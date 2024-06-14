June 14 (Reuters) -
* FITCH RATINGS: EU TARIFFS ON CHINESE EVS WILL NOT AFFECT MARKET, POTENTIAL RETALIATION IS KEY
* FITCH: IF CHINA RETALIATES WITH MEASURES COVERING OTHER TYPES OF VEHICLES OR OTHER INDUSTRIAL SECTORS, GERMAN AUTOMAKERS WOULD BE MOST AFFECTED.
* FITCH- WE EXPECT GERMAN AUTOMAKERS' EXISTING HEADROOM TO HELP ABSORB THESE PRESSURES WITHOUT THEIR RATINGS BEING AFFECTED
* FITCH RATINGS- IMPACT OF POTENTIAL BROADER MEASURES WOULD WEIGH ON GERMAN AUTOMAKERS' MARGINS AND CASH FLOW GENERATION Source text for Eikon: