Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 06.06.2023

Share buy-back programme - week 22

The share buy-back programme runs from and including 2 February 2023 up to and including 27 July 2023. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 1 February 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 338,300 984.71 333,126,446 29. May 2023 30. May 2023 3,700 928.28 3,434,636 31. May 2023 3,600 930.00 3,348,000 01. June 2023 3,500 934.90 3,272,150 02. June 2023 2,500 950.36 2,375,900 Total under the share buy-back programme 351,600 982.81 345,557,132

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

351,600 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 1.3 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 12 923 XCSE 20230530 9:02:54.300000 19 923 XCSE 20230530 9:02:54.300000 31 920,5 XCSE 20230530 9:05:21.491000 16 920,5 XCSE 20230530 9:05:21.541000 16 919,5 XCSE 20230530 9:06:13.556000 16 922,5 XCSE 20230530 9:10:17.074000 13 922 XCSE 20230530 9:11:27.588000 3 922 XCSE 20230530 9:11:27.588000 16 923 XCSE 20230530 9:12:05.577000 14 923 XCSE 20230530 9:12:17.147000 2 923 XCSE 20230530 9:12:17.175000 14 923 XCSE 20230530 9:13:12.532000 2 923 XCSE 20230530 9:13:12.532000 8 923,5 XCSE 20230530 9:19:15.439000 24 923,5 XCSE 20230530 9:19:15.439000 16 922,5 XCSE 20230530 9:21:16.148000 16 922 XCSE 20230530 9:22:39.287000 16 923 XCSE 20230530 9:25:20.366000 16 923,5 XCSE 20230530 9:31:02.521000 48 927,5 XCSE 20230530 9:35:50.466000 27 927 XCSE 20230530 9:35:51.445000 38 926,5 XCSE 20230530 9:37:00.015000 10 926,5 XCSE 20230530 9:37:00.015000 23 929,5 XCSE 20230530 9:45:23.656000 15 930 XCSE 20230530 9:47:24.792000 84 930,5 XCSE 20230530 9:50:14.719000 14 930,5 XCSE 20230530 9:50:34.169000 19 930,5 XCSE 20230530 9:50:34.169000 16 930 XCSE 20230530 9:51:31.193000 16 929,5 XCSE 20230530 9:53:49.995000 33 929 XCSE 20230530 10:02:27.599000 16 929 XCSE 20230530 10:08:06.114000 16 930 XCSE 20230530 10:14:00.847000 17 930,5 XCSE 20230530 10:19:48.259000 6 930,5 XCSE 20230530 10:19:48.259000 10 930,5 XCSE 20230530 10:22:13.029000 5 930,5 XCSE 20230530 10:22:13.029000 16 930 XCSE 20230530 10:27:11.854000 26 930 XCSE 20230530 10:27:11.854000 17 929,5 XCSE 20230530 10:28:38.142000 11 929 XCSE 20230530 10:28:38.181000 16 929,5 XCSE 20230530 10:31:44.924000 15 929,5 XCSE 20230530 10:31:44.924000 33 931 XCSE 20230530 10:35:23.357000 32 933 XCSE 20230530 10:44:49.304000 31 932,5 XCSE 20230530 10:46:26.046000 31 932 XCSE 20230530 10:56:35.703000 27 932,5 XCSE 20230530 11:01:32.761000 6 932,5 XCSE 20230530 11:01:32.761000 16 932,5 XCSE 20230530 11:01:32.761000 34 932,5 XCSE 20230530 11:01:32.823000 33 933 XCSE 20230530 11:14:31.416000 16 932,5 XCSE 20230530 11:24:19.780000 17 932,5 XCSE 20230530 11:32:42.221000 16 932,5 XCSE 20230530 11:34:18.349000 15 932,5 XCSE 20230530 11:34:18.349000 32 932 XCSE 20230530 11:35:01.567000 7 934,5 XCSE 20230530 11:48:40.428000 9 934,5 XCSE 20230530 11:48:40.428000 4 934,5 XCSE 20230530 11:51:55.020000 1 934,5 XCSE 20230530 11:51:55.020000 15 934,5 XCSE 20230530 11:53:10.297000 20 935 XCSE 20230530 12:03:52.013000 20 935 XCSE 20230530 12:03:52.013000 6 935 XCSE 20230530 12:07:58.770000 9 