Royal BAM N : Q2

BAM rapporteert eerste-halfjaarprestaties in lijn met handelsbericht 2 juli; verwacht positief gecorrigeerd resultaat vóór belastingen voor tweede helft 2020

Koninklijke BAM Groep nv rapporteert voor de eerste helft van 2020 een gecorrigeerd verlies vóór belastingen van € 134 miljoen, in lijn met de verwachte bandbreedte van € 130 - € 150 miljoen zoals op 2 juli gemeld. De resultaten werden aanzienlijk beïnvloed door de buitengewone omstandigheden, veroorzaakt door Covid-19. Dit komt tot uitdrukking in een omzetdaling in het tweede kwartaal van € 360 miljoen, of 19 procent, in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Bovendien werden de resultaten geraakt door verliezen bij BAM International (€ 56 miljoen), de Keulse metroschikking (€ 36 miljoen) en achterblijvende prestaties bij het Duitse bouw- en Nederlandse infrabedrijf. Het Nederlandse bouw- en vastgoedbedrijf, het Britse infrabedrijf en BAM PPP presteerden goed. De kaspositie van BAM verbeterde verder gedurende het tweede kwartaal, ondersteund door Covid-19-overheidsmaatregelen, kosten- en uitgavenbesparingen en de gedeeltelijke overdracht van pps-investeringen. Het proces tot afbouw van BAM International is in gang gezet. Op grond van de huidige markt- en Covid-19-omstandigheden en de sterke orderportefeuille verwacht BAM voor de tweede helft van 2020 een positief gecorrigeerd resultaat vóór belastingen.

Bedrijfsopbrengsten namen af met 10% in het eerste halfjaar tot € 3,1 miljard, vooral door impact Covid-19

Covid-19 Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen -€ 133.6 miljoen, door Covid-19, Keulse metroschikking en onderpresterende bedrijven

-€ 133.6 miljoen, door Covid-19, Keulse metroschikking en onderpresterende bedrijven Maatregelen genomen om achterblijvende prestaties aan te pakken en risico's te verminderen, waaronder starten van proces om BAM International af te bouwen

Nettoverlies van € 235 miljoen, inclusief € 116 miljoen non-cash afwaarderingen, voornamelijk op goodwill en actieve belastinglatenties

non-cash afwaarderingen, voornamelijk op goodwill en actieve belastinglatenties Kaspositie versterkt tot € 1,3 miljard, inclusief € 400 miljoen van de volledig getrokken doorlopend-kredietfaciliteit

doorlopend-kredietfaciliteit Vrijstelling ('waiver') verkregen van banken op rente- en 'leverage'-ratio

'leverage'-ratio Kapitaalratio op 11,3%, geraakt door nettoverlies, alsook door verlenging van balans, gedeeltelijk gecompenseerd door pps-gerelateerde verhoging van eigen vermogen

pps-gerelateerde verhoging van eigen vermogen Orderportefeuille in tweede kwartaal gestegen met 5% tot € 13,3 miljard

Kerncijfers 1stehalfjaar 1stehalfjaar Boekjaar (in € miljoen, tenzij anders aangegeven) 2020 2019 2019 Bedrijfsopbrengsten 3.108 3.454 7.209 Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 1 -133,6 -27,2 74,1 Marge gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 1 -4,3% -0,8% 1,0% Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders -234,5 -52,4 11,8 Handelswerkkapitaal-efficiency2 -12,1% -9,1% -10,4% Orderportefeuille (ultimo) 13.300 12.800 12.700

Voor herstructurering, bijzondere waardeverminderingen en eenmalige pensioenlast. Het gemiddelde van vier kwartalen handelswerkkapitaal gedeeld door de opbrengsten over vier kwartalen.

Frans den Houter, CFO / ad interim CEO van Koninklijke BAM Groep:

'Dit is een uitdagend halfjaar geweest, in het bijzonder vanwege de impact van Covid-19 in combinatie met achterblijvende prestaties van enkele bedrijfsonderdelen. Met veilig werken als topprioriteit, hebben wij ons gericht op kostenverlaging, behoud van kasmiddelen en het versterken van de liquiditeit. We zijn