.124000 10 1189 XCSE 20240723 9:55:17.973000 1 1188 XCSE 20240723 9:59:41.174000 9 1188 XCSE 20240723 9:59:41.966000 10 1188 XCSE 20240723 10:04:21.263000 8 1188 XCSE 20240723 10:04:21.263000 2 1188 XCSE 20240723 10:04:21.263000 9 1187 XCSE 20240723 10:08:11.621000 20 1190 XCSE 20240723 10:19:13.739000 20 1190 XCSE 20240723 10:19:13.740000 39 1189 XCSE 20240723 10:19:13.756000 17 1189 XCSE 20240723 10:19:13.756000 11 1189 XCSE 20240723 10:19:13.756000 17 1188 XCSE 20240723 10:19:17.493000 42 1188 XCSE 20240723 10:19:17.493000 9 1186 XCSE 20240723 10:22:03.576000 1 1186 XCSE 20240723 10:22:41.468000 9 1186 XCSE 20240723 10:22:41.468000 7 1186 XCSE 20240723 10:22:41.468000 10 1185 XCSE 20240723 10:24:35.737000 20 1186 XCSE 20240723 10:31:15.950000 20 1188 XCSE 20240723 10:38:53.620000 10 1188 XCSE 20240723 10:38:53.620000 20 1187 XCSE 20240723 10:38:54.037000 10 1188 XCSE 20240723 10:42:34.107000 1 1187 XCSE 20240723 10:43:11.751000 10 1187 XCSE 20240723 10:44:45.200000 10 1186 XCSE 20240723 10:44:46.022000 10 1185 XCSE 20240723 10:44:47.035000 10 1182 XCSE 20240723 10:45:58.343000 9 1182 XCSE 20240723 10:45:58.343000 4 1182 XCSE 20240723 10:51:40.561000 19 1183 XCSE 20240723 11:06:54.122000 9 1183 XCSE 20240723 11:06:54.122000 10 1183 XCSE 20240723 11:06:54.122000 28 1182 XCSE 20240723 11:07:30.475000 29 1181 XCSE 20240723 11:08:03.726000 20 1180 XCSE 20240723 11:08:21.143000 10 1189 XCSE 20240723 11:33:23.851000 12 1191 XCSE 20240723 11:42:16.390000 44 1192 XCSE 20240723 11:45:55.247000 13 1192 XCSE 20240723 11:45:55.247000 22 1193 XCSE 20240723 11:48:40.191000 19 1192 XCSE 20240723 11:49:25.328000 10 1192 XCSE 20240723 11:55:16.014000 10 1192 XCSE 20240723 11:57:32.161000 10 1192 XCSE 20240723 11:57:39.849000 10 1192 XCSE 20240723 12:05:15.817000 10 1192 XCSE 20240723 12:13:21.435000 10 1194 XCSE 20240723 12:20:24.516000 12 1194 XCSE 20240723 12:20:24.516000 17 1195 XCSE 20240723 12:35:06.113000 15 1195 XCSE 20240723 12:36:20.901000 9 1195 XCSE 20240723 12:36:20.910000 9 1195 XCSE 20240723 12:36:20.920000 9 1195 XCSE 20240723 12:37:58.967000 17 1195 XCSE 20240723 12:37:58.967000 9 1195 XCSE 20240723 12:37:59.887000 26 1195 XCSE 20240723 12:38:00.885000 38 1194 XCSE 20240723 12:38:03.019000 28 1193 XCSE 20240723 12:38:03.050000 15 1192 XCSE 20240723 12:38:29.518000 28 1191 XCSE 20240723 12:38:59.184000 28 1192 XCSE 20240723 12:49:19.662000 6 1192 XCSE 20240723 12:49:19.662000 3 1192 XCSE 20240723 12:51:02.158000 9 1192 XCSE 20240723 12:51:02.158000 9 1192 XCSE 20240723 12:51:02.158000 27 1192 XCSE 20240723 12:51:02.158000 10 1192 XCSE 20240723 12:51:02.158000 37 1192 XCSE 20240723 12:51:13.566000 10 1191 XCSE 20240723 12:57:04.681000 6 1191 XCSE 20240723 12:58:22.504000 10 1192 XCSE 20240723 13:11:43.833000 10 1192 XCSE 20240723 13:11:43.833000 16 1192 XCSE 20240723 13:20:18.487000 14 1192 XCSE 20240723 13:26:35.933000 16 1192 XCSE 20240723 13:26:35.933000 20 1191 XCSE 20240723 13:27:54.120000 10 1191 XCSE 20240723 13:27:54.120000 10 1191 XCSE 20240723 13:27:54.120000 37 1191 XCSE 20240723 13:27:54.441000 18 1191 XCSE 20240723 13:37:06.916000 11 1191 XCSE 20240723 13:37:29.569000 12 1190 XCSE 20240723 13:38:32.114000 8 1190 XCSE 20240723 13:38:32.114000 9 1190 XCSE 20240723 13:38:32.114000 28 1189 XCSE 20240723 13:47:01.367000 28 1192 XCSE 20240723 13:47:49.620000 16 1193 XCSE 20240723 13:49:07.834000 13 1193 XCSE 20240723 13:49:07.834000 14 1193 XCSE 20240723 13:49:07.849000 6 1193 XCSE 20240723 13:49:07.849000 20 1193 XCSE 20240723 13:49:07.851000 20 1192 XCSE 20240723 13:50:12.695000 20 1191 XCSE 20240723 13:50:12.759000 1 1190 XCSE 20240723 13:59:54.282000 9 1190 XCSE 20240723 13:59:54.282000 2 1189 XCSE 20240723 14:00:08.022000 10 1189 XCSE 20240723 14:17:48.114000 2 1189 XCSE 20240723 14:21:36.161000 8 1189 XCSE 20240723 14:21:42.048000 2 1189 XCSE 20240723 14:21:42.048000 10 1188 XCSE 20240723 14:27:30.909000 9 1188 XCSE 20240723 14:27:30.909000 9 1188 XCSE 20240723 14:27:30.909000 9 1188 XCSE 20240723 14:27:30.909000 9 1188 XCSE 20240723 14:27:30.909000 14 1188 XCSE 20240723 14:27:30.909000 40 1188 XCSE 