5 July 2023

Conclusion of the share buy-back programme

The share buy-back programme totalling DKK 385 million has now been completed and fully exercised to the sum of DKK 385 million. Shares were bought back in the period from 2 February 2023 up to and including 4 July 2023.

The share buy-back programme was implemented in compliance with EU Commission Regulation 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions were made under the share buy-back programme in the period from the last corporate announcement and until conclusion:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last corporate announcement 371,100 982.18 364,487,247 3 July 2023 3,000 981.62 2,944,860 4 July 2023 3,310 979.27 3,241,384 Total under the DKK 90 million share buy-back programme 392,310 981.36 384,998,522

With the transactions stated above and after the conclusion of the share buy-back programme, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

392,310 own shares under the present, completed share buy-back programme corresponding to 1.4% of the bank’s share capital.





Cancellation of the repurchased shares will be recommended at the bank’s annual general meeting in 2024.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kinds regards,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 26 981 XCSE 20230703 9:02:55.512000 26 979,5 XCSE 20230703 9:03:03.121000 25 980,5 XCSE 20230703 9:07:02.873000 2 979 XCSE 20230703 9:08:16.959000 1 981,5 XCSE 20230703 9:17:54.671000 27 982,5 XCSE 20230703 9:17:58.105000 25 982 XCSE 20230703 9:17:58.793000 13 982,5 XCSE 20230703 9:19:54.473000 26 982,5 XCSE 20230703 9:23:05.857000 40 982,5 XCSE 20230703 9:23:05.859000 4 982 XCSE 20230703 9:23:48.082000 23 982 XCSE 20230703 9:23:48.082000 25 981,5 XCSE 20230703 9:23:53.890000 14 981 XCSE 20230703 9:24:08.793000 13 980,5 XCSE 20230703 9:25:18.163000 13 980 XCSE 20230703 9:25:40.166000 9 980,5 XCSE 20230703 9:31:10.162000 25 981,5 XCSE 20230703 9:31:31.817000 13 981 XCSE 20230703 9:31:40.608000 13 979,5 XCSE 20230703 9:33:11.937000 2 981 XCSE 20230703 9:45:17.690000 14 981 XCSE 20230703 9:45:27.370000 13 980,5 XCSE 20230703 9:45:35.893000 14 980 XCSE 20230703 9:46:22.478000 13 980 XCSE 20230703 9:49:36.072000 7 980 XCSE 20230703 9:49:36.072000 6 980 XCSE 20230703 9:49:36.072000 9 980 XCSE 20230703 9:49:36.072000 3 980 XCSE 20230703 9:49:36.072000 13 981,5 XCSE 20230703 9:55:35.471000 20 981,5 XCSE 20230703 10:02:57.829000 6 981,5 XCSE 20230703 10:03:29.114000 9 981,5 XCSE 20230703 10:03:29.114000 3 981,5 XCSE 20230703 10:03:29.114000 20 981,5 XCSE 20230703 10:03:29.114000 25 982 XCSE 20230703 10:06:32.744000 39 981,5 XCSE 20230703 10:08:38.297000 25 982 XCSE 20230703 10:15:46.739000 26 982 XCSE 20230703 10:15:50.563000 26 981,5 XCSE 20230703 10:16:22.866000 27 981 XCSE 20230703 10:21:49.411000 7 981 XCSE 20230703 10:21:49.411000 6 981 XCSE 20230703 10:29:07.561000 7 981 XCSE 20230703 10:29:07.561000 13 980,5 XCSE 20230703 10:32:18.341000 20 980,5 XCSE 20230703 10:34:03.766000 