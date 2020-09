Financials CHF USD Sales 2020 61 538 M 67 871 M 67 871 M Net income 2020 15 030 M 16 577 M 16 577 M Net cash 2020 3 301 M 3 640 M 3 640 M P/E ratio 2020 19,4x Yield 2020 2,82% Capitalization 282 B 311 B 311 B EV / Sales 2020 4,53x EV / Sales 2021 4,24x Nbr of Employees 97 735 Free-Float 83,6% Chart ROCHE HOLDING AG Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends ROCHE HOLDING AG Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Neutral Neutral Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus BUY Number of Analysts 24 Average target price 379,32 CHF Last Close Price 330,00 CHF Spread / Highest target 26,4% Spread / Average Target 14,9% Spread / Lowest Target -1,52% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Severin Schwan Chief Executive Officer & Executive Director Christoph Franz Chairman Alan Hippe Chief Financial & Information Technology Officer Paul Bulcke Non-Executive Director André S. Hoffmann Vice Chairman Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) ROCHE HOLDING AG 5.10% 311 009 JOHNSON & JOHNSON 1.70% 389 079 MERCK & CO., INC. -7.47% 213 670 PFIZER, INC. -7.94% 200 437 NOVARTIS AG -10.99% 198 272 ABBVIE INC. 2.20% 158 306