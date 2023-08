Nasdaq Copenhagen

Date 21.08.2023

Share buy-back programme - week 33

The share buy-back programme runs from and including 3 August 2023 up to and including 22 January 2024. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 August 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 22,200 1,013.22 22,493,453 14 August 2023 3,000 1,029.67 3,089,010 15 August 2023 3,200 1,026.33 3,284,256 16 August 2023 3,200 1,023.74 3,275,968 17 August 2023 3,300 1,026.91 3,388,803 18 August 2023 2,500 1,005.79 2,514,475 Total under the share buy-back programme 37,400 1,017.27 38,045,965 Bought back under share buy-back programme executed in the period 2 February 2023 - 4 July 2023 392,310 981.36 384,998,522 Total bought back 429,710 984.49 423,044,487

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

429,710 shares under the above share buy-back programmes corresponding to 1.6 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO





Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 11 1025 XCSE 20230814 9:00:03.077000 40 1030 XCSE 20230814 9:08:24.139000 40 1030 XCSE 20230814 9:08:24.139000 31 1029 XCSE 20230814 9:10:20.610000 10 1029 XCSE 20230814 9:10:20.611000 43 1030 XCSE 20230814 9:12:18.296000 11 1031 XCSE 20230814 9:12:18.793000 9 1030 XCSE 20230814 9:12:43.216000 2 1030 XCSE 20230814 9:12:43.216000 11 1030 XCSE 20230814 9:17:36.844000 10 1030 XCSE 20230814 9:17:36.844000 10 1030 XCSE 20230814 9:17:36.844000 11 1029 XCSE 20230814 9:17:48.991000 11 1027 XCSE 20230814 9:26:09.468000 11 1027 XCSE 20230814 9:26:09.468000 29 1026 XCSE 20230814 9:29:13.416000 3 1026 XCSE 20230814 9:29:13.416000 20 1026 XCSE 20230814 9:37:01.929000 1 1026 XCSE 20230814 9:42:17.194000 20 1026 XCSE 20230814 9:42:17.194000 8 1026 XCSE 20230814 9:48:22.236000 43 1026 XCSE 20230814 9:48:22.236000 14 1030 XCSE 20230814 9:55:16.203000 48 1030 XCSE 20230814 9:55:23.650000 2 1030 XCSE 20230814 9:55:23.650000 12 1030 XCSE 20230814 9:55:23.650000 54 1030 XCSE 20230814 9:56:22.809000 22 1030 XCSE 20230814 9:56:22.849000 22 1030 XCSE 20230814 10:03:37.084000 22 1030 XCSE 20230814 10:03:37.084000 11 1029 XCSE 20230814 10:17:52.564000 10 1029 XCSE 20230814 10:17:52.564000 10 1029 XCSE 20230814 10:17:52.564000 10 1029 XCSE 20230814 10:17:52.564000 10 1029 XCSE 20230814 10:17:52.564000 10 1029 XCSE 20230814 10:17:52.564000 10 1029 XCSE 20230814 10:17:52.564000 10 1029 XCSE 20230814 10:17:52.564000 22 1028 XCSE 20230814 10:30:35.008000 10 1028 XCSE 20230814 10:30:35.008000 11 1028 XCSE 20230814 10:30:35.008000 10 1028 XCSE 20230814 10:30:35.008000 11 1028 XCSE 20230814 10:30:35.008000 10 1028 XCSE 20230814 10:30:35.008000 31 1029 XCSE 20230814 10:36:09.417000 8 1033 XCSE 20230814 10:56:01.308000 10 1033 XCSE 20230814 10:58:39.868000 10 1033 XCSE 20230814 11:01:17.397000 8 1033 XCSE 20230814 11:04:02.314000 2 1033 XCSE 20230814 11:04:02.314000 1 1033 XCSE 20230814 11:06:35.652000 8 1033 XCSE 20230814 11:06:35.652000 1 1033 XCSE 20230814 11:06:35.652000 10 1033 XCSE 20230814 11:09:12.326000 10 1033 XCSE 20230814 11:11:55.136000 6 1033 XCSE 20230814 11:14:50.891000 2 1033 XCSE 20230814 11:14:50.891000 1 1033 XCSE 20230814 11:14:50.891000 1 1033 XCSE 20230814 11:14:50.891000 10 1032 XCSE 20230814 11:16:27.504000 61 1032 XCSE 20230814 11:16:27.504000 6 1032 XCSE 20230814 11:16:27.504000 32 1031 