20240723 14:27:30.911000 40 1187 XCSE 20240723 14:27:36.210000 10 1186 XCSE 20240723 14:27:47.012000 5 1188 XCSE 20240723 14:28:24.262000 17 1188 XCSE 20240723 14:28:29.950000 6 1188 XCSE 20240723 14:28:52.118000 5 1188 XCSE 20240723 14:28:52.118000 8 1188 XCSE 20240723 14:28:52.118000 9 1188 XCSE 20240723 14:28:52.118000 10 1187 XCSE 20240723 14:29:30.067000 9 1187 XCSE 20240723 14:29:30.067000 9 1187 XCSE 20240723 14:29:30.067000 10 1185 XCSE 20240723 14:32:30.175000 9 1185 XCSE 20240723 14:32:30.175000 9 1185 XCSE 20240723 14:32:30.175000 37 1186 XCSE 20240723 14:49:38.704000 13 1186 XCSE 20240723 14:54:26.611000 26 1186 XCSE 20240723 14:54:26.611000 29 1186 XCSE 20240723 15:08:30.353000 10 1185 XCSE 20240723 15:11:50.112000 10 1185 XCSE 20240723 15:11:50.112000 9 1185 XCSE 20240723 15:11:50.112000 9 1185 XCSE 20240723 15:11:50.112000 9 1185 XCSE 20240723 15:11:50.112000 28 1185 XCSE 20240723 15:15:20.133000 9 1185 XCSE 20240723 15:33:05.196000 10 1185 XCSE 20240723 15:33:05.210000 11 1185 XCSE 20240723 15:33:26.302000 28 1184 XCSE 20240723 15:33:26.944000 9 1184 XCSE 20240723 15:33:26.944000 9 1184 XCSE 20240723 15:33:26.944000 9 1184 XCSE 20240723 15:33:26.944000 9 1184 XCSE 20240723 15:33:26.944000 6 1184 XCSE 20240723 15:33:26.944000 3 1184 XCSE 20240723 15:33:26.944000 10 1184 XCSE 20240723 15:33:26.944000 79 1185 XCSE 20240723 15:38:27.818000 9 1185 XCSE 20240723 15:39:24.620000 11 1186 XCSE 20240723 15:39:58.628000 58 1185 XCSE 20240723 15:40:00.621000 29 1184 XCSE 20240723 15:40:05.194000 10 1183 XCSE 20240723 15:40:14.267000 9 1186 XCSE 20240723 15:41:21.857000 5 1186 XCSE 20240723 15:41:54.136000 3 1186 XCSE 20240723 15:41:54.136000 1 1186 XCSE 20240723 15:41:54.136000 37 1185 XCSE 20240723 15:42:52.304000 28 1184 XCSE 20240723 15:46:10.180000 9 1185 XCSE 20240723 15:48:27.015000 8 1184 XCSE 20240723 15:48:31.014000 20 1184 XCSE 20240723 15:48:31.014000 10 1184 XCSE 20240723 15:51:07.097000 19 1185 XCSE 20240723 15:51:16.621000 20 1185 XCSE 20240723 15:52:00.837000 5 1185 XCSE 20240723 15:52:00.837000 18 1185 XCSE 20240723 15:52:33.607000 20 1185 XCSE 20240723 15:53:51.009000 5 1187 XCSE 20240723 16:03:10.595000 1 1187 XCSE 20240723 16:03:10.595000 14 1187 XCSE 20240723 16:03:28.439000 12 1187 XCSE 20240723 16:14:29.949000 1 1188 XCSE 20240723 16:15:12.620000 8 1188 XCSE 20240723 16:15:12.620000 10 1187 XCSE 20240723 16:15:29.950000 7 1187 XCSE 20240723 16:15:30.434000 29 1187 XCSE 20240723 16:15:55.658000 10 1186 XCSE 20240723 16:16:07.600000 4 1186 XCSE 20240723 16:16:45.619000 6 1186 XCSE 20240723 16:16:45.619000 11 1187 XCSE 20240723 16:17:05.620000 11 1187 XCSE 20240723 16:17:06.822000 9 1187 XCSE 20240723 16:17:09.300000 29 1187 XCSE 20240723 16:18:29.949000 10 1187 XCSE 20240723 16:18:38.621000 8 1187 XCSE 20240723 16:19:30.929000 1 1187 XCSE 20240723 16:19:30.929000 6 1186 XCSE 20240723 16:22:36.104000 13 1187 XCSE 20240723 16:25:35.716000 7 1187 XCSE 20240723 16:25:35.716000 9 1188 XCSE 20240723 16:25:58.621000 1 1188 XCSE 20240723 16:26:12.619000 8 1188 XCSE 20240723 16:26:12.619000 1 1189 XCSE 20240723 16:26:35.621000 8 1189 XCSE 20240723 16:27:07.153000 8 1189 XCSE 20240723 16:27:10.535000 1 1189 XCSE 20240723 16:27:10.535000 9 1189 XCSE 20240723 16:28:51.620000 10 1189 XCSE 20240723 16:29:41.773000 200 1187 XCSE 20240723 16:49:30.769031 200 1188 XCSE 20240723 16:50:59.316552 574 1188 XCSE 20240723 16:50:59.316552 34 1188 XCSE 20240723 16:50:59.316885 8 1198 XCSE 20240724 9:06:17.832000 20 1198 XCSE 20240724 9:15:23.898000 5 1198 XCSE 20240724 9:15:23.918000 14 1198 XCSE 20240724 9:15:23.943000 14 1198 XCSE 20240724 9:15:24.150000 45 1197 XCSE 20240724 9:19:20.593000 9 1197 XCSE 20240724 9:20:31.832000 29 1193 XCSE 20240724 9:21:09.818000 6 1193 XCSE 20240724 9:32:24.659000 7 1193 XCSE 20240724 9:32:24.684000 7 1193 XCSE 20240724 9:32:24.710000 8 1193 XCSE 20240724 9:32:24.759000 6 1193 XCSE 20240724 9:32:25.079000 7 1193 XCSE 20240724 9:32:28.872000 8 1193 XCSE 20240724 9:32:34.069000 9 1193 XCSE 20240724 9:32:34.108000 9 1193 XCSE 20240724 9:33:14.831000 30 1192 XCSE 20240724 9:33:46.621000 