Homepage Equities France Euronext Paris Sanofi News Summary SAN FR0000120578 SANOFI (SAN) Add to my list Report Report Real-time Euronext Paris - 01/31 11:39:28 am 92.75 EUR -1.60% 05:18p SANOFI : Disclosure of trading in own shares PU 11:03a European ADRs Nudge Higher in Monday Trading MT 10:43a WALL STREET STOCK EXCHANGE : A difficult month for Wall Street finally ends Summary Quotes Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions Summary Most relevant All News Analyst Reco. Other languages Press Releases Official Publications Sector news MarketScreener Strategies Sanofi: Disclosure of trading in own shares 01/31/2022 | 05:18pm EST Send by mail :

Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Disclosure of trading in own shares Sanofi a French société anonyme with a registered share capital of €2,526,866,030 Registered office: 54, rue La Boétie - 75008 Paris - France Registered at the Paris Commercial and Companies Registry under number 395 030 844 Pursuant to applicable law on share repurchases, Sanofi declares the following purchases of its own shares from 24 January 2022 to 28 January 2022 Aggregated presentation by day and by market Identity code of the financial Total daily volume (in Daily weighted average Market (MIC Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the transaction purchase price of the instrument number of shares) Code) shares SANOFI 549300E9PC51EN656011 24/01/2022 FR0000120578 180000 90.04 XPAR SANOFI 549300E9PC51EN656011 24/01/2022 FR0000120578 0 CEUX SANOFI 549300E9PC51EN656011 24/01/2022 FR0000120578 0 TQEM SANOFI 549300E9PC51EN656011 24/01/2022 FR0000120578 0 AQUEU SANOFI 549300E9PC51EN656011 25/01/2022 FR0000120578 160000 89.83 XPAR SANOFI 549300E9PC51EN656011 25/01/2022 FR0000120578 0 CEUX SANOFI 549300E9PC51EN656011 25/01/2022 FR0000120578 0 TQEM SANOFI 549300E9PC51EN656011 25/01/2022 FR0000120578 0 AQUEU SANOFI 549300E9PC51EN656011 26/01/2022 FR0000120578 70000 91.69 XPAR SANOFI 549300E9PC51EN656011 26/01/2022 FR0000120578 0 CEUX SANOFI 549300E9PC51EN656011 26/01/2022 FR0000120578 0 TQEM SANOFI 549300E9PC51EN656011 26/01/2022 FR0000120578 0 AQUEU SANOFI 549300E9PC51EN656011 27/01/2022 FR0000120578 108569 92.21 XPAR SANOFI 549300E9PC51EN656011 27/01/2022 FR0000120578 0 CEUX SANOFI 549300E9PC51EN656011 27/01/2022 FR0000120578 0 TQEM SANOFI 549300E9PC51EN656011 27/01/2022 FR0000120578 0 AQUEU SANOFI 549300E9PC51EN656011 28/01/2022 FR0000120578 300000 94.09 XPAR SANOFI 549300E9PC51EN656011 28/01/2022 FR0000120578 0 CEUX SANOFI 549300E9PC51EN656011 28/01/2022 FR0000120578 0 TQEM SANOFI 549300E9PC51EN656011 28/01/2022 FR0000120578 0 AQUEU * Rounded to two decimal places TOTAL 818 569 91.91 Name of the Issuer Identity code of the Issuer Name of the Broker Identity code of the Broker Day/Hour of the transaction Identity code of the Price per unit Currency Quantity bought Identity code Reference number of Purpose of the buyback (CET) financial instrument of the Market the transaction SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:01:03 FR0000120578 90.3800 EUR 184 XPAR 22024XJjhnx Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:01:03 FR0000120578 90.3800 EUR 55 XPAR 22024XJjhnw Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:01:03 FR0000120578 90.3700 EUR 127 XPAR 22024XJjhny Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:01:03 FR0000120578 90.3600 EUR 76 XPAR 22024XJjhnz Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:01:04 FR0000120578 90.3200 EUR 66 XPAR 22024XJjhoa Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:01:16 FR0000120578 90.4900 EUR 60 XPAR 22024XJjhpi Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:01:16 FR0000120578 90.4800 EUR 40 XPAR 22024XJjhpj Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:01:20 FR0000120578 90.4800 EUR 41 XPAR 22024XJjhpn Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:01:39 FR0000120578 90.6000 EUR 91 XPAR 22024XJjhqh Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:01:39 FR0000120578 90.5900 EUR 60 XPAR 22024XJjhqi Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:01:50 FR0000120578 90.5500 EUR 38 XPAR 22024XJjhr5 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:01:50 FR0000120578 90.5600 EUR 57 XPAR 22024XJjhr4 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:02:16 FR0000120578 90.6500 EUR 143 XPAR 22024XJjhu3 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:02:16 FR0000120578 90.6400 EUR 65 XPAR 22024XJjhu4 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:02:26 FR0000120578 90.6400 EUR 80 XPAR 22024XJjhus Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:02:29 FR0000120578 90.6400 EUR 38 XPAR 22024XJjhv1 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:02:42 FR0000120578 90.6800 EUR 40 XPAR 22024XJjhvg Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:02:42 FR0000120578 90.6900 EUR 63 XPAR 22024XJjhvf Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:02:46 FR0000120578 90.6600 EUR 47 XPAR 22024XJjhvl Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:02:53 FR0000120578 90.6500 EUR 55 XPAR 22024XJjhvu Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:03:03 FR0000120578 90.6000 EUR 45 XPAR 22024XJjhwv Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:04:16 FR0000120578 90.8400 EUR 75 XPAR 22024XJji2z Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:04:17 FR0000120578 90.9000 EUR 75 XPAR 22024XJji30 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:04:17 FR0000120578 90.9000 EUR 47 XPAR 22024XJji31 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:04:40 FR0000120578 90.9300 EUR 90 XPAR 22024XJji4q Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:04:40 FR0000120578 90.9400 EUR 75 XPAR 22024XJji4r Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:04:52 FR0000120578 90.9600 EUR 120 XPAR 22024XJji5k Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:04:57 FR0000120578 90.9700 EUR 75 XPAR 22024XJji5r Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:05:09 FR0000120578 90.9600 EUR 279 XPAR 22024XJji7o Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:05:10 FR0000120578 90.9500 EUR 157 XPAR 22024XJji7q Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:05:11 FR0000120578 90.9300 EUR 40 XPAR 22024XJji7t Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:05:11 FR0000120578 90.9400 EUR 68 XPAR 22024XJji7s Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:05:26 FR0000120578 90.8600 EUR 47 XPAR 22024XJji96 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:05:34 FR0000120578 90.8500 EUR 83 XPAR 22024XJjia2 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:05:34 FR0000120578 90.8400 EUR 37 XPAR 22024XJjia3 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:05:51 FR0000120578 90.8100 EUR 74 XPAR 22024XJjibm Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:05:52 FR0000120578 90.8000 EUR 48 XPAR 22024XJjibv Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:06:06 FR0000120578 90.8400 EUR 59 XPAR 22024XJjid0 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:06:06 FR0000120578 90.8300 EUR 39 XPAR 22024XJjid1 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:06:50 FR0000120578 91.0300 EUR 170 XPAR 22024XJjigc Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:06:50 FR0000120578 91.0200 EUR 74 XPAR 22024XJjigd Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:06:50 FR0000120578 91.0100 EUR 44 XPAR 22024XJjige Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:07:11 FR0000120578 91.1100 EUR 75 XPAR 22024XJjih6 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:07:11 FR0000120578 91.1000 EUR 50 XPAR 22024XJjih7 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:07:23 FR0000120578 91.1100 EUR 72 XPAR 22024XJjihj Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:07:41 FR0000120578 91.0900 EUR 52 XPAR 22024XJjiiq Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:07:43 FR0000120578 91.0500 EUR 52 XPAR 22024XJjiit Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:08:16 FR0000120578 91.0300 EUR 127 XPAR 22024XJjil4 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:08:16 FR0000120578 91.0300 EUR 4 XPAR 22024XJjil3 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:09:25 FR0000120578 91.1000 EUR 272 XPAR 22024XJjir1 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:09:25 FR0000120578 91.0900 EUR 111 XPAR 22024XJjir2 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:09:26 FR0000120578 91.0900 EUR 108 XPAR 22024XJjirk Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:09:32 FR0000120578 91.0800 EUR 80 XPAR 22024XJjis2 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:09:34 FR0000120578 91.0500 EUR 44 XPAR 22024XJjis4 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:09:41 FR0000120578 91.0300 EUR 49 XPAR 22024XJjisc Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:10:08 FR0000120578 90.9800 EUR 14 XPAR 22024XJjitd Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:10:11 FR0000120578 90.9800 EUR 96 XPAR 22024XJjitj Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:10:25 FR0000120578 90.9700 EUR 60 XPAR 22024XJjiun Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:10:25 FR0000120578 90.9700 EUR 18 XPAR 22024XJjium Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:10:25 FR0000120578 90.9600 EUR 50 XPAR 22024XJjiuo Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:10:35 FR0000120578 90.9500 EUR 64 XPAR 22024XJjiv1 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:11:17 FR0000120578 90.9700 EUR 107 XPAR 22024XJjixk Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:11:17 FR0000120578 90.9700 EUR 78 XPAR 22024XJjixn Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:11:54 FR0000120578 91.0400 EUR 194 XPAR 