Date 22.08.2022

Share buy-back programme - week 33

The share buy-back programme runs from and including 4 August 2022 up to and including 25 July 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 35,000 802.89 28,101,300 15 August 2022 5,400 806.22 4,353,588 16 August 2022 5,400 807.73 4,361,742 17 August 2022 5,200 809.26 4,208,152 18 August 2022 5,000 804.24 4,021,200 19 August 2022 5,000 807.23 4,036,150 Total under the share buy-back programme 61,000 804.63 49,082,132 Bought back under share buy-back programme executed in the period 3 February 2022 - 28 July 2022 453,227 814.12 368,979,244 Total bought back 514,227 812.99 418,061,376

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

514,227 shares under the present share buy-back programmes corresponding to 1.8 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 26 803 XCSE 20220815 9:10:32.182000 25 803 XCSE 20220815 9:10:32.275000 22 804 XCSE 20220815 9:16:30.861000 4 804 XCSE 20220815 9:16:30.861000 18 804 XCSE 20220815 9:16:30.861000 34 804 XCSE 20220815 9:18:11.901000 12 804 XCSE 20220815 9:22:07.203000 67 804 XCSE 20220815 9:22:07.203000 50 806 XCSE 20220815 9:32:03.258000 31 805 XCSE 20220815 9:32:03.295000 19 805 XCSE 20220815 9:32:03.295000 60 806 XCSE 20220815 9:32:03.297000 47 806 XCSE 20220815 9:32:03.297000 75 809 XCSE 20220815 9:49:23.333000 107 809 XCSE 20220815 9:49:23.373000 9 809 XCSE 20220815 9:50:56.546000 5 809 XCSE 20220815 9:50:56.546000 36 809 XCSE 20220815 9:50:56.546000 42 808 XCSE 20220815 9:52:08.878000 9 808 XCSE 20220815 9:52:08.878000 49 810 XCSE 20220815 10:05:37.023000 32 810 XCSE 20220815 10:05:37.023000 6 810 XCSE 20220815 10:07:41.086000 18 810 XCSE 20220815 10:07:41.086000 24 810 XCSE 20220815 10:09:21.220000 20 810 XCSE 20220815 10:11:25.548000 4 810 XCSE 20220815 10:11:25.548000 2 810 XCSE 20220815 10:22:25.851000 26 810 XCSE 20220815 10:26:28.138000 25 810 XCSE 20220815 10:32:20.262000 23 810 XCSE 20220815 10:32:20.262000 1 810 XCSE 20220815 10:32:20.262000 28 810 XCSE 20220815 10:32:20.262000 8 810 XCSE 20220815 10:35:02.201000 42 810 XCSE 20220815 10:35:02.201000 39 812 XCSE 20220815 10:39:23.405000 22 812 XCSE 20220815 10:39:23.405000 2 812 XCSE 20220815 10:39:23.405000 70 812 XCSE 20220815 10:41:37.823000 7 812 XCSE 20220815 10:41:37.823000 51 812 XCSE 20220815 10:43:46.959000 2 811 XCSE 20220815 10:44:18.998000 16 811 XCSE 20220815 10:44:18.998000 7 811 XCSE 20220815 10:44:18.998000 25 810 XCSE 20220815 10:44:56.382000 17 809 XCSE 20220815 10:45:00.611000 39 810 XCSE 20220815 10:47:00.722000 10 810 XCSE 20220815 10:48:25.923000 38 810 XCSE 20220815 10:52:33.879000 31 810 XCSE 20220815 10:55:19.455000 26 810 XCSE 20220815 11:00:02.305000 50 811 XCSE 20220815 11:00:25.505000 20 810 XCSE 20220815 11:05:21.679000 7 810 XCSE 20220815 11:09:11.507000 4 810 XCSE 20220815 11:09:11.507000 20 810 XCSE 20220815 11:17:02.211000 19 810 XCSE 20220815 11:17:02.211000 1 810 XCSE 20220815 11:17:02.211000 25 810 XCSE 20220815 11:17:02.211000 11 810 XCSE 20220815 11:17:02.211000 18 809 XCSE 20220815 11:27:15.326000 1 809 XCSE 20220815 11:27:15.326000 11 809 XCSE 20220815 11:27:15.326000 25 809 XCSE 20220815 11:27:15.326000 19 809 XCSE 20220815 11:27:15.326000 25 809 XCSE 20220815 11:27:15.326000 75 808 XCSE 20220815 11:27:17.124000 25 807 XCSE 20220815 11:38:37.325000 24 807 XCSE 20220815 11:38:37.325000 24 807 XCSE 20220815 11:38:37.325000 69 807 XCSE 20220815 12:03:08.568000 47 807 XCSE 20220815 12:04:10.265000 9 807 XCSE 20220815 12:10:57.850000 13 807 XCSE 20220815 12:11:43.240000 