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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Saray Matbaacilik KK Ticaret v Sanayi AS    SAMAT   TRESRAY00013

SARAY MATBAACILIK KK TICARET V SANAYI AS

(SAMAT)
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Saray Matbaacilik KK Ticaret Sanayi : Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

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08/27/2020 | 01:43pm EDT
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BDD BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sınırlı Olumlu

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, Şirket'in sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 9 Ağustos 2019 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ('SBDS') 2410'Ara Dönem Finansal Bilgilerin İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi''ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Ahmet MESCİ

SORUMLU DENETÇİ

BDD BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

CİNNAH CAD. KIRKPINAR SOK. NO:10/17 06690 ÇANKAYA/ANKARA

Disclaimer

Saray Matbaacilik Kagitcilik Kirtasiyecilik Ticaret ve Sanayi AS published this content on 27 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 August 2020 17:42:04 UTC
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Financials
Sales 2019 115 M 15,7 M 15,7 M
Net income 2019 -13,5 M -1,84 M -1,84 M
Net Debt 2019 22,5 M 3,07 M 3,07 M
P/E ratio 2019 -2,43x
Yield 2019 -
Capitalization 57,6 M 7,81 M 7,85 M
EV / Sales 2018 0,41x
EV / Sales 2019 0,48x
Nbr of Employees -
Free-Float 14,8%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Ali Keles Chairman & General Manager
Meliha Bahar Keles Vice Chairman
Mustafa Unsal Director
Murat Gül Independent Director
Selma Özyurt Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
SARAY MATBAACILIK KK TICARET V SANAYI AS8
DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.-22.91%6 040
TOPPAN PRINTING CO., LTD.-23.26%5 659
CIMPRESS PLC-24.31%2 459
SHENZHEN JINJIA GROUP CO.,LTD.-8.68%2 215
DELUXE CORPORATION-40.50%1 243
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