22024XJjiyy Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:11:57 FR0000120578 91.0300 EUR 100 XPAR 22024XJjizd Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:11:57 FR0000120578 91.0200 EUR 67 XPAR 22024XJjizf Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:12:05 FR0000120578 90.9700 EUR 42 XPAR 22024XJjj09 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:12:05 FR0000120578 90.9700 EUR 13 XPAR 22024XJjj07 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:13:11 FR0000120578 91.1300 EUR 246 XPAR 22024XJjj3x Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:13:55 FR0000120578 91.1900 EUR 265 XPAR 22024XJjj7t Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:13:55 FR0000120578 91.1800 EUR 75 XPAR 22024XJjj7v Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:13:55 FR0000120578 91.1800 EUR 40 XPAR 22024XJjj7w Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:13:56 FR0000120578 91.1700 EUR 81 XPAR 22024XJjj81 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:14:32 FR0000120578 91.1600 EUR 136 XPAR 22024XJjjb9 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:15:01 FR0000120578 91.2000 EUR 170 XPAR 22024XJjjcn Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:15:03 FR0000120578 91.2000 EUR 23 XPAR 22024XJjjcu Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:15:03 FR0000120578 91.2000 EUR 48 XPAR 22024XJjjct Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:15:03 FR0000120578 91.1900 EUR 47 XPAR 22024XJjjcv Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:15:15 FR0000120578 91.1400 EUR 83 XPAR 22024XJjjd2 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:15:21 FR0000120578 91.0900 EUR 39 XPAR 22024XJjjdv Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:15:30 FR0000120578 91.0800 EUR 58 XPAR 22024XJjjee Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:15:55 FR0000120578 91.0700 EUR 96 XPAR 22024XJjjfk Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:15:59 FR0000120578 91.0600 EUR 58 XPAR 22024XJjjg6 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:16:12 FR0000120578 91.0700 EUR 79 XPAR 22024XJjjh6 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:16:12 FR0000120578 91.0700 EUR 54 XPAR 22024XJjjh7 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:17:40 FR0000120578 91.0900 EUR 22 XPAR 22024XJjjpc Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:17:40 FR0000120578 91.0900 EUR 15 XPAR 22024XJjjpa Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:17:53 FR0000120578 91.1300 EUR 160 XPAR 22024XJjjqr Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:18:07 FR0000120578 91.1900 EUR 33 XPAR 22024XJjju1 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:18:07 FR0000120578 91.1900 EUR 75 XPAR 22024XJjjtz Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:18:08 FR0000120578 91.1700 EUR 293 XPAR 22024XJjjub Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:18:31 FR0000120578 91.2400 EUR 75 XPAR 22024XJjjvv Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:18:32 FR0000120578 91.2300 EUR 76 XPAR 22024XJjjw3 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:18:32 FR0000120578 91.2300 EUR 14 XPAR 22024XJjjw2 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:18:42 FR0000120578 91.2800 EUR 22 XPAR 22024XJjjwm Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:18:42 FR0000120578 91.2800 EUR 7 XPAR 22024XJjjwl Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:18:43 FR0000120578 91.2800 EUR 46 XPAR 22024XJjjwn Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:18:46 FR0000120578 91.2700 EUR 83 XPAR 22024XJjjws Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:18:46 FR0000120578 91.2700 EUR 33 XPAR 22024XJjjwr Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:19:01 FR0000120578 91.3100 EUR 80 XPAR 22024XJjjym Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:19:01 FR0000120578 91.3100 EUR 28 XPAR 22024XJjjyk Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:19:01 FR0000120578 91.3000 EUR 17 XPAR 22024XJjjyu Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:19:01 FR0000120578 91.3000 EUR 74 XPAR 22024XJjjys Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:19:16 FR0000120578 91.3100 EUR 68 XPAR 22024XJjjzu Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:19:16 FR0000120578 91.3000 EUR 37 XPAR 22024XJjjzv Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:19:23 FR0000120578 91.2100 EUR 46 XPAR 22024XJjk0k Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:19:38 FR0000120578 91.1200 EUR 57 XPAR 22024XJjk2f Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:19:39 FR0000120578 91.1100 EUR 49 XPAR 22024XJjk2i Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:19:45 FR0000120578 91.0800 EUR 42 XPAR 22024XJjk34 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:19:53 FR0000120578 91.0300 EUR 58 XPAR 22024XJjk47 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:20:12 FR0000120578 91.0700 EUR 99 XPAR 22024XJjk6k Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:20:18 FR0000120578 91.0700 EUR 70 XPAR 22024XJjk70 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:20:33 FR0000120578 91.0800 EUR 74 XPAR 22024XJjk85 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:20:36 FR0000120578 91.0600 EUR 51 XPAR 22024XJjk87 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:20:59 FR0000120578 91.0700 EUR 75 XPAR 22024XJjk96 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:21:04 FR0000120578 91.0600 EUR 69 XPAR 22024XJjk9d Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:21:04 FR0000120578 91.0600 EUR 1 XPAR 22024XJjk9c Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:21:06 FR0000120578 91.0600 EUR 58 XPAR 22024XJjk9j Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:21:11 FR0000120578 91.0400 EUR 50 XPAR 22024XJjk9q Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:21:23 FR0000120578 91.0500 EUR 12 XPAR 22024XJjkaq Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:21:23 FR0000120578 91.0500 EUR 75 XPAR 22024XJjkao Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:22:09 FR0000120578 91.0600 EUR 136 XPAR 22024XJjkfq Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:22:09 FR0000120578 91.0600 EUR 32 XPAR 22024XJjkfp Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:23:02 FR0000120578 91.0900 EUR 75 XPAR 22024XJjkk5 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:23:02 FR0000120578 91.0900 EUR 48 XPAR 22024XJjkk6 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:23:04 FR0000120578 91.0500 EUR 73 XPAR 22024XJjkkr Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:23:04 FR0000120578 91.0500 EUR 37 XPAR 22024XJjkkq Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:23:04 FR0000120578 91.0600 EUR 268 XPAR 22024XJjkkp Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:23:04 FR0000120578 91.0400 EUR 30 XPAR 22024XJjkkt Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:23:04 FR0000120578 91.0400 EUR 34 XPAR 22024XJjkks Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:24:20 FR0000120578 91.1300 EUR 59 XPAR 22024XJjkr3 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:24:28 FR0000120578 91.1400 EUR 75 XPAR 22024XJjkrn Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:24:28 FR0000120578 91.1400 EUR 34 XPAR 22024XJjkro Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:24:40 FR0000120578 91.1200 EUR 1 XPAR 22024XJjks3 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:24:40 FR0000120578 91.1200 EUR 294 XPAR 22024XJjks7 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:24:41 FR0000120578 91.1100 EUR 10 XPAR 22024XJjks8 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:24:45 FR0000120578 91.1300 EUR 141 XPAR 22024XJjkt1 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:24:46 FR0000120578 91.1200 EUR 65 XPAR 22024XJjkt3 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:25:04 FR0000120578 91.1100 EUR 93 XPAR 22024XJjku0 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:25:04 FR0000120578 91.0900 EUR 74 XPAR 22024XJjku1 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:25:09 FR0000120578 91.0800 EUR 6 XPAR 22024XJjkuc Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:25:09 FR0000120578 91.0800 EUR 45 XPAR 22024XJjkub Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:25:15 FR0000120578 91.0400 EUR 39 XPAR 22024XJjkut Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:25:15 FR0000120578 91.0400 EUR 5 XPAR 22024XJjkuy Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:25:47 FR0000120578 91.0300 EUR 74 XPAR 22024XJjkxh Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:25:47 FR0000120578 91.0400 EUR 55 XPAR 22024XJjkxf Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:25:54 FR0000120578 91.0400 EUR 67 XPAR 22024XJjkyq Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:25:56 FR0000120578 91.0300 EUR 40 XPAR 22024XJjkys Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:26:16 FR0000120578 91.0200 EUR 63 XPAR 22024XJjl14 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:26:16 FR0000120578 91.0200 EUR 33 XPAR 22024XJjl16 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:26:16 FR0000120578 91.0200 EUR 7 XPAR 22024XJjl15 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:27:09 FR0000120578 91.0300 EUR 175 XPAR 22024XJjlbu Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:27:38 FR0000120578 91.0500 EUR 67 XPAR 22024XJjlib Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:27:38 FR0000120578 91.0400 EUR 65 XPAR 22024XJjlic Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:27:53 FR0000120578 91.0300 EUR 108 XPAR 22024XJjlk6 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:28:16 FR0000120578 91.0200 EUR 114 XPAR 22024XJjloc Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:28:42 