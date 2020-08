Sabaf S p A : Deposito della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020

Comunicato stampa Ospitaletto (BS), 27 agosto 2020

Deposito della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020

Si rende noto che la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020 è a disposizione del pubblico presso la sede sociale ed è inoltre consultabile sul sito www.sabaf.it, sezione Investitori.

Il documento è altresì disponibile sul sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations Media relations Gianluca Beschi Talia Godino - +39 348 3499793 tel. +39 030 6843236 tgodino@twistergroup.it gianluca.beschi@sabaf.it Arnaldo Ragozzino - + 39 335 6978581 www.sabaf.it aragozzino@twistergroup.it

Fondata nei primi anni '50, SABAF è cresciuta costantemente fino a divenire oggi uno tra i primi produttori mondiali di componenti per elettrodomestici. La produzione si articola su tre linee principali: componenti per la cottura a gas (rubinetti e bruciatori), cerniere e componenti elettronici. Il know-how tecnologico, la flessibilità produttiva e la capacità di offrire una vasta gamma di componenti - progettati anche in base alle necessità delle singole case produttrici di cucine, di piani e di forni da incasso, e in linea con le caratteristiche specifiche dei diversi mercati di riferimento - rappresentano fondamentali punti di forza di SABAF in un settore a forte specializzazione in cui la domanda è in continua evoluzione e sempre più orientata verso prodotti che garantiscono assoluta affidabilità e sicurezza. Il Gruppo Sabaf impiega circa 1.000 dipendenti ed è attivo con la Capogruppo SABAF S.p.A. e con le controllate Sabaf do Brasil, Sabaf Turchia e Sabaf Cina, attive nella produzione di bruciatori domestici, A.R.C., che produce bruciatori per la cottura professionale, Faringosi Hinges e C.M.I., leader nella produzione di cerniere per forni e lavastoviglie e Okida, operante nel settore della componentistica elettronica per elettrodomestici.