20 1191 XCSE 20240724 9:36:02.001000 19 1190 XCSE 20240724 9:36:02.509000 3 1190 XCSE 20240724 9:36:27.568000 6 1190 XCSE 20240724 9:40:59.420000 10 1190 XCSE 20240724 9:40:59.420000 3 1190 XCSE 20240724 9:40:59.420000 19 1189 XCSE 20240724 9:41:28.686000 20 1188 XCSE 20240724 9:46:04.110000 7 1188 XCSE 20240724 9:46:04.110000 2 1188 XCSE 20240724 9:46:04.111000 28 1188 XCSE 20240724 9:48:40.071000 19 1188 XCSE 20240724 9:49:14.098000 8 1187 XCSE 20240724 9:49:42.470000 28 1187 XCSE 20240724 10:07:02.108000 36 1189 XCSE 20240724 10:16:26.359000 32 1189 XCSE 20240724 10:16:26.359000 1 1189 XCSE 20240724 10:16:26.359000 5 1189 XCSE 20240724 10:16:26.359000 5 1189 XCSE 20240724 10:16:59.832000 4 1189 XCSE 20240724 10:16:59.832000 9 1189 XCSE 20240724 10:17:53.832000 9 1189 XCSE 20240724 10:19:28.831000 9 1189 XCSE 20240724 10:21:07.832000 9 1189 XCSE 20240724 10:22:58.832000 9 1189 XCSE 20240724 10:24:37.832000 20 1191 XCSE 20240724 10:26:11.199000 15 1191 XCSE 20240724 10:26:11.199000 20 1191 XCSE 20240724 10:29:25.687000 20 1190 XCSE 20240724 10:34:36.037000 20 1191 XCSE 20240724 10:34:36.037000 11 1191 XCSE 20240724 10:34:36.037000 10 1190 XCSE 20240724 10:34:39.313000 10 1189 XCSE 20240724 10:36:10.390000 10 1188 XCSE 20240724 10:36:10.411000 10 1187 XCSE 20240724 10:36:10.430000 10 1187 XCSE 20240724 10:36:10.522000 10 1187 XCSE 20240724 10:43:40.022000 28 1189 XCSE 20240724 10:45:12.652000 10 1188 XCSE 20240724 10:45:12.680000 10 1187 XCSE 20240724 10:45:12.725000 10 1187 XCSE 20240724 10:45:12.801000 10 1187 XCSE 20240724 10:45:12.820000 10 1187 XCSE 20240724 10:45:16.034000 10 1186 XCSE 20240724 10:45:18.042000 10 1186 XCSE 20240724 10:45:18.060000 10 1185 XCSE 20240724 10:45:18.127000 10 1184 XCSE 20240724 10:45:25.231000 10 1183 XCSE 20240724 10:52:58.601000 9 1183 XCSE 20240724 10:52:58.601000 9 1183 XCSE 20240724 10:52:58.601000 9 1183 XCSE 20240724 10:52:58.601000 3 1182 XCSE 20240724 11:02:07.740000 17 1182 XCSE 20240724 11:02:07.740000 19 1183 XCSE 20240724 11:03:40.395000 10 1183 XCSE 20240724 11:06:29.513000 10 1183 XCSE 20240724 11:06:29.513000 9 1183 XCSE 20240724 11:06:29.513000 1 1184 XCSE 20240724 11:08:08.933000 8 1184 XCSE 20240724 11:08:08.933000 17 1185 XCSE 20240724 11:10:22.040000 6 1185 XCSE 20240724 11:10:22.040000 2 1185 XCSE 20240724 11:10:22.040000 2 1185 XCSE 20240724 11:10:22.040000 5 1185 XCSE 20240724 11:10:22.040000 5 1185 XCSE 20240724 11:12:04.831000 4 1185 XCSE 20240724 11:12:04.831000 9 1185 XCSE 20240724 11:14:04.831000 9 1185 XCSE 20240724 11:16:05.831000 49 1183 XCSE 20240724 11:17:34.137000 37 1182 XCSE 20240724 11:17:35.199000 19 1183 XCSE 20240724 11:47:15.859000 57 1183 XCSE 20240724 11:47:15.874000 10 1184 XCSE 20240724 11:54:50.098000 10 1184 XCSE 20240724 11:54:50.098000 6 1187 XCSE 20240724 12:26:50.170000 22 1187 XCSE 20240724 12:27:11.104000 9 1187 XCSE 20240724 12:27:11.104000 6 1187 XCSE 20240724 12:27:11.104000 9 1187 XCSE 20240724 12:27:11.104000 50 1187 XCSE 20240724 12:27:11.105000 2 1186 XCSE 20240724 12:31:02.131000 26 1186 XCSE 20240724 12:34:50.495000 244 1189 XCSE 20240724 13:22:09.310000 8 1189 XCSE 20240724 13:22:18.831000 1 1189 XCSE 20240724 13:22:18.831000 10 1189 XCSE 20240724 13:22:23.831000 10 1189 XCSE 20240724 13:22:28.832000 10 1189 XCSE 20240724 13:22:33.831000 10 1189 XCSE 20240724 13:22:38.831000 48 1188 XCSE 20240724 13:22:42.132000 9 1188 XCSE 20240724 13:22:42.132000 10 1188 XCSE 20240724 13:22:42.132000 9 1188 XCSE 20240724 13:22:42.132000 8 1188 XCSE 20240724 13:22:42.132000 4 1188 XCSE 20240724 13:22:42.132000 39 1188 XCSE 20240724 13:36:14.727000 64 1187 XCSE 20240724 13:36:22.171000 9 1187 XCSE 20240724 13:36:22.171000 19 1187 XCSE 20240724 13:41:37.492000 19 1186 XCSE 20240724 13:46:43.385000 10 1186 XCSE 20240724 13:46:43.385000 9 1186 XCSE 20240724 13:46:43.385000 2 1185 XCSE 20240724 13:52:25.116000 1 1186 XCSE 20240724 14:02:05.862000 38 1185 XCSE 20240724 14:04:26.667000 9 1185 XCSE 20240724 14:04:26.667000 9 1185 XCSE 20240724 14:04:28.998000 1 1185 XCSE 20240724 14:05:50.693000 13 1185 XCSE 20240724 14:05:50.781000 11 