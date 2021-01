ROCTOOL ROCTOOL: INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL 05-Jan-2021 / 18:00 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. Communiqué de presse Mardi 5 janvier 2021 INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés financiers Place de cotation : Euronext Growth Paris Mnémonique : ALROC ??ligible : PEA PME Code ISIN : FR0010523167 Site web : www.roctool.com [1] Date Nombre total d'actions Nombre total de composant le capital social droits de vote 31 décembre 2020 4 524 827 5 448 024 Contacts Relations investisseurs / Presse Aelyon Advisors - Valentine Boivin Tél. : +33 1 75 77 54 65 Email : roctool@aelium.fr Fichier PDF dépôt réglementaire Document : ROCTOOL - INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL [2] Langue : Français Entreprise : ROCTOOL Savoie Technolac Modul R 73370 LE BOURGET DU LAC France Internet : www.roctool.com ISIN : FR0010523167 Ticker Euronext : ALROC Catégorie AMF : Total du nombre de droits de vote et du capital / Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital EQS News ID : 1158482 Fin du communiqué EQS News-Service 1158482 05-Jan-2021 CET/CEST 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8156588a80fd7d4ffdd83f8380e95355&application_id=1158482&site_id=vwd&application_name=news 2: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=524878f1795b2455c0cc0c678bd44973&application_id=1158482&site_id=vwd&application_name=news