FR0000120578 91.0600 EUR 136 XPAR 22024XJjlrf Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:28:47 FR0000120578 91.0500 EUR 63 XPAR 22024XJjlrk Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:28:55 FR0000120578 91.0600 EUR 75 XPAR 22024XJjlt6 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:29:02 FR0000120578 91.0500 EUR 34 XPAR 22024XJjltl Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:29:02 FR0000120578 91.0500 EUR 5 XPAR 22024XJjltk Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:29:42 FR0000120578 91.0400 EUR 125 XPAR 22024XJjlw4 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:30:09 FR0000120578 91.0700 EUR 121 XPAR 22024XJjlzw Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:30:09 FR0000120578 91.0700 EUR 28 XPAR 22024XJjlzv Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:30:11 FR0000120578 91.0600 EUR 35 XPAR 22024XJjm05 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:30:11 FR0000120578 91.0600 EUR 33 XPAR 22024XJjm04 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:30:33 FR0000120578 91.1000 EUR 100 XPAR 22024XJjm1q Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:30:35 FR0000120578 91.0900 EUR 81 XPAR 22024XJjm1t Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:31:04 FR0000120578 91.0900 EUR 108 XPAR 22024XJjm4a Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:31:08 FR0000120578 91.0900 EUR 71 XPAR 22024XJjm4u Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:31:39 FR0000120578 91.0900 EUR 81 XPAR 22024XJjm6f Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:31:39 FR0000120578 91.0900 EUR 27 XPAR 22024XJjm6e Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:31:44 FR0000120578 91.0800 EUR 59 XPAR 22024XJjm6o Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:32:25 FR0000120578 91.1000 EUR 9 XPAR 22024XJjm9g Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:32:25 FR0000120578 91.1000 EUR 69 XPAR 22024XJjm9f Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:32:25 FR0000120578 91.1000 EUR 97 XPAR 22024XJjm9e Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:32:34 FR0000120578 91.0900 EUR 25 XPAR 22024XJjmat Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:32:37 FR0000120578 91.0900 EUR 98 XPAR 22024XJjmau Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:32:49 FR0000120578 91.0800 EUR 44 XPAR 22024XJjmbc Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:32:49 FR0000120578 91.0900 EUR 66 XPAR 22024XJjmbb Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:33:18 FR0000120578 91.0700 EUR 109 XPAR 22024XJjmei Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:33:19 FR0000120578 91.0600 EUR 68 XPAR 22024XJjmev Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:33:20 FR0000120578 91.0500 EUR 44 XPAR 22024XJjmf4 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:33:28 FR0000120578 91.0400 EUR 33 XPAR 22024XJjmge Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:33:43 FR0000120578 91.0500 EUR 91 XPAR 22024XJjmhp Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:33:54 FR0000120578 91.0400 EUR 50 XPAR 22024XJjmih Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:34:23 FR0000120578 91.1000 EUR 14 XPAR 22024XJjmkm Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:34:23 FR0000120578 91.1000 EUR 106 XPAR 22024XJjmkl Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:34:43 FR0000120578 91.0900 EUR 85 XPAR 22024XJjmlc Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:34:47 FR0000120578 91.0800 EUR 69 XPAR 22024XJjmlj Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:34:49 FR0000120578 91.0700 EUR 69 XPAR 22024XJjmlt Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:35:07 FR0000120578 91.0400 EUR 59 XPAR 22024XJjmny Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:35:07 FR0000120578 91.0400 EUR 12 XPAR 22024XJjmnz Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:35:19 FR0000120578 91.0300 EUR 65 XPAR 22024XJjmog Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:35:25 FR0000120578 91.0200 EUR 90 XPAR 22024XJjmor Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:35:43 FR0000120578 90.9500 EUR 57 XPAR 22024XJjmpu Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:36:12 FR0000120578 90.9500 EUR 81 XPAR 22024XJjmrb Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:36:29 FR0000120578 90.9600 EUR 136 XPAR 22024XJjmsa Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:36:35 FR0000120578 90.9600 EUR 61 XPAR 22024XJjmso Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:36:41 FR0000120578 90.9500 EUR 62 XPAR 22024XJjmt1 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:36:44 FR0000120578 90.9400 EUR 15 XPAR 22024XJjmtg Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:36:44 FR0000120578 90.9400 EUR 44 XPAR 22024XJjmti Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:37:30 FR0000120578 90.9400 EUR 157 XPAR 22024XJjmwx Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:38:07 FR0000120578 90.9400 EUR 168 XPAR 22024XJjmzh Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:38:08 FR0000120578 90.9300 EUR 102 XPAR 22024XJjmzi Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:38:29 FR0000120578 90.9400 EUR 38 XPAR 22024XJjn2w Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:38:29 FR0000120578 90.9400 EUR 38 XPAR 22024XJjn2x Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:38:30 FR0000120578 90.9300 EUR 72 XPAR 22024XJjn30 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:38:56 FR0000120578 90.9400 EUR 36 XPAR 22024XJjn4y Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:38:56 FR0000120578 90.9400 EUR 55 XPAR 22024XJjn4x Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:38:56 FR0000120578 90.9300 EUR 59 XPAR 22024XJjn4z Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:39:03 FR0000120578 90.9300 EUR 57 XPAR 22024XJjn5f Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:39:04 FR0000120578 90.9200 EUR 38 XPAR 22024XJjn5i Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:39:30 FR0000120578 90.9200 EUR 64 XPAR 22024XJjn76 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:39:30 FR0000120578 90.9100 EUR 43 XPAR 22024XJjn77 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:40:15 FR0000120578 90.9500 EUR 173 XPAR 22024XJjnag Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:40:15 FR0000120578 90.9500 EUR 12 XPAR 22024XJjnao Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:40:15 FR0000120578 90.9500 EUR 75 XPAR 22024XJjnan Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:41:20 FR0000120578 90.9700 EUR 224 XPAR 22024XJjnfl Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:41:20 FR0000120578 90.9700 EUR 96 XPAR 22024XJjnfw Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:41:25 FR0000120578 90.9700 EUR 65 XPAR 22024XJjng3 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:41:29 FR0000120578 90.9500 EUR 42 XPAR 22024XJjngf Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:41:39 FR0000120578 90.9400 EUR 54 XPAR 22024XJjnh9 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:42:03 FR0000120578 90.9100 EUR 50 XPAR 22024XJjnjg Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:42:05 FR0000120578 90.9100 EUR 73 XPAR 22024XJjnji Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:42:44 FR0000120578 90.9500 EUR 114 XPAR 22024XJjnn0 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:42:58 FR0000120578 90.9900 EUR 96 XPAR 22024XJjno9 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:43:01 FR0000120578 90.9800 EUR 75 XPAR 22024XJjnoi Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:43:11 FR0000120578 91.0300 EUR 51 XPAR 22024XJjnpq Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:43:19 FR0000120578 91.0100 EUR 44 XPAR 22024XJjnqz Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:43:28 FR0000120578 90.9900 EUR 47 XPAR 22024XJjnrw Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:43:41 FR0000120578 90.9800 EUR 52 XPAR 22024XJjnti Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:43:59 FR0000120578 90.9100 EUR 93 XPAR 22024XJjnvz Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:43:59 FR0000120578 90.9300 EUR 61 XPAR 22024XJjnw0 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:44:33 FR0000120578 90.9300 EUR 68 XPAR 22024XJjnyw Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:44:33 FR0000120578 90.9200 EUR 2 XPAR 22024XJjnyy Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:44:33 FR0000120578 90.9200 EUR 43 XPAR 22024XJjnyx Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:44:33 FR0000120578 90.9100 EUR 45 XPAR 22024XJjnyz Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:44:53 FR0000120578 90.8600 EUR 37 XPAR 22024XJjo0i Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:44:57 FR0000120578 90.8500 EUR 50 XPAR 22024XJjo1a Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:45:07 FR0000120578 90.8000 EUR 36 XPAR 22024XJjo3e Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:45:07 FR0000120578 90.8000 EUR 16 XPAR 22024XJjo3d Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:45:23 FR0000120578 90.7800 EUR 64 XPAR 22024XJjo4f Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:45:46 FR0000120578 90.7300 EUR 80 XPAR 22024XJjo67 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:45:55 FR0000120578 90.7200 EUR 58 XPAR 22024XJjo6l Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:46:04 FR0000120578 90.7100 EUR 60 XPAR 22024XJjo7g Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:46:08 FR0000120578 90.7200 EUR 50 XPAR 22024XJjo81 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:46:13 FR0000120578 90.7000 EUR 48 XPAR 22024XJjoao Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:46:14 FR0000120578 90.6900 EUR 5 XPAR 