XCSE 20230814 11:17:36.341000 11 1031 XCSE 20230814 11:17:36.341000 11 1030 XCSE 20230814 11:25:52.550000 10 1030 XCSE 20230814 11:25:52.550000 11 1030 XCSE 20230814 11:25:52.550000 10 1030 XCSE 20230814 11:25:52.550000 11 1029 XCSE 20230814 11:27:02.682000 54 1030 XCSE 20230814 11:38:55.394000 17 1030 XCSE 20230814 11:55:02.824000 8 1030 XCSE 20230814 11:55:02.890000 10 1030 XCSE 20230814 12:02:09.343000 32 1030 XCSE 20230814 12:02:09.343000 42 1029 XCSE 20230814 13:01:43.918000 3 1029 XCSE 20230814 13:01:43.918000 7 1029 XCSE 20230814 13:39:29.254000 11 1029 XCSE 20230814 13:39:29.254000 10 1029 XCSE 20230814 13:39:29.254000 10 1029 XCSE 20230814 13:39:29.254000 11 1029 XCSE 20230814 13:39:29.254000 20 1029 XCSE 20230814 13:39:29.254000 11 1029 XCSE 20230814 13:39:29.254000 8 1029 XCSE 20230814 13:39:29.330000 9 1029 XCSE 20230814 13:39:29.330000 2 1029 XCSE 20230814 13:39:29.356000 4 1029 XCSE 20230814 13:39:29.356000 68 1028 XCSE 20230814 14:01:49.657000 49 1030 XCSE 20230814 14:14:52.088000 65 1030 XCSE 20230814 14:14:52.088000 6 1030 XCSE 20230814 14:14:52.088000 8 1030 XCSE 20230814 14:14:52.088000 18 1030 XCSE 20230814 14:14:52.088000 10 1030 XCSE 20230814 14:14:52.088000 10 1030 XCSE 20230814 14:14:52.088000 10 1030 XCSE 20230814 14:14:52.088000 50 1030 XCSE 20230814 14:14:52.089000 31 1030 XCSE 20230814 14:14:52.089000 37 1030 XCSE 20230814 14:14:52.089000 10 1030 XCSE 20230814 14:14:52.385000 10 1030 XCSE 20230814 14:20:43.124000 10 1030 XCSE 20230814 14:25:41.054000 10 1030 XCSE 20230814 14:44:07.505000 51 1029 XCSE 20230814 14:46:21.857000 10 1029 XCSE 20230814 14:46:21.857000 10 1029 XCSE 20230814 14:46:21.857000 17 1029 XCSE 20230814 15:03:02.731000 16 1029 XCSE 20230814 15:03:02.731000 11 1029 XCSE 20230814 15:03:02.731000 21 1029 XCSE 20230814 15:03:02.750000 75 1029 XCSE 20230814 15:16:42.573000 10 1029 XCSE 20230814 15:20:46.029000 10 1029 XCSE 20230814 15:21:14.048000 1 1029 XCSE 20230814 15:23:23.955000 1 1029 XCSE 20230814 15:23:23.955000 15 1029 XCSE 20230814 15:23:23.955000 7 1029 XCSE 20230814 15:23:23.955000 10 1029 XCSE 20230814 15:23:23.955000 10 1029 XCSE 20230814 15:23:23.955000 8 1029 XCSE 20230814 15:31:14.763000 47 1029 XCSE 20230814 15:31:14.763000 10 1028 XCSE 20230814 15:37:17.269461 7 1028 XCSE 20230814 15:37:17.269528 3 1028 XCSE 20230814 15:37:17.269557 7 1028 XCSE 20230814 15:37:17.269557 3 1028 XCSE 20230814 15:37:17.269607 7 1028 XCSE 20230814 15:37:17.269621 13 1028 XCSE 20230814 15:37:17.269621 10 1028 XCSE 20230814 15:37:17.269767 5 1028 XCSE 20230814 15:38:15.423236 5 1028 XCSE 20230814 15:38:15.423259 10 1028 XCSE 20230814 15:38:15.423288 33 1028 XCSE 20230814 15:38:15.423288 10 1028 XCSE 20230814 15:38:15.425174 10 1028 XCSE 20230814 15:38:15.425212 10 1028 XCSE 20230814 15:38:15.425232 10 1028 XCSE 20230814 15:38:15.440198 10 1028 XCSE 20230814 15:38:15.440231 10 1028 XCSE 20230814 15:38:15.440263 10 1028 XCSE 20230814 15:38:16.538729 10 1028 XCSE 20230814 15:38:16.538777 10 1028 XCSE 20230814 15:38:16.538798 17 1028 XCSE 20230814 15:38:16.538800 10 1030 XCSE 20230814 16:06:01.857991 10 1030 XCSE 20230814 16:06:01.858082 10 1030 XCSE 20230814 16:06:01.858137 10 1030 XCSE 20230814 16:06:01.865558 10 1030 XCSE 20230814 16:06:01.866771 10 1030 XCSE 20230814 16:06:01.878664 20 1030 XCSE 20230814 16:06:01.878664 10 1030 XCSE 20230814 16:10:34.802062 10 1030 XCSE 20230814 16:10:34.822861 10 1030 XCSE 20230814 