22 807 XCSE 20220815 12:11:43.240000 44 807 XCSE 20220815 12:11:43.240000 1 807 XCSE 20220815 12:18:02.306000 49 807 XCSE 20220815 12:18:02.306000 68 808 XCSE 20220815 12:28:36.650000 5 808 XCSE 20220815 12:28:36.650000 23 808 XCSE 20220815 12:28:36.650000 27 808 XCSE 20220815 12:28:36.650000 50 808 XCSE 20220815 12:28:36.765000 26 807 XCSE 20220815 12:30:26.505000 70 809 XCSE 20220815 13:14:23.765000 70 809 XCSE 20220815 13:14:23.807000 70 809 XCSE 20220815 13:23:43.894000 5 809 XCSE 20220815 13:23:43.961000 5 809 XCSE 20220815 13:23:43.961000 101 808 XCSE 20220815 13:27:21.452000 9 807 XCSE 20220815 13:27:39.893000 92 807 XCSE 20220815 13:27:39.912000 105 806 XCSE 20220815 13:48:02.302000 27 806 XCSE 20220815 13:48:02.302000 70 806 XCSE 20220815 13:48:02.324000 60 807 XCSE 20220815 13:48:02.324000 36 807 XCSE 20220815 13:48:02.324000 4 806 XCSE 20220815 13:48:03.923000 9 806 XCSE 20220815 13:48:03.923000 6 806 XCSE 20220815 13:48:03.923000 5 807 XCSE 20220815 13:48:03.923000 16 807 XCSE 20220815 13:48:14.079000 8 807 XCSE 20220815 13:48:14.079000 4 807 XCSE 20220815 13:48:14.079000 41 805 XCSE 20220815 13:48:54.882000 6 805 XCSE 20220815 13:51:34.901000 56 804 XCSE 20220815 13:52:35.138000 2 804 XCSE 20220815 13:52:35.138000 15 804 XCSE 20220815 13:52:35.138000 90 804 XCSE 20220815 13:52:35.161000 92 804 XCSE 20220815 14:06:33.998000 1 803 XCSE 20220815 14:17:49.456000 43 803 XCSE 20220815 14:22:07.267000 1 803 XCSE 20220815 14:22:09.195000 15 803 XCSE 20220815 14:31:33.361000 21 803 XCSE 20220815 14:31:33.361000 12 803 XCSE 20220815 14:31:33.361000 2 803 XCSE 20220815 14:31:33.361000 25 803 XCSE 20220815 14:36:24.800000 2 803 XCSE 20220815 14:36:24.800000 10 803 XCSE 20220815 14:36:24.800000 26 803 XCSE 20220815 14:41:23.389000 12 803 XCSE 20220815 14:41:23.389000 7 803 XCSE 20220815 14:41:23.389000 21 803 XCSE 20220815 14:41:23.389000 20 803 XCSE 20220815 14:41:23.389000 2 803 XCSE 20220815 14:41:23.389000 16 803 XCSE 20220815 14:41:23.389000 26 802 XCSE 20220815 14:53:33.694000 7 802 XCSE 20220815 14:53:33.694000 21 802 XCSE 20220815 14:53:33.694000 14 802 XCSE 20220815 14:53:33.694000 16 802 XCSE 20220815 14:53:33.694000 6 802 XCSE 20220815 14:53:33.694000 8 802 XCSE 20220815 14:53:33.694000 2 802 XCSE 20220815 14:53:33.694000 103 803 XCSE 20220815 15:29:33.771000 3 804 XCSE 20220815 15:29:33.781000 40 803 XCSE 20220815 15:34:38.994000 1 803 XCSE 20220815 15:34:38.994000 27 803 XCSE 20220815 15:34:38.994000 10 803 XCSE 20220815 15:34:38.994000 23 802 XCSE 20220815 15:36:08.857000 11 802 XCSE 20220815 15:39:27.933000 23 802 XCSE 20220815 15:39:27.933000 12 802 XCSE 20220815 15:39:27.933000 3 802 XCSE 20220815 15:39:27.933000 19 803 XCSE 20220815 15:50:32.768000 50 803 XCSE 20220815 15:50:37.358000 29 803 XCSE 20220815 15:50:37.358000 47 802 XCSE 20220815 15:52:29.392000 3 802 XCSE 20220815 15:58:00.853000 25 802 XCSE 20220815 15:58:00.853000 25 802 XCSE 20220815 15:58:00.853000 4 802 XCSE 20220815 16:00:24.504000 22 802 XCSE 20220815 16:00:24.504000 45 804 XCSE 20220815 16:03:20.086000 50 804 XCSE 20220815 16:03:20.086000 16 804 XCSE 20220815 16:03:20.086000 4 804 XCSE 20220815 16:03:20.086000 5 804 XCSE 20220815 16:03:20.086000 45 804 XCSE 20220815 16:03:20.086000 32 804 XCSE 20220815 16:03:20.086000 6 804 XCSE 20220815 16:03:20.086000 48 804 XCSE 20220815 16:03:20.086000 70 804 XCSE 20220815 16:03:20.128000 14 804 XCSE 20220815 16:03:20.128000 70 804 XCSE 20220815 16:03:30.154000 76 804 XCSE 20220815 16:15:42.876000 25 804 XCSE 20220815 16:15:42.876000 26 803 