Börsiteade Robus Athletic OÜ vabatahtliku reservi loomine 30.12.2022 võttis Robus Athletic OÜ ainuosanik Robus Group AS vastu otsuse, millega muutis Robus Athletic OÜ põhikirja nähes seal ette võimaluse vabatahtliku reservi loomiseks ning otsustas luua vabatahtliku reservi, mille suurus on 730 000 eurot. Vabatahtlik reserv moodustatakse mitterahalise sissemaksega reservi summas 730 000 eurot. Mitterahalise sissemakse esemeks on Robus Group AS poolt Robus Athletic OÜ-le antud laenude nõue kogusummas 730 000 eurot, mis tuleneb poolte vahel 21.04.2022, 09.06.2022, 18.07.2022, 17.08.2022, 05.10.2022, 22.11.2022 ja 29.12.2022 sõlmitud laenulepingutest. Vabatahtlik reserv loodi seisuga 30.12.2022. Robus Athletic OÜ uus põhikiri on lisatud käesolevale teatele. Robus on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on veebipõhise innovaatilise ja interaktiivse treeningplatvormi arendus ja nutika spordiinventari müük ning tootearendus. Mikk-Alvar Olle

Robus juhatuse liige

Tel: +372 529 9018

E-mail: mikk@robusathletics.com

