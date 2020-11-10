Sampo Oyj Result Of Sampo's Offering Of Nordea Shares

TIDMSAMPO
SAMPO PLC STOCK EXCHANGE RELEASE 10 November 2020 at 11:35 pm
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED
STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION IN
WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW
Result of Sampo's offering of Nordea shares
As announced on 10 November 2020, Sampo has successfully sold 162
million Nordea shares in an accelerated bookbuild offering to
institutional investors.
The transaction price was EUR 7.25 per share, resulting in gross
proceeds of EUR 1,174 million. Sampo will incur an accounting loss of
EUR 222 million from the transaction for the last quarter of 2020.
After the transaction, Sampo holds 642,924,782 Nordea shares,
corresponding to 15.9 per cent of all shares and voting rights in
Nordea. In connection with the offering, Sampo has entered into a
lock-up undertaking, under which it has, subject to certain exceptions,
agreed not to sell any Nordea shares for a period ending at 9 May 2021.
Goldman Sachs International and Citigroup Global Markets Europe AG acted
as Joint Bookrunners in the transaction.
SAMPO PLC
Jarmo Salonen
Head of Investor Relations and Group Communications
tel. +358 10 516 0030
Maria Silander
Communications Manager, Media Relations
tel. +358 10 516 0031
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Distribution:
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London Stock Exchange
The principal media
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www.sampo.com
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11-10-20 1650ET