1185 XCSE 20240724 14:05:57.754000 7 1185 XCSE 20240724 14:06:02.754000 8 1185 XCSE 20240724 14:08:47.895000 6 1185 XCSE 20240724 14:08:48.722000 7 1185 XCSE 20240724 14:22:37.932000 7 1185 XCSE 20240724 14:22:37.964000 7 1185 XCSE 20240724 14:22:37.991000 8 1185 XCSE 20240724 14:22:38.187000 8 1185 XCSE 20240724 14:22:42.857000 20 1184 XCSE 20240724 14:22:53.540000 10 1184 XCSE 20240724 14:22:53.540000 37 1184 XCSE 20240724 14:22:53.556000 29 1183 XCSE 20240724 14:22:53.583000 29 1182 XCSE 20240724 14:22:53.930000 20 1181 XCSE 20240724 14:25:07.912000 18 1181 XCSE 20240724 14:26:21.164000 12 1181 XCSE 20240724 14:26:21.164000 28 1180 XCSE 20240724 14:26:23.984000 30 1180 XCSE 20240724 14:26:24.004000 3 1179 XCSE 20240724 14:27:03.262000 46 1180 XCSE 20240724 15:05:50.535000 9 1180 XCSE 20240724 15:06:13.831000 9 1180 XCSE 20240724 15:06:24.831000 9 1180 XCSE 20240724 15:06:35.831000 9 1180 XCSE 20240724 15:06:44.942000 3 1180 XCSE 20240724 15:07:03.831000 6 1180 XCSE 20240724 15:07:03.831000 9 1180 XCSE 20240724 15:07:52.831000 3 1180 XCSE 20240724 15:09:53.831000 6 1180 XCSE 20240724 15:09:53.831000 6 1180 XCSE 20240724 15:12:23.833000 3 1180 XCSE 20240724 15:12:23.833000 8 1180 XCSE 20240724 15:13:35.832000 1 1180 XCSE 20240724 15:13:35.832000 12 1180 XCSE 20240724 15:18:06.592000 8 1185 XCSE 20240724 15:37:40.955000 19 1185 XCSE 20240724 15:37:40.955000 13 1185 XCSE 20240724 15:37:40.964000 15 1185 XCSE 20240724 15:45:42.854000 8 1184 XCSE 20240724 15:47:25.441000 12 1184 XCSE 20240724 15:47:25.441000 45 1184 XCSE 20240724 15:47:25.442000 19 1184 XCSE 20240724 15:47:25.899000 20 1185 XCSE 20240724 15:52:55.915000 14 1185 XCSE 20240724 15:54:03.869000 55 1185 XCSE 20240724 15:54:03.869000 80 1185 XCSE 20240724 15:54:03.885000 79 1184 XCSE 20240724 15:58:00.869000 10 1184 XCSE 20240724 15:58:00.869000 19 1184 XCSE 20240724 15:58:00.869000 20 1184 XCSE 20240724 15:58:00.869000 156 1184 XCSE 20240724 15:58:00.869309 50 1184 XCSE 20240724 15:58:00.869348 294 1184 XCSE 20240724 15:58:00.869351 50 1184 XCSE 20240724 15:58:00.870000 6 1184 XCSE 20240724 15:58:00.888000 7 1184 XCSE 20240724 15:58:00.911000 6 1184 XCSE 20240724 15:58:00.912000 7 1184 XCSE 20240724 15:58:00.936000 7 1184 XCSE 20240724 15:58:00.968000 6 1184 XCSE 20240724 15:58:00.996000 89 1183 XCSE 20240724 15:58:03.883000 39 1183 XCSE 20240724 15:58:03.883000 10 1183 XCSE 20240724 15:58:03.917000 10 1182 XCSE 20240724 15:58:05.845000 10 1181 XCSE 20240724 15:58:27.104000 10 1181 XCSE 20240724 15:58:27.104000 5 1181 XCSE 20240724 15:58:27.104000 4 1181 XCSE 20240724 15:58:27.144000 73 1182 XCSE 20240724 15:59:19.019000 9 1183 XCSE 20240724 16:07:19.893000 1 1183 XCSE 20240724 16:07:19.893000 7 1183 XCSE 20240724 16:07:58.067000 2 1183 XCSE 20240724 16:07:58.067000 10 1182 XCSE 20240724 16:09:03.910000 9 1182 XCSE 20240724 16:09:03.910000 9 1182 XCSE 20240724 16:10:02.470000 9 1182 XCSE 20240724 16:16:49.342000 20 1180 XCSE 20240724 16:16:55.204000 4 1180 XCSE 20240724 16:16:55.204000 5 1180 XCSE 20240724 16:19:35.194000 9 1180 XCSE 20240724 16:19:35.194000 234 1177 XCSE 20240724 16:34:41.036310 10 1176 XCSE 20240725 9:00:18.413000 10 1175 XCSE 20240725 9:01:39.165000 10 1172 XCSE 20240725 9:03:33.309000 13 1170 XCSE 20240725 9:09:41.047000 6 1170 XCSE 20240725 9:09:41.048000 9 1170 XCSE 20240725 9:09:41.048000 19 1168 XCSE 20240725 9:13:19.982000 9 1168 XCSE 20240725 9:13:19.982000 9 1173 XCSE 20240725 9:17:53.743000 30 1176 XCSE 20240725 9:21:27.801000 30 1174 XCSE 20240725 9:21:27.844000 30 1173 XCSE 20240725 9:25:58.852000 30 1172 XCSE 20240725 9:25:58.859000 10 1172 XCSE 20240725 9:26:04.011000 10 1171 XCSE 20240725 9:26:08.050000 37 1173 XCSE 20240725 9:32:29.962000 10 1172 XCSE 20240725 9:33:41.126000 10 1172 XCSE 20240725 9:33:41.126000 10 1169 XCSE 20240725 9:37:56.456000 6 1169 XCSE 20240725 9:37:56.456000 3 1169 XCSE 20240725 9:37:56.471000 16 1169 XCSE 20240725 9:37:56.471000 29 1165 XCSE 20240725 9:42:27.858000 9 1165 XCSE 20240725 9:42:27.858000 200 1165 XCSE 20240725 9:42:27.858763 10 1161 XCSE 20240725 9:50:39.217000 32 1161 XCSE 20240725 