16:10:34.825878 40 1030 XCSE 20230814 16:10:34.825878 10 1030 XCSE 20230814 16:10:34.826433 10 1030 XCSE 20230814 16:11:58.413893 10 1030 XCSE 20230814 16:12:02.843115 7 1030 XCSE 20230814 16:12:02.843115 10 1030 XCSE 20230814 16:12:03.157313 3 1030 XCSE 20230814 16:12:03.157313 10 1031 XCSE 20230814 16:42:35.812279 27 1031 XCSE 20230814 16:42:35.812287 10 1031 XCSE 20230814 16:42:35.812314 1 1031 XCSE 20230814 16:42:35.812314 70 1031 XCSE 20230814 16:42:35.812322 9 1031 XCSE 20230814 16:42:35.812343 1 1031 XCSE 20230814 16:42:35.812373 1 1031 XCSE 20230814 16:42:35.812373 10 1031 XCSE 20230814 16:42:35.813634 10 1031 XCSE 20230814 16:42:35.813737 10 1031 XCSE 20230814 16:42:35.818208 10 1031 XCSE 20230814 16:42:36.099972 10 1031 XCSE 20230814 16:42:36.151777 10 1031 XCSE 20230814 16:42:36.181422 4 1031 XCSE 20230814 16:42:36.181422 10 1031 XCSE 20230814 16:42:36.181772 1 1031 XCSE 20230814 16:42:36.181772 10 1031 XCSE 20230814 16:42:59.876265 1 1031 XCSE 20230814 16:42:59.876265 7 1031 XCSE 20230814 16:43:01.826340 2 1031 XCSE 20230814 16:43:01.826360 1 1031 XCSE 20230814 16:43:41.068566 10 1031 XCSE 20230814 16:43:41.068566 2 1031 XCSE 20230814 16:43:47.765697 8 1031 XCSE 20230814 16:45:13.743489 10 1031 XCSE 20230814 16:48:02.653380 306 1031 XCSE 20230814 16:48:02.653380 11 1033 XCSE 20230815 9:00:25.207000 12 1031 XCSE 20230815 9:02:04.660000 22 1032 XCSE 20230815 9:03:37.853000 10 1032 XCSE 20230815 9:05:03.435000 5 1034 XCSE 20230815 9:11:52.981000 10 1034 XCSE 20230815 9:11:52.981000 13 1034 XCSE 20230815 9:11:52.981000 1 1034 XCSE 20230815 9:11:53.801000 21 1033 XCSE 20230815 9:12:02.604000 9 1032 XCSE 20230815 9:14:15.217000 13 1032 XCSE 20230815 9:14:15.217000 21 1032 XCSE 20230815 9:17:39.234000 10 1032 XCSE 20230815 9:17:39.234000 10 1032 XCSE 20230815 9:17:39.234000 17 1031 XCSE 20230815 9:18:02.688000 8 1031 XCSE 20230815 9:18:02.705000 6 1031 XCSE 20230815 9:18:02.705000 33 1030 XCSE 20230815 9:20:31.115000 10 1030 XCSE 20230815 9:20:31.115000 2 1030 XCSE 20230815 9:20:31.115000 31 1029 XCSE 20230815 9:25:02.610000 10 1029 XCSE 20230815 9:25:02.610000 10 1029 XCSE 20230815 9:25:02.610000 10 1029 XCSE 20230815 9:25:02.610000 10 1029 XCSE 20230815 9:29:17.370000 33 1029 XCSE 20230815 9:29:17.370000 11 1028 XCSE 20230815 9:29:18.049000 10 1030 XCSE 20230815 9:35:00.103000 21 1030 XCSE 20230815 9:35:16.455000 8 1030 XCSE 20230815 9:35:16.455000 2 1030 XCSE 20230815 9:35:59.145000 9 1030 XCSE 20230815 9:35:59.145000 11 1029 XCSE 20230815 9:37:03.275000 11 1028 XCSE 20230815 9:39:54.111000 10 1028 XCSE 20230815 9:39:54.111000 11 1027 XCSE 20230815 9:40:21.621000 11 1027 XCSE 20230815 9:47:33.734000 11 1027 XCSE 20230815 9:47:33.734000 10 1027 XCSE 20230815 9:49:24.472000 23 1027 XCSE 20230815 9:49:24.472000 21 1026 XCSE 20230815 9:49:24.502000 11 1026 XCSE 20230815 9:54:27.465000 5 1026 XCSE 20230815 9:54:27.465000 6 1026 XCSE 20230815 9:54:27.465000 10 1026 XCSE 20230815 9:54:27.465000 6 1025 XCSE 20230815 10:00:08.471000 8 1025 XCSE 20230815 10:00:08.471000 39 1025 XCSE 20230815 10:00:08.471000 11 1024 XCSE 20230815 10:08:31.601000 10 1024 XCSE 20230815 10:08:31.601000 3 1024 XCSE 20230815 10:08:31.601000 4 1024 XCSE 20230815 10:08:31.610000 4 1024 XCSE 20230815 10:08:31.610000 10 1024 XCSE 20230815 10:08:31.610000 11 1024 XCSE 20230815 10:08:31.610000 3 1024 XCSE 20230815 10:08:31.610000 32 1023 XCSE 20230815 10:17:12.087000 11 1023 XCSE 20230815 