XCSE 20220815 16:20:08.433000 54 803 XCSE 20220815 16:20:08.433000 25 803 XCSE 20220815 16:20:08.433000 76 805 XCSE 20220815 16:33:20.905000 11 805 XCSE 20220815 16:46:41.518800 20 805 XCSE 20220815 16:46:41.518824 20 805 XCSE 20220815 16:46:41.518836 19 805 XCSE 20220815 16:46:41.518836 50 805 XCSE 20220815 16:46:41.537043 140 805 XCSE 20220815 16:46:41.537075 19 805 XCSE 20220815 16:46:41.539368 31 805 XCSE 20220815 16:46:41.562378 37 805 XCSE 20220815 16:47:08.251588 13 805 XCSE 20220815 16:47:08.256923 13 805 XCSE 20220815 16:47:08.268291 18 805 XCSE 20220815 16:47:42.244728 19 805 XCSE 20220815 16:47:42.244813 18 805 XCSE 20220815 16:47:42.244813 50 805 XCSE 20220815 16:47:42.266205 50 805 XCSE 20220815 16:47:42.266234 29 805 XCSE 20220815 16:47:43.818050 1 805 XCSE 20220815 16:48:17.211706 26 804 XCSE 20220816 9:01:02.188000 26 804 XCSE 20220816 9:01:02.188000 31 803 XCSE 20220816 9:03:00.540000 17 803 XCSE 20220816 9:03:00.561000 1 803 XCSE 20220816 9:03:00.561000 113 810 XCSE 20220816 9:09:52.194000 77 810 XCSE 20220816 9:09:52.194000 25 809 XCSE 20220816 9:09:52.219000 15 811 XCSE 20220816 9:15:08.649000 2 811 XCSE 20220816 9:17:25.848000 22 811 XCSE 20220816 9:17:25.848000 28 811 XCSE 20220816 9:18:43.327000 100 810 XCSE 20220816 9:24:54.288000 60 810 XCSE 20220816 9:24:54.293000 47 810 XCSE 20220816 9:24:54.293000 25 809 XCSE 20220816 9:24:56.322000 25 808 XCSE 20220816 9:24:59.850000 27 806 XCSE 20220816 9:32:42.654000 26 806 XCSE 20220816 9:32:42.654000 13 806 XCSE 20220816 9:42:19.388000 39 806 XCSE 20220816 9:42:19.388000 61 806 XCSE 20220816 9:42:19.411000 76 808 XCSE 20220816 9:54:19.208000 25 807 XCSE 20220816 10:00:11.007000 74 807 XCSE 20220816 10:00:11.007000 1 807 XCSE 20220816 10:00:38.503000 23 807 XCSE 20220816 10:04:32.318000 23 807 XCSE 20220816 10:04:32.318000 3 807 XCSE 20220816 10:04:32.318000 50 807 XCSE 20220816 10:05:22.931000 16 805 XCSE 20220816 10:06:14.428000 37 805 XCSE 20220816 10:06:14.428000 27 806 XCSE 20220816 10:10:12.491000 49 806 XCSE 20220816 10:10:39.417000 27 806 XCSE 20220816 10:10:39.417000 25 806 XCSE 20220816 10:16:25.121000 51 806 XCSE 20220816 10:16:25.121000 5 805 XCSE 20220816 10:16:47.361000 5 805 XCSE 20220816 10:17:37.627000 17 805 XCSE 20220816 10:17:37.627000 27 805 XCSE 20220816 10:17:37.627000 26 806 XCSE 20220816 10:21:57.153000 70 810 XCSE 20220816 10:43:31.932000 18 810 XCSE 20220816 10:43:31.932000 1 810 XCSE 20220816 10:45:08.417000 18 810 XCSE 20220816 10:45:08.417000 24 810 XCSE 20220816 10:47:24.422000 9 810 XCSE 20220816 10:50:28.223000 16 810 XCSE 20220816 10:50:28.223000 74 810 XCSE 20220816 10:56:16.174000 60 812 XCSE 20220816 11:07:05.393000 125 812 XCSE 20220816 11:10:02.086000 50 812 XCSE 20220816 11:10:02.086000 50 812 XCSE 20220816 11:10:02.152000 30 813 XCSE 20220816 11:15:39.287000 75 816 XCSE 20220816 11:34:00.490000 13 815 XCSE 20220816 11:34:00.526000 38 815 XCSE 20220816 11:34:00.526000 23 814 XCSE 20220816 11:36:14.286000 3 814 XCSE 20220816 11:36:14.286000 25 814 XCSE 20220816 11:36:14.286000 28 814 XCSE 20220816 11:50:16.776000 47 814 XCSE 20220816 11:50:16.776000 8 816 XCSE 20220816 12:20:10.228000 50 816 XCSE 20220816 12:20:10.228000 6 816 XCSE 20220816 12:20:10.228000 30 814 XCSE 20220816 12:30:38.932000 18 814 XCSE 20220816 12:30:38.932000 26 814 XCSE 20220816 12:30:38.932000 47 814 XCSE 20220816 12:30:38.955000 11 812 XCSE 20220816 12:33:22.246000 132 815 XCSE 20220816 12:52:28.496000 25 816 XCSE 20220816 12:58:28.675000 18 816 XCSE 20220816 13:05:39.260000 129 815 XCSE 20220816 