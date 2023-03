Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 13.03.2023

Share buy-back programme - week 10

The share buy-back programme runs from and including 2 February 2023 up to and including 27 July 2023. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 1 February 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 77,300 1,058.21 81,799,700 06 March 2023 3,000 1,093.34 3,280,020 07 March 2023 3,200 1,088.29 3,482,528 08 March 2023 3,200 1,080.76 3,458,432 09 March 2023 3,500 1,077.88 3,772,580 10 March 2023 7,000 1,042.72 7,299,040 Total under the share buy-back programme 97,200 1,060.62 103,092,300

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

985,527 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 3.5 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 38 1100 XCSE 20230306 9:01:15.050000 30 1100 XCSE 20230306 9:03:41.774000 8 1100 XCSE 20230306 9:03:41.774000 40 1100 XCSE 20230306 9:10:15.416000 39 1098 XCSE 20230306 9:13:07.035000 48 1098 XCSE 20230306 9:19:57.782000 2 1098 XCSE 20230306 9:24:25.227000 40 1098 XCSE 20230306 9:33:27.205000 40 1098 XCSE 20230306 9:33:27.205000 76 1098 XCSE 20230306 9:33:29.365000 3 1098 XCSE 20230306 9:44:15.220000 35 1098 XCSE 20230306 9:44:15.220000 38 1096 XCSE 20230306 9:47:30.077000 75 1096 XCSE 20230306 9:49:16.746000 40 1094 XCSE 20230306 10:01:08.771000 40 1094 XCSE 20230306 10:01:08.771000 40 1092 XCSE 20230306 10:07:02.690000 40 1090 XCSE 20230306 10:08:36.311000 39 1090 XCSE 20230306 10:26:25.830000 38 1090 XCSE 20230306 10:26:25.830000 40 1088 XCSE 20230306 10:31:37.367000 41 1088 XCSE 20230306 10:31:37.367000 27 1090 XCSE 20230306 10:52:14.560000 53 1088 XCSE 20230306 11:16:03.940000 107 1088 XCSE 20230306 11:16:08.016000 89 1088 XCSE 20230306 11:16:08.016000 55 1088 XCSE 20230306 11:26:26.273000 147 1094 XCSE 20230306 11:46:43.665000 2 1094 XCSE 20230306 11:46:43.665000 40 1092 XCSE 20230306 12:05:02.249000 38 1092 XCSE 20230306 12:05:04.406000 39 1090 XCSE 20230306 12:15:51.216000 10 1090 XCSE 20230306 12:51:57.152000 28 1090 XCSE 20230306 12:51:57.152000 30 1090 XCSE 20230306 12:51:57.152000 8 1090 XCSE 20230306 12:51:57.152000 38 1090 XCSE 20230306 12:51:57.152000 18 1092 XCSE 20230306 13:17:20.265000 98 1092 XCSE 20230306 13:25:10.444000 16 1092 XCSE 20230306 13:25:10.444000 39 1092 XCSE 20230306 14:08:51.090000 38 1092 XCSE 20230306 14:08:51.090000 39 1092 XCSE 20230306 14:08:51.090000 38 1092 XCSE 20230306 14:10:10.697000 40 1092 XCSE 20230306 14:31:51.117000 28 1096 XCSE 20230306 15:28:36.058000 34 1096 XCSE 20230306 15:28:36.058000 3 1096 XCSE 20230306 15:28:36.058000 37 1096 XCSE 20230306 15:32:02.723000 7 1096 XCSE 20230306 15:35:23.169000 2 1096 XCSE 20230306 15:35:23.169000 30 1096 XCSE 