9:56:40.200000 14 1161 XCSE 20240725 9:56:40.216000 17 1164 XCSE 20240725 10:02:11.776000 11 1164 XCSE 20240725 10:02:11.776000 9 1164 XCSE 20240725 10:02:11.776000 20 1163 XCSE 20240725 10:03:54.097000 10 1163 XCSE 20240725 10:03:54.100000 8 1163 XCSE 20240725 10:03:54.100000 12 1163 XCSE 20240725 10:03:54.100000 19 1162 XCSE 20240725 10:06:44.239000 9 1162 XCSE 20240725 10:06:44.239000 19 1160 XCSE 20240725 10:14:25.860000 9 1160 XCSE 20240725 10:14:25.860000 20 1159 XCSE 20240725 10:14:26.799000 30 1158 XCSE 20240725 10:19:42.587000 3 1158 XCSE 20240725 10:19:42.587000 6 1158 XCSE 20240725 10:19:42.587000 28 1161 XCSE 20240725 10:26:50.905000 1 1161 XCSE 20240725 10:26:50.905000 20 1161 XCSE 20240725 10:27:53.178000 19 1164 XCSE 20240725 10:34:02.846000 7 1163 XCSE 20240725 10:34:02.884000 14 1167 XCSE 20240725 10:46:05.841000 2 1167 XCSE 20240725 10:46:05.841000 5 1167 XCSE 20240725 10:46:05.841000 2 1167 XCSE 20240725 10:46:05.841000 1 1167 XCSE 20240725 10:46:05.841000 9 1167 XCSE 20240725 10:46:05.841000 30 1166 XCSE 20240725 10:47:20.965000 30 1166 XCSE 20240725 10:47:20.997000 10 1165 XCSE 20240725 10:50:04.788000 10 1165 XCSE 20240725 10:50:06.225000 3 1165 XCSE 20240725 10:50:06.781000 7 1165 XCSE 20240725 10:54:42.537000 3 1165 XCSE 20240725 10:54:42.537000 9 1165 XCSE 20240725 10:54:42.537000 19 1164 XCSE 20240725 10:55:27.193000 10 1163 XCSE 20240725 11:04:13.040000 9 1163 XCSE 20240725 11:04:13.040000 7 1162 XCSE 20240725 11:04:13.076000 12 1162 XCSE 20240725 11:04:13.076000 19 1162 XCSE 20240725 11:07:03.102000 10 1160 XCSE 20240725 11:13:17.032000 3 1160 XCSE 20240725 11:13:17.032000 6 1160 XCSE 20240725 11:13:17.032000 9 1160 XCSE 20240725 11:13:17.032000 7 1161 XCSE 20240725 11:26:00.024000 21 1161 XCSE 20240725 11:26:00.024000 10 1162 XCSE 20240725 11:26:23.474000 10 1164 XCSE 20240725 11:32:24.424000 18 1165 XCSE 20240725 11:33:39.411000 10 1165 XCSE 20240725 11:33:39.411000 5 1165 XCSE 20240725 11:33:39.411000 1 1165 XCSE 20240725 11:33:39.411000 5 1165 XCSE 20240725 11:33:39.411000 13 1164 XCSE 20240725 11:33:39.531000 10 1164 XCSE 20240725 11:33:39.531000 15 1164 XCSE 20240725 11:33:39.531000 38 1165 XCSE 20240725 11:35:15.772000 30 1164 XCSE 20240725 11:35:15.833000 6 1163 XCSE 20240725 11:50:06.725000 14 1163 XCSE 20240725 11:50:06.725000 10 1163 XCSE 20240725 11:50:06.725000 10 1163 XCSE 20240725 11:50:06.725000 9 1163 XCSE 20240725 11:50:06.725000 10 1163 XCSE 20240725 11:50:06.725000 10 1163 XCSE 20240725 11:50:06.725000 58 1162 XCSE 20240725 11:50:06.774000 7 1161 XCSE 20240725 11:50:07.075000 5 1163 XCSE 20240725 12:15:07.196000 6 1163 XCSE 20240725 12:17:28.194000 3 1163 XCSE 20240725 12:17:28.194000 4 1163 XCSE 20240725 12:19:28.195000 1 1163 XCSE 20240725 12:19:28.195000 4 1163 XCSE 20240725 12:19:28.195000 8 1164 XCSE 20240725 12:24:09.214000 31 1165 XCSE 20240725 12:32:20.947000 6 1165 XCSE 20240725 12:32:20.947000 9 1165 XCSE 20240725 12:32:20.947000 3 1165 XCSE 20240725 12:33:19.195000 5 1165 XCSE 20240725 12:33:19.195000 1 1165 XCSE 20240725 12:33:19.195000 8 1165 XCSE 20240725 12:35:26.197000 1 1165 XCSE 20240725 12:35:26.197000 19 1164 XCSE 20240725 12:35:37.293000 10 1164 XCSE 20240725 12:39:53.701000 10 1163 XCSE 20240725 12:39:53.724000 10 1162 XCSE 20240725 12:41:09.173000 10 1162 XCSE 20240725 12:41:09.173000 19 1161 XCSE 20240725 12:48:00.407000 9 1161 XCSE 20240725 12:48:00.407000 9 1161 XCSE 20240725 12:48:00.407000 9 1161 XCSE 20240725 12:48:00.407000 20 1162 XCSE 20240725 12:48:00.408000 33 1163 XCSE 20240725 12:56:11.109000 5 1163 XCSE 20240725 12:56:11.109000 46 1164 XCSE 20240725 13:08:07.862000 49 1165 XCSE 20240725 13:09:48.748000 19 1165 XCSE 20240725 13:09:48.824000 20 1165 XCSE 20240725 13:09:48.824000 30 1164 XCSE 20240725 13:24:42.525000 9 1164 XCSE 20240725 13:24:42.525000 10 1164 XCSE 20240725 13:24:42.526000 20 1163 XCSE 20240725 13:24:44.020000 18 1163 XCSE 20240725 13:24:44.020000 1 1167 XCSE 20240725 13:40:50.195000 11 1167 XCSE 20240725 13:40:50.195000 1 1167 XCSE 20240725 13:40:50.195000 1 1167 XCSE 20240725 13:40:50.195000 45 1167 XCSE 20240725 