935 XCSE 20230530 12:07:58.770000 33 934 XCSE 20230530 12:10:25.979000 27 933,5 XCSE 20230530 12:10:35.917000 6 933,5 XCSE 20230530 12:10:35.917000 17 933,5 XCSE 20230530 12:18:02.963000 33 933,5 XCSE 20230530 12:48:32.998000 17 933,5 XCSE 20230530 12:48:32.998000 16 933,5 XCSE 20230530 12:48:32.998000 17 933,5 XCSE 20230530 12:48:32.998000 40 933 XCSE 20230530 12:48:36.250000 43 933 XCSE 20230530 12:48:36.250000 16 932,5 XCSE 20230530 12:48:37.275000 16 932 XCSE 20230530 12:49:00.435000 16 931,5 XCSE 20230530 12:49:17.803000 11 931,5 XCSE 20230530 12:56:40.159000 2 931,5 XCSE 20230530 12:58:16.555000 4 931,5 XCSE 20230530 12:58:16.975000 15 931,5 XCSE 20230530 12:58:16.975000 1 931,5 XCSE 20230530 12:58:16.975000 11 931,5 XCSE 20230530 12:58:16.975000 16 931,5 XCSE 20230530 12:58:16.975000 6 930 XCSE 20230530 13:05:03.722000 11 930 XCSE 20230530 13:05:03.722000 16 930 XCSE 20230530 13:05:03.722000 17 929,5 XCSE 20230530 13:05:11.230000 16 929 XCSE 20230530 13:05:40.530000 16 928,5 XCSE 20230530 13:10:07.385000 47 930,5 XCSE 20230530 13:38:33.133000 46 930,5 XCSE 20230530 13:39:19.033000 16 931 XCSE 20230530 13:44:34.283000 30 931 XCSE 20230530 13:44:34.283000 18 930,5 XCSE 20230530 13:44:37.337000 25 930 XCSE 20230530 14:04:24.360000 7 930 XCSE 20230530 14:04:24.360000 16 929,5 XCSE 20230530 14:08:32.149000 16 928,5 XCSE 20230530 14:09:33.481000 16 928 XCSE 20230530 14:09:38.344000 16 927,5 XCSE 20230530 14:15:05.171000 4 927,5 XCSE 20230530 14:15:05.171000 12 927,5 XCSE 20230530 14:15:05.171000 31 927,5 XCSE 20230530 14:15:05.409000 16 927,5 XCSE 20230530 14:18:13.287000 16 927,5 XCSE 20230530 14:18:13.287000 5 928 XCSE 20230530 14:33:03.155000 50 928 XCSE 20230530 14:33:03.155000 23 928 XCSE 20230530 14:33:03.155000 15 928 XCSE 20230530 14:33:03.155000 16 928 XCSE 20230530 14:33:03.155000 31 927 XCSE 20230530 14:33:10.888000 17 927 XCSE 20230530 14:34:05.394000 16 926,5 XCSE 20230530 14:35:54.147000 34 927,5 XCSE 20230530 14:46:14.244000 16 927 XCSE 20230530 14:46:17.265000 15 927 XCSE 20230530 14:46:17.265000 4 927 XCSE 20230530 14:46:17.265000 11 927 XCSE 20230530 14:46:17.265000 31 927 XCSE 20230530 14:51:47.346000 15 928 XCSE 20230530 14:55:53.585000 10 928,5 XCSE 20230530 15:16:58.860000 26 928,5 XCSE 20230530 15:16:58.860000 35 928,5 XCSE 20230530 15:16:58.860000 60 929 XCSE 20230530 15:20:23.677000 25 929,5 XCSE 20230530 15:23:06.376000 32 929,5 XCSE 20230530 15:23:06.376000 13 929,5 XCSE 20230530 15:23:06.376000 18 930 XCSE 20230530 15:23:11.159000 13 930 XCSE 20230530 15:23:11.159000 32 930 XCSE 20230530 15:23:11.159000 16 929,5 XCSE 20230530 15:24:31.307000 16 929,5 XCSE 20230530 15:24:31.325000 16 929 XCSE 20230530 15:37:43.889000 14 929 XCSE 20230530 15:37:43.889000 1 929 XCSE 20230530 15:37:43.889000 17 928,5 XCSE 20230530 15:37:54.981000 33 928 XCSE 20230530 15:39:25.161000 31 927,5 XCSE 20230530 15:40:02.982000 17 927 XCSE 20230530 15:40:03.002000 4 926 XCSE 20230530 15:40:13.784000 12 926 XCSE 20230530 15:40:13.784000 28 926,5 XCSE 20230530 15:46:24.844000 42 927 XCSE 20230530 15:49:27.363000 49 926,5 XCSE 20230530 15:49:57.295000 31 925 XCSE 20230530 15:52:11.763000 33 924,5 XCSE 20230530 15:52:12.027000 31 924,5 XCSE 