5 980,5 XCSE 20230703 10:34:03.766000 10 980,5 XCSE 20230703 10:42:21.590000 65 981 XCSE 20230703 10:43:18.699000 26 980,5 XCSE 20230703 10:45:20.852000 11 980,5 XCSE 20230703 10:45:20.852000 2 980,5 XCSE 20230703 10:47:00.132000 12 980,5 XCSE 20230703 10:47:00.132000 13 980 XCSE 20230703 10:48:09.680000 52 980,5 XCSE 20230703 10:56:42.159000 37 982 XCSE 20230703 11:05:26.199000 13 982 XCSE 20230703 11:07:48.855000 12 981,5 XCSE 20230703 11:10:15.308000 2 981,5 XCSE 20230703 11:10:15.308000 13 981,5 XCSE 20230703 11:10:15.308000 25 981,5 XCSE 20230703 11:15:19.888000 14 981 XCSE 20230703 11:22:33.117000 13 981 XCSE 20230703 11:22:33.117000 12 981 XCSE 20230703 11:22:33.135000 13 981 XCSE 20230703 11:22:33.135000 13 981 XCSE 20230703 11:35:19.890000 14 980,5 XCSE 20230703 11:40:52.530000 7 980,5 XCSE 20230703 11:40:52.530000 6 980,5 XCSE 20230703 11:40:52.530000 2 978,5 XCSE 20230703 11:48:38.008000 10 979,5 XCSE 20230703 11:52:40.630000 2 979,5 XCSE 20230703 11:52:40.630000 2 979,5 XCSE 20230703 11:54:55.349000 10 979,5 XCSE 20230703 11:54:55.349000 13 979,5 XCSE 20230703 11:55:36.833000 14 979 XCSE 20230703 11:55:38.017000 12 979,5 XCSE 20230703 12:00:45.074000 5 978,5 XCSE 20230703 12:01:54.393000 7 981 XCSE 20230703 12:20:43.557000 14 981 XCSE 20230703 12:20:43.557000 60 981,5 XCSE 20230703 12:20:51.379000 25 981,5 XCSE 20230703 12:20:51.379000 12 982 XCSE 20230703 12:23:21.205000 25 981,5 XCSE 20230703 12:25:46.454000 26 980,5 XCSE 20230703 12:27:00.109000 12 980,5 XCSE 20230703 12:27:00.109000 37 981 XCSE 20230703 12:38:30.111000 21 981,5 XCSE 20230703 12:49:44.593000 25 982 XCSE 20230703 13:07:13.625000 12 982 XCSE 20230703 13:07:13.625000 12 982 XCSE 20230703 13:07:13.625000 4 982 XCSE 20230703 13:07:13.625000 8 982 XCSE 20230703 13:18:24.159000 5 982 XCSE 20230703 13:18:24.159000 13 982 XCSE 20230703 13:20:07.982000 14 981,5 XCSE 20230703 13:26:24.032000 13 981 XCSE 20230703 13:26:25.020000 13 980,5 XCSE 20230703 13:28:04.870000 14 980 XCSE 20230703 13:32:39.053000 13 979,5 XCSE 20230703 13:39:23.007000 12 979,5 XCSE 20230703 13:39:23.007000 2 979,5 XCSE 20230703 13:39:23.007000 10 979,5 XCSE 20230703 13:39:23.007000 25 979 XCSE 20230703 13:43:11.608000 12 979 XCSE 20230703 13:43:11.608000 14 981,5 XCSE 20230703 13:52:25.805000 45 982 XCSE 20230703 14:13:16.961000 5 983 XCSE 20230703 14:21:26.370000 12 983 XCSE 20230703 14:21:26.370000 7 983 XCSE 20230703 14:25:39.313000 5 983 XCSE 20230703 14:25:39.313000 12 982,5 XCSE 20230703 14:30:59.727000 38 982 XCSE 20230703 14:31:34.110000 25 981,5 XCSE 20230703 14:33:04.199000 12 981,5 XCSE 20230703 14:33:04.199000 37 980,5 XCSE 20230703 14:39:53.899000 5 980 XCSE 20230703 14:41:31.766000 4 980 XCSE 20230703 14:42:48.557000 10 980 XCSE 20230703 14:42:48.557000 13 979,5 XCSE 20230703 14:44:48.116000 13 979,5 XCSE 20230703 14:44:48.116000 101 980 XCSE 20230703 14:51:22.505064 10 981,5 XCSE 20230703 15:36:03.670062 490 981,5 XCSE 20230703 15:36:03.670062 13 983,5 XCSE 20230703 15:38:14.039000 17 