10:17:12.087000 11 1023 XCSE 20230815 10:17:12.087000 10 1023 XCSE 20230815 10:17:12.087000 11 1022 XCSE 20230815 10:19:01.357000 10 1022 XCSE 20230815 10:19:42.241000 10 1023 XCSE 20230815 10:28:34.348000 1 1023 XCSE 20230815 10:28:34.348000 10 1023 XCSE 20230815 10:28:34.348000 9 1023 XCSE 20230815 10:28:34.348000 1 1023 XCSE 20230815 10:28:34.349000 2 1023 XCSE 20230815 10:28:34.349000 8 1023 XCSE 20230815 10:28:34.349000 10 1023 XCSE 20230815 10:28:34.349000 2 1022 XCSE 20230815 10:30:20.111000 9 1022 XCSE 20230815 10:30:20.111000 11 1021 XCSE 20230815 10:31:10.066000 11 1021 XCSE 20230815 10:31:10.067000 31 1020 XCSE 20230815 10:34:03.400000 10 1020 XCSE 20230815 10:34:03.400000 21 1019 XCSE 20230815 10:40:58.234000 11 1019 XCSE 20230815 10:41:43.129000 10 1019 XCSE 20230815 10:41:43.129000 41 1021 XCSE 20230815 10:49:23.685000 22 1020 XCSE 20230815 10:49:43.592000 11 1020 XCSE 20230815 10:49:43.592000 11 1020 XCSE 20230815 10:59:53.195000 41 1023 XCSE 20230815 11:10:43.824000 22 1023 XCSE 20230815 11:14:08.210000 21 1023 XCSE 20230815 11:15:53.852000 10 1023 XCSE 20230815 11:30:20.939000 12 1023 XCSE 20230815 11:30:20.939000 11 1023 XCSE 20230815 11:30:20.939000 33 1024 XCSE 20230815 11:54:20.507000 53 1024 XCSE 20230815 12:05:06.927000 21 1025 XCSE 20230815 12:16:06.253000 42 1024 XCSE 20230815 12:18:41.964000 22 1024 XCSE 20230815 12:23:00.549000 28 1024 XCSE 20230815 12:29:08.663000 46 1024 XCSE 20230815 12:29:08.663000 11 1024 XCSE 20230815 12:29:08.663000 32 1024 XCSE 20230815 12:42:07.084000 11 1024 XCSE 20230815 12:43:53.107000 10 1024 XCSE 20230815 12:47:09.307000 1 1024 XCSE 20230815 12:47:09.307000 6 1024 XCSE 20230815 12:47:09.307000 4 1024 XCSE 20230815 12:52:03.927000 7 1024 XCSE 20230815 12:52:03.927000 10 1024 XCSE 20230815 12:52:03.927000 10 1024 XCSE 20230815 12:52:03.927000 11 1025 XCSE 20230815 12:59:43.820000 11 1025 XCSE 20230815 12:59:43.820000 11 1025 XCSE 20230815 12:59:43.820000 11 1024 XCSE 20230815 13:01:41.216000 41 1025 XCSE 20230815 13:23:34.946000 11 1025 XCSE 20230815 13:23:34.946000 10 1025 XCSE 20230815 13:23:34.946000 33 1026 XCSE 20230815 13:33:39.552000 32 1024 XCSE 20230815 13:33:39.685000 22 1025 XCSE 20230815 13:40:10.942000 11 1025 XCSE 20230815 13:40:10.942000 33 1025 XCSE 20230815 13:40:50.269000 8 1026 XCSE 20230815 14:00:25.107000 10 1026 XCSE 20230815 14:05:38.317000 10 1026 XCSE 20230815 14:09:13.932000 10 1026 XCSE 20230815 14:13:52.986000 44 1026 XCSE 20230815 14:24:11.441000 8 1026 XCSE 20230815 14:31:45.434000 39 1028 XCSE 20230815 15:04:22.748000 32 1028 XCSE 20230815 15:04:22.748000 18 1030 XCSE 20230815 15:10:32.211000 62 1030 XCSE 20230815 15:11:22.919000 52 1030 XCSE 20230815 15:31:05.149000 50 1030 XCSE 20230815 15:31:05.149000 21 1030 XCSE 20230815 15:31:13.282000 50 1030 XCSE 20230815 15:32:36.878000 44 1029 XCSE 20230815 15:34:14.956000 11 1029 XCSE 20230815 15:34:14.956000 11 1029 XCSE 20230815 15:34:14.956000 11 1029 XCSE 20230815 15:34:15.023000 18 1029 XCSE 20230815 15:43:59.901000 53 1029 XCSE 20230815 15:43:59.901000 14 1029 XCSE 20230815 15:43:59.902000 11 1030 XCSE 20230815 15:44:56.682000 21 1030 XCSE 20230815 15:44:56.682000 14 1030 XCSE 20230815 15:44:56.682000 8 1029 XCSE 20230815 15:44:59.823000 19 1029 XCSE 20230815 15:44:59.823000 48 1029 XCSE 20230815 15:44:59.823000 11 1028 XCSE 20230815 15:46:03.163000 9 1028 XCSE 20230815 15:46:03.508000 2 1028 XCSE 20230815 15:46:03.508000 