20230306 15:35:23.169000 37 1096 XCSE 20230306 15:38:51.490000 12 1094 XCSE 20230306 16:01:08.233000 105 1094 XCSE 20230306 16:01:08.233000 46 1094 XCSE 20230306 16:19:08.880000 30 1094 XCSE 20230306 16:21:22.636000 46 1094 XCSE 20230306 16:21:22.636000 100 1094 XCSE 20230306 16:27:02.629723 100 1094 XCSE 20230306 16:27:02.646557 100 1094 XCSE 20230306 16:32:29.162032 416 1094 XCSE 20230306 16:32:29.162032 41 1090 XCSE 20230307 9:05:15.894000 40 1094 XCSE 20230307 9:15:36.761000 40 1094 XCSE 20230307 9:16:05.646000 40 1096 XCSE 20230307 9:27:29.725000 40 1096 XCSE 20230307 9:27:29.736000 40 1094 XCSE 20230307 9:36:31.567000 8 1094 XCSE 20230307 9:40:29.670000 32 1094 XCSE 20230307 9:40:29.670000 40 1094 XCSE 20230307 9:59:17.180000 38 1092 XCSE 20230307 10:05:50.902000 41 1090 XCSE 20230307 10:06:40.240000 38 1090 XCSE 20230307 10:12:15.657000 40 1088 XCSE 20230307 10:23:12.592000 40 1088 XCSE 20230307 10:34:45.782000 40 1088 XCSE 20230307 10:48:36.305000 16 1086 XCSE 20230307 10:51:00.875000 10 1086 XCSE 20230307 10:51:00.885000 39 1088 XCSE 20230307 11:04:52.150000 3 1088 XCSE 20230307 11:04:52.150000 35 1088 XCSE 20230307 11:04:52.159000 3 1088 XCSE 20230307 11:04:52.159000 38 1088 XCSE 20230307 11:20:16.247000 38 1088 XCSE 20230307 11:20:16.247000 20 1092 XCSE 20230307 11:34:24.819000 38 1092 XCSE 20230307 11:35:02.632000 40 1090 XCSE 20230307 11:59:34.577000 39 1090 XCSE 20230307 11:59:34.577000 23 1090 XCSE 20230307 12:44:59.305000 18 1090 XCSE 20230307 12:44:59.344000 28 1090 XCSE 20230307 12:48:19.556000 11 1090 XCSE 20230307 12:48:19.556000 40 1088 XCSE 20230307 13:05:25.941000 34 1090 XCSE 20230307 13:09:12.780000 6 1090 XCSE 20230307 13:09:12.780000 16 1090 XCSE 20230307 13:15:07.897000 23 1090 XCSE 20230307 13:15:07.897000 1 1086 XCSE 20230307 13:19:19.930000 40 1086 XCSE 20230307 13:19:19.930000 20 1086 XCSE 20230307 13:31:06.497000 4 1086 XCSE 20230307 13:31:06.497000 21 1086 XCSE 20230307 13:31:06.497000 40 1086 XCSE 20230307 13:31:06.497000 37 1086 XCSE 20230307 13:31:06.497000 13 1086 XCSE 20230307 13:35:24.642000 26 1086 XCSE 20230307 13:44:59.312000 13 1086 XCSE 20230307 13:44:59.312000 14 1086 XCSE 20230307 13:47:53.678000 39 1086 XCSE 20230307 13:47:53.678000 16 1086 XCSE 20230307 13:48:45.297000 24 1086 XCSE 20230307 13:48:45.297000 2 1086 XCSE 20230307 13:56:59.889000 15 1088 XCSE 20230307 14:09:02.262000 13 1088 XCSE 20230307 14:09:02.262000 7 1088 XCSE 20230307 14:09:02.262000 20 1088 XCSE 20230307 14:09:02.262000 1 1088 XCSE 20230307 14:09:02.262000 20 1088 XCSE 20230307 14:09:02.262000 58 1090 XCSE 20230307 14:18:04.984000 22 1088 XCSE 20230307 14:18:15.742000 41 1088 XCSE 20230307 14:22:49.204000 38 1088 XCSE 20230307 14:23:33.505000 23 1088 XCSE 20230307 14:23:33.531000 39 1086 XCSE 20230307 14:34:54.328000 38 1086 XCSE 20230307 14:44:25.230000 