22024XJjoas Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:46:24 FR0000120578 90.6600 EUR 58 XPAR 22024XJjoc5 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:46:24 FR0000120578 90.6500 EUR 1 XPAR 22024XJjoc7 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:46:33 FR0000120578 90.6900 EUR 37 XPAR 22024XJjoch Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:46:39 FR0000120578 90.6700 EUR 37 XPAR 22024XJjod2 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:46:45 FR0000120578 90.6000 EUR 41 XPAR 22024XJjodg Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:46:53 FR0000120578 90.6100 EUR 41 XPAR 22024XJjoei Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:47:01 FR0000120578 90.6100 EUR 22 XPAR 22024XJjoeu Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:47:01 FR0000120578 90.6100 EUR 18 XPAR 22024XJjoet Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:47:12 FR0000120578 90.6300 EUR 50 XPAR 22024XJjog2 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:47:41 FR0000120578 90.6500 EUR 99 XPAR 22024XJjohz Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:48:03 FR0000120578 90.6600 EUR 130 XPAR 22024XJjokw Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:48:03 FR0000120578 90.6500 EUR 58 XPAR 22024XJjoky Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:48:07 FR0000120578 90.6600 EUR 42 XPAR 22024XJjol6 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:48:35 FR0000120578 90.6700 EUR 94 XPAR 22024XJjonn Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:48:35 FR0000120578 90.6600 EUR 63 XPAR 22024XJjonp Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:49:05 FR0000120578 90.6500 EUR 92 XPAR 22024XJjoqg Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:49:14 FR0000120578 90.6600 EUR 12 XPAR 22024XJjoqz Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:49:14 FR0000120578 90.6600 EUR 53 XPAR 22024XJjoqx Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:49:33 FR0000120578 90.6500 EUR 84 XPAR 22024XJjou6 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:49:59 FR0000120578 90.6500 EUR 112 XPAR 22024XJjoxs Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:50:04 FR0000120578 90.6400 EUR 59 XPAR 22024XJjoyc Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:50:04 FR0000120578 90.6400 EUR 23 XPAR 22024XJjoyb Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:50:04 FR0000120578 90.6300 EUR 62 XPAR 22024XJjoyd Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:50:19 FR0000120578 90.6200 EUR 67 XPAR 22024XJjozc Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:51:02 FR0000120578 90.6500 EUR 149 XPAR 22024XJjp15 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:51:08 FR0000120578 90.6400 EUR 95 XPAR 22024XJjp1w Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:51:08 FR0000120578 90.6300 EUR 47 XPAR 22024XJjp1x Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:52:00 FR0000120578 90.6700 EUR 180 XPAR 22024XJjp7w Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:52:00 FR0000120578 90.6600 EUR 110 XPAR 22024XJjp84 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:52:00 FR0000120578 90.6600 EUR 30 XPAR 22024XJjp83 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:52:11 FR0000120578 90.6300 EUR 41 XPAR 22024XJjp9m Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:52:11 FR0000120578 90.6200 EUR 23 XPAR 22024XJjpa3 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:52:18 FR0000120578 90.5500 EUR 41 XPAR 22024XJjpb4 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:52:18 FR0000120578 90.5400 EUR 1 XPAR 22024XJjpbb Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:52:50 FR0000120578 90.5900 EUR 9 XPAR 22024XJjpem Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:52:50 FR0000120578 90.5900 EUR 34 XPAR 22024XJjpel Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:52:58 FR0000120578 90.5900 EUR 32 XPAR 22024XJjpf0 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:52:58 FR0000120578 90.5900 EUR 60 XPAR 22024XJjpex Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:52:59 FR0000120578 90.5800 EUR 9 XPAR 22024XJjpf6 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:53:23 FR0000120578 90.6200 EUR 75 XPAR 22024XJjpig Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:53:23 FR0000120578 90.6200 EUR 65 XPAR 22024XJjpih Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:53:31 FR0000120578 90.6500 EUR 84 XPAR 22024XJjpj3 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:53:32 FR0000120578 90.6400 EUR 55 XPAR 22024XJjpjg Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:54:05 FR0000120578 90.6300 EUR 96 XPAR 22024XJjprj Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:54:18 FR0000120578 90.6300 EUR 108 XPAR 22024XJjpuk Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:54:18 FR0000120578 90.6300 EUR 8 XPAR 22024XJjpul Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:54:19 FR0000120578 90.6200 EUR 5 XPAR 22024XJjpuo Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:54:19 FR0000120578 90.6200 EUR 73 XPAR 22024XJjpun Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:54:28 FR0000120578 90.6000 EUR 61 XPAR 22024XJjpvj Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:54:47 FR0000120578 90.5800 EUR 60 XPAR 22024XJjpx7 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:54:48 FR0000120578 90.5700 EUR 48 XPAR 22024XJjpxe Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:54:58 FR0000120578 90.5800 EUR 52 XPAR 22024XJjpz8 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:55:36 FR0000120578 90.6600 EUR 107 XPAR 22024XJjq4s Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:55:43 FR0000120578 90.6600 EUR 70 XPAR 22024XJjq58 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:55:47 FR0000120578 90.6500 EUR 75 XPAR 22024XJjq5u Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:55:53 FR0000120578 90.6400 EUR 16 XPAR 22024XJjq6h Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:55:53 FR0000120578 90.6400 EUR 9 XPAR 22024XJjq6i Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:55:53 FR0000120578 90.6400 EUR 25 XPAR 22024XJjq6f Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:56:04 FR0000120578 90.6600 EUR 35 XPAR 22024XJjq8j Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:56:04 FR0000120578 90.6600 EUR 19 XPAR 22024XJjq8k Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:56:17 FR0000120578 90.6500 EUR 43 XPAR 22024XJjq97 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:56:21 FR0000120578 90.6400 EUR 25 XPAR 22024XJjqa9 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:56:21 FR0000120578 90.6400 EUR 14 XPAR 22024XJjqac Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:56:54 FR0000120578 90.7100 EUR 20 XPAR 22024XJjqgj Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:56:54 FR0000120578 90.7100 EUR 78 XPAR 22024XJjqgi Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:56:58 FR0000120578 90.7100 EUR 75 XPAR 22024XJjqh2 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:57:12 FR0000120578 90.6800 EUR 75 XPAR 22024XJjqlm Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:57:12 FR0000120578 90.6800 EUR 5 XPAR 22024XJjqlo Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:57:37 FR0000120578 90.6600 EUR 65 XPAR 22024XJjqtl Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:57:43 FR0000120578 90.6500 EUR 60 XPAR 22024XJjqw1 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:57:49 FR0000120578 90.6100 EUR 49 XPAR 22024XJjqzj Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:57:55 FR0000120578 90.6000 EUR 39 XPAR 22024XJjr1e Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:58:45 FR0000120578 90.6000 EUR 60 XPAR 22024XJjrg1 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:58:45 FR0000120578 90.6000 EUR 12 XPAR 22024XJjrg3 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:58:45 FR0000120578 90.6000 EUR 75 XPAR 22024XJjrfy Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:58:49 FR0000120578 90.5900 EUR 42 XPAR 22024XJjrh1 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:58:49 FR0000120578 90.6000 EUR 62 XPAR 22024XJjrh0 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:58:49 FR0000120578 90.5800 EUR 42 XPAR 22024XJjrh2 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:59:35 FR0000120578 90.6300 EUR 108 XPAR 22024XJjrry Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:59:43 FR0000120578 90.6200 EUR 57 XPAR 22024XJjrsg Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:59:43 FR0000120578 90.6100 EUR 37 XPAR 22024XJjrsh Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 09:59:48 FR0000120578 90.6100 EUR 60 XPAR 22024XJjrt0 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:00:02 FR0000120578 90.6200 EUR 1 XPAR 22024XJjrur Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:00:02 FR0000120578 90.6200 EUR 64 XPAR 22024XJjruq Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:00:17 FR0000120578 90.6100 EUR 58 XPAR 22024XJjrxr Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:00:20 FR0000120578 90.5500 EUR 20 XPAR 22024XJjryl Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:00:20 FR0000120578 90.5500 EUR 20 XPAR 22024XJjryk Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:00:45 FR0000120578 90.5800 EUR 78 XPAR 22024XJjs26 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:00:45 FR0000120578 90.5700 EUR 52 XPAR 22024XJjs28 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:01:00 FR0000120578 90.5300 EUR 80 XPAR 22024XJjs3v Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:01:00 FR0000120578 90.5300 EUR 2 XPAR 22024XJjs3w Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:01:09 FR0000120578 90.5400 EUR 42 XPAR 22024XJjs4q Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:01:43 FR0000120578 