15 1028 XCSE 20230815 15:54:55.062000 10 1028 XCSE 20230815 15:56:17.498000 1 1028 XCSE 20230815 15:56:38.137000 53 1028 XCSE 20230815 16:00:34.405000 82 1028 XCSE 20230815 16:00:34.406000 53 1027 XCSE 20230815 16:05:10.275000 10 1027 XCSE 20230815 16:05:10.275000 10 1027 XCSE 20230815 16:05:10.275000 11 1027 XCSE 20230815 16:05:10.275000 10 1027 XCSE 20230815 16:05:10.275000 11 1027 XCSE 20230815 16:05:10.275000 52 1026 XCSE 20230815 16:05:11.179000 11 1026 XCSE 20230815 16:18:44.955000 10 1026 XCSE 20230815 16:18:44.955000 10 1026 XCSE 20230815 16:18:44.955000 10 1026 XCSE 20230815 16:18:44.955000 3 1026 XCSE 20230815 16:18:44.955000 7 1026 XCSE 20230815 16:18:44.955000 11 1026 XCSE 20230815 16:18:44.955000 10 1026 XCSE 20230815 16:18:44.955000 70 1026 XCSE 20230815 16:18:44.956000 34 1026 XCSE 20230815 16:18:44.956000 11 1026 XCSE 20230815 16:18:44.956000 11 1025 XCSE 20230815 16:27:35.971000 11 1025 XCSE 20230815 16:27:35.971000 11 1025 XCSE 20230815 16:27:35.971000 11 1025 XCSE 20230815 16:27:35.971000 11 1025 XCSE 20230815 16:27:35.971000 11 1025 XCSE 20230815 16:27:35.971000 11 1025 XCSE 20230815 16:27:35.971000 11 1025 XCSE 20230815 16:27:35.971000 11 1025 XCSE 20230815 16:27:35.971000 22 1025 XCSE 20230815 16:27:35.971000 11 1024 XCSE 20230815 16:27:50.950000 11 1024 XCSE 20230815 16:28:18.179000 11 1024 XCSE 20230815 16:30:18.279000 10 1024 XCSE 20230815 16:30:18.279000 5 1024 XCSE 20230815 16:30:31.407000 5 1024 XCSE 20230815 16:30:41.520000 10 1024 XCSE 20230815 16:30:41.520000 6 1024 XCSE 20230815 16:30:41.520000 11 1023 XCSE 20230815 16:31:41.562000 8 1023 XCSE 20230815 16:31:41.562000 3 1023 XCSE 20230815 16:32:06.022000 8 1023 XCSE 20230815 16:32:06.073000 3 1023 XCSE 20230815 16:32:06.073000 11 1022 XCSE 20230815 16:34:06.153000 10 1022 XCSE 20230815 16:39:43.289000 11 1022 XCSE 20230815 16:39:44.876000 11 1022 XCSE 20230815 16:41:41.602000 3 1022 XCSE 20230815 16:50:31.604751 11 1018 XCSE 20230816 9:00:09.279000 21 1013 XCSE 20230816 9:01:33.273000 11 1012 XCSE 20230816 9:01:33.288000 11 1011 XCSE 20230816 9:02:06.679000 22 1012 XCSE 20230816 9:07:39.615000 28 1011 XCSE 20230816 9:08:26.480000 249 1023 XCSE 20230816 9:40:08.608000 10 1025 XCSE 20230816 9:43:44.145000 10 1023 XCSE 20230816 9:43:52.637000 20 1024 XCSE 20230816 9:50:41.614000 21 1024 XCSE 20230816 9:50:41.614000 43 1023 XCSE 20230816 9:50:43.885000 10 1024 XCSE 20230816 10:00:42.614000 10 1026 XCSE 20230816 10:02:34.075000 10 1026 XCSE 20230816 10:04:25.737000 7 1026 XCSE 20230816 10:05:21.830000 43 1026 XCSE 20230816 10:09:49.220000 11 1026 XCSE 20230816 10:09:49.220000 11 1026 XCSE 20230816 10:09:49.220000 41 1026 XCSE 20230816 10:17:15.814000 11 1026 XCSE 20230816 10:17:15.814000 33 1025 XCSE 20230816 10:24:11.765000 11 1025 XCSE 20230816 10:24:11.765000 11 1025 XCSE 20230816 10:24:11.765000 10 1025 XCSE 20230816 10:24:11.765000 2 1027 XCSE 20230816 10:48:04.764000 4 1027 XCSE 20230816 10:48:04.764000 4 1027 XCSE 20230816 10:50:52.854000 6 1027 XCSE 20230816 10:50:52.854000 10 1027 XCSE 20230816 10:53:39.450000 84 1026 XCSE 20230816 10:53:59.311000 11 1025 XCSE 20230816 10:56:16.884000 10 1025 XCSE 20230816 10:56:16.884000 10 1025 XCSE 20230816 10:56:16.884000 1 1025 XCSE 20230816 10:56:18.817000 10 1025 XCSE 20230816 10:56:18.817000 11 1024 XCSE 20230816 11:06:20.247000 11 1024 XCSE 20230816 11:06:20.247000 11 1023 XCSE 20230816 11:07:36.072000 10 1023 XCSE 20230816 