39 1090 XCSE 20230307 15:02:03.329000 39 1088 XCSE 20230307 15:02:47.470000 38 1088 XCSE 20230307 15:08:53.612000 39 1088 XCSE 20230307 15:15:45.015000 37 1088 XCSE 20230307 15:28:31.328000 1 1088 XCSE 20230307 15:32:42.126000 37 1088 XCSE 20230307 15:32:42.126000 37 1088 XCSE 20230307 15:35:35.568000 32 1088 XCSE 20230307 15:35:35.568000 37 1088 XCSE 20230307 15:35:35.568000 7 1088 XCSE 20230307 15:35:35.568000 38 1088 XCSE 20230307 15:36:15.560000 1 1088 XCSE 20230307 15:36:15.560000 39 1088 XCSE 20230307 15:37:16.229000 10 1088 XCSE 20230307 15:50:12.724000 66 1088 XCSE 20230307 15:51:07.811000 38 1088 XCSE 20230307 15:51:07.811000 80 1088 XCSE 20230307 15:51:36.999000 29 1088 XCSE 20230307 16:00:07.225000 121 1088 XCSE 20230307 16:00:07.225000 11 1088 XCSE 20230307 16:00:07.225000 97 1088 XCSE 20230307 16:00:07.226000 23 1086 XCSE 20230307 16:00:14.949000 23 1086 XCSE 20230307 16:01:22.674000 38 1086 XCSE 20230307 16:01:22.674000 15 1086 XCSE 20230307 16:01:22.674000 40 1084 XCSE 20230307 16:05:01.882000 41 1084 XCSE 20230307 16:09:06.550000 79 1086 XCSE 20230307 16:14:12.841000 347 1086 XCSE 20230307 16:17:57.946358 39 1082 XCSE 20230308 9:00:14.902000 42 1078 XCSE 20230308 9:06:19.631000 26 1078 XCSE 20230308 9:06:34.074000 15 1078 XCSE 20230308 9:06:34.074000 50 1082 XCSE 20230308 9:18:06.084000 6 1082 XCSE 20230308 9:19:46.050000 24 1084 XCSE 20230308 9:20:39.068000 16 1084 XCSE 20230308 9:20:39.068000 2 1084 XCSE 20230308 9:20:39.068000 39 1084 XCSE 20230308 9:21:13.180000 39 1084 XCSE 20230308 9:25:29.836000 13 1082 XCSE 20230308 9:26:01.201000 16 1082 XCSE 20230308 9:27:42.920000 12 1082 XCSE 20230308 9:27:42.920000 13 1082 XCSE 20230308 9:27:42.920000 1 1082 XCSE 20230308 9:27:42.920000 20 1082 XCSE 20230308 9:40:44.632000 16 1082 XCSE 20230308 9:42:47.020000 63 1082 XCSE 20230308 9:42:47.020000 4 1082 XCSE 20230308 9:42:47.020000 77 1082 XCSE 20230308 9:58:07.741000 45 1084 XCSE 20230308 10:06:01.426000 8 1084 XCSE 20230308 10:06:01.426000 39 1084 XCSE 20230308 10:12:41.119000 80 1082 XCSE 20230308 10:16:46.569000 41 1082 XCSE 20230308 10:16:46.587000 41 1080 XCSE 20230308 10:18:57.477000 5 1078 XCSE 20230308 10:25:33.470000 40 1080 XCSE 20230308 10:28:50.627000 40 1080 XCSE 20230308 10:28:50.627000 24 1086 XCSE 20230308 10:51:45.228000 117 1084 XCSE 20230308 10:55:16.919000 42 1084 XCSE 20230308 11:05:53.418000 40 1084 XCSE 20230308 11:09:32.796000 42 1084 XCSE 20230308 11:17:07.297000 40 1084 XCSE 20230308 11:29:25.085000 39 1082 XCSE 20230308 11:41:02.572000 7 1084 XCSE 20230308 11:57:12.505000 74 1084 XCSE 20230308 11:57:12.505000 33 1084 XCSE 20230308 11:58:59.701000 7 1084 XCSE 20230308 11:58:59.701000 41 1084 XCSE 20230308 12:18:08.605000 41 1084 XCSE 20230308 12:18:08.605000 41 1082 XCSE 20230308 12:34:02.300000 16 1080 XCSE 20230308 12:46:15.249000 