20230530 15:54:55.188000 15 924,5 XCSE 20230530 15:54:55.188000 16 925 XCSE 20230530 15:55:04.255000 16 925 XCSE 20230530 15:55:05.199000 16 925 XCSE 20230530 15:56:02.745000 17 924,5 XCSE 20230530 15:57:03.074000 5 924,5 XCSE 20230530 16:05:43.451000 10 924,5 XCSE 20230530 16:05:43.451000 16 923,5 XCSE 20230530 16:06:13.498000 15 923,5 XCSE 20230530 16:06:13.498000 15 923,5 XCSE 20230530 16:06:13.498000 15 923,5 XCSE 20230530 16:06:13.498000 2 923,5 XCSE 20230530 16:06:13.498000 16 924,5 XCSE 20230530 16:07:24.112000 16 924,5 XCSE 20230530 16:07:24.112000 10 926 XCSE 20230530 16:16:04.111000 10 926 XCSE 20230530 16:16:04.131000 61 926 XCSE 20230530 16:21:17.600000 32 925,5 XCSE 20230530 16:23:34.838000 16 925,5 XCSE 20230530 16:23:34.838000 2 925,5 XCSE 20230530 16:25:23.052000 15 925,5 XCSE 20230530 16:25:23.052000 16 925 XCSE 20230530 16:28:43.007000 4 925,5 XCSE 20230530 16:31:53.847000 11 925,5 XCSE 20230530 16:31:53.847000 16 925 XCSE 20230530 16:34:57.125000 1 925 XCSE 20230530 16:34:57.125000 5 925 XCSE 20230530 16:34:57.125000 11 925 XCSE 20230530 16:34:57.125000 25 925 XCSE 20230530 16:34:57.125000 31 924,5 XCSE 20230530 16:34:57.143000 3 925 XCSE 20230530 16:35:53.801000 36 925 XCSE 20230530 16:35:53.801000 18 925 XCSE 20230530 16:36:21.714000 15 925 XCSE 20230530 16:37:55.791000 13 925 XCSE 20230530 16:37:55.791000 6 926,5 XCSE 20230530 16:40:39.901000 43 926 XCSE 20230530 16:41:05.261000 16 925,5 XCSE 20230530 16:41:05.285000 16 925,5 XCSE 20230530 16:48:05.810000 15 925,5 XCSE 20230530 16:48:05.810000 16 925,5 XCSE 20230530 16:48:05.810000 15 925,5 XCSE 20230530 16:48:05.810000 49 925,5 XCSE 20230530 16:48:05.828000 17 925,5 XCSE 20230530 16:48:05.830000 16 925,5 XCSE 20230530 16:50:26.526122 11 925,5 XCSE 20230530 16:50:26.526130 16 915 XCSE 20230531 9:00:16.334000 16 921 XCSE 20230531 9:02:21.663000 1 918,5 XCSE 20230531 9:03:02.349000 15 918,5 XCSE 20230531 9:05:05.722000 17 918,5 XCSE 20230531 9:05:14.013000 31 920,5 XCSE 20230531 9:10:01.846000 24 923 XCSE 20230531 9:11:20.073000 31 922 XCSE 20230531 9:12:17.887000 33 921 XCSE 20230531 9:14:14.176000 31 921 XCSE 20230531 9:14:15.431000 16 921 XCSE 20230531 9:17:13.825000 17 920 XCSE 20230531 9:17:13.897000 17 919 XCSE 20230531 9:20:31.081000 16 919 XCSE 20230531 9:20:31.081000 16 917 XCSE 20230531 9:21:32.536000 15 917 XCSE 20230531 9:21:32.536000 16 922 XCSE 20230531 9:30:21.174000 32 922 XCSE 20230531 9:30:21.174000 31 922 XCSE 20230531 9:30:21.218000 16 924,5 XCSE 20230531 9:36:06.236000 16 925 XCSE 20230531 9:37:13.807000 17 924,5 XCSE 20230531 9:39:12.864000 17 925 XCSE 20230531 9:42:41.775000 17 924,5 XCSE 20230531 9:42:41.806000 17 924,5 XCSE 20230531 9:45:27.186000 16 925 XCSE 20230531 9:53:00.887000 15 925 XCSE 20230531 9:53:00.887000 16 928 XCSE 20230531 10:00:17.630000 6 927 XCSE 20230531 10:00:35.047000 26 927 XCSE 20230531 10:01:22.845000 6 927 XCSE 20230531 10:01:22.845000 45 927 XCSE 20230531 10:04:47.278000 31 926,5 XCSE 20230531 10:04:54.217000 52 933 XCSE 20230531 10:25:36.463000 54 932 XCSE 20230531 10:27:31.465000 9 932 XCSE 20230531 10:27:31.465000 48 932 XCSE 20230531 10:44:07.547000 15 932 XCSE 20230531 10:44:07.547000 48 933 XCSE 20230531 