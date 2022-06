Nasdaq Copenhagen

Date 13.06.2022

Share buy-back programme - week 23

The share buy-back programme runs from and including 3 February 2022 up to and including 28 July 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 330,177 825.90 272,692,471 07 June 2022 1,000 872.12 872,120 08 June 2022 1,000 870.58 870,580 09 June 2022 1,200 868.46 1,042,152 10 June 2022 1,200 844.12 1,012,944 Total under the share buy-back programme 334,577 826.39 276,490,267

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

334,577 shares under the present share buy-back programme corresponding to 1.2 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 4 858 XCSE 20220607 9:00:23.964000 12 864 XCSE 20220607 9:03:17.692000 23 865 XCSE 20220607 9:07:46.091000 22 878 XCSE 20220607 9:14:57.098000 22 875 XCSE 20220607 9:20:12.284000 22 871 XCSE 20220607 9:37:42.487000 23 873 XCSE 20220607 9:45:51.122000 22 869 XCSE 20220607 10:00:35.309000 22 864 XCSE 20220607 10:10:54.567000 6 871 XCSE 20220607 10:44:13.369000 23 870 XCSE 20220607 10:48:09.479000 23 868 XCSE 20220607 10:50:55.394000 7 870 XCSE 20220607 11:04:04.495000 15 870 XCSE 20220607 11:04:04.495000 23 870 XCSE 20220607 11:19:08.973000 24 870 XCSE 20220607 11:52:51.274000 24 871 XCSE 20220607 11:52:51.276000 3 873 XCSE 20220607 12:40:21.499000 22 873 XCSE 20220607 12:43:34.160000 22 870 XCSE 20220607 13:03:12.813000 3 873 XCSE 20220607 13:29:21.501000 3 872 XCSE 20220607 13:29:33.667000 16 872 XCSE 20220607 13:29:33.667000 23 868 XCSE 20220607 13:53:10.537000 1 867 XCSE 20220607 13:55:24.355000 21 867 XCSE 20220607 14:01:49.443000 22 866 XCSE 20220607 14:06:13.889000 23 866 XCSE 20220607 14:08:57.066000 16 867 XCSE 20220607 14:38:36.100000 7 867 XCSE 20220607 14:39:39.049000 22 868 XCSE 20220607 14:45:49.528000 23 868 XCSE 20220607 15:15:18.090000 16 867 XCSE 20220607 15:16:36.790000 6 867 XCSE 20220607 15:20:01.184000 22 871 XCSE 20220607 15:42:29.429000 2 871 XCSE 20220607 15:49:58.355000 19 871 XCSE 20220607 15:51:59.067000 7 871 XCSE 20220607 15:58:34.137000 10 871 XCSE 20220607 15:58:34.137000 1 871 XCSE 20220607 15:58:34.137000 3 871 XCSE 20220607 15:58:34.138000 1 871 XCSE 20220607 15:58:34.139000 22 873 XCSE 20220607 16:03:23.166000 22 874 XCSE 20220607 16:11:47.875000 23 875 XCSE 20220607 16:14:32.712000 23 876 XCSE 20220607 16:16:43.424000 10 877 XCSE 20220607 16:20:23.381000 13 877 XCSE 20220607 16:20:42.160000 9 877 XCSE 20220607 16:20:42.160000 13 876 XCSE 20220607 16:20:52.636000 9 876 XCSE 20220607 16:20:52.636000 17 877 XCSE 20220607 16:24:14.269000 23 876 XCSE 20220607 16:25:14.512000 23 876 XCSE 20220607 16:25:57.339000 66 878 XCSE 20220607 16:31:58.502000 23 878 XCSE 20220607 16:33:26.763000 22 879 XCSE 20220607 16:36:08.112000 23 878 XCSE 20220607 16:36:25.558000 23 878 XCSE 20220607 16:38:21.933000 5 878 XCSE 20220607 16:39:08.427333 22 882 XCSE 20220608 9:02:59.516000 23 880 XCSE 20220608 9:12:29.084000 22 880 XCSE 20220608 9:21:07.165000 22 877 XCSE 20220608 9:27:25.282000 35 872 XCSE 20220608 9:45:17.495466 11 872 XCSE 20220608 9:45:17.495466 54 872 XCSE 20220608 9:45:17.495490 22 872 XCSE 20220608 9:45:17.517000 