24 1080 XCSE 20230308 12:56:23.546000 16 1080 XCSE 20230308 12:56:23.546000 30 1080 XCSE 20230308 12:56:23.546000 40 1080 XCSE 20230308 13:03:02.656000 9 1080 XCSE 20230308 13:03:02.656000 32 1080 XCSE 20230308 13:03:02.656000 41 1080 XCSE 20230308 13:22:00.393000 40 1080 XCSE 20230308 13:22:00.393000 14 1080 XCSE 20230308 13:34:11.954000 35 1082 XCSE 20230308 13:35:18.260000 33 1080 XCSE 20230308 13:35:25.115000 72 1080 XCSE 20230308 13:35:25.119000 14 1080 XCSE 20230308 13:35:25.119000 37 1080 XCSE 20230308 13:37:02.981000 38 1080 XCSE 20230308 13:45:21.343000 39 1080 XCSE 20230308 13:57:10.030000 39 1080 XCSE 20230308 13:58:44.058000 14 1078 XCSE 20230308 13:58:44.193000 15 1080 XCSE 20230308 14:00:48.584000 21 1080 XCSE 20230308 14:16:30.522000 35 1082 XCSE 20230308 14:33:07.885000 83 1082 XCSE 20230308 14:43:38.070000 10 1082 XCSE 20230308 14:55:12.040000 24 1082 XCSE 20230308 14:55:12.040000 5 1082 XCSE 20230308 14:55:12.040000 38 1082 XCSE 20230308 14:55:12.040000 18 1080 XCSE 20230308 15:04:41.316000 21 1078 XCSE 20230308 15:22:20.919000 18 1078 XCSE 20230308 15:22:20.919000 38 1078 XCSE 20230308 15:22:20.919000 1 1078 XCSE 20230308 15:42:25.830000 166 1078 XCSE 20230308 15:50:52.447000 125 1078 XCSE 20230308 15:50:52.552000 6 1078 XCSE 20230308 15:50:52.585000 34 1078 XCSE 20230308 15:50:52.585000 41 1078 XCSE 20230308 16:01:21.308000 118 1078 XCSE 20230308 16:18:03.594000 1 1078 XCSE 20230308 16:21:03.963000 339 1078 XCSE 20230308 16:31:19.470946 43 1076 XCSE 20230309 9:00:05.312000 41 1080 XCSE 20230309 9:05:17.283000 16 1084 XCSE 20230309 9:22:19.065000 50 1084 XCSE 20230309 9:22:19.065000 41 1082 XCSE 20230309 9:33:14.295000 40 1082 XCSE 20230309 9:33:14.295000 40 1082 XCSE 20230309 9:33:14.295000 16 1082 XCSE 20230309 9:33:14.339000 105 1082 XCSE 20230309 9:33:14.428000 16 1082 XCSE 20230309 9:33:14.428000 15 1084 XCSE 20230309 9:45:36.082000 15 1084 XCSE 20230309 9:45:36.082000 10 1084 XCSE 20230309 9:45:36.082000 40 1082 XCSE 20230309 9:46:33.787000 43 1082 XCSE 20230309 9:46:33.826000 43 1080 XCSE 20230309 9:46:54.407000 33 1082 XCSE 20230309 10:04:31.117000 41 1082 XCSE 20230309 10:04:31.117000 8 1082 XCSE 20230309 10:04:31.117000 19 1080 XCSE 20230309 10:05:40.357000 5 1080 XCSE 20230309 10:13:41.334000 40 1082 XCSE 20230309 10:16:39.674000 42 1080 XCSE 20230309 10:23:51.677000 42 1080 XCSE 20230309 10:23:51.677000 41 1080 XCSE 20230309 10:23:51.677000 2 1080 XCSE 20230309 10:24:10.292000 40 1080 XCSE 20230309 10:25:57.572000 23 1080 XCSE 20230309 10:29:42.684000 19 1080 XCSE 20230309 10:29:42.684000 36 1078 XCSE 20230309 10:38:50.084000 6 1078 XCSE 20230309 10:38:50.084000 65 1078 XCSE 20230309 10:49:14.270000 14 1078 XCSE 20230309 10:49:14.270000 41 1076 XCSE 20230309 11:01:06.905000 40 1076 XCSE 20230309 11:01:06.905000 29 1078 XCSE 20230309 