983,5 XCSE 20230703 15:41:38.177000 12 983 XCSE 20230703 15:43:03.875000 1 983 XCSE 20230703 15:43:44.023000 12 983 XCSE 20230703 15:43:44.023000 13 984 XCSE 20230703 15:46:51.077000 12 983,5 XCSE 20230703 15:47:53.939000 1 983,5 XCSE 20230703 15:48:57.852000 12 983,5 XCSE 20230703 15:48:57.852000 13 983 XCSE 20230703 15:49:09.041000 14 983,5 XCSE 20230703 15:51:34.940000 14 983,5 XCSE 20230703 15:53:59.394000 12 983,5 XCSE 20230703 15:57:21.730000 1 983,5 XCSE 20230703 16:00:13.719000 12 983,5 XCSE 20230703 16:00:13.719000 12 983,5 XCSE 20230703 16:00:13.719000 13 983 XCSE 20230703 16:00:14.048000 12 984,5 XCSE 20230703 16:02:27.798000 13 984 XCSE 20230703 16:03:03.285000 7 984 XCSE 20230703 16:03:03.301000 6 984 XCSE 20230703 16:03:03.301000 13 983,5 XCSE 20230703 16:05:40.530000 1 984,5 XCSE 20230703 16:11:04.921000 38 985 XCSE 20230703 16:11:41.577000 8 984 XCSE 20230703 16:13:27.094000 5 984 XCSE 20230703 16:13:27.094000 12 984,5 XCSE 20230703 16:18:41.676000 12 984,5 XCSE 20230703 16:19:19.398000 1 984,5 XCSE 20230703 16:19:58.481000 11 984,5 XCSE 20230703 16:19:58.481000 1 984,5 XCSE 20230703 16:20:37.723000 11 984,5 XCSE 20230703 16:20:37.723000 1 984,5 XCSE 20230703 16:21:23.995000 11 984,5 XCSE 20230703 16:21:23.995000 8 985 XCSE 20230703 16:25:16.049000 19 985 XCSE 20230703 16:26:13.550000 8 985 XCSE 20230703 16:26:13.550000 12 984,5 XCSE 20230703 16:27:44.780000 13 984,5 XCSE 20230703 16:29:45.392000 3 985 XCSE 20230703 16:31:17.378000 2 985 XCSE 20230703 16:31:17.378000 14 985 XCSE 20230703 16:31:17.378000 12 985 XCSE 20230703 16:33:42.833000 62 984 XCSE 20230703 16:34:25.343281 7 994 XCSE 20230704 9:16:05.702000 6 994 XCSE 20230704 9:16:05.702000 52 994,5 XCSE 20230704 9:20:19.044000 29 994,5 XCSE 20230704 9:20:19.397000 25 993 XCSE 20230704 9:21:23.200000 13 992 XCSE 20230704 9:23:18.117000 13 991,5 XCSE 20230704 9:28:33.244000 9 991 XCSE 20230704 9:33:17.125000 4 991 XCSE 20230704 9:33:17.125000 13 989,5 XCSE 20230704 9:36:03.571000 13 987,5 XCSE 20230704 9:42:27.734000 13 986 XCSE 20230704 9:45:11.982000 9 985,5 XCSE 20230704 9:51:16.386000 5 985,5 XCSE 20230704 9:51:16.386000 10 984 XCSE 20230704 10:01:25.726000 12 982,5 XCSE 20230704 10:08:38.207000 13 981,5 XCSE 20230704 10:09:46.750000 2 980 XCSE 20230704 10:09:46.750000 8 980,5 XCSE 20230704 10:09:46.882000 26 982 XCSE 20230704 10:21:21.079000 13 982,5 XCSE 20230704 10:25:11.389000 2 982,5 XCSE 20230704 10:25:11.389000 5 983 XCSE 20230704 10:30:02.847000 25 983 XCSE 20230704 10:34:26.110000 12 983 XCSE 20230704 10:38:36.806000 25 982 XCSE 20230704 10:38:37.030000 13 982 XCSE 20230704 10:41:15.190000 13 981,5 XCSE 20230704 10:45:11.063000 13 981 XCSE 20230704 10:46:06.553000 13 981 XCSE 20230704 10:52:59.961000 14 980 XCSE 20230704 10:53:12.129000 11 980 XCSE 20230704 10:53:12.129000 2 980 XCSE 20230704 10:53:12.129000 25 980,5 XCSE 20230704 11:03:34.595000 4 980 XCSE 20230704 11:12:27.329000 26 980 XCSE 20230704 11:16:07.044000 13 980 XCSE 20230704 11:16:07.044000 13 979,5 XCSE 