13:25:02.261000 77 814 XCSE 20220816 13:25:02.288000 47 814 XCSE 20220816 13:25:02.288000 30 815 XCSE 20220816 13:34:28.865000 45 815 XCSE 20220816 13:34:28.865000 27 814 XCSE 20220816 13:42:07.076000 4 814 XCSE 20220816 13:42:47.643000 18 814 XCSE 20220816 13:42:47.643000 25 812 XCSE 20220816 13:54:58.039000 25 811 XCSE 20220816 14:01:22.960000 27 810 XCSE 20220816 14:08:49.854000 27 809 XCSE 20220816 14:15:58.903000 27 809 XCSE 20220816 14:20:43.307000 25 808 XCSE 20220816 14:29:14.369000 50 807 XCSE 20220816 14:34:04.166000 200 806 XCSE 20220816 14:34:04.166748 25 805 XCSE 20220816 14:46:16.614000 24 805 XCSE 20220816 14:46:16.614000 25 805 XCSE 20220816 14:46:16.614000 26 804 XCSE 20220816 14:54:36.751000 26 805 XCSE 20220816 14:59:13.348000 96 804 XCSE 20220816 15:03:45.458770 3 804 XCSE 20220816 15:07:52.461366 25 804 XCSE 20220816 15:10:38.507000 25 804 XCSE 20220816 15:10:38.507000 50 804 XCSE 20220816 15:10:38.507355 51 804 XCSE 20220816 15:10:38.507374 26 803 XCSE 20220816 15:18:19.111000 25 803 XCSE 20220816 15:18:19.111000 25 803 XCSE 20220816 15:24:43.096000 300 803 XCSE 20220816 15:24:43.096842 49 804 XCSE 20220816 15:33:00.831000 12 803 XCSE 20220816 15:34:16.899000 27 803 XCSE 20220816 15:38:21.132000 25 803 XCSE 20220816 15:40:47.192000 25 803 XCSE 20220816 15:50:12.051000 24 803 XCSE 20220816 15:50:12.067000 25 803 XCSE 20220816 15:51:09.773000 26 803 XCSE 20220816 15:51:35.696000 26 803 XCSE 20220816 16:02:38.942000 200 803 XCSE 20220816 16:02:57.295362 27 803 XCSE 20220816 16:02:57.315000 25 804 XCSE 20220816 16:03:53.113000 25 803 XCSE 20220816 16:08:30.491000 3 803 XCSE 20220816 16:21:01.066000 23 803 XCSE 20220816 16:21:01.066000 300 802 XCSE 20220816 16:33:30.745932 452 805 XCSE 20220816 16:41:01.719114 10 805 XCSE 20220816 16:41:01.719114 47 812 XCSE 20220817 9:05:35.765000 3 812 XCSE 20220817 9:05:35.765000 60 812 XCSE 20220817 9:05:35.788000 39 812 XCSE 20220817 9:05:35.788000 15 813 XCSE 20220817 9:06:18.751000 26 814 XCSE 20220817 9:06:24.625000 5 818 XCSE 20220817 9:10:29.136000 60 818 XCSE 20220817 9:11:11.091000 17 818 XCSE 20220817 9:11:11.091000 49 817 XCSE 20220817 9:11:27.339000 25 818 XCSE 20220817 9:12:15.445000 10 817 XCSE 20220817 9:14:01.085000 16 817 XCSE 20220817 9:14:01.085000 15 816 XCSE 20220817 9:20:28.825000 10 816 XCSE 20220817 9:20:28.825000 24 816 XCSE 20220817 9:20:28.825000 19 815 XCSE 20220817 9:23:50.262000 8 815 XCSE 20220817 9:23:50.262000 26 815 XCSE 20220817 9:23:50.262000 16 814 XCSE 20220817 9:23:50.286000 8 814 XCSE 20220817 9:23:50.286000 26 814 XCSE 20220817 9:23:50.287000 99 816 XCSE 20220817 9:33:46.831000 26 814 XCSE 20220817 9:41:39.535000 26 814 XCSE 20220817 9:41:39.535000 27 814 XCSE 20220817 9:41:39.535000 46 811 XCSE 20220817 9:44:52.469000 30 811 XCSE 20220817 9:44:52.469000 26 811 XCSE 20220817 9:55:31.645000 25 811 XCSE 20220817 9:55:31.645000 26 811 XCSE 20220817 9:55:31.645000 8 810 XCSE 20220817 9:56:30.486000 19 810 XCSE 20220817 9:56:30.486000 25 810 XCSE 20220817 9:56:30.486000 51 810 XCSE 20220817 10:01:07.527000 25 810 XCSE 20220817 10:01:07.527000 26 810 XCSE 20220817 10:01:07.527000 25 809 XCSE 20220817 10:01:14.137000 1 809 XCSE 20220817 10:01:14.137000 25 810 XCSE 20220817 10:12:57.827000 4 810 XCSE 20220817 10:12:57.827000 6 810 XCSE 20220817 10:17:14.987000 10 810 XCSE 20220817 10:17:24.303000 4 810 XCSE 20220817 10:25:35.856000 6 810 XCSE 20220817 10:25:35.856000 58 814 XCSE 20220817 10:34:22.070000 29 814 XCSE 20220817 10:34:22.070000 28 814 XCSE 20220817 10:34:22.070000 131 813 XCSE 