11:10:56.585000 14 1078 XCSE 20230309 11:10:56.585000 43 1078 XCSE 20230309 11:10:56.585000 10 1078 XCSE 20230309 11:23:20.987000 83 1080 XCSE 20230309 11:30:47.589000 37 1080 XCSE 20230309 11:46:33.507000 5 1080 XCSE 20230309 11:48:43.280000 41 1080 XCSE 20230309 11:48:43.280000 41 1080 XCSE 20230309 12:03:11.937000 43 1080 XCSE 20230309 12:15:09.302000 43 1080 XCSE 20230309 12:15:09.302000 41 1080 XCSE 20230309 12:34:48.341000 41 1080 XCSE 20230309 12:41:34.095000 40 1078 XCSE 20230309 12:49:04.398000 41 1078 XCSE 20230309 12:57:55.112000 29 1078 XCSE 20230309 13:18:08.095000 40 1076 XCSE 20230309 13:21:08.343000 39 1076 XCSE 20230309 13:21:08.343000 40 1076 XCSE 20230309 13:21:08.343000 32 1076 XCSE 20230309 13:21:08.352000 9 1076 XCSE 20230309 13:21:08.352000 21 1076 XCSE 20230309 13:39:02.569000 22 1076 XCSE 20230309 13:39:02.569000 20 1076 XCSE 20230309 13:39:02.569000 40 1076 XCSE 20230309 13:39:02.569000 19 1076 XCSE 20230309 13:39:02.569000 17 1076 XCSE 20230309 13:48:40.054000 66 1076 XCSE 20230309 13:48:40.054000 41 1076 XCSE 20230309 13:48:40.054000 79 1076 XCSE 20230309 14:15:37.498000 22 1076 XCSE 20230309 14:35:38.049000 9 1076 XCSE 20230309 14:35:38.101000 3 1076 XCSE 20230309 14:36:26.339000 8 1076 XCSE 20230309 14:39:14.182000 48 1076 XCSE 20230309 14:39:14.182000 22 1076 XCSE 20230309 14:39:14.182000 1 1076 XCSE 20230309 14:39:14.182000 44 1076 XCSE 20230309 14:39:14.182000 73 1074 XCSE 20230309 14:48:02.918000 40 1074 XCSE 20230309 14:48:02.918000 7 1074 XCSE 20230309 14:48:02.918000 110 1074 XCSE 20230309 15:06:18.486000 18 1074 XCSE 20230309 15:06:18.486000 36 1074 XCSE 20230309 15:06:18.504000 5 1074 XCSE 20230309 15:06:18.506000 13 1074 XCSE 20230309 15:06:18.506000 8 1076 XCSE 20230309 15:16:55.227000 74 1076 XCSE 20230309 15:16:55.227000 25 1076 XCSE 20230309 15:41:43.034000 15 1076 XCSE 20230309 15:41:43.034000 40 1076 XCSE 20230309 15:41:43.034000 79 1076 XCSE 20230309 15:50:03.004000 18 1074 XCSE 20230309 15:50:51.510000 40 1076 XCSE 20230309 15:51:01.871000 20 1078 XCSE 20230309 15:58:06.436000 22 1078 XCSE 20230309 15:58:06.436000 41 1076 XCSE 20230309 16:03:02.793000 43 1076 XCSE 20230309 16:07:57.188000 42 1076 XCSE 20230309 16:07:57.188000 40 1076 XCSE 20230309 16:08:04.759000 4 1078 XCSE 20230309 16:13:35.816000 35 1078 XCSE 20230309 16:13:35.816000 2 1078 XCSE 20230309 16:13:35.816000 50 1076 XCSE 20230309 16:17:30.764000 14 1076 XCSE 20230309 16:17:30.764000 25 1076 XCSE 20230309 16:20:07.511000 16 1076 XCSE 20230309 16:20:07.511000 40 1076 XCSE 20230309 16:22:31.875000 6 1076 XCSE 20230309 16:24:54.015000 36 1076 XCSE 20230309 16:24:54.015000 12 1076 XCSE 20230309 16:27:13.344000 27 1076 XCSE 20230309 16:27:13.344000 29 1076 XCSE 20230309 16:28:22.211000 25 1076 XCSE 20230309 16:29:50.303000 16 1076 XCSE 20230309 16:29:50.303000 40 1052 