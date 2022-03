Nasdaq Copenhagen

Date 14.03.2022

Share buy-back programme - week 10

The share buy-back programme runs from and including 3 February 2022 up to and including 28 July 2022 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 2 March 2022, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares and thereby the share buy-back programme can continue. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 131,299 827.35 108,630,210 07 March 2022 7,000 749.09 5,243,630 08 March 2022 7,000 756.23 5,293,610 09 March 2022 5,000 771.64 3,858,200 10 March 2022 5,000 783.48 3,917,400 11 March 2022 4,500 799.44 3,597,480 Total under the share buy-back programme 159,799 816.90 130,540,530

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

847,854 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 2.9 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