20220817 10:34:23.098000 49 812 XCSE 20220817 10:35:05.815000 27 811 XCSE 20220817 10:35:05.853000 26 810 XCSE 20220817 10:43:57.702000 8 810 XCSE 20220817 10:43:57.702000 27 810 XCSE 20220817 10:43:57.702000 21 810 XCSE 20220817 11:00:33.261000 26 810 XCSE 20220817 11:00:33.261000 25 812 XCSE 20220817 11:06:48.123000 24 812 XCSE 20220817 11:10:22.449000 16 812 XCSE 20220817 11:13:41.457000 9 812 XCSE 20220817 11:13:41.457000 15 812 XCSE 20220817 11:19:01.480000 10 812 XCSE 20220817 11:19:01.480000 23 812 XCSE 20220817 11:22:56.222000 2 812 XCSE 20220817 11:22:56.222000 26 810 XCSE 20220817 11:24:03.437000 23 810 XCSE 20220817 11:24:03.437000 1 810 XCSE 20220817 11:24:03.437000 25 810 XCSE 20220817 11:24:03.437000 76 809 XCSE 20220817 11:28:35.385000 75 812 XCSE 20220817 12:02:10.697000 103 812 XCSE 20220817 12:05:48.954000 78 811 XCSE 20220817 12:15:24.081000 1 811 XCSE 20220817 12:15:24.081000 5 811 XCSE 20220817 12:15:24.081000 21 811 XCSE 20220817 12:15:24.081000 73 810 XCSE 20220817 12:15:28.293000 25 810 XCSE 20220817 12:15:28.293000 56 810 XCSE 20220817 12:26:27.224000 19 810 XCSE 20220817 12:26:27.224000 25 810 XCSE 20220817 12:26:27.224000 74 809 XCSE 20220817 12:34:29.105000 25 809 XCSE 20220817 12:34:29.105000 25 810 XCSE 20220817 12:51:18.852000 25 810 XCSE 20220817 12:51:18.852000 26 809 XCSE 20220817 12:59:10.414000 24 809 XCSE 20220817 12:59:10.414000 26 809 XCSE 20220817 12:59:10.414000 29 809 XCSE 20220817 12:59:10.414000 26 809 XCSE 20220817 12:59:10.414000 26 809 XCSE 20220817 12:59:10.414000 27 809 XCSE 20220817 12:59:10.414000 76 809 XCSE 20220817 13:08:45.268000 26 809 XCSE 20220817 13:08:45.268000 40 808 XCSE 20220817 13:08:46.364000 10 808 XCSE 20220817 13:08:46.364000 25 808 XCSE 20220817 13:08:46.384000 5 808 XCSE 20220817 13:09:38.543000 46 807 XCSE 20220817 13:13:38.372000 25 807 XCSE 20220817 13:13:38.372000 26 809 XCSE 20220817 13:24:02.225000 74 809 XCSE 20220817 13:24:02.225000 24 808 XCSE 20220817 13:31:24.538000 25 808 XCSE 20220817 13:31:24.538000 25 808 XCSE 20220817 13:31:24.538000 25 808 XCSE 20220817 13:31:24.538000 76 809 XCSE 20220817 14:10:21.488000 26 809 XCSE 20220817 14:10:21.488000 25 809 XCSE 20220817 14:10:21.488000 14 809 XCSE 20220817 14:10:21.512000 25 808 XCSE 20220817 14:24:39.718000 51 808 XCSE 20220817 14:24:39.718000 25 808 XCSE 20220817 14:24:39.718000 24 807 XCSE 20220817 14:24:39.755000 2 807 XCSE 20220817 14:24:39.755000 26 806 XCSE 20220817 14:24:42.979000 70 808 XCSE 20220817 14:26:18.803000 8 808 XCSE 20220817 14:26:18.803000 27 808 XCSE 20220817 14:26:18.824000 26 807 XCSE 20220817 14:27:55.269000 25 806 XCSE 20220817 14:30:00.117000 25 805 XCSE 20220817 14:43:43.060000 24 805 XCSE 20220817 14:43:43.060000 25 805 XCSE 20220817 14:43:43.060000 24 805 XCSE 20220817 14:43:43.060000 24 805 XCSE 20220817 14:43:43.060000 27 805 XCSE 20220817 14:43:43.060000 10 808 XCSE 20220817 14:51:41.280000 19 808 XCSE 20220817 14:51:41.280000 20 807 XCSE 20220817 14:57:00.593000 28 807 XCSE 20220817 14:57:00.593000 77 805 XCSE 20220817 14:59:58.463000 25 805 XCSE 20220817 14:59:58.463000 1 805 XCSE 20220817 15:09:21.018000 24 805 XCSE 20220817 15:09:21.018000 97 807 XCSE 20220817 15:24:17.397000 76 807 XCSE 20220817 15:24:17.397000 89 807 XCSE 20220817 15:24:18.021000 11 807 XCSE 20220817 15:24:18.021000 25 807 XCSE 20220817 15:24:18.021000 14 806 XCSE 20220817 15:31:57.646000 11 806 XCSE 20220817 15:31:57.646000 42 806 XCSE 20220817 15:43:00.136000 20 806 XCSE 20220817 15:44:25.355000 1 806 XCSE 20220817 15:45:18.115000 8 807 