13:40:50.195000 9 1167 XCSE 20240725 13:41:25.120000 1 1167 XCSE 20240725 13:42:06.195000 1 1168 XCSE 20240725 13:49:49.238000 2 1168 XCSE 20240725 13:49:49.238000 1 1168 XCSE 20240725 13:49:49.269000 1 1170 XCSE 20240725 13:52:05.789000 7 1170 XCSE 20240725 13:52:05.818000 46 1169 XCSE 20240725 13:53:41.107000 46 1168 XCSE 20240725 13:53:41.120000 80 1169 XCSE 20240725 13:53:41.121000 1 1170 XCSE 20240725 13:54:44.762000 37 1170 XCSE 20240725 13:55:18.152000 35 1170 XCSE 20240725 13:55:18.155000 37 1169 XCSE 20240725 13:55:19.416000 29 1169 XCSE 20240725 13:55:20.165000 37 1171 XCSE 20240725 14:04:58.864000 40 1171 XCSE 20240725 14:05:02.259000 56 1171 XCSE 20240725 14:18:42.380000 9 1171 XCSE 20240725 14:18:42.380000 40 1172 XCSE 20240725 14:18:42.380000 6 1172 XCSE 20240725 14:18:42.380000 57 1170 XCSE 20240725 14:18:42.432000 38 1170 XCSE 20240725 14:18:49.119000 9 1170 XCSE 20240725 14:18:49.119000 4 1175 XCSE 20240725 14:45:20.656000 3 1175 XCSE 20240725 14:46:30.197000 6 1175 XCSE 20240725 14:46:30.197000 12 1175 XCSE 20240725 14:47:31.073000 16 1175 XCSE 20240725 14:47:31.073000 28 1174 XCSE 20240725 14:47:36.475000 5 1173 XCSE 20240725 14:52:45.800000 24 1173 XCSE 20240725 14:52:45.800000 9 1173 XCSE 20240725 14:52:45.800000 10 1173 XCSE 20240725 14:52:45.800000 9 1173 XCSE 20240725 14:52:45.800000 49 1172 XCSE 20240725 14:52:45.803000 30 1176 XCSE 20240725 14:57:09.183000 28 1177 XCSE 20240725 15:05:34.163000 37 1179 XCSE 20240725 15:24:20.545000 16 1180 XCSE 20240725 15:26:24.770000 1 1180 XCSE 20240725 15:26:24.770000 51 1180 XCSE 20240725 15:26:24.770000 37 1181 XCSE 20240725 15:31:27.396000 9 1182 XCSE 20240725 15:31:36.771000 9 1181 XCSE 20240725 15:31:45.811000 48 1181 XCSE 20240725 15:31:45.811000 10 1181 XCSE 20240725 15:32:34.195000 8 1181 XCSE 20240725 15:34:04.970000 1 1181 XCSE 20240725 15:34:04.970000 1 1181 XCSE 20240725 15:38:16.197000 8 1181 XCSE 20240725 15:38:16.197000 9 1181 XCSE 20240725 15:39:01.195000 19 1180 XCSE 20240725 15:40:08.727000 11 1180 XCSE 20240725 15:40:08.781000 8 1180 XCSE 20240725 15:48:40.196000 11 1179 XCSE 20240725 15:48:40.324000 9 1179 XCSE 20240725 15:48:40.324000 9 1179 XCSE 20240725 15:48:40.324000 8 1179 XCSE 20240725 15:51:30.895000 18 1178 XCSE 20240725 15:55:25.108000 9 1177 XCSE 20240725 15:58:15.283000 19 1177 XCSE 20240725 15:58:15.283000 28 1177 XCSE 20240725 15:58:20.274000 13 1177 XCSE 20240725 15:59:44.468000 20 1178 XCSE 20240725 16:02:35.996000 6 1178 XCSE 20240725 16:02:36.014000 7 1178 XCSE 20240725 16:05:00.042000 3 1178 XCSE 20240725 16:05:00.053000 6 1178 XCSE 20240725 16:05:00.067000 7 1178 XCSE 20240725 16:05:00.100000 7 1178 XCSE 20240725 16:05:00.136000 3 1178 XCSE 20240725 16:05:00.484000 6 1178 XCSE 20240725 16:05:00.502000 6 1178 XCSE 20240725 16:05:00.539000 8 1178 XCSE 20240725 16:05:02.512000 8 1178 XCSE 20240725 16:05:02.549000 6 1177 XCSE 20240725 16:05:16.413000 13 1177 XCSE 20240725 16:05:16.413000 6 1177 XCSE 20240725 16:05:16.413000 3 1177 XCSE 20240725 16:08:24.009000 9 1177 XCSE 20240725 16:08:24.009000 7 1177 XCSE 20240725 16:08:24.009000 19 1176 XCSE 20240725 16:08:24.084000 11 1176 XCSE 20240725 16:08:45.072000 19 1175 XCSE 20240725 16:12:48.576000 9 1175 XCSE 20240725 16:12:48.576000 9 1175 XCSE 20240725 16:12:48.576000 20 1175 XCSE 20240725 16:14:03.313000 15 1175 XCSE 20240725 16:17:31.577000 33 1175 XCSE 20240725 16:17:31.577000 100 1175 XCSE 20240725 16:19:13.568000 48 1175 XCSE 20240725 16:26:03.120000 18 1178 XCSE 20240725 16:52:12.566780 8 1178 XCSE 20240725 16:52:58.132777 9 1190 XCSE 20240726 9:06:28.496000 4 1197 XCSE 20240726 9:09:05.419000 5 1197 XCSE 20240726 9:09:05.419000 8 1197 XCSE 20240726 9:09:05.419000 5 1197 XCSE 20240726 9:10:11.117000 4 1197 XCSE 20240726 9:10:11.117000 28 1194 XCSE 20240726 9:10:16.751000 20 1194 XCSE 20240726 9:10:16.766000 10 1192 XCSE 20240726 9:10:18.215000 18 1194 XCSE 20240726 9:15:29.197000 1 1194 XCSE 20240726 9:18:02.316000 18 1194 XCSE 20240726 9:18:02.316000 10 1192 XCSE 20240726 9:20:27.527000 10 1193 XCSE 20240726 9:31:16.638000 9 1193 XCSE 20240726 9:31:16.638000 10 