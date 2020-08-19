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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Saray Matbaacilik KK Ticaret v Sanayi AS    SAMAT   TRESRAY00013

SARAY MATBAACILIK KK TICARET V SANAYI AS

(SAMAT)
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Saray Matbaacilik KK Ticaret Sanayi : Şirket Genel Bilgi Formu

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08/19/2020 | 12:17pm EDT

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi

Cinsiyeti

Görevi

Mesleği

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Sermayedeki Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

Disclaimer

Saray Matbaacilik Kagitcilik Kirtasiyecilik Ticaret ve Sanayi AS published this content on 19 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 August 2020 16:16:16 UTC
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All news about SARAY MATBAACILIK KK TICARET V SANAYI AS
12:17pSARAY MATBAACILIK KK TICARET SANAYI : Şirket Genel Bilgi Formu
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Financials
Sales 2019 115 M 15,8 M 15,8 M
Net income 2019 -13,5 M -1,86 M -1,86 M
Net Debt 2019 22,5 M 3,10 M 3,10 M
P/E ratio 2019 -2,43x
Yield 2019 -
Capitalization 50,5 M 6,85 M 6,95 M
EV / Sales 2018 0,41x
EV / Sales 2019 0,48x
Nbr of Employees -
Free-Float 14,8%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Ali Keles Chairman & General Manager
Meliha Bahar Keles Vice Chairman
Mustafa Unsal Director
Murat Gül Independent Director
Selma Özyurt Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
SARAY MATBAACILIK KK TICARET V SANAYI AS7
DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.-23.14%6 058
TOPPAN PRINTING CO., LTD.-25.43%5 533
SHENZHEN JINJIA GROUP CO.,LTD.-3.59%2 326
DELUXE CORPORATION-39.08%1 244
TRANSCONTINENTAL INC.-0.88%1 038
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