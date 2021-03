Financials EUR USD Sales 2020 36 401 M 43 758 M 43 758 M Net income 2020 12 136 M 14 588 M 14 588 M Net Debt 2020 7 987 M 9 601 M 9 601 M P/E ratio 2020 7,89x Yield 2020 4,20% Capitalization 96 013 M 116 B 115 B EV / Sales 2020 2,86x EV / Sales 2021 2,78x Nbr of Employees 100 409 Free-Float 88,9% Chart SANOFI Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends SANOFI Short Term Mid-Term Long Term Trends Bearish Bearish Bearish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 26 Average target price 100,19 € Last Close Price 76,42 € Spread / Highest target 53,1% Spread / Average Target 31,1% Spread / Lowest Target -8,40% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Name Title Paul Hudson Chief Executive Officer & Director Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon Chief Financial Officer & Executive Vice President Serge Weinberg Chairman John C. Reed EVP & Global Head-Research & Development Nestle Frank Global Head-Immunology Therapeutic Research Area Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) SANOFI -2.90% 115 776 JOHNSON & JOHNSON 1.23% 418 801 ROCHE HOLDING AG -2.83% 281 718 NOVARTIS AG -4.73% 196 893 ABBVIE INC. 1.18% 191 439 PFIZER INC. -9.02% 187 968