90.5400 EUR 97 XPAR 22024XJjs8k Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:02:50 FR0000120578 90.6600 EUR 285 XPAR 22024XJjsga Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:02:59 FR0000120578 90.6600 EUR 122 XPAR 22024XJjsh1 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:03:00 FR0000120578 90.6500 EUR 78 XPAR 22024XJjshe Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:03:11 FR0000120578 90.6800 EUR 67 XPAR 22024XJjsj3 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:03:54 FR0000120578 90.6700 EUR 128 XPAR 22024XJjsob Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:03:54 FR0000120578 90.6600 EUR 75 XPAR 22024XJjsoc Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:03:54 FR0000120578 90.6600 EUR 12 XPAR 22024XJjsoe Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:04:05 FR0000120578 90.6400 EUR 50 XPAR 22024XJjsq2 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:04:09 FR0000120578 90.6300 EUR 41 XPAR 22024XJjsr4 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:04:18 FR0000120578 90.6000 EUR 40 XPAR 22024XJjssu Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:04:27 FR0000120578 90.5200 EUR 55 XPAR 22024XJjsuf Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:04:44 FR0000120578 90.5400 EUR 14 XPAR 22024XJjswf Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:04:44 FR0000120578 90.5400 EUR 75 XPAR 22024XJjswe Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:05:04 FR0000120578 90.5400 EUR 62 XPAR 22024XJjsya Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:05:15 FR0000120578 90.5800 EUR 32 XPAR 22024XJjsys Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:05:15 FR0000120578 90.5800 EUR 42 XPAR 22024XJjsyr Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:05:15 FR0000120578 90.5700 EUR 27 XPAR 22024XJjsyt Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:05:32 FR0000120578 90.5300 EUR 61 XPAR 22024XJjt1e Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:05:38 FR0000120578 90.5000 EUR 55 XPAR 22024XJjt4x Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:05:46 FR0000120578 90.4500 EUR 47 XPAR 22024XJjt6b Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:06:00 FR0000120578 90.4700 EUR 65 XPAR 22024XJjt79 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:07:09 FR0000120578 90.5000 EUR 141 XPAR 22024XJjtcb Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:07:09 FR0000120578 90.5000 EUR 72 XPAR 22024XJjtca Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:07:09 FR0000120578 90.4900 EUR 86 XPAR 22024XJjtcc Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:07:11 FR0000120578 90.4800 EUR 82 XPAR 22024XJjtcy Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:07:11 FR0000120578 90.4700 EUR 38 XPAR 22024XJjtd0 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:07:24 FR0000120578 90.4800 EUR 43 XPAR 22024XJjte2 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:08:12 FR0000120578 90.5200 EUR 131 XPAR 22024XJjtk8 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:08:12 FR0000120578 90.5100 EUR 9 XPAR 22024XJjtkb Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:08:12 FR0000120578 90.5100 EUR 122 XPAR 22024XJjtk9 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:08:50 FR0000120578 90.5600 EUR 101 XPAR 22024XJjtrr Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:08:50 FR0000120578 90.5500 EUR 99 XPAR 22024XJjtrs Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:09:00 FR0000120578 90.5700 EUR 47 XPAR 22024XJjtt5 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:09:23 FR0000120578 90.5800 EUR 3 XPAR 22024XJjtxy Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:09:23 FR0000120578 90.5800 EUR 75 XPAR 22024XJjtxx Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:09:25 FR0000120578 90.5700 EUR 50 XPAR 22024XJjty9 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:09:35 FR0000120578 90.5600 EUR 43 XPAR 22024XJjtz6 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:09:52 FR0000120578 90.6000 EUR 25 XPAR 22024XJju4a Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:09:52 FR0000120578 90.6000 EUR 36 XPAR 22024XJju49 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:09:54 FR0000120578 90.5900 EUR 51 XPAR 22024XJju4k Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:10:06 FR0000120578 90.5600 EUR 50 XPAR 22024XJju6x Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:10:13 FR0000120578 90.5200 EUR 39 XPAR 22024XJju7t Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:11:03 FR0000120578 90.5400 EUR 123 XPAR 22024XJjuen Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:11:04 FR0000120578 90.5300 EUR 62 XPAR 22024XJjueo Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:11:06 FR0000120578 90.5200 EUR 43 XPAR 22024XJjuet Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:11:32 FR0000120578 90.5500 EUR 58 XPAR 22024XJjuhd Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:11:32 FR0000120578 90.5500 EUR 30 XPAR 22024XJjuhc Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:11:48 FR0000120578 90.5500 EUR 50 XPAR 22024XJjuka Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:12:53 FR0000120578 90.5700 EUR 201 XPAR 22024XJjuq5 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:12:53 FR0000120578 90.5700 EUR 2 XPAR 22024XJjuq4 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:12:53 FR0000120578 90.5600 EUR 29 XPAR 22024XJjuq9 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:12:53 FR0000120578 90.5600 EUR 75 XPAR 22024XJjuq8 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:12:53 FR0000120578 90.5600 EUR 40 XPAR 22024XJjuq7 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:12:54 FR0000120578 90.5500 EUR 4 XPAR 22024XJjuqi Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:13:55 FR0000120578 90.5500 EUR 152 XPAR 22024XJjv3p Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:14:10 FR0000120578 90.5400 EUR 32 XPAR 22024XJjv83 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:14:10 FR0000120578 90.5400 EUR 42 XPAR 22024XJjv82 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:14:16 FR0000120578 90.5300 EUR 71 XPAR 22024XJjv9q Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:14:16 FR0000120578 90.5200 EUR 42 XPAR 22024XJjv9r Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:14:30 FR0000120578 90.4900 EUR 50 XPAR 22024XJjvbx Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:14:30 FR0000120578 90.4800 EUR 15 XPAR 22024XJjvby Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:14:30 FR0000120578 90.4800 EUR 25 XPAR 22024XJjvbz Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:14:50 FR0000120578 90.4700 EUR 3 XPAR 22024XJjvns Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:14:50 FR0000120578 90.4700 EUR 61 XPAR 22024XJjvnr Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:14:57 FR0000120578 90.4700 EUR 3 XPAR 22024XJjvr3 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:15:05 FR0000120578 90.4700 EUR 52 XPAR 22024XJjvvs Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:15:06 FR0000120578 90.4600 EUR 38 XPAR 22024XJjvvv Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:15:16 FR0000120578 90.4700 EUR 40 XPAR 22024XJjw18 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:15:50 FR0000120578 90.4900 EUR 91 XPAR 22024XJjwbk Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:15:50 FR0000120578 90.4900 EUR 70 XPAR 22024XJjwca Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:16:06 FR0000120578 90.4600 EUR 64 XPAR 22024XJjwfh Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:16:21 FR0000120578 90.4700 EUR 60 XPAR 22024XJjwku Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:16:27 FR0000120578 90.4600 EUR 44 XPAR 22024XJjwmg Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:16:44 FR0000120578 90.4500 EUR 76 XPAR 22024XJjws3 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:17:18 FR0000120578 90.4500 EUR 68 XPAR 22024XJjx2s Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:17:18 FR0000120578 90.4600 EUR 88 XPAR 22024XJjx2r Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:18:10 FR0000120578 90.5000 EUR 140 XPAR 22024XJjxgi Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:18:14 FR0000120578 90.4900 EUR 65 XPAR 22024XJjxhk Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:18:30 FR0000120578 90.5600 EUR 75 XPAR 22024XJjxnu Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:19:14 FR0000120578 90.5600 EUR 65 XPAR 22024XJjy34 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:19:14 FR0000120578 90.5500 EUR 64 XPAR 22024XJjy3h Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:19:17 FR0000120578 90.5500 EUR 70 XPAR 22024XJjy4e Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:19:22 FR0000120578 90.5600 EUR 75 XPAR 22024XJjy5q Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:19:28 FR0000120578 90.5400 EUR 38 XPAR 22024XJjy8e Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:19:28 FR0000120578 90.5300 EUR 38 XPAR 22024XJjy8f Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:20:04 FR0000120578 90.4800 EUR 87 XPAR 22024XJjyif Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:20:17 FR0000120578 90.4800 EUR 83 XPAR 22024XJjymj Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:20:17 FR0000120578 90.4700 EUR 21 XPAR 22024XJjymw Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:20:31 FR0000120578 90.3900 EUR 66 XPAR 22024XJjyra Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:20:43 FR0000120578 90.4000 EUR 54 XPAR 22024XJjyvi Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:20:52 FR0000120578 90.3900 EUR 44 XPAR 22024XJjyyl Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:21:30 FR0000120578 90.3400 EUR 94 XPAR 22024XJjzcx Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:21:31 