XCSE 20230310 9:00:21.368000 100 1046 XCSE 20230310 9:01:45.444554 41 1048 XCSE 20230310 9:02:52.620000 50 1048 XCSE 20230310 9:02:52.620372 25 1044 XCSE 20230310 9:06:21.705652 83 1050 XCSE 20230310 9:15:23.999000 11 1048 XCSE 20230310 9:16:07.071000 68 1048 XCSE 20230310 9:16:07.071000 40 1048 XCSE 20230310 9:16:07.072000 40 1046 XCSE 20230310 9:20:10.335000 37 1048 XCSE 20230310 9:23:18.350000 3 1048 XCSE 20230310 9:23:18.350000 41 1046 XCSE 20230310 9:30:05.082000 24 1044 XCSE 20230310 9:33:34.691000 40 1044 XCSE 20230310 9:34:57.542000 6 1044 XCSE 20230310 9:44:56.324000 42 1044 XCSE 20230310 9:44:56.324000 15 1044 XCSE 20230310 9:45:05.117000 40 1046 XCSE 20230310 9:53:28.514000 83 1046 XCSE 20230310 9:59:00.533000 42 1044 XCSE 20230310 9:59:33.474000 35 1044 XCSE 20230310 10:03:29.094000 41 1044 XCSE 20230310 10:04:30.489000 41 1044 XCSE 20230310 10:18:03.754000 41 1044 XCSE 20230310 10:18:03.754000 42 1044 XCSE 20230310 10:19:32.788000 43 1046 XCSE 20230310 10:27:42.966000 6 1046 XCSE 20230310 10:32:39.387556 47 1046 XCSE 20230310 10:32:39.387556 29 1046 XCSE 20230310 10:32:39.387556 18 1046 XCSE 20230310 10:32:39.387556 43 1046 XCSE 20230310 10:43:09.681000 43 1046 XCSE 20230310 10:43:09.681000 42 1046 XCSE 20230310 10:43:23.658000 100 1048 XCSE 20230310 11:07:41.137000 25 1048 XCSE 20230310 11:07:53.539000 75 1048 XCSE 20230310 11:07:53.539150 25 1048 XCSE 20230310 11:08:05.984579 17 1048 XCSE 20230310 11:13:29.596000 25 1048 XCSE 20230310 11:13:29.596000 34 1050 XCSE 20230310 11:29:23.503933 100 1050 XCSE 20230310 11:29:23.503933 128 1050 XCSE 20230310 11:29:23.522941 3 1050 XCSE 20230310 11:29:23.530243 31 1050 XCSE 20230310 11:29:23.537757 204 1050 XCSE 20230310 11:29:23.537774 50 1050 XCSE 20230310 11:39:56.541289 51 1050 XCSE 20230310 11:39:56.541289 10 1050 XCSE 20230310 11:39:56.541289 4 1050 XCSE 20230310 11:39:56.541289 19 1050 XCSE 20230310 11:39:56.541289 55 1050 XCSE 20230310 11:39:56.541289 14 1050 XCSE 20230310 11:39:56.541289 40 1050 XCSE 20230310 11:39:56.541289 10 1050 XCSE 20230310 11:39:56.541339 40 1050 XCSE 20230310 11:39:56.541366 7 1050 XCSE 20230310 11:39:56.541371 40 1052 XCSE 20230310 11:47:08.806000 85 1052 XCSE 20230310 11:52:31.531000 42 1052 XCSE 20230310 11:52:31.548000 29 1052 XCSE 20230310 11:58:46.325277 12 1052 XCSE 20230310 11:58:46.325277 41 1052 XCSE 20230310 11:58:46.325277 17 1052 XCSE 20230310 11:58:46.325277 22 1052 XCSE 20230310 11:58:46.325277 1 1052 XCSE 20230310 11:58:46.325277 50 1052 XCSE 20230310 11:58:46.325277 37 1052 XCSE 20230310 11:58:46.325277 40 1052 XCSE 20230310 11:58:46.344262 40 1052 XCSE 20230310 11:58:46.347791 28 1052 XCSE 20230310 11:58:46.347791 22 1052 XCSE 20230310 11:58:46.357618 2 1052 XCSE 20230310 12:03:44.785000 40 1052 XCSE 20230310 12:03:44.785000 34 1050 XCSE 20230310 12:16:51.362000 9 1050 