10:59:25.134000 17 934 XCSE 20230531 11:06:25.405000 29 934 XCSE 20230531 11:06:25.405000 16 934 XCSE 20230531 11:12:01.362000 16 933,5 XCSE 20230531 11:13:37.199000 16 933,5 XCSE 20230531 11:13:37.199000 31 934 XCSE 20230531 11:14:25.141000 31 933,5 XCSE 20230531 11:17:10.573000 48 933 XCSE 20230531 11:17:45.189000 16 932,5 XCSE 20230531 11:19:22.613000 15 932,5 XCSE 20230531 11:19:22.613000 32 935 XCSE 20230531 11:45:27.719000 33 935 XCSE 20230531 11:46:24.630000 16 935 XCSE 20230531 11:46:24.630000 49 935 XCSE 20230531 11:54:32.108000 31 935 XCSE 20230531 11:54:32.108000 16 934,5 XCSE 20230531 11:54:32.110000 16 933 XCSE 20230531 12:01:15.180000 16 932,5 XCSE 20230531 12:01:22.673000 17 934 XCSE 20230531 12:05:16.128000 16 934 XCSE 20230531 12:20:42.963000 17 934 XCSE 20230531 12:30:06.748000 31 934,5 XCSE 20230531 12:36:06.448000 2 934,5 XCSE 20230531 12:36:06.448000 16 934,5 XCSE 20230531 12:36:06.448000 48 935 XCSE 20230531 12:45:50.453000 24 934,5 XCSE 20230531 12:55:24.200000 8 934,5 XCSE 20230531 12:55:24.200000 31 934 XCSE 20230531 12:55:46.220000 22 934,5 XCSE 20230531 13:03:13.206000 24 934,5 XCSE 20230531 13:03:13.206000 46 934 XCSE 20230531 13:06:03.338000 1 934 XCSE 20230531 13:21:01.268000 63 934 XCSE 20230531 13:26:13.095000 21 934,5 XCSE 20230531 13:37:56.567000 55 934,5 XCSE 20230531 13:37:56.567000 48 934 XCSE 20230531 13:39:26.121000 31 934 XCSE 20230531 13:45:00.692000 33 933,5 XCSE 20230531 13:57:32.900000 16 933,5 XCSE 20230531 13:57:32.900000 16 933,5 XCSE 20230531 13:57:32.900000 11 933 XCSE 20230531 14:01:58.193000 55 933 XCSE 20230531 14:01:58.193000 46 932 XCSE 20230531 14:03:34.834000 17 931,5 XCSE 20230531 14:03:40.127000 16 930,5 XCSE 20230531 14:06:23.555000 12 930 XCSE 20230531 14:08:40.399000 4 930 XCSE 20230531 14:08:40.399000 12 930 XCSE 20230531 14:12:31.796000 15 930 XCSE 20230531 14:17:15.952000 16 929,5 XCSE 20230531 14:26:45.788000 15 929,5 XCSE 20230531 14:26:45.788000 16 929,5 XCSE 20230531 14:26:45.788000 16 929,5 XCSE 20230531 14:26:45.788000 33 929,5 XCSE 20230531 14:28:47.132000 13 929,5 XCSE 20230531 14:30:58.918000 31 929,5 XCSE 20230531 14:41:00.705000 15 929,5 XCSE 20230531 14:41:00.705000 15 929,5 XCSE 20230531 14:41:00.705000 17 928,5 XCSE 20230531 14:46:00.692000 16 928,5 XCSE 20230531 14:46:00.692000 16 928,5 XCSE 20230531 14:46:00.692000 17 928 XCSE 20230531 14:47:36.674000 17 928 XCSE 20230531 14:57:08.690000 9 928 XCSE 20230531 14:57:08.690000 7 928 XCSE 20230531 14:57:08.699000 16 928 XCSE 20230531 14:57:08.699000 10 928 XCSE 20230531 14:57:08.699000 16 930 XCSE 20230531 15:12:10.612000 40 929,5 XCSE 20230531 15:18:05.222000 8 929,5 XCSE 20230531 15:18:05.222000 16 929,5 XCSE 20230531 15:18:05.222000 3 929,5 XCSE 20230531 15:18:47.923000 37 929,5 XCSE 20230531 15:20:25.596000 25 929,5 XCSE 20230531 15:20:25.596000 16 929,5 XCSE 20230531 15:20:25.617000 16 933 XCSE 20230531 15:28:07.826000 4 932,5 XCSE 20230531 15:29:13.572000 13 932,5 XCSE 20230531 15:29:13.572000 16 932 XCSE 20230531 15:29:13.597000 16 932,5 XCSE 20230531 15:30:06.090000 16 932 XCSE 20230531 15:30:39.323000 16 932 XCSE 20230531 15:31:46.528000 15 932 XCSE 20230531 15:31:46.528000 20 932 XCSE 20230531 15:32:28.221000 