11:07:36.072000 11 1023 XCSE 20230816 11:12:25.954000 10 1023 XCSE 20230816 11:12:25.954000 11 1022 XCSE 20230816 11:12:42.126000 11 1021 XCSE 20230816 11:17:52.584000 10 1021 XCSE 20230816 11:17:52.584000 4 1021 XCSE 20230816 11:17:52.584000 6 1021 XCSE 20230816 11:17:52.584000 10 1021 XCSE 20230816 11:17:52.584000 11 1021 XCSE 20230816 11:20:29.250000 21 1021 XCSE 20230816 11:41:33.441000 10 1021 XCSE 20230816 11:41:33.441000 11 1021 XCSE 20230816 11:41:33.441000 10 1021 XCSE 20230816 11:41:33.441000 10 1021 XCSE 20230816 11:41:33.441000 32 1021 XCSE 20230816 11:44:19.339000 10 1021 XCSE 20230816 11:44:19.356000 1 1021 XCSE 20230816 11:44:19.356000 42 1021 XCSE 20230816 11:49:28.742000 11 1021 XCSE 20230816 11:51:58.941000 11 1020 XCSE 20230816 12:03:44.119000 11 1020 XCSE 20230816 12:03:44.119000 11 1020 XCSE 20230816 12:03:44.119000 9 1021 XCSE 20230816 12:21:55.471000 19 1022 XCSE 20230816 12:25:17.182000 6 1022 XCSE 20230816 12:28:13.199000 4 1022 XCSE 20230816 12:28:13.199000 20 1023 XCSE 20230816 12:29:07.421000 11 1022 XCSE 20230816 12:37:54.023000 11 1022 XCSE 20230816 12:53:01.587000 1 1024 XCSE 20230816 14:21:59.369000 11 1023 XCSE 20230816 14:22:45.329000 46 1024 XCSE 20230816 14:29:52.425000 10 1024 XCSE 20230816 14:31:39.701000 50 1024 XCSE 20230816 15:47:15.695759 815 1024 XCSE 20230816 15:47:15.695759 10 1023 XCSE 20230816 16:05:34.666333 7 1023 XCSE 20230816 16:05:34.682955 10 1025 XCSE 20230816 16:42:29.372719 10 1025 XCSE 20230816 16:42:29.372738 10 1025 XCSE 20230816 16:42:29.389765 10 1025 XCSE 20230816 16:42:29.406580 10 1025 XCSE 20230816 16:47:03.726363 514 1025 XCSE 20230816 16:47:03.726363 10 1025 XCSE 20230816 16:47:03.726363 450 1025 XCSE 20230816 16:47:03.726363 20 1023 XCSE 20230817 9:13:45.094000 21 1022 XCSE 20230817 9:14:39.530000 9 1022 XCSE 20230817 9:20:27.945000 13 1022 XCSE 20230817 9:20:27.945000 5 1022 XCSE 20230817 9:22:24.634000 50 1022 XCSE 20230817 9:22:24.634000 100 1023 XCSE 20230817 9:25:29.778000 35 1027 XCSE 20230817 9:40:59.137000 30 1027 XCSE 20230817 9:40:59.137000 50 1028 XCSE 20230817 9:42:33.466000 5 1028 XCSE 20230817 9:42:33.466000 10 1027 XCSE 20230817 10:13:40.496000 4 1027 XCSE 20230817 10:37:54.835000 7 1027 XCSE 20230817 10:39:20.038000 3 1027 XCSE 20230817 10:39:20.038000 1 1027 XCSE 20230817 10:46:04.263000 10 1027 XCSE 20230817 10:46:04.263000 10 1027 XCSE 20230817 10:55:36.325000 1 1027 XCSE 20230817 10:57:27.178000 9 1027 XCSE 20230817 10:57:27.178000 10 1028 XCSE 20230817 11:11:59.037000 10 1028 XCSE 20230817 11:12:05.380000 10 1028 XCSE 20230817 11:12:12.125000 10 1028 XCSE 20230817 11:12:18.923000 10 1028 XCSE 20230817 11:12:26.208000 10 1028 XCSE 20230817 11:12:36.196000 10 1028 XCSE 20230817 11:12:47.098000 10 1028 XCSE 20230817 11:13:07.723000 50 1028 XCSE 20230817 11:14:44.044381 950 1028 XCSE 20230817 11:14:44.044381 3 1028 XCSE 20230817 11:15:08.408938 10 1028 XCSE 20230817 11:20:51.570865 490 1028 XCSE 20230817 11:20:51.570865 7 1030 XCSE 20230817 11:29:34.262000 10 1030 XCSE 20230817 11:29:46.424000 22 1029 XCSE 20230817 11:36:06.356000 10 1029 XCSE 20230817 11:36:06.356000 21 1030 XCSE 20230817 11:47:32.730000 11 1030 XCSE 20230817 11:54:54.376000 11 1030 XCSE 20230817 11:54:54.376000 11 1030 XCSE 20230817 11:54:54.376000 10 1032 XCSE 20230817 12:10:57.730000 10 1032 XCSE 20230817 12:15:53.222000 10 1032 XCSE 20230817 12:20:53.013000 10 1032 XCSE 20230817 12:26:24.748000 33 