FR0000120578 90.3300 EUR 82 XPAR 22024XJjzdc Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:21:46 FR0000120578 90.3400 EUR 38 XPAR 22024XJjzis Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:21:52 FR0000120578 90.3400 EUR 61 XPAR 22024XJjzk2 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:22:05 FR0000120578 90.3600 EUR 57 XPAR 22024XJjzoq Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:22:20 FR0000120578 90.3200 EUR 57 XPAR 22024XJjzua Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:22:21 FR0000120578 90.3100 EUR 23 XPAR 22024XJjzuc Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:22:33 FR0000120578 90.2800 EUR 55 XPAR 22024XJjzx5 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:22:45 FR0000120578 90.2700 EUR 20 XPAR 22024XJjzzg Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:22:45 FR0000120578 90.2700 EUR 30 XPAR 22024XJjzzf Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:22:54 FR0000120578 90.2700 EUR 45 XPAR 22024XJk023 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:23:01 FR0000120578 90.2500 EUR 37 XPAR 22024XJk03p Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:23:26 FR0000120578 90.2900 EUR 17 XPAR 22024XJk09v Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:23:26 FR0000120578 90.2900 EUR 75 XPAR 22024XJk09s Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:23:26 FR0000120578 90.2800 EUR 25 XPAR 22024XJk09w Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:23:39 FR0000120578 90.2800 EUR 49 XPAR 22024XJk0cg Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:24:19 FR0000120578 90.3500 EUR 97 XPAR 22024XJk0ln Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:24:19 FR0000120578 90.3500 EUR 20 XPAR 22024XJk0lm Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:24:19 FR0000120578 90.3400 EUR 75 XPAR 22024XJk0lo Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:24:19 FR0000120578 90.3400 EUR 8 XPAR 22024XJk0lq Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:24:37 FR0000120578 90.3300 EUR 63 XPAR 22024XJk0rr Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:24:37 FR0000120578 90.3300 EUR 13 XPAR 22024XJk0rn Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:25:08 FR0000120578 90.4200 EUR 75 XPAR 22024XJk11n Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:25:11 FR0000120578 90.4100 EUR 80 XPAR 22024XJk12t Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:25:27 FR0000120578 90.4100 EUR 50 XPAR 22024XJk15l Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:26:18 FR0000120578 90.4400 EUR 146 XPAR 22024XJk1fs Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:26:18 FR0000120578 90.4300 EUR 89 XPAR 22024XJk1ft Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:26:33 FR0000120578 90.4500 EUR 50 XPAR 22024XJk1ja Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:26:55 FR0000120578 90.4500 EUR 61 XPAR 22024XJk1oi Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:27:07 FR0000120578 90.5000 EUR 57 XPAR 22024XJk1sc Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:27:07 FR0000120578 90.4900 EUR 34 XPAR 22024XJk1se Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:27:07 FR0000120578 90.4900 EUR 4 XPAR 22024XJk1sd Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:28:53 FR0000120578 90.5800 EUR 210 XPAR 22024XJk2j4 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:28:53 FR0000120578 90.5800 EUR 82 XPAR 22024XJk2j2 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:29:35 FR0000120578 90.6200 EUR 196 XPAR 22024XJk2sc Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:29:35 FR0000120578 90.6100 EUR 14 XPAR 22024XJk2se Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:29:35 FR0000120578 90.6100 EUR 75 XPAR 22024XJk2sd Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:29:38 FR0000120578 90.6100 EUR 66 XPAR 22024XJk2t5 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:30:01 FR0000120578 90.6000 EUR 68 XPAR 22024XJk2zh Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:30:01 FR0000120578 90.5900 EUR 36 XPAR 22024XJk2zi Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:30:35 FR0000120578 90.6000 EUR 21 XPAR 22024XJk38h Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:30:35 FR0000120578 90.6000 EUR 65 XPAR 22024XJk38i Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:30:39 FR0000120578 90.5900 EUR 75 XPAR 22024XJk38s Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:30:59 FR0000120578 90.6500 EUR 5 XPAR 22024XJk3fy Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:30:59 FR0000120578 90.6500 EUR 70 XPAR 22024XJk3fx Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:31:03 FR0000120578 90.6400 EUR 45 XPAR 22024XJk3ha Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:32:28 FR0000120578 90.7500 EUR 222 XPAR 22024XJk42h Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:32:32 FR0000120578 90.7500 EUR 94 XPAR 22024XJk437 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:33:04 FR0000120578 90.7400 EUR 45 XPAR 22024XJk485 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:33:04 FR0000120578 90.7400 EUR 75 XPAR 22024XJk484 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:33:04 FR0000120578 90.7300 EUR 9 XPAR 22024XJk48b Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:33:04 FR0000120578 90.7300 EUR 51 XPAR 22024XJk48j Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:33:17 FR0000120578 90.7300 EUR 53 XPAR 22024XJk4fv Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:33:58 FR0000120578 90.7500 EUR 124 XPAR 22024XJk4oe Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:34:01 FR0000120578 90.7400 EUR 65 XPAR 22024XJk4ou Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:34:04 FR0000120578 90.7300 EUR 51 XPAR 22024XJk4pb Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:34:20 FR0000120578 90.7200 EUR 3 XPAR 22024XJk4r9 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:34:20 FR0000120578 90.7200 EUR 35 XPAR 22024XJk4r8 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:34:20 FR0000120578 90.7200 EUR 12 XPAR 22024XJk4r7 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:34:29 FR0000120578 90.7200 EUR 54 XPAR 22024XJk4sn Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:34:29 FR0000120578 90.7100 EUR 54 XPAR 22024XJk4sp Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:34:56 FR0000120578 90.7000 EUR 83 XPAR 22024XJk4w3 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:35:24 FR0000120578 90.6600 EUR 88 XPAR 22024XJk50x Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:35:35 FR0000120578 90.6500 EUR 83 XPAR 22024XJk52e Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:36:01 FR0000120578 90.6400 EUR 40 XPAR 22024XJk56b Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:36:01 FR0000120578 90.6400 EUR 38 XPAR 22024XJk569 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:36:04 FR0000120578 90.6300 EUR 51 XPAR 22024XJk57h Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:37:57 FR0000120578 90.8100 EUR 75 XPAR 22024XJk5n4 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:38:02 FR0000120578 90.7900 EUR 38 XPAR 22024XJk5o3 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:38:02 FR0000120578 90.7900 EUR 133 XPAR 22024XJk5o0 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:38:02 FR0000120578 90.7900 EUR 112 XPAR 22024XJk5nx Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:38:02 FR0000120578 90.7800 EUR 110 XPAR 22024XJk5o5 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:38:02 FR0000120578 90.7700 EUR 77 XPAR 22024XJk5o7 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:38:03 FR0000120578 90.7600 EUR 60 XPAR 22024XJk5o8 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:38:03 FR0000120578 90.7600 EUR 12 XPAR 22024XJk5o9 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:38:30 FR0000120578 90.7600 EUR 54 XPAR 22024XJk5ri Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:39:05 FR0000120578 90.7900 EUR 71 XPAR 22024XJk5wz Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:39:22 FR0000120578 90.7800 EUR 105 XPAR 22024XJk5yw Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:39:25 FR0000120578 90.7700 EUR 71 XPAR 22024XJk5zb Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:39:33 FR0000120578 90.7500 EUR 40 XPAR 22024XJk60b Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:39:52 FR0000120578 90.7300 EUR 9 XPAR 22024XJk64c Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:40:01 FR0000120578 90.7200 EUR 44 XPAR 22024XJk666 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:40:01 FR0000120578 90.7300 EUR 66 XPAR 22024XJk664 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:40:58 FR0000120578 90.7500 EUR 36 XPAR 22024XJk6dp Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:40:58 FR0000120578 90.7500 EUR 102 XPAR 22024XJk6do Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:41:29 FR0000120578 90.7700 EUR 136 XPAR 22024XJk6l7 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:41:29 FR0000120578 90.7600 EUR 93 XPAR 22024XJk6l9 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:41:36 FR0000120578 90.7500 EUR 45 XPAR 22024XJk6qm Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:42:01 FR0000120578 90.7800 EUR 57 XPAR 22024XJk6xw Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:42:12 FR0000120578 90.8100 EUR 32 XPAR 22024XJk6zp Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:42:12 FR0000120578 90.8100 EUR 50 XPAR 22024XJk6zn Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:42:19 FR0000120578 90.8100 EUR 42 XPAR 22024XJk71f Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:44:11 FR0000120578 90.8900 EUR 245 XPAR 22024XJk7fs Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:44:11 FR0000120578 90.8800 EUR 106 