2 932 XCSE 20230531 15:32:28.222000 32 932 XCSE 20230531 15:34:05.065000 36 933 XCSE 20230531 15:42:34.536000 10 933 XCSE 20230531 15:42:34.536000 29 932,5 XCSE 20230531 15:42:58.882000 3 932,5 XCSE 20230531 15:42:58.882000 16 932,5 XCSE 20230531 15:42:58.882000 17 932 XCSE 20230531 15:45:00.812000 17 932 XCSE 20230531 15:46:03.038000 31 931 XCSE 20230531 15:47:03.888000 17 930,5 XCSE 20230531 15:49:00.783000 65 933 XCSE 20230531 15:59:24.290000 47 932,5 XCSE 20230531 16:00:00.229000 16 932 XCSE 20230531 16:00:32.297000 16 931,5 XCSE 20230531 16:06:11.035000 15 931,5 XCSE 20230531 16:06:11.035000 16 931,5 XCSE 20230531 16:06:11.035000 31 931,5 XCSE 20230531 16:09:33.590000 15 931,5 XCSE 20230531 16:09:33.590000 16 931 XCSE 20230531 16:12:03.394000 16 930,5 XCSE 20230531 16:12:03.575000 16 929,5 XCSE 20230531 16:13:22.252000 16 929,5 XCSE 20230531 16:13:22.252000 16 928,5 XCSE 20230531 16:16:01.124000 15 928,5 XCSE 20230531 16:16:01.124000 16 929 XCSE 20230531 16:18:58.022000 16 928,5 XCSE 20230531 16:20:41.136000 7 928,5 XCSE 20230531 16:24:31.284000 2 928,5 XCSE 20230531 16:24:31.284000 16 928 XCSE 20230531 16:25:55.252000 15 928 XCSE 20230531 16:25:55.252000 17 928 XCSE 20230531 16:27:33.771000 16 927,5 XCSE 20230531 16:31:40.152000 3 927,5 XCSE 20230531 16:31:40.152000 12 927,5 XCSE 20230531 16:31:40.152000 15 927 XCSE 20230531 16:31:42.948000 16 927,5 XCSE 20230531 16:34:35.289000 17 927,5 XCSE 20230531 16:34:35.309000 16 927 XCSE 20230531 16:35:07.429000 16 926,5 XCSE 20230531 16:35:38.596000 1 927 XCSE 20230531 16:38:45.203000 60 927 XCSE 20230531 16:39:03.786000 16 926,5 XCSE 20230531 16:39:04.098000 16 926,5 XCSE 20230531 16:39:04.118000 31 926,5 XCSE 20230531 16:40:11.149000 9 927 XCSE 20230531 16:40:14.526000 6 927 XCSE 20230531 16:40:14.526000 13 927 XCSE 20230531 16:40:38.582000 2 927 XCSE 20230531 16:40:38.582000 15 927 XCSE 20230531 16:41:06.429000 16 926,5 XCSE 20230531 16:41:13.139000 5 927 XCSE 20230531 16:42:27.745944 33 928,5 XCSE 20230601 9:02:14.959000 1 931 XCSE 20230601 9:17:23.442000 45 931 XCSE 20230601 9:17:23.442000 17 930 XCSE 20230601 9:17:24.111000 12 935 XCSE 20230601 9:19:56.081000 31 935 XCSE 20230601 9:21:16.107000 31 935,5 XCSE 20230601 9:21:16.108000 25 935,5 XCSE 20230601 9:21:16.108000 31 935 XCSE 20230601 9:21:16.124000 31 935 XCSE 20230601 9:21:25.113000 29 933,5 XCSE 20230601 9:22:40.756000 2 933,5 XCSE 20230601 9:22:40.756000 33 934,5 XCSE 20230601 9:25:15.922000 17 933 XCSE 20230601 9:25:43.940000 5 935,5 XCSE 20230601 9:32:12.239000 45 935,5 XCSE 20230601 9:32:12.239000 31 937,5 XCSE 20230601 9:40:34.788000 17 937,5 XCSE 20230601 9:44:40.183000 16 937 XCSE 20230601 9:44:44.355000 14 936 XCSE 20230601 9:46:34.687000 2 936 XCSE 20230601 9:46:34.687000 16 936 XCSE 20230601 9:46:34.687000 49 936 XCSE 20230601 9:47:28.728000 17 935,5 XCSE 20230601 9:47:28.728000 17 934,5 XCSE 20230601 9:48:10.877000 17 935 XCSE 20230601 9:50:53.928000 17 933,5 XCSE 20230601 9:53:02.271000 16 933 XCSE 20230601 9:56:01.332000 6 932,5 XCSE 20230601 9:57:21.021000 31 932 XCSE 20230601 10:07:18.805000 16 932 XCSE 20230601 10:07:18.805000 33 933 XCSE 20230601 10:21:42.616000 54 934,5 XCSE 20230601 10:25:53.257000 