20230704 11:19:34.127000 13 979,5 XCSE 20230704 11:19:34.127000 21 979,5 XCSE 20230704 11:23:55.145000 10 980,5 XCSE 20230704 11:42:32.620000 13 980,5 XCSE 20230704 11:53:23.112000 2 980,5 XCSE 20230704 12:00:00.044000 32 980 XCSE 20230704 12:00:00.139000 17 980 XCSE 20230704 12:00:11.761000 7 979,5 XCSE 20230704 12:01:26.564000 3 979,5 XCSE 20230704 12:01:26.580000 7 979 XCSE 20230704 12:04:59.353000 11 979 XCSE 20230704 12:04:59.353000 7 979 XCSE 20230704 12:04:59.354000 13 979 XCSE 20230704 12:04:59.354000 7 978,5 XCSE 20230704 12:09:18.002000 6 978,5 XCSE 20230704 12:09:18.002000 13 978,5 XCSE 20230704 12:09:18.002000 5 978 XCSE 20230704 12:14:00.818000 13 978 XCSE 20230704 12:14:00.818000 1 979 XCSE 20230704 12:23:02.166000 26 979 XCSE 20230704 12:23:02.166000 12 979,5 XCSE 20230704 12:24:12.925000 12 979,5 XCSE 20230704 12:24:45.016000 13 979,5 XCSE 20230704 12:24:58.712000 14 979,5 XCSE 20230704 12:29:06.197000 12 979,5 XCSE 20230704 12:30:31.629000 13 979 XCSE 20230704 12:31:12.424000 13 979 XCSE 20230704 12:31:12.424000 14 979,5 XCSE 20230704 12:35:45.171000 12 979,5 XCSE 20230704 12:35:45.171000 26 979,5 XCSE 20230704 12:35:45.171000 13 980,5 XCSE 20230704 12:44:30.926000 12 980,5 XCSE 20230704 12:55:02.923000 28 980,5 XCSE 20230704 12:55:02.923000 14 980,5 XCSE 20230704 12:57:06.288000 13 980,5 XCSE 20230704 13:01:11.437000 13 980 XCSE 20230704 13:03:09.368000 7 980 XCSE 20230704 13:03:09.368000 5 980 XCSE 20230704 13:03:09.368000 2 979 XCSE 20230704 13:12:19.520000 13 979,5 XCSE 20230704 13:12:30.584000 13 979,5 XCSE 20230704 13:12:30.584000 13 979 XCSE 20230704 13:21:23.121000 13 979 XCSE 20230704 13:21:23.121000 25 979 XCSE 20230704 13:25:14.795000 12 979 XCSE 20230704 13:38:14.587000 2 979 XCSE 20230704 13:39:36.200000 12 979 XCSE 20230704 13:39:36.220000 1 979 XCSE 20230704 13:39:36.220000 23 979,5 XCSE 20230704 13:42:03.954000 13 979,5 XCSE 20230704 13:42:03.954000 13 979 XCSE 20230704 13:42:36.240000 12 979 XCSE 20230704 13:42:36.240000 2 979 XCSE 20230704 13:42:36.240000 25 979 XCSE 20230704 13:42:36.240000 2 979 XCSE 20230704 13:42:36.240000 13 978 XCSE 20230704 13:44:35.649000 12 978 XCSE 20230704 13:44:35.649000 12 978 XCSE 20230704 13:44:35.649000 13 978 XCSE 20230704 13:44:35.649000 26 978 XCSE 20230704 13:50:07.121000 26 978 XCSE 20230704 13:50:07.121000 13 978 XCSE 20230704 13:50:07.121000 13 977,5 XCSE 20230704 14:03:37.973000 1 977,5 XCSE 20230704 14:03:37.973000 12 977,5 XCSE 20230704 14:07:01.603000 12 977,5 XCSE 20230704 14:07:01.603000 3 977,5 XCSE 20230704 14:07:01.603000 12 977,5 XCSE 20230704 14:07:01.603000 12 977,5 XCSE 20230704 14:07:01.603000 12 977,5 XCSE 20230704 14:07:01.603000 1 977,5 XCSE 20230704 14:07:01.603000 4 977 XCSE 20230704 14:07:01.611000 13 977 XCSE 20230704 14:07:01.612000 9 977 XCSE 20230704 14:07:01.612000 4 977 XCSE 20230704 14:07:01.612000 13 977 XCSE 20230704 14:14:18.224000 13 977 XCSE 20230704 14:14:18.224000 13 977 XCSE 20230704 14:14:18.224000 13 976,5 XCSE 20230704 14:14:30.626000 13 