XPAR 22024XJk7ft Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:44:11 FR0000120578 90.8700 EUR 63 XPAR 22024XJk7fu Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:44:32 FR0000120578 90.8700 EUR 85 XPAR 22024XJk7i2 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:45:03 FR0000120578 90.8900 EUR 26 XPAR 22024XJk7ko Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:45:03 FR0000120578 90.8900 EUR 82 XPAR 22024XJk7kn Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:45:11 FR0000120578 90.8800 EUR 8 XPAR 22024XJk7lx Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:45:11 FR0000120578 90.8800 EUR 66 XPAR 22024XJk7ly Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:45:11 FR0000120578 90.8700 EUR 49 XPAR 22024XJk7lz Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:45:25 FR0000120578 90.8600 EUR 60 XPAR 22024XJk7nt Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:46:20 FR0000120578 90.8600 EUR 114 XPAR 22024XJk7wg Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:46:57 FR0000120578 90.9000 EUR 38 XPAR 22024XJk81t Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:46:57 FR0000120578 90.9000 EUR 92 XPAR 22024XJk81s Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:46:57 FR0000120578 90.9000 EUR 16 XPAR 22024XJk81r Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:47:07 FR0000120578 90.8900 EUR 79 XPAR 22024XJk84j Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:47:07 FR0000120578 90.8800 EUR 46 XPAR 22024XJk84k Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:47:14 FR0000120578 90.8700 EUR 49 XPAR 22024XJk85t Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:48:12 FR0000120578 90.8800 EUR 136 XPAR 22024XJk8dl Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:48:12 FR0000120578 90.8700 EUR 85 XPAR 22024XJk8dm Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:48:28 FR0000120578 90.8400 EUR 51 XPAR 22024XJk8g7 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:48:28 FR0000120578 90.8300 EUR 10 XPAR 22024XJk8g9 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:48:28 FR0000120578 90.8300 EUR 12 XPAR 22024XJk8ga Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:48:45 FR0000120578 90.7900 EUR 69 XPAR 22024XJk8it Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:49:01 FR0000120578 90.8300 EUR 57 XPAR 22024XJk8o8 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:49:11 FR0000120578 90.8300 EUR 41 XPAR 22024XJk8pr Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:49:29 FR0000120578 90.7900 EUR 57 XPAR 22024XJk8sp Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:49:34 FR0000120578 90.7300 EUR 39 XPAR 22024XJk8tu Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:49:58 FR0000120578 90.7400 EUR 85 XPAR 22024XJk8xd Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:49:58 FR0000120578 90.7400 EUR 57 XPAR 22024XJk8xe Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:50:18 FR0000120578 90.7200 EUR 38 XPAR 22024XJk915 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:50:38 FR0000120578 90.7400 EUR 53 XPAR 22024XJk93d Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:50:38 FR0000120578 90.7400 EUR 20 XPAR 22024XJk93c Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:50:49 FR0000120578 90.7300 EUR 51 XPAR 22024XJk94g Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:51:06 FR0000120578 90.7400 EUR 72 XPAR 22024XJk98t Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:51:23 FR0000120578 90.7500 EUR 32 XPAR 22024XJk9c1 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:51:23 FR0000120578 90.7500 EUR 15 XPAR 22024XJk9c0 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:51:41 FR0000120578 90.7400 EUR 13 XPAR 22024XJk9ex Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:51:41 FR0000120578 90.7400 EUR 44 XPAR 22024XJk9ew Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:51:50 FR0000120578 90.7300 EUR 37 XPAR 22024XJk9gf Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:51:51 FR0000120578 90.7300 EUR 38 XPAR 22024XJk9gr Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:51:51 FR0000120578 90.7200 EUR 38 XPAR 22024XJk9gt Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:52:20 FR0000120578 90.7300 EUR 66 XPAR 22024XJk9lm Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:52:27 FR0000120578 90.7100 EUR 41 XPAR 22024XJk9mn Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:52:50 FR0000120578 90.7300 EUR 93 XPAR 22024XJk9q1 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:53:08 FR0000120578 90.7100 EUR 73 XPAR 22024XJk9u0 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:53:50 FR0000120578 90.7200 EUR 64 XPAR 22024XJka1l Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:53:50 FR0000120578 90.7200 EUR 30 XPAR 22024XJka1k Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:53:50 FR0000120578 90.7100 EUR 32 XPAR 22024XJka1r Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:53:50 FR0000120578 90.7100 EUR 40 XPAR 22024XJka1p Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:53:56 FR0000120578 90.6900 EUR 37 XPAR 22024XJka2g Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:54:49 FR0000120578 90.7300 EUR 25 XPAR 22024XJka7c Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:54:49 FR0000120578 90.7300 EUR 70 XPAR 22024XJka7a Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:54:49 FR0000120578 90.7300 EUR 13 XPAR 22024XJka78 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:54:54 FR0000120578 90.7200 EUR 66 XPAR 22024XJka7w Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:54:54 FR0000120578 90.7100 EUR 47 XPAR 22024XJka7y Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:54:54 FR0000120578 90.7100 EUR 23 XPAR 22024XJka7x Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:55:12 FR0000120578 90.6900 EUR 61 XPAR 22024XJkaa8 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:55:30 FR0000120578 90.7000 EUR 47 XPAR 22024XJkab3 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:55:34 FR0000120578 90.6800 EUR 37 XPAR 22024XJkabe Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:55:45 FR0000120578 90.6400 EUR 53 XPAR 22024XJkac6 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:56:14 FR0000120578 90.6400 EUR 72 XPAR 22024XJkagl Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:56:30 FR0000120578 90.6300 EUR 75 XPAR 22024XJkai4 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:56:30 FR0000120578 90.6200 EUR 81 XPAR 22024XJkai5 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:56:56 FR0000120578 90.6200 EUR 53 XPAR 22024XJkal8 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:57:07 FR0000120578 90.5700 EUR 40 XPAR 22024XJkamt Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:57:27 FR0000120578 90.5800 EUR 57 XPAR 22024XJkapg Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:57:31 FR0000120578 90.5800 EUR 44 XPAR 22024XJkaq3 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:57:41 FR0000120578 90.6400 EUR 49 XPAR 22024XJkar1 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:58:01 FR0000120578 90.6300 EUR 75 XPAR 22024XJkaw4 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:58:01 FR0000120578 90.6300 EUR 70 XPAR 22024XJkaw7 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:58:01 FR0000120578 90.6300 EUR 10 XPAR 22024XJkawa Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:58:42 FR0000120578 90.6000 EUR 59 XPAR 22024XJkb13 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:58:58 FR0000120578 90.6000 EUR 85 XPAR 22024XJkb2r Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:59:05 FR0000120578 90.5800 EUR 41 XPAR 22024XJkb3c Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 10:59:26 FR0000120578 90.6200 EUR 77 XPAR 22024XJkb5g Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:01:00 FR0000120578 90.6900 EUR 239 XPAR 22024XJkbh4 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:01:00 FR0000120578 90.6800 EUR 171 XPAR 22024XJkbh5 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:01:11 FR0000120578 90.6700 EUR 35 XPAR 22024XJkbht Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:01:11 FR0000120578 90.6700 EUR 12 XPAR 22024XJkbhu Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:01:41 FR0000120578 90.6600 EUR 61 XPAR 22024XJkbkl Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:01:47 FR0000120578 90.6600 EUR 90 XPAR 22024XJkbl1 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:02:02 FR0000120578 90.6300 EUR 46 XPAR 22024XJkbm6 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:02:14 FR0000120578 90.6200 EUR 40 XPAR 22024XJkbnv Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:02:31 FR0000120578 90.6400 EUR 59 XPAR 22024XJkbs7 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:02:33 FR0000120578 90.6300 EUR 48 XPAR 22024XJkbs8 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:02:58 FR0000120578 90.6300 EUR 65 XPAR 22024XJkbvj Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:03:07 FR0000120578 90.6200 EUR 88 XPAR 22024XJkbxl Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:03:07 FR0000120578 90.6100 EUR 4 XPAR 22024XJkbxm Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:03:16 FR0000120578 90.5300 EUR 39 XPAR 22024XJkbzp Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:03:39 FR0000120578 90.5500 EUR 59 XPAR 22024XJkc23 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:03:54 FR0000120578 90.6000 EUR 60 XPAR 22024XJkc3h Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:03:54 FR0000120578 90.5900 EUR 39 XPAR 22024XJkc3i Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:04:05 FR0000120578 90.5500 EUR 55 XPAR 22024XJkc5p Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:04:17 FR0000120578 90.5500 EUR 47 XPAR 22024XJkc6y Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:04:27 