25 934 XCSE 20230601 10:25:57.185000 23 934 XCSE 20230601 10:25:57.201000 24 934 XCSE 20230601 10:25:57.201000 46 934 XCSE 20230601 10:30:53.114000 31 936 XCSE 20230601 10:34:40.561000 4 935,5 XCSE 20230601 10:34:40.645000 12 935,5 XCSE 20230601 10:34:40.645000 5 935 XCSE 20230601 10:34:53.509000 16 935,5 XCSE 20230601 10:40:49.510000 16 935,5 XCSE 20230601 10:40:49.510000 16 935 XCSE 20230601 10:42:10.786000 33 936 XCSE 20230601 11:00:38.173000 31 936,5 XCSE 20230601 11:14:14.961000 15 936,5 XCSE 20230601 11:14:14.961000 21 936 XCSE 20230601 11:14:14.982000 29 936 XCSE 20230601 11:14:16.643000 21 936 XCSE 20230601 11:14:16.643000 32 936,5 XCSE 20230601 11:30:13.349000 16 936,5 XCSE 20230601 11:34:46.104000 16 936 XCSE 20230601 11:36:38.582000 15 936 XCSE 20230601 11:36:38.582000 32 935,5 XCSE 20230601 11:36:38.584000 16 935 XCSE 20230601 11:36:39.316000 30 935,5 XCSE 20230601 11:55:25.209000 1 935,5 XCSE 20230601 11:57:27.953000 33 936 XCSE 20230601 12:11:38.033000 31 936 XCSE 20230601 12:26:39.983000 15 936 XCSE 20230601 12:26:39.983000 33 936,5 XCSE 20230601 12:35:55.583000 60 936,5 XCSE 20230601 12:35:55.601000 5 936,5 XCSE 20230601 12:35:55.661000 32 936 XCSE 20230601 12:57:25.535000 16 936 XCSE 20230601 12:57:25.535000 16 936 XCSE 20230601 12:57:25.535000 16 936 XCSE 20230601 12:58:08.423000 16 936 XCSE 20230601 12:58:08.443000 32 936 XCSE 20230601 13:02:19.422000 32 936 XCSE 20230601 13:06:49.423000 48 935,5 XCSE 20230601 13:06:58.752000 6 936,5 XCSE 20230601 13:09:47.892000 4 936,5 XCSE 20230601 13:09:47.892000 33 936,5 XCSE 20230601 13:14:50.425000 15 937 XCSE 20230601 13:18:38.890000 1 937 XCSE 20230601 13:23:24.310000 15 937 XCSE 20230601 13:23:24.310000 15 937 XCSE 20230601 13:29:00.992000 66 936 XCSE 20230601 13:30:28.686000 12 936 XCSE 20230601 13:30:28.686000 5 936 XCSE 20230601 13:30:28.686000 49 936 XCSE 20230601 13:39:47.113000 31 936,5 XCSE 20230601 13:48:48.829000 53 937 XCSE 20230601 13:56:31.428000 31 936,5 XCSE 20230601 13:58:11.780000 15 936,5 XCSE 20230601 13:58:11.780000 15 936,5 XCSE 20230601 13:58:11.780000 65 936,5 XCSE 20230601 13:58:11.798000 33 937,5 XCSE 20230601 14:04:51.230000 16 937 XCSE 20230601 14:06:46.768000 17 937 XCSE 20230601 14:06:46.769000 17 935,5 XCSE 20230601 14:18:24.219000 16 935,5 XCSE 20230601 14:18:24.219000 16 935,5 XCSE 20230601 14:18:24.219000 16 936 XCSE 20230601 14:24:12.937000 17 935,5 XCSE 20230601 14:29:50.209000 16 935,5 XCSE 20230601 14:29:50.209000 17 935,5 XCSE 20230601 14:29:50.209000 31 935 XCSE 20230601 14:29:52.912000 17 934,5 XCSE 20230601 14:34:23.736000 16 934,5 XCSE 20230601 14:34:23.736000 33 934 XCSE 20230601 14:38:17.129000 16 934 XCSE 20230601 14:38:17.129000 16 934 XCSE 20230601 14:38:17.129000 16 933,5 XCSE 20230601 14:41:49.826000 15 933,5 XCSE 20230601 14:41:49.826000 14 934,5 XCSE 20230601 14:47:47.763000 17 934 XCSE 20230601 14:50:14.523000 16 933 XCSE 20230601 14:53:30.634000 16 933 XCSE 20230601 14:53:30.634000 16 933 XCSE 20230601 14:53:30.634000 16 933 XCSE 20230601 14:53:30.634000 16 933 XCSE 20230601 14:53:30.678000 17 933 XCSE 20230601 14:57:44.264000 16 933 XCSE 20230601 14:57:44.264000 16 932,5 XCSE 20230601 14:58:15.889000 17 933 XCSE 20230601 