XCSE 20230310 12:20:44.276000 16 1050 XCSE 20230310 12:20:44.276000 42 1050 XCSE 20230310 12:20:55.411000 18 1050 XCSE 20230310 12:20:55.411000 14 1050 XCSE 20230310 12:21:20.412000 7 1050 XCSE 20230310 12:21:20.412000 20 1050 XCSE 20230310 12:21:20.412000 25 1050 XCSE 20230310 12:25:03.683000 16 1050 XCSE 20230310 12:25:03.684000 42 1052 XCSE 20230310 12:33:50.821000 1 1052 XCSE 20230310 12:33:50.821000 40 1054 XCSE 20230310 12:39:26.536000 2 1054 XCSE 20230310 12:39:26.536000 83 1056 XCSE 20230310 12:45:48.716000 33 1056 XCSE 20230310 12:45:48.733000 9 1056 XCSE 20230310 12:45:48.750000 9 1056 XCSE 20230310 12:46:02.620000 33 1056 XCSE 20230310 12:46:02.620000 10 1056 XCSE 20230310 12:54:02.632000 42 1058 XCSE 20230310 13:00:27.670000 42 1058 XCSE 20230310 13:00:27.687000 126 1058 XCSE 20230310 13:30:02.903000 43 1056 XCSE 20230310 13:35:26.369000 41 1054 XCSE 20230310 13:40:05.629000 53 1054 XCSE 20230310 14:04:02.729000 50 1054 XCSE 20230310 14:04:02.729000 44 1054 XCSE 20230310 14:04:02.729000 41 1052 XCSE 20230310 14:04:02.730000 42 1052 XCSE 20230310 14:04:02.730000 42 1052 XCSE 20230310 14:04:02.730000 42 1050 XCSE 20230310 14:21:01.401000 42 1050 XCSE 20230310 14:21:01.401000 42 1050 XCSE 20230310 14:21:01.401000 42 1050 XCSE 20230310 14:21:01.401000 42 1050 XCSE 20230310 14:21:01.401000 8 1052 XCSE 20230310 14:29:45.493000 50 1054 XCSE 20230310 14:33:11.237000 23 1054 XCSE 20230310 14:33:11.237000 54 1052 XCSE 20230310 14:33:11.257000 28 1052 XCSE 20230310 14:33:12.674000 38 1052 XCSE 20230310 14:33:12.674000 14 1052 XCSE 20230310 14:33:12.674000 28 1052 XCSE 20230310 14:37:26.285000 14 1052 XCSE 20230310 14:37:26.285000 42 1052 XCSE 20230310 14:37:26.285000 37 1054 XCSE 20230310 14:50:06.055000 21 1054 XCSE 20230310 14:50:06.055000 63 1054 XCSE 20230310 14:50:06.055000 39 1052 XCSE 20230310 14:56:07.866000 40 1052 XCSE 20230310 14:56:07.866000 11 1052 XCSE 20230310 14:59:07.319000 38 1052 XCSE 20230310 14:59:07.631000 47 1052 XCSE 20230310 14:59:07.631000 42 1050 XCSE 20230310 15:02:45.371000 41 1050 XCSE 20230310 15:02:45.371000 42 1048 XCSE 20230310 15:14:04.605000 17 1046 XCSE 20230310 15:14:28.811000 19 1046 XCSE 20230310 15:14:34.853000 42 1046 XCSE 20230310 15:14:50.359000 41 1046 XCSE 20230310 15:17:45.512000 7 1046 XCSE 20230310 15:20:12.583000 33 1046 XCSE 20230310 15:20:12.583000 225 1036 XCSE 20230310 15:33:08.868025 100 1032 XCSE 20230310 15:39:35.561593 100 1026 XCSE 20230310 15:42:24.763496 100 1026 XCSE 20230310 15:45:56.062326 100 1024 XCSE 20230310 15:51:25.586280 200 1022 XCSE 20230310 16:10:45.949789 100 1016 XCSE 20230310 16:14:34.847948 100 1018 XCSE 20230310 16:17:37.602575 200 1020 XCSE 20230310 16:20:23.507249 200 1020 XCSE 20230310 16:20:42.618479 10 1020 XCSE 20230310 16:25:10.864118 490 1020 XCSE 20230310 16:25:10.864118

Attachment