XCSE 20220817 15:46:00.098000 23 807 XCSE 20220817 15:46:00.098000 12 806 XCSE 20220817 15:46:38.121000 49 807 XCSE 20220817 15:50:13.954000 34 807 XCSE 20220817 15:50:25.732000 6 807 XCSE 20220817 15:50:40.070000 19 807 XCSE 20220817 15:50:40.070000 25 807 XCSE 20220817 15:50:40.070000 2 807 XCSE 20220817 15:50:40.086000 200 806 XCSE 20220817 15:53:24.690339 1 805 XCSE 20220817 16:31:26.224000 77 805 XCSE 20220817 16:31:32.079000 19 805 XCSE 20220817 16:31:32.101000 29 805 XCSE 20220817 16:31:32.143000 18 805 XCSE 20220817 16:31:32.143000 70 805 XCSE 20220817 16:32:58.119000 70 805 XCSE 20220817 16:32:59.256000 1 805 XCSE 20220817 16:32:59.256000 70 805 XCSE 20220817 16:33:09.282000 12 805 XCSE 20220817 16:33:09.324000 55 805 XCSE 20220817 16:33:09.324000 24 805 XCSE 20220817 16:34:08.238000 24 805 XCSE 20220817 16:35:04.725000 5 805 XCSE 20220817 16:39:34.378000 97 804 XCSE 20220817 16:41:34.194172 200 806 XCSE 20220818 9:10:02.436360 300 806 XCSE 20220818 9:20:14.439867 26 804 XCSE 20220818 10:02:20.020000 25 803 XCSE 20220818 10:09:41.607000 26 803 XCSE 20220818 10:15:35.118000 31 803 XCSE 20220818 10:19:30.900000 25 803 XCSE 20220818 10:19:30.900000 25 802 XCSE 20220818 10:20:44.005000 24 802 XCSE 20220818 10:20:44.005000 25 801 XCSE 20220818 10:21:18.808000 7 801 XCSE 20220818 10:28:32.969000 60 803 XCSE 20220818 10:38:12.566000 18 803 XCSE 20220818 10:38:12.566000 60 803 XCSE 20220818 10:38:12.588000 27 803 XCSE 20220818 10:38:18.004000 1 803 XCSE 20220818 10:38:47.340000 23 803 XCSE 20220818 10:38:47.340000 24 803 XCSE 20220818 10:39:11.446000 60 802 XCSE 20220818 10:40:03.886000 13 802 XCSE 20220818 10:40:03.886000 25 802 XCSE 20220818 10:40:03.886000 3 802 XCSE 20220818 10:40:03.886000 27 802 XCSE 20220818 10:40:03.921000 79 802 XCSE 20220818 10:51:27.361000 121 802 XCSE 20220818 10:51:27.361806 79 802 XCSE 20220818 10:51:34.359937 33 802 XCSE 20220818 11:02:44.840000 1 804 XCSE 20220818 11:13:08.011000 17 804 XCSE 20220818 11:13:08.011000 32 804 XCSE 20220818 11:13:08.011000 70 804 XCSE 20220818 11:13:08.011000 30 804 XCSE 20220818 11:13:08.011000 48 802 XCSE 20220818 11:16:09.364000 1 802 XCSE 20220818 11:16:09.364000 24 802 XCSE 20220818 11:16:09.364000 48 801 XCSE 20220818 11:24:34.394000 2 801 XCSE 20220818 11:24:34.394000 50 800 XCSE 20220818 11:38:30.425000 100 800 XCSE 20220818 11:45:26.975000 11 802 XCSE 20220818 11:46:39.920000 45 802 XCSE 20220818 11:46:39.920000 6 802 XCSE 20220818 11:48:01.324000 5 801 XCSE 20220818 11:52:18.185000 132 803 XCSE 20220818 12:05:43.211000 123 803 XCSE 20220818 12:15:05.233000 10 803 XCSE 20220818 12:15:05.233817 167 803 XCSE 20220818 12:15:05.233817 50 803 XCSE 20220818 12:50:58.536000 10 803 XCSE 20220818 12:50:58.536512 10 803 XCSE 20220818 12:50:58.536618 40 803 XCSE 20220818 12:50:58.536618 10 803 XCSE 20220818 12:50:58.536657 26 803 XCSE 20220818 12:53:32.303000 10 803 XCSE 20220818 12:53:32.303293 25 803 XCSE 20220818 13:00:32.602000 25 803 XCSE 20220818 13:00:32.602000 10 803 XCSE 20220818 13:00:32.602558 10 803 XCSE 20220818 13:00:32.619675 10 803 XCSE 20220818 13:00:32.636639 26 803 XCSE 20220818 13:00:33.623000 10 803 XCSE 20220818 13:00:33.623495 3 803 XCSE 20220818 13:00:33.623609 8 803 XCSE 20220818 13:29:10.548000 25 803 XCSE 20220818 13:32:29.556000 10 803 XCSE 20220818 13:35:28.538000 15 803 XCSE 20220818 13:35:28.538000 70 803 XCSE 20220818 14:39:05.066074 19 803 XCSE 20220818 14:39:05.066074 990 804 XCSE 20220818 15:19:22.678437 10 804 XCSE 20220818 15:19:22.678437 25 807 XCSE 20220818 16:01:40.126000 