1193 XCSE 20240726 9:31:16.683000 6 1193 XCSE 20240726 9:31:16.696000 9 1193 XCSE 20240726 9:32:03.764000 5 1193 XCSE 20240726 9:34:17.047000 5 1193 XCSE 20240726 9:34:17.104000 14 1194 XCSE 20240726 9:43:37.278000 15 1194 XCSE 20240726 9:43:37.278000 20 1194 XCSE 20240726 9:43:37.278000 21 1194 XCSE 20240726 9:44:11.625000 9 1194 XCSE 20240726 9:45:26.051000 5 1194 XCSE 20240726 9:45:26.051000 20 1194 XCSE 20240726 9:46:01.653000 2 1192 XCSE 20240726 9:51:43.765000 4 1192 XCSE 20240726 9:51:43.765000 3 1193 XCSE 20240726 9:51:43.765000 9 1193 XCSE 20240726 9:53:26.764000 9 1193 XCSE 20240726 9:54:54.764000 1 1193 XCSE 20240726 9:56:30.262000 30 1192 XCSE 20240726 9:56:47.476000 10 1192 XCSE 20240726 9:59:35.129000 6 1192 XCSE 20240726 10:03:37.324000 4 1192 XCSE 20240726 10:03:37.324000 6 1192 XCSE 20240726 10:04:32.765000 3 1192 XCSE 20240726 10:04:32.765000 1 1192 XCSE 20240726 10:06:00.765000 8 1192 XCSE 20240726 10:06:00.765000 6 1192 XCSE 20240726 10:07:15.764000 2 1192 XCSE 20240726 10:07:15.764000 1 1192 XCSE 20240726 10:07:15.764000 6 1192 XCSE 20240726 10:13:57.022000 5 1192 XCSE 20240726 10:13:57.022000 18 1192 XCSE 20240726 10:13:57.061000 5 1192 XCSE 20240726 10:13:57.062000 25 1194 XCSE 20240726 10:15:50.368000 1 1194 XCSE 20240726 10:15:50.368000 3 1194 XCSE 20240726 10:17:18.764000 2 1193 XCSE 20240726 10:17:45.623000 38 1193 XCSE 20240726 10:18:15.673000 22 1192 XCSE 20240726 10:18:48.729000 29 1193 XCSE 20240726 10:25:52.735000 2 1193 XCSE 20240726 10:30:49.218000 17 1193 XCSE 20240726 10:31:47.740000 1 1197 XCSE 20240726 10:42:49.276000 20 1197 XCSE 20240726 10:42:49.276000 23 1197 XCSE 20240726 10:42:49.276000 9 1197 XCSE 20240726 10:43:05.764000 3 1197 XCSE 20240726 10:43:20.623000 6 1197 XCSE 20240726 10:43:20.623000 9 1197 XCSE 20240726 10:43:34.160000 9 1197 XCSE 20240726 10:43:45.324000 3 1197 XCSE 20240726 10:44:34.671000 5 1197 XCSE 20240726 10:44:34.671000 1 1197 XCSE 20240726 10:44:34.671000 9 1197 XCSE 20240726 10:45:55.494000 3 1197 XCSE 20240726 10:47:36.764000 6 1197 XCSE 20240726 10:47:36.764000 9 1197 XCSE 20240726 10:49:29.764000 6 1197 XCSE 20240726 10:51:11.779000 4 1197 XCSE 20240726 10:52:20.101000 19 1199 XCSE 20240726 10:54:52.252000 5 1199 XCSE 20240726 10:55:47.476000 4 1199 XCSE 20240726 10:55:47.476000 9 1199 XCSE 20240726 10:57:18.765000 9 1199 XCSE 20240726 10:58:10.764000 52 1200 XCSE 20240726 11:06:51.844000 9 1200 XCSE 20240726 11:07:59.764000 6 1200 XCSE 20240726 11:09:18.764000 3 1200 XCSE 20240726 11:09:18.764000 49 1198 XCSE 20240726 11:09:26.429000 10 1198 XCSE 20240726 11:09:26.429000 9 1198 XCSE 20240726 11:09:26.429000 10 1198 XCSE 20240726 11:09:26.429000 10 1198 XCSE 20240726 11:09:26.429000 19 1198 XCSE 20240726 11:09:26.429000 19 1198 XCSE 20240726 11:09:26.429000 1 1198 XCSE 20240726 11:09:26.429000 17 1198 XCSE 20240726 11:09:26.429000 10 1196 XCSE 20240726 11:12:24.743000 9 1196 XCSE 20240726 11:12:24.743000 10 1196 XCSE 20240726 11:12:24.743000 9 1196 XCSE 20240726 11:12:24.743000 49 1194 XCSE 20240726 11:20:15.869000 7 1192 XCSE 20240726 11:22:31.480000 10 1194 XCSE 20240726 11:30:28.182000 10 1195 XCSE 20240726 11:50:21.692000 10 1196 XCSE 20240726 11:56:44.686000 4 1196 XCSE 20240726 11:56:44.686000 6 1196 XCSE 20240726 11:56:44.686000 5 1196 XCSE 20240726 11:56:44.724000 4 1196 XCSE 20240726 11:56:44.724000 6 1196 XCSE 20240726 11:56:44.954000 5 1196 XCSE 20240726 11:57:12.808000 3 1196 XCSE 20240726 11:57:12.808000 1 1196 XCSE 20240726 11:57:12.808000 6 1196 XCSE 20240726 11:58:28.764000 6 1196 XCSE 20240726 11:59:47.764000 3 1196 XCSE 20240726 11:59:47.764000 5 1196 XCSE 20240726 12:01:44.764000 9 1196 XCSE 20240726 12:02:50.765000 9 1196 XCSE 20240726 12:04:46.764000 5 1196 XCSE 20240726 12:07:40.765000 4 1196 XCSE 20240726 12:07:40.765000 9 1196 XCSE 20240726 12:10:34.764000 3 1196 XCSE 20240726 12:13:30.876000 6 1196 XCSE 20240726 12:13:30.876000 3 1196 XCSE 20240726 12:16:26.764000 6 1196 XCSE 20240726 12:16:26.764000 9 1195 XCSE 20240726 12:19:23.764000 7 1194 XCSE 20240726 12:19:27.680000 4 1194 XCSE 20240726 12:19:27.680000 19 1194 XCSE 