1031 XCSE 20230817 12:50:57.762000 10 1031 XCSE 20230817 12:50:57.762000 33 1031 XCSE 20230817 12:53:01.255000 11 1031 XCSE 20230817 12:53:01.255000 11 1032 XCSE 20230817 12:53:21.307000 8 1033 XCSE 20230817 13:14:16.680000 4 1033 XCSE 20230817 13:18:13.094000 5 1033 XCSE 20230817 13:18:13.094000 10 1033 XCSE 20230817 13:21:46.461000 10 1033 XCSE 20230817 13:25:47.525000 2 1032 XCSE 20230817 13:28:52.572000 19 1032 XCSE 20230817 13:28:52.572000 1 1032 XCSE 20230817 13:28:52.572000 10 1032 XCSE 20230817 13:28:52.572000 11 1031 XCSE 20230817 13:51:39.703000 6 1031 XCSE 20230817 13:51:39.703000 5 1031 XCSE 20230817 13:52:14.667000 10 1031 XCSE 20230817 13:52:14.667000 11 1031 XCSE 20230817 13:52:14.667000 10 1031 XCSE 20230817 13:52:14.667000 8 1031 XCSE 20230817 13:52:14.667000 3 1031 XCSE 20230817 13:58:08.082000 8 1031 XCSE 20230817 13:58:08.082000 11 1031 XCSE 20230817 13:58:08.082000 11 1031 XCSE 20230817 13:58:08.082000 11 1030 XCSE 20230817 14:02:32.124000 10 1030 XCSE 20230817 14:02:32.124000 9 1030 XCSE 20230817 14:02:32.124000 1 1030 XCSE 20230817 14:02:32.124000 10 1030 XCSE 20230817 14:02:32.124000 11 1029 XCSE 20230817 14:04:15.440000 10 1029 XCSE 20230817 14:04:15.440000 11 1029 XCSE 20230817 14:04:57.209000 11 1028 XCSE 20230817 14:19:03.705000 10 1028 XCSE 20230817 14:19:03.705000 10 1028 XCSE 20230817 14:19:03.705000 6 1028 XCSE 20230817 14:19:03.705000 4 1028 XCSE 20230817 14:19:03.705000 11 1028 XCSE 20230817 14:19:03.705000 11 1028 XCSE 20230817 14:19:03.714000 11 1028 XCSE 20230817 14:23:19.161000 11 1028 XCSE 20230817 14:23:19.161000 10 1029 XCSE 20230817 14:27:56.099000 51 1028 XCSE 20230817 14:42:03.246000 10 1028 XCSE 20230817 14:42:03.246000 11 1029 XCSE 20230817 14:42:07.497000 11 1028 XCSE 20230817 14:43:06.840000 11 1028 XCSE 20230817 14:49:08.013000 11 1027 XCSE 20230817 14:56:28.870000 10 1027 XCSE 20230817 15:04:01.837000 10 1027 XCSE 20230817 15:04:01.837000 2 1027 XCSE 20230817 15:04:01.837000 11 1027 XCSE 20230817 15:04:01.837000 11 1027 XCSE 20230817 15:04:01.837000 22 1026 XCSE 20230817 15:06:09.510000 22 1025 XCSE 20230817 15:16:30.078000 10 1025 XCSE 20230817 15:16:30.078000 11 1025 XCSE 20230817 15:16:30.078000 10 1025 XCSE 20230817 15:16:30.078000 9 1024 XCSE 20230817 15:16:37.213000 2 1024 XCSE 20230817 15:16:37.213000 41 1023 XCSE 20230817 15:21:27.371000 11 1023 XCSE 20230817 15:21:27.371000 11 1022 XCSE 20230817 15:25:50.344000 10 1022 XCSE 20230817 15:25:50.344000 10 1021 XCSE 20230817 15:27:53.623000 1 1021 XCSE 20230817 15:27:53.623000 11 1020 XCSE 20230817 15:28:20.153000 15 1022 XCSE 20230817 15:34:37.875000 44 1022 XCSE 20230817 15:37:02.599000 11 1022 XCSE 20230817 15:37:02.599000 15 1023 XCSE 20230817 15:41:20.277000 43 1023 XCSE 20230817 15:46:12.379000 11 1022 XCSE 20230817 15:50:00.159000 10 1022 XCSE 20230817 15:50:00.159000 5 1021 XCSE 20230817 15:50:04.761000 6 1021 XCSE 20230817 15:50:04.761000 11 1020 XCSE 20230817 15:56:02.950000 11 1020 XCSE 20230817 15:56:02.950000 11 1019 XCSE 20230817 15:56:31.124000 11 1019 XCSE 20230817 15:56:31.124000 21 1022 XCSE 20230817 16:03:06.118000 5 1021 XCSE 20230817 16:03:40.082000 11 1022 XCSE 20230817 16:22:53.243000 10 1022 XCSE 20230817 16:22:53.243000 11 1022 XCSE 20230817 16:23:14.209000 12 1023 XCSE 20230817 16:29:30.225000 2 1023 XCSE 20230817 16:29:30.225000 10 1023 XCSE 20230817 16:30:45.133000 5 1023 XCSE 20230817 16:31:56.170000 5 1023 XCSE 20230817 