23 870 XCSE 20220608 9:56:13.398000 19 871 XCSE 20220608 10:04:47.894000 19 869 XCSE 20220608 10:16:44.827000 3 869 XCSE 20220608 10:16:44.827000 23 871 XCSE 20220608 10:25:04.645000 23 874 XCSE 20220608 10:42:08.541000 23 879 XCSE 20220608 11:09:01.237000 22 878 XCSE 20220608 11:09:01.261000 22 875 XCSE 20220608 11:24:25.093000 22 873 XCSE 20220608 11:30:08.304000 17 872 XCSE 20220608 11:41:18.315000 5 872 XCSE 20220608 11:41:18.331000 22 872 XCSE 20220608 11:56:34.524000 23 870 XCSE 20220608 12:06:57.817000 16 870 XCSE 20220608 12:44:38.421000 16 868 XCSE 20220608 12:45:14.873000 5 871 XCSE 20220608 12:58:20.428000 5 871 XCSE 20220608 12:58:20.460000 17 871 XCSE 20220608 12:58:20.460000 13 871 XCSE 20220608 13:09:00.229000 22 870 XCSE 20220608 13:11:50.613000 14 873 XCSE 20220608 13:47:21.805000 1 872 XCSE 20220608 14:00:28.845000 1 872 XCSE 20220608 14:00:28.845000 23 872 XCSE 20220608 14:00:28.845000 21 872 XCSE 20220608 14:00:28.845000 23 871 XCSE 20220608 14:11:37.622000 23 867 XCSE 20220608 14:30:34.559000 23 864 XCSE 20220608 14:38:38.926000 12 863 XCSE 20220608 14:52:03.454000 11 863 XCSE 20220608 14:52:03.454000 22 864 XCSE 20220608 15:04:28.760000 23 864 XCSE 20220608 15:23:22.609000 23 863 XCSE 20220608 15:32:12.284000 2 862 XCSE 20220608 15:38:15.818000 8 862 XCSE 20220608 15:38:15.818000 22 866 XCSE 20220608 15:53:56.643000 23 867 XCSE 20220608 16:01:12.894000 23 867 XCSE 20220608 16:04:29.786000 23 868 XCSE 20220608 16:10:43.530000 22 868 XCSE 20220608 16:18:21.771000 7 867 XCSE 20220608 16:30:08.074000 23 867 XCSE 20220608 16:30:08.074000 16 867 XCSE 20220608 16:30:08.074000 22 867 XCSE 20220608 16:40:36.012451 18 867 XCSE 20220608 16:43:09.640816 8 863 XCSE 20220609 9:00:12.937000 14 863 XCSE 20220609 9:00:12.937000 24 865 XCSE 20220609 9:19:10.257000 22 864 XCSE 20220609 9:23:58.001000 20 863 XCSE 20220609 9:27:57.792000 2 863 XCSE 20220609 9:27:57.792000 23 864 XCSE 20220609 9:47:52.870000 23 864 XCSE 20220609 9:54:29.296000 22 862 XCSE 20220609 9:54:29.316000 22 862 XCSE 20220609 9:59:20.825000 14 860 XCSE 20220609 10:31:48.388000 23 860 XCSE 20220609 10:35:03.093000 22 860 XCSE 20220609 10:35:03.093000 11 861 XCSE 20220609 10:35:03.113000 22 859 XCSE 20220609 10:45:52.287000 22 860 XCSE 20220609 10:45:52.296000 22 860 XCSE 20220609 10:54:22.825000 10 860 XCSE 20220609 11:20:26.060669 10 860 XCSE 20220609 11:20:26.060687 10 860 XCSE 20220609 11:20:26.060693 10 860 XCSE 20220609 11:20:26.060785 10 860 XCSE 20220609 11:20:26.077342 10 860 XCSE 20220609 11:20:26.078930 22 865 XCSE 20220609 11:36:33.739000 46 872 XCSE 20220609 12:25:55.446000 30 874 XCSE 20220609 12:46:19.565000 23 873 XCSE 20220609 12:56:40.837000 23 877 XCSE 20220609 13:05:09.666000 4 876 XCSE 20220609 13:11:34.866000 19 876 XCSE 20220609 13:11:34.866000 21 877 XCSE 20220609 13:45:31.872000 23 878 XCSE 20220609 13:46:22.679000 23 875 XCSE 20220609 13:49:43.050000 22 874 XCSE 20220609 14:06:08.863000 23 873 XCSE 20220609 14:24:24.102000 22 868 XCSE 20220609 14:25:24.290000 22 870 XCSE 20220609 14:35:40.275000 22 872 XCSE 20220609 14:42:45.785000 23 871 XCSE 20220609 14:53:53.449000 12 866 XCSE 20220609 15:06:04.435000 22 868 XCSE 20220609 15:06:49.122000 1 867 XCSE 20220609 15:31:22.907000 