6 807 XCSE 20220818 16:10:02.765000 6 807 XCSE 20220818 16:10:02.765000 10 807 XCSE 20220818 16:11:53.363000 18 807 XCSE 20220818 16:11:53.363000 70 807 XCSE 20220818 16:12:51.835000 70 807 XCSE 20220818 16:14:45.464000 14 807 XCSE 20220818 16:14:45.533000 2 807 XCSE 20220818 16:15:52.607000 20 807 XCSE 20220818 16:15:52.665000 45 807 XCSE 20220818 16:15:52.665000 18 807 XCSE 20220818 16:15:52.763000 20 807 XCSE 20220818 16:15:52.763000 2 807 XCSE 20220818 16:24:01.531000 13 807 XCSE 20220818 16:24:01.531000 11 807 XCSE 20220818 16:24:03.002000 4 807 XCSE 20220818 16:24:06.318000 49 806 XCSE 20220818 16:26:54.308000 14 807 XCSE 20220818 16:27:53.233000 86 807 XCSE 20220818 16:27:53.233000 3 807 XCSE 20220818 16:30:03.947000 1 807 XCSE 20220818 16:30:04.007000 15 807 XCSE 20220818 16:30:04.007000 47 807 XCSE 20220818 16:30:04.007000 25 806 XCSE 20220818 16:31:32.381000 49 806 XCSE 20220818 16:31:32.381000 24 806 XCSE 20220818 16:31:32.381000 50 806 XCSE 20220818 16:31:32.381000 25 806 XCSE 20220818 16:31:32.381000 13 805 XCSE 20220818 16:33:28.584000 27 805 XCSE 20220818 16:33:28.584000 25 806 XCSE 20220818 16:37:10.980000 35 806 XCSE 20220818 16:37:17.385000 397 807 XCSE 20220818 16:41:13.638980 50 807 XCSE 20220818 16:41:13.638980 55 802 XCSE 20220819 9:03:20.037000 7 801 XCSE 20220819 9:03:20.064000 19 801 XCSE 20220819 9:03:20.064000 26 801 XCSE 20220819 9:05:03.456000 27 804 XCSE 20220819 9:05:55.947000 55 804 XCSE 20220819 9:13:04.163000 70 805 XCSE 20220819 9:13:04.185000 29 805 XCSE 20220819 9:13:04.185000 24 803 XCSE 20220819 9:14:53.737000 1 803 XCSE 20220819 9:14:53.737000 46 802 XCSE 20220819 9:19:42.311000 46 802 XCSE 20220819 9:19:47.480000 27 801 XCSE 20220819 9:20:05.351000 26 800 XCSE 20220819 9:23:14.660000 26 800 XCSE 20220819 9:23:14.660000 27 799 XCSE 20220819 9:27:49.898000 82 801 XCSE 20220819 9:42:24.443000 34 803 XCSE 20220819 9:44:41.932000 50 803 XCSE 20220819 9:44:41.932000 20 802 XCSE 20220819 9:47:16.952000 65 802 XCSE 20220819 9:49:36.082000 18 802 XCSE 20220819 9:51:48.040000 37 802 XCSE 20220819 9:51:48.040000 25 803 XCSE 20220819 9:58:45.696000 26 803 XCSE 20220819 9:58:45.696000 28 803 XCSE 20220819 9:58:45.720000 26 807 XCSE 20220819 10:08:05.332000 35 805 XCSE 20220819 10:09:32.758000 19 805 XCSE 20220819 10:09:32.759000 27 805 XCSE 20220819 10:10:54.933000 25 805 XCSE 20220819 10:15:54.732000 3 805 XCSE 20220819 10:15:54.732000 25 805 XCSE 20220819 10:17:25.190000 29 805 XCSE 20220819 10:17:25.190000 1 804 XCSE 20220819 10:25:20.297000 25 804 XCSE 20220819 10:25:20.297000 9 804 XCSE 20220819 10:25:20.304000 78 804 XCSE 20220819 10:26:11.030000 51 804 XCSE 20220819 10:28:18.429000 27 803 XCSE 20220819 10:30:18.435000 27 803 XCSE 20220819 10:30:18.498000 27 803 XCSE 20220819 10:31:11.095000 26 800 XCSE 20220819 10:35:33.770000 27 800 XCSE 20220819 10:36:20.045000 51 800 XCSE 20220819 10:49:46.548000 50 800 XCSE 20220819 10:49:46.570000 1 800 XCSE 20220819 10:49:46.570000 27 800 XCSE 20220819 10:51:36.493000 9 800 XCSE 20220819 10:54:14.236000 45 803 XCSE 20220819 11:17:02.061000 3 805 XCSE 20220819 11:26:24.886000 25 805 XCSE 20220819 11:26:24.886000 18 805 XCSE 20220819 11:26:24.886000 22 805 XCSE 20220819 11:30:19.120000 1 805 XCSE 20220819 11:30:19.120000 4 805 XCSE 20220819 11:30:19.120000 25 805 XCSE 20220819 11:34:29.563000 32 805 XCSE 20220819 11:43:26.111000 1 805 XCSE 20220819 11:44:36.583000 20 805 XCSE 20220819 11:50:17.048000 7 805 XCSE 20220819 11:50:17.048000 25 805 XCSE 20220819 11:50:40.028000 1 805 XCSE 20220819 