976,5 XCSE 20230704 14:14:30.626000 26 977 XCSE 20230704 14:26:18.882000 9 977,5 XCSE 20230704 14:36:30.618000 13 977,5 XCSE 20230704 14:36:30.620000 14 977,5 XCSE 20230704 14:42:49.381000 26 977 XCSE 20230704 14:54:24.791000 25 977 XCSE 20230704 14:54:24.791000 2 977 XCSE 20230704 14:55:07.774000 26 977,5 XCSE 20230704 14:55:56.549000 13 977,5 XCSE 20230704 14:55:56.549000 6 977,5 XCSE 20230704 14:55:56.549000 60 977,5 XCSE 20230704 14:56:00.557000 1 977,5 XCSE 20230704 14:56:38.746000 11 978 XCSE 20230704 15:00:37.436000 13 978 XCSE 20230704 15:02:56.203000 13 977,5 XCSE 20230704 15:04:50.378000 13 977,5 XCSE 20230704 15:04:50.378000 99 977,5 XCSE 20230704 15:04:50.397000 13 977 XCSE 20230704 15:05:25.553000 9 977 XCSE 20230704 15:05:25.553000 13 977 XCSE 20230704 15:05:25.553000 6 977,5 XCSE 20230704 15:14:19.870974 44 977,5 XCSE 20230704 15:14:20.640162 51 977,5 XCSE 20230704 15:14:20.640162 35 977,5 XCSE 20230704 15:16:43.280426 15 977,5 XCSE 20230704 15:16:43.280445 15 977,5 XCSE 20230704 15:16:43.280472 15 977,5 XCSE 20230704 15:16:43.280497 20 977,5 XCSE 20230704 15:16:43.748023 4 977,5 XCSE 20230704 15:16:43.748023 6 977,5 XCSE 20230704 15:16:43.768628 1 977,5 XCSE 20230704 15:16:57.801064 1 977,5 XCSE 20230704 15:17:56.763732 23 977,5 XCSE 20230704 15:18:11.535534 19 977,5 XCSE 20230704 15:18:11.535555 50 977,5 XCSE 20230704 15:18:11.555732 81 977,5 XCSE 20230704 15:18:11.555732 26 977,5 XCSE 20230704 15:18:36.669976 24 977,5 XCSE 20230704 15:18:36.669994 24 977,5 XCSE 20230704 15:18:36.670013 26 977,5 XCSE 20230704 15:18:36.670030 50 977,5 XCSE 20230704 15:18:36.670032 50 977,5 XCSE 20230704 15:18:36.670047 50 977,5 XCSE 20230704 15:18:36.670103 50 977,5 XCSE 20230704 15:18:36.673794 20 977,5 XCSE 20230704 15:18:36.686946 20 977,5 XCSE 20230704 15:18:36.687807 10 977,5 XCSE 20230704 15:18:36.689234 20 977,5 XCSE 20230704 15:18:36.690611 30 977,5 XCSE 20230704 15:18:36.692634 29 977,5 XCSE 20230704 15:18:36.692634 29 977,5 XCSE 20230704 15:18:36.727994 21 977,5 XCSE 20230704 15:18:36.728010 23 977,5 XCSE 20230704 15:18:37.032421 27 977,5 XCSE 20230704 15:18:37.035743 5 977,5 XCSE 20230704 15:18:58.257827 5 977,5 XCSE 20230704 15:19:30.300445 40 977,5 XCSE 20230704 15:19:38.953699 28 977,5 XCSE 20230704 15:19:39.082958 22 977,5 XCSE 20230704 15:19:39.082979 22 977,5 XCSE 20230704 15:19:39.082982 50 977,5 XCSE 20230704 15:19:39.103611 27 977,5 XCSE 20230704 15:19:39.103611 40 978,5 XCSE 20230704 15:31:52.110892 40 978,5 XCSE 20230704 15:31:52.110911 40 978,5 XCSE 20230704 15:31:52.110924 10 978,5 XCSE 20230704 15:31:52.111000 30 978,5 XCSE 20230704 15:31:52.111029 20 978,5 XCSE 20230704 15:31:52.128239 20 978,5 XCSE 20230704 15:31:52.128678 2 978,5 XCSE 20230704 15:31:52.134758 28 978,5 XCSE 20230704 15:31:52.542307 1 978,5 XCSE 20230704 15:32:50.329643 9 978,5 XCSE 20230704 15:32:50.329700 23 978,5 XCSE 20230704 15:33:03.429047 17 978,5 XCSE 20230704 15:33:03.429065 20 978,5 XCSE 20230704 15:33:03.429104 10 980 XCSE 20230704 15:38:43.519937