15:05:51.731000 17 932,5 XCSE 20230601 15:05:52.679000 65 934 XCSE 20230601 15:22:00.874000 17 934,5 XCSE 20230601 15:22:00.893000 10 934,5 XCSE 20230601 15:22:58.432000 17 935 XCSE 20230601 15:22:58.452000 16 935,5 XCSE 20230601 15:31:52.560000 16 935,5 XCSE 20230601 15:34:34.698000 17 936,5 XCSE 20230601 15:38:03.242000 16 936 XCSE 20230601 15:39:08.122000 8 934,5 XCSE 20230601 15:42:42.562000 8 934,5 XCSE 20230601 15:42:42.562000 32 933 XCSE 20230601 15:48:31.839000 49 933 XCSE 20230601 15:48:50.362000 16 932 XCSE 20230601 15:50:52.086000 16 932 XCSE 20230601 15:50:52.086000 16 932 XCSE 20230601 15:50:52.139000 10 931,5 XCSE 20230601 15:50:57.655000 16 931,5 XCSE 20230601 15:51:02.829000 16 931 XCSE 20230601 15:57:39.102000 17 930,5 XCSE 20230601 15:57:40.333000 32 932 XCSE 20230601 16:03:16.657000 32 932 XCSE 20230601 16:03:23.121000 31 932,5 XCSE 20230601 16:04:05.152000 5 934 XCSE 20230601 16:12:12.520000 13 934 XCSE 20230601 16:12:12.520000 31 934 XCSE 20230601 16:17:15.970000 15 934 XCSE 20230601 16:17:15.970000 15 934 XCSE 20230601 16:17:15.970000 17 934,5 XCSE 20230601 16:21:21.561000 16 934,5 XCSE 20230601 16:21:21.561000 16 934 XCSE 20230601 16:23:26.426000 7 933,5 XCSE 20230601 16:23:43.447000 16 935,5 XCSE 20230601 16:29:44.067000 16 935,5 XCSE 20230601 16:30:13.186000 16 935 XCSE 20230601 16:30:21.771000 17 935 XCSE 20230601 16:30:21.771000 40 935,5 XCSE 20230601 16:38:31.362000 14 935,5 XCSE 20230601 16:38:31.362000 17 935,5 XCSE 20230601 16:38:51.147000 28 936 XCSE 20230601 16:41:10.877000 17 936 XCSE 20230601 16:44:24.443000 10 936 XCSE 20230601 16:44:24.505000 16 936 XCSE 20230601 16:44:24.510000 2 936 XCSE 20230601 16:44:24.510000 6 936 XCSE 20230601 16:44:24.525000 43 937 XCSE 20230601 16:46:34.344160 17 942 XCSE 20230602 9:00:36.546000 16 940,5 XCSE 20230602 9:01:13.309000 16 943 XCSE 20230602 9:03:32.799000 17 945,5 XCSE 20230602 9:04:18.246000 16 945,5 XCSE 20230602 9:06:01.376000 16 944 XCSE 20230602 9:06:04.635000 16 946 XCSE 20230602 9:09:15.172000 7 946 XCSE 20230602 9:14:41.569000 28 947,5 XCSE 20230602 9:15:01.971000 17 946,5 XCSE 20230602 9:15:23.573000 16 947,5 XCSE 20230602 9:17:58.323000 35 949 XCSE 20230602 9:21:33.094000 46 948 XCSE 20230602 9:23:01.917000 33 948 XCSE 20230602 9:27:16.666000 33 949 XCSE 20230602 9:30:49.362000 16 950 XCSE 20230602 9:35:28.966000 4 949 XCSE 20230602 9:37:14.248000 13 949 XCSE 20230602 9:37:43.514000 4 949 XCSE 20230602 9:37:43.514000 16 948 XCSE 20230602 9:38:44.970000 17 947 XCSE 20230602 9:39:40.120000 10 946,5 XCSE 20230602 9:39:42.911000 6 946,5 XCSE 20230602 9:39:42.911000 17 947 XCSE 20230602 9:39:48.727000 17 947 XCSE 20230602 9:40:38.652000 16 946 XCSE 20230602 9:42:45.249000 16 946 XCSE 20230602 9:47:44.515000 16 947,5 XCSE 20230602 10:09:47.199000 16 947,5 XCSE 20230602 10:09:47.199000 16 947,5 XCSE 20230602 10:09:47.199000 31 947 XCSE 20230602 10:10:34.444000 15 947 XCSE 20230602 10:10:34.444000 48 946,5 XCSE 20230602 10:10:34.971000 17 946 XCSE 20230602 10:11:01.567000 18 949 XCSE 20230602 10:24:27.167000 30 949 XCSE 20230602 10:24:27.167000 16 949 XCSE 20230602 10:24:27.167000 16 950 XCSE 20230602 10:29:14.290000 16 949,5 XCSE 20230602 10:35:05.124000 16 