16:31:56.170000 11 1021 XCSE 20230817 16:32:14.060000 11 1020 XCSE 20230817 16:34:00.620000 8 1020 XCSE 20230817 16:34:00.620000 2 1020 XCSE 20230817 16:34:00.620000 10 1020 XCSE 20230817 16:34:00.620000 26 1020 XCSE 20230817 16:40:13.597000 3 1020 XCSE 20230817 16:46:01.794975 55 1020 XCSE 20230817 16:46:01.843984 25 1012 XCSE 20230818 9:14:23.067544 25 1012 XCSE 20230818 9:14:23.067562 7 1010 XCSE 20230818 9:32:52.547884 43 1010 XCSE 20230818 9:32:52.568670 4 1007 XCSE 20230818 9:49:39.232421 6 1007 XCSE 20230818 10:00:41.586393 10 1007 XCSE 20230818 10:00:58.776076 30 1007 XCSE 20230818 10:01:39.638285 50 1006 XCSE 20230818 11:21:31.063271 50 1004 XCSE 20230818 11:25:09.263027 20 1005 XCSE 20230818 12:10:33.644470 30 1005 XCSE 20230818 12:10:33.644503 100 1006 XCSE 20230818 12:30:43.403366 100 1006 XCSE 20230818 14:09:54.039532 100 1005 XCSE 20230818 14:10:48.765897 50 1004 XCSE 20230818 14:10:49.201471 100 1005 XCSE 20230818 14:13:22.244273 50 1005 XCSE 20230818 14:13:26.627142 43 1004 XCSE 20230818 14:22:22.304195 57 1004 XCSE 20230818 14:22:22.304210 9 1005 XCSE 20230818 14:34:05.504446 1 1005 XCSE 20230818 14:34:05.504465 10 1005 XCSE 20230818 14:34:21.161827 180 1005 XCSE 20230818 14:34:21.161827 100 1003 XCSE 20230818 14:37:15.924183 10 1002 XCSE 20230818 14:39:12.384097 100 1002 XCSE 20230818 14:39:12.384097 10 1002 XCSE 20230818 14:40:15.464090 57 1002 XCSE 20230818 14:40:15.464090 10 1002 XCSE 20230818 14:40:55.643260 113 1002 XCSE 20230818 14:40:55.643260 12 1001 XCSE 20230818 14:48:51.559000 4 1002 XCSE 20230818 14:54:36.330000 42 1003 XCSE 20230818 15:25:56.088544 10 1006 XCSE 20230818 16:12:29.931103 340 1006 XCSE 20230818 16:12:29.931103 10 1006 XCSE 20230818 16:25:50.555255 10 1006 XCSE 20230818 16:25:50.556275 63 1006 XCSE 20230818 16:25:50.556275 10 1009 XCSE 20230818 16:46:24.305499 10 1009 XCSE 20230818 16:46:24.305513 10 1009 XCSE 20230818 16:46:24.305529 10 1009 XCSE 20230818 16:46:24.305531 10 1009 XCSE 20230818 16:46:24.305550 10 1009 XCSE 20230818 16:46:24.305607 10 1009 XCSE 20230818 16:46:24.305618 10 1009 XCSE 20230818 16:46:24.305647 10 1009 XCSE 20230818 16:46:24.323002 10 1009 XCSE 20230818 16:46:24.323033 10 1009 XCSE 20230818 16:46:24.323595 7 1009 XCSE 20230818 16:46:24.324876 3 1009 XCSE 20230818 16:46:24.339818 7 1009 XCSE 20230818 16:46:24.339818 10 1009 XCSE 20230818 16:46:24.340407 10 1009 XCSE 20230818 16:46:24.357218 3 1009 XCSE 20230818 16:46:24.359631 7 1009 XCSE 20230818 16:46:24.374030 3 1009 XCSE 20230818 16:46:24.374030 10 1009 XCSE 20230818 16:46:24.564819 10 1009 XCSE 20230818 16:46:24.580464 26 1009 XCSE 20230818 16:46:24.580464 10 1009 XCSE 20230818 16:46:24.581640 10 1009 XCSE 20230818 16:46:24.583830 2 1009 XCSE 20230818 16:46:24.585156 8 1009 XCSE 20230818 16:46:24.621370 24 1009 XCSE 20230818 16:46:24.621370 7 1009 XCSE 20230818 16:46:25.346788 3 1009 XCSE 20230818 16:46:26.367879 10 1009 XCSE 20230818 16:46:30.987165 10 1009 XCSE 20230818 16:48:04.073241 10 1009 XCSE 20230818 16:48:04.073373 10 1009 XCSE 20230818 16:48:04.074935 9 1009 XCSE 20230818 16:48:04.074935 10 1009 XCSE 20230818 16:48:04.074977 10 1009 XCSE 20230818 16:48:04.091370 10 1009 XCSE 20230818 16:48:04.091401 10 1009 XCSE 20230818 16:48:04.091415 10 1009 XCSE 20230818 16:48:04.092049 10 1009 XCSE 20230818 16:48:04.092079 10 1009 XCSE 20230818 16:48:04.092095 10 1009 XCSE 20230818 16:48:04.095723 110 1009 XCSE 20230818 16:48:04.095723