21 867 XCSE 20220609 15:31:22.907000 14 865 XCSE 20220609 15:37:59.835000 14 865 XCSE 20220609 15:37:59.883000 23 867 XCSE 20220609 15:45:59.606000 23 867 XCSE 20220609 15:46:52.635000 22 870 XCSE 20220609 15:53:23.774000 51 872 XCSE 20220609 16:01:21.172000 22 871 XCSE 20220609 16:07:08.654000 23 870 XCSE 20220609 16:07:09.639000 23 869 XCSE 20220609 16:12:48.674000 8 873 XCSE 20220609 16:20:11.397000 4 873 XCSE 20220609 16:20:11.397000 19 873 XCSE 20220609 16:20:37.710000 45 873 XCSE 20220609 16:20:49.285000 21 873 XCSE 20220609 16:27:11.752000 3 873 XCSE 20220609 16:30:21.758000 19 873 XCSE 20220609 16:30:21.758000 22 872 XCSE 20220609 16:30:39.416000 22 874 XCSE 20220609 16:38:35.280000 13 873 XCSE 20220609 16:39:50.475000 9 873 XCSE 20220609 16:39:50.475000 22 863 XCSE 20220610 9:00:13.249000 6 861 XCSE 20220610 9:04:52.897000 10 861 XCSE 20220610 9:04:52.897000 6 861 XCSE 20220610 9:04:52.897000 21 863 XCSE 20220610 9:17:44.589000 4 863 XCSE 20220610 9:17:44.589000 23 861 XCSE 20220610 9:20:41.842000 23 860 XCSE 20220610 9:21:40.739000 23 860 XCSE 20220610 9:24:15.318000 13 857 XCSE 20220610 9:48:22.794000 23 853 XCSE 20220610 9:57:36.736000 23 853 XCSE 20220610 10:00:01.427000 22 851 XCSE 20220610 10:01:47.419000 22 851 XCSE 20220610 10:17:24.506000 23 850 XCSE 20220610 10:20:12.630000 23 846 XCSE 20220610 10:25:33.581000 23 846 XCSE 20220610 10:34:33.750000 19 844 XCSE 20220610 10:42:28.872000 4 844 XCSE 20220610 10:42:28.872000 23 842 XCSE 20220610 10:50:01.911000 9 844 XCSE 20220610 11:18:28.826000 46 848 XCSE 20220610 11:29:13.118000 22 850 XCSE 20220610 11:29:59.591000 23 847 XCSE 20220610 11:47:38.942000 24 846 XCSE 20220610 12:03:03.915000 11 845 XCSE 20220610 12:16:27.988000 20 844 XCSE 20220610 12:37:16.429000 26 844 XCSE 20220610 12:37:16.445000 22 843 XCSE 20220610 12:37:18.325000 22 843 XCSE 20220610 12:46:17.288000 22 844 XCSE 20220610 12:57:32.277000 9 844 XCSE 20220610 13:06:34.617000 2 843 XCSE 20220610 13:26:30.297000 3 843 XCSE 20220610 13:26:34.522000 17 843 XCSE 20220610 13:26:34.522000 18 843 XCSE 20220610 13:30:44.560000 5 843 XCSE 20220610 13:30:44.560000 23 842 XCSE 20220610 13:31:46.130000 17 845 XCSE 20220610 14:06:39.789000 23 846 XCSE 20220610 14:18:49.844000 23 846 XCSE 20220610 14:22:23.618000 3 846 XCSE 20220610 14:30:01.109000 20 846 XCSE 20220610 14:30:01.109000 3 845 XCSE 20220610 14:30:01.149000 22 842 XCSE 20220610 14:31:08.318000 22 844 XCSE 20220610 14:34:08.129000 22 841 XCSE 20220610 14:39:07.058000 22 838 XCSE 20220610 14:53:55.509000 23 835 XCSE 20220610 15:07:16.504000 23 835 XCSE 20220610 15:19:19.100000 22 834 XCSE 20220610 15:21:54.642000 23 833 XCSE 20220610 15:28:49.286000 22 835 XCSE 20220610 15:34:42.100000 22 836 XCSE 20220610 15:56:39.463000 21 836 XCSE 20220610 15:56:39.487000 1 836 XCSE 20220610 15:56:39.487000 23 837 XCSE 20220610 16:01:13.347000 22 836 XCSE 20220610 16:05:25.912000 23 836 XCSE 20220610 16:07:40.365000 16 836 XCSE 20220610 16:11:23.489000 6 836 XCSE 20220610 16:11:23.489000 23 835 XCSE 20220610 16:13:25.089000 17 827 XCSE 20220610 16:28:26.511000 5 827 XCSE 20220610 16:28:26.511000 23 828 XCSE 20220610 16:34:18.439000 22 827 XCSE 20220610 16:36:25.456000 6 828 XCSE 20220610 16:39:50.583000

