Rumo S A : AGE - Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão

Inexistência de Ações Emitidas pela Incorporadora . A Operação será realizada sem a emissão de novas ações pela Incorporadora. Frações de Ações da Incorporadora . Como a Operação será realizada sem a emissão de novas ações pela Incorporadora, não haverá frações de ações a serem consolidadas.

7. CÁLCULO DA RELAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO PARA FINS COMPARATIVOS

8.1 Inexigibilidade da Relação de Substituição para Fins Comparativos. Conforme parecer do Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários no âmbito do processo 19957.011351/2017-21, são inaplicáveis as avaliações dos patrimônios líquidos de incorporadora e da incorporada para fins da comparação da relação de substituição prevista no artigo 264 da Lei das S.A., em operações de incorporação de controlada subsidiária integral por controladora companhia aberta, uma vez que, inexistindo acionista não controlador, não estaria presente a condição fundamental prevista no dispositivo. Dessa forma, considerando que a Incorporadora é, na presente data, titular da totalidade do capital social da Farovia, aplica-se a orientação contida no parecer supramencionado, sendo inaplicáveis as avaliações dos patrimônios líquidos para fins da comparação da relação de substituição prevista no artigo 264 da Lei das S.A.

8. DATA DE EFICÁCIA DA OPERAÇÃO E ELEMENTOS PATRIMONIAIS ATIVOS E PASSIVOS

8.1. [As Partes acordam que, não obstante a data da assembleia geral extraordinária que

aprovará a Operação, a data da eficácia da Operação será considerada, para todos os fins de direito, a data de 31 de dezembro de 2022 (<Data da Eficácia da Operação=).

Elementos Patrimoniais Ativos e Passivos . Na Data da Eficácia da Operação, será vertida para a Incorporadora, a título universal e sem solução de continuidade, a totalidade dos elementos patrimoniais, ativos e passivos, integrantes do patrimônio da Incorporada. Cancelamento de Investimento . Na Data da Eficácia da Operação, os investimentos da Incorporadora na Incorporada serão cancelados e substituídos pelos ativos e passivos que compõem o patrimônio da Incorporada, que serão absorvidos pela Incorporadora. A efetivação da Operação realizar-se-á por meio de lançamentos contábeis que substituam (i) os valores registrados pela Incorporadora em suas demonstrações financeiras a título de investimentos ou provisão relativa à Incorporada por (ii) uma alocação linha a linha dos ativos e passivos a serem absorvidos.

AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DA INCORPORADA E TRATAMENTO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Empresa Avaliadora . Consoante disposto no artigo 226 da Lei das S.A., as Partes contrataram a SOPARC - AUDITORES E CONSULTORES S.S. LTDA. , com sede na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.132.733/0001-78 e no Conselho

Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 2SP020874/O-6(<Empresa Avaliadora=), para a elaboração do laudo de avaliação do valor contábil do patrimônio líquido da

Incorporada (<Laudo de Avaliação Contábil=).