FR0000120578 90.5600 EUR 39 XPAR 22024XJkc9p Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:04:46 FR0000120578 90.5600 EUR 84 XPAR 22024XJkcbm Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:04:54 FR0000120578 90.5400 EUR 38 XPAR 22024XJkccl Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:05:25 FR0000120578 90.5300 EUR 65 XPAR 22024XJkcfx Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:05:27 FR0000120578 90.5200 EUR 65 XPAR 22024XJkcg1 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:05:36 FR0000120578 90.5200 EUR 47 XPAR 22024XJkcgl Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:06:01 FR0000120578 90.5200 EUR 66 XPAR 22024XJkcj9 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:06:02 FR0000120578 90.5200 EUR 24 XPAR 22024XJkcjl Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:06:02 FR0000120578 90.5200 EUR 14 XPAR 22024XJkcjj Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:06:22 FR0000120578 90.5100 EUR 42 XPAR 22024XJkcly Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:06:32 FR0000120578 90.5000 EUR 58 XPAR 22024XJkcoa Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:06:32 FR0000120578 90.5000 EUR 14 XPAR 22024XJkco9 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:06:40 FR0000120578 90.4600 EUR 14 XPAR 22024XJkcpz Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:06:40 FR0000120578 90.4600 EUR 18 XPAR 22024XJkcpy Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:06:40 FR0000120578 90.4600 EUR 11 XPAR 22024XJkcpu Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:06:40 FR0000120578 90.4600 EUR 6 XPAR 22024XJkcq1 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:06:57 FR0000120578 90.4800 EUR 59 XPAR 22024XJkcu6 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:07:14 FR0000120578 90.5100 EUR 63 XPAR 22024XJkcy6 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:07:33 FR0000120578 90.5000 EUR 82 XPAR 22024XJkcze Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:07:39 FR0000120578 90.4900 EUR 37 XPAR 22024XJkd07 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:07:39 FR0000120578 90.4900 EUR 8 XPAR 22024XJkd05 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:07:57 FR0000120578 90.4800 EUR 10 XPAR 22024XJkd2h Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:08:11 FR0000120578 90.4900 EUR 69 XPAR 22024XJkd3q Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:08:18 FR0000120578 90.4900 EUR 70 XPAR 22024XJkd5r Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:08:35 FR0000120578 90.5000 EUR 62 XPAR 22024XJkd77 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:08:35 FR0000120578 90.5000 EUR 1 XPAR 22024XJkd76 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:09:39 FR0000120578 90.5500 EUR 36 XPAR 22024XJkded Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:09:39 FR0000120578 90.5700 EUR 169 XPAR 22024XJkdeb Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:09:39 FR0000120578 90.5600 EUR 70 XPAR 22024XJkdec Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:09:45 FR0000120578 90.5300 EUR 43 XPAR 22024XJkdf7 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:10:08 FR0000120578 90.5400 EUR 71 XPAR 22024XJkdh5 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:11:51 FR0000120578 90.6500 EUR 255 XPAR 22024XJkdvn Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:11:51 FR0000120578 90.6400 EUR 106 XPAR 22024XJkdvp Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:11:51 FR0000120578 90.6400 EUR 5 XPAR 22024XJkdvq Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:11:51 FR0000120578 90.6400 EUR 70 XPAR 22024XJkdvs Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:11:51 FR0000120578 90.6400 EUR 1 XPAR 22024XJkdvt Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:12:08 FR0000120578 90.5800 EUR 66 XPAR 22024XJke25 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:13:14 FR0000120578 90.6100 EUR 126 XPAR 22024XJke9v Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:13:14 FR0000120578 90.6100 EUR 14 XPAR 22024XJke9w Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:13:14 FR0000120578 90.6000 EUR 75 XPAR 22024XJke9x Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:13:21 FR0000120578 90.6100 EUR 59 XPAR 22024XJkeac Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:13:33 FR0000120578 90.6000 EUR 66 XPAR 22024XJkecy Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:14:13 FR0000120578 90.6500 EUR 83 XPAR 22024XJkej9 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:14:22 FR0000120578 90.6400 EUR 66 XPAR 22024XJkelw Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:14:22 FR0000120578 90.6300 EUR 37 XPAR 22024XJkelx Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:15:14 FR0000120578 90.6500 EUR 110 XPAR 22024XJkesh Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:15:19 FR0000120578 90.6400 EUR 80 XPAR 22024XJkete Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:15:19 FR0000120578 90.6300 EUR 46 XPAR 22024XJketf Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:16:02 FR0000120578 90.6300 EUR 121 XPAR 22024XJkeyd Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:16:28 FR0000120578 90.6900 EUR 105 XPAR 22024XJkf1c Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:16:28 FR0000120578 90.6800 EUR 69 XPAR 22024XJkf1k Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:16:28 FR0000120578 90.6700 EUR 9 XPAR 22024XJkf1s Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:16:43 FR0000120578 90.6600 EUR 58 XPAR 22024XJkf4w Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:16:44 FR0000120578 90.6500 EUR 52 XPAR 22024XJkf4y Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:16:44 FR0000120578 90.6500 EUR 6 XPAR 22024XJkf51 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:17:11 FR0000120578 90.6600 EUR 52 XPAR 22024XJkf7b Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:17:40 FR0000120578 90.6500 EUR 86 XPAR 22024XJkf9x Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:17:46 FR0000120578 90.6500 EUR 68 XPAR 22024XJkfam Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:17:46 FR0000120578 90.6400 EUR 68 XPAR 22024XJkfao Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:18:18 FR0000120578 90.6300 EUR 58 XPAR 22024XJkffw Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:18:39 FR0000120578 90.6300 EUR 80 XPAR 22024XJkfjl Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:18:48 FR0000120578 90.6300 EUR 50 XPAR 22024XJkflg Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:19:02 FR0000120578 90.6200 EUR 54 XPAR 22024XJkfna Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:19:18 FR0000120578 90.6300 EUR 50 XPAR 22024XJkfoy Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:19:22 FR0000120578 90.6100 EUR 37 XPAR 22024XJkfpe Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:19:33 FR0000120578 90.5800 EUR 16 XPAR 22024XJkfqd Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:19:33 FR0000120578 90.5800 EUR 31 XPAR 22024XJkfqe Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:19:50 FR0000120578 90.6000 EUR 68 XPAR 22024XJkfsq Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:20:13 FR0000120578 90.5800 EUR 57 XPAR 22024XJkfuy Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:20:22 FR0000120578 90.5800 EUR 71 XPAR 22024XJkfwk Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:20:27 FR0000120578 90.5700 EUR 38 XPAR 22024XJkfx5 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:20:47 FR0000120578 90.6000 EUR 76 XPAR 22024XJkfyc Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:21:06 FR0000120578 90.6300 EUR 76 XPAR 22024XJkg0f Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:21:14 FR0000120578 90.6300 EUR 45 XPAR 22024XJkg1t Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:21:27 FR0000120578 90.6500 EUR 19 XPAR 22024XJkg2e Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:21:27 FR0000120578 90.6500 EUR 34 XPAR 22024XJkg2d Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:21:39 FR0000120578 90.6500 EUR 56 XPAR 22024XJkg3m Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:21:40 FR0000120578 90.6400 EUR 4 XPAR 22024XJkg3r Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:21:56 FR0000120578 90.6200 EUR 50 XPAR 22024XJkg5e Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:22:11 FR0000120578 90.6800 EUR 86 XPAR 22024XJkg7f Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:22:23 FR0000120578 90.7300 EUR 47 XPAR 22024XJkga4 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:22:31 FR0000120578 90.7100 EUR 41 XPAR 22024XJkgam Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:22:47 FR0000120578 90.7000 EUR 65 XPAR 22024XJkgcc Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:23:00 FR0000120578 90.8600 EUR 54 XPAR 22024XJkges Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:23:12 FR0000120578 90.7800 EUR 56 XPAR 22024XJkggk Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:23:31 FR0000120578 90.8900 EUR 75 XPAR 22024XJkgiw Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:23:46 FR0000120578 90.8600 EUR 70 XPAR 22024XJkgl4 Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:24:00 FR0000120578 90.8600 EUR 42 XPAR 22024XJkgmc Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:24:09 FR0000120578 90.8500 EUR 50 XPAR 22024XJkgmp Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:24:20 FR0000120578 90.8400 EUR 52 XPAR 22024XJkgnb Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:24:29 FR0000120578 90.8300 EUR 38 XPAR 22024XJkgqm Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c ) SANOFI 549300E9PC51EN656011 Citigroup Global Markets Europe AG CGET 24/01/2022 11:25:17 FR0000120578 90.8600 EUR 102 XPAR 22024XJkgtd Regulation UE 596/214 Art 5.2 (c )