20240726 12:19:27.680000 20 1194 XCSE 20240726 12:26:25.291000 10 1196 XCSE 20240726 12:50:30.470000 24 1196 XCSE 20240726 12:50:30.470000 1 1196 XCSE 20240726 12:50:30.470000 14 1196 XCSE 20240726 12:50:30.470000 6 1196 XCSE 20240726 12:50:30.508000 6 1196 XCSE 20240726 12:50:30.533000 6 1196 XCSE 20240726 12:50:30.560000 42 1195 XCSE 20240726 12:50:37.574000 5 1195 XCSE 20240726 12:50:37.574000 29 1194 XCSE 20240726 12:57:14.691000 14 1193 XCSE 20240726 13:00:01.141000 15 1193 XCSE 20240726 13:00:01.141000 9 1194 XCSE 20240726 13:22:36.835000 18 1194 XCSE 20240726 13:22:36.835000 3 1194 XCSE 20240726 13:22:36.835000 20 1194 XCSE 20240726 13:22:36.835000 6 1194 XCSE 20240726 13:22:36.854000 6 1194 XCSE 20240726 13:22:36.892000 6 1194 XCSE 20240726 13:22:36.930000 6 1194 XCSE 20240726 13:22:47.764000 2 1194 XCSE 20240726 13:22:47.764000 2 1194 XCSE 20240726 13:23:07.765000 3 1194 XCSE 20240726 13:23:12.853000 6 1194 XCSE 20240726 13:23:12.853000 6 1194 XCSE 20240726 13:23:35.819000 5 1194 XCSE 20240726 13:24:09.949000 5 1194 XCSE 20240726 13:25:09.765000 22 1193 XCSE 20240726 13:27:01.437000 5 1193 XCSE 20240726 13:34:53.317000 2 1194 XCSE 20240726 14:32:19.354000 18 1194 XCSE 20240726 14:35:38.731000 10 1194 XCSE 20240726 14:35:38.731000 29 1194 XCSE 20240726 14:35:38.749000 1 1197 XCSE 20240726 15:03:10.766000 14 1197 XCSE 20240726 15:03:10.766000 2 1197 XCSE 20240726 15:03:10.766000 14 1197 XCSE 20240726 15:03:10.766000 7 1197 XCSE 20240726 15:03:10.766000 2 1197 XCSE 20240726 15:03:12.857000 5 1197 XCSE 20240726 15:03:29.052000 6 1197 XCSE 20240726 15:03:29.091000 6 1197 XCSE 20240726 15:03:33.792000 5 1197 XCSE 20240726 15:15:06.796000 25 1198 XCSE 20240726 15:20:24.767000 15 1198 XCSE 20240726 15:20:24.767000 4 1198 XCSE 20240726 15:20:24.767000 8 1198 XCSE 20240726 15:20:24.768000 178 1199 XCSE 20240726 15:21:24.249000 30 1198 XCSE 20240726 15:21:24.293000 28 1197 XCSE 20240726 15:28:04.289000 10 1197 XCSE 20240726 15:28:04.289000 38 1197 XCSE 20240726 15:28:04.308000 38 1197 XCSE 20240726 15:28:05.140000 37 1196 XCSE 20240726 15:34:55.411000 28 1196 XCSE 20240726 15:34:55.423000 49 1196 XCSE 20240726 15:34:55.475000 11 1196 XCSE 20240726 15:34:56.675000 30 1196 XCSE 20240726 15:35:21.091000 18 1196 XCSE 20240726 15:35:21.096000 5 1196 XCSE 20240726 15:35:22.164000 6 1196 XCSE 20240726 15:36:37.039000 6 1196 XCSE 20240726 15:36:47.179000 14 1196 XCSE 20240726 15:36:47.184000 6 1196 XCSE 20240726 15:36:47.205000 2 1196 XCSE 20240726 15:37:36.859000 6 1196 XCSE 20240726 15:38:22.978000 5 1196 XCSE 20240726 15:38:23.015000 12 1196 XCSE 20240726 15:38:23.019000 6 1196 XCSE 20240726 15:38:23.053000 5 1196 XCSE 20240726 15:38:23.494000 12 1196 XCSE 20240726 15:38:23.495000 6 1196 XCSE 20240726 15:38:34.606000 5 1196 XCSE 20240726 15:38:37.050000 5 1196 XCSE 20240726 15:38:37.227000 7 1196 XCSE 20240726 15:38:49.547000 6 1196 XCSE 20240726 15:39:35.054000 48 1196 XCSE 20240726 15:39:37.076000 5 1196 XCSE 20240726 15:40:20.262000 9 1195 XCSE 20240726 15:40:49.110000 10 1195 XCSE 20240726 15:47:12.880000 9 1195 XCSE 20240726 15:47:12.880000 11 1195 XCSE 20240726 15:51:12.703000 2 1195 XCSE 20240726 15:51:12.703000 7 1195 XCSE 20240726 15:51:23.266000 12 1201 XCSE 20240726 16:04:16.794000 475 1201 XCSE 20240726 16:04:16.794000 74 1200 XCSE 20240726 16:04:30.163000 30 1200 XCSE 20240726 16:04:30.163000 72 1200 XCSE 20240726 16:04:30.163000 28 1200 XCSE 20240726 16:04:30.163000 10 1199 XCSE 20240726 16:04:30.186000 10 1198 XCSE 20240726 16:14:32.368000 9 1198 XCSE 20240726 16:14:32.368000 9 1198 XCSE 20240726 16:14:32.368000 9 1198 XCSE 20240726 16:14:32.368000 9 1198 XCSE 20240726 16:14:32.368000 10 1198 XCSE 20240726 16:14:32.368000 7 1197 XCSE 20240726 16:14:33.122000 13 1199 XCSE 20240726 16:24:59.766000 26 1199 XCSE 20240726 16:24:59.766000 14 1199 XCSE 20240726 16:24:59.766000 5 1199 XCSE 20240726 16:24:59.766000 3 1199 XCSE 20240726 16:24:59.766000 132 1199 XCSE 20240726 16:33:16.570146 12 1199 XCSE 20240726 16:33:16.570159 50 1199 XCSE 20240726 16:33:16.570163 43 1199 XCSE 20240726 16:33:16.570178

Attachment