950 XCSE 20230602 10:35:10.644000 16 950 XCSE 20230602 10:35:10.645000 16 950,5 XCSE 20230602 10:40:59.549000 3 950,5 XCSE 20230602 10:46:01.119000 16 950 XCSE 20230602 10:46:33.974000 17 950 XCSE 20230602 10:46:50.129000 10 950,5 XCSE 20230602 11:01:30.555000 16 950,5 XCSE 20230602 11:02:36.999000 5 950,5 XCSE 20230602 11:02:37.010000 15 950,5 XCSE 20230602 11:02:37.010000 15 950,5 XCSE 20230602 11:02:37.010000 16 950,5 XCSE 20230602 11:02:37.051000 5 949,5 XCSE 20230602 11:04:19.684000 31 953 XCSE 20230602 11:23:14.994000 14 952,5 XCSE 20230602 11:25:31.045000 19 952,5 XCSE 20230602 11:25:31.045000 15 951,5 XCSE 20230602 11:27:45.935000 1 951,5 XCSE 20230602 11:27:45.935000 17 951 XCSE 20230602 11:28:22.119000 7 952,5 XCSE 20230602 11:37:33.037000 24 952,5 XCSE 20230602 11:37:33.037000 31 952,5 XCSE 20230602 11:37:33.039000 5 952 XCSE 20230602 11:37:52.087000 11 952 XCSE 20230602 11:37:52.087000 14 952,5 XCSE 20230602 12:04:40.925000 16 954 XCSE 20230602 12:08:50.192000 16 954 XCSE 20230602 12:09:14.728000 10 953,5 XCSE 20230602 12:12:59.631000 7 953,5 XCSE 20230602 12:12:59.631000 15 954 XCSE 20230602 12:16:00.268000 1 954 XCSE 20230602 12:16:00.271000 15 954 XCSE 20230602 12:16:00.271000 16 953,5 XCSE 20230602 12:16:19.212000 16 953,5 XCSE 20230602 12:16:19.315000 31 953 XCSE 20230602 12:26:36.117000 16 953 XCSE 20230602 12:26:36.117000 15 953 XCSE 20230602 12:26:36.117000 16 953,5 XCSE 20230602 12:42:32.397000 32 953 XCSE 20230602 12:44:10.584000 16 952,5 XCSE 20230602 12:44:10.603000 32 952 XCSE 20230602 13:00:17.756000 17 952 XCSE 20230602 13:05:30.216000 16 952 XCSE 20230602 13:05:30.216000 16 952 XCSE 20230602 13:05:30.216000 31 951 XCSE 20230602 13:05:30.234000 16 950,5 XCSE 20230602 13:06:08.349000 15 950,5 XCSE 20230602 13:06:08.349000 16 948,5 XCSE 20230602 13:07:12.966000 17 950 XCSE 20230602 13:22:13.363000 16 949,5 XCSE 20230602 13:24:52.426000 32 950 XCSE 20230602 13:33:04.909000 193 949,5 XCSE 20230602 13:33:04.909643 7 949,5 XCSE 20230602 13:33:13.692614 33 949,5 XCSE 20230602 13:59:17.024000 17 949,5 XCSE 20230602 13:59:17.024000 46 949,5 XCSE 20230602 13:59:17.044000 15 950,5 XCSE 20230602 14:02:19.932000 32 950,5 XCSE 20230602 14:02:25.524000 13 950 XCSE 20230602 14:06:44.999000 17 950 XCSE 20230602 14:14:26.065000 3 950 XCSE 20230602 14:14:26.065000 13 950 XCSE 20230602 14:14:26.065000 46 951 XCSE 20230602 14:28:42.304000 15 951 XCSE 20230602 14:28:42.304000 16 950,5 XCSE 20230602 14:28:42.456000 16 950,5 XCSE 20230602 14:29:32.021000 16 951 XCSE 20230602 14:31:38.144000 17 951 XCSE 20230602 14:41:53.990000 8 953 XCSE 20230602 14:48:52.465000 17 953 XCSE 20230602 14:57:05.011000 16 952,5 XCSE 20230602 14:59:57.338000 16 952,5 XCSE 20230602 15:05:46.505000 16 953 XCSE 20230602 15:18:05.388000 15 953 XCSE 20230602 15:25:42.187000 16 952,5 XCSE 20230602 15:27:07.243000 6 952,5 XCSE 20230602 15:27:07.286000 10 952,5 XCSE 20230602 15:27:07.286000 16 953 XCSE 20230602 15:33:10.442000 16 953,5 XCSE 20230602 15:39:22.938000 17 953,5 XCSE 20230602 15:44:46.383000 16 954 XCSE 20230602 15:45:42.146000 16 953,5 XCSE 20230602 15:50:37.727000 10 954 XCSE 20230602 15:53:42.390513 221 954 XCSE 20230602 15:53:42.390513

Attachment