11:50:40.028000 51 806 XCSE 20220819 11:56:00.623000 54 806 XCSE 20220819 12:13:15.416000 27 806 XCSE 20220819 12:13:15.416000 26 806 XCSE 20220819 12:13:15.416000 53 808 XCSE 20220819 12:18:17.385000 52 807 XCSE 20220819 12:42:56.840000 5 806 XCSE 20220819 12:49:02.064000 50 806 XCSE 20220819 12:49:02.064000 9 805 XCSE 20220819 12:53:57.602000 7 805 XCSE 20220819 12:56:13.572000 1 805 XCSE 20220819 13:03:48.309000 51 807 XCSE 20220819 13:13:02.026000 1 808 XCSE 20220819 13:44:46.957000 26 807 XCSE 20220819 13:48:02.453000 25 807 XCSE 20220819 13:48:02.453000 70 807 XCSE 20220819 13:48:02.492000 6 806 XCSE 20220819 13:52:53.375000 27 808 XCSE 20220819 14:22:34.659000 100 808 XCSE 20220819 14:22:34.681000 22 808 XCSE 20220819 14:22:35.784000 2 808 XCSE 20220819 14:22:35.785000 3 808 XCSE 20220819 14:22:35.806000 3 808 XCSE 20220819 14:22:35.810000 2 808 XCSE 20220819 14:22:35.831000 19 808 XCSE 20220819 14:22:35.831000 28 808 XCSE 20220819 14:37:28.017000 3 808 XCSE 20220819 14:37:28.017000 24 808 XCSE 20220819 14:37:28.017000 13 808 XCSE 20220819 14:37:28.062000 126 810 XCSE 20220819 14:45:39.093000 1 812 XCSE 20220819 15:13:49.684000 57 812 XCSE 20220819 15:13:49.684000 11 812 XCSE 20220819 15:16:06.167000 2 812 XCSE 20220819 15:16:06.167000 2 812 XCSE 20220819 15:16:06.167000 2 812 XCSE 20220819 15:16:06.167000 82 813 XCSE 20220819 15:33:22.634000 49 813 XCSE 20220819 15:33:22.634000 70 813 XCSE 20220819 15:33:22.634000 1 813 XCSE 20220819 15:33:22.634000 1 813 XCSE 20220819 15:33:22.634000 1 814 XCSE 20220819 15:33:32.481000 25 814 XCSE 20220819 15:33:32.481000 1 814 XCSE 20220819 15:34:57.041000 18 814 XCSE 20220819 15:35:00.145000 1 814 XCSE 20220819 15:35:00.145000 23 814 XCSE 20220819 15:36:31.476000 10 814 XCSE 20220819 15:36:31.476000 105 812 XCSE 20220819 15:37:43.873000 10 812 XCSE 20220819 15:40:12.405000 45 812 XCSE 20220819 15:40:12.405000 27 812 XCSE 20220819 15:40:12.405000 27 811 XCSE 20220819 15:41:01.952000 40 809 XCSE 20220819 16:02:24.982965 40 809 XCSE 20220819 16:05:25.596452 40 809 XCSE 20220819 16:05:25.613201 40 809 XCSE 20220819 16:17:45.690074 93 809 XCSE 20220819 16:17:45.690074 40 809 XCSE 20220819 16:17:45.706906 31 809 XCSE 20220819 16:17:45.706979 9 809 XCSE 20220819 16:17:45.707000 40 809 XCSE 20220819 16:17:45.707831 27 809 XCSE 20220819 16:17:45.708364 13 809 XCSE 20220819 16:17:45.730545 40 809 XCSE 20220819 16:17:45.731027 17 809 XCSE 20220819 16:17:48.203388 23 809 XCSE 20220819 16:17:48.203413 18 809 XCSE 20220819 16:17:48.267325 22 809 XCSE 20220819 16:19:21.513042 20 809 XCSE 20220819 16:20:29.074348 20 809 XCSE 20220819 16:24:43.116459 4 809 XCSE 20220819 16:24:43.133483 36 809 XCSE 20220819 16:24:43.155446 13 809 XCSE 20220819 16:24:43.178587 27 809 XCSE 20220819 16:24:45.150792 50 810 XCSE 20220819 16:35:36.946466 50 810 XCSE 20220819 16:35:36.946489 3 810 XCSE 20220819 16:35:36.946495 50 810 XCSE 20220819 16:35:36.963769 50 810 XCSE 20220819 16:35:36.964697 50 810 XCSE 20220819 16:35:36.984215 50 810 XCSE 20220819 16:35:37.004729 43 810 XCSE 20220819 16:35:47.222905 7 810 XCSE 20220819 16:35:47.222929 50 810 XCSE 20220819 16:35:48.058308 2 810 XCSE 20220819 16:35:48.058308 50 810 XCSE 20220819 16:36:27.086117 2 810 XCSE 20220819 16:36:31.494219 50 810 XCSE 20220819 16:36:31.494219 32 810 XCSE 20220819 16:38:47.603883 17 810 XCSE 20220819 16:39:49.938929 499 810 XCSE 20220819 16:46:07.999121 1 810 XCSE 20220819 16:46:07.999121 2 810 XCSE 20220819 16:46:08.558143 50 810 XCSE 20220819 16:46:08.558143 32 810 XCSE 20220819 16:46:11.235548

